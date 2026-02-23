Was bricht zuerst, wenn ein kleines Team zu wachsen beginnt?

Das ist „Zusammenarbeit“.

Updates werden über verschiedene Tools verstreut, Übergaben gehen zwischen den Rollen verloren und Entscheidungen verschwinden in einem vergrabenen Nachrichten-Thread.

ClickUp wurde für KMUs entwickelt, die auch bei wachsendem Umfang eine enge Zusammenarbeit gewährleisten möchten. Es vereint Aufgaben, Dokumente, Chat, Dashboards und KI in einem Workspace, sodass das gesamte Team planen, koordinieren und auf dem gleichen Stand bleiben kann (ohne Unübersichtlichkeit).

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen 12 Vorteile von ClickUp für die Teamzusammenarbeit in KMU vor und zeigen Ihnen, wie Sie mit jedem einzelnen davon Unklarheiten beseitigen und Ihre Arbeit schneller vorantreiben können.

Mit besseren Tools für die Teamzusammenarbeit erhalten Sie ein gemeinsames System, das Ihr gesamtes Team nutzen kann. Alle sehen die gleichen Prioritäten, die gleichen Dateien und die gleiche Informationsquelle, ohne sich gegenseitig nach Updates fragen zu müssen.

Und diese Veränderung führt zu:

Schnellere Ausführung: Stellen Sie sich vor, ein Kundenproblem wird über den Support gemeldet und automatisch zu einer Aufgabe mit Nachverfolgung für die Technik, mit der richtigen Priorität, dem richtigen Eigentümer und der richtigen Frist. Niemand muss es dreimal „markieren”, und die Lösung bleibt nicht liegen, weil sie nicht offiziell weitergegeben wurde.

Bessere teamübergreifende Koordination: Ein gemeinsamer Kontext verhindert, dass sich KMU-Teams gegenseitig ins Gehege kommen. Das Marketing sieht die tatsächliche Zeitleiste des Produkts, der Vertrieb sieht, was tatsächlich ausgeliefert wird, und der Support muss nicht raten, was zur Kommunikation freigegeben ist. Alle arbeiten mit derselben Realität, nicht mit drei verschiedenen Versionen davon.

Keine Versionskonflikte: Wenn Dateien, Feedback und Entscheidungen mit der Arbeit verknüpft sind, vermeiden Sie die klassischen Fehler von KMUs: Versand des falschen Dokuments an einen Client, Weiterverarbeitung einer veralteten Anforderung, Übersehen eines wichtigen Kommentars in einem Thread oder Wiederholung von Arbeit, weil das endgültige Feedback zu spät kam.

Weniger Nacharbeit für Manager: In vielen KMUs übernimmt die Führungsetage die Rolle eines menschlichen Benachrichtigungssystems. Sie motiviert die Mitarbeiter, sammelt Updates und kommuniziert den Fortschritt an alle Teams. Ein besseres Setup reduziert diese manuellen Check-ins, da Status, Hindernisse und nächste Schritte für alle sichtbar sind, ohne dass jemand unterbrochen werden muss.

Konsistentere Ergebnisse bei zunehmender Größe: Was mit 8 Mitarbeitern noch überschaubar ist, wird mit 20 Mitarbeitern schnell chaotisch. Gute tools für die Zusammenarbeit schaffen frühzeitig wiederholbare Workflows, sodass Wachstum nicht automatisch mehr Meetings, mehr Verwirrung und mehr Fehler bedeutet.

Bevor Sie fortfahren, sehen Sie sich diese Übersicht an, in der erläutert wird, warum Collaboration-Tools für moderne Teams so effektiv sind und welche Schlüssel-Features die Produktivität steigern:

12 Vorteile von ClickUp für die Teamzusammenarbeit in KMU

Teamzusammenarbeit ist das Bindeglied, das ein KMU zusammenhält. Deshalb vereint ClickUp alles, was Sie brauchen, in einem Workspace, um der Tool-Flut ein für alle Mal ein Ende zu setzen.

