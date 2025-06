Wie man OKRs implementiert: Effektive Methoden zur Zielsetzung

Was ist Ihr nächstes großes Ziel? 🎯

Ob es darum geht, Ihr Traumgeschäft zu starten oder Ihre Benutzerbasis zu erweitern, wir alle haben das nächste große Ziel vor Augen.

Bei der Planung dieser großen Ziele ist es jedoch wichtig, sicherzustellen, dass Ihr Team auf dem gleichen Stand ist. Hier kommen Ziele und Schlüsselresultate (OKRs) ins Spiel. Stellen Sie sich diese als praktisches Tool vor, mit dem Sie Ziele festlegen und tatsächlich erreichen können.

Das OKR-Framework kann Ihnen dabei helfen, klare, ehrgeizige Ziele – die Objectives – zu setzen und dann Ihren Fortschritt anhand konkreter, messbarer Kennzahlen – den Key Results – nachzuverfolgen.

Aber wie genau implementiert man OKRs? Wie stellen Sie sicher, dass alle in Ihrem Team wissen, worauf sie hinarbeiten, und ihre Fortschritte effektiv nachverfolgen können?

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie alles, was Sie über die erfolgreiche Umsetzung von OKRs wissen müssen, einschließlich der Planung Ihrer Ziele, der Nachverfolgung von Fortschritten und der Iteration während des gesamten Prozesses, damit Sie diese Ziele auch erreichen.

Was sind OKRs und warum sind sie wichtig?

Um auf Ihre großen Träume zurückzukommen: Vielleicht möchten Sie in den nächsten fünf Jahren das führende Start-up in Ihrem Feld werden. Um dorthin zu gelangen, benötigen Sie einen schrittweisen Ansatz, der auf dem Konzept der kontinuierlichen Verbesserung basiert. Genau das sind OKRs.

Das OKR-Framework kann als Brücke zwischen Ihnen und Ihrem Team fungieren und diese strategische Vision in vierteljährliche oder jährliche Ziele übersetzen, die von allen im Unternehmen geteilt und übernommen werden.

"OKRs sind klare Vehikel für die Prioritäten und Erkenntnisse von Führungskräften. "

OKRs können Ihnen dabei helfen, Ihr Unternehmen in die richtige Richtung zu lenken, indem sie Folgendes erleichtern:

Ausrichtung: Jeder im Unternehmen weiß, was die übergeordneten Ziele sind und wie seine Arbeit dazu beiträgt

Transparenz: Fortschritte werden offen, oft unternehmensweit, nachverfolgt, sodass jeder sehen kann, wie es um ihn steht

Fokus: Durch die Festlegung klarer Ziele helfen OKRs Teams dabei, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren

Stretch-Ziele: OKRs motivieren Teams, hohe Ziele anzustreben und mehr zu erreichen, als sie für möglich gehalten hätten

Wussten Sie schon? Aufbauend auf den Managementideen von Peter Drucker entwickelte Andrew Grove, ehemaliger CEO von Intel, in den 1970er Jahren das OKR-Framework. Das Framework ergänzte die Zielsetzung um messbare Ergebnisse und gewann an Popularität, als John Doerr, ein ehemaliger Intel-Mitarbeiter, es 1999 bei Google einführte.

Schlüsselkomponenten der OKR-Methodik

Jetzt wissen wir, was OKRs leisten können. Aber was genau beinhalten sie? OKRs bestehen aus zwei Hauptkomponenten: Zielen und Schlüsselergebnissen.

Ein Ziel ist ein klar definiertes Ziel , das bestimmte Ergebnisse erzielen soll. Es sollte konkret, bedeutend und inspirierend genug sein, um das Team zu motivieren und zu engagieren

Schlüssel, hingegen, sind messbare Ergebnisse, die den Fortschritt in Richtung des Ziels nachverfolgen

Zusammen helfen Ihnen diese beiden dabei, zu definieren, wie der Erfolg am Ende Ihres Projekts aussehen soll.

Um dies zu erreichen, sollten Ziele und Schlüsselresultate quantifizierbar sein und Metriken verwenden, die Erfolg oder Fertigstellung klar definieren. Diese Struktur stellt sicher, dass jedes Teammitglied genau versteht, was es tun muss, um die Ziele umzusetzen, und wie sein Aufwand zu bestimmten Verbesserungen innerhalb des Unternehmens beiträgt.

