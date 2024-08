Gemeinsame Methoden zur Erstellung von Notizen für verschiedene Anwendungsfälle (mit Beispielen und Vorlagen)

Versuchen Sie, sich an alles zu erinnern, was Ihre Teamkollegen in der Brainstorming-Sitzung gesagt haben?

Zwischen Präsentationen, Meetings und der nicht enden wollenden Liste der zu erledigenden Aufgaben kann man leicht den Überblick über wichtige Details verlieren.

Notizen sind eine gute Möglichkeit, die Informationsflut zu bewältigen. Sie helfen Ihnen, Ihre Ideen, wichtigen Details und Erkenntnisse in einer für Sie sinnvollen Weise festzuhalten und zu organisieren.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie mehr über effektive strategien zur Aufnahme von Notizen finden Sie heraus, wie Sie die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Lösung finden, und Sie können sogar einige Vorlagen erhalten, um Ihre Notizen zu verbessern.

Los geht's. ✍️

Was ist eine Methode zum Notizen machen?

Eine Methode zur Anfertigung von Notizen hilft Ihnen, die Schlüsselpunkte, Ideen und Details eines Vortrags, eines Meetings oder sogar Ihrer Gedanken zu erfassen und festzuhalten. So können Sie sicherstellen, dass Sie nichts Wichtiges verpassen und Ihre Notizen später leicht verstehen und verwenden können.

Wenn Sie zum Beispiel in einem Meeting die Aufgabe haben, das Protokoll zu notieren, hilft Ihnen das Wissen, wie man effektiv Notizen macht, dabei, alle wichtigen Punkte zu erfassen, um sie später zu verstehen und mit Ihrem Team zu teilen.

Wie Sie die beste Methode für Ihre Notizen wählen

Es gibt viele verschiedene Methoden, um Notizen für unterschiedliche Situationen zu machen. Welche am besten geeignet ist, hängt von Ihrem Lernstil ab, von den Informationen, die Sie sammeln, und von den Gründen, warum Sie sie aufzeichnen.

Im Folgenden erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl einer Methode zur Erstellung von Notizen achten sollten:

1. Ihr Lernstil

Ihr Lernstil kann die Art und Weise, wie Sie sich Notizen machen, erheblich beeinflussen. Wenn Sie jemand sind, der am besten durch Bilder und Diagramme lernt, sind Methoden wie Mindmapping vielleicht genau das Richtige für Sie.

Wenn Sie hingegen eher ein linearer Denker sind, der alles ordentlich und organisiert haben möchte, sind traditionelle Gliederungen oder Aufzählungspunkte vielleicht besser für Sie geeignet.

2. Die Art der Informationen, mit denen Sie zu tun haben

Wenn Sie sich während eines Stand-up Meetings Notizen machen, konzentrieren Sie sich wahrscheinlich auf schnelle Aktualisierungen und Elemente, die zum Handeln anregen.

Bei einem Brainstorming für eine neue Marketingkampagne hingegen geht es darum, viele kreative Ideen zu sammeln. Hier geht es darum, einen großen Bereich von Gedanken zu erfassen, ohne sich zu viele Gedanken über die Struktur zu machen.

3. Ihr Ziel

Der Zweck der Notizen bestimmt die Form, die Sie anwenden müssen.

Wenn Sie Notizen machen, um Elemente aus einem Meeting nachzuverfolgen, konzentrieren Sie sich auf die Erfassung von Aufgaben, Fristen und Verantwortlichkeiten. Aufzählungspunkte oder eine Liste im Format einer To-Do-Liste eignen sich gut für diesen Zweck, denn so können Sie leicht nachschlagen, was erledigt werden muss.

Wenn die Notizen hingegen der persönlichen Reflexion dienen sollen, könnten Sie einen eher erzählerischen oder kostenlosen Stil verwenden. Dies könnte bedeuten, dass Sie Gedanken, Gefühle und Beobachtungen wie in einem Tagebuch niederschreiben, so dass Sie Ihren Ideen nachgehen können, ohne sich um eine Struktur oder bestimmte Aufgaben zu kümmern.