Hier sind die 12 Vorteile von ClickUp, die die Zusammenarbeit für KMU-Teams bei ihrer Skalierung reibungsloser und schneller machen. 👇

Vorteil Nr. 1: Alle Ihre Arbeiten an einem Ort

Informationssilos sind eine große Quelle der Frustration für KMUs, da Mitglieder des Teams gezwungen sind, plattformübergreifend nach der neuesten Version der Datei oder dem Status einer Anfrage zu suchen. Dieser ständige Kontextwechsel kostet Zeit und führt zu Terminüberschreitungen.

ClickUp hilft Ihnen dabei, alles in einer vernetzten Hierarchie zu organisieren, die der tatsächlichen Funktionsweise Ihres Geschäfts entspricht:

ClickUp Spaces: Übergeordnete Bereiche für Abteilungen, Teams oder wichtige Initiativen

ClickUp-Ordner: Projektgruppierungen und mehrstufige Workflows innerhalb eines Spaces

ClickUp-Listen: Die zentralen Container, in denen Aufgaben gespeichert sind und die Arbeit voranschreitet.

Organisieren Sie jede Datei mühelos mit der ClickUp-Projekt-Hierarchie.

Darüber hinaus bietet ClickUp alles, was KMU für ihre tägliche Arbeit benötigen, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln zu müssen. Es handelt sich um einen konvergenten KI-Workspace, der Aufgaben, Dokumente, Chat, Dashboards und KI in einem vernetzten System vereint, sodass Sie Kontextwechsel vermeiden können, die zu einer Zersplitterung der Arbeit führen.

Wechseln Sie mit ClickUp von Arbeitszerstreuung zu Konvergenz.

Vorteil Nr. 2: KI-gestützte Workflows und Agenten

Generische KI-Tools sind frustrierend, weil Sie ständig den Projektkontext neu erklären müssen. Dieses Kopieren und Einfügen zwischen Ihrer Arbeit und einem separaten KI-Assistenten ist nur eine weitere Form von manueller Arbeit und widerspricht dem ursprünglichen Zweck der KI-Nutzung.

Beheben Sie das mit den KI-Funktionen von ClickUp.

Zunächst einmal kann ClickUp Brain Kontext aus Ihrer Live-Arbeit innerhalb von ClickUp extrahieren. Das bedeutet, dass Brain zusammenfassen kann, was passiert ist, Aktionspunkte extrahieren und dabei helfen kann, Aktualisierungen unter Verwendung des Kontexts Ihres Workspaces selbst zu entwerfen.

Durchsuchen Sie Ihre Aufgaben, Dokumente und Chats in ClickUp und stellen Sie ClickUp Brain Fragen in natürlicher Sprache.

Gehen Sie noch einen Schritt weiter mit ClickUp Super Agents. Dabei handelt es sich um KI-gestützte Teamkollegen, die dafür entwickelt wurden, mehrstufige Workflows unter Verwendung Ihres ClickUp-Workspaces auszuführen. Anstatt Ihre eigenen von Grund auf neu zu erstellen, können Sie aus dem Katalog vorgefertigter Agenten wählen, die ClickUp für Ihr Team bereitstellt, wie zum Beispiel:

Copywriter , Campaign Optimizer und Social Scheduler für Workflows zum Inhalt

Status Reporter und Activity Updates für Zusammenfassungen für Stakeholder

StandUp Manager für Team-Updates, die nicht mehr über verschiedene Threads verteilt sind

Triage New Tasks , Field Filler und Work Breakdown für die Erfassung, Priorisierung und Setup von Aufgaben.

Approval Manager für Überprüfungen und Freigaben, die eine konsistente Nachverfolgung erfordern

Assistent der Geschäftsleitung, CEO Digest und Stabschef für die operativen Nachverfolgungen, die KMU-Führungskräfte letztendlich manuell zu erledigen haben.

Wählen Sie aus einem Katalog von ClickUp Super Agents aus.

Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Super Agents können noch viel mehr erledigen. Sehen Sie sich dieses Video an, um weitere Informationen darüber zu erhalten 👇

Vorteil Nr. 3: Anpassbare Workflows und Automatisierung

Starre, einheitliche Tools zwingen Ihr Team zu umständlichen Workarounds, während übermäßig flexible Tools ohne Leitplanken Chaos verursachen. KMUs benötigen Workflows, die sich an ihre individuellen Prozesse anpassen, nicht umgekehrt.

