Vereinfachen Sie die Entscheidungsfindung mit 10 außergewöhnlichen Vorlagen für Bedarfsanalysen

Wenn Sie mit Ihren Arbeitsaufgaben überfordert sind, kann es sich anfühlen, als ob Sie durch ein dunkles Labyrinth laufen - Sie kennen vielleicht Ihr Ziel, aber nicht den Weg dorthin. 🏃

Zum Glück können Sie sich auf Vorlagen zur Bedarfsanalyse verlassen, die Sie auf dem Weg zu optimierten Arbeitsabläufen zuverlässig begleiten. Sie helfen Ihnen, Einblicke in die Abläufe Ihres Teams zu gewinnen und die Arbeitseffizienz zu verbessern, indem sie die Lücke zwischen Ihrer Realität und Ihrem Potenzial aufzeigen.

In der Fülle der Möglichkeiten haben wir die 10 besten Vorlagen für Bedarfsanalysen gefunden, die Ihnen helfen, Schmerzpunkte in Ihren Abläufen zu erkennen und zu priorisieren. Verabschieden Sie sich davon, eine Bedarfsanalyse von Grund auf zu erstellen, und erkunden Sie mit uns die besonderen Merkmale und Vorteile dieser außergewöhnlichen Vorlagen!

Was ist eine Vorlage für eine Bedarfsanalyse?

Eine Bedarfsanalyse, oft auch als "Lückenanalyse" oder "Bedarfsanalyse" bezeichnet, ist ein Prozess zur Ermittlung von Lücken und Schwachstellen innerhalb einer Organisation oder eines Arbeitsablaufs. Diese Bewertung bietet wertvolle Einblicke in Bereiche, die verbessert werden könnten, und hilft bei der Anpassung ressourcenzuweisung um organisatorische Ziele effektiver zu erreichen.

Eine Bedarfsbewertungsvorlage ist ein strukturierter Rahmen, der Organisationen bei der Ermittlung, Dokumentation und Analyse von Daten während des Bedarfsbewertungsprozesses hilft.

Obwohl sie eine vorgefertigte Struktur aufweisen, können Sie diese Vorlagen an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens oder Projekts anpassen. Sie bestehen in der Regel aus drei Hauptabschnitten:

Hintergrundinformationen: Stellt den wesentlichen Kontext für das Projekt dar und umreißt dessen Umfang und Ziele Datenerhebung: Hilft dabei, systematisch Daten zu sammeln und zu analysieren Ergebnisse und Empfehlungen: Hilft bei der Präsentation der Bewertungsergebnisse und der Ausarbeitung von Empfehlungen oder Lösungsvorschlägen

Wie führt man eine Bedarfsanalyse durch?

Für die erfolgreiche Durchführung einer Bedarfsanalyse sollten Projektmanager einige Schritte beachten:

Identifizieren Sie Ihre Bedürfnisse und Ziele : Ziele festlegen indem Sie das Ziel des Projekts, seine Meilensteine, die zu erbringenden Leistungen sowie den allgemeinen Projektablauf von Anfang bis Ende festlegen

: Ziele festlegen indem Sie das Ziel des Projekts, seine Meilensteine, die zu erbringenden Leistungen sowie den allgemeinen Projektablauf von Anfang bis Ende festlegen Verfügbare Ressourcen bewerten :Bewerten Sie die Ressourcen innerhalb Ihrer Organisation und stellen Sie fest, ob Sie sie mitprojektanforderungen und Ziele

:Bewerten Sie die Ressourcen innerhalb Ihrer Organisation und stellen Sie fest, ob Sie sie mitprojektanforderungen und Ziele Bedürfnisse und Lücken identifizieren :Sammeln und Analysieren von Daten durch Umfragen, Interviews oder Fokusgruppen, um bestehende Prozesslücken zu finden

:Sammeln und Analysieren von Daten durch Umfragen, Interviews oder Fokusgruppen, um bestehende Prozesslücken zu finden Entwickeln eines Aktionsplans:Überprüfen der gesammelten Daten und Aufzeigen spezifischer Schritte, die das Team unternehmen sollte, um projektziele zu erreichen . Der Aktionsplan sollte Schlüsselstrategien umreißen, Fristen für jede Aufgabe festlegen und Teamleiter zuweisen

