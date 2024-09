10 beste Annotation Software tools in 2024

Ob Sie nun Editor, Produktmanager oder sogar CEO sind, jeden Tag stoßen Sie auf mehrere Dokumente, die Ihr Feedback benötigen. Die Eingabe von Vorschlägen in Google Docs kann jedoch manchmal ein wenig limitierend sein.

Ich bin sicher, Sie haben das Bedürfnis, etwas aufzuschreiben oder zu zeichnen, um Ihre Ideen besser zu erläutern. Selbst Untergebene würden sich über einen frischen Hauch von farbigem Feedback auf einem schwarz-weißen Dokument freuen.

Hier kommt die Kommentarsoftware ins Spiel. 📝

Das richtige annotation tool verfügt über mehrere Schlüssel-Features wie Hervorhebungen, Markierungen und Beschreibungen, die die Bearbeitung kontextbezogener und detaillierter machen. Es gibt mehrere Annotation tools auf dem Markt, und ich möchte nicht, dass Sie Tage damit verbringen, jedes einzelne Tool durchzugehen, um das richtige auszuwählen.

In diesem Blog habe ich versucht, die 10 besten Anmerkungsprogramme auf dem Markt zusammenzustellen. Lassen Sie uns die verschiedenen Arten von annotation tools erkunden und die beste Option für Ihr Geschäft finden.

So wie Sie in Ihrem Büro ein Whiteboard haben, fungieren digitale Annotationstools als digitales Whiteboard.

Mit den besten Tools für Datenanmerkungen können Sie mehrere Ideen für Ihre Arbeit auf ein Whiteboard kritzeln und verschiedene Formate für Inhalte bearbeiten. Werfen wir einen Blick auf die auf dem Markt erhältlichen Annotation tools:

Text annotation tools: Sie ermöglichen es Benutzern, Textdokumente zu markieren, zu kommentieren und zu kennzeichnen. Sie können sie verwenden, um Artikel, Verträge und andere schriftliche Materialien zu überprüfen Tools für Bildanmerkungen: Mit einem Bildanmerkungstool können Sie Bilder für das Training von Modellen zur Erkennung von Objekten und für Aufgaben der Bildklassifizierung beschriften und mit Anmerkungen versehen. Sie werden hauptsächlich beim maschinellen Lernen eingesetzt Video annotation tools: Mit diesen Werkzeugen können Sie Video-Inhalte mit Anmerkungen versehen. Sie können bestimmte Bilder oder Sequenzen taggen, beschriften und kommentieren Tools für PDF-Anmerkungen: Diese Tools sind für die Kommentierung von PDF-Dokumenten gedacht. Sie bieten Features wie Hervorheben, Hinzufügen von Notizen und Zeichnen Whiteboard annotation tools: Whiteboard-Software ermöglicht es Benutzern, in Echtzeit auf einem digitalen Whiteboard zusammenzuarbeiten. Sie sind ideal für Brainstorming-Sitzungen und interaktive Präsentationen

Bei der Auswahl eines Tools zur Datenkommentierung ist es wichtig, die besonderen Anforderungen Ihres Projekts und Teams an das Datenmanagement zu berücksichtigen. Hier sind die wichtigsten Faktoren, die Sie beachten sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Annotation tools sollten eine intuitive Benutzeroberfläche haben, damit jeder schnell und effizient annotieren kann, unabhängig von seinen technischen Kenntnissen Features für Anmerkungen: Suchen Sie nach einem Tool, das eine Vielzahl von Anmerkungsoptionen bietet - z. B. Textkommentare, Hervorhebungen, Formen und Freihandzeichnungen -, damit Sie verschiedene Arten von Inhalten kreativ bearbeiten können Kollaborationsmöglichkeiten: Das Annotation tool sollte es mehreren Benutzern ermöglichen, gleichzeitig Anmerkungen zu machen und Feedback zu geben, um diezusammenarbeit am Arbeitsplatz zu erleichtern Integration und Kompatibilität: Suchen Sie nach einem Tool, das sich gut in Ihre bestehende Software und Ihre Workflows integrieren lässt Sicherheit: Manchmal arbeiten Sie vielleicht mit sensiblen Dokumenten. Daher sollte das Tool robuste Sicherheits-Features wie Verschlüsselung und Zugriffskontrolle bieten, um Ihre Daten zu schützen

1. ClickUp (am besten für die Zusammenarbeit)

ClickUp Whiteboards ist Ihr zentraler visueller hub, der Ideen im Team in koordinierte Aktionen umsetzt ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Projektmanagement und eine Software für Anmerkungen, die sich hervorragend für die Zusammenarbeit eignet. Es hat mehrere anpassbare whiteboard-Vorlagen die es Teams ermöglichen, in Echtzeit zu interagieren. Whiteboards sind sehr praktisch für das Brainstorming von Ideen, die Erstellung von Projektplänen und die Bearbeitung von PDFs oder Dokumenten. ClickUp's Whiteboards bieten einen interaktiven Space, in dem Benutzer zeichnen, schreiben und Ideen miteinander verbinden können. Das Feature unterstützt eine Vielzahl von Anmerkungen, darunter Haftnotizen, Freihandzeichnungen und Text. Sie können auch Elemente auf einem Whiteboard verschieben, hinein- und herauszoomen und in Echtzeit sehen, wer mit Ihnen zusammenarbeitet.