Dazu benötigen Sie eine Software für die Zusammenarbeit im Workflow, die sich an Ihre Prozesse anpasst.

Erstellen Sie mit ClickUp Automations benutzerdefinierte Wenn-Dann-Regeln, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Mit ClickUp Custom Statuses können Sie die genauen Phasen Ihrer Arbeit definieren, von „Zu erledigen“ bis „Fertiggestellt“ und alles dazwischen, mit mehreren Ebenen bedingter Logik.

Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ohne Programmieraufwand ein, die Ihnen die Arbeit abnehmen und alles zu erledigen haben.

Hier sind einige Beispiele dafür, was Sie zu erledigen haben:

Auslöser für Statusänderungen: Weisen Sie Aufgaben automatisch einem zuständigen Manager zu, wenn sie in den Status „Überprüfen” versetzt werden.

Automatisierung von Fälligkeitsdaten: Senden Sie Erinnerungen an die zuständigen Mitarbeiter oder eskalieren Sie überfällige Elemente an einen Vorgesetzten.

Vorlagenanwendung: Wenden Sie vorgefertigte Checklisten oder Unteraufgaben automatisch auf neue Aufgaben an.

👀 Wussten Sie schon? Die Analyse von IDC legt nahe, dass KI-Tools Arbeitnehmern über 40 % ihres typischen Arbeitstages einsparen können und IT-Mitarbeiter bis zu 45 % ihrer Zeit zurückgewinnen könnten, wenn Routineaufgaben durch Automatisierung abgedeckt werden.

Vorteil Nr. 4: Mehrere Ansichten und Echtzeit-Dashboards

Unterschiedliche Rollen erfordern unterschiedliche Perspektiven auf dieselbe Arbeit. Ein Projektmanager benötigt möglicherweise ein hochentwickeltes Gantt-Diagramm zur Nachverfolgung von Zeitleisten, während ein Designer ein Kanban-Board bevorzugt, um seine kreativen Aufgaben zu verwalten.

Wenn alle zu einer einzigen, starren Ansicht gezwungen werden, führt dies zu Reibungen und oft dazu, dass Teams wieder auf Tabellenkalkulationen zurückgreifen, was zu mehr Informationssilos und einer gestörten Teamzusammenarbeit führt.

Geben Sie jedem Teammitglied die Perspektive, die es benötigt, mit ClickUp Views, die wie austauschbare Linsen auf denselben zugrunde liegenden Daten fungieren. Sie können zwischen Listenansicht, Board, Kalender, Gantt-Ansicht und Zeitleiste wechseln, ohne Informationen duplizieren zu müssen.

Die über 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine umfassende Lösung für jedes Team.

Wenn Sie hingegen eine Ansicht Ihrer Betriebsabläufe wünschen, wechseln Sie zu ClickUp Dashboards. Diese ziehen Echtzeit-Metriken aus Ihrem gesamten Workspace in anpassbare Widgets.

Sie können die Raten der Aufgabenabschließung verfolgen, die Workload-Verteilung überwachen und die für Projekte durchgeführte Zeiterfassung einsehen – alles an einem Ort. Dank dieser Datenvisualisierung sehen alle dieselben Zahlen und wissen, wo der Stand der Dinge ist.

Nutzen Sie ClickUp-Dashboards, um Echtzeit-Einblicke in die Leistung Ihres Teams zu erhalten.

Vorteil Nr. 5: Kontextbezogene Zusammenarbeit und Wissensaustausch

Kritische Entscheidungen und wichtiger Kontext gehen oft in verstreuten Threads oder langen E-Mail-Ketten unter.

Wenn ein neues Mitglied des Teams hinzukommt, hat es keine Möglichkeit, auf diese historischen Informationen zuzugreifen, und wenn jemand das Unternehmen verlässt, geht sein institutionelles Wissen mit ihm verloren. Aus diesem Grund ist ein skalierbarer Wissenstransferprozess unerlässlich, um Wissenslücken zu vermeiden, die Ihr Team ausbremsen.

ClickUp hilft Ihnen dabei, dieses institutionelle Wissen zu erfassen, bevor es verloren geht, und sorgt dafür, dass es mit der aktuellen Arbeit Ihrer Teams verknüpft bleibt.

