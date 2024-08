Weg mit dem Stift und dem Papier: Wie man KI für Meeting-Notizen nutzt

Haben Sie sich schon einmal dabei ertappt gefühlt, wie Sie sich Notizen für ein Meeting machen, während Ihnen brillante Ideen zugeflogen sind? Nun, Sie sind nicht allein!

Im Durchschnitt sprechen Menschen 110-150 Wörter pro Minute. Im Gegensatz dazu können sie nur 20-45 Wörter pro Minute als ihre Geschwindigkeit beim Schreiben mit der Hand!

Wenn Sie kein Kurzschrift-Experte sind, werden Sie in einem ständigen Aufholspiel feststecken. Während dieses Kampfes verpassen Sie auch die neuen Ideen, die ausgetauscht werden, was dazu führt, dass Sie sich übergangen, verwirrt und überfordert fühlen.

Aber was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, genaue Notizen zu Meetings zu erfassen, ohne dass man sich damit herumschlagen muss?

Haben wir Ihre Aufmerksamkeit? Dann begrüßen Sie den KI-Meeting-Assistenten - ein Tool zur intelligenten Automatisierung von Notizen, während Sie an Meetings teilnehmen.

Hier finden Sie alles, was Sie über den Einsatz von KI für Meeting-Notizen wissen sollten.

KI für Notizen verstehen

Manuelle Methoden zur Erstellung von Notizen sind zeit- und ressourcenaufwändig. Vor diesem Hintergrund verwandelt künstliche Intelligenz (KI) die Erstellung von Notizen von einer alltäglichen Aufgabe in einen strategischen Vorteil.

Hier ein kurzer Einblick in die Magie von KI-generierten meeting-Notizen :

Automatische Spracherkennung (ASR): Die Grundlage für KI-generierte Notizen für Meetings

Das Herzstück einer jeden KI-Notiz ist die automatische Spracherkennung (ASR) - auch bekannt als Speech-to-Text (STT).

Diese Technologie nutzt künstliche Intelligenz (KI) oder maschinelles Lernen (ML), um gesprochene Wörter in präzisen, lesbaren Text umzuwandeln. Sie hat die Kapazität, selbst mit den schnellsten sprachlichen Unterhaltungen Schritt zu halten. Diese skalierbare Echtzeit-Transkription stellt sicher, dass Sie jedes noch so kleine Detail der Unterhaltung erfassen können.

Wussten Sie schon?

ASR ist dreimal schneller als Tippen! So können Sie sich auf hochwertige oder komplexe Aufgaben konzentrieren - oder durch Katzenvideos im Internet scrollen, wenn Sie dies bevorzugen!

Transkription, Zusammenfassung und mehr

Während das Hauptziel von Tools zur Erfassung von Notizen in Meetings darin besteht, Meetings in Echtzeit zu transkribieren, bieten KI-Tools einen zusätzlichen Wert für diese Aufgabe. So geht's:

Einfache Unterscheidung zwischen den verschiedenen Meeting-Teilnehmern durch Erkennung der verschiedenen Sprecher ; zu wissen, wer was gesagt hat, erleichtert die eindeutige Zuordnung von Ideen und beseitigt Verwirrung

; zu wissen, wer was gesagt hat, erleichtert die eindeutige Zuordnung von Ideen und beseitigt Verwirrung Messen Sie die Effizienz von Meetings, indem Sie Wissenslücken analysieren, verbesserungswürdige Bereiche aufdecken , übermäßiges Reden oder Wiederholungen eindämmen, und vieles mehr

