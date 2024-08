die 10 besten Software-Tools für die kreative Freigabe im Jahr 2024

Wenn Sie schon seit Jahren in Kreativteams mitarbeiten, kennen Sie die Schwierigkeiten, die sich aus der Endlosschleife von Überarbeitungen und Genehmigungsverfahren ergeben. Das kann Projekte zum Stillstand bringen und alle frustrieren.

Das ist der Punkt software zur kreativen Freigabe kommt ins Spiel. Diese Tools rationalisieren den endgültigen Genehmigungsprozess, zentralisieren das Feedback und sorgen dafür, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Aber bei so vielen Optionen kann die Auswahl des richtigen Tools überwältigend sein.

Aber keine Sorge! Ich möchte Sie durch die 10 besten Tools und Softwareoptionen für die kreative Freigabe führen, die heute verfügbar sind. Wir werden herausfinden, was die einzelnen Tools auszeichnet und warum sie die perfekte Lösung für Ihr Team sein könnten.

Worauf sollten Sie bei einer Software zur Kreativfreigabe achten?

Fehlkommunikation, verlorene Überarbeitungen und verstreutes Feedback sind keine Seltenheit und führen zu Zeitverlusten und verpassten Terminen. Eine Software für die kreative Freigabe kann Ihnen helfen, das Durcheinander zu beseitigen und den Überblick über den gesamten Feedback-Prozess zu verbessern.

Es ist jedoch immer besser, einige Faktoren zu berücksichtigen, bevor Sie die richtige Workflow-Software für die kreative Freigabe für Ihre Designteams auswählen.

Im Folgenden finden Sie einige wesentliche Funktionen, die für eine Workflow-Software zur kreativen Freigabe wichtig sind:

Ermöglicht die Zuweisung, Verfolgung und Überwachung des Fortschritts verschiedener kreativer Projekte Visuelle Prüfwerkzeuge: Kommentieren Sie direkt auf Bildern, Videos oder PDFs, um klares, umsetzbares Feedback zu erhalten

Kommentieren Sie direkt auf Bildern, Videos oder PDFs, um klares, umsetzbares Feedback zu erhalten Anpassung des Arbeitsablaufs: Erstellen Sie Genehmigungsstufen, die den Prozess und den Fortschritt Ihres Teams widerspiegeln, z. B. Entwurf, Überprüfung, Revision und Abschluss

Erstellen Sie Genehmigungsstufen, die den Prozess und den Fortschritt Ihres Teams widerspiegeln, z. B. Entwurf, Überprüfung, Revision und Abschluss Zentrale Kommunikation: Konsolidieren Sie alle Rückmeldungen und Diskussionen innerhalb der Plattform, um sie leicht nachschlagen zu können

Konsolidieren Sie alle Rückmeldungen und Diskussionen innerhalb der Plattform, um sie leicht nachschlagen zu können Versionskontrolle: Lückenlose Verfolgung von Änderungen und Überarbeitungen zur Vermeidung von Verwechslungen

Lückenlose Verfolgung von Änderungen und Überarbeitungen zur Vermeidung von Verwechslungen Integrationen: Verbinden Sie Ihr Freigabetool mit anderer Projektmanagement-Software, um eine ganzheitliche Sicht und einen vernetzten Workflow zu schaffen

Die 10 besten kreativen Freigabesoftware im Jahr 2024 zu verwenden

1. ClickUp

verwalten Sie Ihre kreativen Arbeitsabläufe nahtlos mit ClickUp ClickUp ist ein Kraftpaket für die kreativprozess und Projektmanagement . Neben der einfachen Dateifreigabe bietet es robuste Funktionen, die sowohl für kreative als auch für design-Teams und bietet eine zentralisierte Drehscheibe für die Verwaltung von Projekten, Aufgaben, Kommunikation und Genehmigungen, und das alles über eine intuitive Oberfläche.

