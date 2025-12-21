Wispr Flow vs. ClickUp: Was eignet sich besser für Echtzeit-Transkriptionen?

Das Tippen kann nicht immer mit Ihren Gedanken mithalten. In einem Moment erstellen Sie Sprachnotizen, im nächsten springen Sie zwischen Dokumenten, E-Mails und Projekt-Tools hin und her, um diese Ideen in etwas Brauchbares umzusetzen.

Hier kommen KI-Sprachtools und Echtzeit-Transkription als Schritte ins Spiel, sodass Sie natürlich sprechen und Ihre Arbeit fortsetzen können, ohne sich mit der Tastatur herumschlagen zu müssen.

Wispr Flow fungiert wie eine KI-gestützte Tastatur für Ihren Desktop und wandelt Diktate in sauberen Text in Ihren bevorzugten Arbeitsanwendungen um. ClickUp hingegen kombiniert mehrere Funktionen und Tools in einem einzigen Workspace, der durch Sprache und KI gesteuert wird.

In diesem Artikel untersuchen wir Wispr Flow und ClickUp und vergleichen, wie jedes der beiden Programme mit sprachgesteuertem Aufgabenmanagement, kontextbezogenen KI-Funktionen und Features zur Produktivität umgeht.

Wispr Flow vs. ClickUp auf einen Blick

Wenn Sie ein spezielles Diktat-Tool mit einer umfassenden Plattform für die Produktivität vergleichen, ist es hilfreich, die Unterschiede nebeneinander zu sehen:

Feature ClickUp Wispr Flow Echtzeit-Transkription und Notizenerfassung ClickUp AI Notetaker zeichnet unterstützte Anrufe auf, erstellt Transkripte und Zusammenfassungen und wandelt Follow-ups in Aufgaben in ClickUp Aufgaben und Dokumente um. Konzentriert sich auf Live-Diktate in beliebige Textfelder der Auswahl; nimmt nicht an Anrufen teil, ermöglicht Ihnen jedoch, Notizen in beliebige Apps zu sprechen. Projektmanagement und Aufgabenmanagement Vollständige Projekthierarchie (Workspaces → Spaces → Ordner → Listen → Aufgaben → Unteraufgaben) mit Dokumenten, Dashboards und Berichterstellung an einem Ort Keine integrierte Aufgaben- oder Projektverwaltung; nutzt externe Tools wie ClickUp, Jira oder CRMs zur Speicherung und Nachverfolgung von Arbeiten. Workflow-Automatisierung und KI-Modelle ClickUp Automations und ClickUp Brain verarbeiten Statusänderungen, Zuweisungen, Benachrichtigungen, Zusammenfassungen und KI-generierte Entwürfe, die mit Workspace-Daten verknüpft sind. Verwendet KI-Modelle zum Bereinigen, Umschreiben und Formatieren von diktiertem Text, löst jedoch keine Workflow-Änderungen oder Aufgabenaktionen aus. Zusammenarbeit und Kommunikation Gemeinsam genutzte Dokumente, Kommentare zuweisen, Chatten und Clips halten Unterhaltungen, Dateien und Aufgaben in einem gemeinsamen Workspace zusammen. Beschleunigt Antworten und Dokumentation in Tools wie E-Mail, Slack, Docs oder IDEs, bietet jedoch keinen gemeinsamen Workspace. Preise Free Forever-Plan; kostenpflichtige Tarife ab 7 $/Monat pro Benutzer, mit KI-Add-Ons wie Brain und BrainGPT, die in den kostenpflichtigen Tarifen verfügbar sind. Basic: kostenlos; Pro: 15 $/Monat pro Benutzer; Enterprise: benutzerdefinierte Preisgestaltung Am besten geeignet für Teams, die Sprachsteuerung, Transkription, Aufgaben, Dokumente und KI-Automatisierung in einer einzigen Plattform für Produktivität und Projektmanagement wünschen. Einzelpersonen und Teams, die eine schnelle, flexible Diktatfunktion suchen, die sie in bestehenden Apps und Workflows nutzen können.

