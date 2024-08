4 Arten von Entscheidungsfindungsstilen und wie sie genutzt werden können

Drei Milliarden Entscheidungen pro Jahr: Das ist wie viele Entscheidungen manager und Führungskräfte im Rahmen ihrer täglichen Arbeit treffen.

Das Treffen von Entscheidungen ist ein wichtiger Teil der Arbeit eines jeden Managers, doch die meisten erledigen diese Aufgabe nicht besonders gut. Sie verlassen sich bei ihren Entscheidungen auf Instinkt und Intuition, wobei 98 % von ihnen keine Best Practices anwenden.

Schlechte Entscheidungen können schwerwiegende Folgen für das Unternehmen haben, z. B. eine schlechte finanzielle Leistung (Kosten für 3% des Jahresgewinns !), Rufschädigung, Mitarbeiterfluktuation, Probleme bei der Einhaltung von Vorschriften usw. Solide Entscheidungen können dies verhindern.

In diesem Blogbeitrag sehen wir uns an, wie Sie die vier gängigen Entscheidungsstile nutzen können, um bessere Entscheidungen im Geschäft zu treffen.

Was sind Entscheidungsfindungsstile?

Entscheidungsfindungsstile sind Ansätze, die Sie als Manager wählen, um ein Problem zu lösen, einen Prozess zu verbessern oder einen Streit zu schlichten. Ihre Herangehensweise hängt von dem jeweiligen Problem, den Zeit- und Ressourcenbeschränkungen und vielen anderen Variablen ab.

Wenn wir von Entscheidungen sprechen, meinen wir nicht nur die großen Entscheidungen wie die Marketingstrategie für das Jahr oder die Entlassung eines Mitarbeiters, der keine Leistung bringt. Es kann sich auch um scheinbar unbedeutende Dinge handeln wie die Betreffzeile einer E-Mail oder den richtigen Zeitpunkt für ein persönliches Meeting.

Die Entwicklung eines durchdachten und wiederholbaren Entscheidungsfindungsstils kann für jemanden, der täglich Tausende von Entscheidungen zu treffen hat, einen entscheidenden Unterschied bedeuten. Bevor Sie jedoch Ihren entscheidungsprozess ist es wichtig, die Ansätze, Vorlieben, Persönlichkeiten und Reaktionen Ihres Teams zu berücksichtigen.

Die Entscheidungsfindungsstile Ihres Teams verstehen

menschen verlassen keine Organisationen. Sie verlassen Manager._

Jede Entscheidung, die Sie treffen, hat Auswirkungen auf Ihre Teams und Kollegen. Bevor Sie also Ihren eigenen Stil entwickeln, müssen Sie den der anderen verstehen.

1. Verstehen Sie Ihr Team

Sprechen Sie mit Ihren Teammitgliedern, um sie als Individuen zu verstehen. Ermutigen Sie sie, über ihre Prioritäten und Vorlieben zu sprechen. Wenn Sie zum Beispiel Entscheidungen über Ihre Strategie für hybride Arbeit treffen, sollten Sie verstehen

In welchen Zeitzonen sie leben

Zu welchen Zeiten sie am liebsten arbeiten

Wann sie Anrufe entgegennehmen können

Haben sie Kinder, die sie von der Schule bringen/abholen.

Keine Information ist zu trivial. Wenn man die Motivationen, Leidenschaften und die Gesamtpersönlichkeit eines jeden Einzelnen kennt, weiß man, wie man ihn führen muss.

2. Beobachten Sie Ihr Team

Nicht jeder äußert sich auf dieselbe Weise. Einige Mitglieder des Teams äußern sich vielleicht nicht. Beobachten Sie daher über einen gewissen Zeitraum hinweg die Entscheidungsfindungsmethoden Ihrer Mitarbeiter. Wenn Sie wissen, wie sie Entscheidungen treffen, können Sie ihren Stil imitieren, um sie zu beeinflussen.

Legen sie bei den monatlichen Besprechungen konkrete Daten vor? Dies zeigt, dass sie sich auf objektive Daten konzentrieren

Kommen sie regelmäßig zu Ihnen, um Vorschläge zu erledigen? Sie suchen nach Konsens und Bestätigung

Ändern sie ihre persönlichen Prozesse alle zwei Monate? Sie könnten übereilt, handlungsorientiert oder von Natur aus experimentell sein

3. Bewerten Sie Ihr Team

Es gibt Dutzende von bewährten Methoden, um den Entscheidungsstil Ihres Teams zu untersuchen und zu verstehen. Die Myers-Briggs-Typenindikator (MBTI) hilft, die natürlichen Präferenzen einer Person in vier Persönlichkeitsbereichen zu ermitteln.

