die 10 besten Wispr Flow-Alternativen im Jahr 2025

Sie haben gerade ein Meeting beendet. Es wurden großartige Ideen ausgetauscht, klare Entscheidungen getroffen, und Sie haben sich gesagt: "Das schreibe ich gleich alles auf. "

Das manuelle Notieren nach einem Meeting kostet jedoch wertvolle Zeit, und man kann sich kaum daran erinnern, wer was wann und in welchem Zusammenhang gesagt hat.

Hier kommen Sprachdiktat-Tools wie Wispr Flow ins Spiel. Dieses Online-Diktat-Tool erfasst gesprochene Worte, wandelt Sprachmemos in präzise Transkriptionen um und hilft Ihnen, diese mit KI-Befehlen zu organisieren.

Das Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Produktivität zu steigern, ohne stundenlang manuell tippen zu müssen. Dennoch ist Wispr Flow nicht für jeden geeignet. Vielleicht ist die Spracherkennung nicht ganz präzise oder passt nicht zu Ihrem Workflow. Aus diesem Grund haben wir die besten Alternativen zu Wispr Flow für Sie zusammengestellt.

Von intelligenter Sprach-zu-Text-Software bis hin zu KI-gestützten Tools, mit denen Sie Notizen und die Bearbeitung von Dokumenten optimieren können – diese Optionen wurden entwickelt, um Ihnen Zeit zu sparen und smarter zu arbeiten.

Warum sollten Sie sich für Wispr Flow-Alternativen entscheiden?

Wispr Flow ist ein hilfreiches Tool für Sprachdiktate, aber aktuelle Rückmeldungen von Benutzern weisen auf einige Herausforderungen hin, die Sie dazu veranlassen könnten, nach besseren Optionen zu suchen.

Hoher Speicher- und CPU-Bedarf : Wispr Flow verbraucht bis zu 800 MB RAM und 8 % CPU, was die Leistung Ihres Systems beeinträchtigen kann, selbst wenn Sie das Online-Diktiersystem nicht aktiv nutzen. Das kostet Sie wertvolle Zeit

Langsamer und umständlicher Start : Das Starten der App kann 8 bis 10 Sekunden dauern, was nicht ideal ist, wenn Sie nach einem Meeting schnell Notizen diktieren möchten

Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Datenerfassung: Wispr Flow erfasst kontextbezogene Bildschirmdaten, um die Genauigkeit zu verbessern, und kommuniziert auch im Leerlauf mit seinen Servern. Dies ist ein Warnsignal für Benutzer, die Wert auf Datenschutz und Transparenz legen

Cloud-Modelle gegenüber lokaler Verarbeitung : Während Wispr Flow auf die Kommunikation mit Servern angewiesen ist, bevorzugen einige Benutzer Tools mit lokaler Verarbeitung, die bei der Verarbeitung sensibler Inhalte keine Daten extern speichern oder verarbeiten

Tiefe Systemintegration ohne Zustimmung : Die App fügt sich automatisch zu den Elementen für die Systemanmeldung und den Browser-Symbolleisten hinzu. Einige Benutzer berichten, dass sie nach dem Entfernen wieder erscheint und andere Apps oder Ihren Browser beeinträchtigt

Fehlender mobiler Zugriff : Wispr Flow ist nur für macOS und seit kurzem auch für Windows verfügbar. Es gibt keine mobile App, was seine Nützlichkeit als schnelles und genaues Diktat-Tool für Teams oder Fachleute, die viel unterwegs sind, einschränkt. Hier finden Sie einige hilfreiche Vorlagen für Meeting-Notizen und KI-Tools zum Erstellen von Notizen

Eingeschränkte kostenlose Nutzung: Der Free-Plan begrenzt die Nutzung auf eine bestimmte Anzahl von Wörtern pro Woche. Das reicht kaum für regelmäßige Meetings, Brainstorming-Sitzungen oder die Planung von Inhalten, insbesondere wenn Ihr Ziel darin besteht, die Produktivität durch konsistente Sprachbefehle zu steigern

Wispr Flow Alternativen auf einen Blick

Hier ist unsere Liste der besten Alternativen zu Wispr Flow, die Sie noch heute ausprobieren können, um Audiodateien ganz einfach zu transkribieren!