Hier ist ein Beispiel für einen OKR-Einstellungsprozess: Ziel: Die Benutzererfahrung (UX) unserer mobilen App verbessern und die Benutzerinteraktion steigern. Schlüssel: Erreichen Sie innerhalb des nächsten Quartals einen Net Promoter Score (NPS) von 70 (was auf eine hohe Kundenzufriedenheit hinweist)

Reduzieren Sie die Deinstallationen Ihrer App innerhalb von 6 Monaten um 15 %

Steigern Sie die durchschnittliche Anzahl der täglich aktiven Benutzer (DAUs) innerhalb eines Jahres um 2 Millionen Hier ist eine Übersicht über die Bedeutung der einzelnen Schlüssel-Ergebnisse: Net Promoter Score (NPS): Misst die Kundentreue und -zufriedenheit

App-Deinstallationen: Eine Verringerung der Deinstallationen bedeutet, dass die Benutzer die App als nützlich empfinden und auf ihren Geräten behalten

Täglich aktive Benutzer (DAUs): Zeigt, wie viele Benutzer täglich aktiv mit der App interagieren

Durch die Implementierung von OKRs können Sie den Aufwand Ihres Teams aufeinander abstimmen, die strategische Umsetzung verbessern und eine Kultur der Eigentümerschaft und kontinuierlichen Verbesserung fördern. Außerdem sind sie äußerst flexibel, sodass Sie sie jederzeit an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und iterieren können.

Schritte zum Planen und Implementieren von OKRs

OKRs bieten zwar einen leistungsstarken Rahmen für die Zielsetzung, können aber ohne sorgfältige Planung leicht aus der Bahn geraten. Überlegen Sie sich die Gesamtstrategie Ihres Unternehmens und wie Sie OKRs von der Führungsebene auf die einzelnen Teams übertragen können, um einen einheitlichen Weg zur Verwirklichung der übergeordneten Vision zu schaffen.

Und werden Sie kreativ! Die richtigen OKRs sollten Ihr Team inspirieren und ihm helfen, sich ganz auf die Erreichung dieser hochgesteckten Ziele zu konzentrieren!

Hier sind einige allgemeine Richtlinien, die Ihnen bei der Planung Ihrer OKRs helfen sollen:

1. Legen Sie eine klare Vision und Ziele fest

Bei der Planung Ihrer OKRs ist Ihre langfristige Vision ein Leuchtturm, der alle nachfolgenden Ziele und Schlüsselresultate leitet. Schauen Sie zurück auf Ihre ursprünglichen Ziele. Was ist das Endergebnis, das Sie anstreben? Besser noch: Welches Problem versuchen Sie mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung zu lösen ?

Nehmen wir das Beispiel von X (ehemals Twitter): Wir wissen, dass das gesamte Unternehmen unter der Führung von Elon Musk erhebliche Veränderungen durchlaufen hat. Das Unternehmen hat zwar seine unmittelbaren Umsatzziele und OKRs an diese Veränderungen angepasst, aber X verfolgt weiterhin das übergeordnete Ziel, "der Marktplatz der Welt zu sein"

Elon Musks Tweet aus dem Jahr 2022 während der Übernahme von X (ehemals Twitter)

In einem sich ständig verändernden Umfeld kann die Festlegung von OKRs, die auf Ihrer Kernvision basieren, Sie durch die turbulentesten Zeiten bringen – sogar durch Übernahmen!

2. Identifizieren Sie Schlüsselindikatoren (KPIs)

KPIs und Ziele sind im Kontext des OKR-Frameworks untrennbar miteinander verbunden.

Sie können KPIs verwenden, um zu verstehen, wo Verbesserungen erforderlich sind, und Ihre OKRs entsprechend festlegen. Oder beginnen Sie mit OKRs und verknüpfen Sie diese mit bestimmten KPIs, um ihre Auswirkungen auf das Geschäft nachzuverfolgen.