Anpassung des Aufgabenstatus

ClickUp zeichnet sich durch ein hervorragendes Aufgabenmanagement aus und definiert klar, wer für jeden Schritt des automatisierten Genehmigungsprozesses verantwortlich ist. ClickUp-Aufgaben ermöglicht es Ihnen, bestimmten Teammitgliedern Aufgaben zuzuweisen und sicherzustellen, dass jeder seine Rolle kennt.

planen, organisieren und zusammenarbeiten an jedem Projekt mit der Aufgabenverwaltung von ClickUp

Mit ClickUp können Sie außerdem fristen und Prioritäten setzen für jede Aufgabe fest, fördern die Verantwortlichkeit und sorgen für rechtzeitige Genehmigungen.

Aber sind Sie von großen Aufgaben überwältigt? Sie können komplexe Genehmigungen in kleinere, besser zu verwaltende Teilaufgaben aufteilen, indem Sie ClickUp's Unteraufgaben-Funktion . Sie macht den Prozess leichter nachvollziehbar und sorgt dafür, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen.

Sie können auch checklisten erstellen innerhalb jeder Teilaufgabe, in denen alle Schritte des Genehmigungsprozesses aufgeführt sind. So wird sichergestellt, dass jeder Aspekt des kreativen Assets überprüft wird, bevor man fortfährt.

Mit ClickUp können Sie Folgendes erstellen benutzerdefinierte Zustände die Ihren spezifischen Genehmigungsprozess widerspiegeln. Sie können zum Beispiel Status wie "In Prüfung", "Änderungen erforderlich" und "Genehmigt" haben So weiß Ihr Team genau, wo sich die einzelnen kreativen Elemente in der Genehmigungskette befinden.

aktualisieren Sie den Status Ihrer Aufgaben nach Priorität und Dringlichkeit mit ClickUp

Visuelles Prüfinstrument

ClickUp bietet für jede Aufgabe einen eigenen Kommentarbereich. ClickUp-Kommentare ermöglichen es den Teammitgliedern, direktes Feedback zum kreativen Asset zu geben, wodurch verstreute E-Mail-Threads überflüssig werden.

kommentieren Sie die Aufgaben Ihres Teams nach Bedarf und vermeiden Sie Verwirrung mit ClickUp

Mit den in ClickUp integrierten Korrekturwerkzeugen können Benutzer Bilder und PDFs direkt mit Anmerkungen versehen. Heben Sie bestimmte Bereiche hervor, hinterlassen Sie Kommentare und markieren Sie Teammitglieder, um sicherzustellen, dass jeder genau weiß, welche Überarbeitungen erforderlich sind. ClickUp's Annotationen sorgen für ein klares visuelles Feedback und verhindern Verwirrung.

Automatisieren Sie den Ablauf und sparen Sie Zeit

Mit ClickUp können Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren im Rahmen des Überprüfungs- und Genehmigungsprozesses. Sie können zum Beispiel eine Automatisierung einrichten, um die Aufgabe automatisch in die nächste Phase zu verschieben, sobald die Genehmigung erteilt oder eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Auf diese Weise wird der Workflow für einen effizienten Genehmigungsprozess gestrafft und der Bedarf an manuellen Eingriffen verringert.

Sobald beispielsweise der Status einer Aufgabe auf "Genehmigt" geändert wird, kann sie automatisch in den nächsten Schritt Ihres Workflows verschoben werden. Dies trägt zu einem reibungslosen und effizienten Prozess bei.

Gemeinsame Dashboards ClickUp's gemeinsame Dashboards bieten eine zentralisierte Ansicht des Projektfortschritts. Jeder im Team kann den Status der kreativen Assets, die Fristen und die Verantwortlichkeiten für den nächsten Schritt einsehen. Dank dieser Transparenz ist jeder informiert und kann Verantwortung übernehmen.

erstellen Sie vollständig anpassbare Dashboards, um Ihre Arbeit zu priorisieren und die Projektleistung mit ClickUp's Dashboard zu verbessern ClickUp fördert eine optimierte Kommunikation indem alle Rückmeldungen, Diskussionen und Aufgabenaktualisierungen auf der Plattform gespeichert werden, was die Effizienz des Teams verbessert.

