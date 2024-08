Wir haben die 10 besten Besprechungsprotokolle & Notizen Software im Jahr 2024 getestet

Effektive Kommunikation und Zusammenarbeit sind für die Produktivität eines Teams von entscheidender Bedeutung. In diesem Zusammenhang sind Meeting-Protokolle zu einem unverzichtbaren tool geworden, das Diskussionen rationalisieren und den gemeinsamen Fortschritt unterstützen kann.

Ob Sie nun ein erfahrener Profi, ein Projektmanager oder ein Teamleiter sind, der Wert von meeting-Protokolle bietet eine strukturierte Möglichkeit, sinnvolle Unterhaltungen zu führen und umsetzbare Ergebnisse zu erzielen.

In diesem Leitfaden werden die 10 besten Meeting-Protokollsoftwareprogramme vorgestellt, mit denen Sie kollaborative Meeting-Agenden erstellen, Echtzeit-Feedback zu Meetings konsolidieren und vieles mehr!

Worauf sollten Sie bei einer Software für Meeting-Protokolle achten?

Die beste Software zur Verwaltung von Meetings macht das Erstellen und Freigeben von Notizen einfach. Die in diesem Artikel vorgestellten Softwareprogramme für Meeting-Protokolle haben zwar alle ihre eigenen Vorteile, weisen aber alle die folgenden Schlüssel-Features auf, die sie von anderen Tools abheben:

Flexibilität: Kein Meeting ist wie das andere. Mit dem richtigen Tool können Sie Ihre Notizen und die Vorlage für das Protokoll an Ihre Bedürfnisse und die Art des Meetings, das Sie durchführen, anpassen

Benutzerfreundlichkeit: Nicht jeder, der ein Protokoll anfertigt, muss ein Experte für das Tool sein. Je einfacher die Erstellung von Notizen, die Zuweisung von Aufgaben und die Erstellung von Folgemaßnahmen ist, desto besser

Nicht jeder, der ein Protokoll anfertigt, muss ein Experte für das Tool sein. Je einfacher die Erstellung von Notizen, die Zuweisung von Aufgaben und die Erstellung von Folgemaßnahmen ist, desto besser Standardisierung: Ihre Meeting-Protokollsoftware sollte Ihnen dabei helfen, ein Standardprotokoll für das Anfertigen von Notizen bei Meetings zu erstellen, insbesondere bei der Verwaltungfunktionsübergreifenden Teams *Echtzeit-Bearbeitung: Moderne Tools für die Zusammenarbeit ermöglichen es Ihnen, während des Meetings Notizen zu machen und mehrere Editoren gleichzeitig im Dokument zu haben, ohne dass es zu Verwirrungen kommt

Standardisierung: Ihre Meeting-Protokollsoftware sollte Ihnen dabei helfen, ein Standardprotokoll für das Anfertigen von Notizen bei Meetings zu erstellen, insbesondere bei der Verwaltungfunktionsübergreifenden Teams *Echtzeit-Bearbeitung: Moderne Tools für die Zusammenarbeit ermöglichen es Ihnen, während des Meetings Notizen zu machen und mehrere Editoren gleichzeitig im Dokument zu haben, ohne dass es zu Verwirrungen kommt Freigabe: Wahrscheinlich werden Sie vergangene Meetings für andere freigeben wollenprojekttransparenz *Integrationen: Natürlich können Sie Ihre Software nutzen, um Notizen zu machen. Aber noch besser ist es, wenn diese Notizen direkt in andere tools integriert werden können, wie z.Banforderungen an das Projekt undkommunikationspläne ## 10 Software für Meeting-Protokolle für 2024

1.

ClickUp - Am besten für KI-gesteuerte Meeting-Protokolle

Fassen Sie Notizen zu Meetings zusammen, suchen Sie nach bestimmten Informationen, und automatisieren Sie manuelle Aufgaben mit ClickUp Brain

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Produktivität, die für Teams und Branchen jeder Größe entwickelt wurde, um in Verbindung zu bleiben, zusammen zu arbeiten und effektiv zu kommunizieren.

Wählen Sie aus Tausenden von vorgefertigten Vorlagen, um vergangene Meeting-Protokolle und Meeting-bezogene Kommunikation in einem einzigen Dokument mit mehreren Unterseiten zu organisieren. Die ClickUp Vorlage für Meeting-Protokolle eignet sich hervorragend zum Anfertigen von Notizen und zum Einbetten von Webseiten, Tabellenkalkulationen, Videos und anderen Medien zum Freigeben von Inhalten.

