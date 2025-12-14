Die 10 besten konvergierten Softwareprogramme für einheitliche Workflows im Jahr 2026

Ihr Team wechselt jeden Tag 1.200 Mal zwischen verschiedenen Apps. Das sind vier Stunden pro Woche, in denen die Mitarbeiter nur versuchen, sich daran zu erinnern, was sie gerade zu erledigen haben, bevor die nächste Benachrichtigung sie davon abgelenkt hat.

Diese Arbeitsausbreitung kostet viel Geld: 2,5 Millionen Dollar jährlich pro 1.000 Mitarbeiter an verlorener Produktivität. Und da nur 28 % der tools tatsächlich miteinander verbunden sind, verbringen die Mitarbeiter ihre Tage damit, dieselben Informationen auf verschiedene Plattformen zu kopieren.

Die 10 besten konvergierten Softwareprodukte in dieser Liste vereinen Ihre Workflows an einem Ort, sodass sich Ihr Team auf die Erledigung seiner Aufgaben konzentrieren kann, ohne ständig den Kontext wechseln zu müssen.

Legen wir los! 💪🏼

Die beste konvergente Software auf einen Blick

Hier sind die 10 besten konvergierten Softwareprodukte und ihre Vorteile. 🎯

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp Konvergierte KI-Ausführung und einheitliche Orchestrierung der Arbeit für funktionsübergreifende Teams im Unternehmen ClickUp Brain und Brain MAX für kontextbezogene KI, Integrationen, um Ihre Apps miteinander zu verbinden, Talk to Text für sprachgesteuerte Produktivität und Enterprise Search für die zentralisierte Suche am Arbeitsplatz. Für immer kostenlos; Benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar ServiceNow Abstimmung zwischen Abteilungen des Unternehmens und komplexe Multi-Workflow-Automatisierung in den Bereichen IT, Personalwesen und Finanzen Flow Designer-Automatisierung, Chat-Workflows mit virtuellen Agenten, SLA-Leistungs-Dashboards, zentralisierte Erfassung von Servicekatalogen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Kissflow No-Code-Automatisierung von Geschäftsprozessen für HR-, Finanz- und Betriebsteams, die Workflow-Anfragen skalieren Parallele Genehmigungswege, bedingte Logik für Anforderungspfade, SQL-gestützte Berichterstellung und Echtzeit-Audit-Protokolle Der Basis-Plan beginnt bei 2.500 $/Monat; der Enterprise-Plan bietet benutzerdefinierte Preisgestaltung. Jira Service Management Agile Servicebereitstellung und IT-Ticketing für technischen Support und technische Abstimmung Problemverknüpfung mit Jira Software, SLA-Nachverfolgung-Warteschlangen, automatisierte Ticketkategorisierung und Zuordnung von Assets Kostenlos für drei Agenten; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 20 $/Monat pro Agent. Monday. com Visualisierte Nachverfolgung von Projekten und Ressourcenzuweisung für Marketing, Betrieb und PMOs Spiegeln Sie Spalten für plattformübergreifende Daten, Workload-Ansichten, durchgängige Zeitleisten für Abhängigkeiten und Automatisierung basierend auf Status und Daten. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 12 $/Monat pro Benutzer. Notion Wissensorientierte Zusammenarbeit und Dokumentation mit schlanker Workflow-Unterstützung für Kreativ- und Produktteams Synchronisierte Blöcke über Seiten hinweg, relationale Datenbanken für Inhalte mit mehreren Ansichten, eingebettete Integrationen und Formelfunktionen für dynamische Felder Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 12 $/Monat pro Benutzer. Asana Zielbasierte Arbeitszuordnung und Sichtbarkeit für Projekte mit mehreren Teams für wachsende Unternehmen Projektportfolios für Führungskräfte-Rollups, bedingte Formularlogik, automatisierte Aufgabenzuweisungen, Warnungen bei Terminkonflikten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 13,49 $/Monat pro Benutzer. Zoho One Full-Stack-Geschäftsabläufe unter einer integrierten Plattform für KMUs und hybride Unternehmen Zia KI-Assistent für alle Apps, Zoho Flow-Automatisierung, einheitliche CommandCenter-Verwaltung, appübergreifende Berichterstellung Die Preise für alle Mitarbeiter beginnen bei 45 $/Monat pro Benutzer. Airtable Kollaborative Datenbanken und strukturierte Content-Workflows für Betriebs-, Inhalt- und Produktteams Interface Designer-Layouts, Rollups für verwandte Datensätze, bedingte Formeln, Auslöser für Aktualisierungen und Benachrichtigungen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 24 $/Monat pro Benutzer. Wrike Ressourcenplanung für mehrere Projekte und Workload-Governance für PMOs und professionelle Dienstleistungsunternehmen Individuelle benutzerdefinierte Formular-Vorlagen für Anfragen, Projektvorlagen, Prüfung für Versionsüberprüfungen und projektübergreifende Dashboards Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 10 $/Monat pro Benutzer.

Was ist konvergente Software?

Eine konvergente Software ist ein einheitliches System, das Kommunikations-, Kollaborations-, Daten- und Automatisierungstools in einer vernetzten Plattform vereint.

Sie reduziert unnötige Kontextwechsel, indem sie Teams einen einzigen Raum zum Arbeiten und zum Austausch von Informationen bietet. Da Unternehmen zudem mit einer zunehmenden Verbreitung von SaaS-Lösungen konfrontiert sind, bietet eine konvergente Software ein übersichtlicheres, einheitlicheres Setup, das Reibungsverluste reduziert, schnellere Entscheidungen unterstützt und sich an die sich wandelnden betrieblichen Anforderungen anpassen lässt.

📮 ClickUp Insight: 20 % unserer Umfrageteilnehmer geben zu, dass sie bis zu 15 Registerkarten wochenlang geöffnet hatten! Ja, wochenlang! Diese „Zombie-Registerkarten“ 🧟 verbrauchen Speicherplatz und geistige Kapazitäten und beeinträchtigen still und leise die Konzentration, selbst wenn man sie ignoriert. Es handelt sich um klassische Aufmerksamkeitsrückstände, bei denen unvollendete Elemente im Hintergrund Energie verbrauchen. Mit der KI-gestützten Enterprise-Suche von ClickUp können Sie sich getrost von Ihren Browser-Friedhöfen verabschieden. Alle wichtigen Informationen sind sofort in Ihrem Workspace und integrierten Tools von Drittanbietern auffindbar. Sie können sogar die KI von ClickUp fragen, was im Meeting am vergangenen Freitag besprochen wurde, und sie wird die Notizen für Sie abrufen!

Worauf sollten Sie bei der besten konvergierten Software achten?

Die beste konvergente Software vereinfacht die Arbeit, reduziert die Überlastung der Mitarbeiter und bietet Teams eine klare, vernetzte Arbeitsweise. Sie sollten auf Folgendes achten:

Einheitlicher Workspace: Ein Ort, an dem Sie Chats, Aufgabenausführung, Dokumente, Dateifreigabe und Team-Updates verwalten können, ohne wie üblich Ein Ort, an dem Sie Chats, Aufgabenausführung, Dokumente, Dateifreigabe und Team-Updates verwalten können, ohne wie üblich zwischen verschiedenen Anwendungen umzuschalten

Strukturierte Kommunikation: Thread-basierte Echtzeit- und asynchrone Kanäle mit durchsuchbarer Historie, Aktionen auf Nachrichtenebene und klarer Sichtbarkeit über Teams hinweg.

Praktische Automatisierung: Mehrstufige Mehrstufige Workflow-Orchestrierung , bedingungsbasierte Auslöser und funktionsübergreifende Aktionen, die manuelle Nachverfolgungen und Aufgaben der Administratoren ersetzen.

Zentrales Wissensmanagement: Ein einziges Repository, in dem Teams Dokumente, Referenzen und Projektkontexte erstellen, verknüpfen, eine Version davon anwenden und abrufen können.

Keine App-Flut: Es bietet Es bietet SaaS-Konsolidierung , d. h. die Möglichkeit, sich überschneidende Messaging-, Aufgabe- und Dokumentations-Tools zu ersetzen und gleichzeitig die Integration mit Kernsystemen wie CRM, HRIS und Entwicklertools zu gewährleisten.

