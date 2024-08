die 10 besten Apps für Notizen für Mac im Jahr 2024

Apps für Notizen können Ihre Arbeitsabläufe wesentlich effizienter machen. Diese Apps verbessern die mühsame Aufgabe des Notierens, sodass Sie einfach Notizen aus Meetings machen, Ihre kreativen Ideen für neue Produkte zu Papier bringen und den Fortschritt Ihres Teams verfolgen können.

Aber nicht alle Apps für Notizen funktionieren reibungslos auf Ihren Apple Produkten. Sie brauchen Notizen-Apps für MacOS, um das Beste aus diesen Tools herauszuholen. (Denken Sie an Tastaturkürzel und viele nützliche Integrationen!)

In diesem Artikel stellen wir Ihnen Notizen-Apps für Mac und die wichtigsten Elemente vor, auf die Sie achten sollten. Außerdem stellen wir die 10 besten Notizen-Apps für Mac vor und erläutern, was sie so gut macht.

Was sind Notizen-Apps für Mac?

Notizen-Apps für den Mac sind in das Mac-Betriebssystem integriert. Das heißt, sie sind so konzipiert, dass sie sich in die Mac-Software integrieren lassen. Wie

anwendungen für Macs schreiben

sie unterscheiden sich von Tools, die in einem Browserfenster geöffnet werden. Sie lassen sich mit allen Apple-Geräten synchronisieren, arbeiten in der Cloud und sind so konzipiert, dass sie direkt in das Mac-Betriebssystem integriert werden können.

Diese

apps für Notizen

sind besser für die Produktivität, weil sie speziell für Mac Arbeitsabläufe entwickelt wurden. Das bedeutet, dass Sie keine Benachrichtigungen von außerhalb Ihres Arbeitsbereichs erhalten. Außerdem ist es einfacher, Ihre Notizen zu durchsuchen, ohne Browserfenster zu öffnen und abgelenkt zu werden.

Es gibt verschiedene Arten von Notizen-Apps für den Mac. Sie reichen von einfachen Notizprogrammen, mit denen Sie ein paar Ideen notieren können, bis hin zu kompletten Software-Ökosystemen, die als Drehscheibe für das Projektmanagement dienen. 🌻

Worauf sollten Sie bei Notizen-Apps für Mac achten?

Es gibt eine Vielzahl von Notizen-Apps für den Mac, die Ihnen Dutzende von Optionen zur Verfügung stellen. Egal, ob Sie ein traditionelles Programm oder ein leistungsfähiges Tool suchen, das alles kann - es gibt eine App für Ihre Bedürfnisse. 👀

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei Notizen-Apps für den Mac achten sollten:

Nahtlose Organisation : Es ist leicht, sich in seinen Gedanken zu verlieren - und sie in einem schlecht organisierten Ordner zu verlieren. Suchen Sie nach einer App für Notizen, die die Dinge so strukturiert, dass sie für Sie Sinn machen

: Es ist leicht, sich in seinen Gedanken zu verlieren - und sie in einem schlecht organisierten Ordner zu verlieren. Suchen Sie nach einer App für Notizen, die die Dinge so strukturiert, dass sie für Sie Sinn machen Nützliche Suche : Es macht keinen Sinn, Notizen zu machen, wenn Sie sie später nicht wiederfinden können. Wählen Sie eine App für Notizen, die effektive Suchfunktionen bietet

: Es macht keinen Sinn, Notizen zu machen, wenn Sie sie später nicht wiederfinden können. Wählen Sie eine App für Notizen, die effektive Suchfunktionen bietet Schnell zu bedienen : Wählen Sie eine App für Notizen, die über eine intuitive Benutzeroberfläche und Tools verfügt, mit denen Sie schnell loslegen können

: Wählen Sie eine App für Notizen, die über eine intuitive Benutzeroberfläche und Tools verfügt, mit denen Sie schnell loslegen können schnelle Ladezeit: Achten Sie darauf, dass Ihre App schnell lädt und Sie schnell Notizen machen können - Bonuspunkte für Tastenkombinationen und Tools, die das Ganze weiter beschleunigen

Die 10 besten Notizen-Apps für den Mac im Jahr 2024

Hier sind die besten Apps für die Erstellung von Notizen auf einem Mac. Von einfachen Apps mit Texteditor-Tools zum Aufschreiben

notizen

bis hin zu Software-Management-Tools ist für jeden Unternehmensbedarf etwas dabei. ✨

1.