Beginnen Sie mit ClickUp Knowledge Management, damit Ihre SOPs, Client-Briefings, Entscheidungs-Notizen und Team-Playbooks in einem gemeinsamen System gespeichert werden. Der Docs Hub dient als zentraler hub für die Organisation und Suche in Docs und Wikis, sodass neue Teammitglieder leichter finden, was sie brauchen, ohne jemanden um die Weiterleitung von Links bitten zu müssen.

Zentralisieren Sie alle Ihre FAQs, SOPs und Schulungsmaterialien in einem durchsuchbaren Workspace mit ClickUp Knowledge Management.

Halten Sie dann die täglichen Entscheidungen im ClickUp-Chat lebendig. Sie können in Kanälen oder Direktnachrichten kommunizieren und eine Nachricht in eine Aufgabe umwandeln. So stellen Sie sicher, dass Ihre ursprüngliche Diskussion mit der daraus entstandenen Arbeit verknüpft bleibt.

Halten Sie Ihre täglichen Entscheidungen im ClickUp-Chat fest.

Und wenn Sie spontane Besprechungen benötigen, wenden Sie sich einfach an ClickUp SyncUps. Damit können Sie direkt aus einem Kanal oder einer Direktnachricht heraus einen persönlichen Anruf starten, Ihren Bildschirm freigeben und sogar aufzeichnen!

Wenn Sie eine asynchrone Kommunikation wünschen, verwenden Sie ClickUp Clips. Sie können direkt aus Ihrem Workflow heraus eine kurze Bildschirmführung aufzeichnen, die automatisch gespeichert und im Clips Hub für spätere Referenzzwecke durchsuchbar ist. Das bedeutet, dass dieselbe Einführungsführung oder Projektübergabe nicht jedes Mal wiederholt werden muss, wenn jemand neu zum Team stößt.

Zeichnen Sie Ihren Bildschirm mühelos mit ClickUp Clips auf.

📮 ClickUp Insight: 26 % der Arbeitnehmer geben an, dass sie Chats als weniger überwältigend empfinden würden, wenn die Benachrichtigungen an ihre Prioritäten angepasst würden, anstatt ihren Bildschirm mit einer Flut von Nachrichten zu überfluten. Mit anderen Worten: Die Menschen wollen nicht weniger Kommunikation, sondern intelligentere Kommunikation. ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, das Wesentliche herauszufiltern, und mit dem KI-gestützten ClickUp-Kalender werden Ihre Prioritäten und Fokuszeiten automatisch geplant. Anstatt ständig auf Störungen zu reagieren, können Sie Nachrichten nach Relevanz und Priorität und nach Ihren eigenen Vorstellungen beantworten!

Vorteil Nr. 6: Intelligente Zeiterfassung und -planung

Die Verwendung separater Tools für die Zeiterfassung führt zu einer Diskrepanz zwischen dem Aufwand Ihres Teams und den erzielten Ergebnissen. Dies erfordert mühsame, doppelte Dateneinträge und macht es nahezu unmöglich, die Rentabilität von Projekten genau zu beurteilen oder die zukünftige Kapazität zu planen.

Dieser Verwaltungsaufwand beeinträchtigt die Produktivität, was sich KMU nicht leisten können.

Mit ClickUp Zeiterfassung können Sie ohne zusätzlichen Aufwand nachvollziehen, wofür Ihr Team seine Zeit verwendet. Diese native Lösung ermöglicht es Ihnen, Timer zu starten und zu stoppen oder die Zeit für jede Aufgabe manuell zu protokollieren. Sie können auch ClickUp Zeitschätzungen einstellen, um die Kapazitätsplanung zu unterstützen, und Rollup-Berichte verwenden, um genau zu sehen, wo die Stunden in verschiedenen Projekten verbracht werden.

Überwachen Sie mit ClickUps Projekt-Zeiterfassung ganz einfach die für jedes Projekt aufgewendete Zeit.

Sehen Sie mit ClickUp Workload-Ansicht, wer überlastet ist und wer Kapazitäten frei hat. Diese Ansicht bietet eine visuelle Darstellung der Kapazitäten Ihres Teams. Sie können dann Aufgaben per Drag & Drop verschieben, um die Arbeitslast neu zu verteilen und sicherzustellen, dass niemand Gefahr läuft, auszubrennen.

