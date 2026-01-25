Die besten KI-Tools für Marketingleiter zur Steigerung des Wachstums

Bei einer vierteljährlichen Überprüfung ist Ihnen etwas Seltsames aufgefallen. Die Kampagnenleistung sah oberflächlich betrachtet gut aus: Der Traffic war gestiegen, die Produktion von Inhalt hatte sich verdoppelt und das Team war beschäftigt. Aber als die Umsatzzahlen präsentiert wurden, konnte niemand klar erklären, welche Kampagnen tatsächlich Einfluss auf die Pipeline hatten oder warum eine kampagnenbezogene Produkteinführung mit hoher Priorität hinter den Erwartungen zurückblieb.

Die Daten waren vorhanden, aber sie waren über Dashboards, Tabellenkalkulationen und tools verstreut.

Da Teams Inhalte, Kanäle und Experimente skalieren, besteht die Herausforderung für Marketingleiter darin, Abstimmung und Einblicke zu gewährleisten.

Aus diesem Grund stellen wir Ihnen in diesem Blogbeitrag KI-Tools für Marketingleiter vor, mit denen Sie die Leistung mit den Ergebnissen verbinden, Risiken frühzeitig erkennen und Teams zu intelligenteren Entscheidungen führen können. 📊

Die meisten Führungsteams benötigen keine weiteren Ergebnisse der KI. Sie benötigen klarere Antworten auf zwei Fragen: Was treibt die Pipeline an und was ist als Nächstes gefährdet?

Hier sind einige Features, die die besten KI-Marketing-Tools bieten:

Einheitlicher Workspace und Datenzentralisierung: Zentralisieren Sie Kampagnenpläne, Leistungsdaten, Assets und Unterhaltungen, um Berichtsinseln und eine unübersichtliche Vielzahl von Tools zu vermeiden.

KI-gestützte Erkenntnisse: Verwandeln Sie Leistungsdaten mithilfe von Fragen in natürlicher Sprache in klare Antworten.

Prädiktive Analysen und Risikoerkennung: Prognostizieren Sie Verzögerungen, Budgetüberschreitungen und Leistungsdefizite frühzeitig, damit Sie eingreifen können, bevor die Ergebnisse einbrechen.

Zielnachverfolgung: Richten Sie Ihre Marketingstrategie auf die Umsetzung aus, indem Sie Richten Sie Ihre Marketingstrategie auf die Umsetzung aus, indem Sie Zielnachverfolgungs-Apps verwenden, die digitale Marketingziele, KPIs und Aufgaben miteinander verbinden, sodass Führungskräfte sehen können, wie sich die tägliche Arbeit auf den Umsatz auswirkt.

Automatisierte Berichterstellung und Statusübersichten: Automatisieren Sie Updates Automatisieren Sie Updates für das Marketingmanagement , wöchentliche Berichte und Kampagnenübersichten, um den Zeitaufwand für die Beschaffung von Updates zu reduzieren.

Personalisierung: Skalieren Sie Tests, Messaging-Variationen und Kanaloptimierungen, ohne den Betriebsaufwand zu erhöhen.

Entscheidungsunterstützung in Echtzeit: Treffen Sie schnellere und sicherere Entscheidungen mit Live-Dashboards und KI-generierten Empfehlungen anstelle von fragmentierten Tabellenkalkulationen.

Nur 10 % der Befragten unserer Umfrage nutzen regelmäßig Tools für die Automatisierung und suchen aktiv nach neuen Möglichkeiten zur Automatisierung. Dies verdeutlicht einen wichtigen ungenutzten Hebel für die Produktivität: Die meisten Teams sind nach wie vor auf manuelle Arbeit angewiesen, die optimiert oder eliminiert werden könnte.

Hier ein kleiner Einblick, wie diese KI-Tools für Marketingleiter abschneiden:

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp Umfassende Marketingplanung, -durchführung und -Berichterstellung Teamgröße: Kleine Teams bis hin zu Unternehmen Converged KI Workspace, Super Agents, BrainGPT, Kampagnenzusammenfassungen, Dashboard-Einblicke, Automatisierungen, Dokumente, Whiteboards, Formulare, Workload-Planung Für immer kostenlos; Benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar HubSpot Marketing Hub (KI) Inbound-Marketing-Automatisierung und CRM-verbundene Kampagnen Teamgröße: Mittelgroße Teams bis hin zu großen Organisationen KI-Lead-Scoring, SEO-Vorschläge, Breeze AI-Personalisierung, CRM-Synchronisierung, Attribution, KI-Chat, Formularoptimierung Kostenloser TarifIndividuelle Preisgestaltung Salesforce Marketing Cloud + Einstein Groß angelegte Multi-Channel-Journeys und Personalisierung für Unternehmen Teamgröße: Unternehmen Prädiktive Bewertung, Optimierung der Versandzeit, Auswahl von Inhalten, Journey Builder, Multi-Touch-Attribution, Mobile Messaging Ab 25 $/Benutzer/Monat, Advanced-Tarife werden jährlich abgerechnet. Adobe Marketo Engage B2B-Lead-Management und Lebenszyklus-Automatisierung Teamgröße: Mittelständische Unternehmen und Enterprise-Unternehmen KI-Lead-Scoring, GenAI-Chat, Webinar-Zusammenfassungen, Automatisierung der Workflows, Multichannel-Nurturing, CRM-Integrationen Benutzerdefinierte Preisgestaltung 6sense Vorhersage der Kaufabsicht, Identifizierung von Kundenkonten und Pipeline-Prognosen Teamgröße: B2B-Marketing- und Vertriebsteams Bewertung der Kaufabsicht, KI-E-Mail-Agenten, Signalverse-Daten, Identitätsauflösung, Orchestrierungs-Workflows Kostenlose StufeIndividuelle Preisgestaltung Demandbase Account-basiertes Marketing und Vertriebsausrichtung Teamgröße: GTM-Teams in Unternehmen Journey Analytics, Next Gen Orchestration, KI-Segmentierung, Agentbase-Automatisierungen, IP-basierte Anzeigen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Dynamic Yield Echtzeit-Personalisierung für stark frequentierte Websites und E-CommerceTeamgröße: Einzelhandel, Marktplätze, Webteams in Unternehmen AdaptML-Empfehlungen, A/B-Tests, multivariate Experimente, Predictive Scoring, Experience Orchestration Benutzerdefinierte Preisgestaltung Braze Cross-Channel-Engagement und mobiles Marketing Teamgröße: Teams für Wachstum, Lebenszyklus und Kundenbindung KI-Entscheidungsfindung, Canvas Journey Builder, SMS, E-Mail, Push-Benachrichtigungen, WhatsApp, Zero-Copy-Auslöser, prädiktive Attribute Benutzerdefinierte Preisgestaltung Amplitude KI Produktanalyse und verhaltensorientierte Wachstumsstrategie Teamgröße: Produkt, Wachstum, Marketing KI-Anomalieerkennung, Erkenntnisse in natürlicher Sprache, Experimentieren, Wiedergabe der Sitzungen, Verhaltenssegmentierung Kostenlose Stufe, kostenpflichtige Pläne ab 61 $/Monat Canva Magic Studio KI-gestützte Erstellung visueller Inhalte für Kampagnen Teamgröße: Marketing-, Design- und Social-Media-Teams Magic Media, Magic Write, Magic Design, Magic Bearbeitung, Magic Animate, kanalübergreifende Größenanpassung Kostenlose Stufe Pro ab 15 $/Benutzer/Monat

Hier sind unsere Empfehlungen für Marketingleiter, die Klarheit über die Leistung ihrer Pipeline benötigen:

1. ClickUp (Am besten geeignet für End-to-End-Marketingaktivitäten, Planung und Umsetzung)

Optimieren Sie Ihre Marketing-Pipeline und analysieren Sie erfasste Daten in Sekundenschnelle, indem Sie ClickUp Brain fragen.