ClickUp

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist ein

projektmanagement-Software

die nahtlos auf Mac und anderen Betriebssystemen funktioniert. Es geht mit seinen Funktionen für die Automatisierung von Aufgaben, die Erstellung benutzerdefinierter Dashboards und den Aufbau von Inhaltsdatenbanken weit darüber hinaus und ist perfekt für Ihre Notizen geeignet. 🤩

ClickUp's Notepad

ist ein anpassbares Werkzeug zur Erstellung von Notizen. Verwenden Sie es, um Projektvorschläge zu kommentieren, Checklisten aufzuschreiben oder schnelle Notizen nach einer Besprechung zu machen. Es bietet umfangreiche Bearbeitungs- und Drag-and-Drop-Tools, die die Organisation zum Kinderspiel machen.

Fügen Sie Überschriften hinzu, um längere Notizen zu gliedern, und verwenden Sie Farbkodierungen, um wichtige Fakten hervorzuheben. Außerdem können Sie jede Notiz in eine Aufgabe mit Fälligkeitsdatum, Prioritäten und Zuständigkeiten verwandeln. Und mit der integrierten Chrome-Erweiterung, der Desktop-App und der mobilen App können Sie von überall aus auf Ihre Notizen zugreifen.

ClickUp Docs

bietet eine weitere Möglichkeit, Notizen zu machen. Mit fortschrittlicheren Funktionen wie verschachtelten Seiten, eingebetteten Tabellen und Formatierungswerkzeugen können Sie einfache Notizen in neue Dimensionen bringen. Arbeiten Sie an Ihren Notizen in Echtzeit mit Kollegen zusammen und finden Sie sie später mit der intuitiven Suche leicht wieder.

Brauchen Sie Hilfe beim Schreiben von Notizen?

ClickUp AI

bietet Vorschläge, bearbeitet Ihre Arbeit und spart Zeit durch sofortige Zusammenfassung. Diese

schreibhilfe-Software

erzeugt auch

aktionspunkte

und vereinfacht die Formatierung zur besseren Organisation.

ClickUp beste Eigenschaften

Tausende von Vorlagen, darunter anleitungen zur Verwendung von Docs , organisatorische Vorlagen und Workflow-Vorlagen zeit sparen wenn es darum geht, den Überblick über Ihre Aufgabenliste zu behalten

Vereinfachen Sie dokumentenverwaltung dank Wikis, Dashboards und benutzerdefinierter Filter, um alles in Sekundenschnelle zu finden

Verwenden Sie die Desktop-App auf allen Ihren Apple-Geräten, einschließlich iPad, iPhone, Mac-Desktops und Macbooks

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen, um Notizen zu bearbeiten oder sie in ein größeres Aufgabenverwaltungssystem zu integrieren

Die einfache Benutzeroberfläche erleichtert das Erstellen und Organisieren von Notizen ohne großen Lernaufwand

Mit dem leicht durchsuchbaren Tool finden Sie Ihre Notizen und Ideen in Sekundenschnelle

ClickUp Einschränkungen

ClickUp AI ist derzeit nur in der Desktop-App verfügbar, aber die Einführung für mobile Geräte steht kurz bevor

Die Funktionen zum Erstellen von Notizen sind zwar leicht zu verstehen, aber die Nutzung des gesamten Software-Tools erfordert eine gewisse Lernkurve

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist für alle kostenpflichtigen Tarife zum Preis von 5 $ pro Workspace-Mitglied und internem Gast pro Monat erhältlich

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.900+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Apple iCloud Notizen

über

Apple iCloud Notizen

Was gibt es Besseres als ein von Apple für den Mac entwickeltes Notizentool? Apple Notes, das im App Store erhältlich ist, ist eine native Mac-App, mit der es ganz einfach ist, Notizen zu machen

besprechungsnotizen

und notieren Sie die wichtigsten Erkenntnisse.

