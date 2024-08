So verwenden Sie die Methode der Karte für Notizen (mit Vorlagen)

Es gibt nichts Besseres als Stift und Papier, wenn es darum geht, sich Notizen zu machen. Während das Tippen schneller und leichter auffindbar ist, kann das Schreiben von Hand das Gedächtnis verbessern. Die langsamere, multisensorische Erfahrung des Schreibens mit der Hand schafft eine tiefere Verbindung mit den Informationen und verbessert sowohl die Kodierung als auch den Abruf.

Aber wenn Sie für Ihre Projekte oder Aufgaben - sei es in der Schule oder bei der Arbeit - umfangreiche Notizen machen, wissen Sie, wie schnell Sie sich bei Unmengen von Papier orientierungslos fühlen.

Das Anfertigen von Notizen und das Ordnen von Ideen sollte Ihnen dabei helfen, effizienter zu arbeiten und nicht durch ständiges Hin- und Herlaufen nach Informationen noch mehr Stress zu verursachen.

Vermeiden Sie stattdessen die kognitive Überlastung mit bewährten Techniken zur Erstellung von Notizen. Sie können auch verschiedene Tools und Vorlagen verwenden, um schnell loszulegen.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen die Methode der kartografischen Notizen im Detail und zeigen Ihnen neue Tools, mit denen Sie Ihr Langzeitgedächtnis verbessern können.

Was ist die Methode der kartografischen Notizen?

Die Methode der kartografischen Notizen oder des Concept Mapping ist eine visuelle Methode zur Erfassung von Informationen und Ideen.

Anstatt lineare Notizen zu schreiben, ordnen Sie sie diagrammatisch an, zum Beispiel mit Hilfe eines mindmap um Schlüsselkonzepte zu verbinden. Die gängigste Methode besteht darin, den zentralen Gedanken in die Mitte eines Dokuments zu schreiben und dann Unterthemen, Ideen und Konzepte in einer hierarchischen Struktur durch Bereiche zu verbinden. Sie können Formen, Farben, Pfeile und Bilder verwenden, um wichtige Verbindungen hervorzuheben.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Notizen eignet sich diese Methode besonders für visuell Lernende und um komplexe Themen auf einfache Weise darzustellen. Sie hilft Ihnen, die Beziehungen zwischen den Ideen zu erkennen und die Informationen besser abzurufen.

Wie man mit der Methode der Karte Notizen macht

Ordnen Sie Ideen und zeichnen Sie Verbindungen mit live bearbeitbaren Mind Maps auf ClickUp

Hier ist eine Aufschlüsselung der Karte methode zur Aufnahme von Notizen :

Bestimmen Sie das Schlüsselthema und schreiben Sie es in die Mitte Ihrer Seite. Angenommen, Sie haben ein Seminar über die Verbesserung von Marketingtaktiken besucht, dann wird "Verbesserung von Marketingtaktiken" Ihr Schlüssel-Thema

Denken Sie an die unterstützenden Ideen, die mit dem Hauptthema verbunden sind. Dies sind Ihre Unterthemen. Schreiben Sie sie um das Hauptthema herum und verbinden Sie sie mit Linien.

Nachdem Sie das Schlüsselthema aufgeschrieben haben, verzweigen Sie den Bereich mit Verbindungen zu den Unterthemen, wie z. B. "regelmäßiges Feedback einholen" oder "Zielgruppenprofilierung durchführen"

Unterteilen Sie jedes Unterthema weiter. Erkunden Sie Details, Fakten und Beispiele, die diese Unterthemen untermauern. Fügen Sie kostenlos zusätzliche Bereiche für diese Details hinzu

Verwenden Sie Farben, Symbole oder Bilder, um Schlüsselpunkte und Verbindungen hervorzuheben. Dadurch wird eine weitere Ebene der Organisation geschaffen und das visuelle Gedächtnis gestärkt

Überprüfen Sie Ihre Karte. Fragen Sie sich selbst: "Gibt es fehlende Verbindungen?" oder "Ergibt der Flow visuell Sinn?" Verfeinern Sie Ihre Karten für mehr Klarheit

Dieser Leitfaden hilft Ihnen bei der Verwendung einiger vorgefertigter vorlagen für die Erstellung von Notizen für einen schnellen Einstieg in die Mind-Mapping-Methode.