An erster Stelle unserer Liste steht ClickUp for Marketing Teams, das Planung, Zusammenarbeit, Dokumentation und Ausführung in einem vernetzten Workspace vereint und so Work Sprawl verhindert.

Als weltweit erster konvergierter KI-Workspace erhalten Sie KI, die direkt in Dokumente, Chats, Whiteboards, Automatisierungen und mehr integriert ist. Fassen Sie Diskussionen zusammen, erstellen Sie Pläne und gehen Sie ohne Kontextwechsel von der Visualisierung zur Umsetzung über.

Werfen wir einen Blick auf einige der wichtigsten KI-Konvergenz -Features:

Eine kontextbezogene KI in Ihrem Workspace

ClickUp Brain ist in Ihre Arbeit integriert und versteht den Kontext Ihrer Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Projektdaten. Auf diese Weise gibt es statt allgemeiner Antworten arbeitsbezogene Antworten, fasst Aktivitäten zusammen, erkennt Hindernisse und generiert sogar Inhalte auf der Grundlage Ihrer tatsächlichen Arbeitsdaten.

Sie können es für folgende Marketing-Anwendungsfälle nutzen:

Automatisierte Kampagnenzusammenfassungen: Fragen Sie „Fassen Sie unsere letzten Kampagnenaufgaben für das 4. Quartal zusammen, einschließlich Fortschritt, Haupthindernisse und nächste Schritte”, und es werden Statusinformationen aus Aufgaben, Kommentaren und Dokumenten abgerufen.

Cross-Channel-Feedback-Einblicke: Fügen Sie Kampagnen-Feedback oder Leistungs-Tabellen ein und geben Sie dann den Befehl „Heben Sie die wichtigsten Trends in der Stimmung der Benutzer und empfohlene Korrekturen hervor“ ein. So werden Rohdaten ohne manuelle Analyse in umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt.

Sofortiger Support bei der Erstellung von Inhalten: Verwenden Sie ClickUp Brain, um E-Mail-Texte, Social-Media-Beiträge oder Blog-Entwürfe anhand von Vorgaben wie „Erstellen Sie 5 E-Mail-Betreffzeilen für Muttertagsangebote, die auf früheren Öffnungsraten basieren” zu verfassen.

Autonome Helfer für Ihre Workflows

ClickUp Super Agents sind KI-Teamkollegen, die sich an Veränderungen in Ihrem Workspace anpassen und auf der Grundlage Ihrer Anweisungen Maßnahmen ergreifen. Sie können Spaces überwachen, auf Abfragen reagieren, Aufgaben erstellen und die Arbeit mit minimaler Aufsicht organisieren.

Integrieren Sie mit ClickUp Super Agents einen KI-Spezialisten in jeden wichtigen Marketing-Workflow.

Sie können sie beispielsweise für folgende Zwecke einsetzen:

Kampagnen-Triage: Richten Sie einen Triage-Agenten mit einer Eingabeaufforderung wie „Wenn in einer Nachricht die Begriffe „Start“ oder „Frist“ erwähnt werden, erstellen Sie eine Aufgabe und geben Sie dem Kampagnenleiter einen Tag“ ein.

Antwort-Agent für FAQs: Setzen Sie einen Antwort-Agenten beim Chatten ein, um Routinefragen wie „Wie lauten unsere Richtlinien zur Markenstimme?“ zu beantworten.

Berichterstellung: Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Agenten, der wöchentliche Metriken aggregiert und Zusammenfassungen veröffentlicht, z. B. „Generieren Sie wöchentliche Touchpoint-Leistungen über E-Mail-, Social-Media- und bezahlte Kanäle hinweg. Agenten arbeiten rund um die Uhr, sodass Ihr Team immer aktuelle Einblicke erhält.

Diese Agenten passen sich im Laufe der Zeit an und werden immer besser auf die Arbeitsweise Ihres Teams abgestimmt.

Erfahren Sie hier mehr:

Ein einheitlicher KI-Desktop für all Ihre Arbeiten

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von ClickUp Brain und ClickUp Agents außerhalb von ClickUp in einer speziellen KI-Desktop-App, die Suche, KI-Modelle und Kontext aus all Ihren mit ClickUp BrainGPT verbundenen Apps vereint. Damit wird die KI-Ausbreitung beendet und der Arbeitskontext wird überall dort angezeigt, wo Sie ihn benötigen.

Schaffen Sie sich mit ClickUp BrainGPT einen zentralen KI-hub und ersetzen Sie mehrere Punkt-tools für kontextbezogene Intelligenz.

Sie erhalten:

Einheitliche Suche über alle tools hinweg: Vermeiden Sie das Hin- und Herwechseln zwischen Figma, Google Drive und ClickUp.

Sprachgesteuertes Verfassen von Aufgaben: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Talk-to-Text , um Notizen zu Meetings oder Kampagnenideen zu diktieren. BrainGPT wandelt gesprochene Gedanken in umsetzbare Arbeiten um, ohne dass Sie etwas tippen müssen.

App-übergreifende Einblicke: Fragen Sie „Fasse die Wettbewerbstrends aus aktuellen Seiten und Linkquellen zusammen”, und BrainGPT liefert Ihnen Marktforschungsergebnisse mit Zitaten, die mit Ihren Dokumenten Fragen Sie „Fasse die Wettbewerbstrends aus aktuellen Seiten und Linkquellen zusammen”, und BrainGPT liefert Ihnen Marktforschungsergebnisse mit Zitaten, die mit Ihren Dokumenten zur Wachstumsmarketingstrategie verknüpft sind.

Die besten Features von ClickUp

Sortieren und filtern Sie Marketingdaten: Verfolgen Sie Details wie Kampagnentyp, Zielgruppenkanal, Budget, URLs und Asset-Links mit Verfolgen Sie Details wie Kampagnentyp, Zielgruppenkanal, Budget, URLs und Asset-Links mit ClickUp Benutzerdefinierten Feldern . Sie können auch KI-Felder verwenden, um Zusammenfassungen zu erstellen, Aufgaben zu übersetzen und Aktionspunkte automatisch anzuzeigen.

Visualisieren Sie Kampagnen-Zeitleisten: Planen Sie Redaktionspläne und Starttermine mit dem Planen Sie Redaktionspläne und Starttermine mit dem ClickUp-Kalender und dem integrierten ClickUp AI Notetaker . Führen Sie eine Synchronisierung mit Google Kalender durch, damit Ihr gesamtes Team weiß, was wann live geht.