Hier sind einige Richtlinien:

Nutzen Sie Ihre bestehenden KPIs, um Ihre Ziele zu definieren: Sehen Sie sich die Verlaufsdaten, einschließlich Finanzergebnisse, Kunden-Dashboards und Mitarbeiterumfragen, genau an, um Bereiche mit Verbesserungspotenzial oder Wachstumschancen zu identifizieren. Suchen Sie nach KPIs, die mit Ihren strategischen Zielen in Verbindung stehen, um sicherzustellen, dass Sie sich in die richtige Richtung bewegen

Wählen Sie KPIs, die umsetzbare Erkenntnisse liefern: Stellen Sie sicher, dass sie den Erfolg Ihrer Ziele direkt messen. Die KPIs sollten klar zeigen, wie sich das Erreichen des Ziels auf das Geschäft auswirkt. Geben Sie sich nicht mit eitlen Metriken zufrieden! Wenn Sie beispielsweise versuchen, die Fluktuation Ihrer Mitarbeiter zu verbessern, verfolgen Sie Metriken wie die Abwanderungsrate, anstatt sich mit den Ergebnissen von Pulse-Umfragen zufrieden zu geben

Überwachen Sie Ihre KPIs zusammen mit OKRs: Die Implementierung von OKRs ist ein dynamischer Prozess. Indem Sie Ihre KPI-Daten im Blick behalten, können Sie Trends und potenzielle Hindernisse in Ihrer OKR-Planung frühzeitig erkennen. Seien Sie jedoch bereit, Ihre OKRs oder Strategien bei Bedarf anzupassen

3. Ziele definieren und kommunizieren

Ziele sind qualitative Beschreibungen dessen, was Sie erreichen möchten. Trotz dieser qualitativen Natur sollten sie jedoch handlungsorientiert und inspirierend sein:

Setzen Sie sich lieber zwei oder drei Ziele als eine lange Liste von Zielen, die jedes einzelne Problem Ihres Unternehmens lösen sollen

Stellen Sie sicher, dass jedes Ziel mit mindestens zwei bis fünf SMART-Schlüsselergebnissen verbunden ist, d. h. mit spezifischen, messbaren, erreichbaren, relevanten und zeitgebundenen Ergebnissen, die den Erfolg anzeigen

Dokumentieren Sie Ihre OKRs klar und erstellen Sie ein OKR-Performance-Dashboard, das für alle Mitarbeiter im Unternehmen sichtbar ist

OKRs an Ihr Team kommunizieren Verwenden Sie ein Meeting-Format wie "All-Hands" oder "Ask Me Anything", um Ihrem Team die OKRs Ihres Unternehmens vorzustellen. Erläutern Sie während des Meetings klar die Vision und die strategischen Ziele des Unternehmens und zeigen Sie auf, wie die OKRs mit dem Gesamtbild zusammenhängen. Fügen Sie visuelle Elemente und Beispiele aus der Praxis ein, damit Ihre OKRs für das gesamte Team nachvollziehbar und interessant sind. Lassen Sie ausreichend Zeit für Fragen und offene Diskussionen. So werden Zweifel ausgeräumt und ein Gefühl der Eigentümerschaft und gemeinsamen Verantwortung für das Erreichen dieser Ziele gefördert. Indem Sie OKRs transparent machen und in diesem unternehmensweiten Rahmen Unterhaltungen anregen, schaffen Sie die Voraussetzungen für ein fokussierteres und motivierteres Team, das gemeinsam vorankommt.

Weiterlesen: Sehen Sie sich diese Vorlagen zur Zielsetzung an, um Ihre großen Ideen zu strukturieren.

Schritt für Schritt zur Umsetzung von OKRs mit ClickUp

Planen ist gut, aber bei der Umsetzung scheitern viele. Ein schrittweiser Ansatz zur Implementierung von OKRs kann dabei helfen, Klarheit und Abstimmung während des gesamten Prozesses sicherzustellen.

Neben Ihrem Masterplan benötigen Sie eine leistungsstarke Projektmanagement-Software, um Ihre OKRs klar zu definieren und zu dokumentieren und jeden Aspekt des Fortschritts nachzuverfolgen. ClickUp kann dabei Ihr Watson sein.