Das ist noch nicht alles! Haben Sie wiederkehrende Genehmigungsprozesse für bestimmte Arten von kreativen Assets? Mit ClickUp können Sie Vorlagen erstellen, in denen alle Schritte und Aufgaben erfasst sind. Das spart Zeit bei der Einrichtung neuer Projekte und sorgt für Konsistenz in Ihrem kreativen Workflow.

Zwei ClickUp-Vorlagen für kreative Projekte ClickUp's Formularvorlage für kreative Anfragen rationalisiert den Prozess Ihrer Kreativanfragen effizient. Sie bietet eine einheitliche Struktur für jede Kreativanfrage und stellt sicher, dass alle relevanten Informationen schnell und einfach erfasst werden.

Richten Sie einen reibungslosen Anfrageprozess ein, um die notwendigen Details schnell zu erfassen - mit ClickUps Formularvorlage für Kreativaufträge

Diese Vorlage herunterladenClickUp's Projektanfrage und Genehmigungsvorlage ist eine weitere Vorlage, die Ihnen bei der Verwaltung Ihrer des Marketingteams arbeitsablauf. Mit dieser vorgefertigten Vorlage können Sie eine beliebige Anzahl von Genehmigungsanträgen nahtlos erstellen und verwalten.

Mit der ClickUp-Vorlage für Projektanfragen und -genehmigungen können Sie schnell und effizient neue Projekte beantragen, verfolgen und genehmigen.

Optimieren Sie die Kommunikation zwischen den Abteilungen und stellen Sie sicher, dass jede Anfrage die Aufmerksamkeit erhält, die sie verdient - mit der ClickUp Vorlage für Projektanfragen und -genehmigungen

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp-Vorlagen: Starten Sie Ihre kreativen Projekte mitClickUp's vorgefertigte Vorlagen. Es eignet sich gut für Aufgaben wie Design-Sprints, Content-Marketing-Kampagnen und Videoproduktion

Starten Sie Ihre kreativen Projekte mitClickUp's vorgefertigte Vorlagen. Es eignet sich gut für Aufgaben wie Design-Sprints, Content-Marketing-Kampagnen und Videoproduktion ClickUp Mind Maps: Brainstorming und visuelle Organisation von Ideen mitClickUp Mind Maps *ClickUp Formulare: Brauchen Sie Hilfe bei Online-Formularen für Ihr Unternehmen? ClickUp Formulare sind die perfekte Lösung, denn sie bieten verschiedene Felder, in die die Benutzer die erforderlichen Informationen eingeben können. Diese Felder werden dann Teil der Datenbank und sind für Ihre Teammitglieder zugänglich

Brainstorming und visuelle Organisation von Ideen mitClickUp Mind Maps *ClickUp Formulare: Brauchen Sie Hilfe bei Online-Formularen für Ihr Unternehmen? ClickUp Formulare sind die perfekte Lösung, denn sie bieten verschiedene Felder, in die die Benutzer die erforderlichen Informationen eingeben können. Diese Felder werden dann Teil der Datenbank und sind für Ihre Teammitglieder zugänglich Zeiterfassung & Reporting: Gewinnen Sie Einblicke inprojektzeitpläne und die Ressourcenzuweisung mitClickUp's Zeitverfolgung funktionen. Erstellen Sie Berichte, um Verbesserungspotenziale zu erkennen und Ihren Workflow zu optimieren

Gewinnen Sie Einblicke inprojektzeitpläne und die Ressourcenzuweisung mitClickUp's Zeitverfolgung funktionen. Erstellen Sie Berichte, um Verbesserungspotenziale zu erkennen und Ihren Workflow zu optimieren Integrationen: Verbinden Sie ClickUp mit Ihren bevorzugten Design-Tools wie Figma und Dropbox, um eine nahtlosen Arbeitsablauf ClickUp Einschränkungen

ClickUp bietet eine breite Palette von Funktionen, die für neue Benutzer überwältigend sein können

Die Beherrschung der Plattform erfordert eine gewisse Lernkurve

Einige fortgeschrittene Funktionen sind nur in höherwertigen Tarifen verfügbar

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $5 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. ProofHub

