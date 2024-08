Wie skaliert man ein Marketingteam?

Als Unternehmer wissen Sie, welche entscheidende Rolle das Marketing im Kundenlebenszyklus spielt - von der Schaffung eines Markenbewusstseins und dem Aufbau von Vertrauen bis hin zur Gewinnung und Bindung von Kunden.

Ohne ein schlagkräftiges Marketingteam werden Budgets verbrannt, Geschäfte und Leads fallen durch die Maschen, und die Zeit aller Beteiligten wird mit "Spray and Pray"-Kampagnen verschwendet, die mehr Frustration als Umsatz bringen.

Was wäre, wenn es einen besseren Weg gäbe, Ihre Marketingbemühungen zu skalieren, einen Weg, der Kunden erfreut und einen Zustrom von Leads bringt?

In diesem Leitfaden erfahren Sie alles über die Skalierung von Marketingteams, die Nutzung von Technologien, bewährte Kommunikationsverfahren und die Herausforderungen, die bei der Skalierung zu beachten sind.

Die Bedeutung eines Marketingteams in einer Organisation verstehen

Können Sie sich ein Unternehmen ohne ein Marketingteam vorstellen? Wie würden Sie sicherstellen, dass Ihr Produkt entdeckt wird? Wer würde Ihre potenziellen Kunden über Ihr Angebot informieren?

Sicher, es gibt Kundenrezensionen und Feedback, aber auf Mundpropaganda können Sie sich nur bedingt verlassen. Hier kommt das Marketing ins Spiel, indem es Daten, Vertrauen und Talent kombiniert, um das Wachstum zu aktivieren.

Hier erfahren Sie, wie ein Marketingteam in Ihrem Unternehmen etwas bewirken kann:

Verbesserung des Markenbewusstseins: Das Marketing spielt eine wichtige Rolle bei der Bekanntmachung Ihrer Marke durch Produktbotschaften und -positionierung, bei der Aufklärung potenzieller Kunden über die Probleme, die Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung löst, und beim Aufbau von Vertrauen als Partner, der ihnen weiterhelfen wird

Bindung und Bindung von Kunden: Marketingteams begleiten potenzielle Kunden durch ihre Überlegungsphase bis zum Kauf

Steigerung von Umsatz und Rentabilität: Als Marketingspezialist arbeiten Sie eng mit dem Vertriebsteam zusammen, um Leads zu generieren und diese in Kunden zu verwandeln

Durchführen von Marktforschung: Mitglieder des Marketingteams führen Umfragen durch, analysieren Markttrends und Branchendaten und sprechen mit Kunden. Auch wenn Dritte Untersuchungen durchführen, analysiert die Marketingabteilung diese Daten, um eine maßgeschneiderte Go-to-Market-Strategie zu entwickelnmarketing-Fahrplan basierend auf den Ergebnissen

Hilfe bei der Produktentwicklung: Auf der Grundlage eines umfassenden Verständnisses des Produkts, der Wettbewerberlandschaft und des potenziellen Kundenstamms liefert die Marketingabteilung auch Erkenntnisse für das Produktentwicklungsteam

Wann ein Marketingteam skaliert werden sollte

Ihre Marketingfunktion muss mit mehreren Zielen und Verantwortlichkeiten jonglieren, die mit den Umsatzzielen verbunden sind.

Wenn Ihr Unternehmen jedoch expandiert, funktioniert der Ansatz "mehr mit weniger" möglicherweise nicht. Dies könnte sogar dazu führen, dass Ihr Marketingteam ausbrennt und unproduktiv wird.

Abgesehen davon sind große Investitionen in den Aufbau einer vollwertigen Marketingabteilung in der Anfangsphase vielleicht auch nicht ratsam.

Wann ist es also an der Zeit, Ihr Marketingteam zu vergrößern? Im Folgenden wird erläutert, was das Marketing in jeder Wachstumsphase benötigt.

Ein Wort der Vorsicht: Um ein einfaches Verständnis dafür zu ermöglichen, wie Sie skalieren würden, haben wir Investitionen oder Kapital gewählt, um die Skalierung zu klassifizieren. Natürlich ist dies kein allgemeingültiger Ansatz. Es gibt viele andere Möglichkeiten, wie Marketingteams wachsen und skalieren können.