Ich habe ClickUp's Matrix-Vorlage für den Impact-Aufwand um meine Aufgaben bei der Bearbeitung nach Prioritäten zu ordnen.

ClickUp Impact Effort Matrix Vorlage aktualisiert

Diese Vorlage soll Ihnen dabei helfen, die Auswirkungen und die Wichtigkeit von Aufgaben schnell und präzise zu bewerten, damit Sie bestimmen können, welche Projekte zuerst angegangen werden sollten. Mit der Vorlage habe ich einen tollen Aktionsplan für mein Projekt erstellt, und ich konnte wichtige Bearbeitungen schnell abschließen, anstatt mich mit einem leeren Dokument aufzuhalten.

Was ClickUp Whiteboards weiter auszeichnet, ist die Möglichkeit, praktisch jedes Element auf Ihrem Board mit wenigen Klicks in eine Aufgabe zu verwandeln. Ich konnte Haftnotizen auf den Whiteboards in Aufgaben und Dokumente umwandeln und sie bearbeiten, mit Anmerkungen versehen, verbinden oder duplizieren, ohne die Leinwand zu verlassen.

Binden Sie ClickUp-Dokumente direkt in Whiteboards ein, um auf wichtige Projektdokumente, Recherchen und Zusammenhänge zuzugreifen, ohne Ihr Board zu verlassen

Abgesehen von den oben genannten Punkten, lassen Sie uns noch ein paar weitere wichtige Highlights der Verwendung von ClickUp als Annotation tool betrachten.

ClickUp beste Features

Prüfung und Freigabe: MitClickUp's Proofing feature konnte ich direkt visuelles Feedback zu Bildern, PDFs und Videos geben. Das macht ClickUp zu einem großartigenkreative Genehmigungssoftwareperfekt für Teams, die detailliertes Feedback zu visuellen Inhalten einholen müssen

MitClickUp's Proofing feature konnte ich direkt visuelles Feedback zu Bildern, PDFs und Videos geben. Das macht ClickUp zu einem großartigenkreative Genehmigungssoftwareperfekt für Teams, die detailliertes Feedback zu visuellen Inhalten einholen müssen Diskussions-Threads: ClickUp ermöglicht es mir, Kommentare direkt zu Aufgaben und Dokumenten zu hinterlassen, wodurch ein klarer Kommunikations-Thread entsteht. Dieses Feature unterstützt Rich Text, Anhänge und sogar Einbettungen, so dass es einfach ist, bestimmte Teile des Projekts zu diskutieren

ClickUp ermöglicht es mir, Kommentare direkt zu Aufgaben und Dokumenten zu hinterlassen, wodurch ein klarer Kommunikations-Thread entsteht. Dieses Feature unterstützt Rich Text, Anhänge und sogar Einbettungen, so dass es einfach ist, bestimmte Teile des Projekts zu diskutieren Benutzerdefinierte Ansichten mit eingebetteten Kommentaren: Mit benutzerdefiniertenClickUp Ansichtenkonnte ich Anmerkungen direkt in meinen Workflow einbetten, sei es in einem Gantt Diagramm, Kanban Board oder Kalender

Mit benutzerdefiniertenClickUp Ansichtenkonnte ich Anmerkungen direkt in meinen Workflow einbetten, sei es in einem Gantt Diagramm, Kanban Board oder Kalender Bildschirmaufnahme und Clip-Anmerkungen : ClickUp hat eineeingebautes snipping tool namensClickUp Clips um Videoaufnahmen zu erfassen und freizugeben. Mit Clips konnte ich meinen Bildschirm aufzeichnen und Feedback-Kommentare hinterlassen. Das Beste daran war, dass ich sie mit Kommentaren versehen konnte, was besonders nützlich für Teams ist, die Feedback geben oder Prozesse demonstrieren müssen

: ClickUp hat eineeingebautes snipping tool namensClickUp Clips um Videoaufnahmen zu erfassen und freizugeben. Mit Clips konnte ich meinen Bildschirm aufzeichnen und Feedback-Kommentare hinterlassen. Das Beste daran war, dass ich sie mit Kommentaren versehen konnte, was besonders nützlich für Teams ist, die Feedback geben oder Prozesse demonstrieren müssen Suche Transkripts: Außerdem konnte ich mitClickUp Gehirn verwenden, um die Clips zu transkribieren und dann die Transkripte nach einer beliebigen Abfrage zu durchsuchen

ClickUp Limits

ClickUp Brain ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

2. Filestage (am besten für die Rationalisierung kreativer Überprüfungen)

über Dateistufe Filestage ist eine Überprüfungs- und Genehmigungsplattform, die Ihnen hilft, Ihre kreativen Prozesse zu rationalisieren. Die Anmerkungs-Tools in Filestage haben mir geholfen, verschiedene Arten von Inhalten - von Videos und Bildern bis hin zu PDFs und Dokumenten - zu überprüfen, zu kommentieren und zu genehmigen.

