Freigeben und gemeinsames Arbeiten an Notizen

Wenn Sie mehrere Projekte managen oder an komplexen Aufgaben arbeiten, müssen Sie alle Hände voll zu tun haben. Das erleichtert die Arbeit, führt zu besseren Ergebnissen und hilft Ihnen, den Zeitplan für die Ergebnisse einzuhalten.

Um dies zu erreichen, müssen sich die Mitglieder Ihres Teams auf die gleiche Seite stellen und dafür sorgen, dass alle immer Zugang zu den neuesten Informationen haben. Dies hilft dem Team bei der gemeinsamen Arbeit, innovative Lösungen zu finden, Ideen freizugeben und verschiedene Perspektiven einzubringen.

Es wird Instanzen geben, in denen Sie einem Mitglied Ihres Teams eine kurze Notiz freigeben möchten, anstatt endlose E-Mails mit CCs und Weiterleitungen zu versenden: ein kurzes Update, eine kurze Erinnerung oder eine einfache Notiz zur Klarstellung. Das ist viel einfacher und schneller.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige Tipps und Tricks für das Freigeben von Notizen und die Zusammenarbeit wie ein Profi vor.

Häufige Szenarien für das Freigeben von Notizen

Mitglieder von Teams geben ständig Notizen und Nachrichten frei. Sie diskutieren, was während eines Meetings hervorgehoben wurde, tauschen Gedanken aus, geben Kontext zu bestimmten Aufgaben, besprechen Aktualisierungen oder geben einfach Feedback.

Hier sind einige der häufigsten Szenarien für das Freigeben von Notizen.

Nach Team Meetings : Erstellen Sie eine kurze Zusammenfassung des Protokolls des Meetings, um die wichtigsten Punkte, die besprochen wurden, durchzugehen und an bestimmten Elementen zu arbeiten

Zusammenarbeit bei Projekten : Geben Sie Feedback zu Aufgaben, bauen Sie auf Ideen auf und entwickeln Sie kreative Lösungen

Client Meetings : Bestätigen Sie gemeinsam besprochene Punkte, erfassen Sie die Anforderungen des Clients, fügen Sie Kontext hinzu und heben Sie kritische Aufgaben hervor

Erstellung von Inhalten : Notieren und Freigeben von Ideen, Koordinieren von Aufgaben, Auflisten von Forschungsergebnissen und Richtlinien, um Teammitglieder mit ausreichend Hintergrundinformationen zu versorgen

Funktionsübergreifende Teams : Klären Sie komplexe Themen, tauschen Sie Ideen aus verschiedenen Funktionen aus und dokumentieren Sie Aufgaben, Fristen und Mitarbeiter in einem freigegebenen Ordner

: Klären Sie komplexe Themen, tauschen Sie Ideen aus verschiedenen Funktionen aus und dokumentieren Sie Aufgaben, Fristen und Mitarbeiter in einem freigegebenen Ordner Kundensupport: Interaktionen mit einem Kunden zu einem bestimmten Ticket dokumentieren, intern koordinieren, um den besten Weg zur Lösung einer Beschwerde zu finden, und Informationen zwischen Agenten weitergeben, die an einer Kundenabfrage arbeiten

Methoden zum Freigeben von Notizen

Wenn Sie sich beim Gedanken an das Freigeben von Notizen vorstellen, wie Sie krampfhaft Ideen und Gedanken aufschreiben, empfehlen wir Ihnen eine effektivere Methode strategie für die Aufnahme von Notizen . Unklare Notizen und Listen sind der Fluch einer effektiven Kommunikation und können zu vielen Missverständnissen führen.

Verwenden Sie das Mindmaps Feature von ClickUp, um Ihre Notizen zu verbessern

Hier finden Sie einige effektive Methoden, mit denen Sie klare und präzise Notizen machen können.