Aufschlüsselung von Zielen, Aufgaben, agilen Punkten und Projektstatus im hochgradig anpassbaren ClickUp 3.0 Dashboard

Top 10 Vorlagen für die Bedarfsanalyse im Jahr 2024

Mit den besten Vorlagen für Bedarfsanalysen gehört das manuelle Sammeln von Daten der Vergangenheit an. Wir haben die besten Tools aus den folgenden Bereichen herausgesucht ClickUp , SlideTeam und andere seriöse Anbieter, um Sie bei der Einschätzung Ihrer geschäftlichen Anforderungen so effektiv wie möglich zu unterstützen.

Werfen wir einen Blick darauf, was sie zu bieten haben. 👀

1. ClickUp-Projektbewertungsvorlage

Führen Sie mit der vorgefertigten ClickUp-Projektbewertungsvorlage eine einfache Projektbewertung durch

Die Bestimmung des Komplexitätsgrads eines Projekts ist ein Kinderspiel mit der ClickUp-Projektbewertungsvorlage . 🍰

Diese praktische Dokumentvorlage hilft Ihnen, Ihr Projekt auf dem Weg zu Ihren Zielen zu positionieren, potenzielle Verbesserungsbereiche aufzuzeigen und einen klaren und leicht zu befolgenden Aktionsplan zu erstellen. Sie enthält vorgefertigte Abschnitte für jeden Schritt Ihrer Projektbewertung, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Nehmen wir an, Sie möchten die Reaktionszeit des Kundensupports bei Ihrem Projekt verbessern. Die Vorlage fordert Sie auf, eine Projektbeschreibung zu verfassen, in der Sie die relevanten Informationen kurz umreißen. Danach können Sie mit dem Ausfüllen der Zweckabschnitte der Vorlage beginnen:

Setzen Sie klare Bewertungsziele : Bewerten Sie zum Beispiel die Wirksamkeit von Verbesserungen der Reaktionszeit

: Bewerten Sie zum Beispiel die Wirksamkeit von Verbesserungen der Reaktionszeit Skizzieren Sie die gewünschte Auswirkung : Stellen Sie sich Ergebnisse wie eine erhöhte Kundenzufriedenheit oder eine verbesserte Markenreputation vor

: Stellen Sie sich Ergebnisse wie eine erhöhte Kundenzufriedenheit oder eine verbesserte Markenreputation vor Skizzieren Sie Annahmen und Grenzen : Denken Sie an alle Herausforderungen, auf die Sie während des Bewertungsprozesses stoßen könnten

: Denken Sie an alle Herausforderungen, auf die Sie während des Bewertungsprozesses stoßen könnten Erstellen Sie einen Bewertungszeitplan : Definieren Sie Meilensteine für die Datenerfassung, die Analyse und die Berichterstattung. Sie können ein Bild Ihres Gantt-Diagramms einfügen, um den Zeitplan einfacher zu visualisieren

: Definieren Sie Meilensteine für die Datenerfassung, die Analyse und die Berichterstattung. Sie können ein Bild Ihres Gantt-Diagramms einfügen, um den Zeitplan einfacher zu visualisieren Identifizieren Sie Schlüsselpersonen: Listen Sie die Teammitglieder auf, die für die Bewertung wichtig sind, und legen Sie ihre Zuständigkeiten klar fest

Jetzt müssen Sie sich nur noch mit Hilfe der Kalenderansicht an Ihre geplanten Aufgaben halten. Für einen garantierten Erfolg behalten Sie mit der Dashboard-Ansicht den Überblick über alle Projektdetails an einem Ort und erfüllen alle Anforderungen.

2. ClickUp Bewertungsbericht Vorlage

ClickUp Assessment Report Template ermöglicht eine schnelle und effiziente Erfassung, Analyse und Kommunikation von organisierten Daten.