Filestage beste Features

Echtzeit-Anmerkungen: Mit Filestage konnte ich Dateien, einschließlich Videos, Bilder, PDFs und mehr, direkt in Echtzeit mit Anmerkungen versehen. Meine Teammitglieder konnten auch bestimmte Bereiche eines Dokuments oder Rahmens hervorheben und Änderungen vorschlagen. Das machte den Feedback-Prozess sehr einfach

Mit Filestage konnte ich Dateien, einschließlich Videos, Bilder, PDFs und mehr, direkt in Echtzeit mit Anmerkungen versehen. Meine Teammitglieder konnten auch bestimmte Bereiche eines Dokuments oder Rahmens hervorheben und Änderungen vorschlagen. Das machte den Feedback-Prozess sehr einfach Zentrales Feedback-Management: Alle Anmerkungen und Rückmeldungen sind in Filestage zentralisiert, so dass meine Teams Kommentare und Überarbeitungen an einem Ort verfolgen können. Das ist großartig, da kein Feedback im Überarbeitungsprozess verloren geht

Alle Anmerkungen und Rückmeldungen sind in Filestage zentralisiert, so dass meine Teams Kommentare und Überarbeitungen an einem Ort verfolgen können. Das ist großartig, da kein Feedback im Überarbeitungsprozess verloren geht Versionskontrolle: Filestage bietet eine Versionskontrolle, bei der jede neue Version einer Datei die Nachverfolgung der vorherigen Anmerkungen ermöglicht. Auf diese Weise können Sie Änderungen vergleichen und sicherstellen, dass alle Rückmeldungen umgesetzt wurden

Filestage bietet eine Versionskontrolle, bei der jede neue Version einer Datei die Nachverfolgung der vorherigen Anmerkungen ermöglicht. Auf diese Weise können Sie Änderungen vergleichen und sicherstellen, dass alle Rückmeldungen umgesetzt wurden Automatisierung von Aufgaben: Die Plattform hat mir geholfen, Aufgaben zu automatisieren, z. B. das Versenden von Erinnerungen an Prüfer oder das Verschieben von Dateien durch die Phasen der Genehmigung auf der Grundlage von Anmerkungen

Die Plattform hat mir geholfen, Aufgaben zu automatisieren, z. B. das Versenden von Erinnerungen an Prüfer oder das Verschieben von Dateien durch die Phasen der Genehmigung auf der Grundlage von Anmerkungen Zusammenarbeit mit externen Beteiligten: Sie können externe Beteiligte zur Überprüfung und Kommentierung von Dateien einladen, ohne ein separates Konto zu erstellen. Auf diese Weise können Sie problemlos mit Freiberuflern zusammenarbeiten oder sogar Überprüfungen von der oberen Führungsebene erhalten

Filestage Beschränkungen

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Benutzeroberfläche ein wenig hilfreicher sein könnte, um Sie Schritt für Schritt durch den Überprüfungsprozess zu führen, insbesondere wenn Sie neu auf der Plattform sind

In einigen Fällen werden Bilder mit einer größeren Größe so stark komprimiert, dass sich die Farben im Bild verändern

Filestage Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Basic : $109/Monat für unbegrenzte Benutzer

: $109/Monat für unbegrenzte Benutzer Professional: $299/Monat für unbegrenzte Benutzer

$299/Monat für unbegrenzte Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Filestage Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (238 Bewertungen)

4.6/5 (238 Bewertungen) Capterra: 4.7 (102 Bewertungen)

3. PDF Annotator (Am besten für die Bearbeitung von PDFs)

über PDF-Kommentator PDF Annotator ist eine Annotations-Software, die speziell für Benutzer entwickelt wurde, die PDF-Dokumente bearbeiten müssen. Egal, ob Sie Student, Fachmann oder Ausbilder sind, sie verfügt über alle notwendigen Tools, um PDFs effizient zu markieren.

