So skalieren Sie Ihre Marketingagentur: 10 bewährte Tipps für den Erfolg

Im Marketing sind Anpassungsfähigkeit und Organisation der Schlüssel. In den letzten drei Jahren seit unserer Gründung, Nantucket Island Marketing hat ein bemerkenswertes Wachstum erfahren, arbeitet mit über 200 Geschäften zusammen und ist auf über 20 Mitglieder angewachsen.

Unser Weg zu einer der führenden Marketingagenturen in Neuengland wurde nicht zuletzt durch die vielseitige und anpassbare Plattform ermöglicht, die zu unserer Geheimwaffe geworden ist: ClickUp .

Wir haben immer verstanden, dass Skalierung als eine marketing-Agentur erfordert nicht nur Ehrgeiz, sondern auch ein effektives Management von Projekten, Ressourcen, Kommunikation und beziehungen zu den Clients .

ClickUp hat sich als Anker in unserer Strategie erwiesen, der es uns ermöglicht, unsere Ziele zu erreichen, unsere Kunden bis ins kleinste Detail zu betreuen und auf Kurs zu bleiben. Lassen Sie uns die praktischen Ansätze erkunden, die sich für uns bewährt haben, um ClickUp für das Wachstum unserer Agentur zu nutzen.

1. Definieren und Nachverfolgen von Wachstumszielen

Der erste Schritt für unser Wachstum war die Einstellung klarer und ehrgeiziger Ziele.

ClickUp bietet eine Reihe von Tools zur Einstellung von Zielen, die bei der Nachverfolgung des Fortschritts unserer Marketing-Aufwendungen und der Visualisierung unseres Weges zum Erfolg von unschätzbarem Wert gewesen sind. Mit dem ClickUp Zielverfolgung feature haben wir eine Roadmap für Wachstum erstellt, die unser Team als Einzelpersonen ausrichtet und fokussiert, aber auch teamweite Einstellungen und Benchmarking ermöglicht.

Nachverfolgung von Zielen für Serviceangebote, Marketingkampagnen und mehr in ClickUp

Mit ClickUp Goals können Sie klare Ziele einstellen zeitleisten für Projekte und messbare Einzelziele, die Ihnen helfen, Ihre Ziele zu organisieren und zu verfolgen - mit oder ohne Ihre bestehenden Clients. Das Feature bietet digitalen Marketing-Agenturen einen klaren Weg zum Erfolg, indem es Ihrer Marketing-Agentur hilft, sich auf die wirklich wichtigen Ziele zu konzentrieren, damit Sie diese noch schneller erreichen.

2. Segmentieren Sie Arbeitsprozesse mithilfe von Aufgaben-Status

Ein effektives Projektmanagement ist das Rückgrat von digitalen Marketingagenturen. ClickUp Aufgabe und Projektmanagement tools haben die Optimierung von Workflows für Marketing-Dienstleistungen revolutioniert.

Wir nutzen ClickUp, um komplexe Projekte in überschaubare Aufgaben zu zerlegen, Verantwortlichkeiten zuzuweisen und den Fortschritt in Echtzeit zu überwachen. Dadurch bleiben nicht nur alle auf der gleichen Seite, sondern es wird auch die Verantwortlichkeit verbessert, so dass jeder, von den Praktikanten bis zum Top-Management, genau weiß, was vor sich geht, und das rund um die Uhr.

Benutzerdefinierte Status in ClickUp zur Unterscheidung verschiedener digitaler Marketing-Services

Ein Beispiel: Unsere Marketing-Strategen, Werbetexter und Konto-Manager arbeiten nahtlos zusammen, indem sie den Status ihrer Aufgaben genau überwachen. Für uns als Remote-Team sind diese Features von unschätzbarem Wert, da sie uns bei der Abarbeitung unserer umfangreichen Liste von Prioritäten auf dem Laufenden halten.

Einfache, aber effektive Funktionen, wie das Umschalten des Status einer Aufgabe von "Bildmaterial erstellen" auf "Text erstellen", signalisieren dem Team, das Heft in die Hand zu nehmen. Das ist die Art von Effizienz, die in unseren täglichen Abläufen Bände spricht.

In unserem Remote-Team unterstützt die Plattform unser Team bei der internen kommunikation und Zusammenarbeit insbesondere in Anbetracht der unterschiedlichen Zeitzonen, in denen wir arbeiten. Die Kommentare zur ClickUp Aufgabe feature erleichtert reibungslose Diskussionen und hält alle Beteiligten auf dem Laufenden, unabhängig von ihrem Speicherort oder der Zeitzone, in der sie sich befinden.

Erwähnungen ermöglichen eine direkte und effiziente Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams und vereinfachen die Koordination.