Sorgen Sie mit der Workload-Ansicht von ClickUp für eine ausgewogene Auslastung und beugen Sie Burnout vor.

Vorteil Nr. 7: Sicherheit, Berechtigungen und Zugriffskontrolle

Für KMUs, die mit sensiblen Kundendaten oder vertraulichen internen Projekten umgehen, stellen All-or-Nothing-Berechtigungen ein erhebliches Risiko dar.

Wenn Sie nicht kontrollieren können, wer was sieht, müssen Sie sich zwischen offener Zusammenarbeit und Sicherheit der Daten entscheiden. Dies führt oft dazu, dass Teams unsichere, separate Kanäle nutzen, um Informationen mit externen Partnern freizugeben, was zu noch mehr Fragmentierung und einer lockeren Teamzusammenarbeit führt.

Nutzen Sie die Berechtigungen von ClickUp, um den Zugriff auf Datenbestände sicher und vertrauensvoll freizugeben.

Steuern Sie mit detaillierten Berechtigungen auf jeder Ebene in ClickUp – Workspace, Space, Ordner, Liste und sogar einzelne Aufgaben – genau, wer was sehen darf. So können Sie steuern, wer einen bestimmten Eintrag sehen, kommentieren, bearbeiten oder vollständig darauf zugreifen darf.

Mit dem Gastzugang können Sie Clients oder Auftragnehmer sicher einbinden und ihnen nur die Informationen zugänglich machen, die sie benötigen, um eine Sichtbarkeit zu erhalten.

Die Einführung einer neuen Plattform sollte nicht bedeuten, dass Ihr Team die Tools aufgeben muss, die es bereits kennt und schätzt. ClickUp ist als zentrale Drehscheibe für Ihre Arbeit konzipiert und ergänzt Ihre bestehenden Tools, anstatt sie zu ersetzen.

Verwenden Sie mit ClickUp-Integrationen weiterhin die Apps, mit denen Ihr Team bereits vertraut ist. Sie können Dateien aus Google Drive synchronisieren, Zoom-Meetings verknüpfen und Code mit der GitHub-Integration verwalten. Das bedeutet, dass Informationen zwischen Ihren tools ausgetauscht werden, ohne dass Sie sie manuell kopieren und einfügen müssen.

Integrieren Sie ClickUp mit anderen tools mithilfe von ClickUp-Integrationen.

Verbinden Sie sich mit Hunderten von zusätzlichen Tools über die API von ClickUp, um eine noch bessere Verbindung zu erzielen. Behalten Sie, was funktioniert, konsolidieren Sie, was nicht funktioniert, und lassen Sie ClickUp als Command-Center für Ihre gesamte Arbeit dienen.

Das in Boston ansässige Unternehmen path8 Productions hat die Small Business Suite von ClickUp eingeführt, um Planung, Kommunikation und Zeitmanagement in einem System zu vereinen. Dies beschleunigte die Entscheidungsfindung und -umsetzung und gab dem Team mehr Zeit, sich auf kreative Arbeit zu konzentrieren. Wie Pat Henderson, Gründer und Executive Producer von path8 Productions, sagt: „ClickUp hat alles unter einem Dach vereint. Wir sind effizienter, unser Team ist zufriedener und ich kann mich auf die kreative Arbeit konzentrieren, anstatt Projektaktualisierungen nachzujagen.“ „ClickUp hat alles unter einem Dach vereint. Wir sind effizienter, unser Team ist zufriedener und ich kann mich auf die kreative Arbeit konzentrieren, anstatt Projektaktualisierungen nachzujagen.“

Vorteil Nr. 9: Skalierbarkeit, die mit Ihrem Team wächst

Viele KMU entscheiden sich für ein tool, das für ein kleines Team gut funktioniert, nur um dann festzustellen, dass es mit dem Wachstum des Unternehmens nicht mehr ausreicht. Wenn Ihre Software nicht mehr Ihren Anforderungen entspricht, kann dies zu großen Problemen führen, darunter mühsame Datenmigrationen, umfangreiche Umschulungen und der Verlust wertvoller Verlaufsdaten.

