Erstellen einer überzeugenden Marketing-Kommunikationsstrategie: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Kommunikation und Präsentation spielen im Marketing eine entscheidende Rolle. Wenn es Ihnen nicht gelingt, die Vorteile Ihrer Produkte oder Dienstleistungen dem Einzelziel effektiv zu vermitteln, wird Ihr marketing-Kampagnen werden ihr wahres Potenzial nicht erreichen. Sie brauchen eine klare Vorstellung davon, was Sie wann und wie über Ihr Angebot sagen müssen, um die Herzen und Köpfe Ihrer Kunden zu erobern. ❣️

An dieser Stelle kommt eine Marketing-Kommunikationsstrategie ins Spiel. Dabei handelt es sich um einen übergreifenden Plan, der die Tools und Kanäle festlegt, die Sie verwenden werden, um eine überzeugende und konsistente Botschaft zu senden, die bei Ihrer Zielgruppe ankommt und gleichzeitig mit Ihren allgemeinen Marketingzielen übereinstimmt.

Doch wie erledigen Sie eine effektive Kommunikationsstrategie für Ihre Marketingkampagnen? Wir führen Sie durch die neun Schritte zur Formulierung eines perfekten Marketingplans, der sicherstellt, dass Ihre Markenbotschaft laut und deutlich kommuniziert wird. Außerdem stellen wir Ihnen ein leistungsfähiges Tool vor, das Ihnen bei jedem Schritt dieses Prozesses treu zur Seite steht.

Was ist eine Marketing-Kommunikationsstrategie und warum brauchen Sie eine?

Eine Marketing-Kommunikationsstrategie ist ein Fahrplan für die Präsentation Ihres Produkts und die Vermittlung seines Werts an Ihre Einzelziele in einer Art und Weise, die auf deren Bedürfnisse und Probleme eingeht. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil für den Erfolg Ihrer Marketingbemühungen, denn Ihre potenziellen Kunden können nur dann eine Kaufentscheidung treffen, wenn sie verstehen, wie Ihr Angebot zur Lösung ihrer Probleme beiträgt.

Eine Marketing-Kommunikationsstrategie besteht aus vier Schlüsselelementen:

Publikum: Dies bezieht sich auf Ihren Zielmarkt - die potenziellen Kunden, die Ihre Produkte kaufen werden und daher das Einzelziel Ihrer Marketinginhalte und -kampagnen sind Botschaft: Dies ist der Punkt, den Sie durch Ihre Marketingkampagnen zu vermitteln versuchen. Sie kann aus dem Alleinstellungsmerkmal (USP) Ihres Produkts und der Art und Weise bestehen, wie es Probleme löst und die Bedürfnisse Ihrer Einzelziele erfüllt Medium: Dies bezieht sich auf die Marketingkanäle, aka die Plattformen, auf denen Sie Ihre Marketingkampagne und deren Inhalt einsetzen. Die Zielgruppe, die Sie im Einzelnen ansprechen wollen, sollte auf diesen Kanälen oder Medien präsent sein Timing: Das Timing Ihrer Botschaft spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle in jeder Marketingkommunikationsstrategie. Wenn Sie Ihre Botschaft oder Kampagne falsch timen, wird sie zweifelsohne verpuffen und keinen ROI erzielen

9 Schritte zur Entwicklung einer perfekten Marketing-Kommunikationsstrategie

Im Folgenden finden Sie die neun wichtigsten Schritte für die Entwicklung einer Marketing-Kommunikationsstrategie, die Ihre Markenbotschaft vermittelt. Denken Sie daran, dass Sie sie nicht alleine durchgehen müssen, sondern sie mit Hilfe von ClickUp eine Plattform, die jede Arbeit erleichtert. Lass uns eintauchen! 😇

Schritt 1: Beginnen Sie mit dem Einzelziel

Alles Marketing beginnt mit der Bestimmung der Einzelziele. Starten Sie diese Reise mit Marktforschung profil erstellen und segmentieren Sie Ihre idealen Kunden . Zu den Daten, die Sie an dieser Stelle erheben sollten, gehören unter anderem:

Demografische Daten (d.h. Alter, Geschlecht, Speicherort, usw.)