Startphase

Fokus in der Startphase: Finden Sie das minimal lebensfähige Produkt MVP und frühe Anwender.

Was Sie brauchen: Einen Marketing-Generalisten, der Markenbotschaften entwickelt, beim Aufbau der Community hilft, Ihr MVP testet und Nutzerfeedback sammelt.

Serie A

Schwerpunkt in der Series A-Phase: Aufbau eines marktgerechten Produkt-MVP, Planung der Markteinführungsstrategie, Skalierung von 1-2 Kanälen und Nachweis, dass das Unternehmen ein vorhersehbares Wachstum erzielen kann.

Was Sie brauchen: Dies ist, wenn Sie das Ein-Personen-Marketing-Team skalieren und weitere Rollen hinzufügen, einschließlich:

Inhaltsstratege und -autor für Storytelling und SEO-Spezialist, um Website-Traffic zu generieren

für Storytelling und SEO-Spezialist, um Website-Traffic zu generieren Performance Marketer für Wachstum und um digitale Marketingkampagnen zu überblicken

für Wachstum und um digitale Marketingkampagnen zu überblicken Visueller Designer-Grafikdesigner oder UX-UI-Designer zur Erstellung von Markenbildern und anderen visuellen Assets

Serie B

Schwerpunkt in der Phase der Serie B: Erweitern Sie Ihren Kundenstamm, fokus auf Wachstumsmarketing und skalieren den Betrieb, während neue Teameigentümer für den Ausbau und die Skalierung einzelner Kanäle hinzukommen.

Was Sie brauchen: Sie würden einen CMO und/oder Marketingdirektor einstellen, um die Marketingabteilung zu beaufsichtigen.

Zusätzlich zu den Mitgliedern Ihres Serie-A-Marketingteams werden weitere Rollen zu besetzen sein:

Datenanalytiker zur Messung der Auswirkungen von Kampagnen, zur Ermittlung der leistungsfähigsten Kanäle und Wachstumsmöglichkeiten und zum Treffen datengestützter Entscheidungen mithilfe von Automatisierungstools

zur Messung der Auswirkungen von Kampagnen, zur Ermittlung der leistungsfähigsten Kanäle und Wachstumsmöglichkeiten und zum Treffen datengestützter Entscheidungen mithilfe von Automatisierungstools Technikexperte für den Aufbau von Automatisierungssystemen und Arbeitsabläufen

für den Aufbau von Automatisierungssystemen und Arbeitsabläufen Leiter der Nachfragegenerierung zur Umsetzung von Strategien zur Förderung von Wachstum und Umsatz

zur Umsetzung von Strategien zur Förderung von Wachstum und Umsatz Leiter Produktmarketing der das Wertversprechen des Produkts und das Messaging des Entwicklers für Kunden, Interessenten und interne Zielgruppen versteht

Serie C

Schwerpunkt in der Phase der Serie C: Das Marketing schafft Markenerinnerung und vernachlässigt den Markenaufbau, knüpft an das Umsatzwachstum an, beschleunigt die Produktion von Inhalten, konzentriert sich auf die Kundenbindung und expandiert in neue Märkte.

Was Sie brauchen: Zusammen mit den oben genannten Rollen bauen Sie ein Produktmarketingteam auf und fügen einen Kommunikationsstrategen oder Spezialisten für Öffentlichkeitsarbeit hinzu, um ein marketing-Kommunikationsstrategie für das Team.

Top-Strategien und Tipps zur Skalierung eines Marketing-Teams

Für eine gut funktionierende Marketingabteilung mit spezialisierten Fachleuten, die die Leistung optimieren, müssen Sie die folgenden Strategien anwenden:

1. Wachstumsziele festlegen, verfolgen und erreichen

Alles, was ein Marketingteam tut, hat einen Zweck, der mit den Zielen des Unternehmens verbunden ist.

Als Vermarkter behandeln Sie sie wie Ihren Nordstern - sie helfen Ihnen arbeit zu priorisieren und halten Sie zur Verantwortung.

Die ClickUp-Suite von Zielsetzungswerkzeugen kann Ihnen helfen, auf Ihren Nordstern hinzuarbeiten, indem Sie realistische Ziele setzen, Fortschritte verfolgen und den Weg zum Erfolg visualisieren.