Entwürfe erstellen und gemeinsam bearbeiten: Erstellen Sie gemeinsam nutzbare Erstellen Sie gemeinsam nutzbare ClickUp-Dokumente für Ihre Content-Strategie, Kreativ-Briefings, Kampagnenpläne oder Entwürfe zur Suchmaschinenoptimierung. Brain ist ebenfalls in Docs integriert, um den Prozess der Erstellung von Inhalten zu beschleunigen.

Erfassen Sie Benutzer-Journeys und Strategien: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Whiteboards , um Trichter, Customer Journeys oder Content-Frameworks zu skizzieren, und setzen Sie Ideen dann mit ClickUp Brain in visuelle Darstellungen um.

Automatisieren Sie sich wiederholende Arbeiten: Richten Sie Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, z. B. das Verschieben einer ClickUp-Aufgabe zur Überprüfung, wenn sie als „Entwurf fertig“ markiert ist, das Zuweisen von Follow-ups oder das Benachrichtigen von Stakeholdern, wenn kreative Assets fällig sind.

Anfragen zentral sammeln: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Formulare , um kreative Anfragen, Partnerschaftsanfragen oder Sponsoringanfragen zu erfassen und automatisch an die richtige Kampagnen-Pipeline weiterzuleiten.

Limitierungen von ClickUp

Die fortgeschrittenen Features erfordern etwas Zeit, um sich daran zu gewöhnen.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist, was ein Benutzer zu sagen hatte:

Die KI-Funktionen sind sehr nützlich, da sie bei Zusammenfassungen, Neuzuweisungen, der Suche nach Aufgaben und generell bei der Zeitersparnis für Kleinigkeiten helfen. Automatisierungen sind ebenfalls leistungsstark und können dabei helfen, viele sich wiederholende Aufgaben wie die Zuweisung von Prioritäten usw. zu reduzieren. Diese können Sie durch KI-Agenten ersetzen, die im Grunde genommen Automatisierungen auf Steroiden sind, lol… Ich mag es, sowohl eine Listenansicht als auch eine Board-Ansicht zu haben (im Gegensatz zu Asana, das nur eine Listenansicht bietet, und Trello, das nur eine Board-Ansicht bietet). Die Chat-Kanäle erinnern an Slack, was großartig ist, da ich keine weitere Software kaufen muss. Außerdem ist die Möglichkeit, Dokumente innerhalb einer Aufgabe zu erstellen, sehr nützlich, da ich nicht mehr zu Drive gehen, ein Google Doc erstellen und dieses dann mit einer Aufgabe verknüpfen muss. Das hilft mir, den Überblick zu behalten ...

…Die KI-Funktionen sind sehr nützlich, da sie bei Zusammenfassungen, Neuzuweisungen, der Suche nach Aufgaben und generell bei der Zeitersparnis für Kleinigkeiten helfen. Automatisierungen sind ebenfalls leistungsstark und können dabei helfen, viele sich wiederholende Aufgaben wie die Zuweisung von Prioritäten usw. zu reduzieren. Diese können Sie durch KI-Agenten ersetzen, die im Grunde genommen Automatisierungen auf Steroiden sind, lol… Ich mag es, sowohl eine Listenansicht als auch eine Board-Ansicht zu haben (im Gegensatz zu Asana, das nur eine Listenansicht bietet, und Trello, das nur eine Board-Ansicht bietet).

Die Chat-Kanäle erinnern an Slack, was großartig ist, da ich keine weitere Software kaufen muss. Außerdem ist die Möglichkeit, Dokumente innerhalb einer Aufgabe zu erstellen, sehr nützlich, da man nicht mehr zu Drive gehen, ein Google Doc erstellen und dieses dann mit einer Aufgabe verknüpfen muss. Das hilft, den Überblick zu behalten ...

Verwandeln Sie verstreute Marketingdaten mit ClickUp Dashboards in Entscheidungen. Sie erhalten KI-Karten, die Ihnen eine Echtzeit-Ansicht der Kampagnenleistung, der Geschwindigkeit des Inhalts und der Team-Kapazität bieten. Anstatt Updates manuell aus Aufgaben, Dokumenten und Kommentaren zu extrahieren, fassen KI-Karten automatisch den Fortschritt zusammen, kennzeichnen Risiken und zeigen Erkenntnisse in Ihrem gesamten Workspace an.

2. HubSpot Marketing Hub (KI) (Am besten geeignet für Inbound-Marketing-Automatisierung und CRM-Integration)

HubSpot Marketing Hub nutzt KI, um alltägliche Marketingaufgaben wie Lead-Erfassung, Personalisierung und Nachverfolgung der Leistung zu unterstützen. Die KI-Features sind direkt in die Plattform integriert, sodass Teams CRM-Daten zur Steuerung von Kampagnen nutzen können. Dieses Setup hilft Marketern, E-Mails, Landing Pages und Websites effizienter zu verwalten, insbesondere wenn das Kampagnenvolumen wächst.

Für Marketingteams, die bereits mit HubSpot arbeiten, ist die KI eine natürliche Erweiterung bestehender Workflows. Die Breeze AI-Tools der Plattform helfen bei der Automatisierung gängiger Marketingaufgaben. Sie leiten Website-Besucher zu relevanten Inhalten, passen Formulare basierend auf dem Besucherverhalten an und unterstützen Content-Pläne mit Vorschlägen für SEO-Verbesserungen.

Die besten Features von HubSpot Marketing Hub (KI)

Verstehen Sie mithilfe von Multi-Touch-Attribution und Einblicken in die Customer Journey, welche Kanäle und Botschaften zu Conversions beitragen.

Passen Sie Website-Inhalte, E-Mails, Produktbeschreibungen und CTAs auf der Grundlage von Interaktionssignalen an.

Priorisieren Sie vielversprechende Leads mithilfe von KI-gestütztem Lead-Scoring, das potenzielle Kunden anhand ihres Verhaltens segmentiert.

Fördern Sie Unterhaltungen mit dem KI-Marketing-Agenten (ehemals Chatbot), der Besucher mit hoher Kaufabsicht in Echtzeit qualifiziert, sie zu Ressourcen führt und eine direkte Synchronisierung der Daten mit Ihrem CRM ermöglicht.

Limitierungen des HubSpot Marketing Hub (KI)

Sie können keine Verkäufe oder geschlossenen Geschäfte auf der Grundlage von E-Mail-Marketingkampagnen verfolgen, was ein großer Nachteil ist.

Benutzer beklagen sich über eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten (für E-Mail-Wachstumsplanvorlagen ) und Probleme bei der Kampagnenverwaltung.

Preise für HubSpot Marketing Hub (KI)

Free

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot Marketing Hub (KI)

G2: 4,5/5 (über 14.200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 6.100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über HubSpot Marketing Hub (KI)?