Die Bewertung von Projekten, Kundenfeedback oder Mitarbeiterleistungen ist ein Kinderspiel mit der ClickUp Bewertungsbericht Vorlage . Sie vereinfacht Aufgaben wie das Sammeln von Kennzahlen, die Analyse von Daten und die Weitergabe von Berichten an wichtige Interessengruppen. 📚

Eine weitere Doc-Vorlage auf unserer Liste, die wirklich Zeit spart: Es handelt sich um ein fertiges Dokument mit vorgefertigten Feldern, und die Daten in der Vorlage sind logisch organisiert, um die Genauigkeit der Berichterstattung zu gewährleisten.

Dieses leistungsstarke Tool besteht aus vier Seiten:

Einleitung:Geben Sie zunächst Hintergrundinformationen zu Ihrer Bewertung. Erläutern Sie, was Sie untersuchen, warum, wie Sie es tun, wer daran beteiligt ist und was Sie bisher herausgefunden haben Kurzer geschichtlicher Abriss:Gehen Sie auf die Geschichte des Themas ein, das Sie untersuchen. Beschreiben Sie die in der Vergangenheit ergriffenen Maßnahmen und erläutern Sie, was sich als wirksam und was als unwirksam erwiesen hat Details zur Bewertung: Gehen Sie auf die Einzelheiten Ihrer Bewertung ein. Informieren Sie über die von Ihnen verwendeten Methoden und Instrumente und die erzielten Ergebnisse, machen Sie Verbesserungsvorschläge und weisen Sie auf mögliche Risiken für Ihre Prozesse hin Empfehlungen und Maßnahmen: Erörtern Sie Ihren Aktionsplan auf der Grundlage Ihrer Bewertung. Erläutern Sie alle empfohlenen Änderungen und die Schritte, die Sie unternehmen werden, um diese Änderungen umzusetzen

Diese kostenlose Vorlage ist Ihr Schlüssel zur Erfassung von Erkenntnissen und zur Überwachung des Fortschritts mit minimalem Aufwand. Nutzen Sie die Flexibilität der benutzerdefinierten Status, um Bewertungsphasen zu überblicken und anpassbare Felder für eine klare Kategorisierung zu verwenden.

Außerdem können Sie die Vorlage in verschiedenen Ansichten öffnen, z. B. in der Kalenderansicht für eine intuitive Zeitplanverfolgung und in der Gantt-Diagramm-Ansicht für eine dynamische Aufgabenzeitleiste.

3. ClickUp Projektmanagement Risikoanalyse Vorlage

Erkennen Sie potenzielle Risiken und verhindern Sie, dass sie sich verwirklichen - mit der ClickUp-Vorlage für die Risikoanalyse im Projektmanagement Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Projekt und bleiben Sie potenziellen Herausforderungen voraus mit dem ClickUp Projektmanagement Risikoanalyse Vorlage . Sie hilft Ihnen, potenzielle Risiken zu erkennen, ihre Wahrscheinlichkeit zu bewerten und Präventivstrategien zu entwickeln. ⚠️

Mit der Übersichtsliste erhalten Sie einen Überblick über Ihr Projekt aus der Vogelperspektive. Sie organisiert alle Ihre Aufgaben nach ihrem Status und bietet eine bequeme Möglichkeit, ausstehende und laufende Aktivitäten zu überwachen.

Die Risikoregisterliste umfasst drei Schlüsselkomponenten für ein effizientes Risikomanagement Ihres Projekts. Verwenden Sie das Risikoerfassungsformular, um Details zu den von Ihnen identifizierten potenziellen Risiken anzugeben. Ordnen Sie dann alle identifizierten Risiken im Abschnitt Risikoliste. Kategorisieren Sie sie nach Faktoren wie:

Variabilität (veränderungsanfällige Faktoren)

Mehrdeutigkeit (unklare Faktoren)

Ereignisse (bestimmte Vorfälle, die eintreten könnten)

Emergent (unvorhergesehene Probleme)

Verwenden Sie schließlich die Analysetafel, um einen klaren Überblick über die Fortschritte Ihres Projekts im Umgang mit Risiken zu erhalten. So können Sie leicht feststellen, ob Sie bei der Behandlung der Risiken Fortschritte machen und ob neue Risiken aufgetreten sind. Sie können den Aufgabenstatus jedes Risikos verfolgen und alle relevanten Aktionspunkte sehen.