Als All-in-One-Plattform für Projektmanagement kann ClickUp Ihnen dabei helfen, eine durchgängige Sichtbarkeit Ihrer geplanten OKRs zu schaffen und aufrechtzuerhalten – von der Festlegung von Zielen über die Zuweisung von Aufgaben bis hin zur Messung der Auswirkungen. Lassen Sie uns Schritt für Schritt den Prozess zur Implementierung von OKRs mit ClickUp durchgehen.

1. Erstellen Ihrer OKRs

Das OKR-Framework mag wie ein Top-Down-Ansatz zur Zielsetzung erscheinen. Je kollaborativer Ihre OKRs jedoch sind, desto höher sind die Erfolgschancen. Um dies zu ermöglichen, beziehen Sie Ihr Team in das Brainstorming zu den OKR-Botschaften, den Schlüsselergebnissen und den KPIs ein.

So können Sie das Fachwissen Ihrer Teammitglieder nutzen und potenzielle Hindernisse frühzeitig erkennen. Verwenden Sie Tools wie ClickUp Whiteboards , um Ihre übergeordneten Ziele zu visualisieren und in kleinere, erreichbare Ziele zu unterteilen.

Machen Sie es sich zum Ziel, plausible Ideen – von der Umsetzungs- bis zur Ergebnisphase – gründlich zu untersuchen und mit Hilfe von ClickUp Mindmaps zu bewerten, wie sie mit Ihrer übergeordneten Vision zusammenhängen.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen und erstellen Sie Aktionspläne mit ClickUp Whiteboards

Das Beste daran? Sie können Aufgaben und Workflows direkt auf dem Whiteboard erstellen, sodass Sie schneller in den Ausführungsmodus wechseln können.

Haben Sie Schwierigkeiten, Ihre OKRs zu formulieren? Wenn Sie mit einem inspirierenden und dennoch formellen Ton nicht ganz die richtige Balance finden, holen Sie sich Hilfe von ClickUp Brain, dem KI-Assistenten von ClickUp. Der KI-Autor von ClickUp Brain kann Ihnen dabei helfen, Ideen zu generieren, mit Formulierungen zu experimentieren und Ihren Ton zu verfeinern.

Passen Sie die Sprache und den Ton Ihrer Texte ganz einfach mit ClickUp Brain's AI Writer an

2. OKRs zuweisen und nachverfolgen

Sobald Sie Ihre OKRs festgelegt haben, ist es an der Zeit, sie in umsetzbare Ziele aufzuteilen und Ihren internen Experten zuzuweisen. Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Nutzen Sie ClickUp Goals.

Mit ClickUp Goals können Sie eine detaillierte Zielhierarchie aufbauen, die Ihnen die Verfolgung Ihrer OKRs erleichtert. Damit können Sie ein größeres Ziel festlegen, es in kleinere Teilaufgaben aufteilen und diese bestimmten Teammitgliedern zuweisen, mit Details wie Fälligkeitsdaten, Meilensteinen, Fortschrittsverfolgung und mehr.

Planen und visualisieren Sie Ihre jährlichen und vierteljährlichen OKRs mit ClickUp Goals

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einstieg:

Legen Sie ein übergeordnetes Ziel für Ihre gesamten OKRs fest. Legen Sie dann für jedes einzelne Ziel Unterziele fest

Passen Sie das Feld "Ziele" als "Schlüssel Ergebnisse" an. Wählen Sie den geeigneten Zieltyp (zum Beispiel Nummer, Wahr/Falsch, Währung usw.) basierend auf Ihren spezifischen Metriken

Verfolgen Sie den Fortschritt sowohl für Ziele als auch für Einzelziele (Key Results) visuell anhand von Zeitleisten, zusammengefassten Fortschritten und mehr

Mit den vielseitigen Ansichten von ClickUp Goal können verschiedene Teams ihre Ansicht filtern und anpassen, um sich auf die für sie relevantesten Teile zu konzentrieren.

In Ihrer Instanz könnte Ihr Projektmanager beispielsweise mehr an bestimmten Fälligkeitsdaten interessiert sein, während einzelne Mitwirkende von detaillierten Beschreibungen der Aufgabe profitieren würden.

Profi-Tipp: Vergessen Sie nicht, die Ressource innerhalb Ihres Teams freizugeben und einen offenen Zugang zu gewähren, um Transparenz zu gewährleisten.