Sie benötigen eine Plattform, die auch dann noch funktioniert, wenn Sie weitere Mitarbeiter hinzufügen.

Skalieren Sie reibungslos, während Ihr Unternehmen wächst – dank der flexiblen Architektur und Hierarchie von ClickUp. Die Struktur „Workspace → Spaces → Ordner → Listen” ermöglicht es Ihnen, auf natürliche Weise neue Abteilungen, Clients oder Projekte hinzuzufügen, ohne Ihre bestehenden Workflows zu stören.

Die gleiche Plattform, die ein Start-up mit fünf Mitarbeitern unterstützt, kann auch die Komplexität eines Unternehmens mit mehreren Abteilungen bewältigen und erleichtert so die Skalierung eines Start-up-Teams.

💡 Profi-Tipp: Helfen Sie Ihrem wachsenden Team, effizienter zu werden – mit gebrauchsfertigen ClickUp-Vorlagen für Alles, von Budgetierung und Schulungsplänen bis hin zu Kunden-Onboarding und Prozesskarten.

Vorteil Nr. 10: Teamübergreifende Abstimmung und Sichtbarkeit

Abteilungssilos sind ein häufiges Problem für KMUs.

Wenn das Marketing nicht weiß, welches Produkt ausgeliefert wird, oder der Vertrieb nicht weiß, was der Support von Kunden hört, führt dies zu doppelter Arbeit, verpassten Übergaben und widersprüchlichen Prioritäten. Dies ist ein klassisches Symptom für Arbeitsausbreitung und beeinträchtigt die Effizienz erheblich.

Beseitigen Sie Abteilungsbarrieren und schaffen Sie mit ClickUp gemeinsame Sichtbarkeit in Ihrem gesamten Unternehmen. Zum Beispiel:

ClickUp Aufgaben schaffen eine gemeinsame Informationsquelle für alle Abteilungen, indem sie Eigentümer, Fristen, Prioritäten, Status und den gesamten Ausführungskontext an einem Ort zusammenfassen.

ClickUp Abhängigkeiten machen teamübergreifende Übergaben transparent, indem sie anzeigen, was blockiert ist, was wartet und was zuerst geschehen muss, sodass Zeitleisten realistisch bleiben und die Arbeit nicht in einer „Warteposition” stecken bleibt.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Whiteboards, um schon lange vor Beginn der Arbeit eine funktionsübergreifende Abstimmung zu erreichen. Richten Sie Ihr Team visuell mit ClickUp Whiteboards aus. Führen Sie Ihre nächste Sitzung direkt auf einem Whiteboard durch, um die Initiative von Anfang bis Ende zu planen, weisen Sie vor Ort Eigentümer zu, indem Sie ClickUp-Aufgaben aus Haftnotizen erstellen, und verknüpfen Sie jeden Schritt mit dem richtigen Team, damit alle mit dem gleichen Plan und einem klaren Weg nach vorne aus der Sitzung gehen.

Vorteil Nr. 11: Kosteneinsparungen durch Tool-Konsolidierung

KMU zahlen oft für ein Dutzend verschiedener Abonnements für Tools mit sich überschneidenden Features. SaaS-Wildwuchs verursacht nicht nur hohe Kosten, sondern auch einen erheblichen Verwaltungsaufwand. Die Verwaltung mehrerer Rechnungen, Verlängerungen und Sitzungen für verschiedene Apps beansprucht Ihre Ressourcen erheblich.

Vereinfachen Sie Ihre Technologieplattform und reduzieren Sie mit ClickUp die Abhängigkeit von separaten Apps für die Geschäftsführung. ClickUp vereint Aufgabenmanagement, Dokumentation, Whiteboards, Zeiterfassung und interne Kommunikation auf einer einzigen Plattform.

Diese Tool-Konsolidierung bedeutet weniger Anmeldungen, eine einzige Lösung für die Zusammenarbeit und weniger Zeitaufwand für die Abstimmung verschiedener tools untereinander.

💡 Profi-Tipp: Ersetzen Sie mehr als 20 Apps durch einen einzigen Workspace. Testen Sie noch heute die Small Business Suite von ClickUp!