Was ist ClickUp?

Bleiben Sie organisiert, arbeiten Sie schneller und verwalten Sie alle Aufgaben an einem Ort mit ClickUp

Stellen Sie sich vor, Sie leiten eine Produkteinführung: Sprachmemos in Ihrem Telefon, Erinnerungen an Aufgaben, die über verschiedene Apps verstreut sind, und Feedback, das in E-Mail-Threads vergraben ist. Jedes Mal, wenn Sie zwischen den Tools hin- und herspringen, verlieren Sie an Geschwindigkeit und Kontext. Das ist klassische Arbeitszerstreuung in Aktion.

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der entwickelt wurde, um sowohl die Arbeitsausbreitung als auch die KI-Ausbreitung zu reduzieren, indem alle Ihre Arbeitsanwendungen, Daten und KI-Modelle auf einer einzigen Plattform zusammengeführt werden.

Sie können Projekte planen, Aufgaben erstellen, Dokumente entwerfen und Kommentare hinzufügen, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen. Alle Ihre ClickUp-Tools und -Features bleiben auf einer einzigen Plattform miteinander verbunden, sodass sich Ihr Workflow wie ein zusammenhängender Arbeitsbereich anfühlt und nicht wie eine Ansammlung unzusammenhängender Tools.

ClickUp enthält auch einen integrierten KI-Assistenten namens ClickUp Brain. Dieser fungiert als kontextbezogene KI-App, die Ihre Aufgaben, Dokumente und Kommentare versteht und Ihnen hilft, Inhalte direkt dort zu entwerfen, wo die Arbeit stattfindet.

Für Teams, die lieber diktieren als tippen, bietet ClickUp BrainGPT zusätzlich zu ClickUp Brain die Funktion „Talk to Text ”. Mit BrainGPT auf dem Desktop oder über die Chrome-Erweiterung drücken Sie einfach eine Verknüpfung, sprechen ganz natürlich und Ihre Worte erscheinen als formatierter Text in Aufgaben, Dokumenten, Kommentaren oder anderen Arbeitsanwendungen, die Sie bereits verwenden.

Ein Benutzer hat es perfekt beschrieben:

ClickUp hat mehrere Tools ersetzt, auf die wir uns bisher verlassen haben – Aufgabenmanager, Dokumententools, Dashboards und sogar KI-Notiz-Apps. Die Möglichkeit, Workflows anzupassen, Automatisierungen durchzuführen und alle in Echtzeit auf dem Laufenden zu halten, hat unsere Arbeitsweise komplett verändert.

ClickUp-Features

ClickUp vereint Aufgaben, Dokumente, Zusammenarbeit und KI auf einer Plattform. Hier sind die wichtigsten Features, die für Sie wichtig sind, wenn Sie Transkriptionen erstellen, Ideen diktieren und Unterhaltungen in Arbeit umsetzen möchten.

Feature Nr. 1: ClickUp AI Notetaker

Verwandeln Sie jedes Meeting mit ClickUp AI Notetaker in sofortige Notizen, Transkripte und umsetzbare Aufgaben.

Anstatt sich auf handschriftliche Notizen oder verstreute Aufzeichnungen zu verlassen, kann ClickUp AI Notetaker automatisch unterstützte Anrufe verbinden und durchsuchbare Transkripte und Zusammenfassungen erstellen. Von dort aus können Sie direkt aus der Zusammenfassung Aufgaben erstellen, Eigentümer zuweisen und Fälligkeitsdaten hinzufügen, sodass zwischen einem Anruf und Ihrer Aufgabenliste nichts verloren geht.

Da die Notizen und Transkripte in ClickUp Aufgaben und ClickUp Dokumenten gespeichert sind, kann Ihr Team Kommentare hinterlassen, Feedback hinzufügen und die Nachverfolgung von Folgearbeiten durchführen, ohne auf separate Transkriptionssoftware zurückgreifen zu müssen.