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp ClickUp Brain, KI-Notizbuch, Dokumente, Aufgabenverwaltung, Vorlagen für Meetings Einzelpersonen sowie mittlere bis große Teams, die einen All-in-One-Workspace für Notizen, Aufgaben und Zusammenarbeit benötigen Free-Plan verfügbar, Anpassungen für Unternehmen möglich Otter. ai Live-Transkription, Sprecher-ID, Meeting-Zusammenfassungen, Zoom und Google Meet-Integration Einzelpersonen, Solopreneure und kleine Teams, die Echtzeit-Transkriptionen und Meeting-Zusammenfassungen benötigen Free-Plan verfügbar, kostenpflichtiger Plan ab 16,99 $/Monat für Premium-Features Sonix. ai support für über 40 Sprachen, Import von Audio-/Videos, Zeitstempel, benutzerdefiniertes Vokabular Freiberufler, Ersteller von Inhalten und globale Teams, die schnelle, mehrsprachige Transkriptionen mit hoher Genauigkeit benötigen Kostenlose Testversion verfügbar, kostenpflichtiger Plan ab 10 $/Stunde für Transkriptionen Temi Budgetfreundliche Preise, einfache Benutzeroberfläche, schnelle Bearbeitungszeiten Einzelpersonen und gelegentliche Benutzer (wie Studenten oder Journalisten), die eine schnelle und kostengünstige Transkriptionssoftware benötigen Ab 0,25 $ pro Audiominute, Pay-as-you-go-Modell Beschreibung Overdub, Bildschirmaufzeichnung, Bearbeitung mehrerer Spuren und Veröffentlichung von Podcasts Einzelne Ersteller, Podcaster und kleine Medienteams, die Audio-, Video- und Textbearbeitung kombinieren Free-Plan verfügbar, kostenpflichtige Pläne ab 24 $/Monat MacWhisper Whisper KI-Engine, kein Internet erforderlich, unterstützt mehrere Sprachen Offline-Sprach-zu-Text für Mac-Benutzer Free-Plan verfügbar, einmalige Lizenz für die Pro-Version Dictanote Hybride Diktatfunktion + manuelle Eingabe, Formatierungs-Tools, Sprachverknüpfungen Autoren, Blogger und Studenten, die in einem Solo-Setup zwischen Diktat und Tippen umschalten Free-Plan verfügbar, kostenpflichtiger Plan ab 8 $/Monat Tactiq Transkripte für Zoom, Google Meet, MS Teams, Hervorhebungen zur Nachverfolgung und automatische Zusammenfassungen Kleine bis mittelgroße Teams, die Meeting-Protokolle aus Videoanrufen erfassen und organisieren Free-Plan verfügbar, kostenpflichtiger Plan ab 12 $/Monat Rev KI und menschliche Transkription, Untertitelung und globaler Sprach-Support Teams in den Bereichen Recht, Medien und Forschung (mittelständische bis große Unternehmen), die Transkriptionen in menschlicher Qualität benötigen Free-Plan verfügbar, kostenpflichtige Pläne ab 14,99 $/Monat Superwhisper Leichte Benutzeroberfläche, unterstützt mehrere Audioeingänge, kein Konto erforderlich Datenschutzorientierte Fachleute und Benutzer in Unternehmen, die Whisper AI lokal auf Mac und iOS verwenden Free-Plan verfügbar, kostenpflichtige Pläne ab 8,49 $/Monat

Die beste Wispr Flow-Alternative

Nachdem Sie nun die Top-Auswahl auf einen Blick gesehen haben, lassen Sie uns diese einzeln durchgehen, um herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert.

1. ClickUp (Am besten geeignet für Einzelpersonen und Teams, die eine einheitliche Plattform für Aufgaben und Kommunikation benötigen)

Mit ClickUp AI Notetaker Meetings 10-mal produktiver gestalten Erfassen Sie mit ClickUp AI Notetaker jedes Detail aus jeder Diskussion

Die meisten Voice-to-Text-Tools beschränken sich auf die Transkription. ClickUp geht noch einen Schritt weiter und verwandelt Ihre Unterhaltungen in umsetzbare Pläne.

Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einem Kundengespräch, sammeln Ideen, besprechen die nächsten Schritte und verteilen spontan Aufgaben. Der ClickUp AI Notetaker nimmt still an dem Meeting teil (natürlich mit Ihrer Berechtigung), zeichnet die Unterhaltung auf und liefert Ihnen eine übersichtliche, mit Beschreibungen versehene Mitschrift in Ihren Posteingang, zusammen mit einer intelligenten Zusammenfassung der wichtigsten Punkte und zu erledigenden Aufgaben.

Mit ClickUp AI Notetaker Meetings automatisch aufzeichnen, transkribieren und zusammenfassen

Aber das ist erst der Anfang.

Direkt nach dem Meeting werden diese Notizen, die in ClickUp Docs erstellt wurden, Teil Ihres Workspace. Sie können Highlights sofort in ClickUp-Aufgaben umwandeln, sie zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und den gesamten Projektkontext zentralisieren. Diese Art der Aufgabenintegration sorgt für eine einheitliche Arbeitsweise Ihres Teams und macht das Wechseln zwischen verschiedenen Tools überflüssig. Sie können auch Vorlagen für Aufgabenlisten verwenden, um schneller loszulegen.

Mit ClickUp Docs können Sie Inhalte sofort formatieren, Aufgaben verknüpfen und mit Teams zusammenarbeiten, um detaillierte Bearbeitungen vorzunehmen

Da alles in einem gemeinsamen Space stattfindet, fühlt sich die Zusammenarbeit ganz natürlich an. Ihr Team kann mit der Live-Zusammenarbeit in ClickUp gemeinsam Notizen bearbeiten, Kommentare hinterlassen, den Fortschritt von Aufgaben aktualisieren und mit freigegebenen Notizen auf dem gleichen Stand bleiben, anstatt den Überblick zu verlieren.