ClickUp Vorlage für Meeting-Protokolle

Verwenden Sie andere projektmanagement tools in der Plattform, wie ClickUp AI, um Inhalte zu entwerfen, Zusammenfassungen zu erstellen und elemente der Aktion um Ihren Workflow zu beschleunigen!

ClickUp beste Features:

DieClickUp Notepad Feature hilft Ihnen, Notizen, Checklisten und Aufgaben aus vergangenen Meetings zu organisieren und von einem einzigen Ort aus auf jedem Gerät darauf zuzugreifen

DieClickUp Docs Feature ist ideal für ausführlichere Notizen und Dokumente, wie z. B. die Agenda eines Meetings, die mehrere Editoren und eine einfache gemeinsame Nutzung erfordern

Verwenden SieClickUp Gehirn können Sie Ihre Notizen zu Meeting-Protokollen zusammenfassen und mithilfe von KI Erkenntnisse und Handlungselemente herausziehen

Sie können Ihre Meeting-Protokolle in Ihre Projekte integrieren, indem Sie sie mit Aufgaben verknüpfen, so dass sie für alle Beteiligten zugänglich sind

Eine umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen und eine umfangreiche Wissensdatenbank machen die Einstellung Ihrer Meeting-Protokolle einfach und unkompliziert

Integrationen mit Google Kalender, Google Docs, Zoom, Slack und Tausenden von anderen Apps für die Arbeit

ClickUp Limits:

Es sind noch nicht alle Ansichten in der mobilen App verfügbar

Die zahlreichen Features können für einige Benutzer eine Lernkurve verursachen

ClickUp Preise:

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,500+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Fellow - Gut für die Integration mit anderen Apps

Über Mitstreiter Fellow ist als umfassendes Programm konzipiert meeting-Management-Software die den Benutzern die Einstellung von Gruppen- und 1:1 Meetings , Tagesordnungen erstellen und verwalten sowie Notizen machen und freigeben.

Ein großer Teil der Software verwendet Vorlagen, wodurch wiederkehrende Meetings einfacher zu verwalten sind. Die Macher des Tools haben es so konzipiert, dass es das Engagement innerhalb und nach Meetings fördert, um die Produktivität im gesamten Team zu steigern.

Beste Features anderer Anbieter:

Ein umfassendes Kalendersystem, mit dem sich sowohl einzelne Meetings als auch ganze Sets und Serien leicht verwalten lassen

Ein kollaboratives Agenda-System, das es allen Meeting-Teilnehmern ermöglicht, die Agenda zu ergänzen und so die Eigentümerschaft und das Engagement im Meeting zu erhöhen

Verwaltung von wiederkehrenden Meetings, bei denen Agenden und unvollständige Aufgaben für künftige Wiederholungen vorgetragen werden

Eine schnelle Lernkurve, die es den Benutzern ermöglicht, die Features in nur wenigen Minuten nach der Anmeldung zu nutzen

Einzelne Limits:

Wenige Features zum Freigeben von Dateien, was es schwierig macht, über einfache Notizen und Aufzeichnungen von Meetings im Nachhinein hinauszugehen

Keine Integration in eine größere Projektmanagement- oder Produktivitäts-Suite, d. h. Aufgaben im Zusammenhang mit Meetings bleiben auf diese Meetings beschränkt

Preise anderer Anbieter:

Free

Pro: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Business: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Freunden:

G2: 4.7/5 (1,700+ Bewertungen)

Capterra: 4.9/5 (30+ Bewertungen)

3. FreJun - Gut für Automatisierungen

Über FreJun In seinem Kern ist FreJun ein Aufruf automatisierung Software für Unternehmen, die ihre ausgehenden Anrufe rationalisieren möchten. Aber seine Features eignen sich auch zum Führen von Protokollen, dank der Automatisierung von Anrufen transkripte und KI-Einblicke.