Operative Skalierbarkeit: Unterstützung für wachsende Benutzerbasis, große Datenmengen, erweiterte Berechtigungen und zunehmend komplexe Workflows

Sicherheit und Governance: Rollenbasierter Zugriff, Audit-Protokolle, Compliance-Kontrollen, Verschlüsselung und administrative Überwachung, die den Anforderungen von Unternehmen entsprechen.

Eine benutzerfreundliche, reibungslose Oberfläche: Übersichtliche Navigation, vorhersehbare Muster und Onboarding-Pfade, die die Einarbeitungszeit für jede Rolle verkürzen.

🔍 Wussten Sie schon? Jedes Mal, wenn Sie die Benutzeroberfläche wechseln, muss Ihr Gehirn seine mentale Karte „zurücksetzen“ – ein Prozess, den HCI-Forscher als „Neuorientierung“ bezeichnen. Studien zeigen, dass dieses Mikro-Reset die kognitive Belastung drastisch erhöht, die Leistung verlangsamt und die Fehlerquote in die Höhe treibt.

Die 10 besten konvergierten Softwareprogramme

Hier sind unsere Favoriten für die beste konvergierte Software! 🤝

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für ein wirklich einheitliches, KI-gestütztes Arbeitsökosystem)

Gewinnen Sie klare operative Einblicke aus der laufenden Arbeit mit ClickUp Brain

Die Projektmanagement-Software ClickUp steht im Mittelpunkt Ihrer Arbeit, da es sich um den weltweit ersten konvergenten KI-Arbeitsbereich handelt. Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Automatisierungen und KI sind in einem System zusammengefasst, sodass Ihr Team nicht ständig zwischen verschiedenen Systemen wechseln muss, was den Arbeitsfluss verlangsamt.

Außerdem löst sie das Problem der Arbeitszerstreuung – Ihre Dokumentation und Ausführung bleiben miteinander verbunden, Informationen bleiben aktuell und Workflows entwickeln sich innerhalb derselben Plattform weiter, die Ihr Team täglich nutzt.

Hier erfahren Sie, warum ClickUp die beste konvergierte Software ist. 👀

Schneller vorankommen mit kontextbezogener KI

ClickUp Brain unterstützt Sie bei Ihren täglichen Entscheidungen, indem es die bereits in Ihrem Workspace vorhandenen Informationen auswertet. Sie stellen eine Frage, und ClickUp Brain greift auf ClickUp-Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Projektaktivitäten zurück, bevor es antwortet.

Sie kommen schneller voran, weil Ihre KI den tatsächlichen Kontext versteht, anstatt isoliert zu arbeiten.

Angenommen, Sie leiten eine Initiative mit mehreren Teams und bereiten sich auf die morgige Synchronisierung der Führung vor. Sie bitten ClickUp Brain, die Aktivitäten der gesamten Initiative zu überprüfen. Das Tool untersucht den Fortschritt, Aktualisierungen der Eigentümer, in Unteraufgaben aufgeworfene Bedenken und Abhängigkeiten, die Aufmerksamkeit erfordern.

Sie erhalten eine übersichtliche Übersicht, die Sie sofort nutzen können, sowie Vorschläge für Folgemaßnahmen, mit denen Sie Ihr Team vor dem Meeting aufeinander abstimmen können.

📌 Beispielaufgabe: Überprüfen Sie diese Initiative. Fassen Sie den Fortschritt zusammen, heben Sie Risiken hervor und erstellen Sie eine Liste der Folgemaßnahmen, die ich heute zuweisen sollte.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie der KI eine Frage stellen können:

ClickUp-Integrationen helfen Ihrem Team, die Arbeit zentral zu halten, selbst wenn Ihre Tools je nach Projekt oder Abteilung variieren. Sie erhalten ein klareres Bild, da Aktivitäten aus Drive, GitHub, Figma oder anderen Systemen neben Ihren Aufgaben und Dokumenten angezeigt werden.

Verbinden Sie Ihre externen Tools über die ClickUp- und Figma-Integration mit Ihrem Workspace.

Angenommen, Technik, Design und Produkt basieren jeweils auf unterschiedlichen Plattformen. Sie verknüpfen diese Tools mit ClickUp, öffnen dann eine Aufgabe zur Einführung eines Features und sehen verknüpfte Design-Updates, offene technische Probleme und das neueste Spezifikationsdokument. Dieser einheitliche digitale Arbeitsplatz hilft Ihnen, den Wechsel zwischen verschiedenen Tools zu vermeiden, sodass Sie die Einführung planmäßig fortsetzen können.

Übertragen Sie Ihren Kontext auf alle Apps

Durchsuchen Sie verschiedene Apps und fassen Sie Ihre Arbeit mit ClickUp Brain MAX zusammen

ClickUp BrainGPT fungiert als kontextbezogene KI-Super-App, die Ihre Arbeit in Ihrem Browser oder auf Ihrem Desktop verfolgt.

Sie versteht Ihre Aufgaben, Dokumente und Projekte und greift dann über eine einheitliche Suchleiste auf Tools wie Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und sogar das Internet zu. Dieses Setup löst das Problem der KI-Zersplitterung, da Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Registerkarten für Recherche, Entwurf oder Suche hin- und herspringen müssen.

ClickUp Brain MAX unterstützt auch Talk to Text. Das bedeutet, dass Sie einfach eine Verknüpfung gedrückt halten, Ihre Gedanken sprechen und zusehen können, wie ein sauberer Text erscheint, der sofort verwendet werden kann. Sie erfassen Folgemaßnahmen für den Incident, schnelle Aktionspunkte oder Nachrichtenentwürfe, solange die Ideen noch frisch sind. Danach können Sie Brain MAX einfach in natürlicher Sprache bitten, diesen Text zu verfeinern oder ihn in ClickUp in Aufgaben umzuwandeln.

Halten Sie Ideen mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX fest

Informationen sofort finden

Die ClickUp AI Enterprise Search löst das zeitraubende Durchsuchen von Tools und Ordnern. Sie stellen eine Frage in natürlicher Sprache und erhalten Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Dateien, die damit in Zusammenhang stehen.

Verwenden Sie die ClickUp Enterprise-Suche, um Aufgaben, Dokumente und Diskussionen sofort anzuzeigen.

Darüber hinaus gewinnen Sie an Dynamik, da Ihre Informationen innerhalb eines Workspaces auffindbar bleiben.

Angenommen, Sie bereiten sich auf eine Compliance-Prüfung vor und benötigen alle Verweise auf eine kürzlich erfolgte Richtlinienänderung. Sie suchen einmal danach, und Enterprise Search sammelt relevante Dokumente, Projektaufgaben und Unterhaltungen und zeigt Ihnen dann genau, wo noch Folgearbeiten anstehen.

Weitere Informationen zu Suchtools für den Arbeitsplatz:

Die besten Features von ClickUp

Verbinden Sie alle Workflows automatisch miteinander: Leiten Sie Aufgaben weiter, weisen Sie Eigentümer zu, aktualisieren Sie Status und führen Sie eine Synchronisierung von Aktionen zwischen Teams mithilfe von „Wenn-dann“-Befehlen in Leiten Sie Aufgaben weiter, weisen Sie Eigentümer zu, aktualisieren Sie Status und führen Sie eine Synchronisierung von Aktionen zwischen Teams mithilfe von „Wenn-dann“-Befehlen in ClickUp Automatisierungen durch.

Sorgen Sie für einen intelligenten Betriebsablauf: Richten Sie Richten Sie ClickUp AI Agents ein, um nach stockenden Aufgaben, überfälligen Arbeiten oder fehlenden Informationen Ausschau zu halten und Auslöser für Folgemaßnahmen oder Eskalationen zu aktivieren.

Sammeln Sie Input ohne zusätzliche Plattformen: Erfassen Sie Client-Anfragen, interne Briefings, Support-Details oder Genehmigungen direkt in Ihrem Workspace mit Erfassen Sie Client-Anfragen, interne Briefings, Support-Details oder Genehmigungen direkt in Ihrem Workspace mit ClickUp-Formularen.

Zentralisieren Sie Wissen direkt neben der Arbeit: Entwerfen Sie SOPs , Playbooks, Projektentwürfe und Kundenbriefings in ClickUp Dokumenten und erstellen Sie Verbindungen zu Aufgaben.