PDF Annotator beste Features

Digitale Signaturen: Mit diesem Programm können Sie ganz einfach digitale Signaturen zu Dokumenten hinzufügen. Das macht es zu einem großartigen Tool für Fachleute, die Dokumente sicher unterschreiben und freigeben müssen

Mit diesem Programm können Sie ganz einfach digitale Signaturen zu Dokumenten hinzufügen. Das macht es zu einem großartigen Tool für Fachleute, die Dokumente sicher unterschreiben und freigeben müssen Benutzerdefinierte Stempel und Symbole: Die Software ermöglicht es Benutzern, benutzerdefinierte Stempel zu erstellen und zu verwenden. Diese Stempel eignen sich perfekt für sich wiederholende Anmerkungen, wie z. B. genehmigte/abgelehnte Stempel oder allgemeine Symbole, die in bestimmten Branchen verwendet werden

Die Software ermöglicht es Benutzern, benutzerdefinierte Stempel zu erstellen und zu verwenden. Diese Stempel eignen sich perfekt für sich wiederholende Anmerkungen, wie z. B. genehmigte/abgelehnte Stempel oder allgemeine Symbole, die in bestimmten Branchen verwendet werden Anmerkungsverwaltung: PDF Annotator verfügt über mehrere Features zum Auffinden von Anmerkungen. Sie können sie in einer Liste anzeigen oder zu bestimmten Anmerkungen springen und sie nach Typ filtern

PDF Annotator verfügt über mehrere Features zum Auffinden von Anmerkungen. Sie können sie in einer Liste anzeigen oder zu bestimmten Anmerkungen springen und sie nach Typ filtern Erstellung von PDFs mit nur einem Klick: Die Software ermöglicht es Benutzern, PDFs von Grund auf oder aus anderen Dokumenttypen zu erstellen. Sobald Sie das PDF erstellt haben, können Sie es direkt in der Software mit Anmerkungen versehen

Die Software ermöglicht es Benutzern, PDFs von Grund auf oder aus anderen Dokumenttypen zu erstellen. Sobald Sie das PDF erstellt haben, können Sie es direkt in der Software mit Anmerkungen versehen Integration mit Microsoft Office: Die Annotationssoftware lässt sich nahtlos in Microsoft Office integrieren. So können Sie PDFs, die aus Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien erstellt wurden, mit Anmerkungen versehen, ohne die PDF Annotator-Umgebung zu verlassen

PDF Annotator Grenzen

Nur auf PDFs anwendbar

Keine Möglichkeit, PDFs über das Kontextmenü des Explorers zu "binden" oder zu kombinieren, wie es bei den Vollversionen von Acrobat möglich ist

Preise für PDF Annotator

Studentenlizenz : $44.95 pro Benutzer

: $44.95 pro Benutzer Einzelplatzlizenz: $79.95 pro Benutzer (einmalige Gebühr)

PDF Annotator Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Lesen Sie mehr: Wie man ein PDF mit Anmerkungen versieht (2024 Anleitung)

4. Ink2Go (am besten für Anmerkungen bei Live-Präsentationen)

über Tinte2Go Ink2Go ist eines der wenigen Tools für Datenkommentare, mit dem Sie während der Aufnahme Anmerkungen machen können. Sie können direkt auf Ihrem Bildschirm in Echtzeit zeichnen, schreiben und markieren. Es ist eine großartige Wahl für Pädagogen, Ausbilder und Fachleute, die ihr Publikum mit Live-Anmerkungen ansprechen müssen.

Ink2Go beste Features

Live-Anmerkungen auf dem Bildschirm: Ink2Go ermöglicht es Ihnen, während Live-Präsentationen direkt auf dem Bildschirm Anmerkungen zu machen, was es zu einem großartigen Video-Annotationstool macht. Sie können wichtige Punkte hervorheben, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Bereiche lenken oder Konzepte während der Präsentation illustrieren

Ink2Go ermöglicht es Ihnen, während Live-Präsentationen direkt auf dem Bildschirm Anmerkungen zu machen, was es zu einem großartigen Video-Annotationstool macht. Sie können wichtige Punkte hervorheben, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Bereiche lenken oder Konzepte während der Präsentation illustrieren Bildschirmaufzeichnung mit Anmerkungen: Sie können Ihren Bildschirm zusammen mit Ihren Anmerkungen aufzeichnen, um Lehrvideos, Tutorials oder Schulungsmaterialien zu erstellen, was Ink2Go zu einem hervorragenden Tool für Videoanmerkungen macht

Sie können Ihren Bildschirm zusammen mit Ihren Anmerkungen aufzeichnen, um Lehrvideos, Tutorials oder Schulungsmaterialien zu erstellen, was Ink2Go zu einem hervorragenden Tool für Videoanmerkungen macht Stift- und Textmarker-Tools: Ink2Go bietet einen Bereich von Stift- und Textmarker-Tools mit anpassbaren Farben und Stärken, so dass Sie Ihre Annotationen an Ihre Bedürfnisse und Ihren Stil anpassen können