Beispiel: Ein Vertriebsleiter führt täglich Check-ins mit seinem Team durch. Anstatt während des Meetings Aktionspunkte einzutippen, nutzt er ClickUp AI Notetaker. Nach dem Meeting werden die wichtigsten Entscheidungen in einer Zusammenfassung hervorgehoben und Folgeaufgaben automatisch erstellt und zugewiesen, sodass der Manager diese nur noch überprüfen und anpassen muss.

Feature Nr. 2: ClickUp Brain und BrainGPT

Fragen Sie, analysieren Sie und automatisieren Sie Ihre Arbeit mit KI, die Ihren gesamten Workspace mit BrainGPT versteht.

ClickUp Brain ist Ihr KI-Assistent innerhalb von ClickUp. Es nutzt fortschrittliche KI-Modelle, um Fragen zu Ihren Aufgaben und Dokumenten zu beantworten, Aufgaben und Dokumente zu erstellen, lange Notizen zusammenzufassen und Ihnen dabei zu helfen, Feedback in einen klaren Plan zu strukturieren.

Mit BrainGPT auf dem Desktop und als Google Chrome-Erweiterung können Sie Talk to Text verwenden, um Ideen sofort festzuhalten und die Routinearbeiten der KI zu überlassen.

BrainGPT wandelt Ihre Sprache in Text um, und zwar in Desktop-Apps, Dokumenten, Websites und Formularen, sodass Sie Aktualisierungen oder Entwürfe diktieren können, anstatt sie einzutippen. Dank der KI-gestützten Transkription sparen Benutzer dadurch im Durchschnitt bis zu 1,1 Tage pro Woche und schließen Aufgaben viermal schneller ab, als sie sie eintippen.

ClickUp BrainGPT basiert auf erstklassigen KI-Modellen wie ClickUp Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek und Claude und versteht Ihren Kontext auf intelligente Weise, führt während des Sprechens Bearbeitung durch und liefert ausgefeilte Texte für verschiedene Apps.

Die App übernimmt für Sie die Zeichensetzung, Strukturierung und Formatierung, sodass Ihre diktierten Inhalte als saubere Absätze oder Checklisten statt als rohe Transkripte ausgegeben werden. Mit bis zu 88 % Kosteneinsparungen ersetzt diese KI-Super-App mehrere KI-Apps und Transkriptions-Tools und bietet Ihnen gleichzeitig sprachgesteuerte Geschwindigkeit und Genauigkeit.

Sie können Talk to Text auch in klassischen Transkriptions-Workflows verwenden. BrainGPT kann:

Nehmen Sie nach einem Meeting kurze Sprachnotizen auf und fügen Sie diese in ein ClickUp-Dokument ein.

Verwandeln Sie gesprochene Ideen in strukturierte Dokumentationen für Projekte oder Briefings.

Füllen Sie Formulare und Felder freihändig aus, während die Automatisierung den Rest übernimmt.

Funktion Nr. 3: ClickUp Dokumente, Aufgaben und Zusammenarbeit

Erstellen, freigeben und verbinden Sie Dokumente direkt mit Ihren Workflows, um mit ClickUp Docs eine schnellere Ausführung zu erzielen.

Mit ClickUp Docs können Teams Dokumente, Wikis und Wissenszentren erstellen, die direkt mit Aufgaben und Projekten verknüpft sind. Sie können Kommentare hinterlassen, Kommentare für bestimmte Teammitglieder hinzufügen und diese Kommentare in Aktionspunkte umwandeln, ohne das Dokument verlassen zu müssen. Dokumente und Aufgaben werden nebeneinander angezeigt, sodass Sie verfolgen können, wie ein Dokument in echte Arbeit umgesetzt wird.

Mit Talk to Text können Sie Abschnitte eines Dokuments, eine Zusammenfassung eines Meetings oder einen Wissensartikel diktieren, anstatt sie zu tippen. Sprechen Sie Ihre Gliederung oder ganze Absätze, lassen Sie Talk to Text sie aufschreiben und verwenden Sie dann BrainGPT, um den Text zu straffen oder langes Feedback in eine übersichtliche Checkliste umzuwandeln.