Sie können verwenden ClickUp-Ziele um einen Wachstumsfahrplan zu erstellen, der die Teams aufeinander abstimmt, den Einzelnen bei der Stange hält und teamweite Zielsetzungen und Benchmarking ermöglicht.

Mit ClickUp Goals_ monatliche und wöchentliche Ziele abteilungsweise und für Einzelpersonen setzen

Sie können den Fortschritt Ihrer marketingziele und Wachstumsziele, indem Sie Zielvorgaben festlegen und Aufgabenerfüllung, numerische Werte und Wahr/Falsch-Felder hinzufügen. ClickUp aktualisiert Ihren Fortschritt automatisch, wenn Ihre Ziele mit Aufgaben verknüpft sind.

Unser internes Team überprüft zum Beispiel jeden Montag die Wochenziele und legt am Freitag die Ziele für die nächste Woche fest. Auf diese Weise machen Sie als Team ständig Fortschritte, und jeder ist für seinen gemeinsamen Fortschritt verantwortlich.

2. Alles dokumentieren

Eine umfassende Dokumentation ist ein wichtiger Bezugspunkt, um alles festzuhalten, von den bisherigen Fortschritten, Meilensteinen, Produktdetails und Entscheidungen bis hin zu detaillierten projektplänen und sogar normale Aufgabenlisten.

Wenn Ihr Team mit anderen Abteilungen zusammenarbeitet, hilft Ihnen die Dokumentation, Missverständnisse und Fehlinterpretationen zu vermeiden. Jeder hat Zugang zu denselben Produkt- und Projektspezifikationen.

Mit ClickUp-Dokumente können Sie Ihr gesamtes Produkt- und Arbeitswissen an einem Ort organisieren, so dass die Informationen sofort zugänglich und leicht zu finden sind. Mit diesem Wissen werden Ihre Marketingteams viel schneller und sicherer arbeiten.

in ClickUp Docs können Sie alle Informationen zu Ihren Marketingaktivitäten unterbringen

Einige der beliebtesten und meistgenutzten Doc-Funktionen für Marketing-Teams sind:

Marketing-Bereich Wikis

Sie sind der perfekte Ort, um Informationen über Ihre Marketinginitiativen für externe Teams, die mit Ihnen zusammenarbeiten, bereitzustellen.

erstellen eines Marketing Space Wiki-Dokuments in ClickUp für die effektive Zusammenarbeit mit externen Teams_

Doc Repository

Verwenden Sie dies, um Dokumentation zu erfassen, einschließlich SOP-Vorlagen , Kampagnenbriefings für E-Mail-Kampagnen, Suchmaschinenoptimierung, bezahlte Werbung und andere Marketinginitiativen.

erstellen Sie ein Doc Repository in jedem Teamordner, um die Marketingdokumentation in ClickUp zu optimieren

Vorlage für Marketing-Aktionsplan ClickUp's Marketing-Aktionsplan-Vorlage stellt sicher, dass jeder ein klares Verständnis davon hat, was zu tun ist, um Marketing-Aktivitäten durchzuführen, wie die Ergebnisse organisiert verfolgt werden können und wie Ihre Marketing-Strategie kanalübergreifend visualisiert werden kann.

Erstellen und verwalten Sie erfolgreiche Werbeprojekte mit der Vorlage für einen Marketing-Aktionsplan

Diese Vorlage herunterladen Wenn Sie Ihr Marketing ausbauen, müssen Sie marketingpläne die das Team ohne Ihre ständige Anleitung umsetzen kann.

Diese Vorlage bietet einen umfassenden Einblick in jede Aufgabe und jedes Projekt, ermöglicht es Marketingleitern, den Fortschritt anhand von Budgets und Zeitplänen zu verfolgen, und standardisiert Prozesse, die Ihr Marketingspiel auf die nächste Stufe heben.

3. Organisieren Sie Ihr Team innerhalb einer skalierbaren Hierarchie

Angenommen, Ihr Marketingteam bestand vor einem Jahr aus zwei Personen. Nach der Finanzierungsrunde der Serie B umfasst es 15+ Personen, jede mit eigenen Bedürfnissen und Arbeitsabläufen.