Berufliche Tätigkeit

Einkommensniveau

Bildungsstand

Auswahl an Unterhaltungsmöglichkeiten

Schmerzpunkte

Sobald Sie Ihre Daten haben, suchen Sie nach Mustern darin. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um benutzer-Persona(s) zu erstellen für Ihr Einzelziel. Sie wissen nicht, wie Sie vorgehen sollen? Kein Problem! ClickUp hält Ihnen den Rücken frei mit praktischen benutzer-Persona-Vorlagen um Ihnen einen Vorsprung zu verschaffen.

Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp AI und Vorlagen, um Ihre Personas schneller zu erstellen

Ansicht der Schlüsselinformationen über Ihr Einzelziel, einschließlich ihrer Motivationen, Demographie und ihres beruflichen Werdegangs mit dem User Persona Template von ClickUp

Verwenden Sie die ClickUp Benutzer Persona Vorlage oder die Benutzer Persona Whiteboard Vorlage um gemeinsam mit Ihrem Team genaue Käufer-Personas zu erstellen. Die Vorlagen bieten einen soliden Rahmen für die Organisation aller Daten, die Sie über Ihre Einzelziele gesammelt haben, einschließlich Geschlecht, ethnischer Herkunft, Beruf und Altersgruppe. Sobald die Personas fertiggestellt sind, können Sie sie leicht mit den Beteiligten freigeben. ClickUp AI , die plattformeigene KI-Assistent kann auch bei der Erstellung von Benutzer-Personas hilfreich sein. Sein KI Persona Generator macht mühsame Marktforschung überflüssig - geben Sie einfach die Schlüsselinformationen zu Ihrem Produkt und Ihrem Einzelziel ein, und das Tool generiert die Persona in Sekundenschnelle für Sie. Einfacher kann es nicht sein!

Die KI-Funktionen von ClickUp erleichtern Marketing Teams die schnelle Erstellung wichtiger Dokumente wie einer Fallstudie

Schritt 2: Das Ziel bestimmen

Was ist das Ziel Ihrer Marketingkampagne? Wollen Sie ein Produkt verkaufen, Bekanntheit schaffen oder eine Marke aufbauen? In jedem Fall sollten Sie sich über Ihr Ziel im Klaren sein marketingziele und -vorgaben weil Ihre Marketing-Kommunikationsstrategie von ihnen abhängen wird.

Auch wenn Sie eine allgemeine Vorstellung von Ihren Marketing- und Geschäftszielen haben, ist es an der Zeit, diese in konkrete und messbare Einzelziele aufzuteilen. Legen Sie Schlüssel-Leistungsindikatoren fest (KPIs), mit denen Sie die Fertigstellung Ihrer Ziele messen können, und legen Sie Einzelziele für diese KPIs fest. Hier sind einige Beispiele für marketing-KPIs gepaart mit klar definierten Marketingzielen:

Denken Sie daran, dass Ihre Ziele realistisch und erreichbar sein sollten. Ein guter Anhaltspunkt ist der Durchschnitt Ihrer Branche für diese Metriken.

Genauso wie Sie Marktforschung betreiben, um herauszufinden, wer Ihre potenziellen Kunden sind und was sie wollen, können Sie wettbewerber-Analyse und Branchenforschung, um die durchschnittliche Leistung der wichtigsten Akteure in Bezug auf wichtige Marketing-KPIs zu ermitteln. Mit diesen Infos sind Sie gut gerüstet, um sich realistische Ziele für Ihre Marketing-Kommunikationsstrategie zu setzen.

Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Ziele und Meilensteine

Legen Sie messbare Ziele für Aufgaben und Projekte mit automatischem Fortschritt fest, um Ziele mit definierten Zeitleisten und quantifizierbaren Einzelzielen effektiver zu erreichen

Definieren und verfolgen Sie Ihre ziele und Zielsetzungen unter Verwendung der ClickUp Ziele feature, das einen visuellen Überblick über Ihren Marketingaufwand bietet. Sie können Umsatz- und Ertragsziele, Einzelziele, den Fortschritt des gesamten Projekts und alles andere, was Sie im Auge behalten möchten, nachverfolgen. So können Sie sicherstellen, dass Ihre Marketing-Kommunikationsstrategie die gewünschten Ziele in Bezug auf Follower-Zuwachs, Link-Klicks, Abonnements und Umsatzerlöse erreicht.