Über Docs hinaus bieten Ihnen ClickUp Aufgaben eine flexible Struktur (Aufgaben, Unteraufgaben, Benutzerdefinierte Felder, Abhängigkeiten), mit der Sie alles von einfachen Checklisten bis hin zu komplexen Projekten verfolgen können. Wenn Sie Docs und Dateien an Aufgaben anhängen, erhalten Sie eine „Aufgaben-Docs”-Erfahrung, bei der Kontext und Ausführung zusammenkommen.

Planen, organisieren und verfolgen Sie jede Aufgabe mit benutzerdefinierten Feldern, Prioritäten und Fristen mit ClickUp Aufgaben

📌 Beispiel: Ein Marketingteam verfasst einen Launch-Brief in ClickUp Docs. Die Prüfer hinterlassen Kommentare und wandeln wichtige Threads in Aufgaben für Text, Design und Qualitätssicherung um. Diese Aufgaben bleiben mit dem Originaldokument verknüpft, sodass alle Beteiligten Änderungen, Genehmigungen und Starttermine an einem Ort verfolgen können.

Um diese Synergie zu verstärken, ermöglichen die Kollaborationstools von ClickUp ( ClickUp Chat, Assign Comments und ClickUp Clips ) Teams, Kommentare zu hinterlassen, kurze Bildschirm- oder Sprachclips zu teilen und innerhalb derselben Plattform zu arbeiten. Dies verhindert das Wechseln zwischen verschiedenen Tools und hilft Teams, ihre Energie auf das Abschließen von Aufgaben zu konzentrieren, ohne den Kontext wechseln zu müssen.

Preise für ClickUp

Was ist Wispr Flow?

via Wispr Flow

Wispr Flow ist ein KI-gestütztes Sprachdiktat-Tool, das entwickelt wurde, um diesen Engpass zu beheben. Es ermöglicht Ihnen, natürlich zu sprechen, und wandelt Ihre Stimme sofort in gut formatierten Text in fast jeder App auf Mac, Windows oder iPhone um. Sie können in Google Docs, Ihrem Browser, E-Mails, Notion, Ihrer IDE oder einem CRM diktieren, und Wispr Flow tippt für Sie.

Im Gegensatz zu einfachen Sprach-zu-Text-Tools wird Wispr Flow als kontextbezogene KI-App präsentiert. Es fügt automatisch Satzzeichen hinzu, entfernt Füllwörter und kann den Ton und die Formatierung an das anpassen, was Sie schreiben, egal ob es sich um ein Projektdokument, eine Chat-Antwort oder einen Code-Block handelt. Es unterstützt über 100 Sprachen, was es für globale Teams und mehrsprachige Workflows nützlich macht.

Features von Wispr Flow

Wispr Flow hat ein vorrangiges Ziel: Ihnen dabei zu helfen, Ideen zu diktieren und schriftliche Arbeiten schneller als durch Tippen abzuschließen, unabhängig von der App oder dem Gerät. Hier sind die wichtigsten Features, die Sie beim Vergleich von Wispr Flow und ClickUp berücksichtigen sollten.

Funktion Nr. 1: Freisprech-Sprachdiktat

via Wispr Flow

Mit Wispr Flow können Sie die Diktatfunktion über eine Verknüpfung oder die Flow-Leiste starten. Sobald die Funktion aktiviert ist, wird der Text in das von Ihnen ausgewählte Feld eingegeben, egal ob es sich um eine E-Mail, ein Google Doc, eine Chat-Nachricht oder Ihren Code-Editor handelt.

Das tool ist darauf ausgelegt, mit der Geschwindigkeit Ihres Gehirns bei der Ideenfindung Schritt zu halten, nicht mit der Geschwindigkeit Ihrer Finger beim Tippen. Wispr Flow behauptet, dass Diktieren 3- bis 4-mal schneller sein kann als Tippen, insbesondere bei langen Dokumenten wie Berichten oder Notizen zu Meetings.