Natürlich nimmt der Arbeitsumfang mit der Größe zu, weshalb es wichtig ist, organisiert zu bleiben, um die Marketingaktivitäten mit den unternehmensweiten Geschäftszielen abzustimmen. ClickUp's Hierarchie macht es super einfach, Ihr Team zu organisieren, und gibt Ihnen die Flexibilität, den Betrieb zu erweitern, egal ob Sie ein Ein-Personen-Team sind oder mehr als 15 Mitarbeiter haben.

verwenden Sie die ClickUp-Hierarchie, um Ihr Marketingteam und Ihre Abläufe zu organisieren

Warum sollten Sie ClickUps Hierarchie nutzen?

Zunächst einmal bietet sie Transparenz darüber, wer was im Team tut

Sie erhalten Spaces, Listen und Ordner, um verschiedene Initiativen zu organisieren und sie je nach Bedarf zu bearbeiten

Sie erhalten eine Gesamtansicht mit Daten, Beauftragten und benutzerdefinierten Feldern

Sie wollen nicht um den Preis des Kontrollverlustes skalieren. In der Hierarchieansicht sehen Sie alles mit einer granularen Top-Down-Ansicht. Mit dieser Ansicht können Sie Ihre Initiativen auf die nächste Ebene ausweiten.

4. Sehen Sie Ihre gesamte Marketingarbeit an einem Ort

Sie denken vielleicht, dass alle Marketing-Tools Ihnen helfen werden, Ihre Marketingaktivitäten zu rationalisieren, aber die Wahrheit ist, dass mehr Tools nur noch mehr Chaos bedeuten, wenn Sie die Zahl der Marketingmitarbeiter erhöhen.

Die meisten Marketingteams stehen vor den gleichen Herausforderungen: isolierte Kanäle, ROI-Fragen und unkontrollierte Kampagnen, um nur einige zu nennen.

Sie brauchen eine einzige Quelle der Wahrheit, um alles zu sehen, woran in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gearbeitet wird.

Innovative Lösungen wie ClickUp für Marketing-Teams hilft Ihnen beim Aufbau eines Marketing-Schwungrads auf Steroiden.

planen Sie, arbeiten Sie zusammen und führen Sie Ihre Marketingpläne mit der Marketing-Projektmanagement-Plattform von ClickUp aus

Wenn Sie, wie unsere ClickUp-Team das ClickUp-Team ist der Meinung, dass großartiges Marketing nicht nur darin besteht, Dinge zu tun, sondern dass jede Anstrengung zählt. Hier sind einige ClickUp-Funktionen, die Ihnen helfen, organisiert zu bleiben, schnell zu handeln und Dinge zu verändern.

Erstellen Sie Kampagnen in Windeseile mit ClickUp Brain

Einer der häufigsten Anwendungsfälle von ClickUp Gehirn für Marketing-Teams ist die Erstellung von Marketing-Kampagnen-Briefen, Produkt-Release-Notizen und Content-Briefen mit wenigen Klicks.

Geben Sie mit Hilfe von KI-Marketing-Tools ein paar Vorgaben ein, und ClickUp Brain füllt die Briefings und Skizzen aus. Es erstellt sogar projektberichte innerhalb von Sekunden, die Sie noch weiter verfeinern können.

schnelles Erstellen von Inhalten wie einer Fallstudie mit ClickUp Brain

Möchten Sie weitere Ideen für den Einstieg in ClickUp Brain?

Nutzen Sie ClickUp Brain als Ihren KI-Projektmanager, um Projektzusammenfassungen, Stand-ups und Fortschrittsberichte zu automatisieren

Als KI-Wissensmanager gibt Ihnen ClickUp Brain sofortige und präzise Antworten, die auf dem Kontext basieren

Verwenden Sie ClickUp Brain als KI-Schreiber, um Vorlagen für Aufgaben und Fallstudien für bestehende Kunden zu generieren, datenintensive Tabellen zu erstellen und Abschriften von Besprechungsnotizen zu erstellen

Zusammenarbeit über Arbeitsabläufe hinweg mit ClickUp Docs und Whiteboards

Sorgen Sie dafür, dass alle in Ihrem Team auf derselben Seite stehen und von der Ideenfindung bis zur Produkteinführung synchronisiert sind. Nutzen Sie dazu die ClickUp-Funktionen für kollaborative Arbeitsbereiche wie:

Egal, ob Sie eine SOP-Vorlage für einen Marketingprozess oder ein Kampagnenrichtlinien-Dokument schreiben, ClickUp Docs hilft Ihnen, alle Details an einem Ort zu speichern.