, übermäßiges Reden oder Wiederholungen eindämmen, und vieles mehr Suchen Sie Abschriften nach Schlüsselwörtern und Sprechernamen, um schnell und einfach Informationen zu finden

nach Schlüsselwörtern und Sprechernamen, um schnell und einfach Informationen zu finden Erfassen Sie das Wesentliche eines Meetings mit nur wenigen Klicks. KI-Tools ersparen Ihnen Zeit und Aufwand, indem sie automatisch ausführliche Zusammenfassungen und Schlüssel von wichtigen Gesprächspunkten und Entscheidungen erstellen

von wichtigen Gesprächspunkten und Entscheidungen erstellen Identifizieren Sie Handlungselemente, damit Sie keine Nachbereitung mehr verpassen. KI-generierte Notizen zu Meetings erfassen und markieren wichtige Entscheidungen, Aufgaben und Aktionen

mehr verpassen. KI-generierte Notizen zu Meetings erfassen und markieren wichtige Entscheidungen, Aufgaben und Aktionen Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Freigeben von Wissen in mehrsprachigen Teams mitKI-Tools zum Schreiben die Meeting-Notizen in mehreren Sprachen erstellen

clickUp Brain konvertiert Meeting-Notizen in verschiedene Sprachen

Vorteile der KI für Meeting Notizen

Nachdem Sie nun die Rolle von KI-Tools für die Erstellung von Notizen lassen Sie uns kurz die Vorteile von KI-Notizen für Meetings durchgehen:

Gesteigerte Produktivität : Die KI-Software für Notizen befreit Sie von der Last der manuellen Notizen. Als Ergebnis können Sie frei brainstormen, Erkenntnisse freigeben und sich aktiv an Diskussionen beteiligen, während die KI-Notizsoftware jedes Detail erfasst. Dies führt zu einer Steigerung der allgemeinen Produktivität in Meetings

: Die KI-Software für Notizen befreit Sie von der Last der manuellen Notizen. Als Ergebnis können Sie frei brainstormen, Erkenntnisse freigeben und sich aktiv an Diskussionen beteiligen, während die KI-Notizsoftware jedes Detail erfasst. Dies führt zu einer Steigerung der allgemeinen Produktivität in Meetings Verbesserte Genauigkeit und Vollständigkeit : Die KI-gestützte Transkription wandelt jeden Ton aus Ihren Video-Konferenz-Apps akribisch in sein schriftliches Pendant um. Da alles - von rasanten Diskussionen bis hin zum Fachjargon - originalgetreu dokumentiert wird, können Sie sich leichter auf die Genauigkeit und Vollständigkeit der von der KI generierten Notizen verlassen

: Die KI-gestützte Transkription wandelt jeden Ton aus Ihren Video-Konferenz-Apps akribisch in sein schriftliches Pendant um. Da alles - von rasanten Diskussionen bis hin zum Fachjargon - originalgetreu dokumentiert wird, können Sie sich leichter auf die Genauigkeit und Vollständigkeit der von der KI generierten Notizen verlassen Verbesserte Zusammenarbeit: Da alle Meeting-Teilnehmer Zugang zu denselben Informationen haben, bringen diese Notizen sie auf dieselbe Seite. Dieses gemeinsame Verständnis ebnet den Weg für kollaboratives Arbeiten mit klaren, transparenten und eindeutigen Zielen

gemeinsame Bearbeitung von Meeting-Notizen und Aktionsplänen mit ClickUp Docs_

Umsetzbare Ergebnisse : Die KI-Tools insoftware für Meeting-Protokolle erkennen und markieren automatisch wichtige Aufgaben und Entscheidungen in den Notizen. Indem diese Elemente an den Anfang gestellt werden, können Sie Aufgaben schnell und effizient zuweisen. Außerdem ist es einfacher, positive Ergebnisse zu erzielen, wenn die Erwartungen, Zeitleisten usw. klar sind

: Die KI-Tools insoftware für Meeting-Protokolle erkennen und markieren automatisch wichtige Aufgaben und Entscheidungen in den Notizen. Indem diese Elemente an den Anfang gestellt werden, können Sie Aufgaben schnell und effizient zuweisen. Außerdem ist es einfacher, positive Ergebnisse zu erzielen, wenn die Erwartungen, Zeitleisten usw. klar sind Verbesserte Entscheidungsfindung : Der KI-Meeting-Assistent kann Schlüsselerkenntnisse aus dem Meeting ziehen, Zusammenfassungen erstellen und auch einen Fahrplan für künftige Maßnahmen erstellen. Dies unterstützt die Entscheidungsfindung und dient gleichzeitig als Benchmark, um wiederkehrende Themen oder Schwerpunktbereiche zu identifizieren