Laut einem Capterra-Benutzer:

Die Benutzeroberfläche ist sehr intuitiv, sodass auch neue Mitglieder des Teams schnell einsteigen können. Besonders hilfreich finde ich die nahtlose Integration zwischen CRM- und Marketingfunktionen, da dadurch die Daten konsistent bleiben und Prozesse automatisiert werden. Das spart viel Zeit, da ich nicht mehr zwischen verschiedenen tools hin- und herspringen muss. Ich liebe das E-Mail-Tool, das super einfach und intuitiv zu bedienen ist. Mit Drag & Drop lassen sich im Handumdrehen tolle Newsletter erstellen und versenden... In einigen Fällen sind die Kontaktformulare und Mailing-Vorlagen/Module hinsichtlich der Anzahl der Dropdown-Menüs und verschiedener Einwilligungsfußzeilen eingeschränkt.

Die Benutzeroberfläche ist sehr intuitiv, sodass auch neue Mitglieder des Teams schnell einsteigen können. Besonders hilfreich finde ich die nahtlose Integration zwischen CRM- und Marketingfunktionen, da dadurch die Daten konsistent bleiben und Prozesse automatisiert werden. Das spart viel Zeit, da ich nicht mehr zwischen verschiedenen tools hin- und herspringen muss. Ich liebe das E-Mail-Tool, das super einfach und intuitiv zu bedienen ist. Mit Drag & Drop lassen sich im Handumdrehen tolle Newsletter erstellen und versenden... In einigen Fällen sind die Kontaktformulare und Mailing-Vorlagen/Module hinsichtlich der Anzahl der Dropdown-Menüs und verschiedener Einwilligungsfußzeilen eingeschränkt.

3. Salesforce Marketing Cloud + Einstein (am besten geeignet für komplexe, groß angelegte Multi-Channel-Journeys und Personalisierung)

Salesforce Marketing Cloud nutzt Einstein AI, um datengestütztes Marketing über E-Mail-, Mobil- und Webkanäle hinweg zu unterstützen. Das KI-Marketing-Tool basiert auf der Data Cloud von Salesforce, mit der Teams das Kundenverhalten analysieren, das Engagement vorhersagen und Kampagnen in Echtzeit anpassen können.

Die Plattform ist eine beliebte Wahl für Unternehmen, die ein hohes Volumen an Kundeninteraktionen und komplexe Customer Journeys verwalten. Einstein hilft bei der Automatisierung von Entscheidungen, z. B. wann Nachrichten versendet werden sollen, wie das Engagement bewertet werden soll und welche Zielgruppen priorisiert werden sollen, und erleichtert so die Arbeit von Marketingmanagern.

Es unterstützt auch KI-generierte Inhalte wie Betreffzeilen, E-Mail-Entwürfe und Zielgruppensegmente. Auf der Analyseseite erhalten Marketingteams Sichtbarkeit in Bezug auf Multi-Touch-Attribution und Journey-Performance mit Empfehlungen zu Optimierungsmöglichkeiten.

Die besten Features von Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Prognostizieren Sie Öffnungs-, Klick- und Abmelderaten mit Einstein Engagement Scoring , um die Zielgruppensegmente für einen besseren ROI zu verfeinern.

Maximieren Sie die Öffnungsrate mit Einstein Send Time Optimization , das das Verhalten der Empfänger analysiert, um E-Mails zu planen und zu Spitzenzeiten zu versenden.

Liefern Sie maßgeschneiderte Botschaften über Einstein Content Selection , das anhand von Verlaufsdaten die relevantesten Inhaltsblöcke auswählt.

Verhindern Sie Ermüdungserscheinungen mit Einstein Engagement Frequency, das optimale Kontaktkadenz empfiehlt, um das Interesse aufrechtzuerhalten.

Limitierungen von Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Um die Plattform optimal nutzen zu können (z. B. durch die Verwendung von SQL-Abfragen), müssen Sie über einschlägige technische Kenntnisse verfügen, wie z. B. Kenntnisse in AMPScript.

Die Benutzeroberfläche verliert den Kontext und Benutzer erleben beim Neuladen einer Seite zusammenbrechende Ordner-Strukturen.

Preise für Salesforce Marketing Cloud + Einstein Cloud

Salesforce Starter: 25 $/Monat pro Benutzer

Marketing Cloud Growth: 1.500 $/Monat für das gesamte Unternehmen (jährliche Abrechnung)

Marketing Cloud Advanced: 3.250 $/Monat für das gesamte Unternehmen (jährliche Abrechnung)

Salesforce-Personalisierung: 8.000 $/Monat für das gesamte Unternehmen (jährliche Abrechnung)

Marketing Intelligence: 10.000 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Kundenbindungsmanagement: 20.000 $/Monat für das gesamte Unternehmen (jährliche Abrechnung)

Konto Engagement+: 1.250 $/Monat für das gesamte Unternehmen (jährliche Abrechnung)

Engagement+: 2.000 $/Monat für das gesamte Unternehmen (jährliche Abrechnung)

Intelligence+: 11.000 $/Monat für das gesamte Unternehmen (jährliche Abrechnung)

Personalisierung+: 15.000 $/Monat für das gesamte Unternehmen (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce Marketing Cloud + Einstein

G2: 4/5 (über 4.400 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Salesforce Marketing Cloud + Einstein?

Laut einer Bewertung von G2:

Salesforce Marketing Cloud Engagement zeichnet sich durch seinen robusten und hochgradig anpassungsfähigen Journey Builder aus, der weitaus fortschrittlichere Features bietet als Plattformen wie Pardot (MCAE), HubSpot und Marketo. Dieses tool ermöglicht es Marketingfachleuten, komplexe, kanalübergreifende Customer Journeys visuell abzubilden und zu automatisieren, wobei Echtzeit-Entscheidungen und personalisierte Erlebnisse integriert werden. Eine wesentliche Stärke ist die integrierte Unterstützung für mobile Messaging-Kanäle wie WhatsApp, SMS über MobileConnect und Push-Benachrichtigungen – Funktionen, die auf anderen Plattformen oft nur als Add-Ons verfügbar oder eingeschränkt sind. In Kombination mit seiner Skalierbarkeit auf Unternehmensebene, fortschrittlichen Datenverwaltungs-Features und KI-gesteuerter Personalisierung über Einstein zeichnet sich SFMC als eine wirklich umfassende und zukunftsorientierte Marketing-Automatisierungsplattform aus.

Salesforce Marketing Cloud Engagement zeichnet sich durch seinen robusten und hochgradig anpassungsfähigen Journey Builder aus, der weitaus fortschrittlichere Features bietet als Plattformen wie Pardot (MCAE), HubSpot und Marketo. Dieses tool ermöglicht es Marketern, komplexe Multi-Channel-Kundenreisen visuell abzubilden und zu automatisieren, wobei Echtzeit-Entscheidungen und personalisierte Erlebnisse integriert werden. Eine wesentliche Stärke ist die integrierte Unterstützung für mobile Messaging-Kanäle wie WhatsApp, SMS über MobileConnect und Push-Benachrichtigungen – Funktionen, die auf anderen Plattformen oft nur als Add-Ons verfügbar oder eingeschränkt sind. In Kombination mit seiner Skalierbarkeit auf Unternehmensebene, fortschrittlichen Datenverwaltungsfunktionen und KI-gesteuerter Personalisierung über Einstein zeichnet sich SFMC als eine wirklich umfassende und zukunftsorientierte Marketing-Automatisierungsplattform aus.

