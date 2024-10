Wie ein Profi Notizen aus einem Video machen kann

Es gab eine Zeit, in der es üblich war, an persönlichen Gesprächen teilzunehmen und sich Notizen von einer Tafel zu machen.

Und heute? Digitale Bildschirme, Zoom-Kurse und Online-Videos sind allgegenwärtig. Dennoch hat die Kunst des Notierens nach wie vor Konjunktur.

Denn wie der amerikanische Verfasser Ben Casnocha weise sagte: "Wenn man nicht aufschreibt, was man hört und lernt, wie stehen die Chancen, dass man sich daran erinnert?"

Aber die Sache ist die: Das Aufschreiben von Notizen hat sich im Laufe der Jahre stark verändert.

Heute können KI-gestützte Tools Videos automatisch zusammenfassen und uns helfen, prägnantere Notizen zu schreiben.

Doch was unterscheidet gute von guten Notizen, und wie können Sie KI-Tools nutzen, um das Beste aus Videos herauszuholen? Lassen Sie uns zunächst herausfinden, wie man effektiv Notizen aus einem Video macht und warum dies immer noch ein wesentliches Element des Lernens ist. ✍️

Warum Sie sich Notizen aus Videos machen sollten

In der Vergangenheit wurde das Anfertigen von Notizen immer als Zeichen eines aufmerksamen, ernsthaften Lerners oder Zuhörers angesehen. Aber verbessert das Anfertigen von Notizen tatsächlich das Lernen? Das sagt die Wissenschaft:

Laut einer forschung von Audrey van der Meer und Ruud van der Weel an der Norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie (NTNU) Menschen machen sich Notizen, ohne nachzudenken

es ist sehr verlockend, alles aufzuschreiben, was der Dozent sagt. Es geht irgendwie durch die Ohren rein und durch die Fingerspitzen wieder raus, aber man verarbeitet die eingehenden Informationen nicht "**_, hat sie beobachtet.

Im Jahr 2022 veröffentlichte der YouTube-Kanal Koi ein Video mit dem Titel " Warum deine schlechten Notizen deine Noten ruinieren in dem Video erklärt der Sprecher ein Konzept, das als "kognitive Belastung" bezeichnet wird

Er vergleicht unser Gehirn mit einem Telefon, wobei die kognitive Belastung die Batterie darstellt. Er betont, dass unser Gehirn nicht für Multitasking ausgelegt ist, das es überlastet.

Der Erzähler berichtet von einer persönlichen Erfahrung aus seinem zweiten Jahr des Medizinstudiums, in dem seine Besessenheit, Notizen zu machen, seine Konzentration auf die Patienten behinderte. Anstatt sich wichtige Informationen zu merken, hatte er Schwierigkeiten, relevante Fragen zu stellen. Als er vom exzessiven Notizenmachen zum aktiven Zuhören überging, verbesserte sich seine Fähigkeit, mit den Patienten in Verbindung zu treten, erheblich.

Doch wie lassen sich Notizen auch mit anderen Medien, z. B. Videos, erledigen? Kann man KI nutzen, um sich Notizen zu machen, während man ein Video anschaut? (Tipp: Ja, ) ClickUp's Ich habe Sie abgedeckt!)

Wie man sich Notizen aus einem Video macht

Umfrage: Was ist Ihre größte Herausforderung beim Anfertigen von Notizen aus einem Video? 🎥

Mit dem rasanten Inhalt Schritt zu halten (man kann nicht gleichzeitig Notizen machen und zuhören) Bei längeren Videos konzentriert zu bleiben Ihre Notizen effektiv organisieren (entweder während oder nach dem Video) Sich an wichtige Details nach dem Ende des Videos erinnern

Wie auch immer Ihre Antwort lautet, wir haben eine Lösung für alle oben genannten Herausforderungen. Lesen Sie weiter 🙂

1. Geschlossene Untertitel oder Untertitel einschalten

Eine einfache Lösung für das Dilemma beim Notizen machen ist die Verwendung von Untertiteln.

Aktivieren Sie z. B. beim Betrachten von YouTube-Videos das Feature für geschlossene Untertitel. So können Sie den Text auf dem Bildschirm lesen, während Sie die Ansicht ansehen. Das verbessert Ihr Verständnis erheblich und sorgt dafür, dass Sie sich besser konzentrieren können.