Arten von Notiz-Methoden

Nachdem Sie nun wissen, warum die Wahl der richtigen Methode so wichtig ist, wollen wir uns nun mit einigen beliebten und effektiven Methoden für das Notizenmachen beschäftigen. 👇

Methode 1: Die Gliederungsmethode

Die Gliederungsmethode ist eine klassische hierarchische Struktur wie ein Stammbaum für Ideen.

Die Hauptpunkte stehen ganz oben, die unterstützenden Bereiche verzweigen sich darunter und zeigen ihre Verbindung. Sie eignet sich hervorragend, um Vorträge oder Präsentationen klar zu strukturieren.

💡Beispiel: Nehmen wir an, Sie machen sich Notizen über den Weg eines organischen Besuchers durch Ihre Website:

Organic Visitor's Journey Landing Page Features Übersicht Call-to-Action-Schaltflächen Produkt Seite Produktbeschreibungen Kundenrezensionen Kontakt Formular Erforderliche Felder Dankeschön Seite



Wie bei der 'Organic Visitor's Journey' stellt jeder Hauptpunkt einen entscheidenden Schritt dar.

Unter jedem Schritt, wie z. B. "Landing Page" oder "Produktseite", gibt es Unterpunkte, die bestimmte Elemente beschreiben.

Auf diese Weise können Sie bei der Optimierung Ihrer Website den Weg des Besuchers klar erkennen und bei Bedarf Verbesserungen vornehmen, z. B. die Features der Landing Page oder die Produktbeschreibungen verbessern.

Methode 2: Die Mindmapping-Methode

Die Mindmapping-Methode eignet sich am besten für visuelle Lernende. Diese Methode zum Notizen machen ist sehr visuell anregend.

Beginnen Sie mit einem zentralen Thema in der Mitte der Seite und verzweigen Sie dann mit strahlenförmigen Linien für verbundene Ideen und Unterthemen.

Bei dieser Methode der Notizerstellung können Sie Bilder, Farben und Symbole hinzufügen, um Ihre Karte ansprechend zu gestalten. Sie eignet sich hervorragend für Situationen, in denen Sie sehen müssen, wie verschiedene Ideen miteinander verbunden sind.

💡Beispiel: Schauen wir uns das Mindmapping-Beispiel für die Planung eines Rebrandings einer Website an:

Diese Karte beginnt mit dem zentralen Thema 'Website Rebranding: Neuer Text und neues Design"

Von dort aus verzweigt sie sich in drei Hauptbereiche: markenidentität", "Copywriting-Strategie" und "Einzelziele" Diese Hauptbereiche sind in Unterbereiche gegliedert, die eine detaillierte Planung und Organisation ermöglichen.

In der Instanz "Markenidentität" gibt es beispielsweise die "Markenstimme" mit den Unterpunkten "lässig und freundlich" und "professionell und vertrauenswürdig" In ähnlicher Weise hat der Bereich "Copywriting-Strategie" Unterbereiche für verschiedene Website-Bereiche wie "Homepage" und "Über uns", jeweils mit spezifischen Ideen für den Inhalt.

Indem Sie diese miteinander verknüpften Ideen auf einer Karte darstellen, können Sie erkennen, wie die verschiedenen Aspekte des Rebrandings miteinander zusammenhängen. Auf diese Weise können Sie Ihre Gedanken ordnen, neue Ideen sammeln und sicherstellen, dass alle Elemente der Markenumstellung auf der Website zusammenhängend und gut geplant sind.

Methode 3: Die Diagramm-Methode

Wenn Sie Organisation und Vergleiche lieben, ist die Diagramm-Methode für Notizen genau das Richtige für Sie. Sie sieht aus wie ein tabellarisches Format mit Spalten für verschiedene Kategorien und Zeilen für Informationen.

Die Diagramm-Methode eignet sich hervorragend für Situationen, in denen Sie Informationen vergleichen müssen, z. B. bei der Analyse der Stärken und Schwächen verschiedener Marketingkampagnen.

beispiel: Instanz: Sie vergleichen Ihre Marketingkampagnen für eine vierteljährliche Überprüfung.