4. Adobe Marketo Engage (am besten geeignet für B2B-Lead-Management und Marketing-Automatisierung)

über Adobe Marketo Engage

Adobe Marketo Engage wird häufig von B2B-Teams verwendet, die lange, komplexe Käuferreisen über mehrere Kanäle hinweg verwalten müssen. Seine KI-Features wurden entwickelt, um Personalisierung in großem Maßstab zu unterstützen, sei es per E-Mail, Web, Anzeigen oder Mobilgeräte.

Im Tagesgeschäft hilft die KI von Marketo für das Ausführungsmanagement beispielsweise beim Verfassen markengerechter E-Mails, beim Anpassen von Betreffzeilen und beim Personalisieren von Inhalten auf der Grundlage des Verhaltens. Die Automatisierung übernimmt die Lead-Bewertung, die Schritte der Customer Journey und Timing-Entscheidungen, während Marketinganalysen Sichtbarkeit in Bezug auf die Auswirkungen auf die Pipeline und die Kampagnenleistung bieten.

Die besten Features von Adobe Marketo Engage

Setzen Sie Adobe Dynamic Chat mit GenAI ein, um auf Prompts basierende Playbooks, wissensbasierte Antworten und Echtzeit-Weiterleitungen zu erhalten und Besucher zu konvertieren.

Erstellen Sie Kapitel, Zusammenfassungen und Schlüssel-Erkenntnisse aus aufgezeichneten interaktiven Webinaren über GenAI und verbessern Sie so die Wiederverwendbarkeit und Zugänglichkeit von Inhalten.

Implementieren Sie KI Marketing Agent für kontinuierliches Lead-Scoring, Phasen des Lifecycles und verkaufsfertige Zusammenfassungen auf Basis von Interaktionsdaten.

Limitierungen von Adobe Marketo Engage

Einfache Aufgaben wie die Bereinigung von Daten erfordern Support auf Administrator-Ebene oder sind hinter mehreren Schritten versteckt.

Es fehlen erweiterte native Analysefunktionen, was das Ergebnis manueller Arbeit für tiefere Einblicke ist.

Preise für Adobe Marketo Engage

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Marketo Engage

G2: 4,1/5 (über 3.000 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 700 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Adobe Marketo Engage?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Es ist ein echter Gamechanger mit nahtloser Integration in Adobe-Produkte wie Target für Effizienz beim Lead-Targeting, um sich auf potenzielle Kunden zu konzentrieren, die wahrscheinlich zu unseren potenziellen Kunden werden. Ich liebe es für die CRM-Integration zur Nachverfolgung von Verkäufen. Es ist vielseitig einsetzbar bei der Erstellung von Kampagnen und der Nutzung von Multichannel für die Verteilung, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Am besten geeignet für Lead-Pflege und Segmentierung... Die Anpassung ist nichts für schwache Nerven, sondern erfordert Zeit und Interesse.

Es ist ein echter Gamechanger mit nahtloser Integration in Adobe-Produkte wie Target für Effizienz beim Lead-Targeting, um sich auf potenzielle Kunden zu konzentrieren, die wahrscheinlich zu unseren potenziellen Kunden werden. Ich liebe es für die CRM-Integration zur Nachverfolgung von Verkäufen. Es ist vielseitig einsetzbar bei der Erstellung von Kampagnen und der Nutzung von Multichannel für die Verteilung, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Am besten geeignet für Lead-Pflege und Segmentierung... Die Anpassung ist nichts für schwache Nerven, sondern erfordert Zeit und Interesse.

5. 6sense (am besten geeignet für die Identifizierung von B2B-Konten und vorausschauende Absichtsdaten)

via 6sense

6sense wurde entwickelt, um B2B-Vertriebsteams dabei zu helfen, die Kaufabsichten früher im Trichter zu erkennen. Im Mittelpunkt steht dabei 6AI, das Intent-Daten, Firmografien, Technografien und Verhaltenssignale im gesamten 6sense Signalverse analysiert, um Phasen vorherzusagen, bevor sich potenzielle Kunden zu erkennen geben.

Diese Informationen fließen direkt in die Priorisierung von Konten ein und helfen modernen Marketing- und Vertriebsteams, sich auf Kunden zu konzentrieren, die eine echte Kaufabsicht zeigen.

Führungstools wie Predictive Modeling und Buying Stage Segmentation bewerten Konten und ordnen Einkaufsausschüsse zu. Darüber hinaus verbindet Identity Graph anonyme Website-Aktivitäten mit bekannten Konten in CRMs wie Salesforce.

Die besten Features von 6sense

Automatisieren Sie die Kundenansprache über Anzeigen, E-Mails und Web-Erlebnisse mithilfe von KI-gestützten E-Mail-Agenten, intelligenten Workflows und Multi-Channel-Orchestrierung.

Erkennen Sie mithilfe der Dashboards für die Berichterstellung Marktkonten, Pipeline-Risiken und den Zeitpunkt für die Kundenbindung.

Starten Sie KI-gesteuerte E-Mail-Agenten über Conversational Email, die kontextbezogene Antworten generieren und Multi-Thread-Deals ermöglichen, um die Pipeline-Geschwindigkeit zu beschleunigen.

Limitierungen von 6sense

Benutzer bemängeln das Fehlen einer intuitiven Benutzeroberfläche und die hohe Fehlerhäufigkeit.

Die Einrichtung von Integrationen, insbesondere von Salesforce, ist zeitaufwändig.

Preise für 6sense

Free

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu 6sense

G2: 4,3/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über 6sense?

Hier ist, was ein Benutzer zu sagen hatte:

Web-Deanonymisierung und Audience Builder sind echte Gamechanger. Dank der integrierten Workflows und Orchestrierungstools können Sie diese Daten dann ganz einfach in Maßnahmen umsetzen. Das Tolle daran ist, dass Sie sich nicht nur auf einfache Maßnahmen konzentrieren, sondern auch einen komplexen Flow dynamischer Veränderungen schaffen können. Das tool eignet sich für verschiedene Kompetenzstufen. Sobald Sie die Engine so eingerichtet haben, dass sie die Aufgaben erfüllt, die Sie zu erledigen haben, können Sie sich darauf verlassen, dass 6sense sich um den Rest kümmert. Während der gesamten Nutzung von 6sense war der Kundensupport sowohl durch das Ticket-System als auch durch unseren CSM von unschätzbarem Wert. Sie unterstützen uns schnell, erklären uns neue Features und geben uns Einblicke.

Web-Deanonymisierung und Audience Builder sind echte Gamechanger. Dank der integrierten Workflows und Orchestrierungstools können Sie diese Daten dann ganz einfach in Maßnahmen umsetzen. Das Tolle daran ist, dass Sie sich nicht nur auf einfache Maßnahmen konzentrieren, sondern auch einen komplexen Flow dynamischer Veränderungen schaffen können. Das Tool eignet sich für verschiedene Kompetenzstufen. Sobald Sie die Engine so eingerichtet haben, dass sie die Aufgaben erfüllt, die Sie zu erledigen haben, können Sie sich darauf verlassen, dass 6sense den Rest übernimmt. Während der gesamten Nutzung von 6sense war der Kundensupport sowohl durch das Ticket-System als auch durch unseren CSM von unschätzbarem Wert. Sie unterstützen uns schnell, erklären uns neue Features und geben uns Einblicke.