: Der KI-Meeting-Assistent kann Schlüsselerkenntnisse aus dem Meeting ziehen, Zusammenfassungen erstellen und auch einen Fahrplan für künftige Maßnahmen erstellen. Dies unterstützt die Entscheidungsfindung und dient gleichzeitig als Benchmark, um wiederkehrende Themen oder Schwerpunktbereiche zu identifizieren Scharfes Wissensmanagement : Meeting-Notizen sind eine Aufzeichnung aller Ihrer Meetings. Mit KI-Tools können Sie diese Wissensdatenbank dokumentieren, speichern und organisieren, um einen einfachen Zugriff und künftige Referenzen zu ermöglichen. Außerdem werden diese Datenbestände durchsuchbar gemacht, so dass Sie Informationen aus vergangenen Meetings schnell wiederfinden können

: Meeting-Notizen sind eine Aufzeichnung aller Ihrer Meetings. Mit KI-Tools können Sie diese Wissensdatenbank dokumentieren, speichern und organisieren, um einen einfachen Zugriff und künftige Referenzen zu ermöglichen. Außerdem werden diese Datenbestände durchsuchbar gemacht, so dass Sie Informationen aus vergangenen Meetings schnell wiederfinden können Kontinuierliches Wachstum : Da sich KI-Tools für die Erstellung von Notizen in Meetings immer größerer Beliebtheit erfreuen, können Sie sich auch einer kontinuierlichen Verbesserung sicher sein. Da es sich um eine iterative Technologie handelt, wird jede Version des Meeting-Notizbuchs weiter verfeinert und erfüllt Ihre Bedürfnisse noch besser. Im Ergebnis können Sie von dem KI-Assistenten in Meetings einen immer größeren Wert erwarten

: Da sich KI-Tools für die Erstellung von Notizen in Meetings immer größerer Beliebtheit erfreuen, können Sie sich auch einer kontinuierlichen Verbesserung sicher sein. Da es sich um eine iterative Technologie handelt, wird jede Version des Meeting-Notizbuchs weiter verfeinert und erfüllt Ihre Bedürfnisse noch besser. Im Ergebnis können Sie von dem KI-Assistenten in Meetings einen immer größeren Wert erwarten Ein Schritt in Richtung Inklusion: Befähigen Sie unterschiedliche Teams, indem Sie mit KI-Notizen für Meetings Barrieren abbauen. Ob es um die Übersetzung von Meeting-Agenden von einer Sprache in eine andere geht oder um die Bereitstellung von geschlossenen Untertiteln in Echtzeit für Menschen mit Hörbehinderungen - ein KI-Meeting-Assistent bringt Sie Ihrem Ziel eines inklusiven und barrierefreien Arbeitsplatzes näher

ClickUp Profi-Tipp: Barrierefreiheit ist nicht länger ein Nice-to-have Feature, sondern entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens. Von der Förderung von Innovationen und der Erhöhung der Marktreichweite bis hin zur Einhaltung von Vorschriften hat sie einen großen Einfluss.

Auch gelesen: ClickUp's Commitment zur Barrierefreiheit Practical Use Cases and Applications of AI Meeting Assistants for Note-Taking

Die vielen Vorteile des Einsatzes von KI-Tools für Meeting-Notizen haben Sie wahrscheinlich neugierig gemacht, diese auszuprobieren. Wenn ja, dann finden Sie hier einige Möglichkeiten, wie Sie einen KI-Notizgeber einsetzen können:

Erstellung von Unterlagen für Meetings

Beispiele für Aufforderungen:

Ermitteln Sie auf der Grundlage der Notizen zu vergangenen Meetings zu <Thema/Projekt> die wichtigsten Diskussionspunkte, offene Fragen und mögliche Elemente der Tagesordnung

Erstellen Sie einen Entwurf der Meeting-Agenda auf der Grundlage der wiederkehrenden Themen zu <Thema/Projekt>

Ich arbeite an einem Verkaufsgespräch für <Produkt/Dienstleistung> für einen . Was sollte die Verkaufsunterlage enthalten?

erstellen von Tagesordnungen vor Meetings mit ClickUp Brain

Haben Sie ein Meeting kurzfristig angesetzt? Arbeiten Sie intelligent und nutzen Sie KI-Assistenten, um Materialien für die Vorbereitung von Meetings zu erstellen, z. B. Tagesordnungen, Diskussionspunkte, Foliendokumente usw.