Selbst mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung kann die Umsetzung von OKRs manchmal recht entmutigend sein. Wenn Sie nicht bei Null anfangen möchten, sind Sie bei uns genau richtig!

ClickUp-Vorlage für OKR-Ordner

Diese Vorlage herunterladen Die ClickUp OKR-Ordner-Vorlage kann Ihnen dabei helfen, die anfänglichen Schwierigkeiten bei der Einstellung und Nachverfolgung Ihrer OKRs zu überwinden

Die ClickUp OKR-Ordner-Vorlage kann Ihnen dabei helfen, Ihren OKR-Implementierungsprozess einfach zu planen und durchzuführen. Diese anfängerfreundliche OKR-Vorlage enthält einen vordefinierten Planungsrhythmus, der die grundlegende Struktur für die OKR-Entwicklung und OKR-Listen umreißt, damit Sie Ihre Ziele aufschlüsseln und den Fortschritt über das ganze Jahr hinweg überwachen können.

Es bietet benutzerdefinierte Ansichten, darunter Liste, Board, Kalender, Aktivität und sieben benutzerdefinierte Status, um den perfekten Workflow für die Nachverfolgung von Projekten für Ihren OKR-Implementierungsprozess zu erstellen.

ClickUp OKR-Framework-Vorlage

Diese Vorlage herunterladen Mit der ClickUp OKR-Framework-Vorlage können Sie eine umfassende Ansicht Ihrer OKR-Zyklen erstellen

Wenn Sie eine Vorlage mit mehr Features benötigen, um OKR-Erwartungen für ein größeres Team festzulegen und zu verwalten, verwenden Sie die ClickUp OKR-Framework-Vorlage. Mit der globalen OKR-Ansicht können Sie beispielsweise übergeordnete Ziele erstellen und deren Fortschritt nachverfolgen.

Die OKR-Fortschrittsboard-Ansicht bietet einen klaren Überblick über die Fortschritte jedes Teams bei der Erreichung der zugewiesenen Ziele und verbessert so die Sichtbarkeit des Teams. Weitere hilfreiche Features wie die Zeitleistenansicht und anpassbare Aufgabenstatus ermöglichen es Ihnen, den Überblick über den Prozess zu behalten und bei Bedarf flexibel Anpassungen vorzunehmen.

Profi-Tipp: Konsultieren Sie Ihre Teammitglieder, wenn Sie Aufgaben zuweisen. So können Sie die richtigen Personen für die Aufgaben auswählen und einen bidirektionalen Input und eine einheitliche Ausrichtung sicherstellen.

OKR-Check-ins sind kurze, strukturierte Meetings, in denen Teams den Fortschritt überprüfen, Herausforderungen besprechen und Prioritäten für den kommenden Zeitraum anpassen. Je nach Komplexität des Projekts können sie wöchentlich oder alle zwei Wochen durchgeführt werden.

ClickUp Dashboards können hier nützlich sein, da sie Ihnen einen schnellen Überblick über den Fortschritt geben und Bereiche mit Verbesserungspotenzial aufzeigen. Idealerweise sollten Ihre OKR-Check-in-Meetings mit klaren Schritten und zugewiesenen Verantwortlichkeiten enden, um Herausforderungen oder Änderungen der Prioritäten anzugehen.

Verwenden Sie ClickUp Dashboards, um Ihre Ziele zu zentralisieren und anhand von Schlüsselergebnissen nachzuverfolgen

Denken Sie daran: Um die erfolgreiche Umsetzung Ihrer OKRs sicherzustellen, müssen Sie diese aktiv verwalten und regelmäßig überprüfen, um sie an Veränderungen anzupassen und eine kontinuierliche Ausrichtung auf die Unternehmensziele zu gewährleisten.

Diese Check-ins müssen jedoch nicht immer persönliche Meetings sein. Sie können auch ClickUp Brain's AI Stand-up verwenden, um zu sehen, wo Ihr Team steht.

Bitten Sie ClickUp Brain, Ihnen beim Verfassen einer Stand-up-Zusammenfassung auf Basis des Status Ihrer Aufgaben zu helfen

So wird es für andere in Ihrem Team angezeigt.