Denken Sie daran, dass geschlossene Untertitel auch Hintergrundgeräusche und nonverbale Hinweise enthalten und somit ideal für Menschen mit Hörproblemen sind, während Untertitel für Zuschauer gedacht sind, die mitlesen möchten.

2. Suchen Sie nach Video-Transkripten

Einige Videos bieten Transkripte an, die beim Notizen machen sehr hilfreich sein können. Im Gegensatz zu Untertiteln können Sie bei einer Abschrift den Inhalt in Ihrem eigenen Tempo lesen.

Mit ClickUp Gehirn können Sie Ihre Aufnahmen mit KI in nur wenigen Minuten automatisch transkribieren.

ClickUp bietet eine durchsuchbare und mit einem Zeitstempel versehene Abschrift, die Sie einfach mit Anmerkungen versehen oder hervorheben können. Das macht die Dokumentation von Schlüsseln aus Videos überschaubarer und effizienter.

mit ClickUp Brain können Sie Ihre Aufnahmen mühelos transkribieren

Wenn Sie zum Beispiel ein vielbeschäftigter Student sind, der mit mehreren Kursen jongliert, ist dieses Feature ein Lebensretter.

Anstatt sich vor einer Prüfung ganze Vorlesungen noch einmal anzuschauen, können Sie das Transkript schnell durchsuchen, um die wichtigsten Abschnitte zu finden und zu überprüfen. Das spart Zeit und gewährleistet, dass Sie sich auf die wichtigsten Informationen konzentrieren.

Stress? Vorbei. 🙌

3. Geschwindigkeit der Videowiedergabe einstellen

Wenn der Inhalt zu schnell abläuft, verlangsamen Sie die Wiedergabe des Videos auf 0,75-fache Geschwindigkeit (oder eine niedrigere Geschwindigkeit, wenn Sie dies bevorzugen). So haben Sie mehr Zeit, die Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten notizen wie das Protokoll des Meetings ohne sich gehetzt zu fühlen.

💡Pro-Tipp: Benutze die Pomodoro-Technik 🍅

Versuchen Sie beim Anschauen längerer Videos (1-3-stündige Videos oder Vortragsreihen, die sich über Dutzende von Stunden erstrecken) die Pomodoro-Technik anzuwenden, um die Konzentration zu behalten. Sehen Sie sich das Video 25 Minuten lang an, machen Sie eine 5-minütige Pause und wiederholen Sie den Vorgang. So bleiben Sie frisch und behalten mehr Informationen.

4. Halten Sie das Video an, um sich Notizen zu machen

Sie können mit dem Video nicht mithalten? Kein Problem: Halten Sie es so oft wie nötig an, um wichtige Informationen zu notieren.

Mit ClickUp Clips können Sie Ihren Bildschirm aufzeichnen, Ihren eigenen Kommentar zur späteren Überprüfung hinzufügen und die Aufnahme jederzeit anhalten, um detaillierte Notizen zu machen.

Mit diesem Feature können Sie wichtige Punkte aus Videos erfassen und Clips zur Dokumentation und Überprüfung nahtlos freigeben oder direkt in Ihre ClickUp Docs einbetten.

Bei Video-Vorlesungen ist das aktive Zuhören von Schlüsselwörtern und Konzepten entscheidend für eine effektive Notiz. Die Verwendung von geschlossenen Untertiteln oder Untertiteln kann Ihr Verständnis und Ihr Engagement verbessern und sicherstellen, dass Sie den Stoff gründlicher erfassen.

ClickUp lässt sich auch problemlos in Ihre bestehenden software zum Freigeben von Bildschirmen wenn Sie einen Anruf tätigen oder Ihre Notizen für Ihre Team-Mitglieder freigeben müssen.

teilen Sie Ihre Ideen visuell und akustisch mit ClickUp Clips

🏷️ Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Student, der sich auf die Abschlussprüfungen vorbereitet. Anstatt sich mit rasanten Video-Vorlesungen abzumühen, können Sie innehalten und sich Zeit nehmen, um sicherzustellen, dass Sie jeden Schlüssel erfassen.

Später, wenn Sie den Stoff wiederholen, können Sie die Clips und Notizen, die Sie erstellt haben, noch einmal durchsehen, um sicherzustellen, dass Sie nichts Wichtiges übersehen haben.