Die ClickUp-Vorlage für strategische Marketing-Pläne ist ein gebrauchsfertiger Ordner, der Ihnen dabei hilft, von allgemeinen strategischen Überlegungen zur operativen Umsetzung überzugehen.

Klicken Sie auf ClickUp-benutzerdefinierte Felder wie Kanal , OKR-Typ und Quartal , um den strategischen Kontext jeder Aufgabe zu erfassen. So können Sie Ihren Plan ganz einfach nach Kanal (z. B. E-Mail, Social Media, Paid), Schwerpunktbereich oder Zeitleiste (Quartal) aufschlüsseln.

Willkommensseite (um alle in den Plan einzuführen) und eine OKR-Ansicht (um den Fortschritt bei wichtigen Ergebnissen zu überwachen) ClickUp-Ansichten , wie die(um alle in den Plan einzuführen) und eine(um den Fortschritt bei wichtigen Ergebnissen zu überwachen)

6. Demandbase (Am besten geeignet für umfassendes Account-basiertes Marketing und die Abstimmung von Vertrieb und Marketing)

via Demandbase

Demandbase ist ein Kampagnenmanagement-Tool, das speziell für Account-basierte Go-to-Market-Teams entwickelt wurde, die klarere Signale benötigen, um zu entscheiden, welche Accounts es wert sind, angesprochen zu werden. Die KI analysiert Echtzeit-Interaktionsdaten und Account-Aktivitäten, um die Kaufbereitschaft zu ermitteln, Vertrieb und Marketing aufeinander abzustimmen und die Kundenansprache zu steuern.

JourneyIQ passt Werbung und Interaktion an, während Konten verschiedene Phasen durchlaufen. Mit Demandbase GPT können Teams Fragen in natürlicher Sprache stellen, um Segmente oder Kampagnenempfehlungen zu generieren. Auf der Ausführungsseite automatisieren Buying Group Setup Agents und Filter Agents die Persona-Zuordnung und die Priorisierung von Konten.

Die besten Features von Demandbase

Als Auslöser dienen Anzeigen, Website-Erlebnisse und CRM-Workflows – mit Next Gen Orchestration .

Verfolgen Sie den Fortschritt der Customer Journey, die Pipeline-Geschwindigkeit und die Auswirkungen auf den Umsatz mit Pipeline Influence und KI-gestützten Dashboards.

Liefern Sie Entscheidungsträgern über Demandbase One cookie-freie, IP-basierte Werbung und optimieren Sie dabei Verzerrungen und Werbemittel mit KI.

Führen Sie mit den vernetzten KI-Agenten von Agentbase End-to-End-Workflows durch, von der Lead-Identifizierung über Multi-Channel-Maßnahmen bis hin zu Verkaufsbenachrichtigungen.

Limitierungen von Demandbase

Die Lead-to-Konto-Matching-Engine ist nicht intuitiv, was es schwierig macht, eine hohe Datenqualität sicherzustellen.

Es gibt häufige Probleme bei der Synchronisierung, die zu Verzögerungen bei der Aktualisierung von Kundendaten führen und sich auf die Entscheidungsfindung in Echtzeit auswirken.

Preise von Demandbase

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Demandbase

G2: 4,4/5 (über 1.900 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Demandbase?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich finde die Benutzeroberfläche von Demandbase One sehr intuitiv. Es sind keine umfangreichen Schulungen erforderlich, um loszulegen, sodass es für Einzelpersonen zugänglich und benutzerfreundlich ist, ohne dass sie viel Zeit für das Erlernen der Plattform aufwenden müssen. Ich schätze auch seine Fähigkeiten im Bereich Werbung, insbesondere bei der Ausrichtung auf bestimmte Konten in Display-Anzeigen, was ohne dieses tool unmöglich wäre... Das Setup von Demandbase One ist recht kompliziert und erfordert ein engagiertes Team, das alle notwendigen technischen Integrationen verwaltet. Diese Komplexität kann für Personen ohne technisches Fachwissen eine Herausforderung darstellen. Darüber hinaus kann der Integrationsprozess leiden, wenn das interne Team ihn schlecht handhabt, wie es meiner Erfahrung nach der Fall war.

Ich finde die Benutzeroberfläche von Demandbase One sehr intuitiv. Es sind keine umfangreichen Schulungen erforderlich, um loszulegen, sodass es für Einzelpersonen zugänglich und benutzerfreundlich ist, ohne dass sie viel Zeit für das Erlernen der Plattform aufwenden müssen. Ich schätze auch seine Fähigkeiten im Bereich Werbung, insbesondere bei der Ausrichtung auf bestimmte Konten in Display-Anzeigen, was ohne dieses tool unmöglich wäre... Das Setup von Demandbase One ist recht kompliziert und erfordert ein engagiertes Team, das alle notwendigen technischen Integrationen verwaltet. Diese Komplexität kann für Personen ohne technisches Fachwissen eine Herausforderung darstellen. Darüber hinaus kann der Integrationsprozess darunter leiden, wenn das interne Team ihn schlecht handhabt, wie es meiner Erfahrung nach der Fall war.

7. Dynamic Yield (Am besten geeignet für KI-gestützte Echtzeit-Personalisierung und -Optimierung von Websites)

via Dynamic Yield

Dynamic Yield, jetzt Teil von Mastercard, konzentriert sich auf die Echtzeit-Personalisierung über digitale Werbekontaktpunkte hinweg. Sein Experience OS nutzt native KI, darunter AdaptML, um anhand des Verhaltens und Kontexts zu entscheiden, welche Inhalte, Produkte oder Angebote jedem Benutzer angezeigt werden sollen.

Die Plattform wird häufig von Teams genutzt, die eine konsistente Personalisierung über Web, Mobile, Apps, E-Mail und Anzeigen hinweg benötigen, insbesondere in Umgebungen mit hohem Datenverkehr oder starkem Handelsaufkommen.

Im Hintergrund stützt sich AdaptML auf Vorhersagemodelle und selbsttrainierende NLP. Auf diese Weise werden Features wie Produktempfehlungen, Erfahrungen mit abgebrochenen Warenkörben und „Weitermachen, wo Sie aufgehört haben”-Journeys ermöglicht. Die Empfehlungs-Engine kombiniert Deep Learning und Reinforcement Learning, um große Produktkataloge zu verarbeiten und Erfahrungen in Echtzeit anzupassen.

Die besten Features von Dynamic Yield

Prognostizieren und präsentieren Sie die nächstbesten Elemente mit den selbsttrainierenden Modellen von NextML und lenken Sie die Aufmerksamkeit der Benutzer durch Verhaltensanalysen und die Logik „Weitermachen, wo Sie aufgehört haben” wieder auf relevante Produkte.

Führen Sie A/B-Tests und multivariate Experimente mit automatischer Optimierung durch und nutzen Sie KI, um anhand von Live-Leistungsdaten die erfolgreichsten Varianten auszuwählen.