Die besten Features von ClickUp

KI-Notizapp für Meetings: Lassen Sie die Notizapp automatisch an Anrufen teilnehmen, Unterhaltungen aufzeichnen und Transkripte mit Zusammenfassungen und Aktionspunkten erstellen

ClickUp Docs: Erstellen, bearbeiten und teilen Sie Dokumente in Echtzeit mit Inline-Kommentaren, Erwähnungen und Aufgabenverknüpfungen

Aufgabenintegration aus Notizen: Verwandeln Sie jeden Teil eines Dokuments oder Transkripts in eine Aufgabe mit Mitarbeitern, Fristen und Projekt-Tags

Integrierte Teamzusammenarbeit: Dokumente gemeinsam bearbeiten, Nachverfolgungen zuweisen, Aktualisierungen nachverfolgen und Feedback verwalten – alles in einem gemeinsamen Workspace

ClickUp Brain mit KI-Befehlen: Fassen Sie lange Notizen zusammen, extrahieren Sie die nächsten Schritte und schreiben Sie Inhalte in Dokumenten oder Kommentaren mit Fassen Sie lange Notizen zusammen, extrahieren Sie die nächsten Schritte und schreiben Sie Inhalte in Dokumenten oder Kommentaren mit der KI-Unterstützung von ClickUp um

📮ClickUp Insight: ClickUp hat herausgefunden, dass 47 % aller Meetings eine Stunde oder länger dauern. Aber ist all diese Zeit wirklich notwendig? Der Grund für unsere Skepsis? Nur 12 % unserer Befragten bewerten ihre Meetings als sehr effektiv. Die Nachverfolgung von Metriken wie generierte Aktionselemente, Follow-Through-Raten und Ergebnisse kann Aufschluss darüber geben, ob längere Meetings wirklich einen Wert liefern. Die Tools von ClickUp für das Meeting-Management können Ihnen dabei helfen! Erfassen Sie mit AI Notetaker ganz einfach Aktionspunkte während Besprechungen, wandeln Sie diese in nachverfolgbare Aufgaben um und überwachen Sie die Fertigstellungsraten – alles in einem einheitlichen Workspace. Sehen Sie, welche Meetings tatsächlich zu Ergebnissen führen und welche Ihrem Team nur Zeit stehlen!

Einschränkungen von ClickUp

ClickUp bietet eine Vielzahl von Funktionen, die für kleinere Teams oder Einzelbenutzer, die gerade erst anfangen, etwas zu viel sein können. Benutzer merken oft an, dass die Einrichtung von Dashboards, Ansichten und benutzerdefinierten Workflows einige Zeit in Anspruch nimmt

Gelegentlich wird von Verzögerungen in größeren Workspaces berichtet, insbesondere bei Verwendung von Automatisierungen oder umfangreichen Integrationen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Ein G2-Rezensent berichtete, wie ClickUp das interne Aufgabenmanagement seiner Agentur verändert hat:

ClickUp hat die Art und Weise, wie wir unsere internen Aufgaben in der Agentur verwalten, komplett verändert. Damit kann ich den Workflow des gesamten Teams an einem Ort verfolgen, dringende Angelegenheiten priorisieren und die Kommunikation zentralisieren.

ClickUp hat die Art und Weise, wie wir unsere internen Aufgaben in der Agentur verwalten, komplett verändert. Damit kann ich den Workflow des gesamten Teams an einem Ort verfolgen, dringende Angelegenheiten priorisieren und die Kommunikation zentralisieren.

2. Otter. ai (Am besten geeignet für Echtzeit-Transkriptionen und Meeting-Zusammenfassungen)

Otter. ai ist ein bekanntes Voice-to-Text-Tool für Profis, die viel Zeit in Meetings verbringen. Es bietet Echtzeit-Transkription mit Sprecherbeschreibungen und erstellt automatisch Zusammenfassungen und durchsuchbare Transkripte. Ob Sie sich in einem Zoom-Anruf, einer Vorlesung oder einem Interview befinden, Otter hilft Ihnen, konzentriert zu bleiben, ohne manuell Notizen machen zu müssen.

Die besten Features von Otter.ai

Sprechen Sie in Meetings in Echtzeit

Erhalten Sie schnelle Übersichten über die wichtigsten Momente, ohne das gesamte Transkript lesen zu müssen

Einfache Integration mit Zoom, Google Meet, Microsoft Teams und mehr über Chrome-Erweiterung oder native Integrationen

Transkripte freigeben, Kommentare hinzufügen und Teamkollegen innerhalb des Transkripts mit Collaboration-Tools taggen

Mit Apps für iOS, Android und das Web können Sie von überall transkribieren

Einschränkungen von Otter.ai

Die Transkriptionsgenauigkeit kann durch Hintergrundgeräusche, starke Akzente oder überlappende Sprache beeinträchtigt werden

Die Sprecheridentifizierung erfordert oft manuelle Anpassungen, um in Gruppeneinstellungen konsistent zu funktionieren

Der Free-Plan umfasst eine begrenzte Anzahl an Transkriptionsminuten, die für die regelmäßige Nutzung möglicherweise nicht ausreichen

Erweiterte Features wie Live-Zusammenfassungen, Teamzusammenarbeit und Administrator-Kontrollen sind nur in kostenpflichtigen Plänen der höheren Preisklassen verfügbar

Preise für Otter.ai

Basisplan : Kostenlos

Pro-Plan : 16,99 $/Monat pro Benutzer

Business-Plan : 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai

G2: 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Otter.ai?

Das sagt ein G2-Rezensent über Otter. ai:

Ein effektiver Notizgeber mit guten Zusammenfassungen, Aktionselementen und hilfreichen Integrationen

Ein effektiver Notizgeber mit guten Zusammenfassungen, Aktionselementen und hilfreichen Integrationen

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Otter AI

3. Sonix. ai (Am besten geeignet für schnelle, mehrsprachige Transkriptionen mit hoher Genauigkeit)

Sonix. ai ist ideal für Ersteller von Inhalten und Teams, die schnelle und hochpräzise Transkriptionen in über 40 Sprachen benötigen. Sie können Audio- oder Videodateien hochladen, schnelle Transkripte mit Sprecherbeschreibungen und Zeitstempeln erhalten und diese direkt im Browser bearbeiten. Es unterstützt die Eingabe in mehreren Sprachen, ermöglicht Benutzern, frei zu sprechen, und enthält intelligente Features wie Zusammenfassungen und Exportoptionen.