Reduzieren Sie Risiken mithilfe der Liste der Maßnahmen zur Risikominderung mit Ansichten wie der Ansicht "Liste der Maßnahmen", in der die Maßnahmen aufgeführt sind, die Ihr Team ergreifen kann, um Risiken in Zukunft zu vermeiden.

4. ClickUp Bewertungsbericht Vorlage

Führen Sie mühelos Mitarbeiterbeurteilungen durch mit dem ClickUp Evaluation Report Template

Beginnen Sie Ihre Mitarbeiterbeurteilung auf dem richtigen Fuß, indem Sie sicherstellen, dass sie objektiv, konsistent und prägnant ist, indem Sie die ClickUp Bewertungsbericht Vorlage ! 👣

Die Vorlage ist ein ClickUp-Doc, das Ihnen hilft, Mitarbeiterdaten zu sammeln und zu analysieren, um festzustellen, wie gut Ihre Teammitglieder in Bezug auf ihre Leistungen sind:

Genauigkeit

Einhaltung von Richtlinien

Anwesenheit

Qualität der Arbeit

Geben Sie im Abschnitt Zusammenfassung der Beurteilung Details wie Name, Funktion, Abteilung und Beurteilungszeitraum der beurteilten Person ein. Wählen Sie dann eine der bequemen Schnellauswahlmöglichkeiten für die Art der Beurteilung (Regularisierung, Beförderung, jährliche Beurteilung oder Verwarnung).

Die Vorlage enthält einen Bewertungsabschnitt mit den Bewertungen der Leistungsindikatoren (KPI) der Mitarbeiter. Die vorgefertigte und vollständig anpassbare Tabelle ermöglicht es Ihnen, schnell die Stufe zu überprüfen, die mit der Erfüllung der Erwartungen des Mitarbeiters korreliert. Auf diese Weise können Sie die Stärken und verbesserungsbedürftigen Bereiche des Mitarbeiters ermitteln.

Sie können das gesamte Dokument an Ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen, Text hinzufügen oder bearbeiten, Abschnitte und Tabellen löschen oder neue einfügen. Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen! 🎨

5. ClickUp Lückenanalyse Vorlage

Visuelle Identifizierung von Diskrepanzen zwischen dem aktuellen und dem gewünschten Zustand einer Organisation

Identifizieren Sie ganz einfach die Lücken, die zwischen Ihrem aktuellen Zustand und Ihren kühnsten Geschäftsträumen liegen, mit der ClickUp Lückenanalyse-Vorlage . ✨

Diese vielseitige strategische Planungsinstrument vereinfacht die Bewertung der Leistung Ihres Unternehmens mit farbcodierten Abschnitten für jede Analysephase in einem tabellenähnlichen Format auf einem Whiteboard. Sie müssen es nur noch anpassen, um es zu einem einzigartigen Werkzeug für Sie zu machen.

Die benutzerfreundliche ClickUp-Whiteboard hilft Ihnen den gesamten Prozess abzubilden durch vier Hauptabschnitte des Lückenanalyserahmens:

Aktueller Stand Gewünschter Zustand Lücken Aktionsplan

Die Abschnitte sind farblich gekennzeichnet, und Sie können ihre Formen und Farben nach Ihren Wünschen anpassen, so dass Sie den Inhalt und das Erscheinungsbild Ihres Aktionsplans vollständig selbst bestimmen können lückenanalyse-Vorlage . 🌈

Fördern Sie die Zusammenarbeit, indem Sie das Whiteboard für Ihr Team freigeben und es allen Mitgliedern ermöglichen, in Echtzeit an der Vorlage zu arbeiten, Lücken zu finden und effizienter einen Aktionsplan zu entwickeln.

Verwenden Sie die Legende für eine einfachere Navigation und greifen Sie auf farbige Textblöcke oder Haftnotizen zurück, um Ihre Inhalte zu strukturieren und zu ordnen und so ein Maximum an Effektivität zu erreichen.