5. Zurückspulen, wenn etwas nicht klar ist

Es mag offensichtlich erscheinen, aber es ist wichtig: Wenn Sie etwas nicht verstehen, spulen Sie das Video zurück und sehen Sie es sich noch einmal an. Spulen Sie immer wieder zurück und spielen Sie es ab, bis Sie das Konzept verstanden haben. Das ist einer der Vorteile von aufgezeichneten Videos: Sie können sie in Ihrem eigenen Tempo aufnehmen. Das Erfassen des Materials ist die Voraussetzung für genaue und effektive Notizen.

Auch hier können ClickUp Clips eine große Hilfe sein. Sie können wesentliche Abschnitte aufzeichnen und festhalten des Videos auf und sehen Sie sich diese so oft wie nötig an, während Sie sich Notizen machen.

verwandeln Sie Ihre ClickUp Clips mühelos in umsetzbare Tasks

6. Organisieren Sie Notizen mit Überschriften und Zwischenüberschriften

Erstellen Sie eine Gliederung, indem Sie Überschriften und Unterüberschriften zu den im Video besprochenen Schlüsselthemen hinzufügen. Diese Struktur hilft Ihnen, Ihre Gedanken zu ordnen und erleichtert die spätere Wiederholung.

Google Docs oder andere digitale Tools können die Erstellung von Notizen vereinfachen und zeitaufwändige Bearbeitungen reduzieren, ClickUp Docs ist eine bessere Alternative. Es bietet Aufgabenmanagement, anpassbare Formate und die Möglichkeit, Videos und andere Ressourcen direkt in Ihre Notizen einzubetten.

Sie können Ihre Notizen mit Überschriften, Zwischenüberschriften und Aufzählungspunkten formatieren und gleichzeitig direkt mit Aufgaben oder anderen relevanten Dokumenten innerhalb Ihres Workflows verknüpfen.

passen Sie Ihre Dokumente mit Stiloptionen, Vorlagen und eingebetteten Videos und Tabellen an

🏷️ Beispiel: Berufstätige mit vollem Terminkalender können ClickUp Docs nutzen, um ihre Dokumente zu organisieren und einfach darauf zuzugreifen projektnotizen und wichtige Dokumente .

Wenn es an der Zeit ist, sich auf ein Meeting vorzubereiten oder einen Abgabetermin für ein Projekt in Angriff zu nehmen, ist alles übersichtlich geordnet, so dass man sich direkt auf die wichtigsten Aufgaben stürzen kann, ohne Zeit mit der Suche in verstreuten Dateien zu verschwenden.

Das ist die wahre Stärke von projektmanagement .

💡 Profi-Tipp: Farbcode für Ihre Notizen Verwenden Sie verschiedene Markierungen, um die wichtigsten Konzepte, Fragen und Ideen wieder aufzugreifen. Dies sorgt für eine visuelle Organisation und hilft bei der Wiederholung. 🎨

7. Verwenden Sie Aufzählungspunkte für die wichtigsten Details

Wenn Sie sich Notizen machen, listen Sie jedes wichtige Detail als Aufzählungspunkt auf. Dazu gehören neue Vokabeln oder Begriffe, mit denen Sie noch nicht vertraut sind, wichtige Personen, Daten, Schlüsselkonzepte und vieles mehr. Aufzählungspunkte machen Ihre Notizen übersichtlicher und leichter nachvollziehbar. Indem Sie sich auf die wichtigsten Konzepte konzentrieren und diese in Aufzählungspunkte gliedern, können Sie Ihre Notizen effektiv in prägnante Schlüssel verwandeln.

ClickUp's Dokumente und ClickUp Notepad mit den Features von ClickUp Notepad können Sie Aufzählungspunkte erstellen und Ihre Notizen effektiv organisieren, so dass Sie sie später leicht überprüfen und darauf zugreifen können.

🏷️ Beispiel: Ingenieure, die sich Software-Demos ansehen, können KI-Zusammenfassungen verwenden, um komplizierte Code-Erklärungen in leicht verständliche Punkte zu zerlegen.

notizen, Ideen und Erinnerungen schnell notieren mit ClickUp Notepad

8. Halten Sie Ihre Sätze kurz und einfach

Erinnern Sie sich: Sie machen Notizen und schreiben keinen ausführlichen Aufsatz.

Verwenden Sie kurze Phrasen, Fragmente und Abkürzungen, um die wichtigsten Ideen schnell zu vermitteln, ohne Zeit mit dem Abschreiben langer Sätze zu verschwenden. Sie können in Ihren Notizen jederzeit Zeitstempel hinterlassen, um später auf relevante Abschnitte des Videos zurückzugreifen.