/via_ ProofHub ProofHub geht über die einfache Aufgabenverwaltung hinaus. Es ermöglicht Ihrem Team, Bilder und Dateien direkt mit Anmerkungen zu versehen, wodurch verwirrende E-Mail-Threads und endlose Überarbeitungen entfallen. Darüber hinaus können Sie benutzerdefinierte Review Boards und Workflows entwerfen, die auf Ihren spezifischen kreativen Prozess zugeschnitten sind. Mit der Versionskontrolle können Sie Änderungen nachverfolgen und bei Bedarf zu früheren Versionen zurückkehren, um Transparenz zu gewährleisten und Verwirrung zu vermeiden.

Mit ProofHub finden Diskussionen direkt auf der Plattform statt, und alle Projektdateien werden an einem zentralen Ort gespeichert und freigegeben. So bleiben alle auf derselben Seite und endlose E-Mail-Ketten und Versionskontrollprobleme entfallen.

ProofHub beste Eigenschaften

Direktes Kommentieren von Bildern, PDFs und sogar Webseiten mit den in ProofHub integrierten Markup- und Annotations-Tools

Visualisierung von Projektabläufen mit Kanban-Boards und Gantt-Diagrammen zur Verfolgung von Aufgabenabhängigkeiten

Erstellen von benutzerdefinierten Workflows mit aufeinanderfolgenden Überprüfungsphasen, Zuweisen von Prüfern und Festlegen von Fristen mit den visuellen Überprüfungsboards von ProofHub

Erstellen Sie Berichte, um die Projektleistung zu analysieren, Hindernisse zu erkennen und den Fortschritt des Teams bei der Erreichung der Ziele zu verfolgen

Einschränkungen von ProofHub

Bietet einen etwas weniger anpassbaren Workflow

Begrenzte Funktionen in der mobilen Version

Das Angebot an Integrationen ist nicht so umfangreich wie bei einigen Mitbewerbern

ProofHub Preise

Essential-Tarif: $50/Monat (unbegrenzte Benutzer, 15 GB Speicherplatz, begrenzte Funktionen)

$50/Monat (unbegrenzte Benutzer, 15 GB Speicherplatz, begrenzte Funktionen) Plus-Tarif: 99 $/Monat (unbegrenzte Benutzer, 100 GB Speicherplatz, zusätzliche Funktionen wie benutzerdefinierte Rollen und Zeiterfassung)

99 $/Monat (unbegrenzte Benutzer, 100 GB Speicherplatz, zusätzliche Funktionen wie benutzerdefinierte Rollen und Zeiterfassung) Enterprise-Tarif: Benutzerdefinierte Preise (benutzerdefinierte Funktionen, großer Speicherplatz, vorrangiger Support)

ProofHub Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,500+ Bewertungen)

4.2/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

3. An Land

/via_ An Land Mit Ashore können Sie Dateien nahtlos freigeben, sogar Gigabytes auf einmal, ohne E-Mail-Beschränkungen. Aber Sicherheit ist wichtig. Sie können Verfallsdaten für freigegebene Links festlegen und so den Zugriff nach einer bestimmten Zeitspanne einschränken. Der Passwortschutz ist ein weiterer Schutz, der sicherstellt, dass nur autorisierte Benutzer Ihre Arbeit sehen können.

Über die grundlegende Sicherheit hinaus können Sie mit Ashore eine professionelle Markenidentität aufrechterhalten. Laden Sie Ihr Firmenlogo hoch und passen Sie das Erscheinungsbild Ihrer Dateiübertragungen an. Dies verleiht Ihrem Unternehmen einen eleganten Touch und stärkt Ihr Markenimage bei der Zusammenarbeit mit Kunden oder externen Partnern.