Gliederungsmethode : Die Ideen werden in einer hierarchischen Struktur dargestellt. Die Hauptgedanken stehen ganz oben in der Struktur. Die Unterthemen und unterstützenden Details gehen vom Hauptgedanken aus. Die gesamte Darstellung erinnert an einen Baum und seine Bereiche und ist der beste Weg, um den Flow von Informationen bei der Erklärung eines Konzepts darzustellen

: Die Ideen werden in einer dargestellt. Die Hauptgedanken stehen ganz oben in der Struktur. Die Unterthemen und unterstützenden Details gehen vom Hauptgedanken aus. Die gesamte Darstellung und seine Bereiche und ist der beste Weg, um den Flow von Informationen bei der Erklärung eines Konzepts darzustellen Mindmapping-Methode : Eine visuelle Methode zur Erstellung von Notizen , bei der das Hauptthema in der Mitte platziert wird und mehrere strahlenförmig verlaufende Linien miteinander verbundene Ideen darstellen. Diemind-Map-Methode zur Aufnahme von Notizen ist hervorragend geeignet, um zu verstehen, wie verschiedene Konzepte miteinander verbunden sind

: Eine , bei der das Hauptthema in der Mitte platziert wird und mehrere strahlenförmig verlaufende Linien miteinander verbundene Ideen darstellen. Diemind-Map-Methode zur Aufnahme von Notizen ist hervorragend geeignet, um zu verstehen, wie verschiedene Konzepte miteinander verbunden sind Diagramm-Methode : Einzelne Notizen werden in Tabellen organisiert. Das ist ideal, wenn Sie eine Reihe von Informationen mit einer anderen vergleichen möchten. Tabellen können mehrere Zeilen und Spalten haben, um mehrere Ideen zu organisieren und Muster zu erkennen

: Einzelne Notizen werden in organisiert. Das ist ideal, wenn Sie eine Reihe von Informationen mit einer anderen vergleichen möchten. Tabellen können mehrere Zeilen und Spalten haben, um mehrere Ideen zu organisieren und Muster zu erkennen Cornell-Methode: Auch hier wird eine Tabelle verwendet, um Ideen zu ordnen, allerdings auf eine etwas andere Art und Weise. Es gibt drei Spalten in der TabelleCornell-Methode für Notizen. Die linke Spalte stellt die Ideen dar, die mittlere Spalte enthält Hinweise, um sich an die Ideen zu erinnern, und die rechte Spalte enthält eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse in Bezug auf die Idee

Hier ein kurzes Beispiel für die Anwendung der Cornell-Methode zum Mitschreiben meeting-Notizen .

Notizen Stichwörter Zusammenfassung Steigerung des MarkenbewusstseinsGenerierung neuer Leads über Social Media-Kanäle Kampagnenziele Steigerung des Markenbewusstseins um 15 % und Verbesserung der Lead-Generierung über Social Media-Kanäle um 20 % Umriss der ProduktmerkmaleAngebot zeitlich begrenzter RabatteBetonung der plattformübergreifenden Benutzerfreundlichkeit Schlüsselbotschaften Hervorhebung der Alleinstellungsmerkmale des Produkts und Anreiz für Benutzer, es auszuprobieren Soziale Medienkanäle: Instagram und YouTubeMonatliche NewsletterArtikel, Whitepapers, Ebooks Aktionen Vorhandene Social-Media-Kanäle nutzen und E-Mail-Marketing und Erstellung von Inhalten einsetzen, um die Kundenreichweite zu erhöhen Soziale Medien: $10.000E-Mail: $5.000Erstellung von Inhalten: $15.000 Budgetzuweisung Das Gesamtbudget von $30.000 wird je nach Kanal auf mehrere Initiativen verteilt

💡Pro-Tipp: Wenn Sie sich auf ein Meeting vorbereiten, nutzen Sie die methode zur Erstellung von Notizen um Schlüsselpunkte festzuhalten, die angesprochen werden müssen. Dies wird sinnvolle und produktive Diskussionen zwischen Ihnen und Ihrem Team erleichtern._

Apps zum Freigeben von Notizen

Wussten Sie, dass Sie Ihre Notizen ganz einfach mit den Tools und Plattformen freigeben können, die Sie täglich für Ihre Arbeit nutzen? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie Apps wie Google Docs, Dropbox und sogar Ihr iPhone zum Freigeben von Notizen genutzt werden können.