Und das Beste ist, dass Ihre Notizen dank der Cloud-Speicherung immer auf dem neuesten Stand sind. Das bedeutet, dass Sie die neueste Version Ihrer Ideen auf Ihrem Telefon sehen, auch wenn Sie sie auf Ihrem Mac-Schreibtisch notiert haben.

Apple iCloud beste Eigenschaften

Mit Ordnern können Sie Notizen nach Zweck, Zielen oder einer anderen für Sie sinnvollen Struktur ordnen

Mit den Freigabefunktionen können Sie den Zugriff und die Berechtigungen für Ihre Notizen steuern

Verwenden Sie die Suchfunktion, um Ideen und Notizen aufzuspüren, egal ob Sie sie heute Morgen oder vor zwei Jahren gemacht haben

Wiederherstellung gelöschter Notizen innerhalb von 30 Tagen in nur zwei einfachen Schritten

Verwenden Sie Hashtags, um Notizen für eine bessere Organisation und Suche zu kennzeichnen

Apple iCloud-Einschränkungen

Die Apple-Notizen-App kann nicht auf Notizen zugreifen, die in anderen Apps wie Google oder Yahoo gespeichert sind, und es gibt keine Markdown-Unterstützung

Die App lässt sich nicht mit Windows oder Android synchronisieren und eignet sich daher am besten für Benutzer, die nur Apple iOS-Software verwenden

Apple iCloud Preise

Kostenlos

Apple iCloud Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (900+ Bewertungen)

: 4.3/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1.500+ Bewertungen)

3. Evernote

über

Evernote

Evernote

ist eine beliebte plattformübergreifende App, die die Welt der Notizen im Sturm erobert hat. Egal, ob Sie ein Student sind, der es für Notizen im Unterricht nutzt, ein Berufstätiger, der es für die Organisation seines Teams einsetzt, oder jemand, der es für die persönliche Strukturierung nutzt, es geht über die herkömmliche Notizenerfassung hinaus. ✍️

Die besten Funktionen von Evernote

Sofortiges Erstellen und Zuweisen von Aufgaben in Ihren Notizen, um die Arbeit in der Pipeline voranzutreiben

Verwenden Sie das Web-Clipper-Tool, um Screenshots von Webseiten zu erstellen und direkt darauf Notizen zu machen

Scannen Sie handschriftliche Notizen und wichtige Dokumente direkt in die App für Notizen ein, um sie schnell wiederzufinden

Durch die Integration mit dem Google-Kalender behalten Sie den Überblick und können Ihre Notizen an Besprechungen anhängen, sodass Sie immer wissen, wie der Stand der Dinge ist

Einschränkungen von Evernote

Die kostenlose Version ist begrenzt, und kostenpflichtige Tarife können für Personen, die nur ein einfaches Notizen-Tool benötigen, teuer sein

Sie können zwar Notizen austauschen, aber keine Zusammenarbeit in Echtzeit unterstützen

Preise für Evernote

Kostenlos

Persönlich : $14.99/Monat

: $14.99/Monat Professionell : $17.99/Monat

: $17.99/Monat Für Teams: Kontakt für Preise

Evernote-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8,100+ Bewertungen)

4. Microsoft OneNote

über

Microsoft OneNote

OneNote von Microsoft

ist ein Tool, das einfache Notizen auf die nächste Stufe hebt. Teilen Sie Ihre Notizen und arbeiten Sie mit Ihren Teamkollegen in einem einzigen Ökosystem zusammen. Struktur- und Suchwerkzeuge sorgen für Ordnung und machen das Auffinden Ihrer Ideen einfacher denn je.