Erstellen Sie eine Tabelle mit Marketingkanälen (soziale Medien, E-Mail) als Spalten und Taktiken (Facebook-Anzeigen, Newsletter) als Zeilen. Füllen Sie die Tabelle mit Kosten, Reichweite und Leads für jede Taktik aus.

Hier ist die Tabelle für den Vergleich von Marketingkampagnen mit Hilfe der Diagramm-Notiz-Methode:

Marketingkanäle Soziale Medien E-Mail Taktiken Facebook-Werbung Newsletter Kosten $500 $300 Reichweite 10.000 5.000 Leads 200 150

In dieser Ansicht können Sie die Kanäle vergleichen und Ihre Kampagne so optimieren, dass Sie die meisten Leads zu den niedrigsten Kosten erhalten.

Sie hilft Ihnen, Optionen und zugehörige Punkte zu vergleichen, Daten zu organisieren und Muster zu erkennen.

Methode 4: Die Cornell-Methode

Die Cornell-Methode für Notizen ist ein beliebtes und strukturiertes Format, das Ihre Notizen in einzelne Abschnitte unterteilt. Sie eignet sich perfekt für Situationen, in denen Sie kritisches Material erfassen und verstehen müssen.

Sie fördert das aktive Abrufen von Informationen aus dem Gedächtnis, was wesentlich effektiver ist als das passive Wiederlesen von Notizen.

Zunächst wird Ihre Seite in drei Abschnitte unterteilt:

Spalte für Notizen: In diesem Abschnitt halten Sie die wichtigsten Ideen, Fakten und Schlüsselpunkte fest, z. B. aus einem Meeting oder einer anderen Instanz. Verwenden Sie Aufzählungspunkte und kurze Sätze, um sich kurz zu fassen

In diesem Abschnitt halten Sie die wichtigsten Ideen, Fakten und Schlüsselpunkte fest, z. B. aus einem Meeting oder einer anderen Instanz. Verwenden Sie Aufzählungspunkte und kurze Sätze, um sich kurz zu fassen Spalte "Stichworte": Notieren Sie nach der Durchsicht Ihrer Notizen Stichwörter, Fragen oder Hinweise, die Ihnen helfen, sich später an die Informationen zu erinnern

Notieren Sie nach der Durchsicht Ihrer Notizen Stichwörter, Fragen oder Hinweise, die Ihnen helfen, sich später an die Informationen zu erinnern Zusammenfassungsabschnitt: Die Zusammenfassung ermöglicht es Ihnen, Ihr Verständnis zu festigen und schnell das Wesentliche zu erfassen

💡Beispiel:

Notizen Stichwort Zusammenfassung Zeitleiste und Meilensteine des Projekts besprochen Fristen für Meilensteine Meilensteine festgelegt: 5. Mai für Prototyp, 1. Juni für Kampagnenstart Meilenstein 1: Fertigstellung des Website-Prototyps bis zum 5. Mai Aufschlüsselung der Budgetzuweisung Budget: 30.000 $ verbleibend Meilenstein 2: Start der Marketingkampagne bis zum 1. Juni Verantwortlichkeiten im Team Rollen im Team klar: Sarah (Design), Mark (Entwicklung), Alex (Marketing) Budgetaktualisierung Aktuelles Budget: 50.000 $ Bisherige Ausgaben: $20,000 Team-Zuweisungen Design: Sarah Entwicklung: Mark Marketing: Alex

Methode 5: Die Satzmethode

Die Satzmethode für Notizen ist einfach und prägnant. Dabei geht es darum, jeden Punkt oder jedes Detail in Sätzen zu erfassen, ohne Aufzählungszeichen, Abkürzungen oder Symbole zu verwenden.

Diese Methode ist ideal für schnelle Live-Sitzungen, bei denen Sie jedes Detail genau so aufzeichnen, wie es präsentiert wird.

Mit der Satzmethode folgen Ihre Notizen natürlich der Reihenfolge der freigegebenen Informationen, so dass ein Mini-Transkript des Meetings entsteht.