KI-Tools analysieren die Notizen vergangener Meetings und identifizieren Schwerpunktbereiche, wiederkehrende Themen, offene Fragen und jedes Detail, das zu diesem Meeting geführt hat. Mit diesen Daten können sie die Vorbereitung des Meetings einleiten, indem sie relevante Materialien zur Vorbereitung des Meetings erstellen und freigeben. So wird sichergestellt, dass alle Meeting-Teilnehmer informiert und bereit sind, sich auf die Kernthemen einzulassen. Eine solche Strategie spart Zeit und fördert konzentrierte Diskussionen, was zu äußerst effizienten und produktiven Meetings führt.

Ich habe zweiwöchentliche Meetings mit meinem Vorgesetzten und wir verwenden ClickUp für unsere Agenda. Ich habe das Gefühl, den Überblick zu behalten, weil alle meine Anfragen für Ereignisse und Präsentationen hier zusammen mit einer aktuellen Status-Anzeige, die sie einsehen kann, gespeichert sind.

-Michel Turner, stellvertretender Direktor (Career Communities), Universität Miami

Auch gelesen:_ Wie man ClickUp Brain zur Erstellung von Meeting-Notizen verwendet

Live-Transkription und Notizen machen

Beispiel Prompts:

Echtzeit-Transkription dieses Meetings aktivieren

Bitte übersetzen Sie diese Unterhaltung

Identifizieren und unterscheiden Sie die Sprecher in der Transkription

übersetzen Sie Ihren Text mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle in eine andere Sprache

Echtzeit-Transkription und Notizen sind die zentralen Werte eines KI-Meeting-Assistenten. Die Tools zur Erstellung von Notizen erfassen alle Diskussionen und Gesprächsthemen eines Meetings bis ins kleinste Detail, unabhängig von der Anzahl der Teilnehmer. Diese Qualität ist vor allem in schnellen Meetings, großen Diskussionen und Telefonkonferenzen von entscheidender Bedeutung, da Sie so genau wissen, wer was wann gesagt hat. Außerdem hilft es den Teilnehmern, sprachliche und akzentbedingte Probleme zu überwinden, die sonst dazu führen, dass sie Details übersehen oder Informationen falsch interpretieren.

Die KI-Transkriptionssoftware erkennt die Stimme jedes Sprechers, ordnet seine Ideen in den Notizen zu, übersetzt in Echtzeit und erstellt klare und genaue Meeting-Dokumente. Wir haben bereits über die Auswirkungen auf Inklusion und Barrierefreiheit gesprochen, daher ist dies ein einfaches, niedrig hängendes Ziel, wenn Sie KI-Tools für Meetings .

Zusammenfassung von Meeting-Protokollen oder Schlüssel-Punkten

Beispiel für Aufforderungen:

Rekapitulieren Sie die Schlüsselpunkte, die im Meeting besprochen wurden

Identifizieren Sie alle Elemente der Besprechung und listen Sie sie mit den entsprechenden Fristen auf

Erstellen Sie ein kurzes Protokoll über diese Unterhaltung im Meeting

zusammenfassen von Meeting-Notizen in Sekunden mit ClickUp Brain

Verschwenden Sie Ihre Zeit nicht damit, Schlüsselpunkte aus langwierigen Diskussionen zu extrahieren. Nutzen Sie stattdessen KI-Tools, um Zusammenfassungen von Meetings zu erstellen, die den Kern der gesamten Unterhaltung erfassen!

KI-Tools für Notizen in Meetings extrahieren die wichtigsten Erkenntnisse, um eine prägnante Übersicht über die wichtigsten Ergebnisse des Meetings zu erstellen. Auf diese Weise sind alle Teilnehmer auf derselben Seite, ohne dass sie sich durch seitenlange Transkriptionen wühlen müssen. Sie geben auch Zeitstempel dieser Schlüssel-Highlights frei, so dass Sie jederzeit auf Meeting-Aufzeichnungen oder Audiodateien zurückgreifen und die Unterhaltung noch einmal überdenken können.