Vereinheitlichen Sie Unterhaltungen und Lieferung: Besprechen Sie Ihre Arbeit dort, wo sie entsteht, mit Besprechen Sie Ihre Arbeit dort, wo sie entsteht, mit ClickUp Chat , damit Kommunikation und Ausführung miteinander verknüpft bleiben und nicht über verschiedene Apps verstreut sind.

Sehen Sie Projekte aus jedem Blickwinkel: Wechseln Sie zwischen ClickUp-Ansichten wie Liste, Board, Kalender, Zeitleiste und Gantt, um Arbeitsaufwand, Abhängigkeiten und Fortschritte zu verstehen.

Verfolgen Sie den Aufwand dort, wo die Arbeit stattfindet: Protokollieren Sie die für Aufgaben aufgewendeten Stunden, messen Sie die Workload und verschaffen Sie sich mit Protokollieren Sie die für Aufgaben aufgewendeten Stunden, messen Sie die Workload und verschaffen Sie sich mit ClickUp Project Zeiterfassung einen Überblick über den Aufwand für verschiedene Projekte.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihren gesamten Betrieb: Visualisieren Sie Workload, Fortschritt, Sprint-Status, Finanzmetriken und Teamleistung mithilfe anpassbarer Karten in Visualisieren Sie Workload, Fortschritt, Sprint-Status, Finanzmetriken und Teamleistung mithilfe anpassbarer Karten in ClickUp-Dashboards.

Limitierungen von ClickUp

Die umfangreichen benutzerdefinierten Features des Tools können zu einer Lernkurve führen.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein zufriedener Benutzer drückte es auf G2 so aus:

Ich finde ClickUp unglaublich wertvoll, da es Funktionen auf einer einzigen Plattform zusammenfasst, wodurch alle Arbeiten und die gesamte Kommunikation an einem Ort gesammelt werden und ich einen 100-prozentigen Überblick habe. Diese Integration vereinfacht für mich das Projektmanagement und verbessert die Effizienz und Übersichtlichkeit. Besonders gut gefällt mir das Brain-AI-Feature, da es als KI-Agent fungiert, der meine Befehle ausführt und Aufgaben effektiv für mich erledigt. Diese Automatisierung ist sehr hilfreich, da sie meinen Workflow optimiert und den manuellen Aufwand reduziert. Außerdem war das Setup von ClickUp sehr einfach zu navigieren, was den Übergang von anderen Tools nahtlos machte. Ich schätze auch, dass ClickUp sich in andere Tools integrieren lässt, die ich verwende, wie Slack, Open AI und GitHub, wodurch eine einheitliche Arbeitsumgebung entsteht. Aus diesen Gründen würde ich ClickUp insgesamt sehr weiterempfehlen.

Ich finde ClickUp unglaublich wertvoll, da es Funktionen auf einer einzigen Plattform zusammenfasst, wodurch alle Arbeiten und die gesamte Kommunikation an einem Ort gesammelt werden und ich einen 100-prozentigen Überblick habe. Diese Integration vereinfacht für mich das Projektmanagement und verbessert die Effizienz und Übersichtlichkeit. Besonders gut gefällt mir das Brain-AI-Feature, da es als KI-Agent fungiert, der meine Befehle ausführt und Aufgaben effektiv für mich erledigt. Dieser Automatisierungsaspekt ist sehr hilfreich, da er meinen Workflow rationalisiert und den manuellen Aufwand reduziert. Außerdem war das Setup von ClickUp sehr einfach zu navigieren, was den Übergang von anderen Tools nahtlos machte. Ich schätze auch, dass ClickUp sich in andere Tools integrieren lässt, die ich verwende, wie Slack, Open AI und GitHub, wodurch eine einheitliche Arbeitsumgebung entsteht. Aus diesen Gründen würde ich ClickUp insgesamt sehr weiterempfehlen.

Der Total Economic Impact-Bericht von Forrester belegt: Wenn Unternehmen ihre Arbeit in einen einheitlichen Workspace verlagern, sind die Vorteile enorm. Über einen Zeitraum von drei Jahren erzielten Unternehmen, die ClickUp einsetzten, einen ROI von 384 %, gewannen 92.400 Stunden Produktivität zurück, generierten fast 3,9 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Einnahmen und amortisierten die Investition in weniger als sechs Monaten. Das ist die Stärke, wenn Arbeit, Kontext und KI an einem Ort zusammenkommen.

2. ServiceNow (am besten geeignet für Enterprise-IT und Business-Workflows)

über ServiceNow

ServiceNow unterstützt große Unternehmen, in denen mehrere Abteilungen miteinander kommunizieren müssen. Mit ServiceNow können Sie benutzerdefinierte Anwendungen erstellen, ohne viel Code schreiben zu müssen. Das bedeutet, dass Ihr Beschaffungsteam seinen eigenen Genehmigungsprozess entwerfen kann, während die IT-Abteilung das Incident Management auf ihre Weise handhabt. Alles wird automatisch anhand der von Ihnen festgelegten Regeln an die richtige Person weitergeleitet.

Was ServiceNow auszeichnet, ist die Art und Weise, wie es mit Größe umgeht: Hunderte von Standorten, Tausende von Mitarbeitern, komplexe Genehmigungsprozesse, die Ihnen den Kopf verdrehen würden. Sie erhalten in Echtzeit Sichtbarkeit, wo die Arbeit ins Stocken gerät und warum.

Die besten Features von ServiceNow

Entwerfen Sie Genehmigungsworkflows mit dem Flow Designer , um mehrstufige Prozesse in den Bereichen IT, Personalwesen und Finanzen zu automatisieren.

Konfigurieren Sie Virtual Agent-Chatbots , die häufige Mitarbeiteranfragen bearbeiten und komplexe Probleme an die richtigen Teams weiterleiten.

Performance Analytics , um Verwenden Sie, um benutzerdefinierte Dashboards zu erstellen, mit denen Sie die Nachverfolgung der Einhaltung von SLAs durchführen und wiederkehrende Engpässe identifizieren können.

Richten Sie den Servicekatalog ein, damit Mitarbeiter Software, Hardware und Dienstleistungen über standardisierte Aufnahmeformulare anfordern können.

Limitierungen von ServiceNow

Die Lernkurve ist steil; rechnen Sie mit wochenlangen Schulungen, bevor sich Ihre Teams im Vergleich zu den Mitbewerbern von ServiceNow wohl fühlen.

Benutzerdefinierte Anpassungen erfordert oft technisches Fachwissen oder die Beauftragung von ServiceNow-Beratern, um eine ordnungsgemäße Konfiguration zu gewährleisten.

Preise von ServiceNow

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ServiceNow

G2: 4,4/5 (über 3.335 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 335 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ServiceNow?

Ein G2-Rezensent gibt freigeben:

Ich schätze es sehr, dass ServiceNow IT Asset Management ein einziges System zur Erfassung unserer Hardware-Assets bietet, was die Nachverfolgung und Sichtbarkeit erheblich verbessert. […] Darüber hinaus zentralisiert der Asset Workspace die Asset-Kontrolle und ermöglicht so schnellere und fundiertere IT-Entscheidungen. Die Dashboards sind besonders nützlich, da sie Echtzeit-Einblicke für proaktives Management und Berichterstellung bieten. Das Setup ist meiner Meinung nach wirklich einfach, und alle Herausforderungen bei der Einführung konnten durch Change-Management-Strategien effektiv bewältigt werden. Insgesamt machen diese Funktionen das tool zu einem unverzichtbaren Bestandteil unserer globalen Geschäftstätigkeit.

Ich schätze es sehr, dass ServiceNow IT Asset Management ein einziges System zur Erfassung unserer Hardware-Assets bietet, was die Nachverfolgung und Sichtbarkeit erheblich verbessert. […] Darüber hinaus zentralisiert der Asset Workspace die Asset-Kontrolle und ermöglicht so schnellere und fundiertere IT-Entscheidungen. Die Dashboards sind besonders nützlich, da sie Echtzeit-Einblicke für proaktives Management und Berichterstellung bieten. Das Setup ist meiner Meinung nach wirklich einfach, und alle Herausforderungen bei der Einführung konnten durch Change-Management-Strategien effektiv bewältigt werden. Insgesamt machen diese Funktionen das tool zu einem unverzichtbaren Bestandteil unserer globalen Geschäftstätigkeit.