6. ClickUp Technologiebedarfsanalyse Vorlage

Ermitteln Sie den Schulungsbedarf Ihrer Mitarbeiter mit der ClickUp-Vorlage zur Technologiebedarfsanalyse

Gewinnen Sie Einblicke in die Nutzung von Technologielösungen in Ihrem Team, indem Sie den Schulungsbedarf Ihrer Mitarbeiter mit der ClickUp-Vorlage für Technologiebedarfsanalysen . Nutzen Sie diesen praktischen Rahmen, um festzustellen, welche Tools Ihre Mitarbeiter regelmäßig nutzen und welche für eine optimale Nutzung zusätzliche Schulungen erfordern. 💻

Diese Listenvorlage hilft Ihnen bei der Bewertung der Kenntnisse Ihrer Mitarbeiter und des Schulungsbedarfs für jedes von ihnen verwendete Tool oder jede Software. Die folgenden benutzerdefinierten Felder bieten Bewertungsskalen für Sie und Ihr Team:

Kenntnisstand : Kategorisieren Sie Mitarbeiter als Anfänger, fortgeschrittene Benutzer oder fortgeschrittene Benutzer

: Kategorisieren Sie Mitarbeiter als Anfänger, fortgeschrittene Benutzer oder fortgeschrittene Benutzer Nutzungsrate : Messen Sie, wie oft die Mitarbeiter die Technologie bei ihren täglichen Aufgaben verwenden, und erfassen Sie Häufigkeit und Dauer

: Messen Sie, wie oft die Mitarbeiter die Technologie bei ihren täglichen Aufgaben verwenden, und erfassen Sie Häufigkeit und Dauer Schulungsbedarf : Bestimmen Sie, ob zusätzlicher Schulungsbedarf für die Mitarbeiter besteht (keine, sehr geringfügig, etwas, erheblich, ziemlich umfassend)

: Bestimmen Sie, ob zusätzlicher Schulungsbedarf für die Mitarbeiter besteht (keine, sehr geringfügig, etwas, erheblich, ziemlich umfassend) Schulungsmodus : Verstehen Sie die Präferenzen der Mitarbeiter für die Schulung, ob es sich um praktische Workshops, Online-Tutorials, E-Learning-Module oder Peer-Mentoring handelt

: Verstehen Sie die Präferenzen der Mitarbeiter für die Schulung, ob es sich um praktische Workshops, Online-Tutorials, E-Learning-Module oder Peer-Mentoring handelt Annehmbare Zeit : Beurteilen Sie die Verfügbarkeit der Mitarbeiter für Schulungen unter Berücksichtigung ihrer Zeitpläne und Arbeitsbelastung

: Beurteilen Sie die Verfügbarkeit der Mitarbeiter für Schulungen unter Berücksichtigung ihrer Zeitpläne und Arbeitsbelastung Rollen: Passen Sie die richtige Technologie an die Rolle des jeweiligen Mitarbeiters an, um sicherzustellen, dass er alles Notwendige hat, um während der Arbeitszeit produktiv zu sein

In der Listenansicht Technologielösungen sehen Sie alle Tools, die Ihr Unternehmen einsetzt, zusammen mit benutzerdefinierten Feldern für detaillierte Angaben wie Kenntnisstand, Nutzungsrate und Schulungsmodus

In der Ansicht Schulungsbedarf finden Sie eine übersichtliche Darstellung aller Tools, gruppiert nach ihrem Schulungsbedarfsstatus, um mit der Entwicklung einer ausbildungsplan .

7. ClickUp Kundenbedarfsanalyse Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage zur Kundenbedarfsanalyse, um die Kundenanforderungen lückenlos zu erfassen

Stellen Sie sicher, dass Sie immer im Einklang mit den Wünschen Ihrer Kunden sind, indem Sie die ClickUp-Vorlage zur Kundenbedarfsanalyse . Sie hilft Ihnen, mit minimalem Aufwand Kundenfeedback zu sammeln und in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln. 🧑‍🤝‍🧑

Diese Vorlage enthält Teilaufgaben und Checklisten, die Ihnen helfen, alle notwendigen Analyseschritte abzudecken, wie z. B. die Auswahl der richtigen Analysewerkzeuge und die Erfassung und Analyse von Kundendaten.