Teammitglieder können das Dokument in Echtzeit bearbeiten, Mitwirkende in Kommentaren markieren, Aktionspunkte zuweisen und Rich-Media-Elemente wie Tabellen, Videos, PDFs usw. einbetten.

nutzen Sie ClickUp Docs, um mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und Ideen in verfolgbare Aufgaben umzuwandeln

Verwenden Sie ClickUp-Whiteboards als kollaborativer Arbeitsbereich, um Ideen, die Wege der Nutzer durch die einzelnen Phasen des Trichters und wichtige Meilensteine zu skizzieren und zu sehen, wie alles zusammenpasst.

Pro-Tipp💡: _Sie können ClickUp Docs live in die ClickUp Whiteboards einbetten, um auf wichtige Projektdokumente zuzugreifen und Kontext hinzuzufügen, ohne das Whiteboard zu verlassen

binden Sie ClickUp Docs direkt in Whiteboards ein, um auf wichtige Projektdokumente, Recherchen und Kontext zuzugreifen, ohne Ihr Board zu verlassen

Das Beste daran ist, dass Sie Berichte von anderen Plattformen, wie z. B. Google Sheets, direkt in Dashboards einbetten können und so einen tieferen Einblick in die Leistungsmetriken erhalten.

verwenden Sie anpassbare ClickUp Dashboards, um die wichtigsten Metriken zu verfolgen

_"Bei ClickUp sind meine Top-3-Funktionen für das tägliche Social-Media-Management die Dashboards, die Kalenderansicht und die Automatisierungen _Dashboards bieten uns einen anpassbaren Überblick über wichtige Kennzahlen, Kampagnenleistung und Teamaktivitäten und helfen uns, datengestützte Entscheidungen auf einen Blick zu treffen Die Kalenderansicht ermöglicht es uns, unseren Zeitplan für Inhalte zu visualisieren, Kampagnen effektiv zu planen und einen konsistenten Veröffentlichungsrhythmus einzuhalten _Automatisierungen rationalisieren sich wiederholende Aufgaben wie die Zuweisung von Teammitgliedern oder die Aktualisierung von Statusmeldungen, wodurch wir mehr Zeit für kreative Strategien und Engagement haben Diese Funktionen steigern nicht nur die Effizienz meines Social-Teams, sondern ermöglichen es mir auch, kreativ zu werden und alle sozialen Angelegenheiten reibungslos und einfach zu verfolgen

Chris Cunningham, Leiter der Abteilung Social Marketing bei ClickUp

Pro-Tipp💡: Während Teammitglieder und Projektmanager ClickUp Dashboards nutzen, um den täglichen Fortschritt und die Metriken zu verfolgen, nutzen die Stakeholder diese Funktion Dashboard-Berichtsfunktion _um einen Überblick über den Fortschritt des Projekts oder der Kampagne zu geben.

5. Zeitaufwendige und wiederholbare oder spezialisierte Aufgaben auslagern

Das Outsourcing marketingbezogener Arbeiten ist die ideale Lösung, wenn Ihr Team nicht über die nötige Bandbreite verfügt, um die zusätzlichen Aufgaben zu übernehmen, die zur Erreichung wichtiger Ziele erforderlich sind.

Ziehen Sie zum Beispiel in Betracht, die Produktion von Inhalten an Freiberufler auszulagern, wenn Sie einen Content-Kalender haben. Seien wir ehrlich skalierung der Inhaltsproduktion ist zeitaufwändig und entscheidend für den Erfolg Ihres Teams.

Ob Sie nun mehr Blogs schreiben, mehr E-Books produzieren oder mehr Designs liefern, Sie können mit Freiberuflern oder Experten auf Vertragsbasis zusammenarbeiten und dabei das Marketingbudget im Auge behalten.