Kartenvorlagen für die Methode der Notizaufnahme

Obwohl die Methode der Notizaufnahme anfängerfreundlich ist, könnte sich eine kleine Anleitung als nützlich erweisen.

ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Vorlage

Die ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Vorlage ist ein vollständig anpassbares, sofort einsatzbereites Tool, mit dem Sie die Methoden zur Erfassung von Notizen während Vorlesungen, Meetings oder Diskussionen abbilden können.

Halten Sie die wichtigsten Ideen fest und gliedern Sie sie mit ClickUp's Blank Mind Map Whiteboard Template

Die Illustration der "Hauptidee" in dieser Vorlage zeigt, wohin Ihr Schlüssel-Thema geht, und geht dann in Teilbereiche über, die als Sub-Ideen bezeichnet werden. Mit jeder Unteridee können Sie größere Konzepte in kleinere unterteilen, wobei die Farbcodierung Ihnen hilft, jedes Segment zu organisieren.

Sie können diese Vorlage auch beim Brainstorming verwenden, um aus Ihren Karten eine überzeugende Lösung zu entwickeln. Sie ist ideal für Vermarkter, kreative Freiberufler und Werbetreibende, die sie immer wieder hervorholen können, wenn sie neue Perspektiven brauchen.

Pro-Tipp: Die Mindmapping-Methode kann Ihnen auch helfen, Ihre Workflows zu vereinfachen. Visualisieren Sie Denkprozesse mit der process mapping Methode und beseitigen Sie Ineffizienzen, um schneller bessere Ergebnisse im Geschäft zu erzielen.

ClickUp Einfache Mind Map Vorlage

Wenn Sie eine einfache Vorlage für eine Mind Map ohne Farbcodes und Illustrationen suchen, ist die ClickUp Einfache Mind Map Vorlage kann sich als nützlich erweisen.

Machen Sie ein Brainstorming, machen Sie Notizen oder unterteilen Sie Ihre Ideen in Aufgaben und weisen Sie sie den Mitgliedern Ihres Teams zu - mit der einfachen Mindmap-Vorlage von ClickUp

Dies ist nicht nur eine Karte, sondern auch ein Tool zur Aufgabenverwaltung, mit dem Sie Aufgaben an Ihre Teammitglieder delegieren können. Diese Vorlage bietet eine hierarchische Struktur für Ihre Arbeitsabläufe.

Beginnen Sie mit einem zentralen Thema oder fügen Sie mehrere Hauptideen hinzu und verzweigen Sie diese dann in Unterthemen - so viele, wie Sie möchten, mit Drag-and-Drop-Optionen. Mit ClickUp Aufgaben können Sie jede Idee in eine Aufgabe umwandeln und sie den entsprechenden Teammitgliedern zuweisen.

Mit dieser Vorlage können Sie ein transparentes System aufbauen und sicherstellen, dass jeder das Guthaben bekommt, das ihm zusteht.

Sie können Teammitglieder mit "@mention" erwähnen, um sofortiges Feedback von Clients wiederzugeben oder eine Diskussion zu führen, indem Sie Threads kommentieren. Als Teammanager können Sie bei Meetings einen speziellen Notizhalter verwenden, um die Ideen für die Organisation einzutragen und Wiederholungen bei Meetings zu vermeiden.

Auf dieser One-Stop-Plattform können Sie 1000+ ClickUp Vorlagen für Mindmaps, Notizen, Kreativ- und Designprozesse sowie für spezielle Anwendungsfälle in den Bereichen Technik, IT und Personalwesen.

Möchten Sie Ihre Notizen schneller auf einer Karte festhalten?

Mit

ClickUp's Projektmanagement Software

entdecken Sie Tools, die Ihnen nicht nur helfen, Notizen zu machen, sondern auch die Art und Weise zu verfeinern, wie Sie Projektunterlagen und Aufgabenbeschreibungen schreiben und handhaben.

Pro-Tipp: Entdecken Sie die best Apps zur Erstellung von Notizen für Mac und synchronisieren Sie sie auf all Ihren Apple-Geräten!

Hier sind ein paar Tools von ClickUp, die das Erstellen von Notizen erleichtern und für Ordnung sorgen.