Ink2Go bietet einen Bereich von Stift- und Textmarker-Tools mit anpassbaren Farben und Stärken, so dass Sie Ihre Annotationen an Ihre Bedürfnisse und Ihren Stil anpassen können Whiteboard-Modus: Neben der Möglichkeit, bestehende Inhalte zu kommentieren, bietet Ink2Go auch einen Whiteboard-Modus, in dem Sie neue Inhalte von Grund auf erstellen können

Ink2Go Einschränkungen

Das Tool ist im Vergleich zu umfassenderer Anmerkungssoftware relativ einfach, was für fortgeschrittene Benutzer ein Limit darstellen kann

Ink2Go Preise

Einzelbenutzerlizenz: $19.9 (einmalige Gebühr)

Ink2Go-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. Zeichenbrett-Projekte (am besten für AEC-Projekte und PDFs)

über Reißbrett-Projekte Drawboard Projects ist ein leistungsstarkes Tool zur Datenkommentierung für Fachleute in der Architektur-, Ingenieur- und Bauindustrie (AEC). Es bietet auch Annotationen für PDFs, aber der USP ist das kollaborative Feature für komplexe Zeichnungen und Dokumente wie Blaupausen, CAD-Dateien und andere technische Dokumente.

Drawboard Projekte beste Features

Branchenspezifische Tools: Dies ist eines der wenigen Annotationstools, das spezielle Features für die AEC-Branche bietet. Es bietet präzise Messtools, Kalibrierung und Ebenen für detaillierte Anmerkungen zu Architektur- und Konstruktionsplänen

Dies ist eines der wenigen Annotationstools, das spezielle Features für die AEC-Branche bietet. Es bietet präzise Messtools, Kalibrierung und Ebenen für detaillierte Anmerkungen zu Architektur- und Konstruktionsplänen Tools für die Bearbeitung von PDFs und für Datenanmerkungen : Ich habe eine vollständige Suite von Tools zur Bearbeitung und Kommentierung von PDFs gefunden, mit Features zum Hervorheben von Text, Hinzufügen von Kommentaren, Freihandzeichnen, Einfügen von Formen und mehr

: Ich habe eine vollständige Suite von Tools zur Bearbeitung und Kommentierung von PDFs gefunden, mit Features zum Hervorheben von Text, Hinzufügen von Kommentaren, Freihandzeichnen, Einfügen von Formen und mehr Dokumentenversionskontrolle: Diese Annotationssoftware verfolgt alle Versionen eines Dokuments, so dass Sie Änderungen im Laufe der Zeit sehen und sicherstellen können, dass keine Anmerkungen oder Überarbeitungen während des Lebenszyklus eines Projekts verloren gehen

Diese Annotationssoftware verfolgt alle Versionen eines Dokuments, so dass Sie Änderungen im Laufe der Zeit sehen und sicherstellen können, dass keine Anmerkungen oder Überarbeitungen während des Lebenszyklus eines Projekts verloren gehen Offline-Zugriff: Sie können Dokumente herunterladen, um sie offline zu kommentieren und ihre Änderungen zu synchronisieren, wenn sie sich wieder verbinden. Dieses Feature ist sehr vorteilhaft bei Außendiensteinsätzen, bei denen der Internetzugang limitiert ist

Sie können Dokumente herunterladen, um sie offline zu kommentieren und ihre Änderungen zu synchronisieren, wenn sie sich wieder verbinden. Dieses Feature ist sehr vorteilhaft bei Außendiensteinsätzen, bei denen der Internetzugang limitiert ist Integration mit gängiger AEC-Software: Das Datenanmerkungstool lässt sich in andere in der AEC-Branche häufig verwendete Tools wie Autodesk integrieren, so dass Sie die Dateien nicht manuell übertragen müssen

Drawboard Projekte Limits

Die kostenlose Basic Version erlaubt keinen Zugriff auf die Android App und unterstützt keine Audionotizen, E-Mail-Uploads, Schnappschüsse und Schwärzungen

Preise für Drawboard Projects

Team : $29/Monat pro Benutzer

: $29/Monat pro Benutzer Wachstum : $39/Monat pro Benutzer

: $39/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Drawboard Projekten

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. Prodigy (am besten für Modelle für maschinelles Lernen)

über Prodigy Prodigy ist ein vielseitiges Tool zur Datenannotation, das speziell für das Training von Machine-Learning-Modellen entwickelt wurde. Dieses Tool ist ideal für Datenwissenschaftler, Ingenieure für maschinelles Lernen und Forscher

Die besten Features von Prodigy

Integration von aktivem Lernen : Prodigy nutzt aktives Lernen, um die informativsten Beispiele zu priorisieren und Annotationen vorzuschlagen, die am ehesten die Leistung Ihrer maschinellen Lernmodelle verbessern