Es ist ein schnörkelloser Ansatz, der sich auf klare und abgeschlossene Sätze konzentriert, um das Wesentliche des Besprochenen zu erfassen.

💡Beispiel: Projekt Meeting Notizen - April 20, 2024

Wir haben die Zeitleiste des Projekts und die Meilensteine besprochen. Meilenstein 1 ist die Fertigstellung des Website-Prototyps bis Mai 5. Meilenstein 2 ist der Start der Marketingkampagne bis zum 1. Juni.

Wir haben das Budget aktualisiert. Das aktuelle Budget beträgt 50.000 Dollar. Die bisherigen Ausgaben belaufen sich auf 20.000 Dollar.

Zugewiesene Rollen des Teams. Sarah ist für das Design verantwortlich. Mark ist für die Entwicklung zuständig. Alex ist für das Marketing zuständig.

Denken Sie daran, dass Sie mit der besten Methode für Notizen Informationen effektiv erfassen, organisieren und verstehen können. Wenn Sie ein Mac-Benutzer sind, verwenden Sie ein app für Notizen um den gesamten Prozess zu vereinfachen.

Wie Sie die perfekte Methode zum Notizen machen wählen (mit Empfehlungen für jede Situation)

Im Folgenden finden Sie einige Tipps, die Ihnen helfen sollen, die für Ihre Situation perfekte Methode zum Notizen machen zu finden.

Für Brainstorming : Bei der Mind-Mapping-Methode können die Ideen frei fließen und Verbindungen zwischen ihnen hergestellt werden. Stellen Sie sich das Ganze wie ein Spinnennetz vor, in dem Ihre zentrale Idee alles verankert. Es ist das ideale Tool, um Ihre Kreativität festzuhalten.

: Bei der Mind-Mapping-Methode können die Ideen frei fließen und Verbindungen zwischen ihnen hergestellt werden. Stellen Sie sich das Ganze wie ein Spinnennetz vor, in dem Ihre zentrale Idee alles verankert. Es ist das ideale Tool, um Ihre Kreativität festzuhalten. Für Meetings : Die Cornell- oder Gliederungsmethode hilft Ihnen, Elemente und kritische Entscheidungen klar und übersichtlich zu verfolgen. Wie eine Aufzählung sorgt sie dafür, dass nichts in der Diskussion verloren geht. Wenn Sie eine fortgeschrittenere Lösung benötigen, finden Sie hier einigeKI-Tools für Meeting-Notizen um Ihnen zu helfen

: Die Cornell- oder Gliederungsmethode hilft Ihnen, Elemente und kritische Entscheidungen klar und übersichtlich zu verfolgen. Wie eine Aufzählung sorgt sie dafür, dass nichts in der Diskussion verloren geht. Wenn Sie eine fortgeschrittenere Lösung benötigen, finden Sie hier einigeKI-Tools für Meeting-Notizen um Ihnen zu helfen Für Tagebuchführung: Die Methode der Satz- oder Gliederungsnotizen eignet sich am besten für das Schreiben von Protokollen. Wenn Sie immer unterwegs sind und zwischen Ihren täglichen Aufgaben gerne Notizen machen, können Sie eine dieser beiden Methoden verwenden, um Ihre Gedanken aufzuschreibendigitale Journal-Apps *Für alles, was dazwischen liegt: Versuchen Sie Mindmaps oder verwenden Sie die Methode der Satznotizen mitClickUp Notepad um Ihre flüchtigen Gedanken und Ideen festzuhalten. Dieses Feature ist wie eine digitale Haftnotiz, auf der Sie alle Ihre plötzlichen Einfälle notieren können

Organisieren Sie Ihre Notizen, Checklisten und Aufgaben an einem Ort mit ClickUp's kostenlosem Online Notepad.

Vorlagen für Notizen

Unterschiedliche Situationen, in denen Sie Notizen machen müssen, erfordern unterschiedliche Vorgehensweisen. ClickUp hat eine Bibliothek mit vorgefertigten und anpassbaren vorlagen für die Erstellung von Notizen für verschiedene Situationen.

Finden Sie jetzt die perfekte Vorlage, die Ihren Bedürfnissen entspricht, und schaffen Sie sich geistigen Space für wichtigere Dinge.