Pro-Tipp💡: Verwenden ClickUp's SOP-Vorlage zur Inhaltserstellung die Vorlage dient dazu, Details, Richtlinien und umfassende Anweisungen zu den Schreibverfahren in Ihrem Unternehmen weiterzugeben diese Vorlage besteht aus drei wichtigen Abschnitten, um die Konsistenz der Inhalte zu gewährleisten: Zweck, Umfang und Verfahren

Verwenden Sie ClickUps SOP-Vorlage für die Erstellung von Inhalten, um freiberuflichen Autoren klare und konsistente Schreibrichtlinien zu geben

Diese Vorlage herunterladen Oder wenn Sie Freiberufler haben, die nach Stunden abrechnen, können Sie eine automatisiertes System für die Zeiterfassung erfasst die Arbeitsstunden genau und ohne manuelle Dateneingabe. ClickUp's Zeiterfassung funktion ermöglicht Ihnen:

Hinzufügen einer Beschreibung des Zeiteintrags

Markieren von Zeiteinträgen, die abrechenbar sind

Einem Zeiteintrag Etiketten hinzufügen

Zeit erfassen, die nicht mit einer bestimmten Aufgabe verbunden ist

mit der Zeiterfassung von ClickUp können Sie Zeiterfassungsbögen für Ihre Teammitglieder erstellen und anpassen

6. Vereinfachen Sie das Onboarding und die Schulung neuer Mitarbeiter

Für ein ständig wachsendes Team wollen Sie die Einarbeitung und Schulung vereinfachen, damit die neuen Mitarbeiter schnell hervorragende Arbeit leisten können.

Das Letzte, was Sie wollen, ist, dass sie Zeit mit der Suche nach Ressourcen verschwenden. Erstellen Sie mit ClickUp Docs ein Ressourcen-Wiki mit Links und Video-Tutorials, die allen Mitarbeitern zugänglich sind.

Hören Sie es mit den Worten von Kathryn Recchia, ClickUp's Training and Development Manager:

"Organisation und Skalierbarkeit! Wenn jeden Monat mehr als 100 Personen zum Team stoßen, ist es unerlässlich, organisiert und skalierbar zu bleiben die gleichen Aktionen nahtlos zu wiederholen _, oder sogar ohne zu klicken (hallo, Automatisierungen)!> ClickUp ermöglicht uns genau das, indem es Schlüsselinformationen an der gleichen Stelle , damit jede Person sortieren, filtern und neu anordnen kann, je nachdem, was wir gerade sehen oder wissen müssen." Bei ClickUp haben wir Automatisierungen entwickelt, um neue Teammitglieder aufzunehmen und ihnen in Sekundenschnelle genau die Videos zu zeigen, die sie brauchen.

Kathryn Recchia, Managerin für Schulung und Entwicklung bei ClickUp

Ziehen Sie in Erwägung, das gesamte Schulungsmaterial, einschließlich der Texte, Videos und Dokumente, im zentralen Repository von ClickUp aufzubewahren, um den Zugriff zu erleichtern.

Dies ist umso wichtiger, wenn Sie mit einem dezentralen oder asynchronen Marketingteam arbeiten, in dem jeder in unterschiedlichen Zeitzonen arbeitet. Zum Beispiel, ClickUp's Kommentare zuweisen funktion stellt sicher, dass nichts Wichtiges verloren geht.

lassen Sie die Dinge nicht in den Kommentaren verloren gehen und handeln Sie schnell mit der ClickUp-Funktion "Kommentare zuweisen"

Erstellen Sie Aktionspunkte, weisen Sie sie anderen oder sich selbst zu, lösen Sie Kommentare auf oder weisen Sie sie anderen zu, und verwalten Sie alle Ihre Kommentare an einem Ort. Dies erleichtert den reibungslosen Ablauf von Diskussionen und hält alle Beteiligten auf dem Laufenden, unabhängig von Standort oder Zeitzone.

8. Optimieren Sie die Ressourcenzuweisung

Angesichts der vielen Aufgaben, die täglich anfallen, hat das Marketingteam einen stressigen Job. Dies gilt insbesondere dann, wenn es darum geht, den Betrieb zu skalieren, Verfahren zu standardisieren und Wachstumsstrategien für das nächste Quartal oder Jahr zu entwickeln.

Der Schlüssel zur Bewältigung einer hohen Arbeitsbelastung ist eine optimale ressourcenzuweisung und workload-Management . Es geht nicht nur darum, allen Teammitgliedern die gleiche Anzahl von Aufgaben zuzuteilen, sondern auch darum, den Arbeitsstil und die Fähigkeiten jedes Einzelnen zu kennen und sicherzustellen, dass niemand überlastet wird.