Diese Protokolle dienen als glaubwürdige Aufzeichnung und bieten einen Überblick über jedes jemals durchgeführte Meeting.

Kreatives Brainstorming anregen

Beispiele für Aufforderungen:

Wir haben den Schritt-für-Schritt-Prozess von <Projekt/Thema> besprochen. Setzen Sie dies in ein Flussdiagramm um

Welche Herausforderungen und Hindernisse wurden in dem Meeting genannt? Was sind mögliche Lösungen für diese Probleme?

konvertieren Sie Ihre Notizen in visuelle ClickUp Mind Maps

Hier finden Sie Meeting-Plattformen, die KI-Technologie nutzen, um visuelles Denken zu fördern. Sie wandeln gesprochene Wörter oder Audiodateien in Konzeptdiagramme und Mindmaps um. Eine solche Visualisierung ermöglicht kreative Erkundungen und kollaborative Brainstorming-Sitzungen aus verschiedenen Perspektiven und mit unterschiedlichen Fachkenntnissen.

Mithilfe solcher Tools können verteilte Teams bei der gemeinsamen Arbeit an Problemen Ideen visuell verbinden, Beziehungen erkennen und Innovationen anstoßen. Die Meeting-Plattform veranschaulicht diese Konzepte nicht nur, sondern dokumentiert sie auch und speichert sie an einem zentralen Speicherort, damit alle Teilnehmer schnell und einfach darauf zugreifen können.

Und schließlich das Whiteboard Feature? Besessen. Dieses Tool wurde häufig bei Team Meetings eingesetzt, um Ideen zu sammeln oder bestimmte Initiativen näher zu erläutern.

brittney Curtner, Programm-Managerin, Utah Valley Universität

Überprüfung und Bearbeitung von Berichten nach dem Meeting

Beispiele für Aufforderungen:

Erstellen Sie einen detaillierten Bericht über das Meeting mit Angabe der Sprecher

Überprüfen Sie die in diesem Meeting besprochenen Ideen auf ihre Richtigkeit

Generieren, zusammenfassen, korrigieren, verbessern und übersetzen Sie Ihre Berichte, E-Mails und Chats mit ClickUp Brain's AI Writer for Work

Neben KI-generierten Zusammenfassungen und Meeting-Protokollen können einige Apps für KI-Notizen auch umfassende Berichte für die Zeit nach dem Meeting erstellen. Diese halten das Wesentliche des Meetings fest, abgeschlossen mit Gesprächspunkten, Dauer des Meetings, Zeitstempeln, Teilnehmerprofilen usw., die Sie auch nach Abschluss des Meetings einsehen können.

Darüber hinaus gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Informationen oder Einsichten aus jedem Bericht zu nutzen. Instanz können Sie beispielsweise die Personen identifizieren, die sich für eine Idee zwischen mehreren Rednern eingesetzt haben, sie um Klarstellung bitten, ihnen Guthaben zukommen lassen und die Eigentümerschaft für damit verbundene Aufgaben zuweisen.

Effizienz von Meetings bewerten

Beispiele für Aufforderungen:

Überprüfen Sie den Flow der Unterhaltung und identifizieren Sie Abschnitte mit häufigen Wiederholungen

Wie hätten wir die Dauer dieses Meetings verkürzen können?

Erstellen Sie eine Agenda für das nächste Meeting und geben Sie Erkenntnisse darüber frei, wie wir es effizienter gestalten können

KI-Tools, die in der Analyse von Unterhaltungen geschult sind, können wertvolle Erkenntnisse über das gesprochene Wort hinaus erfassen. Sie verfügen über fortschrittliche Features zur Analyse von Sprachunterhaltungen und zur Hervorhebung der Dynamik von Meetings. Durch die Erfassung von Metriken wie die Verteilung der Redezeit, Abschnitte mit sich wiederholenden Punkten, Bereiche mit mangelndem Engagement und übermäßiges Reden können Sie verbesserungswürdige Bereiche in Ihrer bestehenden Meeting-Struktur identifizieren.