1. Machen Sie Notizen und wandeln Sie sie in gemeinsam nutzbare Dokumente um

Mit dem kostenlosen ClickUp Notes können Sie Ihre Notizen betiteln, Checklisten erstellen und mit Rich Text formatieren

Verwenden Sie ClickUp Notizen um alle Ihre Aufgaben, Zu erledigen-Listen und sogar Einkaufslisten an einem Ort zu organisieren. Greifen Sie jederzeit darauf zu und genießen Sie die Freiheit, Ihre Gedanken und Beobachtungen aufzuschreiben.

Hier sehen Sie, was Sie mit diesem Tool erreichen können:

Halten Sie Ihre Notizen und Elemente mit Checklisten organisiert. Verschieben Sie Elemente per Drag-and-Drop innerhalb Ihrer Checkliste und verschachteln Sie sie, um eine visuelle Hierarchie zu schaffen

Fügen Sie Kopfzeilen, Aufzählungszeichen und Farben hinzu, um Ihre Notizen übersichtlich zu organisieren

Konvertieren Sie jeden Eintrag im Notepad in eine verfolgbare Aufgabe mit Fälligkeitsdatum, Mitarbeitern und Prioritäten

Integrieren Sie es in Google Chrome und verwenden Sie es, um Notizen in virtuellen Vorlesungen oder Meetings zu machen

Verwenden Sie es als Ihr digitales Tagebuch um Ihre Gedanken und Gefühle festzuhalten

Haben Sie Ihre Notizen? Konvertieren Sie sie jetzt in strukturierte Dokumente mit vollständigem Kontext mit ClickUp Dokumente . Mit einem umfangreichen Format für die Bearbeitung können Sie Videos oder Links direkt in Ihre Dokumente einbetten und sie im Chat oder per E-Mail freigeben. Regeln Sie, wer Ihre Ansichten sehen darf, indem Sie den Zugriff und die Berechtigungen kontrollieren. Dank der Echtzeit-Zusammenarbeit können Sie Ihre Notizen gemeinsam mit Ihren Teamkollegen bearbeiten oder schreiben und darauf aufbauen.

Taggen Sie Ihr Team, bearbeiten Sie Inhalte mit ihnen in Echtzeit und geben Sie sofortiges Feedback für schnellere Freigaben mit ClickUp Docs

Führen Sie Ihre Dokumente und Aufgaben zusammen, um Ihren Fortschritt an einem Ort zu überwachen. Erstellen Sie Ihre Workflows, indem Sie Widgets zur Nachverfolgung des Fortschritts und zur Zuweisung von Zeitrahmen hinzufügen. Sie können Ihre Dokumente mit Farben codieren, um sie systematisch zu organisieren.

2. Erstellen Sie mit der Methode der kartografischen Notizen Mind Maps ClickUp Whiteboards dient als digitales Board für die Erstellung von Karten. Sie können verwenden

haftnotizen per Drag-and-Drop

um Ideen auf dem Board zu verschieben, Diagramme zu zeichnen oder visuelle Notizen zu machen, auf die Ihr Team zugreifen kann.

Mit ClickUp Whiteboards Dokumente einbetten, Illustrationen zeichnen, Verbindungen mit verwandten Punkten hinzufügen

Sehen Sie den Fortschritt Ihres Teams bei jeder Aufgabe, indem Sie Arbeiten direkt über das Board delegieren. Überwachen Sie mit agilen Workflows, was noch zu erledigen ist und was Feedback erfordert. Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen und

projektmanagement tools

für Ihren Marketingbedarf.

Sie können Whiteboards verwenden, um Folgendes zu erstellen

ClickUp Mindmaps

ebenfalls: Verwenden Sie dieses Tool, um visuelle Notizen zu machen, Ideen zu sammeln, Projekte zu organisieren und in Echtzeit zusammenzuarbeiten.

Ordnen Sie Knoten neu an und bauen Sie Ihre Ideen auf, indem Sie Unterthemen mit ClickUp Mindmaps hinzufügen

Fügen Sie direkt in Ihrer Mind Map Aufgaben hinzu, bearbeiten und löschen Sie sie und organisieren Sie so Ihren Workflow, ohne die Ansicht wechseln zu müssen. Erleben Sie den Komfort der Aufgabenverwaltung direkt dort, wo Ihre Ideen Form annehmen.

Möchten Sie zusammenarbeiten? Geben Sie Ihre Mindmaps in Ihrem Workspace frei. Ihre Teammitglieder können Ihre Mind Maps in Echtzeit ansehen und zu ihnen beitragen, was die Teamarbeit und Synergie fördert.