ClickUp Docs bietet einen ablenkungsfreien Fokusmodus, damit Sie sich auf die Zusammenfassung der Schlüsselinformationen aus dem Video konzentrieren können.

9. Verwenden Sie Ihre eigenen Worte

Machen Sie Notizen immer in Ihren eigenen Worten. Das hilft, die Informationen zu festigen und später leichter abzurufen.

Vermeiden Sie es, den genauen Wortlaut des Sprechers zu kopieren - nehmen Sie die Informationen so auf, wie es für Sie am sinnvollsten ist, und gestalten Sie Ihr Lernen persönlicher.

Mini-Leitfaden: Wie Sie sich bei Notizen zu einem Video konzentrieren können

🔕 Ablenkungen eliminieren: Registerkarten schließen und Benachrichtigungen ausschalten

🎯 Fokusmodus verwenden: Wenn Sie in ClickUp Docs Notizen machen, verwenden Sie den Fokusmodus, um Ablenkungen zu minimieren und sich ausschließlich auf Ihre Notizen zu konzentrieren

⏸️ Pausen machen: Halten Sie das Video an und machen Sie alle 20 Minuten kurze Pausen, um mehr Informationen zu behalten. Studien zeigen, dass Pausen die Konzentration und Produktivität verbessern

📝 Zusammenfassung alle 5 Minuten: Halten Sie alle 5-10 Minuten inne und fassen Sie das gerade Gelernte in Ihren eigenen Worten zusammen

10. Heben Sie Schlüsselbegriffe, Personen und Konzepte hervor

Achten Sie auf Schlüsselbegriffe, wichtige Personen, Daten und wichtige Konzepte im Video. Diese werden oft sowohl visuell als auch verbal hervorgehoben. Heben Sie diese in Ihren Notizen hervor oder unterstreichen Sie sie, um sie hervorzuheben. ClickUp Brain , ein intelligenter KI-Assistent, lässt Sie KI-Zusammenfassungen von Videos erstellen. Damit können Sie den Text benutzerdefiniert umformulieren, um ihn besser zu verstehen.

clickUp Brain durchsucht Ihre Clip-Transkripte nach Antworten auf Ihre Fragen

11. Skizzieren Sie einfache Diagramme aus dem Video

Wenn das Video wichtige Diagramme oder Grafiken enthält, halten Sie an und übertragen Sie diese in Ihre Notizen.

Oder Sie können diese Schritte befolgen:

Wenn Sie digitale Notizen machen, nehmen Sie mit ClickUp Clips Screenshots auf und betten Sie diese direkt in ClickUp Dokumente ein.

Um einen Schritt weiter zu gehen, benutzen Sie ClickUp Whiteboards zum Zeichnen von Mindmaps und zur Visualisierung von Verbindungen zwischen Schlüsselkonzepten.

Erwecken Sie Ihre Ideen zum Leben mit ClickUp Mindmaps Laut einer Studie sind visuelle Notizen eine bessere Lernstrategie als ihr traditionelles Gegenstück.

🏷️ Beispiel: Wenn Sie sich ein Webinar über Trends im Content Marketing ansehen, können Sie ClickUp's Whiteboard Feature nutzen, um Ideen und Beobachtungen visuell zu kartieren. So können Sie neben Ihren Notizen ein Brainstorming durchführen und die Erkenntnisse aus dem Video in umsetzbare Strategien verwandeln.

12. Beachten Sie Stichwörter wie Tonfall und Hintergrundmusik

Videos haben einen einzigartigen Vorteil: Nonverbale Hinweise wie Tonfall, Hintergrundmusik und Soundeffekte betonen oft die Schlüsselpunkte.

Mit ClickUp Clips können Sie diese Nuancen mühelos einfangen. Als kostenlose Chrome-Erweiterung clip ermöglicht es Ihnen, mühelos Bildschirmaufnahmen zu machen und qualitativ hochwertige, klare Nachrichten über einen Link, per E-Mail oder direkt in ClickUp zu versenden.

teilen Sie qualitativ hochwertige Bildschirmaufnahmen mit jedem und überall über Clip by ClickUp

13. Verwenden Sie Video-Zeitstempel, um Ihre Notizen zu strukturieren

Einige Videos enthalten Zeitmarkierungen oder Kapitel, die sich hervorragend zur Gliederung Ihrer Notizen eignen. Verwenden Sie diese Zeitmarken als Überschriften in Ihren Notizen und listen Sie die wichtigsten Details unter jeder Marke auf. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Ihre Notizen dem logischen Flow des Videos folgen.