Google Docs : Öffnen Sie einfach ein neues Google Doc und fügen Sie Ihre Notizen mit einer der oben erwähnten Methoden hinzu. Formatieren Sie das Dokument nach Ihren Wünschen, fügen Sie @Markierungen hinzu, um Personen zu erwähnen, und verwenden Sie Kommentare, um Feedback zu hinterlassen. Sobald Sie damit erledigt sind, geben Sie die Notiz für Ihre Teammitglieder frei. Verwenden Sie die Schaltfläche "Freigeben", um den Bearbeitungszugriff zu verwalten, damit nur eine begrenzte Zahl von Mitgliedern Ihres Teams Ihr Dokument ändern kann. Behalten Sie den Überblick über frühere Versionen des Dokuments, Bearbeitungen und andere Ordner-Aktivitäten, indem Sie den Versionsverlauf anzeigen

: Öffnen Sie einfach ein und fügen Sie Ihre Notizen mit einer der oben erwähnten Methoden hinzu. Formatieren Sie das Dokument nach Ihren Wünschen, fügen Sie @Markierungen hinzu, um Personen zu erwähnen, und verwenden Sie Kommentare, um Feedback zu hinterlassen. Sobald Sie damit erledigt sind, geben Sie die Notiz für Ihre Teammitglieder frei. Verwenden Sie die Schaltfläche "Freigeben", um den Bearbeitungszugriff zu verwalten, damit nur eine begrenzte Zahl von Mitgliedern Ihres Teams Ihr Dokument ändern kann. Behalten Sie den Überblick über frühere Versionen des Dokuments, Bearbeitungen und andere Ordner-Aktivitäten, indem Sie den Versionsverlauf anzeigen Microsoft OneNote : Laden Sie die Notizen App herunter und erstellen Sie ein neues Notizbuch . Verwenden Sie "Abschnitte", um Ihr Notizbuch zu unterteilen und Ihre Notizen zu formatieren. Skizzieren Sie Ihre Ideen zur visuellen Verdeutlichung und arbeiten Sie gemeinsam in der Anwendung. Mit dem Feature der Sprachtranskription können Sie Ihre Notizen kostenlos erfassen. Sie können auch Einstellungen zum Freigeben konfigurieren, um andere zur Zusammenarbeit einzuladen, oder auf "Entfernen" tippen, um den Zugriff auf die Bearbeitung zu limitieren

: Laden Sie die herunter und erstellen Sie ein neues . Verwenden Sie "Abschnitte", um Ihr Notizbuch zu unterteilen und Ihre Notizen zu formatieren. Skizzieren Sie Ihre Ideen zur visuellen Verdeutlichung und arbeiten Sie gemeinsam in der Anwendung. Mit dem Feature der Sprachtranskription können Sie Ihre Notizen kostenlos erfassen. Sie können auch Einstellungen zum Freigeben konfigurieren, um andere zur Zusammenarbeit einzuladen, oder auf "Entfernen" tippen, um den Zugriff auf die Bearbeitung zu limitieren Google Keep : Mit Google Keep können Sie Notizen machen und Listen erstellen. Laden Sie die Anwendung auf Ihr Handy, Tablet oder Desktop herunter, organisieren Sie Ihre Ideen und setzen Sie Erinnerungen für wichtige Aufgaben. Fügen Sie wichtige Notizen direkt zu Ihren Google Docs hinzu, damit sie für alle sichtbar sind, die Zugriff auf das Dokument haben. Alternativ können Sie auch andereapps zur Erstellung von Notizen für eine Reihe von fortgeschrittenen Features