: Prodigy nutzt aktives Lernen, um die informativsten Beispiele zu priorisieren und Annotationen vorzuschlagen, die am ehesten die Leistung Ihrer maschinellen Lernmodelle verbessern Anpassbare Datenannotations-Workflows: : Benutzer können benutzerdefinierte Annotations-Workflows erstellen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Unabhängig davon, ob Sie mit Text, Bildern oder anderen Datentypen arbeiten, erhalten Sie einen flexiblen Rahmen, um den Annotationsprozess zu gestalten, der am besten zu Ihrem Projekt passt

: Benutzer können benutzerdefinierte Annotations-Workflows erstellen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Unabhängig davon, ob Sie mit Text, Bildern oder anderen Datentypen arbeiten, erhalten Sie einen flexiblen Rahmen, um den Annotationsprozess zu gestalten, der am besten zu Ihrem Projekt passt Echtzeit-Modelltraining: Eines der herausragenden Features von Prodigy ist die Möglichkeit, Modelle in Echtzeit zu trainieren, während Sie annotieren. Diese unmittelbare Feedbackschleife hilft den Benutzern zu erkennen, wie sich ihre Anmerkungen auf die Modellleistung auswirken

Eines der herausragenden Features von Prodigy ist die Möglichkeit, Modelle in Echtzeit zu trainieren, während Sie annotieren. Diese unmittelbare Feedbackschleife hilft den Benutzern zu erkennen, wie sich ihre Anmerkungen auf die Modellleistung auswirken Effiziente Datenverarbeitung: Das tool ist für große Datensätze optimiert, so dass Sie problemlos Millionen von Datenpunkten verarbeiten können

Das tool ist für große Datensätze optimiert, so dass Sie problemlos Millionen von Datenpunkten verarbeiten können Nahtlose Integration: Prodigy lässt sich nahtlos in gängige Bibliotheken für maschinelles Lernen wie spaCy, TensorFlow und PyTorch integrieren, so dass Sie Anmerkungen direkt in die Trainingspipelines einbinden können

Prodigy Grenzen

Prodigy wurde in erster Linie für technische Benutzer entwickelt und ist daher möglicherweise nicht die beste Lösung für nicht-technische Teams oder für diejenigen, die ein universelles Annotationstool suchen

Preise für Prodigy

Personal: $390/Lebenszeitlizenz

$390/Lebenszeitlizenz Unternehmen: 490 $/Sitz, in Paketen mit 5 Plätzen

Prodigy Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

7. SuperAnnotate (am besten für Bild- und Video-Anmerkungen)

über SuperAnnotate SuperAnnotate ist ein Bildanmerkungstool, das bei KI- und Machine-Learning-Teams beliebt ist. Es wurde für umfangreiche Annotationsprojekte entwickelt und kann hochwertige Trainingsdaten für Computer-Vision-Modelle erstellen.

SuperAnnotate beste Features

Erweiterte Tools zur Datenkommentierung: SuperAnnotate bietet eine Vielzahl von Tools zur Video- und Bildkommentierung, darunter Polygon-, Bounding Box-, Quader-, Keypoint- und semantische Segmentierungstools, mit denen präzise Anmerkungen erstellt werden können, die für das Training leistungsstarker KI-Modelle erforderlich sind

SuperAnnotate bietet eine Vielzahl von Tools zur Video- und Bildkommentierung, darunter Polygon-, Bounding Box-, Quader-, Keypoint- und semantische Segmentierungstools, mit denen präzise Anmerkungen erstellt werden können, die für das Training leistungsstarker KI-Modelle erforderlich sind Zusammenarbeit und Workflow-Management: Mit diesem Tool für Datenkommentare können mehrere Benutzer gleichzeitig an einem Projekt arbeiten. Die Versionskontrolle hält Sie über alle Änderungen auf dem Laufenden

Mit diesem Tool für Datenkommentare können mehrere Benutzer gleichzeitig an einem Projekt arbeiten. Die Versionskontrolle hält Sie über alle Änderungen auf dem Laufenden KI-gestützte Vorannotationen: Die KI-gestützten Vorannotationsfunktionen helfen bei der Erstellung erster Annotationen, die später feinabgestimmt werden können

Die KI-gestützten Vorannotationsfunktionen helfen bei der Erstellung erster Annotationen, die später feinabgestimmt werden können Qualitätssicherungs-Tools: SuperAnnotate enthält integrierte Qualitätssicherungs-Tools zur Überprüfung und Validierung von Annotationen, bevor diese fertiggestellt werden

Einschränkungen von SuperAnnotate

Manchmal kann die Zeitschätzung für den Abschluss eines Projekts ungenau sein

Einige fortgeschrittene Features und Funktionen können eine steilere Lernkurve erfordern, insbesondere für technisch weniger versierte Benutzer

Preise für SuperAnnotate

Basic : Free

: Free Pro: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

SuperAnnotate Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (100+ Bewertungen)

4.9/5 (100+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. Labelbox (Bestes data annotation tool für Enterprise KI Teams)

über Labelbox Labelbox ist ein führendes Tool zur Datenbeschriftung, das für Projekte zum maschinellen Lernen und zur künstlichen Intelligenz entwickelt wurde. Es hilft bei der Beschreibung von Daten, was es zu einer ersten Wahl für Datenwissenschaftler und KI-Praktiker macht.