Vergleichen Sie hier die besten Tools für Projektmanagement:

3. Kissflow (Am besten geeignet für Prozessmanagement ohne technisches Fachwissen)

via Kissflow

Kissflow übergibt die Prozessgestaltung an die Personen, die die Arbeit tatsächlich ausführen. Über die visuelle Benutzeroberfläche können Sie Genehmigungsschritte per Drag & Drop verschieben, bedingte Logik hinzufügen und Benachrichtigungen einrichten, die als Auslöser dienen, wenn eine Aktion erforderlich ist.

Sie fangen auch nicht bei Null an. Kissflow enthält vorgefertigte Vorlagen für Standardgeschäftsprozesse, die Sie an die Arbeitsweise Ihres Unternehmens anpassen können.

Die konvergierte Software führt ein lückenloses Prüfprotokoll darüber, wer was wann genehmigt hat, was Ihnen bei Compliance-Prüfungen viel Zeit spart. Wenn sich Ihre Geschäftsregeln ändern (und das tun sie immer), können Sie aktive Workflows anpassen, ohne Alles zu zerstören.

Die besten Features von Kissflow

Führen Sie SQL-Abfragen in Kissflow Analytics aus, um Daten aus mehreren Prozessen abzurufen und benutzerdefinierte Berichte zu erstellen.

Richten Sie parallele Genehmigungswege ein, damit mehrere Personen gleichzeitig Anfragen prüfen und genehmigen können.

Fügen Sie bedingtes Routing hinzu, das hochwertige Anfragen basierend auf Betrag oder Abteilung durch zusätzliche Genehmigungsschritte leitet.

Exportieren Sie Prozessmetriken, um durchschnittliche Fertigstellungszeiten zu analysieren und festzustellen, wo es zu Verzögerungen bei Anfragen kommt.

Limitierungen von Kissflow

Eine benutzerdefinierte Anpassung stößt an ihre Grenzen, wenn Änderungen auf Codeebene erforderlich sind.

Integrationen werden schwierig, wenn eine Verbindung zu spezialisierter Software hergestellt wird.

Preise für Kissflow

Basic: Ab 2.500 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Kissflow

G2: 4,3/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 85 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Kissflow?

Aus einer G2-Bewertung:

Ich liebe die übersichtliche Darstellung – so viele Programme, die ich in der Vergangenheit verwendet habe, sind umständlich und schwer zu bedienen. Kissflow ist angenehm für das Auge. Ich finde es toll, dass ich die Kontrolle über Änderungen und Aktualisierungen habe und mich nicht auf andere verlassen muss, um die Änderungen für mich vorzunehmen. Ich finde es toll, dass sich meine Workflows mit dem Erlernen der Funktionen zu einer Art Büroassistent entwickelt haben. Das Training ist ein Kinderspiel, da die Workflows die Mitarbeiter mit Kontrollkästchen und vorprogrammierten Erklärungen anleiten. Der Einstieg ist sehr einfach und der Kundenservice ist Epic. Kissflow ist mittlerweile ein fester Bestandteil unseres Büroalltags. Es ist wunderbar!

Ich liebe die übersichtliche Darstellung – so viele Programme, die ich in der Vergangenheit verwendet habe, sind umständlich und schwer zu bedienen. Kissflow ist angenehm für das Auge. Ich finde es toll, dass ich die Kontrolle über Änderungen und Aktualisierungen habe und mich nicht auf andere verlassen muss, um die Änderungen für mich vorzunehmen. Ich finde es toll, dass sich meine Workflows mit dem Erlernen der Funktionen zu einer Art Büroassistent entwickelt haben. Das Training ist ein Kinderspiel, da die Workflows die Mitarbeiter mit Kontrollkästchen und vorprogrammierten Erklärungen anleiten. Der Einstieg ist sehr einfach und der Kundenservice ist Epic. Kissflow ist mittlerweile ein fester Bestandteil unseres Büroalltags. Es ist wunderbar!

4. Jira Service Management (am besten geeignet für IT-Teams, die agile Methoden verwenden)

über Jira Service Management

Jira Service Management schließt die Lücke zwischen Ihrem Helpdesk und Ihrem Entwicklungsteam. Wenn Benutzer Tickets zu Fehlern oder Problemen einreichen, können diese Anfragen direkt mit den Entwicklungsaufgaben verknüpft werden, die Ihre Ingenieure bereits in Jira verfolgen. Durch diese Verbindung kann Ihr Support-Team genau sehen, wo sich eine Korrektur im Sprint-Zyklus befindet.

Die konvergente Software leitet Tickets basierend auf Fachwissen und Verfügbarkeit weiter und wendet dann SLA-Timer an, die Sie benachrichtigen, wenn Antwortfristen näher rücken. Sie können eine Wissensdatenbank aufbauen, in der Ihr Team gängige Lösungen dokumentiert, um wiederholte Tickets zu reduzieren.

Darüber hinaus übernehmen die Features der Workflow-Automatisierung Routineaufgaben wie die Kategorisierung von Anfragen, das Versenden von Bestätigungs-E-Mails und die Eskalation überfälliger Elemente.

Die besten Features von Jira Service Management

Konfigurieren Sie Anfragetypen mit benutzerdefinierten Feldern, die spezifische Informationen für verschiedene Ticketkategorien erfassen.

Scannen Sie Ihr Netzwerk mit Assets Discovery , um Hardware, Software und deren Abhängigkeiten automatisch zu erkennen.

Erstellen Sie Warteschlangen, die nach SLA-Verstoßrisiko, Priorität oder Teamzuweisung gefiltert sind, um Ihre Ticket-Workload zu organisieren.

Limitierungen von Jira Service Management

Die Plattform ist für den technischen Service und das IT-Projektmanagement optimiert und daher für Personal- oder Finanzabteilungen ungeeignet.

Komplexe Berichte erfordern das Erlernen von JQL (Jira Query Language), was die Komplexität erhöht.

Preise für Jira Service Management

Kostenlos (für drei Agenten)

Standard: 25 $/Monat pro Agent

Premium: 57,30 $/Monat pro Agent

Bewertungen und Rezensionen zu Jira Service Management

G2: 4,3/5 (über 945 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 745 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Jira Service Management?

Laut einer Bewertung von Capterra:

Jira Service Management ist eines der effektivsten Tools zur Verwaltung und Nachverfolgung des internen Fortschritts und der Berichte des Produkts, basierend auf Fehlern, Entwicklungen oder anderen Faktoren. Es wurde so entwickelt, dass wir vergangene oder laufende Anfragen für die Produktplanung und interne Updates leicht einsehen können. Es ist ein einfacher Weg, der Verzögerungen im Arbeitsmanagement beseitigt und die Effizienz verbessert.

Jira Service Management ist eines der effektivsten Tools zur Verwaltung und Nachverfolgung des internen Fortschritts und der Berichte des Produkts, basierend auf Fehlern, Entwicklungen oder anderen Faktoren. Es wurde so entwickelt, dass wir vergangene oder laufende Anfragen für die Produktplanung und interne Updates leicht einsehen können. Es ist ein einfacher Weg, der Verzögerungen im Arbeitsmanagement beseitigt und die Effizienz verbessert.

🔍 Wussten Sie schon? Wenn Sie zu viele Benachrichtigungen erhalten, beginnt Ihr Gehirn, diese automatisch auszublenden. Dieser Vorgang wird als Gewöhnung bezeichnet. Das bedeutet: Je mehr Benachrichtigungen Sie erhalten, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass Sie die wichtigen bemerken.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Kissflow

5. Monday. com (Am besten geeignet für die visuelle Nachverfolgung von Projekten über Teams hinweg)

Monday. com verwandelt Projektdaten in farbcodierte Boards, die Ihnen auf einen Blick zeigen, was gerade passiert. Jedes Board steht für ein Projekt, eine Kampagne oder einen laufenden Vorgang, und Sie entscheiden, welche Spalten enthalten sein sollen (z. B. Status, Eigentümer, Frist, Budget und Priorität).

Möchten Sie Aufgaben heute als Kanban-Board und morgen als Gantt-Diagramm anzeigen? Wechseln Sie einfach zwischen den beiden Ansichten. Dank Farbcodierung und Fortschrittsbalken ist sofort ersichtlich, welche Elemente im Zeitplan liegen und welche hinterherhinken.