Ashore beste Eigenschaften

Stellen Sie die Vertraulichkeit Ihrer Arbeit sicher, indem Sie Verfallsdaten und Passwörter für freigegebene Links festlegen

Unterstützung mehrerer Dateitypen, einschließlich Bilder, PDFs, Dokumente, HTML, Live-Websites, Audio und Video

Hochladen und Freigeben großer Dateien (bis zu 50 GB) ohne E-Mail-Beschränkungen

Verbinden Sie Ashore mit beliebten Design-Tools wie Figma und Dropbox für einen optimierten Arbeitsablauf

Personalisieren Sie die Dateiübertragung mit individuellen Hintergründen und Nachrichten

Ashore Einschränkungen

Ashore dient in erster Linie als Online-Proofing-Software, die sich auf Feedback konzentriert. Für umfangreiche Projektmanagementanforderungen kann die Integration mit einer anderen separaten Plattform erforderlich sein

Einschränkungen in der Funktionalität der mobilen Version im Vergleich zur Desktop-Version

Ashore Preise

Frei: für immer (eingeschränkte Funktionen)

(eingeschränkte Funktionen) Standard : $18/Monat pro Benutzer

: $18/Monat pro Benutzer Premium: $33/Monat pro Benutzer

Ashore Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

4.5/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (250+ Bewertungen)

4. Hightail

via Hightail Hightail ist zwar keine vollwertige Projektmanagement-Plattform wie ClickUp, bietet aber eine einzigartige Mischung aus sicherer Dateifreigabe und Tools für die kreative Zusammenarbeit.

Es zeichnet sich durch den einfachen und sicheren Versand großer Dateien aus und bietet gleichzeitig wichtige Feedback- und Genehmigungsfunktionen, was es zu einer wertvollen Bereicherung für Kreativteams macht.

Sie können Feedback und Diskussionen innerhalb der Hightail-Plattform konsolidieren, indem Sie Kommentare an bestimmte Teile anhängen und die gesamte Kommunikation für eine einfache Referenz zentralisieren.

Die besten Funktionen von Hightail

Erhöht die Datensicherheit und ermöglicht es Ihnen, granulare Zugriffskontrollen für freigegebene Dateien festzulegen

Einbetten von Wasserzeichen in Ihre Dateien, um unerlaubte Kopien oder Lecks zu identifizieren

Sehen Sie, wer auf Ihre Dateien zugegriffen hat, wann er sie heruntergeladen hat und wie viel Zeit er mit ihnen verbracht hat

Verbinden Sie Hightail mit beliebten Design-Tools wie Dropbox und Slack für einen optimierten Arbeitsablauf

Einschränkungen von Hightail

Hauptsächlich eine Plattform zur gemeinsamen Nutzung von Dateien, die keine Projektmanagement-Funktionen bietet

Der kostenlose Plan bietet nur begrenzten Speicherplatz, der für Teams mit großen kreativen Assets nicht geeignet ist

Versionskontrollfunktionen sind schwierig zu verfolgen und auf bestimmte Versionen zurückzugreifen

Hightail-Preise

Lite Plan: Kostenlos

Kostenlos Pro Plan: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Teams Plan: $24/Monat pro Nutzer

$24/Monat pro Nutzer Geschäftsplan: $36/Monat pro Nutzer

Hightail Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.3/5 (1,800+ Bewertungen)

4.3/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,500+ Bewertungen)

5. Genehmigung Studio

{vom_ Zulassung Studio Mit Approval Studio können Sie ganz einfach benutzerdefinierte Workflows erstellen, mehrstufige Genehmigungen definieren, Prüfer auf der Grundlage von Rollen zuweisen oder sogar bedingte Logik einbauen. Durch diese Anpassungen wird sichergestellt, dass Ihre Genehmigungen reibungslos ablaufen und sich nahtlos an die Struktur Ihres Teams und die Projektanforderungen anpassen lassen.

Außerdem bietet Approval Studio Offline-Überprüfungsfunktionen mit detaillierter Aktivitätsverfolgung. Ihr Team kann Dateien unterwegs überprüfen und mit Anmerkungen versehen, auch ohne Internetverbindung. Auf diese Weise werden die Genehmigungsprozesse fortgesetzt, und aufschlussreiche Aktivitätsprotokolle liefern Daten zu den Überprüfungszeiten und dem Verhalten der Prüfer.