Labelbox beste Features

Vielseitige Tools zur Datenbeschriftung: Labelbox unterstützt einen breiten Bereich von Datentypen, darunter Bilder, Videos und Text. Es bietet verschiedene Annotationstools wie Bounding Boxes, Polygone, semantische Segmentierung und Schlüsselpunkte, mit denen Benutzer Daten für verschiedene Aufgaben im Bereich des maschinellen Lernens annotieren können

Labelbox unterstützt einen breiten Bereich von Datentypen, darunter Bilder, Videos und Text. Es bietet verschiedene Annotationstools wie Bounding Boxes, Polygone, semantische Segmentierung und Schlüsselpunkte, mit denen Benutzer Daten für verschiedene Aufgaben im Bereich des maschinellen Lernens annotieren können Automatisierung mit modellgestützter Beschreibung: Labelbox bietet ein Feature für modellgestützte Beschriftung, das in Ihre Datensätze integriert werden kann und den manuellen Aufwand für die Beschreibung reduziert

Labelbox bietet ein Feature für modellgestützte Beschriftung, das in Ihre Datensätze integriert werden kann und den manuellen Aufwand für die Beschreibung reduziert Kollaboration und Workflow-Management: Sie erhalten außerdem Tools für das Workflow-Management, mit denen Sie Aufgaben zuweisen, Anmerkungen überprüfen und Projekte innerhalb der Plattform verwalten können

Sie erhalten außerdem Tools für das Workflow-Management, mit denen Sie Aufgaben zuweisen, Anmerkungen überprüfen und Projekte innerhalb der Plattform verwalten können Qualitätssicherungstools: Integrierte Features wie Konsensbewertung, Überprüfungsworkflows und Erkennung von Anomalien sorgen für genaue und konsistente Annotationen

Beschränkungen der Labelbox

Es kann keine Mehrkanalbilder verarbeiten, die in der normalen Computer Vision selten vorkommen, aber in der wissenschaftlichen Bildgebung allgegenwärtig sind

Preise für Labelbox

Free

Starter: $0,10 pro LBU

$0,10 pro LBU Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Labelbox Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Adobe Acrobat (am besten geeignet für PDF-Anmerkungen)

über Adobe Acrobat Adobe Acrobat gilt als Industriestandard, wenn es um die Erstellung, Bearbeitung und Kommentierung von PDF-Dokumenten geht. Es verfügt über eine Reihe von Tools für die Kommentierung von Dokumenten für den privaten und beruflichen Gebrauch.

Die besten Features von Adobe Acrobat

Umfassende Anmerkungswerkzeuge: Adobe Acrobat verfügt über Markierungen, Haftnotizen, Textkommentare, Durchstreichungen und Freihandzeichnungen, mit denen Benutzer ihre Dokumente effektiv und effizient kennzeichnen können

Adobe Acrobat verfügt über Markierungen, Haftnotizen, Textkommentare, Durchstreichungen und Freihandzeichnungen, mit denen Benutzer ihre Dokumente effektiv und effizient kennzeichnen können Kommentierung und Zusammenarbeit: Mit Acrobat können mehrere Benutzer PDF-Dokumente prüfen und kommentieren. Sie können diese Kommentare in Echtzeit nachverfolgen. Die Anmerkungssoftware bietet auch einen klaren Prüfpfad für alle Anmerkungen, so dass Sie auf der Grundlage des Feedbacks Überarbeitungen vornehmen können

Mit Acrobat können mehrere Benutzer PDF-Dokumente prüfen und kommentieren. Sie können diese Kommentare in Echtzeit nachverfolgen. Die Anmerkungssoftware bietet auch einen klaren Prüfpfad für alle Anmerkungen, so dass Sie auf der Grundlage des Feedbacks Überarbeitungen vornehmen können Dokumentensicherheit: Die Software bietet fortschrittliche Sicherheits-Features, darunter Passwortschutz und Verschlüsselung. Sie können kontrollieren, wer ein Dokument ansieht, druckt oder mit Anmerkungen versieht

Die Software bietet fortschrittliche Sicherheits-Features, darunter Passwortschutz und Verschlüsselung. Sie können kontrollieren, wer ein Dokument ansieht, druckt oder mit Anmerkungen versieht Integration mit Adobe Creative Cloud: Adobe Acrobat ist mit anderen Anwendungen der Adobe Creative Cloud integriert. Sie können problemlos zwischen verschiedenen Tools und Workflows wechseln, was für Kreativprofis, die auf verschiedenen Adobe-Plattformen arbeiten müssen, eine große Erleichterung ist