Ihr Marketingteam kann Kampagnen auf einem Board durchführen, während Produktmanager auf einem anderen Board die Veröffentlichung von Features nachverfolgen, wobei jeder unterschiedliche Workflows verwendet. Darüber hinaus bezieht Monday.com Daten aus anderen Tools über Integrationen, sodass Informationen ohne manuelle Einträge einfließen.

Die besten Features von Monday.com

Erstellen Sie Spiegelspalten, die Daten aus anderen Boards abrufen, damit Sie verwandte Informationen sehen können, ohne den Kontext zu wechseln.

Verwenden Sie die Workload-Ansicht , um die Verteilung der Aufgaben unter den Teammitgliedern auf der Grundlage von Kapazitäts- und Aufwandsschätzungen auszugleichen.

Konfigurieren Sie Abhängigkeiten, um Fälligkeitsdaten automatisch anzupassen, wenn Vorgängeraufgaben ihre Zeitleisten verschieben.

Erstellen Sie KI-Agenten für die Automatisierung , die Elemente zwischen Boards verschieben, wenn sich der Status ändert oder bestimmte Datumsgrenzen überschritten werden.

Einschränkungen von Monday.com

Große Projekte mit vielen Abhängigkeiten werden laut Monday.com-Bewertungen unübersichtlich.

Erweiterte Automatisierungsfunktionen erfordern Premium-Pläne, wodurch die Automatisierungsmöglichkeiten in den Basistarifen limitiert sind.

Preise von Monday.com

Kostenlos (für bis zu zwei Benutzer)

Basis: 12 $/Monat pro Benutzer

Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Pro: 24 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen auf Monday.com

G2: 4,7/5 (über 13.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Monday.com?

Ein Reddit-Benutzer schreibt:

…Insgesamt leistet es fantastische Arbeit. Es hat einige Zeit gedauert, bis wir herausgefunden hatten, wie wir unsere Boards, Unterpunkte und Verbindungen am besten anordnen können. Wir haben keine der mitgelieferten Vorlagen verwendet. Die Sichtbarkeit, die es schafft, ist fantastisch, und dank der Automatisierungen verpassen wir einfach keine Termine und Details mehr. Schwachpunkt: Berichterstellung. Vielleicht habe ich nicht genug Zeit damit verbracht, das Erstellen von Dashboards zu lernen, aber der Datenexport für die Berichterstellung ist schrecklich. Es fehlen Zwischensummen, grundlegende Berechnungen und echte Formeln. Wenn sie uns einen echten Rohdatenexport nach Excel ermöglichen würden, damit ich von dort aus Berichte erstellen könnte, hätte ich nichts zu beanstanden.

…Insgesamt leistet es fantastische Arbeit. Es hat einige Zeit gedauert, bis wir herausgefunden hatten, wie wir unsere Boards, Unterpunkte und Verbindungen am besten anordnen können. Wir haben keine der mitgelieferten Vorlagen verwendet. Die Sichtbarkeit, die es schafft, ist fantastisch, und dank der Automatisierungen verpassen wir einfach keine Termine und Details mehr. Schwachpunkt: Berichterstellung. Vielleicht habe ich nicht genug Zeit damit verbracht, das Erstellen von Dashboards zu lernen, aber der Datenexport für die Berichterstellung ist schrecklich. Es fehlen Zwischensummen, grundlegende Berechnungen und echte Formeln. Wenn sie uns einen echten Rohdatenexport nach Excel ermöglichen würden, damit ich von dort aus Berichte erstellen könnte, hätte ich nichts zu beanstanden.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu monday.com

6. Notion (am besten geeignet für die Kombination von Dokumentation und schlanken Workflows)

via Notion

Notion verwischt die Grenze zwischen Dokumenten und Datenbanken. Sie können eine Projektbeschreibung in Absatzform verfassen und dann einzelne Abschnitte davon in nachverfolgbare Aktionspunkte umwandeln. Der gleiche Workspace enthält Besprechungsnotizen, Team-Wikis, Produkt-Roadmaps und einfache Aufgaben-Boards, die Sie mithilfe von Blöcken nach Belieben anordnen können.

Datenbanken in Notion können als Tabellen, Kanban-Boards, Kalender oder Galerien angezeigt werden. Darüber hinaus können Sie diese auch miteinander verknüpfen. Ihre Projektdatenbank kann auf Ihr Teamverzeichnis verweisen, das mit Ihrer Prozessdokumentationsbibliothek verbunden ist.

Alles ist durchsuchbar und miteinander verbunden. Notion wächst auch organisch mit Ihnen mit: Beginnen Sie mit ein paar Seiten, fügen Sie Datenbanken hinzu, wenn Sie Struktur benötigen, und erstellen Sie Vorlagen für wiederkehrende Dokumente. Teams nutzen es für alles, von Unternehmenshandbüchern über Produktspezifikationen bis hin zur einfachen Nachverfolgung von Projekten.

Die besten Features von Notion

Erstellen Sie relationale Datenbanken, in denen Eigenschaften Informationen aus verknüpften Datensätzen in anderen Datenbanken abrufen.

Betten Sie Live-Daten aus Tools wie Google Tabellen, Figma und GitHub direkt in Ihre Dokumentationsseiten ein.

Fügen Sie synchronisierte Blöcke hinzu, die Inhalte gleichzeitig auf mehreren Seiten aktualisieren, während Sie eine beliebige Instanz bearbeiten.

Schreiben Sie Formeln mit den Funktionen let() und lets(), um Variablen zu definieren und wiederholte Berechnungen in Ihrem Ausdruck zu vermeiden.

Limitierungen von Notion

Die Echtzeit-Zusammenarbeit hinkt hinter tools zurück, die speziell für die gleichzeitige Bearbeitung entwickelt wurden.

Features für Aufgabenmanagement und Nachverfolgung von Projekten sind grundlegend, wenn man Notion mit ClickUp vergleicht.

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Business: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,5/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

Laut einer Bewertung von G2:

Notion ist unglaublich flexibel und ermöglicht es mir, Dokumente, Notizen, Aufgaben und Datenbanken in einem übersichtlichen Workspace zusammenzuführen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv, die Drag-and-Drop-Struktur macht die Neuanordnung von Inhalten mühelos, und die Möglichkeit, verschiedene Medientypen einzubetten oder verwandte Seiten zu verlinken, steigert die Produktivität erheblich... Inline-Tabellen sind meine größte Frustration. Während sie in Notion gut aussehen, wird ihr Export für die Verwendung an anderer Stelle – insbesondere in Word – zu einem chaotischen Prozess. Die Formatierung bleibt selten intakt und erfordert oft viel manuelle Nachbearbeitung. Es gibt keinen nativen .docx-Export, sodass man auf Workarounds wie PDF- oder HTML-Exporte oder CSV für Tabellen zurückgreifen muss, was den Verlust von Layout und Formatierung bedeutet...

Notion ist unglaublich flexibel und ermöglicht es mir, Dokumente, Notizen, Aufgaben und Datenbanken in einem übersichtlichen Workspace zusammenzuführen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv, die Drag-and-Drop-Struktur macht die Neuanordnung von Inhalten mühelos, und die Möglichkeit, verschiedene Medientypen einzubetten oder verwandte Seiten zu verknüpfen, steigert die Produktivität erheblich... Inline-Tabellen sind meine größte Frustration. Während sie in Notion gut aussehen, wird ihr Export für die Verwendung an anderer Stelle – insbesondere in Word – zu einem chaotischen Prozess. Die Formatierung bleibt selten intakt und erfordert oft viel manuelle Nachbearbeitung. Es gibt keinen nativen .docx-Export, sodass man auf Workarounds wie PDF- oder HTML-Exporte oder CSV für Tabellen zurückgreifen muss, was den Verlust von Layout und Formatierung bedeutet...

7. Asana (am besten geeignet für zielorientierte Teams, die die Nachverfolgung mehrerer Projekte durchführen)

via Asana

Asana verbindet Unternehmensziele mit täglichen Aufgaben. Sie legen Ziele auf höchster Ebene fest, beispielsweise die Erschließung von drei neuen Märkten, und verknüpfen dann Projekte, die zu diesem Ziel beitragen. Diese kaskadierende Struktur zeigt allen Mitarbeitern, wie ihre Arbeit zu größeren Zielen beiträgt.