Die manuelle Ermittlung der Arbeitsbelastung jedes einzelnen Mitarbeiters oder die Verfolgung von Aufgaben in Tabellenkalkulationen ist nicht skalierbar. Suchen Sie nach Funktionen zur Verwaltung der Arbeitsbelastung von Teams, die Ihnen dabei helfen.

die Workload View von ClickUp hilft Ihnen, Teamressourcen und Arbeitskapazitäten zu verwalten ClickUp's Auslastungsansicht können Sie die tägliche, wöchentliche und monatliche Arbeitsauslastung für jeden Marketer in Ihrem Team festlegen. Sie können Kapazitäten für Aufgaben oder Stunden festlegen, und wenn Sie die agile Marketing-Methoden , dann für Scrum-Story-Punkte .

Wenn Sie Arbeit zuweisen, sollten Sie Ihre Mitarbeiter unter vier Augen um ihre Meinung bitten, um zu verstehen, was sie davon halten. Die Entscheidung, ob sie mehr oder weniger Aufgaben übernehmen können, wird einfacher, wenn Sie wissen, was auf sie zukommt.

Pro-Tipp💡: Eine weitere Möglichkeit, die Arbeitsbelastung Ihres Teams zu überwachen, ist der ClickUp Team-Ansicht es zeigt Ihnen, woran jede Person arbeitet, um zu erkennen, wer überlastet ist, und Aufgaben entsprechend neu zuzuweisen

effiziente Verwaltung von Teamressourcen mit ClickUp's Team View_

"Ich kenne keine andere Agentur, die Gantt-Diagramme so verbreitet wie wir. Dadurch wird sofort klar, wenn etwas nicht geliefert wurde, aber das ist gut, weil es die Transparenz verbessert, was die Kunden zu schätzen wissen."

Germano Matta, Geschäftsführender Gesellschafter, V4 Unternehmen

9. Verbessern Sie Ihre betriebliche Effizienz mit Automatisierung

Jedes gute Team weiß, dass eine dynamischere Arbeitsweise und die Reaktion auf die Anforderungen des Wachstums Automatisierung und Effizienzsteigerungen erfordern.

Hier sind einige der besten ClickUp-Automatisierung funktionen, um die Produktivität des Marketingteams zu maximieren:

Zur Liste verschieben

Erstellen einer Automatisierung für das Marketingteam um neue Marketinganfragen in Eingehende Anfragen in den entsprechenden Teamordner zu verschieben, wenn das benutzerdefinierte Feld der Aufgabe geändert wird.

anpassbare ClickUp-Automationen für Marketing-Teams

Eine Vorlage anwenden

Erstellen Sie Automationen, die eine Vorlage anwenden, wenn bestimmte Aktionen ausgeführt werden.

Wenn sich Ihr Aufgabenstatus ändert, wendet die Automatisierung eine Vorlage an, die dem aktuellen Status Ihrer Kampagne entspricht.

Konfigurieren Sie eine Automatisierung, um eine Vorlage auf der Grundlage bestimmter Aktionen anzuwenden

Einen Kommentar hinzufügen

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine Automatisierung zu erstellen, die bestimmte Teams oder Teammitglieder bei wichtigen Meilensteinen benachrichtigt.

Wenn Ihr Autor beispielsweise einen Blogbeitrag einreicht, kann eine Automatisierung einen Kommentar zu der Aufgabe hinterlassen und den Redakteur erwähnen, der den Entwurf überprüfen wird.

Die größten Herausforderungen bei der Skalierung von Marketing-Teams und wie man sie überwindet

Marketingteams setzen verschiedene Tools zur Ausführung unterschiedlicher Aufgaben ein. Ohne eine Plattform, die alle Informationen zentralisiert, wird es schwierig, nahtlos von einem Tool zum anderen zu wechseln, was zu Fehlern bei der Datenübertragung und manueller Dateneingabe in verschiedene Systeme führt.

Lösung : Sie benötigen ein integriertes Projektmanagement-System wie ClickUp, das sich mit Ihrem Marketing-Tech-Stack, einschließlich HubSpot CRM, Figma, Vimeo und mehr, integrieren lässt. ClickUp-Integrationen stellt Verbindungen zu mehr als 1.000 Tools her und ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Integrationen zu erstellen, mit denen Sie die Genauigkeit und Aktualität der Datenübertragung sicherstellen können.