Profil des Entscheidungsstils

Die Impact Associates Entscheidungsstil-Profil bewertet Menschen anhand von fünf Schlüsselfaktoren: Klarheit, Information, Commitment, Ausrichtung und Zeit. Die Wahrhaftigkeit Entscheidungsstil-Test erforscht, wie Sie unterschiedliche Ziele priorisieren und wie diese Ihre Entscheidungen beeinflussen.

Die Verwendung eines dieser Tools kann Ihnen eine klarere Vorstellung davon vermitteln, was Ihre Teams bewegt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Einsatz von Persönlichkeitstests am Arbeitsplatz mit einigen rechtlichen Bedenken verbunden ist. Berücksichtigen Sie die Bundes-, Landes- und Kommunalgesetze, bevor Sie sich für einen Test entscheiden.

Nun, da Sie Ihre Grundlagen geklärt haben, lassen Sie uns die vier Entscheidungsfindungsstile untersuchen und herausfinden, wie Sie sie bei der Arbeit nutzen können.

4 verschiedene Entscheidungsfindungsstile

1. Direktive

Der direktive Entscheidungsstil bevorzugt die Verwendung bereits bekannter Informationen und vergangener Trends, um zukünftige Wege zu wählen. Er ist rational, datengesteuert und logisch. Direktive Entscheidungsträger entscheiden sich für:

Entscheidungen selbst zu treffen

Daten und Verfahren aus der Vergangenheit zu verwenden, anstatt neue Wege auszuprobieren

Sie legen Wert auf schnelles Handeln

Sind in ihrem Denkprozess geradlinig

Zweideutigkeit vermeiden

Direktive Entscheidungsfindung ist ideal für schnelle, wiederkehrende oder kurzfristige Entscheidungen. Sie ist auch ideal für Situationen, in denen das Ziel klar ist. Bevor Sie Entscheidungen treffen, sollten Sie Folgendes ausprobieren vorlage für die Einstellung von Zielen um richtig zu beginnen.

Sobald Sie das Ziel eingestellt haben, wird das Sammeln und Analysieren von Daten einfacher. Ein Beispiel: Wenn Sie als Projektleiter die Zeit für jede Aufgabe schätzen, spart die direkte Entscheidungsfindung viel Zeit und ist gleichzeitig fast genau.

Ansicht der Zeitverfolgung auf ClickUp zur Nachverfolgung ähnlicher Aufgaben

Dies kann manchmal als unkollaborativ oder autoritär angesehen werden. Daher ist sie für große Entscheidungen oder Veränderungen, die sich auf das Leben der Menschen auswirken, nicht geeignet.

Nehmen wir an, Sie sind als Personalleiter für die Strategie der Remote-Arbeit zuständig. Wenn Sie die Entscheidung treffen, dass die Mitarbeiter von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr ins Büro kommen müssen, wird dies als unflexibel und unwillkommen empfunden, selbst wenn Sie sich auf rationale Überlegungen und Daten stützen.

Diese Art der Entscheidungsfindung ist auch ungeeignet, wenn Sie hochqualifizierte und unabhängige Mitarbeiter führen, die kreative Freiheit wünschen. Sie würden es nicht schätzen, wenn man ihnen sagt, was sie zu erledigen haben.

2. Analytisch

Der analytische Entscheidungsstil ist explorativ. Sie ziehen alle Fakten, Meinungen, möglichen Szenarien, Risiken, Kosten und Konsequenzen in Betracht, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Außerdem nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen.

Der analytische Entscheidungsstil wird angewandt, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt und es nicht die eine richtige Antwort gibt

Beispiel: Sie sind der Beschaffungsmanager, der die Aufgabe hat, ein Projektmanagement tool für das technische Team werden Sie einen analytischen Entscheidungsansatz verfolgen. Analytische Entscheidungsträger werden:

Alle verfügbaren Tools zu untersuchen

Auswahl potenzieller Tools auf der Grundlage von Features und Vorteilen

Vergleich von Preis und Benutzerfreundlichkeit

Untersuchung der Bedingungen und Verlängerungsrichtlinien des Vertrags

Verhandlung von Rabatten und Verträgen mit Anbietern

ClickUp Software-Vergleichsvorlage

Ein analytischer Entscheidungsansatz hilft Ihnen, Ihre Optionen abzuwägen und auf der Grundlage der verfügbaren Informationen die für Sie am besten geeignete auszuwählen.