Projekte durchlaufen benutzerdefinierte Workflows, die die tatsächliche Arbeitsweise Ihres Teams widerspiegeln. Ein Team für Inhalt verfolgt möglicherweise die einzelnen Schritte „Entwurf“, „Überprüfung“, „Überarbeitung“ und „Veröffentlichung“, während ein Engineering-Team Tickets durch „Backlog“, „Entwicklung“, „Test“ und „Bereitstellung“ schickt.

Abhängigkeiten zwischen Aufgaben zeigen, was den Fortschritt behindert. Wenn Aufgabe B erst beginnen kann, wenn Aufgabe A abgeschlossen ist, zeigt Asana diese Beziehung an und benachrichtigt Sie, wenn Zeitleisten miteinander in Konflikt stehen. Die Zeitleiste zeigt, wie sich Projekte überschneiden und um dieselben Ressourcen konkurrieren.

Die besten Features von Asana

Fassen Sie Statusaktualisierungen aus mehreren Projekten in Fortschrittsberichten für die Führungsebene mit Portfolios zusammen.

Richten Sie Regeln ein, um Aufgaben automatisch zuzuweisen, Fälligkeitsdaten anzupassen und Benutzerdefinierte Felder zu aktualisieren, wenn bestimmte Auslöser eintreten.

Konfigurieren Sie Aufnahmeformulare mit bedingter Logik, die Fragen basierend auf vorherigen Antworten ein- oder ausblendet.

Verwenden Sie Asana Intelligence, um Projektpläne zu entwerfen, Aufgabentreads zusammenzufassen und risikobehaftete Termine vorherzusagen, indem Sie KI einsetzen, die auf den bestehenden Kontext Ihres Teams trainiert ist.

Einschränkungen von Asana

Der Free-Plan sperrt Zeitleistenansichten, benutzerdefinierte Felder und andere Features.

Die Navigation wird mit zunehmender Anzahl von Projekten immer umständlicher.

Preise für Asana

Free

Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 30,49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 11.600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.475 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Asana?

Direkt aus einer Capterra-Bewertung:

Meine Erfahrungen mit Asana sind insgesamt sehr, sehr gut. Ich nutze es seit meinen letzten beiden Unternehmen (sic) und als Senior Manager ist es sehr einfach, Dinge zu überwachen und die Berichterstellung durchzuführen. […] Die einfache Navigation durch die Website ist wirklich beeindruckend. Das Aufgabenmanagementsystem ist auch eines meiner Lieblingsmerkmale gegenüber anderen Aufgabenmanagement-Websites.

Meine Erfahrungen mit Asana sind insgesamt sehr, sehr gut. Ich nutze es seit meinen letzten beiden Unternehmen (sic) und als Senior Manager ist es sehr einfach, Dinge zu überwachen und die Berichterstellung durchzuführen. […] Die einfache Navigation durch die Website ist wirklich beeindruckend. Das Aufgabenmanagementsystem ist auch eines meiner Lieblingsmerkmale gegenüber anderen Aufgabenmanagement-Websites.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Asana

8. Zoho One (Am besten geeignet für Unternehmen, die integrierte Anwendungen für das Geschäft benötigen)

über Zoho One

Zoho One bündelt über 45 tools in einem Abonnement, darunter CRM-, Buchhaltungs-, E-Mail-Marketing-, Helpdesk- und Projektmanagement-tools.

Diese Apps tauschen Daten automatisch aus. Das bedeutet, dass wenn Ihr Vertriebsteam einen Abschluss in Zoho CRM tätigt, die Kundeninformationen ohne manuelle Dateneingabe in Ihr Rechnungsstellungssystem, Ihre Support-Tickets und Ihre Marketingkampagnen einfließen. Sie können mit einigen Anwendungen beginnen und diese nach Bedarf um weitere erweitern.

Verwenden Sie Zoho Creator, um mithilfe von Low-Code-Tools eine solche Software zu erstellen. Darüber hinaus umfasst die Plattform Zoho Analytics, das Daten aus verschiedenen Anwendungen abruft, um die Geschäftsleistung in detaillierten Berichten darzustellen.

Die besten Features von Zoho One

Verbinden Sie Anwendungen und führen Sie Automatisierungen der Datenübertragungen zwischen CRM-, Projekt- und Buchhaltungssystemen mit Zoho Flow durch.

Nutzen Sie Zia , einen KI-Assistenten, der Fragen zu Ihren Geschäftsdaten in mehreren Zoho-Apps beantwortet.

Verwalten Sie den Zugriff der Benutzer, überwachen Sie die Nutzung der Apps und setzen Sie Richtlinien zur Sicherheit für alle Apps über das CommandCenter durch.

Lösen Sie Zia-Aktionen in Workflow-Regeln als Auslöser, um Tickets automatisch zu taggen, Werte für Felder vorherzusagen oder E-Mail-Antworten basierend auf dem Inhalt des Tickets zu generieren.

Limitierungen von Zoho One

Das Erlernen der effektiven Nutzung von mehr als 45 Anwendungen erfordert einen erheblichen Zeitaufwand und eine kontinuierliche Koordination.

Einzelne Zoho-Anwendungen sind im Vergleich zu spezialisierten Mitbewerbern manchmal nicht umfassend genug.

Preise für Zoho One

Preis für alle Mitarbeiter: 45 $/Monat pro Benutzer

Flexible Preisgestaltung pro Benutzer: 105 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho One

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,1/5 (über 125 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho One?

Basierend auf einer Bewertung von Capterra:

Erstaunlicher Bereich an Apps, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten bei einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir nutzen CRM, Projects, Sign, Vault, Assist und andere. Für jedes KMU die ideale Betriebsplattform mit angemessenen Anpassungsmöglichkeiten. Für große Unternehmen sind einige der Produkte geeignet und bieten ebenfalls ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, z. B. CRM. Der Support ist schnell und meist hilfreich. Weitere Highlights sind die Integration zwischen Apps, Analysefunktionen, die KI-Integration von OpenAI und Ähnliches.

Erstaunlicher Bereich an Apps, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten bei einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir nutzen CRM, Projects, Sign, Vault, Assist und andere. Für jedes KMU die ideale Betriebsplattform mit angemessenen Anpassungsmöglichkeiten. Für große Unternehmen sind einige der Produkte geeignet und bieten ebenfalls ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, z. B. CRM. Der Support ist schnell und meist hilfreich. Weitere Highlights sind die Integration zwischen Apps, Analysefunktionen, die KI-Integration von OpenAI und Ähnliches.

🧠 Wissenswertes: Der moderne 8-Stunden-Arbeitstag wurde von Fabrikarbeitern des 19. Jahrhunderts inspiriert. Er war nie für kognitive, kreative oder digitale Arbeit gedacht, weshalb die meisten Menschen nur wenige Stunden lang hochkonzentriert arbeiten können.

KI-Konvergenz = 40 % Steigerung der individuellen LeistungTeams, die integrierte KI-Plattformen wie ClickUp nutzen, verzeichnen eine Steigerung der individuellen Produktivität um bis zu 40 % – ein Beweis für die Leistungsfähigkeit KI-gesteuerter Workflows, die Kontextwechsel vermeiden und die Ausführung optimieren. Auswirkungen der KI-Konvergenz

9. Airtable (Am besten geeignet für Teams, die Datenbankflexibilität mit der Einfachheit von Tabellenkalkulationen benötigen)

über Airtable

Airtable bietet Ihnen die Leistungsfähigkeit einer Datenbank, ohne dass Sie SQL lernen müssen. Die Benutzeroberfläche sieht aus wie eine Tabellenkalkulation, aber tatsächlich erstellen Sie relationale Datenbanken, in denen Tabellen miteinander kommunizieren.

Erstellen Sie eine Basis für Ihren Content-Kalender, die mit einer weiteren Tabelle mit Autoren verknüpft ist, die wiederum mit einer Tabelle mit Veröffentlichungskanälen verbunden ist. Klicken Sie dann auf den Namen eines Autors in einer Tabelle, um alle ihm zugewiesenen Artikel anzuzeigen. Sie können seine E-Mail-Adresse einmalig ändern, woraufhin sie überall aktualisiert wird.

Jedes Feld kann verschiedene Arten von Daten enthalten: Anhänge, Kontrollkästchen, Dropdown-Menüs, Formeln zur Berechnung von Werten oder Suchfunktionen, die Informationen aus verwandten Tabellen abrufen. Sie können Airtable für Produkt-Roadmaps, Bestandsverwaltung, Veranstaltungsplanung und CRM verwenden.