📌 Beispiel: Ein Produktmanager nimmt an einem virtuellen StandUp-Meeting teil, während er sein Board überprüft. Anstatt anzuhalten, um Notizen zu tippen, hält er das Tastenkürzel gedrückt, diktiert die Aktualisierungen laut genug für sein Mikrofon, und Wispr Flow schreibt alles in die geöffnete Aufgabe oder das geöffnete Dokument.

Feature Nr. 2: KI-gestützte automatische Bearbeitungen und Befehle

Wispr Flow verwendet KI-Modelle, um Ihre Sprache zu bereinigen. Es entfernt Füllwörter, fügt Satzzeichen hinzu und wandelt gesprochene Anweisungen wie „neuer Absatz“ oder „dies in Aufzählungspunkte umwandeln“ in echte Formatierungsänderungen um.

Sie können auch einfache Sprachbefehle wie „Schreibe dies formeller um” oder „Kürze diesen Absatz” verwenden, und Wispr schreibt den markierten Text um. Das macht es nicht nur für reine Diktate nützlich, sondern auch für die Überarbeitung von Entwürfen und die Anpassung der Struktur, ohne die Tastatur zu berühren.

Feature Nr. 3: Persönliches Wörterbuch mit geräteübergreifender Synchronisierung

via Wispr Flow

Wispr Flow enthält ein persönliches Wörterbuch, in das Sie Produktnamen, Akronyme und fachspezifische Begriffe eintragen können. Sie können wiederverwendbare Snippets erstellen, die durch kurze Phrasen als Auslöser dienen, was für Signaturen oder wiederkehrende Textpassagen sehr praktisch ist.

Ihr Vokabular und Ihre Einstellungen werden geräteübergreifend synchronisiert, sodass Sie zwischen Desktop und Mobilgerät wechseln können, ohne dass sich das Verhalten Ihrer Diktierfunktion ändert. Für Teams sorgen gemeinsame Wörterbücher für eine einheitliche Rechtschreibung und Terminologie, wenn mehrere Personen dasselbe Tool verwenden.

📌 Beispiel: Ein technischer Redakteur fügt „SaaS“, „SDK“ und bestimmte Kundennamen zum Wörterbuch hinzu. Später, beim Diktieren eines langen Dokuments, werden diese Begriffe jedes Mal korrekt angezeigt, sodass weniger manuelle Korrekturen erforderlich sind.

📖 Lesen Sie auch: Wie nutzt man KI für Meeting-Notizen?

Preise für Wispr Flow Flow

Basic : Kostenlos

Pro : 15 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Wispr Flow vs. ClickUp: Vergleich der Features

Sowohl Wispr Flow als auch ClickUp helfen Ihnen dabei, Ihre Stimme mehr und Ihre Tastatur weniger zu verwenden, aber sie fügen sich auf sehr unterschiedliche Weise in Ihren Workflow ein. Wispr Flow verhält sich wie ein KI-Transkriptionstool und eine Tastatur, die Sie in jede App integrieren können, während ClickUp eine vollständige Plattform für Produktivität mit KI ist, die in Ihre Aufgaben, Dokumente und Meetings integriert ist.

Vergleichen wir Wispr Flow und ClickUp in Bezug auf Echtzeit-Transkription, Aufgabenverwaltung, KI-Automatisierung, Zusammenarbeit und Preise.

Feature Nr. 1: Echtzeit-Transkription und Notizenerfassung

ClickUp

ClickUp kombiniert AI Notetaker, Dokumente und Aufgaben, sodass Ihre Unterhaltungen direkt in strukturierte Notizen und Aktionspunkte umgewandelt werden. ClickUp AI Notetaker zeichnet den Ton auf, erstellt ein Transkript, fasst die Unterhaltung zusammen und ermöglicht es Ihnen, mit wenigen Klicks Folgeaufgaben zu erstellen.