FreJun beste Features:

Automatisierte Transkripte von Anrufen erleichtern die Protokollierung und die Erstellung von Elementen im Nachhinein

KI-Meeting Funktionen gibt Ihrer Organisation tiefere Einblicke in Ihre Anrufe und Meetings

Eine Chrome-Erweiterung ermöglicht es Ihnen, FreJun zu nutzen, ohne die spezielle Benutzeroberfläche aufrufen zu müssen

Wird in Benutzerbewertungen für seine Benutzerfreundlichkeit gelobt, was bedeutet, dass neue Mitglieder eines Teams schnell einsteigen und loslegen können

Einschränkungen von FreJun:

Es handelt sich nicht um eine traditionelle Software für Meeting-Protokolle, was die Nutzbarkeit für Organisationen limitiert, die es in erster Linie für interne Zusammenfassungen von Gesprächen und Elementen verwenden wollen

Einige zeitweise auftretende Probleme im Netzwerk können kleine Verzögerungen verursachen, die das Führen von Echtzeit-Protokollen erschweren

FreJun Preise:

Standard: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Professional: $21/Monat pro Benutzer

$21/Monat pro Benutzer Add-On für Anrufprotokolle: $3 pro Anrufstunde

FreJun Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.9/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (70+ Bewertungen)

4. Magic Minutes - Gut für eigenständige Meeting-Protokolle

Über Magische Minuten Suchen Sie eine noch gezieltere Software für Meeting-Protokolle? Wenn ja, dann hält Magic Minutes (fast), was sein Name verspricht. Es ist nicht ganz magisch, aber es kommt dem schon sehr nahe. Dies ist ein großartiges Tool, wenn Sie Ihre Meeting-Teilnehmer, Meeting-Protokolle und nächsten Schritte in einem einzigen Space organisieren möchten.

Magic Minutes beste Features:

Eine übersichtliche Meeting-Übersicht zeigt Ihnen alle geplanten und früheren Meetings sowie die Teilnehmer und Tagesordnungen an

Ein einfacher Text Editor mit Echtzeit-Bearbeitungfunktionen für die Erstellung von Notizen und Aufzeichnung von Protokollen

Die Funktion "Aufgaben" ermöglicht die Zuweisung von Aufgaben an Meeting-Teilnehmer und enthält E-Mail-Erinnerungen für unvollständige Elemente

Features für Info-Anfragen helfen dem Organisator eines Meetingsdokument zusammenstellenund Informationen von jedem Teilnehmer vor dem Meeting

Beschränkungen für magische Protokolle:

Es können nur PDF-Dateien hochgeladen werden

Limitierte Integrationsmöglichkeiten, was die Einbindung von Magic Minutes in Ihren größeren Plan für die Arbeit erschweren kann

Magic Minutes Preise:

Free

Premium: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer 10+ Teams: $6/Monat pro Benutzer

Magic Minutes Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

Capterra: 4.8/5 (50+ Bewertungen)

5. Evernote - Gut für alle Arten von Notizen

Über Evernote Evernote ist eine produktivität tool das Ihnen hilft, Notizen aus Meetings und Projekten zu erfassen. Eine einfache Struktur ermöglicht es Ihnen, einen Stapel einzelner Notizen in ein produktiveres, organisiertes virtuelles Ablagesystem für Ihre Notizen und Meeting-Protokolle zu verwandeln.

Mit Evernote können Sie Folgendes erfassen und ideen verwalten , Projekte, Erinnerungen und Zu erledigen-Listen, damit nichts vergessen wird. Schreiben Sie Notizen, hängen Sie Dokumente an, scannen Sie Bilder ein, nehmen Sie Sprachnotizen auf oder erstellen Sie Clips aus dem Internet. Organisieren Sie alles - von großen Projekten bis hin zu persönlichen Momenten - an einem einzigen Ort, auf den Sie von Ihrem Computer, Tablet oder Telefon aus zugreifen können, auch wenn Sie offline sind.

Die besten Features von Evernote:

Kombinieren Sie schriftliche Notizen mit Sprachmemos, gescannten Bildern und Webclips

Geräteübergreifende Integration, einschließlich Ihres Computers, Tablets und Telefons - Sie können sogar handschriftliche Notizen hinzufügen

Finden Sie schnell vergangene Notizen, Aufgaben und Protokolle mit der leistungsstarken, KI-gestützten Suchmaschine

Durchsuchen Sie die umfangreiche Vorlagenbibliothek nach verschiedenen Arten von Notizen und Meetings

Evernote Limits:

Relativ teuer im Vergleich zu anderer Software auf dieser Liste, insbesondere bei der Wahl der Teams-Kollaborationsoption

Nicht geeignet für die Verwaltung von Meetings in Unternehmen, da der Zugriff auf Notizen und Dateien limitiert ist, wenn offline gearbeitet wird

Preise von Evernote:

Free

Persönlich: $10.83/Monat pro Benutzer

$10.83/Monat pro Benutzer Professionell: $14.17/Monat pro Benutzer

$14.17/Monat pro Benutzer Teams: $24.99/Monat pro Benutzer

Evernote-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (1,900+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (8,000+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Evernote Alternativen !