KI-StandUp-Ansicht

Pflege und Skalierung Ihrer OKRs

Nachdem die Umsetzung geklärt ist, besteht der nächste Schritt im OKR-Prozess in der kontinuierlichen Überwachung und Skalierung der Ziele – basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen.

Dieser Teil kann schwierig sein. Es kann eine Herausforderung sein, den Fokus und die Ausrichtung über Teams hinweg aufrechtzuerhalten, insbesondere wenn Teams miteinander konkurrieren. Mit einer großzügigen Portion offener Kommunikation und Agilität können Sie jedoch die meisten dieser Hürden vermeiden.

Schauen wir uns an, wie das funktioniert.

1. Bewertung Ihrer Schlüssel-Ergebnisse

Erfolg ist in einem OKR-Framework ganz einfach. Haben Sie die Schlüssel-Ergebnisse geliefert oder nicht? Um OKRs effektiv zu pflegen und zu skalieren, müssen Sie jedoch auch bewerten, ob diese Ergebnisse die damit verbundenen KPIs wirklich vorangebracht haben.

Sie haben beispielsweise im Rahmen des OKR ein neues Belohnungssystem eingeführt, um die Fluktuationsrate zu senken. Das Programm ist ein voller Erfolg und wird in der Pulse-Umfrage hoch gelobt, aber die Fluktuationsrate bleibt gleich oder ähnlich. In diesem Fall ist es an der Zeit, Ihre Schritte zu überdenken und zu lernen, wie Sie messbare Ergebnisse erzielen können, anstatt nur oberflächliche Erfolge zu feiern.

* Mit ClickUp Goals können Sie gemeinsam mit Ihrem Team Ziele festlegen und deren Erreichung nachverfolgen

Hier sind einige zusätzliche Aspekte, die Sie bei der Bewertung des Erfolgs Ihres OKR-Implementierungsprozesses berücksichtigen sollten:

Zeitleisten: Vergleichen Sie die Zeitschätzung mit der tatsächlichen Zeit, die zur Erreichung der Ziele benötigt wurde, mithilfe Vergleichen Sie die Zeitschätzung mit der tatsächlichen Zeit, die zur Erreichung der Ziele benötigt wurde, mithilfe der Zeiterfassung von ClickUp

Abhängigkeiten: Erfassen Sie mit Erfassen Sie mit ClickUp die Abhängigkeiten , die entweder zu schnelleren Ergebnissen geführt oder Ihr Team behindert haben

Meilensteine: Dokumentieren Sie die wichtigsten Momente im Projektverlauf mit Dokumentieren Sie die wichtigsten Momente im Projektverlauf mit ClickUp Meilensteinen , z. B. 50 % des ursprünglichen Ziels erreicht

Ziele: Überprüfen Sie mit dem ClickUp-Ziele-Dashboard, ob Sie alle Ziele erreichen konnten, und achten Sie besonders auf diejenigen, die Sie nicht oder nur teilweise erreicht haben

Schauen Sie sich darüber hinaus auch die individuellen Leistungen der wichtigsten OKR-Eigentümer mit der ClickUp-Vorlage für Leistungsbeurteilungen an . Mit dieser Vorlage können Sie Überprüfungsdokumente in die relevanten Projektaufgaben einbauen und anhand der Board-Ansicht beurteilen, wie die Arbeit im Projektzeitraum vorangeschritten ist. Je nach den Ergebnissen können Sie auch Folgeaufgaben festlegen, um alle Maßnahmen zur Leistungsverbesserung im Blick zu behalten.

Diese Vorlage herunterladen Die Vorlage "ClickUp Performance Review" ermöglicht einen 360-Grad-Bewertungsprozess für die Mitglieder Ihres Teams

Um sicherzustellen, dass OKRs relevant und wirkungsvoll bleiben, sollten Sie regelmäßig, idealerweise vierteljährlich, Überprüfungen durchführen, um Anpassungen an sich ändernde Geschäftsanforderungen und Marktbedingungen vornehmen zu können.

2. OKRs wiederholen und verbessern

Die Arbeit mit OKRs erfordert agile Anpassungen auf der Grundlage von Feedback, plötzlichen Marktveränderungen und beobachteten Ergebnissen.