Um Ihnen das Leben zu erleichtern, können Sie mit ClickUp Brain Videoclips automatisch transkribieren und mit Zeitstempeln abschließen. Später können Sie Ihre Notizen leicht durchsuchen und nach wichtigen Momenten ordnen.

💡 Profi-Tipp: Organisieren Sie Ihre Notizen mit Tags und Beschreibungen

In ClickUp Docs können Sie bestimmten Abschnitten Ihrer Notizen Tags oder Beschreibungen hinzufügen. Verwenden Sie Tags wie "Wichtig", "Später wiederholen" oder "Schlüsselkonzept", um Ihre Notizen effektiv zu kategorisieren. Dies ist hilfreich, wenn Sie bestimmte Abschnitte schnell wieder aufrufen müssen.

Die ideale Einstellung zum Notizen machen

Nachdem wir uns nun damit beschäftigt haben, wie man sich Notizen zu einem Video macht, wollen wir uns nun dem nächsten Schritt zuwenden - der idealen Einstellung zum Notizenmachen.

Die bisher besprochenen Tipps zielen darauf ab, Schlüsselziele zu erreichen, die die Effizienz und Effektivität beim Notizen machen erhöhen. Denken Sie zunächst immer daran, dass Notizen Ihre eigene, persönliche Aufzeichnung dessen sind, was Sie gesehen haben. Sie sollen Ihnen helfen, das Gesehene zu überprüfen und sich zu erinnern. Sie sind keine Abschriften!

So sollten Sie bei der Anfertigung von Notizen vorgehen:

Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Konzepte, nicht auf jedes kleinste Detail

Verwenden Sie Aufzählungspunkte oder Mindmaps

Integrieren Sie Auslöser für das Gedächtnis

Machen Sie Ihre Notizen persönlich

Erstellen Sie Notizen, die auch noch Monate später hilfreich (und verständlich) sind

Nachdem Sie diese Strategien angewendet haben, müssen Sie Ihre Notizen überprüfen und verfeinern.

Überprüfen und verfeinern Sie Ihre Notizen

Die Überarbeitung Ihrer Notizen ist der wichtigste Teil des Aufschreibens (abgesehen von der tatsächlichen Betrachtung des Videos/der Teilnahme am Seminar usw.).

Dies hilft Ihnen, Lücken, fehlende Informationen oder Bereiche zu erkennen, die geklärt werden müssen. Probieren Sie ClickUp Brain aus, um Ihre Notizen zu verfeinern, indem Sie automatisch KI-Zusammenfassungen Ihrer Video-Inhalte erstellen.

🏷️ Beispiel: Stellen Sie sich einen Projektmanager vor, der ein aufgezeichnetes Meeting seines Teams überprüft. Mit ClickUp Brain transkribiert er die Diskussion und fasst sie zusammen, wobei er die wichtigsten Elemente und Entscheidungen hervorhebt. Auf diese Weise können sie ihre Notizen schnell verfeinern und sicherstellen, dass alle kritischen Punkte erfasst und effektiv an das Team weitergegeben werden.

ClickUp hilft Ihnen, bessere Notizen zu machen

Es ist unbestritten. Notizen können uns alle zu besseren Lernern machen. Aber Notizen zu machen bedeutet nicht nur, alles, was man in einem Video hört, aufzuschreiben. Es ist eine Fähigkeit, die, wenn sie gut eingesetzt wird, ein großartiges Gedächtnismittel und eine Zeitersparnis für spätere Überprüfungen sein kann.

ClickUp kann Ihnen den Weg zu effektiven und effizienten Notizen erleichtern. Um es noch einmal zusammenzufassen: Verwenden Sie ClickUp Brain, um Videos mit KI zusammenzufassen, ClickUp Clips, um detaillierte Notizen zu machen, ClickUp Docs, um Videoclips einzubetten und Notizen zu formatieren, und ClickUp Whiteboards, um Konzepte zu visualisieren.

Sind Sie bereit, diese Features live zu erleben? Registrieren Sie sich bei ClickUp kostenlos an und machen Sie sich bessere Notizen! ✏️