Die besten Features von Airtable

Erstellen Sie Interface Designer -Layouts mit gefilterten Registerkarten und Dropdown-Menüs, um Datensätze einzugrenzen.

Konfigurieren Sie Rollupfelder, die Summen, Durchschnittswerte oder Anzahlen aus verknüpften Datensätzen in zugehörigen Tabellen berechnen.

Erstellen Sie Formelfelder mit Funktionen, die Daten kombinieren, Daten berechnen oder Bedingungen anwenden.

Als Auslöser für Slack-Nachrichten, E-Mail-Benachrichtigungen oder Aktualisierungen von Datensätzen dienen Airtable-Automatisierungen.

Limitierungen von Airtable

Die Leistung verlangsamt sich, wenn die Datenbanken auf Tausende von Datensätzen anwachsen, insbesondere bei vielen verknüpften Feldern und komplexen Formeln.

Die Umstrukturierung von Tabellenbeziehungen nach dem Aufbau komplexer Datenbanken ist schwierig und risikoreich.

Preise für Airtable

Free

Team: 24 $/Monat pro Benutzer

Business: 54 $/Monat pro Benutzer

Enterprise-Größe: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Airtable

G2: 4,6/5 (über 3.120 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Airtable?

Wie auf G2 freigegeben:

Ich schätze es sehr, wie Airtable es einfach macht, mehr als nur eine einfache Tabelle zu erstellen: Tabellen verknüpfen, Feldtypen auswählen (Anhänge, Dropdown-Menüs, Kontrollkästchen) und dann die Daten in Rastern, Kalendern und Kanban-Boards visualisieren – das gibt mir Flexibilität, ohne mich in die vollständige Datenbankentwicklung stürzen zu müssen. Die Tatsache, dass ich zum Start keinen Code schreiben musste, ist ein großes Plus: Innerhalb weniger Stunden hatte ich Prototypen am Laufen, sammelte Blog-Ideen, App-Features und Marketing-Aufgaben – was für einen Solo-Entwickler/Blogger-Workflow sehr wichtig ist.

Ich schätze es sehr, wie Airtable es einfach macht, mehr als nur eine einfache Tabelle zu erstellen: Tabellen verknüpfen, Feldtypen auswählen (Anhänge, Dropdown-Menüs, Kontrollkästchen) und dann die Daten in Rastern, Kalendern und Kanban-Boards visualisieren – das gibt mir Flexibilität, ohne mich in die vollständige Datenbankentwicklung stürzen zu müssen. Die Tatsache, dass ich zum Start keinen Code schreiben musste, ist ein großes Plus: Innerhalb weniger Stunden hatte ich Prototypen am Laufen, sammelte Blog-Ideen, App-Features und Marketing-Aufgaben – was für einen Solo-Entwickler/Blogger-Workflow sehr wichtig ist.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Airtable

10. Wrike (Am besten geeignet für Teams, die komplexe Projekte mit begrenzten Ressourcen verwalten)

via Wrike

Wrike konzentriert sich auf das Ressourcenmanagement: Wie können Sie mehrere Projekte umsetzen, wenn alle Mitarbeiter bereits ausgelastet sind? Die Plattform zeigt Ihnen, wo Mitarbeiter überlastet sind, bevor es zu Terminkonflikten kommt. Weisen Sie Aufgaben Stunden zu, sehen Sie, wer Kapazitäten frei hat, und verschieben Sie Zeitleisten, wenn sich Prioritäten ändern. Außerdem durchlaufen Projekte benutzerdefinierte Workflows und Genehmigungsprozesse, die Sie festlegen.

Verschiedene Teams können mit ihren bevorzugten PM-Methoden arbeiten – Wasserfall-, agile oder hybride Ansätze – und dennoch einheitliche Portfolioansichten erstellen. Die Nachverfolgung des Budgets vergleicht die geschätzten Kosten mit den tatsächlichen Ausgaben im Verlauf des Projekts. Wrike erstellt außerdem Berichte, die risikobehaftete Projekte anhand der Nähe zum Termin, der Budgetauslastung und der Fertigstellungsraten identifizieren.

Die besten Features von Wrike

Konfigurieren Sie Anfrageformulare, die automatisch Aufgaben in bestimmten Projekten mit vorab zugewiesenen Eigentümern und Workflows erstellen.

Wenden Sie Blaupausen an, um Projektstrukturen, Phasen und Listen mit Aufgaben für wiederkehrende Projekttypen zu standardisieren.

Vergleichen Sie Dokument-Versionen nebeneinander und konsolidieren Sie Feedback von mehreren Prüfern mit Wrike Proof.

Limitierungen von Wrike

Das Tool bietet in den niedrigeren/Basis-Plänen eine begrenzte Zeiterfassung, Terminplanung und Speicher für Dateien.

Es bietet wenig Möglichkeiten zur Personalisierung der Benutzeroberfläche (z. B. benutzerdefinierte Farben, Grafiken).

Preise für Wrike

Free

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Business: 25 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,2/5 (über 4.450 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2.860 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wrike?

Feedback auf G2 erwähnt:

Wrike zentralisiert Kundenaufträge, Genehmigungen und Aufgabenverantwortlichkeiten, sodass unser 5-köpfiges Team nicht mehr E-Mails und Chats nachverfolgen muss. Dashboards und Workload-Ansichten geben mir einen Echtzeit-Überblick über den Projektstatus, und Automatisierungen machen wiederholte Nachfassaktionen überflüssig, sodass wir schneller vorankommen, ohne Personal aufstocken zu müssen.

Wrike zentralisiert Kundenaufträge, Genehmigungen und Aufgabenverantwortlichkeiten, sodass unser 5-köpfiges Team nicht mehr E-Mails und Chats nachverfolgen muss. Dashboards und Workload-Ansichten geben mir einen Echtzeit-Überblick über den Projektstatus, und Automatisierungen machen wiederholte Nachfassaktionen überflüssig, sodass wir schneller vorankommen, ohne Personal aufstocken zu müssen.

📖 Lesen Sie auch: Wir haben die besten Alternativen und Konkurrenten zu Wrike getestet.

Wie konvergente Software modernen Teams hilft, schneller zu arbeiten

Konvergente Software beschleunigt die Ausführung, indem sie operative Unordnung beseitigt, die Teams ausbremst. IDC hebt die Auswirkungen dieser Veränderung hervor: Unternehmen, die ihre tools konsolidieren, können ihre softwarerelevanten Kosten um fast 30 % senken und ihre Produktivität um etwa 25 % steigern.

So zeigt sich diese Geschwindigkeit in den täglichen Workflows:

Entscheidungen fallen schneller: Teams verlieren keine Zeit mehr damit, Updates zusammenzustellen, die zuvor aufgrund Teams verlieren keine Zeit mehr damit, Updates zusammenzustellen, die zuvor aufgrund einer Vielzahl unterschiedlicher tools verstreut waren.

Workflows laufen von selbst ab: Automatisierungen übernehmen Aktualisierungen, Nachverfolgungen und Übergänge zwischen den einzelnen Schritten.

Der Kontext bleibt mit den Aufgaben verknüpft: Projekthistorie, Referenzen und Dokumentation bleiben dort sichtbar, wo die Arbeit stattfindet.

Verbesserte teamübergreifende Abstimmung: Gemeinsame Strukturen sorgen dafür, dass Marketing, Betrieb, Produktentwicklung und Support an einem Strang ziehen.

Informationen sind sofort abrufbar: Dateien, Kommentare und Aktualisierungen bleiben organisiert und verschwinden nicht in verschiedenen tools.

🔍 Wussten Sie schon? Mehrere HCI-Studien bestätigen, dass das Wechseln zwischen verschiedenen Benutzeroberflächen das Gehirn dazu zwingt, zusätzliche Energie aufzuwenden, nur um sich daran zu erinnern, wie das neue Tool funktioniert. Diese unnötige kognitive Belastung ist ein Grund dafür, dass Workflows mit mehreren Tools mental anstrengend sind.