Nutzen Sie diese Informationen, um Engpässe zu erkennen und Ihren kreativen Genehmigungsprozess für maximale Effizienz zu optimieren. Mit Approval Studio haben Sie die Kontrolle und können ein System entwerfen, das für Sie und Ihr Team funktioniert.

Die besten Funktionen von Approval Studio

Bieten Sie den Prüfern ein professionelles Erlebnis mit einem individuellen Branding innerhalb der Approval Studio-Plattform

Erstellen Sie anpassbare Workflows mit bedingter Logik, um mehrstufige Genehmigungen zu definieren

Prüfen Sie Video- und Audiodateien direkt in Approval Studio und geben Sie Feedback dazu

Verfolgen Sie die Aktivität der Prüfer, identifizieren Sie Engpässe und optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe

Einschränkungen von Approval Studio

Bietet eine begrenzte kostenlose Testversion an, so dass es schwierig ist, die Plattform vollständig zu testen, bevor Sie sich festlegen

Eine steilere Lernkurve im Vergleich zu seinen Konkurrenten

Preise für Approval Studio

Lite Plan: $50/Monat (5 Benutzer eingeschlossen)

$50/Monat (5 Benutzer eingeschlossen) Pro Plan: $160/Monat (5 Benutzer eingeschlossen)

$160/Monat (5 Benutzer eingeschlossen) ProXL Plan: $300/Monat (15 Benutzer eingeschlossen)

$300/Monat (15 Benutzer eingeschlossen) Enterprise: $6599/Monat (unbegrenzte Benutzer)

Approval Studio Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.9/5 (38 Bewertungen)

4.9/5 (38 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (33 Bewertungen)

6. GoProof

via GoProof GoProof ist direkt mit Adobe Creative Cloud integriert, so dass Überarbeitungen reibungslos in der vertrauten Adobe-Umgebung durchgeführt werden können.

GoProof ermöglicht es Ihnen, präzise Anmerkungen direkt auf Ihren PSDs, PDFs und sogar Webseiten zu hinterlassen - und das alles innerhalb der Adobe-Anwendung. Markieren Sie bestimmte Bereiche, fügen Sie Kommentare hinzu, und markieren Sie Teammitglieder für eine kristallklare Kommunikation.

Als Tool für die Zusammenarbeit hilft GoProof Ihnen auch, nahtlos mit Ihren Teammitgliedern zu kommunizieren und Ihre kreative Vision auf Kurs zu halten.

Die besten Funktionen von GoProof

Ermöglicht die Bereitstellung von Feedback und Kommentaren direkt auf Ihren Entwürfen in Photoshop, Illustrator, InDesign und anderen Adobe CC-Anwendungen

Gewährt externen Prüfern temporären Zugriff, ohne dass diese ein GoProof-Konto erstellen müssen

Generiert einen eindeutigen Proofing-Link, um Ihre kreativen Assets mit Prüfern zu teilen

Überprüft und genehmigt kreative Assets unterwegs mit der mobilen GoProof-App

GoProof-Einschränkungen

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Hervorragend geeignet für Proofing und Feedback, aber es fehlen einige Projektmanagementfunktionen, um umfassende Lösungen anzubieten

Die kostenlose Version bietet nur begrenzte Funktionen und Speicherplatz, so dass sie für Teams mit umfangreichen Proofing-Anforderungen nicht geeignet ist

Preise für GoProof

Basistarif: $150/Monat

GoProof Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.3/5 (15+ Bewertungen)

4.3/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (55+ Bewertungen)

7. Filestage

via Dateiseite FileStage geht über die einfache Dateifreigabe hinaus. Sie können Kundenportale mit eigenem Branding und einen professionellen Online-Bereich erstellen, um Ihre Arbeit zu präsentieren und Feedback einzuholen. Außerdem ermöglicht FileStage den Zugang für Gastrezensenten, so dass Kunden keine Konten erstellen müssen, was allen Beteiligten Zeit und Ärger erspart.