Dementsprechend können Sie Maßnahmen planen, wie z. B. eine verbesserte Planung der Meeting-Agenda, eine ausgewogene Beteiligung usw., um künftige Meetings zu optimieren und die Konzentration und Effizienz zu steigern.

Personalisieren Sie Ihren Meeting Plan

Beispielanweisungen:

Welche Aufgaben habe ich während dieses Meetings zu erledigen? Fügen Sie sie zu meiner Liste der Aufgaben hinzu

Erstellen Sie einen Aktionsplan mit nach Prioritäten geordneten Aufgaben und Fristen auf der Grundlage der Elemente dieses Meetings

Synchronisieren Sie meinen Google Kalender mit den Aufgaben, die in diesen Notizen zum Meeting aufgeführt sind

KI-Lösungen zur Erfassung von Notizen für Meetings können auch Listen mit Aufgaben oder Aktionspunkten in personalisierte Roadmaps umwandeln. Um dies zu erleichtern, können sie historische Notizen zu Meetings, individuelle Profile, persönliche Kalender, Zeitpläne usw. analysieren, um wiederkehrende Themen, Ihre Rolle in diesen Meetings, bevorstehende Termine usw. zu ermitteln.

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse werden dann personalisierte Pläne erstellt, in denen Aufgaben priorisiert, Rollen und Verantwortlichkeiten zugewiesen und Fristen festgelegt werden. Dieser nahtlose Übergang von der Meeting-Plattform zu den Notizen und der Verwaltung der Aufgaben erleichtert die Nachbereitung und macht sie bequemer. Auf diese Weise können sich die Teilnehmer eines Meetings auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren und einen sinnvollen Beitrag zum Gesamterfolg des Teams leisten.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Notizen mithilfe eines KI-Meeting-Assistenten zu erstellen. Hier sind einige Optionen, die Sie in Betracht ziehen sollten:

Verwenden Sie ASR für Live-KI-Transkriptionen

Mit ASR können Sie eine Echtzeit-Transkription einrichten und die Erstellung von Notizen automatisieren. KI-unterstützte intelligente Features wie ClickUp Brain zu erledigen ist mehr als das Erstellen von Notizen. Verwenden Sie es zur automatischen Transkription von Meeting-Aufzeichnungen, die mit Clips aufgenommen wurden (mehr dazu später). Sie können dann die KI-Transkription verwenden, um nach Highlights zu suchen, anhand von Zeitstempeln durch Videos zu springen und Ausschnitte zu kopieren

Einsatz von KI-Tools für Notizen zur Überprüfung von Aufzeichnungen

Während ASR-Tools Meeting-Transkriptionen in Echtzeit erstellen, arbeiten KI-Tools, die Notizen machen können, mit Audioaufnahmen.

verwenden Sie ClickUp Clips, um Bildschirme aufzuzeichnen und Videos für Teilnehmer eines Meetings freizugeben ClickUp Clips ist ein intelligenter Weg, um textbasierte manuelle Notizen in Rich Media aufzuwerten. So können Sie sie in Meetings einsetzen:

Zeichnen Sie Bildschirmaktivitäten, Anwendungsfenster oder Ihren Desktop auf, während Sie Präsentationen, Video-Walkthroughs, Demos usw. halten.

Automatisches Ausfüllen von Transkripten, Anmerkungen und Zeitstempeln aus den Aufnahmen, um Schlüsselpunkte in einer Diskussion hervorzuheben

Freigeben von Videoclips für die asynchrone Teilnahme von Teammitgliedern, die nicht am Live Meeting teilnehmen konnten

Solche KI-Tools analysieren diese Audio- oder Videodateien, um detaillierte Notizen zu generieren. Sie können auch mit den fortgeschrittenen Funktionen der KI herumspielen, wie z. B. Sprecheridentifizierung, stichwortbasierte Suche, Erstellung von Zeitstempeln und Hervorhebung von Schlüsselmomenten.