Die besten Features von Sonix.ai

Transkribieren Sie Audio- und Video-Dateien in über 40 Sprachen für globale Teams und Ersteller

Erhalten Sie Transkripte in wenigen Minuten – ideal für schnelle Bearbeitungszeiten

Taggen Sie Sprecher und fügen Sie Zeitstempel auf Wortebene hinzu, um die Navigation zu vereinfachen

Bearbeiten, markieren und zusammenarbeiten über die Weboberfläche

Exportieren Sie Transkripte in TXT, DOCX, PDF, SRT und mehr, um sie einfach freizugeben und wiederzuverwenden

Einschränkungen von Sonix.ai

Enthält keinen integrierten Sprachrekorder. Benutzer müssen Audio- oder Video-Dateien hochladen

In lauten Umgebungen oder bei sich überlappenden Dialogen kann die Genauigkeit sinken

Die kostenlose Testversion und die Preise sind möglicherweise nicht für eine intensive, kontinuierliche Nutzung geeignet

Sonix. ai Preise

Kostenlose Testversion verfügbar

Standard-Plan (Pay-as-you-go): 10 $/Stunde für Transkription

Premium-Plan: 16,50 $/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) + 5 $/Stunde Transkription

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise für 5+ Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Sonix.ai

G2: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Sonix.ai?

Hier ist, was ein G2-Rezensent zu sagen hatte:

Sonix. ai ist ein fantastisches Tool, um Sprachmitteilungen unterwegs zu transkribieren und zu organisieren.

Sonix. ai ist ein fantastisches Tool, um Sprachmitteilungen unterwegs zu transkribieren und zu organisieren.

📖 Lesen Sie auch: Die beste Software für die Umwandlung von Sprache in Text

4. Temi (Am besten geeignet für schnelle, kostengünstige Transkriptionen mit minimaler Bearbeitung)

Temi wurde für Geschwindigkeit und Einfachheit entwickelt. Es ist ein leichtgewichtiges Transkriptionstool, das schnelle Ergebnisse zu einem der niedrigsten Preise auf dem Markt liefert. Mit seiner Flatrate und dem benutzerfreundlichen Editor ist es ein Favorit unter Solo-Profis wie Journalisten, Studenten und Erstellern von Inhalten.

Sie können Ihre Audiodatei hochladen, innerhalb weniger Minuten eine Transkription erhalten und diese mit dem integrierten Editor von Temi optimieren. Das funktioniert am besten mit klarer Audioqualität und minimalen Hintergrundgeräuschen – ideal für Einzelinterviews, Vorträge oder Podcast-Aufnahmen.

Temi verfügt zwar nicht über Features für die Zusammenarbeit oder Aufgaben-Workflows, glänzt jedoch, wenn Erschwinglichkeit und Geschwindigkeit für Sie oberste Priorität haben.

Die besten Features von Temi

Profitieren Sie von einer der niedrigsten Transkriptionsraten auf dem Markt. Es gibt keine Abonnements, monatlichen Verpflichtungen oder Nutzungsstufen

Erhalten Sie Transkripte innerhalb von 5 bis 10 Minuten nach dem Hochladen, selbst für längere Dateien

Audio wiedergeben, Zeitstempel verfolgen und Text Zeile für Zeile bearbeiten

Laden Sie die bereinigte Version Ihres Transkripts im TXT-, SRT- oder PDF-Format herunter, um es freizugeben oder zu veröffentlichen

Einschränkungen von Temi

Unterstützt keine Live-Transkription oder Meeting-Integrationsfunktionen

Bei Aufnahmen mit Hintergrundgeräuschen oder überlappenden Stimmen kann die Genauigkeit beeinträchtigt sein

Keine Features für Zusammenarbeit oder Projektmanagement

Preise für Temi

Kostenlose Testversion verfügbar

0,25 $ pro Audiominute (nach Verbrauch)

Bewertungen und Rezensionen zu Temi

Trustpilot : 4/5 (über 70 Bewertungen)

G2: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Temi?

Diese G2-Bewertung gibt Folgendes frei:

Temi transkribiert Audioaufnahmen präzise. Nach der Transkription kann der Inhalt bearbeitet werden.

Temi transkribiert Audioaufnahmen präzise. Nach der Transkription kann der Inhalt bearbeitet werden.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Webinare oder Videoanrufe manuell transkribieren, verwenden Sie Zeitstempel, um Ihre Notizen zu verankern. Halten Sie das Video an und notieren Sie sich den Zeitstempel neben jedem Schlüsselpunkt (z. B. [03:42] Wie man eine Projekt-Roadmap erstellt). So können Sie komplexe Teile leicht wiederfinden, ohne das Ganze erneut ansehen zu müssen. Möchten Sie weitere Tipps? Hier finden Sie eine kurze Anleitung, wie Sie effizient Notizen aus einem Video machen können.

5. Descript (Am besten geeignet für Ersteller, die Transkription, Audio- und Video-Bearbeitung kombinieren)

via Descript

Descript ist ein Favorit unter Podcastern, Vermarktern und Pädagogen, die eine schnellere Möglichkeit suchen, Inhalte zu transkribieren, zu bearbeiten und zu veröffentlichen, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Es wandelt Aufnahmen automatisch in Text um, sodass Sie Videos oder Voiceovers bearbeiten können, indem Sie einfach das Transkript ändern.