2. Überlastung der Kommunikation

Die Kommunikation ist das Herzstück eines jeden erfolgreichen Teams, doch das Marketingteam erhält Informationen aus verschiedenen Quellen, darunter E-Mails, soziale Medien, Slack und andere Kanäle.

Es ist leicht, den Überblick über wichtige Informationen zu verlieren, was zu einer Überforderung führt. Das ständige Wechseln zwischen Tools und Plattformen kann die Mitarbeiter verwirren, ihre Zeit verschwenden und die Produktivität behindern, so dass dies die häufigste herausforderung bei der Kommunikation am Arbeitsplatz .

Lösung: Sie benötigen einen zuverlässigen Kommunikationskanal innerhalb von Teams und abteilungsübergreifend nach außen. Die Chat-Ansicht von ClickUp ist ein In-App-Kommunikationstool für die Kommunikation am Arbeitsplatz. Es ermöglicht Teams, Dokumente, Updates und Ressourcen unter einem Dach zu teilen.

vereinfachen Sie die Teamkommunikation mit der Chat-Ansicht von ClickUp

Pro-Tipp 💡: _Erstellen Sie eine Chat-Ansicht innerhalb eines teamspezifischen Projekts in ClickUp. Verwenden Sie die @mention-Funktion, um Teammitglieder zu markieren und Tabellen, Videos und PDFs für einen einfachen Zugriff einzubetten

3. Das Gleichgewicht zwischen Prozess, Kontrolle und Autonomie

Das Schwierigste an Wachstum und Skalierung ist, dass die Prozesse, die für ein 5-köpfiges Team funktionieren, für größere Teams ineffizient sind.

In einem kleineren Team weiß man zum Beispiel, woran jeder arbeitet

Es ist einfach, miteinander zusammenzuarbeiten

Wenn Sie jedoch über ein Team von 5-7 Personen hinausgehen, wie bringen Sie dann Prozesse, Aufsicht und Autonomie unter einen Hut?

Es ist hilfreich, Rahmenbedingungen und Vorlagen festzulegen, die mit Ihrem Team wachsen und skalieren können.

Lösung: Leistungsstarke Teams verfügen über Vorlagen für eine effiziente Skalierung. Egal, ob Ihr Team aus zwei oder 20 Personen besteht, ClickUp's Marketing-Aktionsplan-Vorlage umreißt die Strategien zur Förderung oder zum Verkauf von Produkten und Dienstleistungen.

Jeder kann Daten einfügen und abspielen, einschließlich wachstumsmarketingstrategien zielgruppen, Marketingausgaben usw. in dieser anfängerfreundlichen Vorlage und verwenden Sie sie bei Bedarf wieder. Wer sie verwendet, weiß, was von ihm erwartet wird, und verfügt über relevante Produktdetails für künftige Marketinginitiativen.

ClickUps einsteigerfreundliche Marketing-Aktionsplan-Vorlage überbrückt die Kluft zwischen Prozessen, Kontrolle und Autonomie

Diese Vorlage herunterladen

Skalieren Sie Ihr Marketing mit ClickUp

Bei der Skalierung Ihres Marketingteams geht es um mehr als nur um die Aufstockung der Mitarbeiterzahl - es müssen die richtigen Mitarbeiter, Tools und Prozesse eingesetzt werden, die Ihrem Team helfen, den ROI zu steigern. Der Hauptzweck der Skalierung Ihres Marketingteams besteht darin, Sie mit den Ressourcen auszustatten, die Sie zur Erreichung Ihrer Unternehmensziele benötigen.

Wenn Sie möchten, dass Ihr Marketingteam wächst und eine hohe Leistung erbringt, benötigen Sie ein Tool, das es bei jedem Schritt unterstützt.

Von der Verbindung und Zusammenarbeit mit Ihrem Team über die Verfolgung von Zielen und die Verwaltung der Mitarbeiterzahl bis hin zur Einrichtung von Onboarding- und Schulungsprozessen für neue Mitarbeiter und zur Automatisierung der betrieblichen Effizienz - mit ClickUp können Sie all dies tun.

Um loszulegen, kostenlos bei ClickUp anmelden .