Darüber hinaus bietet FileStage automatische E-Mail-Erinnerungen, um Projekte auf Kurs zu halten, und eine detaillierte Aktivitätsverfolgung bietet wertvolle Einblicke. Sehen Sie, wie viel Zeit die Prüfer mit Ihrer Arbeit verbringen, und erkennen Sie Bereiche, die einer Klärung bedürfen. Nutzen Sie diese Daten, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren und einen reibungsloseren Genehmigungsprozess für zukünftige Projekte zu gewährleisten.

Mit den Versionskontrollfunktionen von Filestage können Sie Änderungen und Revisionen nahtlos verfolgen. Sie können problemlos auf frühere Versionen zurückgreifen und so für Transparenz und klare Kommunikation während des gesamten Projektlebenszyklus sorgen.

Filestage beste Eigenschaften

Erstellen Sie Kundenportale mit eigenem Branding. Laden Sie Projektinhalte hoch, präsentieren Sie Überarbeitungen und sammeln Sie Feedback in einer professionellen und sicheren Online-Umgebung

Nutzen Sie die KI-Technologie, um Videoinhalte zu analysieren und automatisch Zeitstempel für jede Szene zu erstellen

Automatisierte E-Mail-Erinnerungen und -Benachrichtigungen sorgen für einen kontinuierlichen Projektfortschritt

Gewinnen Sie mit detaillierten Aktivitätsprotokollen wertvolle Einblicke in den Überarbeitungsprozess

Filestage Einschränkungen

Begrenzte Projektmanagement-Funktionen

Steile Lernkurve für neue Benutzer

Wenige Integrationen von Drittanbietern

Filestage Preise

Kostenlos

Basistarif: $59/Monat (unbegrenzte Anzahl von Teammitgliedern)

$59/Monat (unbegrenzte Anzahl von Teammitgliedern) Professional Plan: $299/Monat (unbegrenzte Anzahl von Teammitgliedern)

$299/Monat (unbegrenzte Anzahl von Teammitgliedern) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Filestage Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.6/5 (230+ Bewertungen)

4.6/5 (230+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

8. Miro

/via_ Miro Miro bietet eine grenzenlose Leinwand, auf der Sie Klebezettel, Mind Maps, Flussdiagramme und verschiedene visuelle Elemente anbringen können. Strukturieren Sie Ihre Brainstorming-Sitzungen, organisieren Sie komplexe Projekte und erforschen Sie Ideen auf kreative Weise.

Jeder kann sich gleichzeitig an der Tafel beteiligen, Ideen hinzufügen, Kommentare hinterlassen und Konzepte verfeinern. Die Kollaborationsfunktionen von Miro fördern eine dynamische Brainstorming-Umgebung und sorgen dafür, dass alle von Anfang an auf derselben Seite stehen.

Miro lässt sich außerdem nahtlos in gängige Projektmanagement-Tools integrieren und ermöglicht Ihnen die Einbindung externer Inhalte. Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe, indem Sie vorhandene Aufgaben und Ressourcen direkt in Ihr Miro-Board einbinden.

Miro beste Eigenschaften

Bietet eine grenzenlose digitale Leinwand für Teams zur freien Ideenfindung

Die Haftnotizen und Whiteboard-Tools von Miro stellen die vertraute Erfahrung eines Brainstormings auf einem physischen Whiteboard in einem digitalen Raum wieder her

Visualisieren Sie Projektabläufe mit Kanban-Tafeln. Einfaches Ziehen und Ablegen von Aufgaben zwischen den einzelnen Phasen (z. B. "Zu erledigen", "In Bearbeitung", "Erledigt" usw.) für ein klares Verständnis des Projektfortschritts

Bietet eine umfangreiche Bibliothek vonvorgefertigten Vorlagen für verschiedene Brainstorming-Aktivitäten, User Journey Mapping und Projektplanung

Mit der mobilen Miro-App können Sie auch unterwegs kreativ sein und Ideen überall festhalten. Greifen Sie auf Boards zu, tragen Sie zu Brainstorming-Sitzungen bei und arbeiten Sie sogar offline

Einschränkungen von Miro

Miro bietet zwar Funktionen für die Aufgabenverwaltung, verfügt aber nicht über die robusten Funktionen einer speziellen Projektmanagement-Plattform