Beide Ansätze lösen reale Anforderungen, unterstützen Teams jedoch auf unterschiedliche Weise. Nutzen Sie diese Aufschlüsselung, um zu entscheiden, welcher Weg zu Ihrer Workflow-Realität passt:

Entscheidungskriterien Konvergente Software ist besser, wenn… Einzweck-Tools sind besser, wenn… Teamstruktur Mehrere Teams tragen zu gemeinsamen Workflows bei. Ein Team verwaltet den gesamten Prozess von Anfang bis Ende. Komplexität der Arbeit Projekte umfassen Kommunikation, Planung und Dokumentation in einem einzigen Flow. Die Prozesse sind fokussiert und erfordern Tiefe in einem bestimmten Bereich. Flow Die Arbeit basiert auf einem gemeinsamen Kontext, der über alle Schritte hinweg verbunden bleiben muss. Informationen bleiben innerhalb einer definierten Funktion enthalten. Tool-Landschaft Zu viele unverbundene Systeme verlangsamen den Fortschritt. Es werden nur wenige Tools verwendet, die bereits eine effiziente Arbeit unterstützen. Automatisierungsanforderungen Prozesse müssen Aktionen über verschiedene Teams oder Arbeitsbereiche hinweg auslösen. Automatisierungen müssen nur innerhalb eines einzigen Workflows ausgeführt werden. Anforderungen an die Sichtbarkeit Führungskräfte benötigen eine einheitliche Ansicht des Fortschritts aller Funktionen. Sichtbarkeit ist nur innerhalb eines Teams oder einer Disziplin erforderlich. Skalierbarkeit Sie rechnen mit einem Wachstum der Größe der Teams, des Datenvolumens oder der Komplexität des Workflows. Workload und Struktur bleiben relativ stabil Governance und Sicherheit Zentrale Überwachung, konsistente Zugriffskontrolle und standardisierte Richtlinien sind wichtig. Jedes System kann unabhängig und ohne Mehraufwand verwaltet werden. Kostenmanagement Sie möchten Ihren Stack vereinfachen und betriebliche Verschwendung reduzieren. Sie sind bereit, in mehrere spezialisierte Systeme zu investieren. Onboarding und Einführung Eine gemeinsame Plattform erleichtert neuen Mitgliedern den Einstieg. Teams profitieren von der Beherrschung hochspezialisierter, zweckgebundener tools. Integrationsaufwand Die Pflege vieler Verbindungen verursacht unnötigen Wartungsaufwand. Es sind nur wenige Integrationen mit Einzelzielen erforderlich. Ausführungsgeschwindigkeit Schnelles Handeln hängt von Verbindungen zu Aufgaben, Updates und Kommunikation ab. Geschwindigkeit hängt von umfassenden Fähigkeiten in einer einzigen Funktion ab, nicht von der teamübergreifenden Koordination.

So bewerten und testen Sie konvergierte Plattformen (Schritt für Schritt)

Die Bewertung von All-in-One-Software erfordert einen systematischen Ansatz, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht.

Hier finden Sie eine umfassende Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Schritt 1: Dokumentieren Sie Ihre aktuellen Schwachstellen

Bevor Sie sich an Anbieter wenden, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, was Sie lösen möchten:

Erfassen Sie Ihre bestehende Infrastruktur und identifizieren Sie spezifische Probleme wie langsame Bereitstellungszeiten, Leistungsengpässe oder komplexe Verwaltungsprozesse. Berechnen Sie Ihre aktuellen Kosten, einschließlich Hardware, Strom und Verwaltungskosten. Projizieren Sie Ihr Wachstum für die nächsten 3–5 Jahre, damit Sie die erforderliche Kapazität verstehen.

🔍 Wussten Sie schon? Jedes Mal, wenn Sie zwischen Aufgaben wechseln, erlebt Ihr Gehirn einen „Aufmerksamkeitsblinzeln ”. Das ist ein kurzer Moment, in dem es einfach keine neuen Informationen verarbeiten kann. Selbst ein Blinzeln von 200 bis 500 Millisekunden reicht aus, um den Flow zu unterbrechen und die Leistung zu verlangsamen.

📖 Lesen Sie auch: Der GVP of Marketing von ClickUp über die Lösung von Work Sprawl

Schritt 2: Testen Sie mit Ihren tatsächlichen Workloads

Fordern Sie bei den in die engere Wahl gekommenen Anbietern Testversionen für 30 bis 60 Tage an und setzen Sie Ihre realen Anwendungen ein, wie Datenbanken, E-Mail-Systeme und alles, was Ihr Geschäft am Laufen hält.

Tests mit synthetischen Benchmarks sagen nichts über die tatsächliche Leistung aus. Die Plattform muss auch in Spitzenzeiten ohne Leistungseinbußen funktionieren. Testen Sie sie vor dem Kauf gründlich, um ihre Limite auszuloten.

Unsere AI Sprawl Survey offenbart eine einfache Wahrheit: Mitarbeiter verwenden nur 1 bis 4 KI-Tools, selbst wenn Unternehmen Dutzende davon anschaffen. Die Akzeptanz sinkt in dem Moment, in dem KI von der tatsächlichen Arbeit getrennt wird. Wöchentliche Nutzung von KI-Tools ClickUp löst dieses Problem mit einem konvergenten Workspace. Aufgaben, Dokumente, Chat und KI sind zusammengeführt, sodass die Nutzung ganz natürlich wird und kein weiteres Tool erforderlich ist.

Ihre IT-Mitarbeiter sollten ihre Zeit in der Verwaltungskonsole mit Routineaufgaben verbringen. Wenn sie für grundlegende Vorgänge umfangreiche Schulungen benötigen, ist das ein Problem.

Berechnen Sie die Gesamtkosten für fünf Jahre, einschließlich:

Kaufpreis

Lizenzierung

Supportverträge

Betriebliche Einsparungen

Wenden Sie sich anschließend an bestehende Kunden in Ihrer Branche und fragen Sie sie nach ihren tatsächlichen Erfahrungen: Supportqualität, versteckte Kosten und ob die Plattform die versprochenen Leistungen erbracht hat. Diese Referenzprüfungen decken oft Probleme auf, die in Verkaufspräsentationen nie zur Sprache kommen.

Wählen Sie die Plattform, die Ihre spezifischen Probleme löst, Ihrem Budget entspricht und das Team effektiv verwalten kann. ​​​​​​​​​​​​​​​​

🧠 Wissenswertes: Das menschliche Gehirn ist während des „Default Mode Network “ am kreativsten – dem mentalen Zustand, in den Sie beim Duschen, Pendeln oder Tagträumen eintreten.

Auf die Plätze, fertig, los – ClickUp!

Einheitliches Arbeiten erscheint unmöglich, wenn Ihr Team Updates über verschiedene Tools hinweg verfolgt und versuchen muss, sich zu merken, welche Registerkarte die richtigen Informationen enthält. Aber sobald alles in einem einzigen Flow zusammengefasst ist, läuft die Arbeit endlich so, wie man es sich vorstellt.

ClickUp schafft diesen Flow.

ClickUp Brain liest die bereits geleistete Arbeit in Aufgaben und Dokumenten. Automatisierungen beseitigen routinemäßige Störungen, die den Arbeitsfluss verlangsamen, und KI-Agenten überwachen festgefahrene Arbeiten und springen mit dem nächsten Schritt ein. Dashboards zeigen Ihren gesamten Betrieb auf einem Bildschirm an, während Chat und Docs Unterhaltungen und Dokumentationen mit den Arbeiten verknüpfen, die sie unterstützen. Alles passt zusammen, weil alles miteinander verbunden ist. Warum also warten? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen

Konvergente Software ist ein einheitliches System, das Zusammenarbeit, Kommunikation, Aufgabenausführung, Automatisierung und Wissensmanagement in einer einzigen Plattform vereint. Es ersetzt mehrere Punktlösungen, um Kontextwechsel und fragmentierte Workflows zu reduzieren.

Teams setzen konvergierte Plattformen ein, wenn separate Tools zu Reibungsverlusten, Informationssilos und Zeitverschwendung führen. Konvergierte Software verbessert die Abstimmung, reduziert die Tool-Kosten und zentralisiert die Ausführung der Arbeit in einem System.

Einzweck-Tools konzentrieren sich auf eine Funktion (z. B. Chat, Dokumente, Ticketing). Konvergente Software verbindet diese Funktionen miteinander, sodass Dokumente, Chats, Aufgaben und Automatisierung denselben Kontext teilen, anstatt in getrennten Systemen zu existieren.