Nutzen Sie das Element-Menü, um Ihre Mindmaps zu personalisieren, sie intuitiver zu gestalten und auf die Bedürfnisse Ihres Projekts abzustimmen. Benutzen Sie die benutzerdefinierten Karten, um Ihre Notizen zu etwas Einzigartigem zu machen.

Verdeutlichen Sie Projektpfade mit aufgabenbasierten Mindmaps. Erstellen Sie einen Schritt-für-Schritt-Plan für Ihre Projekte, indem Sie ClickUp Aufgaben in Ihrer Mind Map verknüpfen und so einen strukturierten Ansatz für Ihre Projektplanung und -durchführung sicherstellen.

Nutzen Sie KI, um Ihre Arbeit zu verfeinern: Verwalten Sie Aufgaben, erstellen Sie Workflows, stimmen Sie Ressourcen ab und generieren Sie Ideen schneller, ohne sich in zeitraubende Wiederholungen zu verstricken.

ClickUp Gehirn

der KI Writer for Work lernt, wie Sie denken, und schreibt und verbessert Ihren Text bei jedem Schritt - genau wie Sie es tun würden, nur viel schneller.

Korrigieren Sie Rechtschreibfehler in Ihren Dokumenten und Aufgaben mit ClickUp Brain's AI Writer for Work

Hier erhalten Sie eine Übersicht darüber, was Sie mit dem KI Writer for Work alles zu erledigen haben:

Perfektionieren Sie Ihr Schreiben mit einem integrierten Assistenten, der auf Ihre Arbeit trainiert ist - vom Verstehen der Tonalität in Ihrer E-Mail bis zur Verbesserung des Textes in Ihren Notizen

Beantworten Sie Nachrichten in Kurzschrift, während Sie mit ClickUp chatten oder E-Mails schreiben, und lassen Sie die KI Ihre Nachricht mit dem perfekten Tonfall zaubern

Verwenden Sie KI-Tools um aus Ihren Notizen Tabellen mit umfangreichen Daten und Erkenntnissen zu erstellen

Sofortige Erstellung von Vorlagen für Aufgaben, Dokumente und Projekte, z. B. Formulare für das Onboarding, Brainstorming-Vorlagen oder Ideen für Marketingkampagnen

Verwandeln Sie Sprache in Text und nutzen Sie KI, um Fragen aus Ihren Meetings und Clips zu beantworten

Verfeinern Sie die Art und Weise, wie Sie Ideen notieren, sie mit Notizen kombinieren und Informationen verdichten, wo immer es nötig ist

Der Einstieg in die Mindmapping-Methode ist mit Hilfe der KI einfacher denn je. Nutzen Sie sie, um Ihre Informationsaufnahme zu verbessern und Ihre Produktivität zu steigern.

Perfektionieren Sie Ihre Karten- und Notiz-Methode

Die Methode der kartografischen Notizen kann ein leistungsfähiges Tool sein, wenn Sie die kognitive Überlastung minimieren möchten. Indem Sie komplexe Informationen visuell darstellen, können Sie Ideen besser behalten und die Verbindungen zwischen den Ideen besser erkennen.

Ganz gleich, ob Sie ein Student sind, der sich mit komplexen Konzepten auseinandersetzt, oder ein Fachmann, der seine Arbeitsabläufe organisieren möchte, die Karten-Methode kann eine entscheidende Rolle spielen. Denken Sie daran: Der Schlüssel liegt in der Einfachheit und im aktiven Engagement. Beginnen Sie mit Ihrem Hauptthema, erweitern Sie es um Unterthemen und fügen Sie weitere Details hinzu, während Sie die Feinheiten des Themas erkunden.

Verwenden Sie so viele Farbkombinationen, Symbole und sogar Bilder wie möglich, um die Karte optisch ansprechend zu gestalten!

Wenn Sie eine digitale Lösung für Ihre Notizen suchen, können Sie die Mindmapping-Software von ClickUp mit seinen Tools für die Erstellung von Notizen und die Verwaltung von Dokumenten kombinieren. Mit dieser app für Notizen können Sie beeindruckende Mindmaps erstellen, leistungsstarke KI-Features nutzen, um Ihr Schreiben zu verbessern, und alle Ihre Notizen und Dokumente an einem zentralen Speicherort aufbewahren. Anmeldung bei ClickUp heute!