Microsoft OneNote - die besten Funktionen

Das Tool bietet ein papierähnliches Gefühl, das Traditionalisten anspricht, die sich nach den Tagen von Stift und Papier sehnen

Abonnements bündeln die Notizfunktionen mit Tools wie Excel, PowerPoint, Word und Gliederung

Organisieren Sie Ihre Notizen in Abschnitten und Seiten, damit Sie nie wieder eine wichtige Idee verlieren

Tools wie Hervorhebungen, Anmerkungen und Zeichnungen ermöglichen es Ihnen, Ihren Ideen mehr Kontext hinzuzufügen

Einschränkungen von Microsoft OneNote

Es gibt keinen reinen Offline-Speicher, d. h. Notizen, die Sie offline machen, werden erst synchronisiert, wenn Sie eine Internetverbindung haben, und wenn Sie die Notiz vorher schließen, gehen alle vorgenommenen Änderungen verloren

Das Tool verfügt nicht über Exportoptionen, d. h., wenn Sie zu einer anderen Anwendung wechseln, müssen Sie Ihre Notizen manuell übertragen

Preise für Microsoft OneNote

Microsoft 365 Business Basic : $6.00/Monat

: $6.00/Monat Microsoft 365 Personal : $6.99/Monat

: $6.99/Monat Microsoft 365 Apps für Unternehmen : $8,25/Monat

: $8,25/Monat Microsoft 365 Family : $9,99/Monat

: $9,99/Monat Microsoft 365 Business Standard : $12,50/Monat

: $12,50/Monat Microsoft 365 Business Premium: $22.00/Monat

Microsoft OneNote Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (1.800+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1.300+ Bewertungen)

5. Slite

über

Slite

Slite ist ein KI-gestütztes Wissensmanagement-Tool. Damit können Sie Inhalte erstellen und speichern, egal ob es sich um ein Unternehmens-Wiki, Notizen zu Teambesprechungen oder Onboarding-Prozesse und Leitfäden handelt. Die KI-Funktionen übersetzen, bearbeiten und formatieren Ihre Arbeit und eignen sich hervorragend zum Vereinfachen, Zusammenfassen und Kürzen von Inhalten.

Slite beste Eigenschaften

Geben Sie eine Frage in die Suchfunktion ein und erhalten Sie eine Antwort auf der Grundlage Ihrer Notizen und Dokumente

KI-Einsichten markieren Notizen, die überprüft, aktualisiert oder archiviert werden müssen, damit Ihre Notizen immer auf dem neuesten Stand sind

Schnelles Zusammenführen von Notizen und Löschen von Duplikaten

Importieren Sie dank integrierter optischer Zeichenerkennung (OCR) fast alle Arten von Dokumenten aus Tools wie Notion, Evernote und anderen Apps für Notizen

Einschränkungen von Slite

Begrenzte Export- und Importoptionen erschweren das Übertragen von Notizen aus anderen Tools

Slite lässt sich nicht gut mit anderen Anwendungen integrieren und ist daher für Unternehmen, die ein Mosaik von Workflow-Tools einsetzen, möglicherweise zu eingeschränkt

Slite Preise

Kostenlos

Standard : $10/Benutzer/Monat

: $10/Benutzer/Monat Premium : $15/Benutzer/Monat

: $15/Benutzer/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Slite Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (100+ Bewertungen)

: 4.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

6. Notebooks für Mac

über

Notizbücher für Mac

Notebooks for Mac ist ein einfaches Werkzeug für die Erstellung von Notizen, das Ihren schriftlichen Gedanken Struktur und Organisation verleiht. Legen Sie Ihre Notizen in Form von verschachtelten Büchern ab und erstellen Sie Segmente, um Ihren gesamten Inhalt zu verfolgen. 📝