Erstellen Sie adaptive Benutzerprofile als Führungsstrategie mit prädiktiven Lead-Scoring-Algorithmen, die Firmografien, Technografien und Echtzeit-Interaktionen für 1:1-Targeting auf Unternehmensebene kombinieren.

Limitierungen von Dynamic Yield

Sie müssen über technische Kenntnisse verfügen, um Ihren Workflow benutzerdefiniert anzupassen und zu steuern.

Die Verbindung zu Tools von Drittanbietern ist zeitaufwändig, da Sie diese Seiten Seite für Seite integrieren müssen.

Preise von Dynamic Yield

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Dynamic Yield

G2: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Dynamic Yield?

Zitat eines Benutzers:

Dynamic Yield ist eine erstklassige Personalisierungsplattform, die unseren Aufwand für die Personalisierung über mehrere Marken erheblich skaliert hat. Dank ihrer robusten Segmentierungs- und Targeting-Tools können wir wirkungsvolle, datengesteuerte Kampagnen im Web, auf Mobilgeräten und per E-Mail durchführen und so ein nahtloses Omnichannel-Erlebnis schaffen. Ich mag Dynamic Yield und kann es wärmstens empfehlen. Es gibt nichts, was mir nicht gefällt, aber es gibt einige kleinere Limite, die überwunden werden können: Begrenzte integrierte Analysefunktionen (wo umfassende Details erforderlich sind) – Wir arbeiten daran, Rohdaten in unsere internen Analysetools zu übertragen, um diese Ansicht zu erhalten.

Dynamic Yield ist eine erstklassige Personalisierungsplattform, die unseren Aufwand für die Personalisierung bei mehreren Marken erheblich reduziert hat. Dank der robusten Segmentierungs- und Targeting-Tools können wir wirkungsvolle, datengesteuerte Kampagnen im Web, auf Mobilgeräten und per E-Mail durchführen und so ein nahtloses Omnichannel-Erlebnis schaffen. Ich mag Dynamic Yield und kann es wärmstens empfehlen. Es gibt nichts, was mir nicht gefällt, aber es gibt einige kleinere Limite, die überwunden werden können: Begrenzte integrierte Analysefunktionen (wo umfassende Details erforderlich sind) – Wir arbeiten daran, Rohdaten in unsere internen Analysetools zu übertragen, um diese Ansicht zu erhalten.

8. Braze (Am besten geeignet für kanalübergreifende Kundenbindung und mobiles Marketing)

via Braze

Wenn Sie personalisierte Customer Journeys durchführen möchten, ist Braze eine gute Wahl. BrazeAI bildet das Herzstück der Plattform und unterstützt Teams bei der datengestützten Entscheidungsfindung in Echtzeit für E-Mails, SMS, Push-Benachrichtigungen, WhatsApp und In-App-Messaging. Es kombiniert First-Party-Daten mit prädiktiver und generativer künstlicher Intelligenz, um Kampagnen zu unterstützen, die sich an das Verhalten der Benutzer anpassen.

Canva und Canvas Context ermöglichen eine flexible Journey-Orchestrierung mit temporären Variablen für eine tiefere Personalisierung. Darüber hinaus aktivieren Zero-Copy-Canvas-Auslöser Daten direkt aus Cloud-Warehouses.

Die besten Features von Braze

Verfeinern Sie Ihre Zielgruppe mithilfe des Segment Builder konsequent anhand berechneter Attribute.

Aktivieren Sie BrazeAI Decisioning Studio , um für jeden Benutzer die optimalen Kanäle, Inhalte und Zeitpunkte auszuwählen und KPIs wie Engagement und Kundenbindung automatisch zu optimieren.

Starten Sie die Zero-Copy-Personalisierung aus Data Warehouses mit Canva-Auslösern , um sofortige Post-Purchase-Flows oder dynamische Segmente zu ermöglichen.

Berechnen Sie Attribute wie den durchschnittlichen Wert der Bestellungen und die Kaufhäufigkeit spontan, um eine intelligentere Segmentierung und maßgeschneiderte Botschaften für alle Kampagnen zu erzielen.

Limitierungen von Braze

Sie können keine Kampagnen in einer Testumgebung erstellen und direkt veröffentlichen.

Es fehlen kundenorientierte Analyse- und Feature-Funktionen für die Berichterstellung.

Preise von Braze

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Braze

G2: 4,5/5 (über 1.400 Bewertungen)

Capterra: 4,74/5 (über 160 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Braze?

Ein Capterra-Benutzer sagte:

Im Vergleich zu ähnlichen Produkten und Unternehmen hebt sich Braze deutlich von der Konkurrenz ab. Braze verfügt über eine robustere Sammlung von Features und Fähigkeiten und wird ständig weiterentwickelt und aktualisiert. Das Unternehmen stellt Ihnen nicht nur ein leistungsstarkes Business-Tool zur Verfügung, sondern auch zahlreiche Informationen darüber, wie Sie es effektiv nutzen können. Dank der Unterstützung durch die Onboarding-Mitarbeiter konnten wir schnell durchstarten, und der Kundenservice ist ausgezeichnet.

Im Vergleich zu ähnlichen Produkten und Unternehmen hebt sich Braze deutlich von der Konkurrenz ab. Braze verfügt über eine robustere Sammlung von Features und Fähigkeiten und wird ständig weiterentwickelt und aktualisiert. Das Unternehmen stellt Ihnen nicht nur ein leistungsstarkes Business-Tool zur Verfügung, sondern auch zahlreiche Informationen darüber, wie Sie es effektiv nutzen können. Dank der Unterstützung durch die Onboarding-Mitarbeiter konnten wir schnell durchstarten, und der Kundenservice ist ausgezeichnet.

9. Amplitude AI (Am besten geeignet für Produktanalysen und KI-gestütztes digitales Wachstum)

via Amplitude KI

Amplitude wird von Produkt-, Marketing- und Wachstumsteams verwendet, die verstehen möchten, warum Benutzer sich so verhalten, wie sie es tun. Es wandelt Verhaltensdaten in klare Erkenntnisse um, indem es Produktanalysen, Webanalysen und Sitzungswiederholungen miteinander kombiniert.

KI wird eingesetzt, um Teams dabei zu helfen, Muster zu erkennen, Probleme zu diagnostizieren und schneller zu iterieren, insbesondere bei der Nachverfolgung von Änderungen in Bezug auf Aktivierung, Kundenbindung oder Konversion.

Funktionen wie KI-Agenten überwachen Daten kontinuierlich, um Anomalien zu erkennen und nächste Schritte vorzuschlagen. Sie können Abfragen in natürlicher Sprache stellen, z. B. „Warum sind die Konversionen letzte Woche zurückgegangen?“, und erhalten direkte Antworten. Feature- und Web-Experimente unterstützen No-Code-A/B- und multivariate Tests.

Die besten Features von Amplitude KI

Ermöglichen Sie verhaltensbasiertes Onboarding und Feedback innerhalb des Produkts mithilfe von Anleitungen und Umfragen .

Überwachen Sie Metriken rund um die Uhr auf Spitzen oder Einbrüche mit KI-gestützter Anomalieerkennung, einschließlich Ursachenanalyse zur Diagnose von Problemen.