Beschränkungen von Adobe Acrobat

Manchmal werden bei der Bearbeitung von PDFs, die nicht-lateinische Schriftarten enthalten, Fehler angezeigt

Das Erlernen der Features ist weniger intuitiv als bei anderen Softwaretypen

Preise für Adobe Acrobat

Acrobat Reader : Free

: Free Acrobat Standard : $12.99/Monat

: $12.99/Monat Acrobat Pro : $19.99/Monat

: $19.99/Monat Acrobat Standard für Teams : 14,99 €/Monat

: 14,99 €/Monat Acrobat Pro für Teams : $23,99/Monat

: $23,99/Monat Acrobat Pro für Teams 5er-Pack: 22,19 €/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Acrobat

G2 : 4.5/5 (3.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ Bewertungen)

10. RectLabel (Bestes Tool für Bildanmerkungen)

über RectLabel RectLabel ist ein Tool zur Offline-Beschriftung von Bildern für das maschinelle Lernen, das in erster Linie für die Erstellung von Bounding Boxes und Beschreibungen für die Segmentierung verwendet wird, um Modelle für die Objekterkennung, Bildklassifizierung und andere Aufgaben der visuellen Erkennung zu trainieren

RectLabel beste Features

Bounding Box Annotation: Mit RectLabel können Sie Bounding Boxes um Objekte in Bildern zeichnen und bearbeiten, um Objekterkennungsmodelle zu trainieren. Sie erhalten eine präzise Kontrolle über die Abmessungen der Boxen und können so qualitativ hochwertige Annotationen sicherstellen

Mit RectLabel können Sie Bounding Boxes um Objekte in Bildern zeichnen und bearbeiten, um Objekterkennungsmodelle zu trainieren. Sie erhalten eine präzise Kontrolle über die Abmessungen der Boxen und können so qualitativ hochwertige Annotationen sicherstellen Segmentierungsmasken: RectLabel unterstützt polygonale Segmentierungsmasken, mit denen Sie die genaue Form von Objekten umreißen können. Dieses Feature ermöglicht eine pixelgenaue Beschriftung

RectLabel unterstützt polygonale Segmentierungsmasken, mit denen Sie die genaue Form von Objekten umreißen können. Dieses Feature ermöglicht eine pixelgenaue Beschriftung Keypoint-Datenkommentierung: Mit der Keypoint-Kommentierung können Sie bestimmte Punkte auf einem Objekt markieren, z. B. Orientierungspunkte im Gesicht oder Gelenke in einem menschlichen Körper. Dieses Feature hilft Ihnen beim Trainieren von Modellen für die Posenschätzung und ähnliche Aufgaben

Mit der Keypoint-Kommentierung können Sie bestimmte Punkte auf einem Objekt markieren, z. B. Orientierungspunkte im Gesicht oder Gelenke in einem menschlichen Körper. Dieses Feature hilft Ihnen beim Trainieren von Modellen für die Posenschätzung und ähnliche Aufgaben Stapelverarbeitung: Mit RectLabel können Benutzer mehrere Bilder gleichzeitig beschriften, um den Beschriftungsprozess zu beschleunigen, insbesondere bei der Arbeit mit großen Datensätzen

Einschränkungen von RectLabel

Das Tool wurde speziell für das maschinelle Lernen entwickelt und eignet sich möglicherweise nicht für allgemeine Aufgaben wie die Bearbeitung eines PDF

Preise für RectLabel

RectLabel : Free

: Free RectLabel Pro: $19.99

RectLabel Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Wählen Sie die beste Annotation Software für Ihr Business

Ein einfach zu bedienendes Annotations-Tool kann Ihnen bei der Bearbeitung von Dokumenten, beim Brainstorming und beim Kritzeln kreativer Ideen auf digitalem Papier helfen. Verwandeln Sie ein langweiliges Dokument in eine farbenfrohe Ressource, die mit den kreativen Ideen aller Mitglieder Ihres Teams gefüllt ist.

Obwohl alle Tools auf der Liste weit verbreitet sind, habe ich einen klaren Favoriten - ClickUp.

Das Whiteboard, die Clips, die Ansichten, das Gehirn und andere Features von ClickUp bieten Ihnen die perfekte Lösung für alle Anforderungen an Anmerkungen.

Egal, ob Sie mit PDFs, Bildern oder Videos arbeiten, ClickUp unterstützt Sie bei Ihren Anmerkungen. Das Beste daran ist, dass es kostenlos ist, so dass Sie es sofort ausprobieren können. Registrieren Sie sich noch heute bei ClickUp um loszulegen.