: Mit können Sie Notizen machen und Listen erstellen. Laden Sie die Anwendung auf Ihr Handy, Tablet oder Desktop herunter, organisieren Sie Ihre Ideen und setzen Sie Erinnerungen für wichtige Aufgaben. Fügen Sie wichtige Notizen direkt zu Ihren Google Docs hinzu, damit sie für alle sichtbar sind, die Zugriff auf das Dokument haben. Alternativ können Sie auch andereapps zur Erstellung von Notizen für eine Reihe von fortgeschrittenen Features iPhone: Schnelles Aufschreiben von Gedanken ist mit Notizen auf dem iPhone bequem möglich. Wählen Sie den Ordner "Notizen" in iCloud, um eine neue Notiz zu öffnen. Organisieren Sie Ihre Ideen in einer iCloud-Notiz mithilfe von Tabellen und Checklisten für wichtige Zu erledigen-Listen. Sie können sogar Bilder, Skizzen oder gescannte Dokumente hochladen, um mehr Kontext hinzuzufügen. Speichern Sie Ihre Notizen in Ihrem iCloud Ordner

Schnelles Aufschreiben von Gedanken ist mit bequem möglich. Wählen Sie den Ordner "Notizen" in iCloud, um eine neue Notiz zu öffnen. Organisieren Sie Ihre Ideen in einer iCloud-Notiz mithilfe von Tabellen und Checklisten für wichtige Zu erledigen-Listen. Sie können sogar Bilder, Skizzen oder gescannte Dokumente hochladen, um mehr Kontext hinzuzufügen. Speichern Sie Ihre Notizen in Ihrem iCloud Ordner Dropbox Paper: Die Anwendung für Notizen von Dropbox wurde für Teams entwickelt, um die Zusammenarbeit in Echtzeit zu ermöglichen. Fügen Sie Mitarbeitern Aktions-Elemente zusammen mit Fälligkeitsdaten innerhalb der freigegebenen Notiz hinzu. Außerdem können Sie Videos, Bilder und Dateien als Referenz in Ihr Dokument einbetten

💡Pro-Tipp: Bewältigen Sie die Informationsflut, indem Sie wichtige Details mit Hilfe verschiedener Funktionen organisieren methoden zum Notizen machen . Dies ist nützlich, um wichtige Konzepte zu erfassen, so dass Sie nie das Wesentliche des Besprochenen verpassen._

Wie man Notizen mit ClickUp freigibt

Die oben beschriebenen Methoden eignen sich hervorragend, um Ihre Notizen freizugeben. Aber lassen Sie uns Ihnen zeigen, wie Sie es mit den interessanten Features von ClickUp für die Erstellung von Notizen und die Zusammenarbeit noch besser erledigen können.

1. Informationen im Handumdrehen strukturieren

Verwenden Sie ClickUp Dokumente um schön strukturierte Notizen mit umfangreichen Bearbeitungsfunktionen zu erstellen. Wählen Sie aus vorgefertigten Formatierungsoptionen, um Abschnitte, Aufzählungszeichen und Absätze hinzuzufügen und Informationen einfach zu organisieren. Sie können auch Mitglieder Ihres Teams einladen, um in Echtzeit gemeinsam an Ideen zu arbeiten. Alle Änderungen an der Liste der freigegebenen Notizen werden sofort in das Dokument übernommen, so dass nur die neuesten Informationen für die eingeladenen Teammitglieder zur Verfügung stehen.

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über alle Ihre verbundenen Unterseiten und Beziehungen in ClickUp Docs, um den Überblick zu behalten und die Arbeit im Zusammenhang zu halten

Erstellen Sie Ordner mit mehreren Dokumenten zu verschiedenen Themen und speichern Sie diese im Ordner Docs Hub, damit Ihre Mitglieder im Team darauf zugreifen können.

💡Pro-Tipp: Wenn Sie mit mehreren Aufgaben und Aktions-Elementen jonglieren, wählen Sie ein app für die Zu erledigen Liste _mit anpassbaren Kategorien und Erinnerungen, die Ihnen helfen, alles zu erledigen, was Sie brauchen

2. Notizen mit Leichtigkeit machen

Halten Sie alle Ihre Ideen im Handumdrehen fest mit ClickUp Notepad . Mit seinen reichen Bearbeitungsoptionen können Sie Notizen formatieren, logisch organisieren und Ihre Einträge in verfolgbare Aufgaben umwandeln. Weisen Sie diese zusammen mit Fälligkeitsdaten neuen Mitarbeitern zu, damit alle Beteiligten auf dem gleichen Stand bleiben.