Erstellen Sie gezielte Web-Experimente und In-App-Anleitungen aus Verhaltenssegmenten und optimieren Sie Customer Journeys mit Sitzungs-Wiederholungen und Heatmaps.

Einschränkungen von Amplitude KI

Benutzer berichten, dass sie Schwierigkeiten haben, zwischen accountbasierten und benutzerbasierten Analysen zu unterscheiden.

Es fehlen Elemente zur Bewertung des Kundenerfolgs und der Kundengesundheit, die in Alternativen zu Amplitude verfügbar sind.

Preise für Amplitude KI

Starter: Kostenlos

Plus: 61 $/Monat

Wachstum: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Amplitude KI

G2: 4,5/5 (über 2.600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Amplitude KI?

In einer G2-Bewertung ist die Notiz:

Was mir an Amplitude Analytics am besten gefällt, ist die perfekte Kombination aus Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit und Flexibilität. Die Plattform ist sehr einfach zu implementieren und lässt sich reibungslos in unseren bestehenden Datenstack integrieren, was die Einführung in allen Teams nahtlos gemacht hat... Eine Herausforderung bei Amplitude Analytics ist das Limit bei der Erstellung von Visualisierungen auf jeweils nur ein Jahr. Für Teams, die mehrjährige Trends oder historische Leistungen auf einen Blick analysieren möchten, kann dies einschränkend sein. Eine Verlängerung des Bereichs für Visualisierungen würde die Plattform für Langzeitanalysen noch leistungsfähiger machen.

Was mir an Amplitude Analytics am besten gefällt, ist die perfekte Kombination aus Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit und Flexibilität. Die Plattform ist sehr einfach zu implementieren und lässt sich reibungslos in unseren bestehenden Datenstack integrieren, was die Einführung in allen Teams nahtlos gemacht hat... Eine Herausforderung bei Amplitude Analytics ist das Limit bei der Erstellung von Visualisierungen auf jeweils nur ein Jahr. Für Teams, die mehrjährige Trends oder historische Leistungen auf einen Blick analysieren möchten, kann dies einschränkend sein. Eine Verlängerung des Zeitraums für Visualisierungen würde die Plattform für Langzeitanalysen noch leistungsfähiger machen.

Die ClickUp-Vorlage für Marketing-Teamabläufe hilft Marketingteams dabei, ihre Arbeit zu organisieren, die Sichtbarkeit zu verbessern und Abläufe in den Bereichen Inhalt, Kampagnen, Zusammenarbeit und Berichterstellung zu optimieren.

Fügen Sie Aufgaben aussagekräftige Attribute wie Priorität, Kampagnentyp, Zielgruppensegmente, Links zu Ergebnissen und mehr mit Benutzerdefinierten Feldern hinzu.

Reduzieren Sie die Setup-Zeit und geben Sie jedem Teammitglied einen klaren Überblick über die Arbeit mit sechs benutzerdefinierten Ansichten, darunter Marketing-Wiki, Organigramm und Team-Dokumente.

10. Canva Magic Studio (am besten geeignet für die KI-gestützte Erstellung und Gestaltung visueller Inhalte)

via Canva Magic Studio

Canva Magic Studio integriert KI direkt in den Design-Workflow von Canva. Die Suite kombiniert die Erstellung von Text, Bildern und Videos, sodass Sie anhand einfacher Eingaben Social-Media-Beiträge, Präsentationen und Kampagnenbilder erstellen können.

Tools wie Magic Media und Magic Design übernehmen die Erstellung in der Anfangsphase, während Magic Edit, Magic Grab und Magic Expand detaillierte Anpassungen ohne fortgeschrittene Designkenntnisse unterstützen. Magic Switch passt Designs für verschiedene Kanäle an, und Magic Write hilft bei der Verfeinerung von Texten und Bildern.

Die besten Features von Canva Magic Studio

Verwandeln Sie Eingabeaufforderungen mit Magic Media und Dream Lab in benutzerdefinierte Bilder, Grafiken oder Illustrationen.

Wenden Sie mit Magic Animate und Beat Sync Bewegungseffekte, Übergänge und Video-Highlights an und verwandeln Sie statische Inhalte in ansprechende Präsentationen und Social-Media-Reels.

Passen Sie einzelne Designs mit Magic Switch an verschiedene Formate (Instagram, LinkedIn, E-Mail) an, wobei die Qualität erhalten bleibt und Layouts und Texte automatisch angepasst werden.

Limitierungen von Canva Magic Studio

Es fehlen Mischoptionen für jede Ebene, die in Alternativen verfügbar sind.

Benutzer bemängeln, dass die KI-Bildgenerierung nicht den Erwartungen entspricht und trotz kostenpflichtiger Pläne zusätzliche Kosten verursacht.

Preise für Canva

Free

Pro: 15 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 20 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Canva Magic Studio

G2: 4,7/5 (über 6.400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 13.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Canva Magic Studio?

Ein Benutzer hat seine Erfahrungen freigegeben:

Canva ist unglaublich vielseitig, und in den letzten Jahren habe ich es intensiv genutzt... Canva hat so viele Features hinzugefügt, dass es zu komplex geworden ist. Die Benutzerfreundlichkeit hat enorm gelitten, und ich habe beschlossen, mein Abonnement nach Ablauf nicht zu verlängern. Die KI-Features entsprechen nicht ganz meinen Erwartungen, die Bilder sind manchmal wirklich seltsam. Einige KI-Features verursachen zusätzliche Kosten, was ich bei einem kostenpflichtigen Abonnement nicht wirklich erwartet hätte.

Canva ist unglaublich vielseitig, und in den letzten Jahren habe ich es intensiv genutzt... Canva hat so viele Features hinzugefügt, dass es zu komplex geworden ist. Die Benutzerfreundlichkeit hat enorm gelitten, und ich habe beschlossen, mein Abonnement nach Ablauf nicht zu verlängern. Die KI-Features entsprechen nicht ganz meinen Erwartungen, die Bilder sind manchmal wirklich seltsam. Einige KI-Features verursachen zusätzliche Kosten, was ich bei einem kostenpflichtigen Abonnement nicht wirklich erwartet hätte.

ClickUp Knows It KI-L

KI kann Ihnen helfen, schneller zu schreiben, intelligenter zu testen, tiefer zu personalisieren und Ergebnisse früher vorherzusagen. Im Marketing sollte sie jedoch auch wissen, wann sie handeln muss, was sie ignorieren sollte und wie sie Teams aufeinander abstimmen kann. Hier scheitern viele Stacks – Erkenntnisse befinden sich in einem Tool und Kampagnen in einem anderen.

Als konvergierter KI-Workspace vereint ClickUp Planung, Zusammenarbeit, Dokumentation, Ausführung und KI in einem System. ClickUp Brain fasst die Kampagnenleistung zusammen, wandelt Diskussionen in Aktionspunkte um und erstellt Pläne, ohne den Kontext zu verlieren.

Außerdem können ClickUp Super Agents Workflows überwachen, Risiken kennzeichnen und Routineentscheidungen automatisieren. Und mit ClickUp BrainGPT erhalten Teams schnellere und umfassendere KI-Unterstützung für ihre Arbeit, Dokumente, Dashboards und Aufgaben. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