Sie können Füllwörter entfernen, Bildunterschriften hinzufügen und Inhalte für die Veröffentlichung vorbereiten – alles über ein einziges Dashboard. Mit integrierten Tools für Bildschirmaufzeichnung, Teamzusammenarbeit und Veröffentlichung hilft Descript kreativen Teams, Ideen in kürzerer Zeit in fertige Inhalte umzusetzen.

Die besten Features

Bearbeiten Sie Audio- und Video-Inhalte, indem Sie einfach das Transkript bearbeiten. Schneiden, verschieben oder löschen Sie Abschnitte, ohne einen herkömmlichen Zeitleisten-Editor zu verwenden

Erkennen und entfernen Sie Füllwörter wie "ähm", "äh" und wiederholte Phrasen mit einem Klick automatisch, um Inhalte klarer und professioneller zu gestalten

Laden Sie Teammitglieder ein, in Echtzeit gemeinsam an Transkripten, Zeitleisten und Bearbeitungen zu arbeiten, um die Verwaltung gemeinsamer Projekte zu vereinfachen

Nehmen Sie Tutorials, Demos oder Walkthroughs auf, indem Sie den Bildschirm direkt in Descript aufzeichnen, und bearbeiten und veröffentlichen Sie sie anschließend ohne ein weiteres Tool

Fügen Sie Videos schnell synchronisierte Untertitel hinzu und exportieren Sie Untertiteldateien für Barrierefreiheit oder zur Wiederverwendung

Beschreibung der Einschränkungen

Lernkurve für Benutzer, die noch keine Erfahrung mit der Bearbeitung von Audio- oder Videos haben, trotz der vereinfachten Benutzeroberfläche

Höherwertige Features wie das Entfernen von Füllwörtern und erweiterte Exportfunktionen sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Beschreibende Preisgestaltung

Free-Plan verfügbar

Hobby-Plan : 24 $ pro Benutzer und Monat

Plan für Ersteller : 35 $/Benutzer pro Monat

Business-Plan : 50 $/Benutzer pro Monat

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise für große Teams

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 (über 750 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Descript?

Hier ist, was ein G2-Rezensent über seine Erfahrungen mit Descript freigibt:

Ideal für einfache Videobearbeitung und Transkriptionen und vieles mehr. Die Bearbeitung von Videos und Audiodateien ist so einfach wie die Bearbeitung eines Dokuments, sodass Sie keine komplizierten Bearbeitungsprogramme beherrschen müssen, um Ihre Aufgaben zu erledigen.

Ideal für einfache Videobearbeitungen und Transkriptionen und vieles mehr. Die Bearbeitung von Videos und Audiodateien ist so einfach wie die Bearbeitung eines Dokuments, sodass Sie keine komplizierten Bearbeitungsprogramme beherrschen müssen, um Ihre Aufgaben zu erledigen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten kostenlosen Bildschirmrekorder ohne Wasserzeichen

6. MacWhisper (Am besten für Mac-Benutzer geeignet, die nach einer Offline-Transkription suchen)

via MacWhisper

Datenschutz und Einfachheit stehen bei MacWhisper im Mittelpunkt. Die App wurde exklusiv für macOS entwickelt und läuft vollständig auf Ihrem Gerät – ohne Internetverbindung und ohne Cloud-Speicher. Ganz gleich, ob Sie Interviews, Meetings oder Entwürfe von Inhalten transkribieren, Ihre Dateien bleiben lokal und sicher.

MacWhisper verwendet das Whisper-Modell von OpenAI, um präzise Transkriptionen in mehreren Sprachen zu liefern. Sie können Audio- oder Video-Dateien hochladen, die Transkription in einer übersichtlichen Oberfläche anzeigen und sie sofort bearbeiten, ohne sich um die Verbindung oder den Datenschutz sorgen zu müssen.

Es ist eine zuverlässige Wahl für Profis, die Wert auf die Kontrolle über ihre Daten legen und ein leichtes, offline verfügbares Transkriptionstool suchen, das einfach funktioniert.

Die besten Features von MacWhisper

Transkribieren Sie Audio- und Video-Dateien direkt auf Ihrem Mac, ohne eine Verbindung zum Internet zu benötigen

Nutzen Sie eines der genauesten Open-Source-Spracherkennungsmodelle für hochwertige Ergebnisse in verschiedenen Akzenten und Sprachen

Unterstützt die Transkription in Dutzenden von Sprachen und ist somit nützlich für internationale Projekte oder mehrsprachige Teams

Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Arbeit, ohne unnötige Popups oder Unordnung

Einmal kaufen und für immer nutzen – dank eines einfachen Preismodells ohne laufende Gebühren.

Einschränkungen von MacWhisper

Nur für macOS verfügbar. Es gibt keine Windows- oder mobile Versionen

Bietet keine Echtzeit-Transkription oder Live-Meeting-Integration

Es fehlen integrierte Tools für die Zusammenarbeit oder Aufgaben-Features für die Verwendung im Team

Preise für MacWhisper

Persönliche Lizenz : ~64 $ (einmalig) [59 €]

5 Lizenzen : ~270 $ insgesamt / ~54 $ pro Lizenz [249 € / 49 €]

10 Lizenzen : ~490 $ insgesamt / ~49 $ pro Lizenz [450 € / 45 €]

20 Lizenzen : ~870 $ insgesamt / ~44 $ pro Lizenz [799 € / 39 €]

50 Lizenzen: ~2.070 $ insgesamt / ~41 $ pro Lizenz [1.899 € / 38 €]

Notiz: Die tatsächlichen Preise können je nach aktuellen Wechselkursen leicht variieren.