ClickUp's Notepad Feature ist einfach und intuitiv, um detaillierte Notizen zu machen oder Checklisten zu erstellen

Fügen Sie Aufgaben zu Checklisten hinzu, indem Sie das ClickUp Feature zum Ziehen und Ablegen verwenden, damit jede Aufgabe reibungslos abläuft. Notieren Sie Ihre Ideen auch von unterwegs mit der Chrome-Erweiterung von ClickUp oder der mobilen Anwendung.

💡Pro-Tipp: Leverage vorlagen für Notizen damit Sie nicht für jede Gelegenheit - Meetings, Vorlesungen oder tägliche Aufgaben - ein eigenes Format für die Erfassung von Notizen entwickeln müssen. Wählen Sie einfach eine vielseitige Vorlage aus und passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, um schnell und einfach Notizen zu machen._

3. Visuelles Zusammenarbeiten an Ideen

Diskutieren Sie Ideen und erklären Sie Konzepte visuell mit ClickUp Whiteboards .

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Karten für Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp Whiteboards

Sie können Brainstorming betreiben, Strategien erstellen und karten mit Konzepten erstellen auf einer digitalen Leinwand, auch wenn Ihr Team global arbeitet.

Erstellen Sie Ideen, verknüpfen Sie sie miteinander, fügen Sie einen Link hinzu und verwenden Sie online-Haftnotizen um jeder Idee einen Kontext zu geben. Sie können Aufgaben direkt auf dem Whiteboard hinzufügen und sie Teammitgliedern zuweisen, was bedeutet, dass der Weg von der Idee zur Ausführung noch nie so einfach war.

💡Pro-Tipp: Anstatt jedes Mal ein neues Whiteboard zu erstellen, um Ideen darzustellen, verwenden Sie whiteboard-Vorlagen um Ihre Brainstorming-Sitzungen in Gang zu bringen. Wählen Sie eine Vorlage aus, fügen Sie wichtige Informationen ein, und schon sind Sie fertig.

4. Verwenden Sie KI, um die Arbeit zu erledigen

Stehen Sie vor einem kreativen Block? Fällt es Ihnen schwer, neue Ideen zu finden? ClickUp Gehirn hilft Ihnen, in Sekundenschnelle hochwertige Ideen zu generieren. Zu erledigen ist lediglich die Eingabe einer Eingabeaufforderung, und ClickUp Brain bietet relevante Vorschläge für jedes Thema.

Fassen Sie Meeting-Notizen im Handumdrehen mit ClickUp Brain zusammen

ClickUp Brain kann sogar eine Aufzeichnung Ihres Meetings (oder dessen dokumentierte Protokolle) analysieren, um effektive Notizen für Meetings zu erstellen. Dies erspart Ihnen die manuelle Erstellung von Meeting-Notizen und hilft Ihnen, den Prozess der Dokumentation wichtiger Informationen und Anforderungen zu rationalisieren. Mit nur wenigen Klicks können Sie Tabellen und Abschriften erstellen, eine Notiz freigeben, schnelle Antworten auf Unterhaltungen verfassen und Statusberichte und Meeting-Agenden erstellen.

5. Standardisierung der Notizen für jede Situation

ClickUp bietet eine riesige Bibliothek von Webvorlagen für jeden Anwendungsfall.

Wenn Sie auf der Suche nach etwas sind, das Ihnen die Erstellung von Notizen erleichtert, sind Sie bei uns genau richtig!

Hier sind fünf Vorlagen, die Sie für verschiedene Szenarien der Notizerstellung verwenden können.

1. ClickUp Vorlage für Klassennotizen

Vorlage für Notizen der Klasse

Die Schüler können die ClickUp Vorlage für Klassen-Notizen um ihre Schularbeiten, Hausaufgaben und hilfreiche Links an einem einzigen Ort zu organisieren. Die Vorlage verfügt über Abschnitte, die Ihnen dabei helfen, ein strukturiertes Repository für Notizen zu erstellen, und sie kann für jedes Fach verwendet werden. Wählen Sie den Abschnitt, den Sie ansehen möchten, indem Sie einen Titel für die Notiz aus einer vorgefertigten Tabelle auswählen.