Wenn beispielsweise ein neues Feature innerhalb des Tools fehlerhaft ist und die Benutzererfahrung beeinträchtigt, können Sie möglicherweise den zuvor geplanten NPS-Wert nicht erreichen. Wenn Sie Raum für solche plötzlichen Änderungen lassen, können Sie Ihre OKRs im geschäftlichen Kontext besser erreichen.

Hier sind einige Überlegungen zum Abschluss eines OKR-Zyklus: Habe ich alle meine Ziele erreicht? Wenn ja, was hat zu meinem Erfolg beigetragen? Wenn nicht, auf welche Hindernisse bin ich gestoßen? Wenn ich ein vollständig erreichtes Ziel neu formulieren müsste, was würde ich ändern? Was habe ich gelernt, das meine Herangehensweise an die OKRs des nächsten Zyklus verändern könnte?

Die Einführung einer Kultur des Feedbacks und der Anpassung trägt wesentlich zum nachhaltigen Erfolg und zur Relevanz der OKRs bei. Um dies zu ermöglichen, führen Sie am Ende jedes OKR-Projekts eine regelmäßige Feedbackrunde durch, um wichtige Erkenntnisse und Best Practices zu erfassen.

Nutzen Sie Ressourcen wie die ClickUp-Vorlage für Feedback-Formulare, um Ideen und Empfehlungen von Ihren Teammitgliedern zu sammeln.

Diese Vorlage herunterladen Sammeln Sie Erkenntnisse und Best Practices besser mit der Feedback-Formularvorlage von ClickUp

Mit dieser Vorlage können Sie kurze Umfragen erstellen, um Informationen zu sammeln und zu sortieren. Benutzerdefinierte Ansichten wie die Feedback-Ansicht, die Anbieter-Bewertungsansicht und die Gesamtempfehlungs-Board-Ansicht ermöglichen es Ihnen, Beiträge nach bestimmten Kriterien zu filtern und zu finden.

3. OKRs teamübergreifend skalieren

OKRs im gesamten Unternehmen zum Funktionieren zu bringen, kann eine gewaltige Aufgabe sein. Das Letzte, was Sie wollen, ist, dass Teams ihre eigenen Ziele auf Kosten anderer erreichen. 🌚

So vermeiden Sie dieses Chaos:

Fangen Sie klein an: Wählen Sie ein Pilotteam als Versuchskaninchen, beseitigen Sie Probleme in den Prozessen und der Zusammenarbeit, finden Sie Best Practices heraus und beziehen Sie nach und nach weitere Teams mit ein, während Sie lernen, was am besten funktioniert. Auf diese Weise können Sie frühzeitig Hindernisse erkennen und beseitigen und ein solides, anpassungsfähiges System für alle aufbauen

Alle auf dem gleichen Stand halten: Stellen Sie sicher, dass jedes Team das übergeordnete Ziel versteht und weiß, wie es dazu beiträgt. So vermeiden Sie Verwirrung und alle ziehen an einem Strang

Indem Sie sich auf diese Best Practices konzentrieren, können Sie die Dynamik Ihrer OKRs aufrechterhalten und sie ohne allzu große Probleme von einem Team auf das gesamte Unternehmen übertragen.

Mit ClickUp OKRs schneller festlegen und erreichen

Bei guter Umsetzung können OKRs die Lücke zwischen Ambitionen und Erfolgen schließen. Selbst wenn Ihr Team nicht alle großen Zahlen und Ziele erreicht, kann ein hoch gestecktes Ziel dazu führen, dass es mehr erreicht, als es ursprünglich für möglich gehalten hätte.

Mit OKRs sagen Sie Ihren Mitarbeitern eigentlich genau, was sie tun sollen.

ClickUp kann Ihre OKR-Implementierung mit einzigartigen Features wie ClickUp Goals und vorgefertigten Vorlagen beschleunigen. Mit diesen Features können Sie ein transparentes, strukturiertes Framework für die Erstellung klarer OKRs erstellen und diese in jeder Phase auf dem Weg zum Erfolg nachverfolgen.

Durch die Einführung einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung – mithilfe der kombinierten Leistungsfähigkeit von OKRs und den Funktionen von ClickUp – können Sie schneller Ergebnisse erzielen und sich für langfristigen Erfolg aufstellen.

Registrieren Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto und legen Sie noch heute mit Ihren OKRs los!