Verwenden Sie eine vorgefertigte Projektbeschreibungstabelle, um relevante Details der Bedarfsanalyse zu markieren. Sie hilft Ihnen dabei, das zu bewertende Produkt oder die zu bewertende Dienstleistung, die verantwortlichen Personen und die im Bewertungsprozess verwendete Methodik zu identifizieren. In der Tabelle finden Sie unter anderem folgende Abschnitte:

Zielsetzung

Projektleiter

Kunde Beschreibung

Werkzeuge

Geben Sie zunächst die Projektziele an (z. B. Verbesserung der Kundenzufriedenheit durch Verbesserung der Benutzeroberfläche der Website) und nennen Sie den Namen des Projektleiters.

Geben Sie dann Informationen über den Kundenstamm an, z. B. aktuelle und potenzielle Kunden, die die Website in den letzten zwei Monaten zur Information über Produkte und zum Online-Einkauf besucht haben.

Führen Sie schließlich die Instrumente auf, die Sie zur Durchführung der Bewertung verwendet haben, z. B. Bewertungsformulare und Online-Umfragen.

Setzen Sie das gesammelte Kundenfeedback in Aufgaben um und weisen Sie diese Ihren Teammitgliedern zu, damit sie so bald wie möglich mit dem Verbesserungsprozess beginnen können. Setzen Sie Prioritäten von Niedrig bis Dringlich, damit das Team weiß, was es zuerst in Angriff nehmen muss.

8. PDF-Bedarfsanalyse Vorlage by SafetyCulture

Verwenden Sie die PDF-Bedarfsbewertungsvorlage von SafetyCulture, um die Bedürfnisse Ihres Unternehmens oder Ihrer Abteilung auf strukturierte Weise zu analysieren

Wenn Sie nach einer umfassenden Möglichkeit suchen, wichtige Informationen über die Bedürfnisse Ihres Unternehmens oder Ihrer Abteilung zu sammeln, sollten Sie die PDF-Bedarfsbewertungsvorlage von SafetyCulture in Betracht ziehen.

Dieses Tool eignet sich perfekt für Führungskräfte und Manager, die ihre Leistung bewerten, den Lernbedarf ermitteln und wertvolles Team-Feedback sammeln möchten, um verbesserungsbedürftige Bereiche zu verbessern. Die Vorlage wird mit vorgefertigten Abschnitten und Fragen geliefert, um zeit zu sparen bei der Formulierung von Fragen. ❓

Benutzen Sie den Abschnitt Bedürfnisse des Unternehmens/Abteilung, um die Probleme zu ermitteln, die Sie daran hindern, Ihre Unternehmensziele zu erreichen. Denken Sie genauer über das Problem nach, indem Sie Fragen zur Dauer, Häufigkeit und zum Ort des Auftretens beantworten.

Beantworten Sie die Fragen in den Abschnitten Leistungsbedarf und Lernbedarf, um spezifischere Lücken zu ermitteln, z. B. wie gut die Mitarbeiter arbeiten oder welche Fähigkeiten verbessert werden müssen.

Finden Sie die Ursachen für die Lücken in Ihrem Unternehmen, indem Sie eine Liste von Ja/Nein-Fragen zu den Arbeitserwartungen, zur Messung Ihrer Leistung und zu möglichen Konsequenzen beantworten.

9. PowerPoint Fit Lückenanalyse Taktische Planung Bedarfsanalyse Vorlage von SlideTeam

Identifizieren Sie Ihre Arbeitslücken einfach mit der PowerPoint Fit Gap Analysis Tactical Planning Needs Assessment Template von SlideTeam

Mit der PowerPoint Fit Gap Analysis Tactical Planning Needs Assessment Template von SlideTeam können Sie im Handumdrehen eine visuell ansprechende Fit Gap Analysis Präsentation erstellen. 👁️

Diese benutzerfreundliche PowerPoint-Vorlage verfügt über eine anpassbare Tabelle für jeden Schritt des Prozesses. Füllen Sie sie mit Informationen wie Kategorie, Ursprung, Kritikalität und zusätzlichen Notizen für jede identifizierte Lücke aus.