Vorlage 1: Die Cornell-Notiz-Vorlage

Die Cornell-Notiz-Vorlage von ClickUp soll Ihnen helfen, Ihre Notizen zu verfolgen und zu organisieren.

Der Meister der Notizen bekommt ein digitales Upgrade mit ClickUp's Cornell Notizen Vorlage . Organisieren Sie Notizen, fassen Sie Schlüsselpunkte zusammen und stellen Sie Erinnerungen ein - alles an einem Ort.

Von Meetings bis hin zu Projektzielen - die Cornell-Methode bietet alles, was Sie brauchen. Sie ist eine effektive Methode, um Notizen zu machen, wenn Sie Struktur bevorzugen.

Vorlage 2: Die Vorlage für Meeting Notizen

Die ClickUp-Vorlage für Meeting Notes sorgt für produktive und gut dokumentierte Team-Meetings mit Richtlinien, Tagesordnung, Notizen und Elementen, die sicherstellen, dass tägliche Standups und detaillierte wöchentliche Meetings gut dokumentiert sind.

ClickUp's Vorlage für Meeting Notizen bietet einen strukturierten Rahmen für die Erfassung von Tagesordnungen, Notizen und Elementen für Aktionen.

Sie eignet sich für detaillierte wöchentliche Team Meetings und schnelle tägliche StandUps.

Vorlage 3: Die Vorlage für die Notizen der Klasse

ClickUp Class Notes Template ist die perfekte Vorlage für Notizen, um Ihre Notizen, Fächer und Aufgaben an einem Ort zu organisieren!

Sie müssen nicht mehr mit Lehrplänen, Notizen und Aufgaben jonglieren. Diese ClickUp Vorlage für Unterrichtsnotizen hält Ihre Notizen nach Themen geordnet und macht das Lernen zu einem Kinderspiel.

Keine verlorenen Ausdrucke oder unübersichtlichen Ordner mehr, nur noch geordnete Notizen. Sie können auch verwenden apps zur Erstellung von Notizen für Android um unterwegs Notizen zu machen.

Vorlage 4: Die Vorlage für Projekt Notizen

Die ClickUp Vorlage für Projektnotizen soll Ihnen helfen, Ideen für ein Projekt festzuhalten und zu organisieren.

ClickUp's Vorlage für Projekt Notizen können Sie alles, von den ersten Plänen bis zu den Abschlussberichten, an einem zentralen Speicherort erfassen.

Mit einer anpassbaren Vorlage, die jedes Detail erfasst, können Sie Registerkarten für Aufgaben führen, Feedback einholen und sicherstellen, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind.

Wenn Ihre Projekte wachsen und die Zusammenarbeit schwieriger wird, ist ein kostenlose Projektmanagement-Software wie ClickUp bietet viele Features, damit Ihr Team reibungslos arbeiten kann.

Vorlage 5: Die Vorlage für die Notizen zur Veröffentlichung

Die Vorlage für die Release Notes von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, wichtige Änderungen in jeder Produktversion zu erfassen und freizugeben.

ClickUp's Vorlage für Release Notes hilft Ihnen bei der Erstellung klarer und präziser Notizen für Ihr Team und Ihre Kunden. In einem einzigen Dokument werden neue Features, Fehlerbehebungen und Aktualisierungen der Version festgehalten.

Diese Vorlage erleichtert das Freigeben von Aktualisierungen für Ihr Team und stellt sicher, dass alle über wichtige Einführungen, kleinere Korrekturen und alles dazwischen informiert bleiben.

Nun, da Sie ein Arsenal der besten Methoden zur Erstellung von Notizen haben, lassen Sie uns über Folgendes sprechen apps zum Notizen machen und tools, die Ihnen helfen können, die richtige App für Ihren Anwendungsfall zu finden.