Nutzen Sie Tools zur Zusammenfassung von Meetings

In manchen Fällen haben Sie vielleicht Aufzeichnungen von Meetings, die Sie in Notizen umwandeln und daraus kurze Zusammenfassungen erstellen möchten. In anderen Fällen haben Sie vielleicht bereits Meeting-Transkripte und möchten diese nur zusammenfassen. Mit ClickUp Brain können Sie das:

Unterhaltungen analysieren und automatisch Aktionspunkte hervorheben. Dann wandeln Sie diese verwertbaren Gesprächspunkte in Aufgaben um und weisen sie den Beteiligten zu, um die Verantwortlichkeit von Anfang an zu fördern

hervorheben. Dann wandeln Sie diese verwertbaren Gesprächspunkte in Aufgaben um und weisen sie den Beteiligten zu, um die Verantwortlichkeit von Anfang an zu fördern Kurzzusammenfassungen von längeren Diskussionen oder Threads erstellen. Brain durchbricht das Rauschen und stellt die wichtigsten Entscheidungen und nächsten Schritte des Meetings vor, um die Abstimmung im Team zu erleichtern

detaillierte Zusammenfassung von Meeting Notizen mit ClickUp Brain

Nutzen Sie das Feature "Zusammenfassung", um mit wenigen Klicks einen kurzen Überblick über die wichtigsten Entscheidungen, Elemente und Erkenntnisse zu erhalten

Verbindung mit Projektmanagement tools

Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu tun. Erstens können Sie ein ASR- oder KI-Tool für Notizen auswählen, das sich mit Projektmanagement-Plattformen verbinden lässt. Zweitens können Sie sich für ein Projektmanagement-Tool wie ClickUp entscheiden, das über integrierte KI-Funktionen für die Erstellung von Notizen und die Verwaltung von Dokumenten verfügt.

Im Folgenden finden Sie einige Features, die ClickUp zur besten KI-gestützten Softwarelösung für Meeting-Notizen machen:

1. Dokumente

notizen zu Meetings dokumentieren und Kommentare in ClickUp Docs hinterlassen ClickUp Dokumente ist ein zentraler hub für alle Ihre projektbezogenen Dokumente. Es dient als kollaborativer Space, in dem Sie und Ihr Team zusammenarbeiten können:

Dokumentieren Sie Meeting-Notizen zum einfachen Nachschlagen und für eine klare Organisation. Sie können Meeting-Notizen bearbeiten, um sie durch verschiedene Formatierungsoptionen wie Überschriften, Aufzählungspunkte und Tabellen übersichtlicher zu gestalten (PS: Sie können auch ClickUp Brain in Docs verwenden)

zum einfachen Nachschlagen und für eine klare Organisation. Sie können Meeting-Notizen bearbeiten, um sie durch verschiedene Formatierungsoptionen wie Überschriften, Aufzählungspunkte und Tabellen übersichtlicher zu gestalten (PS: Sie können auch ClickUp Brain in Docs verwenden) Überprüfen Sie Meeting-Notizen und tragen Sie zu ihnen bei. Da Dokumente gemeinsam genutzt werden können, können die Teilnehmer Kommentare hinterlassen, um mehr Kontext und Hintergrundinformationen zum Besprochenen hinzuzufügen und Fehler oder Fehlinterpretationen zu korrigieren

hinterlassen, um mehr Kontext und Hintergrundinformationen zum Besprochenen hinzuzufügen und Fehler oder Fehlinterpretationen zu korrigieren Erstellen Sie ein zentralisiertes Repository für alle Ihre Meeting-Notizen. Geben Sie Notizen für alle Beteiligten frei, um Transparenz, Rechenschaftspflicht und Zugang zu Informationen zu gewährleisten und gleichzeitig das gesamte Team auf dem Laufenden zu halten

Übersetzen von Ideen und Konzepten in visuelle Formate wie Mindmaps, Flussdiagramme und Diagramme, die die kreative Exploration und Zusammenarbeit fördern

fördern Visualisieren Sie Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben oder Ideen, um den Fokus auf das große Ganze zu behalten, während Sie an winzigen Details arbeiten

zu behalten, während Sie an winzigen Details arbeiten Integrieren Sie Whiteboards in den Inhalt von Meetings auf Docs, um ein integriertes Brainstorming und die Entwicklung von Projekten zu ermöglichen

aufbau eines integrierten Ökosystems auf ClickUp Whiteboards

3. Vorlagen

ClickUp bietet auch eine reichhaltige Bibliothek kostenloser Vorlagen, die zu 100 % anpassbar sind, basierend auf Ihren Projekt- oder Workflow-Anforderungen.