Fügen Sie Diagramme ein, vergleichsdiagramme und Bilder, oder neue Elemente. Außerdem können Sie aus Tausenden von Symbolen wählen, um Ihre Punkte zu veranschaulichen und die Aufmerksamkeit des Publikums zu wecken. Ändern Sie Farbe, Größe und Schriftart der Buchstaben nach Ihren Wünschen, und erstellen Sie Ihr eigenes Farbschema und einen Hintergrund, der Ihr Unternehmen besser repräsentiert.

Da Sie so viele Folien hinzufügen können, wie Sie möchten, eignet sich dieses Tool hervorragend für die Präsentation einer Defizit- und Bedarfsanalyse und die Erstellung eines Aktionsplans - alles in einer einzigen Vorlage.

10. Excel Trainingsbedarfsanalyse Vorlage by SkillHub

Analysieren Sie den Schulungsbedarf Ihrer Mitarbeiter, indem Sie mit der Excel Training Needs Assessment Template von SkillHub ein einfach zu verwendendes Bewertungssystem erstellen

Excel Training Needs Assessment Template by SkillHub wird mit detaillierten Anweisungen und Beispielen aus der Praxis geliefert, die zeigen, wie man eine Trainingsbedarfsanalyse durchführen kann, ohne ins Schwitzen zu kommen. 💧

Eine Analyse des Schulungsbedarfs hilft dabei, Wissens- und Fähigkeitslücken in beruflichen Rollen zu identifizieren und ermöglicht so eine maßgeschneiderte Schulung. Dieser Prozess umfasst in der Regel die Bewertung von Einzelpersonen oder Teams auf der Grundlage dieser Lücken, wobei niedrigere Punktzahlen auf prioritäre Bereiche für Schulungen hinweisen.

Um eine Analyse des Schulungsbedarfs mit dieser Excel-Vorlage durchzuführen, befolgen Sie diese Schritte:

Listen Sie die relevanten Fähigkeiten oder Kompetenzen auf, die mit der Rolle verbunden sind

Führen Sie die Namen der Personen auf, die an der Analyse teilnehmen sollen

Wählen Sie eine Bewertungsskala für die Fähigkeiten (z. B. 0 bis 10 oder 0 bis 5)

Markieren Sie die wichtigsten Fähigkeiten, falls erforderlich

Vervollständigen Sie die Tabelle durch eine Selbsteinschätzung, eine Bewertung durch den Vorgesetzten oder eine gemeinsame Bewertung

Bestimmen Sie die Bereiche mit den niedrigsten Punktzahlen als die Bereiche mit der höchsten Priorität, auf die sich die Ausbildung konzentrieren soll

Sie können diese Vorlage individuell anpassen, indem Sie die Schriftgröße ändern, den Zellenstil und das gewünschte Tabellenformat wählen und so viele Zeilen und Spalten wie nötig hinzufügen.

Mit den Vorlagen für die Top-Tier-Bedarfsermittlung Einsichten in Maßnahmen verwandeln

Ganz gleich, ob Sie Risiken, Lücken oder Bedürfnisse bewerten möchten, diese 10 wichtigsten Vorlagen für Bedarfsanalysen helfen Ihnen dabei den Prozess zu straffen und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Nutzen Sie sie als Orientierungshilfe für Ihre entscheidungsprozess , passen Sie die vorgefertigten Dokumente nach Ihren Wünschen an und teilen Sie sie mit Ihrem Team zur gemeinsamen Planung.

Sie suchen nach mehr Optionen? Erforschen Sie die ClickUp-Vorlagenbibliothek mit über 1.000 vorgefertigten, benutzerfreundlichen Vorlagen! Sie finden hier alles von aufgabenpriorisierung und strategische Planung zu projektleitung und aktionspläne , alles an einem Ort. 🤩