Da sich alles in ClickUp befindet, können Sie Transkripte innerhalb von Aufgaben überprüfen, Kommentare hinzufügen und Statusänderungen im Laufe der Zeit verfolgen. Wenn Sie es vorziehen, Ihre eigenen Gedanken nach dem Anruf hinzuzufügen, können Sie mit ClickUps „Talk to Text” Sprachmemos direkt in Dokumente oder Aufgaben diktieren. Anschließend können Sie ClickUp Brain verwenden, um diese zusammenzufassen oder in Checklisten umzuwandeln, ohne dass eine manuelle Eingabe erforderlich ist.

Wispr Flow

Wispr Flow konzentriert sich eher auf Diktate als auf die Erfassung von Meetings. Es nimmt nicht an Anrufen teil, sondern ermöglicht Ihnen, Ihre Sprache in jede beliebige App zu transkribieren, die Sie verwenden. Wenn Sie sich eine Aufzeichnung anhören oder nach einem Meeting laut nachdenken, können Sie Ihre Zusammenfassung in ein Google Doc, eine ClickUp Aufgabe oder Ihr CRM diktieren.

🏆 Gewinner: ClickUp gewinnt, wenn Sie eine vollständige Transkription von Meetings in Verbindung mit Aufgaben und Dokumenten wünschen. Wispr Flow gewinnt, wenn Sie eine flexible Diktierfunktion wünschen, die Sie in jede bereits verwendete App integrieren können.

Feature Nr. 2: Projektmanagement und Aufgabenmanagement

ClickUp

*Organisieren Sie Ihre Arbeit mit einer strukturierten Hierarchie vom Workspace bis zu den Aufgaben, um innerhalb von ClickUp für Klarheit zu sorgen.

ClickUp wurde in erster Linie als Plattform für das Projekt- und Aufgabenmanagement entwickelt. Dank seiner Projekthierarchie (Workspaces → Spaces → Ordner → Listen → Aufgaben → Unteraufgaben) lassen sich große Projekte und tägliche To-dos einfacher in einer Struktur organisieren. Aufgaben können Benutzerdefinierte Felder, Prioritäten, Checklisten und Abhängigkeiten sowie Links zu ClickUp Docs und ClickUp Dashboards enthalten .

Sie können Aufgaben aus Meeting-Zusammenfassungen, aus Dokumenten oder durch Konvertieren von Kommentaren erstellen, sodass Ihre Diktate und Transkripte immer ein klares Ziel haben.

Wispr Flow

Wispr Flow verwaltet Aufgaben nicht selbstständig. Es hilft Ihnen dabei, Aufgabenbeschreibungen auszufüllen, Aktualisierungen zu schreiben und Dokumentationen schneller durch Sprachdiktat zu erstellen, aber Sie sind weiterhin auf andere Tools (wie ClickUp, Jira oder ein CRM) angewiesen, um diese Aufgaben tatsächlich zu speichern und zu verfolgen.

🏆 Gewinner: ClickUp ist klarer Sieger im Bereich Aufgaben- und Projektmanagement, da es Planung, Nachverfolgung und Berichterstellung in einer Plattform vereint, anstatt nur als zusätzliche Ebene darüber zu liegen.

Funktion Nr. 3: Workflow-Automatisierung und KI-Modelle

ClickUp

Automatisieren Sie wiederholende Workflows mit benutzerdefinierten Auslösern und Bedingungen mit ClickUp Automatisierungen

ClickUp umfasst integrierte Automatisierungen über ClickUp Automations und ClickUp Brain, sodass Sie Statusänderungen, Zuweisungen, Benachrichtigungen und sogar KI-Aktionen wie das Zusammenfassen eines Dokuments oder das Erstellen eines Entwurfs aus einer Eingabeaufforderung automatisieren können.

Mit ClickUp BrainGPT können Sie Aufgaben und Dokumente diktieren und dann die KI bitten, Informationen zusammenzufassen oder Felder zu aktualisieren. Sie können dieselben KI-Modelle, die bei der Textgenerierung helfen, auch dazu verwenden, Ihren Workspace zu „lesen” und Antworten zum Status Ihrer Arbeit zu geben.