Vorteil Nr. 12: Mobiler Zugriff und Flexibilität

Arbeit findet nicht nur am Schreibtisch statt. Ihre Teammitglieder sind möglicherweise unterwegs, besuchen Clients oder arbeiten remote. Desktop-basierte Tools führen zu Informationslücken und Verzögerungen, da Aktualisierungen aus dem Feld später manuell eingegeben werden müssen, was das Risiko von Fehlern oder vollständigem Vergessen mit sich bringt.

Bleiben Sie mit den mobilen Apps von ClickUp für iOS und Android von überall aus in Verbindung und produktiv. Sie haben direkt von Ihrem Smartphone aus vollen Zugriff auf Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats und Benachrichtigungen. Außerdem können Sie mit dem Offline-Modus von ClickUp auch ohne Internetverbindung weiterarbeiten, und Änderungen werden automatisch synchronisiert, sobald Sie wieder online sind.

Die Arbeit hört nicht auf, wenn Sie Ihren Schreibtisch verlassen, und mit ClickUp haben Sie auch weiterhin Zugriff darauf.

💡 Profi-Tipp: Mit „Talk to Text” in ClickUp können Sie auch unterwegs viel erledigen! Sprechen Sie einfach, und die KI tippt und bearbeitet. Erwähne Kollegen, Aufgaben oder Dokumente, und die KI verbindet automatisch die richtigen Personen mit den richtigen Links. Nutzen Sie Ihre Stimme, um mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX Maßnahmen zu ergreifen.

Wie KMU-Teams ClickUp für die Zusammenarbeit nutzen

Hier erfahren Sie, wie Teams aus verschiedenen Funktionen diese Vorteile in die Praxis umsetzen. 🛠️

Betriebs- und Projektmanagement-Teams

Betriebsteams nutzen ClickUp, um ihre Betriebsstrategie mühelos und mit Erfolg umzusetzen. Als Beispiel:

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben und Workflows mit ClickUp Automatisierungen und ClickUp Recurring Tasks

Verwalten Sie Standardarbeitsanweisungen (SOPs) und andere Dokumente an einem Ort in ClickUp Docs.

Führen Sie die Nachverfolgung Ihrer Ergebnisse mit ClickUp Aufgaben und ClickUp Dashboards durch.

Planen und balancieren Sie die Workload Ihres Teams mithilfe der Workload-Ansicht.

Halten Sie Meeting-Notizen mit dem KI-Meeting-Notizbuch umsetzbar.

Dies hilft ihnen, operative Sichtbarkeit für Workflows wie Checklisten für die Kundenaufnahme, Lieferantenmanagement und interne Anfragennachverfolgung zu schaffen, die alle über denselben Workspace abgewickelt werden.

Marketing- und Kreativteams

Marketing- und Kreativteams führen mit ClickUp Kampagnen durch, verwalten Inhaltskalender und kümmern sich um die kreative Produktion. Sie:

Erstellen Sie Kampagnen-Briefings und Inhalte in ClickUp Docs mit Hilfe von ClickUp Brain für die Erstellung von Entwürfen.

Verwenden Sie ClickUp benutzerdefinierte Status-Statusen, um Ihre redaktionelle Pipeline abzubilden (z. B. Entwurf → Überprüfung → Veröffentlicht).

Erstellen Sie mit der ClickUp-Kalenderansicht gemeinsame Ansichten für die redaktionelle Planung.

Optimieren Sie das Feedback zu Assets direkt in Bildern, Videos und PDFs mit ClickUp Prüfung

Verfolgen Sie Inhalte und Kampagnenleistungen mithilfe der ClickUp-Dashboards.

📚 Lesen Sie auch: Wie das Marketing-Team von ClickUp ClickUp nutzt

Kundensupport und Serviceabteilungen

Support-Teams nutzen ClickUp, um Tickets zu verfolgen, Eskalationen zu verwalten und Lösungen zu dokumentieren. Sie können beispielsweise:

Verwenden Sie ClickUp-Formulare , um den Aufnahmeprozess für Supportanfragen zu optimieren.

Richten Sie mit ClickUp Automatisierungen Eskalations-Workflows ein.

Erstellen Sie eine gemeinsame Wissensdatenbank in ClickUp Docs.

Betreiben Sie dedizierte Kanäle für den Support mit ClickUp Chat.