Schritt 3: Konzentrieren Sie sich auf Ihr Alleinstellungsmerkmal

Ein Alleinstellungsmerkmal (Unique Selling Proposition, USP), manchmal auch als Unique Value Proposition (UVP) bezeichnet, ist eine kurze Aussage, die die besonderen Vorteile Ihres Produkts vermittelt. Daher sollten Sie Ihre Marketing-Kommunikationsstrategie auf die wirksame Vermittlung Ihres Alleinstellungsmerkmals ausrichten. Um dies zu erledigen, ist es wichtig, dass Sie ihn zunächst klar definieren. Im Folgenden finden Sie einige Fragen, die Sie sich stellen können, um Ihren USP herauszuarbeiten:

Was sind die wichtigsten Features meines Produkts oder meiner Dienstleistung?

zu erledigen _Wie helfen diese Schlüssel-Features meinen Kunden? Was ist das Problem oder der Schmerzpunkt, den sie lösen?

welche Terminologie und Sprache verwenden meine Einzelziele, um ihre Probleme zu beschreiben?

wie kann ich das Alleinstellungsmerkmal meines Produkts in der gleichen Sprache oder Terminologie vermitteln?

wodurch unterscheidet sich mein Angebot von dem der Konkurrenz?

Die Antworten auf diese Fragen werden Ihnen dabei helfen, die ideale Stimme und die Produktaspekte zu finden, auf die Sie sich in Ihrer Marketing-Kommunikationsstrategie konzentrieren sollten. Es ist auch möglich, dass Sie mehr als einen USP haben, der verschiedenen Einzelzielen und Kundengruppen entspricht. In diesem Fall sollten Sie Ihre USPs nicht nur mit den Schmerzpunkten der Kunden, sondern auch mit Käufergruppen oder Personas verbinden. 📌

Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, Mindmaps und Vorlagen, um Ihren USP zu definieren

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Karten für Workflows mit visuell kollaborativen ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards und Mindmaps helfen Ihnen, Einzelziele und Personas mit Ihrem Produkt abzugleichen, um die USP(s) zu bestimmen. Nutzen Sie diese virtuellen Leinwände, um die wichtigsten Features und Vorteile Ihres Produkts in Form von Haftnotizen darzustellen und sie mit den Problemen und Bedürfnissen Ihrer Kunden zu verbinden.

Diese tools können auch sein für das Brainstorming verwendet werden und Planen. Sie ermöglichen einen nahtlosen Übergang, zusammenarbeit in Echtzeit zwischen Ihnen und Ihrem Team, die zu neuen Erkenntnissen über Ihre Produkte und Kunden führen kann.

Inzwischen ist die ClickUp Vorlage für die Positionierung von Produkten kann Ihnen helfen, den Wert Ihrer wichtigsten Features zu definieren. Mit speziellen Feldern für Mission Statements, Taglines, Features, Pain Points und mehr können Sie Ihren USP dokumentieren und klar definieren.

Schritt 4: Definieren und pflegen Sie Ihre Markenidentität

Wenn Ihre Botschaft nicht in einer Sprache vermittelt wird, die für Ihr Einzelziel leicht verständlich ist, oder wenn sie nicht mit dem Markenimage übereinstimmt, das Sie kultivieren möchten, wird die Marketing-Kommunikationsstrategie wahrscheinlich nicht wirksam sein.

Alle Ihre Marketingaktivitäten müssen die Identität Ihrer Marke widerspiegeln, indem sie konsequent folgende Punkte beachten richtlinien für die Verwendung von Schlüssel-Branding-Elementen einschließlich Markensprache, Logo und Bildmaterial. 🖼️

Pro-Tipp: Nutzen Sie ClickUp, um Ihre Markenstimme zu finden und Styleguides zu erstellen

ClickUp verfügt über verschiedene KI-gestützte Features, die Ihnen dabei helfen, Elemente Ihrer Markenidentität zu definieren, darunter das ClickUp Markenton-Generator und ClickUp Style Guide Generator . Beide tools kommen mit vorlagen für KI-Eingabeaufforderungen für die schnelle Erstellung eines Sprach- und Styleguides auf der Grundlage der von Ihnen bereitgestellten Informationen über Ihre Marke und Ihr Einzelziel.