6. Beenote - Gut für die Planung von Meeting-Notizen

Über Beenote Beenote ist stolz darauf, seinen Benutzern dabei zu helfen, strukturiertere und effizientere Meetings durchzuführen, indem es die Erstellung von Tagesordnungen und Protokollen vereinfacht und umfangreiche Integrationen ermöglicht, die das Tool in Ihren größeren Workflow einbinden.

Benote beste Features:

Features zur Zusammenarbeit in der Meeting-Agenda helfen den Teilnehmern, sich auf die gleiche Seite zu stellen und vor dem Meeting über Themen zu entscheiden

Notizen, Entscheidungen und Aufgaben zur Nachbereitung werden automatisch zu einem umfassenden Protokoll zusammengestellt, das Sie für andere Beteiligte freigeben können

Umfassende Integrationen mit Microsoft Teams, Office 365 und Google Workspace für eine breitere Zusammenarbeit

Erweiterte Lösungen für Vorstände und Ausschüsse zur Verbesserung der Governance in formelleren Anwendungen

Einschränkungen für Notizen:

Komplexe Benutzeroberfläche, die für neue Benutzer schwierig zu bedienen sein kann

Rudimentäre Analysen, die es erschweren, umfassendere Einblicke in Meetings zu gewinnen

Benotung Preise:

Beenote 1: $8,67/Monat für einen Benutzer

$8,67/Monat für einen Benutzer Beenote 10: 4,60 $/Monat pro Benutzer für bis zu 10 Benutzer

4,60 $/Monat pro Benutzer für bis zu 10 Benutzer Beenote 30: $3/Monat pro Benutzer für bis zu 30 Benutzer

$3/Monat pro Benutzer für bis zu 30 Benutzer Beeboard: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage

Beenote Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (2+ Bewertungen)

7. MeetingBooster - Gut für verschlüsselten Speicher

Über MeetingBooster Die meisten Fachleute wissen, dass der Zeitaufwand für Meetings viel größer ist als die Zeit, die für die Diskussion aufgewendet wird. MeetingBooster hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese zusätzliche Zeit zu reduzieren und mehr als 100 Minuten für jedes Meeting einzusparen, das Sie abhalten.

MeetingBooster beste Features:

Umfangreicher Editor für die Meeting-Agenda mit Vorlagen und Aufgaben zur Vorbereitung aller Teilnehmer auf das Meeting

Karten mit Notizen für die Teilnehmer eines Meetings zur Nachverfolgung der Diskussion und der wichtigsten Ergebnisse

Automatisierter Editor für Protokolle, der Notizen in einem standardisierten Format formatiert, um sie per E-Mail an die Teilnehmer zu versenden

Verbesserte Meeting-Analysen und Feedback-Mechanismen, um Meetings im Laufe der Zeit zu verbessern

Einschränkungen von MeetingBooster:

Das anfängliche Setup kann etwas schwierig sein

Keine Funktion zum Freigeben der Eigentümerschaft eines Meetings für mehrere Teilnehmer

MeetingBooster Preise:

Kontakt für Preisgestaltung

MeetingBooster Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (2+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (5+ Bewertungen)

8. Tactiq - Gut für Aufnahme & Transkription

Über Tactiq Mit Tactiq können Sie alle Ihre Meetings und Anrufe automatisch aufzeichnen und transkribieren. Die KI-basierte Funktion verwandelt diese Transkripte dann in prägnante Notizen, Protokolle und Folgeagenden.

Tactiqs beste Features:

Integration mit den meisten gängigen Meeting-Programmen, einschließlich Zoom, MS Teams und Google Meet

Automatisierte Sprecheridentifikation vereinfacht die Nachbereitung eines Meetings

92% Genauigkeitsrate für Meeting-Transkriptionen

Eine der günstigsten Optionen auf dieser Liste, dank Pauschalpreisen und einer kostenlosen Option

Einschränkungen von Tactiq:

Der enge Fokus auf die Transkription bedeutet, dass andere Features, wie z. B. Aufgaben zur Nachbereitung und umfassende Elemente der Meeting-Agenda, nicht verfügbar sind

Zeitweise begrenzter Kundensupport

Tactiq-Preise:

Free

Pro: $8/Monat

$8/Monat Geschäft: $16/Monat

Tacatiq-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (5+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (4+ Bewertungen)

9. MeetingKing - Gut für Meeting-Agenden

Über MeetingKing MeetingKing glänzt durch seine Einfachheit als Softwarelösung für Meeting-Protokolle. Sein Wert konzentriert sich langsam auf die Rationalisierung Ihrer meeting-Agenden , Notizen und Protokolle. Dazu gehören Integrationen von Outlook Kalender und Google Kalender sowie einfache Features für die Zusammenarbeit, damit alle Teilnehmer des Meetings auf der gleichen Seite stehen.