2. ClickUp Tägliche Notizen Vorlage

ClickUp Tägliche Notizen Vorlage

Schreiben Sie Ihre Gedanken auf, bringen Sie Ihre Ideen zum Leben und verwalten Sie wichtige Informationen mit der ClickUp Tägliche Notizen Vorlage . Es ist der perfekte Ort, um Ihre Gedanken und Überlegungen festzuhalten und schnell Notizen zu Elementen zu machen. Benutzerdefinierte Ansichten und Felder erleichtern die Organisation von Informationen und zeigen wichtige Aufgaben auf einen Blick.

3. ClickUp Trainer Notizen Vorlage

ClickUp Trainer Notizen Vorlage

Erfassen und dokumentieren Sie wichtige Punkte von Sitzungen mit der ClickUp Trainer Notizen Vorlage . Dies ist ein großartiges tool für vielbeschäftigte Trainer, um ihre Sitzungen zu planen, Informationen zu dokumentieren und das Feedback der Teilnehmer nachzuverfolgen. Sie können diese Vorlage auch für andere Trainer freigeben, damit alle Sitzungen einem Standardprozess folgen.

4. ClickUp Meeting Notiz Stil Vorlage

ClickUp Meeting Notiz Stil Vorlage

Sind Sie es leid, endlose Notizen für jedes Meeting zu erstellen? Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für Meeting-Notizen um das Anfertigen von Notizen für Meetings zu erleichtern. Dank des anpassbaren Formats können Sie Schlüsselmomente im Meeting schnell notieren. Organisieren Sie Aktionspunkte, Entscheidungen und Daten in den entsprechenden Abschnitten, und verwenden Sie den Suchfilter, um zu bestimmten Elementen zu navigieren.

5. ClickUp Projekt Notiz Vorlage

ClickUp's Vorlage für Projekt Notizen

Verwenden Sie die ClickUp Projekt Notiz Vorlage zur Dokumentation von allem, was Ihre Projekte betrifft. Nutzen Sie das einheitliche Format, um Projektdetails festzuhalten, Aktualisierungen anzuzeigen, Fortschritte zu verfolgen und Informationen freizugeben. Kategorisieren Sie die Informationen logisch, so dass jeder beim Öffnen der Notiz die neuesten Updates zum Projekt erhält.

Maximierung der Effizienz von Teams: Die Macht des effektiven Freigebens von Notizen und der Zusammenarbeit

Effektive Notizen und das Freigeben von Notizen sind der Schlüssel zur Weitergabe der richtigen Informationen an die Mitglieder des Teams, insbesondere bei der Zusammenarbeit an einem Projekt. So werden Missverständnisse vermieden, Aufgaben in einen Zusammenhang gebracht und komplexe Arbeiten erleichtert.

Notizen sind eine mühelose Art der Kommunikation und können dazu beitragen, dass alle Beteiligten bei winzigen, aber wichtigen Details wie Meeting-Terminen, anderen Nachrichten, Aufgabenfristen und Erinnerungen an das Projekt auf derselben Seite stehen.

Wenn Sie Ihrem Workflow die richtigen Tools für die Erstellung von Notizen hinzufügen, können Sie die Zusammenarbeit im Team vereinfachen. Features wie Zugriffskontrolle, gemeinsame Bearbeitung, Aufgabenzuweisung und Dokumentenmanagement können Teams dabei helfen, die Koordination zu verbessern und Ziele schneller zu erreichen.

Wenn Sie die auf dem Markt erhältlichen Anwendungen für die Erstellung von Notizen in Betracht ziehen, sollten Sie die All-in-One-App für Notizen und die Plattform für Produktivität von ClickUp ausprobieren. Die robusten Features, einschließlich interaktiver Whiteboards und umfangreicher Notepads, bieten alles, was Sie brauchen, um Notizen freizugeben und problemlos zusammenzuarbeiten. Kostenlos anmelden und entdecken Sie, wie ClickUp die Erstellung von Notizen verbessern kann.