Feedback einholen, Genehmigungen erteilen, Quick Wins verfolgen und Inhalte in ClickUp-Kommentaren formatieren

Aktualisierungen in Echtzeit spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung eines kohärenten Workflows trotz räumlicher Entfernungen. Freigabe- und Bearbeitungsfunktionen in ClickUp Dokumente sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Prozesses zur Erstellung von Inhalten und gewährleisten eine nahtlose Zusammenarbeit bei Marketinginitiativen.

Im Zusammenhang mit Remote-Arbeiten erweist sich ClickUp als eines der praktischsten Projektmanagement-Tools zur Überbrückung von Lücken und zur Förderung einer effektiven Zusammenarbeit innerhalb unseres Teams. Je kollaborativer unsere Digitalagentur arbeiten kann, desto mehr Clients können wir erfolgreich betreuen.

Stärkung der Beziehungen mit diesen Kundengeschenkideen !

4. Optimieren Sie die Ressourcenzuweisung für eine teamweite Produktivität

Produktivität ist der Schlüssel für jede Marketingagentur, und mit Serviceangeboten wie ressourcenzuweisung diese Features sind in ClickUp von entscheidender Bedeutung, denn sie ermöglichen es unserer digitalen Agentur, Mitglieder des Teams zu beauftragen projekten und Aufgaben je nach ihren spezifischen Fähigkeiten und ihrer aktuellen Verfügbarkeit.

Dieser strategische Ansatz stellt sicher, dass die Aufgaben mit den einzigartigen Stärken jedes Mitglieds des Teams übereinstimmen, was Überlastung und Burnout verhindert und gleichzeitig garantiert, dass die Projekte von der richtigen Expertise profitieren.

Ansicht der Workloads von Einzelpersonen und Teams in Echtzeit zur Zuweisung von Aufgaben

Die Funktion zur Ressourcenzuteilung in ClickUp trägt erheblich zur Verringerung des Verwaltungsaufwands bei, da unnötige Belastungen für unsere Teams vermieden werden. Es ist ein Win-Win-Szenario: Maximierung der Teameffizienz, Optimierung der Projektergebnisse und letztlich Minimierung der Betriebskosten für Marketingagenturen.

5. Vereinfachen Sie Onboarding- und Schulungsaufgaben mit einem Resource Hub

Für ein Team, das ständig wächst, spielt ClickUp eine entscheidende Rolle bei der Rationalisierung unserer Onboarding- und Schulungsprozesse bei Nantucket Island Marketing.

Wir haben Automatisierungen erstellt und Benutzerdefinierte Felder in ClickUp die es uns ermöglichen, nahtlos neue Mitglieder des Teams einbinden und ihnen in Sekundenschnelle genau die Schulungsvideos zur Verfügung stellen, die sie für ihre Rolle benötigen.

Mit ClickUp Docs können Sie Branchentrends freigeben, Marktforschung betreiben und vieles mehr

Alle Schulungsmaterialien, einschließlich Videos und Textdokumente, sind in ClickUp übersichtlich organisiert und bilden einen zentralen Ressourcen-Hub für den einfachen Zugriff - ganz gleich, ob Sie bestehende oder neue Clients betreuen.

6. Automatisierung zur Steigerung der betrieblichen Effizienz

Die Plattform automatisierung Features dienen als zuverlässiges tool zur sich wiederholende Aufgaben zu rationalisieren und setzen damit wertvolle Zeit und Ressourcen frei. Diese Effizienz hat sich in einer Verringerung der manuellen Arbeit niedergeschlagen, so dass unser Team dynamischer arbeiten und geschickt auf die Anforderungen des Wachstums reagieren kann.

Das Engagement von ClickUp, Prozesse zu vereinfachen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen, war ein stiller, aber wirkungsvoller Motor für unsere verbesserte Skalierbarkeit.

Verwenden Sie vorgefertigte Rezepte in ClickUp, um den Onboarding-Prozess des Clients zu automatisieren

Zusätzlich zu der durch die Automatisierung gewonnenen Flexibilität sind die zeitsparenden Funktionen von ClickUp zu einem Eckpfeiler unserer täglichen Arbeit geworden. Durch die Minimierung des manuellen Aufwands konnten wir nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch die Gemeinkosten in unserer Agentur für digitales Marketing deutlich senken.

ClickUp dient als zentraler hub für unser Client-Management und bietet eine nahtlose marketing-CRM-Lösung für Nantucket Island Marketing. Durch das Freigeben von Aufgaben, Dateien und die Integration von E-Mails können wir die Kommunikation mit unseren Clients mühelos optimieren.