Ein analytischer Entscheidungsstil lässt auch nicht viel Space für Mehrdeutigkeit. Um analytisch vorgehen zu können, ist es wichtig, dass Sie alle Informationen genau kennen. Manchmal kann es auch Ihr eigenes Wissen sein. Daher eignet er sich nur dann für komplexe Entscheidungen, wenn die Optionen/Möglichkeiten klar definiert sind.

Es ist nicht die richtige Herangehensweise, wenn die Entscheidung zu viele Variablen oder Unvorhersehbarkeiten beinhaltet, wie die Gefühle der Mitglieder des Teams. Er ist sicherlich nicht geeignet für Probleme, die sofort gelöst werden müssen.

3. Konzeptuell

Der konzeptionelle Stil der Entscheidungsfindung beinhaltet einen kreativen Ansatz zur Problemlösung. Wenn es sich um ein komplexes Problem handelt, bei dem verschiedene mögliche Szenarien durchdacht und innovative Lösungen gefunden werden müssen, ist dies der beste Stil.

Konzeptuelle Entscheidungsträger:

Sie lieben es, Risiken einzugehen

Legen Wert auf Kreativität statt auf vorgegebene Prozesse

Stellen offene Fragen und erkunden Möglichkeiten

Denken ganzheitlich, einschließlich tangentialer Konsequenzen

Sind flexibel, wenn sie mit neuen Möglichkeiten konfrontiert werden

Nehmen wir das Beispiel eines Produktmanagers, der die Roadmap für seine Software entwirft. Dieser Entscheidungsprozess ist perfekt. Sie beginnen mit der Dokumentation ihrer Bedürfnisse, arbeiten dann gemeinsam an einem Whiteboard, führen Umfragen durch, um Feedback zu erhalten, und planen Szenarien, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Ein konzeptioneller Entscheider arbeitet kollaborativ und bringt das gesamte Team zusammen, um den Entscheidungsprozess zu erneuern. Er motiviert das Team kreativ zu sein und langfristige Auswirkungen zu berücksichtigen.

Der konzeptionelle Entscheidungsstil eignet sich hervorragend für komplexe, mehrdeutige Situationen; für kleine oder einfache Entscheidungen ist er ungeeignet. Wenn Sie ein Whiteboard heranziehen und Gruppenentscheidungen über die Frage "Wohin gehen wir zum Team-Mittagessen?" treffen, verschwenden Sie viel Zeit und Energie!

4. Verhaltenstipps

Wenn Sie bei jeder Entscheidung den Menschen in den Mittelpunkt stellen, haben Sie einen verhaltensorientierten Entscheidungsstil. Bei diesem Stil werden Sie:

Berücksichtigen Sie die Gefühle und Emotionen Ihres Teams

Jedes Mitglied des Teams zur aktiven Mitarbeit auffordern

Die Entscheidungen der Mitarbeiter langsam und bewusst beeinflussen

Dem Nutzen vieler Vorrang vor dem Nutzen weniger geben

Dieser Stil wird am häufigsten in Teams der Personalabteilung oder des Personalmanagements angewandt. Auch Projektleiter verwenden diesen Stil, wenn sie eine endgültige Entscheidung treffen, die störend oder unangenehm sein kann.

Bei der Kündigung eines Lieferantenvertrags, der Entlassung eines Mitarbeiters, der Änderung von Teamstrukturen usw. funktioniert dieser Stil am besten.

Bei Managern mit einem konzeptionellen Entscheidungsstil besteht jedoch die Gefahr, dass sie sich zu sehr um die Gefühle/Reaktionen der anderen kümmern, was sich auf ihre Entscheidung selbst auswirkt. Die extreme Konzentration auf die Konsensbildung kann auch zu unangemessenen Verzögerungen und verärgerten Mitgliedern des Teams führen. Das Richtige haben kommunikationsziele ist bei diesem Ansatz ebenfalls wichtig.

Wie Sie sehen, gibt es keinen richtigen oder falschen Entscheidungsstil. Je nach Situation und Folgen kann ein Stil besser funktionieren als ein anderer. Eine gute Führungskraft wird im Laufe ihrer Karriere alle Stile erlernen und anwenden.

Für welchen Stil Sie sich auch immer entscheiden, Sie können verschiedene Tools und Techniken nutzen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Lassen Sie uns sehen, wie.

Wie Sie die Entscheidungsstile Ihres Teams managen

Ein gutes Projektmanagement tool gibt Ihnen alles, was Sie brauchen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Wenn die Situation einen direktiven Entscheidungsstil erfordert, brauchen Sie Daten. Sie können verwenden ClickUp's Dashboard können Sie benutzerdefinierte Berichterstellungen für alle benötigten Informationen erstellen.