Darüber hinaus verfügt ClickUp über mehrere vorgefertigte Vorlagen für verschiedene Branding-Zwecke. Einige von ihnen umfassen:

ClickUp Branding-Vorlage zum Aufbau einer Bibliothek von Marken-Assets und Styling-Elementen

ClickUp Branding SOP Vorlage zur Erstellung klarer Richtlinien für die Ziele der Markenausrichtung und die Identität und Stimme Ihrer Marke

ClickUp Markenidentitäts-Vorlage zur Erstellung einer einzigartigen Reihe von Assets, die die Persönlichkeit Ihrer Marke widerspiegeln

ClickUp Markenrichtlinien Whiteboard-Vorlage um Ihre Markenrichtlinien auf visuell ausdrucksstarke Weise zu erstellen

Verwenden Sie diese Vorlage, um Ihre Branding-Initiativen zu organisieren und einen einfachen Prozess für interne oder externe Ressourcen zu erstellen, um auf dem Laufenden zu bleiben

Schritt 5: Wählen Sie Ihre Kanäle

Der nächste Schritt in Ihrer Marketing-Kommunikationsstrategie ist die Auswahl der am besten geeigneten Kommunikationskanäle, um die richtige Marketingbotschaft zu vermitteln. Identifizieren Sie den/die Marketingkanal(e), den/die Ihre Einzelziele auf der Grundlage der zuvor definierten Customer Personas und Segmente am ehesten nutzen.

Wenn sich Ihr Produkt beispielsweise an jüngere Bevölkerungsgruppen richtet, sollten Sie Ihren Aufwand für die Kommunikation auf Online-Kanäle wie Social Media-Plattformen konzentrieren. Besteht Ihr Einzelziel dagegen aus Babyboomern, sollten Sie die Kommunikation mit ihnen über das Fernsehen oder sogar über das Radio führen. 📻

Schritt 6: Timen Sie Ihre Botschaft

Vermitteln Sie die richtige Marketingbotschaft über Ihr Produkt zu einem Zeitpunkt, an dem Ihre Einzelziele am ehesten nach einer Lösung für das Problem suchen, das Sie zu lösen versuchen. Der Zeitpunkt hängt weitgehend von den Ergebnissen der vorangegangenen Schritte ab, wie der Definition von Personas und der Wahl der Kommunikationskanäle. Hier sind einige allgemeine Richtlinien, die Sie beachten sollten:

Posten Sie auf Social-Media-Plattformen, wenn ein Großteil Ihrer potenziellen Kunden wahrscheinlich online ist

Führen Sie audiovisuelle Werbekampagnen durch, wenn die meisten Ihrer Einzelziele sie wahrscheinlich sehen werden

Maximieren Sie Ihren Marketingaufwand, wenn die Nachfrage nach Ihren Produkten am höchsten ist (dies gilt insbesondere für saisonale Produkte)

Schritt 7: Dokumentieren Sie alles

Personas, Ziele, Alleinstellungsmerkmale, Markenrichtlinien - jeder Aspekt Ihrer Kommunikationsstrategie, den Sie bis zu diesem Punkt entwickelt haben, muss ordnungsgemäß dokumentiert und organisiert werden, damit Sie einfachen Zugang und Bezug haben. Zu erledigen ist dies, damit Sie die Teile der Strategie, die funktioniert haben, wiederholen und die, die nicht funktioniert haben, in Ihren zukünftigen Marketingbemühungen ändern können.

Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Docs, um Ihre Marketing-Kommunikationsstrategie zu organisieren

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über alle Ihre verbundenen Unterseiten und Beziehungen in ClickUp Docs, um den Überblick zu behalten und die Arbeit im Zusammenhang zu halten ClickUp Dokumente ist ein Editor für Texte und ein Dokumentenmanagementsystem, mit dem Sie Ihre Customer Personas, USPs und Branding-Elemente an einem leicht zugänglichen und durchsuchbaren Ort organisieren können. Importieren Sie Ihre Whiteboards und Mindmaps, fügen Sie Links, Dateien und Bilder hinzu, und verbessern Sie die Navigation des Strategiedokuments mit Unterseiten und Beziehungen. 📃

Und dank Collaboration-Features wie Echtzeit-Bearbeitung, Tagging und Kommentierung können Sie und Ihre Team-Mitglieder zusammenarbeiten, bis Sie die perfekte Kommunikationsstrategie entwickelt haben. Zu erledigende Dokumente können Sie mit den Einstellungen zur Berechtigungskontrolle ganz einfach für alle freigeben, die Sie möchten.

Schritt 8: Messen Sie die Ergebnisse

Bewerten Sie regelmäßig die Effektivität Ihrer Marketing-Kommunikationsstrategie, um deren Erfolg sicherzustellen. Behalten Sie die Leistung der Strategie genau im Auge, indem Sie sie an den vordefinierten Zielen und KPIs des Geschäfts messen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Pro-Tipp: Nutzen Sie die Features von ClickUp zur Berichterstellung und Analyse, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen

ClickUp verfügt über leistungsstarke Features zur Datenanalyse, mit denen Sie die Leistung Ihrer Strategie anhand der wichtigsten Metriken für den Erfolg überwachen können. Verwenden Sie ClickUp Dashboards zur Nachverfolgung und Visualisierung des Fortschritts Ihrer Marketingkampagnen in Echtzeit mit Kreisdiagrammen, Liniendiagrammen und anderen visuellen Elementen. Diese Dashboards können für Stakeholder freigegeben werden, damit diese die für sie wichtigen Metriken zur Nachverfolgung des Erfolgs im Auge behalten können.

Erstellen Sie detaillierte KPI Dashboards in ClickUp, um Ihre Arbeit zu analysieren, zu visualisieren und zu priorisieren

Auf der anderen Seite können Sie mit dem ClickUp Analytics Berichtsvorlage und die ClickUp Datenanalyse-Berichtsvorlage um aufschlussreiche Berichterstellungen über die Leistung Ihrer Strategie zu erstellen. Geben Sie diese Berichte für relevante Stakeholder frei, um besser zu erklären, wie Ihre Strategie funktioniert.

Schritt 9: Seien Sie konsequent

Und schließlich sollten Sie Ihre Marketingkommunikationsstrategie nicht häufig ändern. Wenn Sie sie einmal festgelegt haben, sollten Sie sie eine Zeit lang beibehalten (d. h. mindestens ein oder zwei Monate), bevor Sie zu dem Schluss kommen, dass bestimmte Änderungen notwendig sind. Und denken Sie daran: Entscheidungen zur Änderung Ihrer Strategie sollten auf einer sorgfältigen Analyse der Daten Ihrer Marketingleistung beruhen und nicht auf Annahmen. 🔬

Bauen Sie eine solide Marketing-Kommunikationsstrategie auf und maximieren Sie Ihren ROI mit ClickUp

Ihr Marketing-Kommunikationsplan beeinflusst nahezu jeden Aspekt Ihrer Marketingstrategien und -methoden. Er dient als Vermittler zwischen Ihrem Produkt und Ihrem Einzelziel, definiert Ihre Markenidentität und diktiert Ihre bevorzugten Marketingkanäle.

Die gute Nachricht ist, dass die Entwicklung einer gut integrierten Marketingkommunikationsstrategie mit den fantastischen Features und Vorlagen von ClickUp ein Kinderspiel ist. Und wenn es darum geht, aus vergangenen Fehlern zu lernen und Rechenschaft abzulegen, können Sie auf die raffinierten Features und Dashboards von ClickUp zurückgreifen.

So, melden Sie sich noch heute für ClickUp an und beginnen Sie mit der Arbeit an einem Marketing-Kommunikations-Mix, der Ihr Kundenengagement und Ihre Verkäufe in die Höhe treiben wird! 💪