Nachverfolgung von neuen und bestehenden Clients in einem einzigen ClickUp Dashboard ClickUp's Integration mit Google Drive verbessert die Zusammenarbeit mit unseren Clients und sorgt dafür, dass unser Team an einem zentralen Speicherort auf die neuesten Dokumente und Informationen zugreifen kann. Es fungiert auch als "Startseite" für alle Client-bezogenen Details und fördert die Transparenz und Zugänglichkeit unter unseren Team-Mitgliedern.

8. Aufbau und Pflege von Beziehungen zum Client

Neben den professionellen Einblicken sind es die durchdachten Details, die zählen. Nantucket Island Marketing pflegt die Beziehungen zu seinen Kunden, indem es ClickUp Features nutzt, um einstellungen für Erinnerungen für Geburtstage und wichtige Daten von Clients.

Diese kleinen, aber bedeutsamen Gesten unterstreichen unser Engagement für eine persönliche Kommunikation und geben unseren Kunden das Gefühl, wirklich wertgeschätzt und umsorgt zu werden.

Mit der "R"-Tastaturverknüpfung von ClickUp können Sie ganz einfach Erinnerungen einrichten

Das ultimative Ziel ist klar: Kundenbindung. Und indem wir unsere Kunden zufrieden und glücklich halten, fördern wir nicht nur langfristige Partnerschaften, sondern öffnen auch die Tür für wertvolle Empfehlungen.

9. Engagieren Sie sich in PR-Initiativen

Die Teilnahme an Vorträgen, die Sicherung von Features in der Presse, die Teilnahme an Podcast-Interviews, die Bewerbung um Auszeichnungen und die Aufrechterhaltung einer aktiven Präsenz in der lokalen Gemeinschaft sind entscheidend für die Ausweitung unserer Präsenz und den Aufbau eines soliden Rufs.

ClickUp ist in diesem Bereich ein wertvoller Verbündeter, der uns bei der systematischen Nachverfolgung des Fortschritts jeder PR-Initiative unterstützt. Durch die intuitive ClickUp Tags und Kategorisierungstools sehen wir, dass jede Aufgabe akribisch überwacht und bewertet wird.

Fügen Sie benutzerdefinierte Tags hinzu und nutzen Sie die Filteroptionen in der Listen- und Board-Ansicht, um Ihre Aufgaben mit der höchsten Priorität zu identifizieren

Dies erleichtert nicht nur eine strategische Herangehensweise an die PR, sondern gibt uns auch die Möglichkeit, fundierte Entscheidungen zu treffen, die zu unserem übergreifenden Ziel eines nachhaltigen Wachstums und einer erhöhten Sichtbarkeit beitragen.

10. Seien Sie aktiv in den sozialen Medien

Eine aktive Präsenz in den sozialen Medien ist ein wichtiger Schlüssel zur Strategie von Nantucket Island Marketing. Das Freigeben unserer Projekte, Kundengewinne, Ankündigungen und inspirierenden Inhalte für unser Einzelziel fördert sinnvolle Verbindungen.

ClickUp spielt dabei eine zentrale Rolle, denn es fungiert als unser Informations-Hub. Unser zentrales Client Dashboard fasst Daten, Updates und kundenbezogene Ereignisse an einem zentralen Speicherort zusammen.

Verwenden ClickUp AI zur Generierung von Kampagnenideen mit Blick auf das Einzelziel und die Ziele der Kampagne

Dadurch wird nicht nur unsere Social-Media-Strategie gestrafft, sondern auch sichergestellt, dass unsere Botschaften auf allen Plattformen kohärent und aufeinander abgestimmt sind.

Mit ClickUp wird Ihre Marketing-Agentur produktiver

Wenn wir unsere Wachstumsreise analysieren, ist die Wahrheit klar - ClickUp ist der unbesungene Held von NIM. Kein Schnickschnack, nur ein verdammt gutes Tool, das Nantucket Island Marketing dabei geholfen hat, sich zu der hartnäckigen, ergebnisorientierten Agentur zu entwickeln, die sie heute ist.

Mit ClickUp in unserem Arsenal sind wir bereit, durch die unberechenbare See der Marketingwelt zu navigieren, beeindruckende Ergebnisse zu liefern und NIM zu neuen Höhen zu treiben!

Gastautor:_

Renee Perkins ist die Gründerin und CEO von Nantucket Island Marketing, einer Full-Service-Agentur für digitales Marketing an der Ostküste. NIM hat mit über 200 Geschäften zusammengearbeitet und unterstützt ein Team von 20 Mitarbeitern. Im Jahr 2022 wurde Renee Perkins in die Liste "Boston Business Journals 25 Under 25" aufgenommen, die junge, ehrgeizige Persönlichkeiten und zukünftige Führungskräfte der Bostoner Startup-Szene auszeichnet.