Sie können benutzerdefinierte Berichte für Ressourcennutzung, Sprint-Fortschritt, Zeitschätzungen und Verkaufstrends erstellen, Ziele und mehr. Sie können Ihr Dashboard auch in Ihren Kalkulator umwandeln, um Hochrechnungen zu erstellen.

Richten Sie die von Ihnen benötigten Berichterstellungen auf ClickUp ein - alles an einem Ort

Wenn Sie Ihre Entscheidungen analytisch treffen wollen, brauchen Sie eine Möglichkeit, mehrere Optionen zu dokumentieren und zu bewerten. Das einfachste Formular dafür ist der Vergleich der besten und schlechtesten Features - hier sind einige davon vorlagen für Vor- und Nachteile um diesen Prozess für Sie zu vereinfachen.

Für komplexere Entscheidungen, ClickUp's Ansichten sind so konzipiert, dass sie Optionen in dem Format auswerten, das Ihnen am besten passt.

Die Ansicht in Form einer Liste oder Tabelle zeigt Ihnen alle Optionen untereinander an. In dieser Ansicht können Sie auch Status, Preis usw. vergleichen.

tabellenansicht in ClickUp zur Überprüfung verschiedener Entscheidungsfaktoren_

Die Board-Ansicht kann zur Nachverfolgung von Optionen nach Status oder beliebigen benutzerdefinierten Feldern verwendet werden. Wenn Sie zum Beispiel Projektmanagement-Tools vergleichen, können Sie ein benutzerdefiniertes Feld für die Verfügbarkeit von Apps wie Android, iOS, Web usw. einstellen.

Wenn das Web für Sie eine wichtige Plattform ist, können Sie entsprechend sortieren und diejenigen ausschließen, die nicht verfügbar sind. Die Ansicht des Kalenders eignet sich perfekt, um Entscheidungen über die Zeit zu treffen. Das Gantt-Diagramm kann für die Zeitplanung verwendet werden. Die Workload-Ansichten und die Box-Ansicht sind besonders nützlich bei ressourcenzuweisung entscheidungen, insbesondere bei verwaltung mehrerer Projekte .

ansicht der Arbeitsbelastung in ClickUp für Entscheidungen über die Ressourcenzuweisung

Wenn das Problem, das Sie lösen wollen, einen konzeptionellen Stil erfordert, brauchen Sie kreative tools. Die ClickUp Whiteboard ist genau für diesen Zweck konzipiert.

aufbau agiler Workflows mit ClickUp Whiteboard

Sie können ein Brainstorming auf einer leeren Tafel durchführen oder eines der zahlreichen ClickUp Whiteboards verwenden vorlagen für die Entscheidungsfindung . Verfolgen Sie die Aktivitäten aller Beteiligten, fügen Sie Notizen hinzu und arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, um das Team an einem Ort zusammenzubringen.

Wir empfehlen ClickUp's Vorlage für den Entscheidungsrahmen um loszulegen.

Verhaltensbasierte Entscheidungsfindung kann komplex sein. Aber auch hier kann ClickUp helfen. Wenn Sie sich mit Ihrem Team vertraut machen, verwenden Sie Formulare in ClickUp, um Informationen und Präferenzen zu sammeln. Wenn Sie die Erwartungen Ihrer Clients steuern müssen, sind diese vorlagen für die Bedarfsanalyse helfen Ihnen, die Prioritäten zu kartieren.

Bessere Entscheidungen treffen - jederzeit mit ClickUp

Ob Sie nun drei Milliarden Entscheidungen treffen oder nicht, die Entscheidungsfindung ist die grundlegende Aufgabe jedes Managers. Ihre Fähigkeit, bessere Entscheidungen zu treffen, macht Sie zu einem zuverlässigen und effektiven Manager.

Richtungsweisende Entscheidungsträger brauchen Daten. Als analytischer Entscheider brauchen Sie Sichtbarkeit. Als konzeptioneller Entscheider fördern Sie die Kreativität. Und als verhaltensorientierter Entscheider brauchen Sie Einblicke in Ihr Team. ClickUp ist Ihr einziger Ort, an dem Sie all dies und noch mehr bekommen.

ClickUp hilft Ihnen, Daten zu erfassen, zu organisieren und zu analysieren, und zwar so, wie es für Sie am besten passt. Nachverfolgen mit Kanban-Boards, Vergleichen mit Tabellen-Ansichten, Messen mit Berichten/Dashboard, Zusammenarbeiten mit Whiteboards, Maßnahmen ergreifen mit Aufgaben und so vieles mehr! Testen Sie ClickUp jetzt kostenlos !