Los geht's! 🧰

1. ClickUp Docs

Verwenden ClickUp Dokumente als Ihren digitalen Workspace für die strukturierte Aufnahme von Notizen und die Erstellung von Dokumenten. Sie können Ihre Notizen mit Hilfe von Überschriften, Aufzählungszeichen und Rich-Text-Formatierung organisieren. 📝

Erfassen Sie wichtige Notizen, formatieren und organisieren Sie sie mit ClickUp Docs

Nehmen wir an, Sie sind ein Ersteller von Inhalten und planen eine Video-Serie über nachhaltiges Leben.

Sie können ein Dokument mit dem Titel Sustainable Living Video Series erstellen, mit Überschriften für Themen wie:

Umweltfreundliche Reinigungstipps

Recycling-Hacks

leitfaden für einen abfallfreien Lebensstil_

Tipps zur Reduzierung des Plastikverbrauchs

Einführung in die Kompostierung

DIY Natural Skincare Recipes

Verwenden Sie unter jeder Überschrift Aufzählungspunkte, um Schlüsselpunkte aus Ihrer Recherche, Zitate von Experten und sogar Links zu hilfreichen Ressourcen aufzulisten.

Mit ClickUp Docs erstellen und organisieren Sie Inhalte mit mehr Effizienz

Auf diese Weise können Sie alle Elemente, die sich aus Ihren Recherchen ergeben, nachverfolgen und sicherstellen, dass Ihre Videoreihe mit umsetzbaren Tipps für die Zuschauer gefüllt ist.

2. ClickUp Notepad

Manchmal braucht man einfach einen schnellen und kostenlosen Space, um Gedanken festzuhalten oder Ideen zu brainstormen, wie wir bereits besprochen haben. Öffnen Sie ClickUp Notepad und notieren Sie sie schnell!

Erfassen Sie schnelle Notizen, Ideen und Erinnerungen mit ClickUp Notepad

ClickUp Notepad ist ein online-Notizblock ideal für Momente, in denen die Inspiration zuschlägt.

Aber ClickUp beschränkt sich nicht darauf, eine Plattform für Ihre Notizen zu bieten. Es nutzt sein KI-Modell, ClickUp Gehirn , um Ihre Notizen auf die nächste Stufe zu bringen. 📈

Wie kann diese KI Ihnen dabei helfen, Ihre Vorgehensweise beim Notizen machen zu optimieren? So geht's.

Brainstorming: ClickUp Brain kann die Kreativität anregen, indem es Ideen vorschlägt, um die Brainstorming-Sitzungen ins Rollen zu bringen

ClickUp Brain kann die Kreativität anregen, indem es Ideen vorschlägt, um die Brainstorming-Sitzungen ins Rollen zu bringen Erstellen von Elementen: ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, die wichtigsten Erkenntnisse aus Ihren Notizen in umsetzbare Aufgaben in ClickUp umzuwandeln. Sie müssen sich nicht mehr daran erinnern, was als nächstes zu erledigen ist

ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, die wichtigsten Erkenntnisse aus Ihren Notizen in umsetzbare Aufgaben in ClickUp umzuwandeln. Sie müssen sich nicht mehr daran erinnern, was als nächstes zu erledigen ist Zusammenfassung von Notizen: ClickUp Brain kann prägnante Zusammenfassungen Ihrer Notizen erstellen, so dass Sie die wichtigsten Punkte schnell erfassen können, ohne alles noch einmal lesen zu müssen

Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Notizen mit ClickUp

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Notizen zu verwalten, erleichtert ClickUp Ihnen die Erstellung von Notizen mit leistungsstarken Tools.

Mit ClickUp Docs können Sie nahtlos Notizen erstellen, gemeinsam bearbeiten und organisieren.

ClickUp Notepad bietet einen praktischen Space für schnelle Notizen zu Ideen, Aufgaben und Erinnerungen und sorgt dafür, dass Ihnen nichts entgeht. Und ClickUp Brain revolutioniert die Art und Weise, wie Sie mit Ihren Notizen umgehen.

Diese flexiblen Features passen sich Ihren Bedürfnissen an, von schnellen Ideen in Notepad bis zu detaillierten Meeting-Protokollen in ClickUp Docs. Anmeldung bei ClickUp kostenlos an und probieren Sie Ihre bevorzugte Methode zur Erstellung von Notizen aus.