Dokumentieren Sie die gesamte Meeting-Diskussion mit der ClickUp Vorlage für Meeting-Protokolle

Zum Beispiel die ClickUp Meeting-Protokoll Vorlage bietet eine gut definierte Struktur für die Aufzeichnung von Meeting-Protokollen als Dokument in ClickUp. Von einer detaillierten Tagesordnung über Änderungen in früheren Meeting-Protokollen bis hin zu Ankündigungen deckt diese Vorlage alles ab.

Mit der ClickUp Vorlage für Notizen zum Meeting können Sie Diskussionen im Team eine Richtung geben

Ähnlich verhält es sich mit der anpassbaren Docs-Vorlage für ClickUp Meeting Notizen bietet Orientierung. Indem Sie Richtlinien und eine Struktur für Ihre Meetings festlegen, können Sie dafür sorgen, dass jedes Meeting zählt, egal ob Sie es täglich oder jährlich durchführen.

Behalten Sie den Überblick über alle Ihre Meetings mit der ClickUp Meeting Note Style Vorlage

Da Sie alle Notizen zu Ihren Meetings festhalten müssen, haben wir diese Vorlage auch auf ClickUp Meeting Notizen Stil . Die Meeting-Vorlage erfasst kurze Zusammenfassungen jedes Meetings in einem einfachen Format und bildet ein zentrales, durchsuchbares Repository. Sie erleichtert die Organisation von Notizen und ermöglicht zeitnahe Fortschritts-Updates für Teams und Stakeholder.

4. Integrationen

synchronisieren Sie Ihre Google Kalender mit ClickUp für ein effektives Verfügbarkeitsmanagement für Meetings_

Als ob die in ClickUp integrierten Features und Fähigkeiten nicht schon genug wären, haben Sie auch die Möglichkeit, ClickUp in Ihre bestehenden Tools, Plattformen und Systeme zu integrieren. Ein Beispiel,

ClickUp lässt sich mit Google Meet und Microsoft Teams für Video-Meetings integrieren. In ähnlicher Weise können Sie es mit Fireflies und MeetGeek für Live-Transkriptionen verbinden. Solche Integrationen ermöglichen es Ihnen, andere Tools um leistungsstarke Projektmanagement-Funktionen zu erweitern und sie skalierbar zu machen.

Erfüllen Sie Erwartungen und mehr mit KI für Meeting-Notizen

Ob Sie KI-Tools für Präsentationen und Tagesordnungen oder zur Erstellung von Live-Untertiteln - KI ist bei der Erstellung von Notizen für Meetings auf dem Vormarsch. Noch wichtiger ist, dass sie eine positive und vielversprechende Zukunft für das, was noch kommen wird, zeichnet.

Mit zunehmender Reife der Technologie werden Sie intuitivere, wertorientierte und umsetzbare KI-Meeting-Assistenten finden. Fortgeschrittene Features wie die Stimmungsanalyse werden Sie über die Moral des Teams informieren, während die Live-Übersetzung geografische Verbindungen herstellen wird. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir Zeuge dieses Wandels werden.

Daher ist es eine der besten Möglichkeiten, diese Technologie so früh wie möglich zu nutzen, um der bevorstehenden Entwicklung einen Schritt voraus zu sein. Anstatt Ihre Investitionen auf eine Reihe von Tools zu verteilen, sollten Sie sich für eine einzige Lösung entscheiden, um einen höheren ROI zu erzielen. Mit anderen Worten: Starten Sie mit ClickUp und lassen Sie KI Ihr Geschäft transformieren. Kostenlos anmelden bei ClickUp, um zu erfahren wie!