Bewertungen und Rezensionen zu MacWhisper

Gumroad: 4,9/5 (über 1.600 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über MacWhisper?

Hier ist, was ein Product Hunt-Rezensent über seine Erfahrungen mit MacWhisper freigegeben hat:

Eine unglaublich nützliche App für die Transkription auf dem Gerät. Ich verwende sie sowohl zum Transkribieren von Sprachnotizen in Text als auch zum Erstellen automatischer Transkripte aus Online-Videos für meine Notizen.

Eine unglaublich nützliche App für die Transkription auf dem Gerät. Ich verwende sie sowohl zum Transkribieren von Sprachnotizen in Text als auch zum Erstellen automatischer Transkripte aus Online-Videos für meine Notizen.

👀 Wussten Sie schon? Unsere Umfrage zur Effektivität von Meetings hat ergeben, dass 47 % der Meetings eine Stunde oder länger dauern, während 14 % der Befragten ihre Meetings innerhalb von nur 15 Minuten abschließen können. Ein kleiner, aber bemerkenswerter Prozentsatz, der beweist, dass schnelle und effiziente Meetings möglich sind.

7. Dictanote (Am besten geeignet für Autoren, die eine Mischung aus Diktat und manueller Bearbeitung wünschen)

via Dictanote

Dictanote ist ideal für Autoren, Studenten und Fachleute, die zwischen der Eingabe per Tastatur und Spracheingabe wechseln möchten, ohne ihren Schreibprozess zu unterbrechen. Es läuft in Ihrem Browser mit einer übersichtlichen, Dokument-ähnlichen Benutzeroberfläche und integrierter Spracherkennung.

Sie können natürlich sprechen oder mitten im Dokument tippen, Inhalte mit Tags organisieren und Projekte in separaten "Notizbüchern" verwalten. Für alle, die Diktat und manuelles Schreiben kombinieren, hält Dictanote alles an einem Ort übersichtlich zusammen. Da es vollständig im Browser ohne aufwendige Integrationen läuft, reagiert es auch auf langsameren oder älteren Geräten schnell.

Die besten Features von Dictanote

Bearbeiten Sie Text während Sie sprechen, mit Unterstützung für automatische Zeichensetzung. Das spart Zeit bei der Nachbearbeitung und hilft Ihnen, sofort besser formulierte Notizen zu erstellen

Verwenden Sie die integrierte Sprachsteuerung Ihres Geräts, wie beispielsweise Google Speech in Chrome. Dadurch sind Sie weniger von einer schnellen Internetverbindung abhängig und Ihre Sprachdaten bleiben besser privat

Fügen Sie während des Diktierens Fettdruck, Kursivschrift, Unterstreichungen und Formate in Ihre Notizen ein. Dies ist hilfreich für alle, die lange Inhalte schreiben oder strukturierte Notizen organisieren

Starten, pausieren oder beenden Sie Diktate mit einfachen Tastaturbefehlen, sodass Sie Ihre Gedanken ganz einfach festhalten können, während Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen

Einschränkungen von Dictanote

Limitiert auf Google Chrome auf Desktops, was Benutzer anderer Browser oder solche, die mobilen Zugriff benötigen, ausschließt

Keine Synchronisierung oder Backup in der Cloud, sodass Notizen lokal gespeichert bleiben, sofern sie nicht manuell exportiert werden. Dies kann für Benutzer, die auf mehreren Geräten arbeiten oder eine automatische Synchronisierung benötigen, riskant sein

Unterstützt keine zuvor aufgenommenen Audiodateien, sodass es sich nicht für die Transkription bestehender Interviews oder Meetings eignet

Preise für Dictanote

Free

Pro: 8 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Dictanote

Chrome Web Store: 2,7/5 (über 1000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Dictanote?

Hier ist, was ein Rezensent im Chrome Web Store über seine Erfahrungen mit Dictanote freigibt:

Gestern hat es ziemlich gut funktioniert und die versprochenen 90 % Genauigkeit erreicht. Heute Morgen funktioniert es jedoch überhaupt nicht, die Genauigkeit liegt bei etwa 50 %. Selbst mit einer Genauigkeit von 90 % hätte ich das Ganze schneller tippen können, als ich für das Diktieren und anschließende Korrigieren gebraucht habe.

Gestern hat es ziemlich gut funktioniert und die versprochenen 90 % Genauigkeit erreicht. Heute Morgen funktioniert es jedoch überhaupt nicht, die Genauigkeit liegt bei etwa 50 %. Selbst mit einer Genauigkeit von 90 % hätte ich das Ganze schneller tippen können, als ich für das Diktieren und anschließende Korrigieren gebraucht habe.

8. Tactiq (Am besten geeignet für die Erfassung und Organisation von Transkripten aus Video-Meetings)

via Tactiq

Haben Sie schon einmal einen Zoom-Anruf beendet und dann vergessen, wer was zu erledigen versprochen hat? Tactiq sorgt dafür, dass Ihnen das nie wieder passiert.