MeetingKing beste Features:

Eine einfache Exportfunktion ermöglicht es Ihnen, Aufgaben nach dem Meeting zu Ihrem projektmanagement tools * Ein automatisiertes Tool zur Verwaltung von Meetings verwandelt improvisiertemeeting-Notizen in formelle, professionelle Meeting-Protokolle

Die Kommentarfunktion ermöglicht allen Teilnehmern eine nahtlose Zusammenarbeit

Meeting-Teilnehmer können kostenlose Konten erstellen, um Kommentare hinzuzufügen und Aufgaben abzuschließen, so dass Sie nur für die Organisatoren des Meetings zahlen müssen

MeetingKing Limits:

Dokumente werden an die Meeting-Agenden angehängt, aber es gibt keinen zentralen Ressourcenbereich

Die Gruppenpreise sind weniger flexibel als die Preise pro Benutzer

MeetingKing Preise:

Pro Single: $9.95/Monat

$9.95/Monat Pro Small: 39,95 $/Monat für bis zu fünf Benutzer

39,95 $/Monat für bis zu fünf Benutzer Pro Medium: 64,95 $/Monat für bis zu 10 Benutzer

64,95 $/Monat für bis zu 10 Benutzer Pro Large: $124.95/Monat für bis zu 25 Benutzer

MeetingKing Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (5+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3+ Bewertungen)

10. Tadum - Gut für wiederkehrende Meetings

Über Tadum Tadum wurde speziell für wiederkehrende Meetings entwickelt und soll Ordnung in das Chaos eines durchschnittlichen Arbeitstages bringen. Durch die automatisierte Erstellung von Meeting-Agenda und Protokollen bleiben die Mitglieder des Teams auf dem Laufenden, während einfache Verwaltung von Aufgaben erhöht die Verantwortlichkeit für alle Beteiligten.

Tadum beste Features:

Einfache Erstellung der Tagesordnung, wobei unvollständige Elemente aus dem vorherigen Meeting automatisch übernommen werden

Dynamische Erstellung von Nur-Lese-Protokollen, die Notizen, Kommentare und Elemente der Tagesordnung zu einem professionellen Paket zusammenfasst

Echtzeit-Integration über mehrere Geräte, einschließlich Computer, Laptops und Telefone

Bewusste Einfachheit, die es den Mitgliedern ermöglicht, innerhalb weniger Minuten zu beginnen

Tadum Einschränkungen:

Keine aktuellen Integrationen mit anderer Software zur Verwaltung von Arbeit

Eher für informelle Meetings als für Vorstands- oder Board-Meetings geeignet

Tadum Preise:

Mitglied: $9/Monat

$9/Monat Kollaborateur: $0/Monat

Tadum Bewertungen und Rezensionen:

G2: 5/5 (1+ Bewertungen)

Capterra: 5/5 (3+ Bewertungen)

Bessere Notizen für Meetings mit der Meeting Minutes Software

Trotz des Namens müssen Sie nicht jede Minute Ihres Meetings in einem Protokoll festhalten. Stattdessen kommt der Begriff aus dem Lateinischen minuta scriptura, was soviel wie kleine Notizen bedeutet.

Der Zweck des Protokolls besteht darin, das Meeting mit möglichst wenigen Worten auf die wichtigsten Punkte zusammenzufassen.

Das ist an sich schon eine Kunst. Aber es ist viel einfacher, wenn man die richtige Software an seiner Seite hat.

Stellen Sie sich vor, wie viel einfacher die Erstellung von Notizen mit einem Tool sein könnte, das den Prozess vereinfacht und es Ihnen ermöglicht, Notizen in Aufgaben zu verwandeln, Ihre Protokolle freizugeben und sie an ein größeres Projekt anzuhängen.

Genau hier kommt ClickUp ins Spiel. Die intuitiven Vorlagen für Meetings und das Feature "Docs" sind Teil der Software zur Verwaltung Ihrer Arbeit und eignen sich daher perfekt für die Aufzeichnung Ihrer wichtigen Notizen.

Und das Beste daran: Sie können die Plattform kostenlos und für immer nutzen. Melden Sie sich noch heute für ein ClickUp Konto an um mit der Erkundung zu beginnen!