Nutzen Sie ClickUp Brain für schnelle Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Verknüpfen Sie Support-Tickets über ClickUp Aufgaben mit Produktaufgaben, um teamübergreifende Sichtbarkeit bei Kundenproblemen zu gewährleisten.

Wie der CMO eines kleinen Geschäfts auf G2 erwähnte:

Mir gefällt besonders gut, dass ClickUp die gesamte Arbeitsverwaltung an einem Ort zentralisiert. Die Aufgaben- und Kalenderansicht erleichtert die tägliche operative Kontrolle erheblich und sorgt für Klarheit darüber, was zu erledigen ist. Es ist auch sehr nützlich, schnell zu sehen, womit sich das Team gerade beschäftigt, was die Organisation und Entscheidungsfindung verbessert. Die Automatisierungen und die integrierte KI sind eine große Bereicherung und haben zur Optimierung der Prozesse beigetragen.

Mir gefällt besonders gut, dass ClickUp die gesamte Arbeitsverwaltung an einem Ort zentralisiert. Die Aufgaben- und Kalenderansicht erleichtert die tägliche operative Kontrolle erheblich und sorgt für Klarheit darüber, was zu erledigen ist. Es ist auch sehr nützlich, schnell zu sehen, womit sich das Team gerade beschäftigt, was die Organisation und Entscheidungsfindung verbessert. Die Automatisierungen und die integrierte KI sind eine große Bereicherung und haben zur Optimierung der Prozesse beigetragen.

Wenn es eine Sache gibt, die KMUs bei ihrer Skalierung ausbremst, dann ist es die unsichtbare Arbeit rund um die Arbeit. Die Nachfassaktionen, die Klarstellungsanfragen, die „Wo stehen wir damit?“-Threads, die Status-Meetings, die stattfinden, weil niemand den neuesten Updates traut.

Die besten Kollaborationssysteme reduzieren die Notwendigkeit, so oft nachzufragen.

ClickUp macht dies möglich, indem es Fortschritte sichtbar macht. Eigentümer, Prioritäten, Abhängigkeiten und Entscheidungen bleiben mit der Arbeit verbunden, während Aktualisierungen Teil des Workflows werden. Anstatt dass Zusammenarbeit mehr Nachrichten bedeutet, sorgt sie für weniger Unterbrechungen und eine reibungslosere Ausführung.

Starten Sie noch heute mit ClickUp!

Häufig gestellte Fragen

Ja. ClickUp unterstützt die Zusammenarbeit in Echtzeit für kleine Teams, sodass die Arbeit gemeinsam und aktuell bleibt und nicht über verschiedene Tools verstreut ist. Mehrere Teammitglieder können ClickUp Docs gleichzeitig bearbeiten, Kommentare mit Kontext hinzufügen und Entscheidungen sofort in zugewiesene ClickUp-Aufgaben umwandeln. Mit @mentions, Aufgabenkommmentaren und Live-Updates in allen Ansichten kann jeder sehen, was gerade läuft, was blockiert ist und was sofortige Aufmerksamkeit erfordert, ohne auf ein Meeting warten oder den Status im Chat verfolgen zu müssen.

Bei separaten Apps befinden sich Chat-Entscheidungen an einem Ort, Dokumente an einem anderen und Aufgaben wieder an einem anderen, wodurch der Kontext leicht verloren gehen kann. In ClickUp sind Aufgaben, Dokumente, Chats und vieles mehr nativ miteinander verknüpft, sodass Diskussionen, Dokumentationen und Aktionspunkte genau dem Projekt oder der Aufgabe zugeordnet bleiben, auf die sie sich auswirken. ClickUp Brain nutzt diesen gemeinsamen Kontext, damit Sie schneller vorankommen, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Die meisten Teams können innerhalb eines Tages einen Workspace einrichten und mit der Zusammenarbeit beginnen. Ihnen stehen gebrauchsfertige Vorlagen und Onboarding-Anleitungen zur Verfügung, die den Prozess beschleunigen!

Für viele Teams ist ClickUp die ideale Lösung für Projektmanagement, Dokumentation, Zeiterfassung und interne Kommunikation, sodass separate Abonnements überflüssig werden.