Wispr Flow

Wispr Flow verwendet KI-Modelle hauptsächlich zur Verarbeitung von Spracheingaben. Es bereinigt diktierte Texte, schreibt Inhalte auf Wunsch um und formatiert die Ausgabe in Listen, Absätze oder Zusammenfassungen.

Allerdings kennt es Ihre Projekte, Aufgaben oder Boards nicht. Die Automatisierung beschränkt sich auf das Umschreiben und Formatieren; sie ist kein Auslöser für Workflow-Aktionen wie Statusänderungen oder Arbeitszuweisungen.

🏆 Gewinner: ClickUp gewinnt in puncto Workflow-Automatisierung und Tiefe der KI-Modelle, die mit Ihren Aufgaben und Dokumenten verknüpft sind. Wispr Flow gewinnt, wenn Ihre HauptPriorität darin besteht, Sprache in jeder App in sauberen Text umzuwandeln.

Feature Nr. 4: Zusammenarbeit und Kommunikation

ClickUp

ClickUp wurde für die Zusammenarbeit im Team entwickelt. Sie können:

Freigeben Sie Dokumente und ermöglichen Sie Ihren Teamkollegen, Kommentare zu hinterlassen oder Änderungen vorzuschlagen.

Verwenden Sie „Kommentare zuweisen” , um Feedback in nachverfolgbare Arbeiten umzuwandeln.

Chatten Sie innerhalb von ClickUp mit Unterhaltungen, die mit Aufgaben und Dokumenten verknüpft sind.

Nehmen Sie kurze Video- oder Sprachclips auf und fügen Sie sie als Anhang zu Aufgaben hinzu.

Da alles innerhalb von ClickUp stattfindet, kann Ihr Team auf einer einzigen Plattform arbeiten und Unterhaltungen, Aufgaben und Dokumente miteinander verbinden.

Wispr Flow

Wispr Flow verfügt über keinen eigenen gemeinsamen Workspace. Die Zusammenarbeit findet in den Tools statt, die Sie verwenden: Slack, E-Mail, Docs oder Aufgabenmanager. Es beschleunigt die Zusammenarbeit, indem es Menschen, die Probleme mit dem Tippen oder der Konzentration haben, dabei hilft, schneller und konsistenter zu antworten, und viele Benutzer mit ADHS betonen, wie viel Zeit sie dadurch zurückgewinnen.

🏆 Gewinner: ClickUp gewinnt in puncto strukturierte Zusammenarbeit, da es Teams eine Umgebung bietet, in der sie Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Benachrichtigungen nachverfolgen können. Wispr Flow ist ein leistungsstarkes Begleit-Tool für schnelleres Schreiben innerhalb dieser Apps.

💟 Bonus: Mit BrainGPT können Sie in ClickUp benutzerdefinierte Agenten erstellen, indem Sie einfach Ihre Anweisungen über das Sprach-zu-Text-Feature sprechen. Sie beschreiben einfach mit Ihren eigenen Worten, was der Agent zu erledigen hat – z. B. Fragen in einem Kanal beantworten oder die Automatisierung von Updates durchführen – und BrainGPT transkribiert Ihre Sprache und führt Sie durch die Einstellung der Auslöser, Bedingungen, Aktionen und Wissensquellen des Agenten. Mit der Option „Ask Brain” können Sie KI-gestützte Vorschläge zur Verfeinerung der Anweisungen Ihres Agenten erhalten, was den Prozess noch einfacher macht. Holen Sie sich Unterstützung von ClickUp Brain und BrainGPT, um Ihre Agenten aufzubauen und zu optimieren.

ClickUp vs. Wispr Flow auf Reddit

Reddit-Benutzer, die über ClickUp und Wispr Flow diskutieren, heben hervor, wie diese tools unterschiedliche Anforderungen an die Produktivität erfüllen.