Diese Chrome-Erweiterung erfasst Live-Transkripte aus Google Meet, Zoom und Microsoft Teams und ermöglicht es Ihnen, wichtige Momente hervorzuheben und sie während des Meetings in Aktionselemente umzuwandeln. Sie befindet sich übersichtlich an der Seite Ihres Bildschirms, sodass Sie sich auf die Unterhaltung konzentrieren können, ohne nach Notizen suchen zu müssen.

Sie können wichtige Punkte mit Tags versehen, Follow-ups zuweisen und alles in Tools wie Google Docs, Notion oder Ihr CRM exportieren. Da es in Ihrem Browser läuft und nicht als Teilnehmer an Meetings teilnimmt, vermeidet es die Datenschutzprobleme, die bei Meeting-Bots häufig auftreten.

Die besten Features von Tactiq

Arbeiten Sie nahtlos mit Zoom, Google Meet und Microsoft Teams, ohne Bots oder zusätzliche Berechtigungen zu benötigen

Markieren Sie während des Meetings zu erledigende Elemente, Entscheidungen und wichtige Erkenntnisse, damit Sie diese anschließend leicht überprüfen können

Fassen Sie Meetings zusammen, entwerfen Sie Follow-up-E-Mails oder erstellen Sie sofort Jira-Tickets

Senden Sie Transkripte und Highlights direkt an Google Docs, Notion, Slack oder Ihr CRM, ohne sie kopieren und einfügen zu müssen

Einschränkungen von Tactiq

Funktioniert nur auf Desktops mit dem Chrome-Browser, was die Zugänglichkeit für mobile Benutzer oder Teams, die Safari oder Firefox verwenden, einschränkt

Einige Features, wie die CRM-Integration und der erweiterte Transkriptionsverlauf, sind hinter höherwertigen kostenpflichtigen Plänen versteckt

Preise für Tactiq

Free-Plan: Eingeschränkte Highlights und Exporte

Pro-Plan: 12 $/Benutzer pro Monat

Team-Plan: 20 $/Benutzer pro Monat

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Tactiq

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Tactiq?

Das sagt ein G2-Rezensent:

Der einfachste Weg, Meetings zu transkribieren. Es gibt einige Dinge, aber mein Lieblingsfeature sind wahrscheinlich die KI-gestützten Zusammenfassungen.

Der einfachste Weg, Meetings zu transkribieren. Es gibt einige Dinge, aber mein Lieblingsfeature sind wahrscheinlich die KI-gestützten Zusammenfassungen.

📖 Lesen Sie auch: Wie man eine effektive Zusammenfassung eines Meetings schreibt

9. Rev (Am besten geeignet für manuelle Transkription mit hoher Zuverlässigkeit)

via Rev

Nicht jedes Voice-to-Text-Tool bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit, aber Rev tut es. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Bereich der Transkription verbindet es KI-Effizienz mit menschlicher Präzision für Branchen, in denen jedes Wort zählt.

Ob Sie als Journalist gerichtsverwertbare Transkripte benötigen, als juristisches Team Kreuzverhöre vorbereitet oder als Forscher stundenlange Interviews sortieren müssen – Rev bietet Ihnen flexible Optionen, von schnellen KI-gestützten Transkriptionen bis hin zu hochpräzisen, von Menschen erstellten Transkriptionen.

Es bietet außerdem Features wie einen KI-Assistenten zum Auffinden von Zitaten und Themen, bearbeitbare Transkripte und Integrationen mit Zoom, Teams und Google Meet.

Die besten Features

Wählen Sie zwischen KI für Geschwindigkeit oder menschlicher Transkription für eine Genauigkeit von über 99 %

Generieren Sie automatisch Zusammenfassungen, markieren Sie Zitate und heben Sie Schlüsselthemen aus Transkripten hervor. Dieses Feature ist besonders nützlich, wenn Sie nach einem Interview nachfassen oder die wichtigsten Punkte aus langen Unterhaltungen extrahieren möchten

Erkennen Sie Muster und Widersprüche in mehreren Transkripten, was besonders für Teams in den Bereichen Recht, Medien und Forschung von Vorteil ist

Bearbeiten Sie während Sie zuhören, verfolgen Sie Änderungen und arbeiten Sie gemeinsam in einem gemeinsamen Workspace

Nehmen Sie unterwegs auf oder verbinden Sie sich mit Zoom, Meet und Teams, um Meetings automatisch zu transkribieren

Rev-Limits

Keine Echtzeit-Transkriptionsunterstützung für Live-Ereignisse oder Webinare

Die Transkription durch Menschen kann bei längeren Inhalten teuer werden

Einige Berichte über Fehlidentifikationen von Sprechern und Bedenken hinsichtlich der Datennutzung für KI-Training

Rev-Preise

Kostenlos: 45 Minuten KI-Transkription pro Monat

Basis: 14,99 $/Benutzer/Monat

Pro: 34,99 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Rev?

Das sagt ein G2-Rezensent über Rev:

Unsere Agentur nutzt rev fast täglich, um nahezu sofortige KI-Entwürfe für eidesstattliche Aussagen zu erstellen. Unsere Clients lieben die teilbaren Links, die die Transkription mit einem Video synchronisieren. Die KI-Zusammenfassung und der Frage-Bot sind ebenfalls großartig und wir freuen uns auf deren Erweiterung.

Unsere Agentur nutzt rev fast täglich, um nahezu sofortige KI-Entwürfe für eidesstattliche Aussagen zu erstellen. Unsere Clients lieben die teilbaren Links, die die Transkription mit einem Video synchronisieren. Die KI-Zusammenfassung und der Frage-Bot sind ebenfalls großartig und wir freuen uns auf deren Erweiterung.