Notebooks für Mac beste Eigenschaften

Die visuelle Oberfläche macht das Erstellen von Notizen zum Vergnügen

Der Import unterstützt eine breite Palette von Dateien, einschließlich Markdown-Formatierung, HTML und einfachen Text

Notizen werden als HTML-Dateien gespeichert, was die Komplexität reduziert und das Laden der Tools beschleunigt

Einfache Synchronisierung ermöglicht die Verbindung mit anderen Tools für optimierte Arbeitsabläufe

Einschränkungen von Notebooks für Mac

Einige Nutzer haben bemerkt, dass die App beim Laden einfriert, insbesondere wenn Sie viele Notizen haben

Die neue Dropbox-Anwendung kann dazu führen, dass die Suchfunktion nicht funktioniert, aber Sie können das Problem mit ein paar Schritten beheben, die vom Support-Team erläutert werden

Preise für Notebooks für Mac

Kostenlose Testversion

Abonnement: $43.99

Notebooks für Mac Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Bär

über

Bär

Bär

ist eine App für Markdown-Notizen, die für Apple Mac, iPhone und iPad entwickelt wurde. Mit der preisgekrönten App können Sie Notizen machen, Tabellen hinzufügen, Fotos einbetten und To-Do-Listen erstellen - alles an einem Ort.

Bear beste Eigenschaften

Exportieren Sie Notizen in verschiedenen Formaten und teilen Sie Ihre Notizen so, wie Sie es möchten

Die ansprechende Oberfläche wurde mit dem Apple Design Award ausgezeichnet und ist intuitiv zu bedienen

Sicherheitsfunktionen wie verschlüsselte Notizen sorgen für den Schutz Ihrer Daten und Gedanken

Mit der OCR-Suchfunktion können Sie nach Text in PDFs und Bildern suchen

Einschränkungen von Bear

Die kostenlose Version ist begrenzt, so dass Sie für den Zugriff auf alle Funktionen bezahlen müssen

Es gibt keine Integration von Drittanbietern, d. h. Sie können nur innerhalb der App arbeiten

Preise für Bear

Kostenlose Testversion : 7-Tage-Testversion

: 7-Tage-Testversion Bear Pro: $2.99/Monat

Bear Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (40+ Bewertungen)

: 4.5/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (10+ Bewertungen)

8. Obsidian

über

Obsidian

Obsidian

ist eine vollständig anpassbare App zur Erstellung von Notizen, mit der Sie sowohl online als auch offline auf Ihre Gedanken zugreifen können. Mit Hunderten von Plugins und Themen, Journalen, Notizen und Wissensdatenbanken, die zu Ihrem Stil passen.

Obsidian beste Eigenschaften

Verwenden Sie diese hochgradig anpassbare App als persönlichen Mini-Assistenten, der genau weiß, wo alle Ihre Informationen gespeichert sind

Einfaches Verknüpfen von Notizen, um Verbindungen zwischen Gedanken und Projekten herzustellen

Stellen Sie die Verbindung zwischen Ihren Gedanken und Notizen in einem visuell ansprechenden Diagramm dar, um Einblicke in Ihre Denkweise zu erhalten

Nutzen Sie die Canvas-Funktion als kreativen Raum, um mit Ideen zu spielen

Einschränkungen von Obsidian

Sie müssen für einfache Funktionen wie die Synchronisierung bezahlen, die bei anderen Tools im Preis inbegriffen sind

Es gibt keine systemeigene Funktion für die Zusammenarbeit, was Unternehmensteams einschränkt

Preise für Obsidian

Persönliche Nutzung : Kostenlos

: Kostenlos Kommerzielle Nutzung: $50/Benutzer/Jahr

Obsidian Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.9/5 (20+ Bewertungen)

9. UPDF

über

UPDF

UPDF ist ein Online-PDF-Editor mit KI-Funktionen. Laden Sie PDFs hoch und fassen Sie die Informationen sofort in einfachen Notizen zusammen.