Viele Benutzer schätzen ClickUp für seine Fähigkeit, mehrere Workflows in einer einzigen Oberfläche zu konsolidieren:

Ich bin wirklich beeindruckt davon, dass ich dafür kein weiteres tool benötige, um alles zu erledigen. Alles läuft über die ClickUp-Oberfläche. Es lässt sich mit meinem Google Kalender verbinden und funktioniert einfach super nahtlos.

Ich bin wirklich beeindruckt davon, dass ich dafür kein weiteres tool benötige. Alles kann ich über die ClickUp-Oberfläche erledigen. Es kann mit meinem Google Kalender verbunden werden und funktioniert einfach super nahtlos.

Einige Benutzer haben jedoch in bestimmten Szenarien Probleme mit der Spracherkennung festgestellt:

Manchmal treten Probleme bei der Spracherkennung auf. ClickUp NoteTaker identifiziert Arabisch häufig fälschlicherweise als Farsi, was zu einer fehlerhaften Transkription der Notizen führt.

Manchmal treten Probleme bei der Spracherkennung auf. ClickUp NoteTaker identifiziert Arabisch häufig fälschlicherweise als Farsi, was zu einer fehlerhaften Transkription der Notizen führt.

Was Wispr Flow angeht, schätzen Redditoren besonders, wie es die Produktivität von Benutzern steigert, die mit ihrer Tippgeschwindigkeit oder Konzentration zu kämpfen haben:

Ich bin absolut begeistert von Wispr Flow. Ich habe ADHS, und dank dieser Lösung gewinne ich täglich mehrere Stunden Zeit zurück und kann ohne Einschränkungen beim Tippen mit rasender Geschwindigkeit arbeiten.

Ich bin absolut begeistert von Wispr Flow. Ich habe ADHS, und dank dieser Lösung gewinne ich täglich mehrere Stunden Zeit zurück und kann ohne Einschränkungen beim Tippen mit rasender Geschwindigkeit arbeiten.

Andere weisen jedoch auf technische Probleme hin, die ihren Workflow stören können:

Aus irgendeinem Grund ruiniert die App mein Kontextmenü bei Rechtsklick in Firefox. Die Optionen der Erweiterungen im Kontextmenü bei Rechtsklick verschwinden, wenn ich mit der Maus darüberfahre. Ich habe Stunden mit der Fehlersuche verbracht und sogar mein Firefox-Setup gelöscht, nur um herauszufinden, dass Flow der Übeltäter war.

Aus irgendeinem Grund ruiniert die App mein Kontextmenü bei Rechtsklick in Firefox. Die Optionen der Erweiterungen im Kontextmenü bei Rechtsklick verschwinden, wenn ich mit der Maus darüberfahre. Ich habe Stunden mit der Fehlersuche verbracht und sogar mein Firefox-Setup gelöscht, nur um herauszufinden, dass Flow der Übeltäter war.

Welches Produktivitäts-Tool ist das beste?

Wispr Flow ist ideal, wenn Sie sich nur auf das Diktieren statt auf das Tippen konzentrieren möchten. Es glänzt, wenn Sie Ihren Tag damit verbringen, E-Mails zu schreiben, Ideen zu dokumentieren oder Karten in verschiedenen tools zu aktualisieren und einfach nur eine schnellere Möglichkeit suchen, Ihre Worte auf den Bildschirm zu bringen.

ClickUp ist die bessere Wahl, wenn Sie auch Aufgaben organisieren, verfolgen und ausführen müssen. Mit ClickUp AI Notetaker für Echtzeit-Transkriptionen, ClickUp Brain und BrainGPT für KI-gesteuerte Zusammenfassungen und Diktate sowie ClickUp Tasks und Docs, um alles zusammenzuhalten, erhalten Sie eine Plattform, auf der Unterhaltungen, Notizen und Ausführung miteinander verbunden bleiben.

Wenn Sie zwischen Wispr Flow und ClickUp wählen und einen Arbeitsbereich suchen, in dem KI-Tools, Aufgaben, Dokumente und Projekte zusammenkommen, ist ClickUp langfristig die bessere Wahl für Ihr Team.