👀 Wussten Sie schon? 49 % der Teilnehmer unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings machen sich immer noch handschriftliche Notizen – ein überraschender Trend im Zeitalter der Digitalisierung. Diese Vorliebe für Stift und Papier kann eine persönliche Präferenz sein oder ein Zeichen dafür, dass digitale Tools zum Notieren nicht vollständig in die Workflows integriert sind.

10. Superwhisper (Am besten für Benutzer in Unternehmen, die die Genauigkeit von Whisper AI in einer übersichtlichen Benutzeroberfläche wünschen)

via SuperWhisper

Superwhisper ist ein leistungsstarkes Offline-Transkriptionstool für macOS und iOS, das für Benutzer in Unternehmen entwickelt wurde. Es verwendet das Whisper. cpp-Framework und läuft vollständig auf dem Gerät, wodurch vollständiger Datenschutz gewährleistet ist.

Was es auszeichnet, ist seine kontextsensitive Formatierung und die Unterstützung anpassbarer KI-Workflows, mit denen Teams mithilfe natürlicher Sprachverarbeitung Regeln für die Nachbearbeitung definieren können. Es eignet sich ideal für die Transkription sensibler Inhalte wie rechtlicher oder medizinischer Notizen, ohne auf Cloud-Dienste angewiesen zu sein.

Die besten Features von Superwhisper

Arbeiten Sie vollständig auf Ihrem Gerät mit lokalen KI-Modellen, ohne Daten an die Cloud zu senden

Passen Sie die Ausgabe an die von Ihnen verwendete App an. Beispielsweise formatiert es Inhalte wie eine E-Mail in der Mail-App oder verwendet Aufzählungspunkte bei der Übertragung in Notizen

Fügen Sie natürliche Sprachaufforderungen hinzu, um Ihre Transkripte zu verfeinern

Dank des fortschrittlichen Erkennungssystems können Sie fachspezifische Begriffe aus verschiedenen Feldern wie Gesundheitswesen, Recht und Forschung mit höherer Genauigkeit verarbeiten

Nutzen Sie Versionskontrolle, gemeinsame Bearbeitung und Integrationen mit KI-Tools wie GPT-4o und Claude 3. 5, um Transkripte zu optimieren und schnell Zusammenfassungen zu erstellen

Speichern Sie alle Dateien lokal mit End-to-End-Verschlüsselung, damit sensible Daten sicher bleiben und den Datenschutzstandards entsprechen

Einschränkungen von Superwhisper

Erfordert neuere Mac-Hardware (M2 oder höher) für die Echtzeit-Transkription mit den größten KI-Modellen, was die Zugänglichkeit für Benutzer mit älteren Geräten einschränkt

Da keine integrierte Sprechererkennung vorhanden ist, ist es schwieriger, in Interviews oder Meetings zwischen mehreren Stimmen zu unterscheiden

Steile Lernkurve für die Einrichtung fortgeschrittener Features wie benutzerdefinierte Modi und KI-Nachbearbeitung, insbesondere für nicht-technische Benutzer

Preise für Superwhisper

Free-Plan verfügbar

Pro: 8,49 $/Monat

Jährlich: 84,99 $/Jahr

Lebenslang: 249,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu Superwhisper

App Store : 4,9/5 (über 1200 Bewertungen)

Product Hunt: 5/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Superwhisper?

Das hat ein Benutzer auf Product Hunt über Superwhisper geschrieben:

Was für eine nützliche Software! Ich schreibe damit mehr und bessere Dokumentationen und E-Mails, weil die Texteingabe so schnell geht.

Was für eine nützliche Software! Ich schreibe damit mehr und bessere Dokumentationen und E-Mails, weil die Texteingabe so schnell geht.

📖 Weiterlesen: Wie Sie KI für Meeting-Notizen nutzen können

So wählen Sie die richtige Wispr Flow-Alternative aus

Bei Voice-to-Text-Tools geht es nicht mehr nur um Transkription. Der wahre Wert liegt darin, was Sie mit diesen Transkripten nach dem Meeting tun können.

Mit Tools wie ClickUp erhalten Sie ein komplettes System, um Ideen in die Tat umzusetzen. Mit ClickUp AI Notetaker können Sie Meetings aufzeichnen, intelligente Zusammenfassungen erstellen und sofort Aufgaben aus den wichtigsten Punkten erstellen

Mit ClickUp Docs kann Ihr Team gemeinsam an Notizen arbeiten, diese mit Aufgaben verknüpfen und alles an einem Ort organisieren

Natürlich glänzen andere Tools in anderen Bereichen. Otter.ai und Sonix eignen sich hervorragend für schnelle, KI-gestützte Transkriptionen. Rev liefert Ihnen hochpräzise, von Menschen überprüfte Ergebnisse. MacWhisper und Superwhisper sind perfekt für Benutzer, denen Datenschutz wichtig ist und die eine Offline-Verarbeitung benötigen.

Das richtige Tool hängt wirklich davon ab, wie Ihr Workflow aussieht und wie Ihr Team arbeitet.

Beginnen Sie mit Demos und kostenlosen Testversionen flexibler Plattformen wie ClickUp. Verschaffen Sie sich den nötigen Überblick, um die beste Lösung für die nächste Wachstumsphase Ihres Teams zu finden.