UPDF beste Eigenschaften

Dank der Unterstützung für Dutzende von Formaten, darunter HTML, XML und PDF, können Sie eine Vielzahl von Dokumenten hochladen und in Notizen verwandeln

Verwenden Sie die OCR-Funktionalität, um in PDFs nach Text zu suchen

Integrierte KI macht Zusammenfassungen, Markierungen und Notizen schneller als je zuvor

Eine breite Palette von anmerkungswerkzeugen wie Textmarker, Formen und Textfelder verwandeln jede Notiz in ein Kunstwerk

UPDF-Einschränkungen

Benutzer berichten, dass das Tool manchmal fehlerhaft ist und den Denkprozess verlangsamt

Das Trackpad-Signaturwerkzeug ist nicht intuitiv und kann schwierig zu bedienen sein

UPDF Preise

UPDF Pro Jahresplan : $59,99 jährlich abgerechnet

: $59,99 jährlich abgerechnet UPDF Pro Perpetual Plan : $109.99 einmalige Zahlung, lebenslanger Zugang

: $109.99 einmalige Zahlung, lebenslanger Zugang UPDF AI Add-On : $12/Monat

: $12/Monat UPDF Enterprise Plan: $109 einmalige Gebühr

UPDF Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,8/5 (10+ Bewertungen)

: 4,8/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 3.8/5 (5+ Bewertungen)

10. Joplin

über

Joplin

Joplin ist eine Open-Source-App für Notizen, mit der Sie von überall aus auf Ihre Arbeit zugreifen können. Das Tool unterstützt Text-, Bild- und Audiodateien, wodurch Ihre Notizen neue Dimensionen und Formate erreichen.

Joplin beste Eigenschaften

Nutzen Sie die Kollaborations- und Freigabefunktionen, um gemeinsam mit Teamkollegen oder Freunden an neuen Ideen zu arbeiten

Die Firefox- und Chrome-Erweiterung Clipper verwandelt Webseiten in bearbeitbare Notizen

Mit Plugins und Themen können Sie die App individuell anpassen

Verschlüsselungsfunktionen sorgen für die Sicherheit Ihrer Notizen und schützen Ihre Gedanken vor Konkurrenten

Joplin Einschränkungen

Funktionen für die Zusammenarbeit funktionieren nur in der Joplin Cloud

Verfügt nicht über erweiterte Funktionen wie OCR oder mobiles Scannen

Joplin Preise

Basic : $2.99/Monat

: $2.99/Monat Pro : $5.99/Monat

: $5.99/Monat Teams: $7.99/Monat

Joplin Bewertungen und Rezensionen

G2 : 5/5 (1+ Bewertungen)

: 5/5 (1+ Bewertungen) Capterra: N/A

Verbessern Sie Ihre Notenerfassung mit ClickUp

Wählen Sie eine der besten Notizen-Apps für Mac und beginnen Sie, Ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren und bessere Notizen zu machen. Mit Funktionen wie Echtzeit-Zusammenarbeit, einfacher Freigabe und Sicherheit können Sie das ganze Team in die Arbeit einbeziehen und die Konkurrenz bei der Einführung neuer Produkte schlagen. Außerdem können Sie mit diesen Tools ganz einfach Ihr Privatleben vereinfachen oder Ihre Gedanken organisieren.

Melden Sie sich noch heute für ClickUp an

und verbessern Sie Ihre Prozesse zur Erstellung von Notizen. Erstellen Sie Aufgaben, fügen Sie Beauftragte hinzu und markieren Sie Prioritäten direkt in Ihren Notizen. Oder fassen Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus Meetings zusammen und erstellen Sie Wissensdatenbanken in Sekunden - nicht in Stunden - dank der integrierten KI. Mit diesen Tools sind Sie bereit, bessere Ideen zu entwickeln, sie mit Ihrem Team zu teilen und Maßnahmen zu ergreifen. 🙌