Komplexe Boards mit zahlreichen Elementen können zu Verzögerungen führen, insbesondere auf weniger leistungsfähigen Geräten

Preise für Miro

Kostenlos

Starterplan: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Geschäftsplan: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Miro Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.8/5 (5000+ Bewertungen)

4.8/5 (5000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1500+ Bewertungen)

9. Pastell

via Pastellfarben Pastel ist Ihr Verbündeter für einfache Website-Bewertungen und einen reibungsloseren Entwicklungsprozess. Kunden, Designer oder andere am Projekt Beteiligte können Kommentare direkt auf der Live-Website hinterlassen, genau wie bei der Verwendung von Haftnotizen. Markieren Sie bestimmte Bereiche, die verbessert werden müssen, mit einem einfachen Klick.

Erläutern Sie Ihre Vorschläge mit klarem Text auf der Haftnotiz, und markieren Sie sogar relevante Teammitglieder, um sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite sind. Diese kristallklare Kommunikation hält die Überarbeitungen auf Kurs und beseitigt Unklarheiten darüber, was geändert werden muss.

Pastel lässt sich nahtlos in gängige Projektmanagement-Tools integrieren, die Sie bereits verwenden. Dadurch wird Ihr Arbeitsablauf zentralisiert und der Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen entfällt, was Ihnen wertvolle Zeit und Frustration erspart.

Die besten Eigenschaften von Pastel

Erfassen von Screenshots für Bereiche, die detailliertere Erklärungen erfordern

Hinterlassen Sie Kommentare direkt auf einer Webseite mithilfe von virtuellen Haftnotizen

Zuweisung von Aufgaben und Verfolgung des Fortschritts bei der Umsetzung von Feedback in Pastel

Einfache Freigabe von Webseiten mit Feedback für externe Stakeholder oder Kunden durch leicht zugängliche öffentliche Links

Einschränkungen von Pastel

Pastel dient nur einem bestimmten Zweck, nämlich dem Sammeln von Feedback zu Live-Webseiten. Es verfügt über keine weiteren Funktionen

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Preise für Pastel

Kostenlos

Solo: $29/Monat (1 Benutzer)

$29/Monat (1 Benutzer) Studio: $99/Monat (5 Benutzer)

$99/Monat (5 Benutzer) Enterprise: $350/Monat (ab 10 Benutzer)

Pastel Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

4.6/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

10. Kissflow

via Kissflow Kissflow ist eine leistungsstarke Plattform zur Rationalisierung sich wiederholender Aufgaben, zur Verwaltung komplizierter Prozesse und zur Gewinnung wertvoller Erkenntnisse aus Ihren Daten.

Mit Kissflow können Sie angepasste Workflows mit einer benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche entwerfen. Damit können Sie automatisierte Workflows, Aufgaben, Benachrichtigungen und Genehmigungen erstellen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Kissflow weist Aufgaben bestimmten Teammitgliedern zu, verfolgt den Fortschritt komplizierter Fälle durch anpassbare Phasen und arbeitet effektiv zusammen, um selbst die schwierigsten Probleme zu lösen.

Außerdem bietet das Tool robuste Berichtsfunktionen mit Tools zur Datenvisualisierung.

Kissflow beste Eigenschaften

Ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter Workflows und Anwendungen ohne umfangreiche Programmierkenntnisse

Verwaltung von Workflows und Aufgaben von unterwegs mit der mobilen App von Kissflow

Bietet spezielle Funktionen für das Fallmanagement, die die Verfolgung des Fortschritts komplexer Fälle erleichtern

Verbinden Sie Kissflow mit gängigen Business-Tools wie Salesforce, Google Drive und Slack, um Ihre Daten zu zentralisieren und Arbeitsabläufe zu rationalisieren

Priorisiert die Datensicherheit und bietet Funktionen zur Einhaltung von Branchenvorschriften

Kissflow-Einschränkungen

Höhere Lernkurve im Vergleich zu anderen, einfacheren Projektmanagement-Tools

Begrenzte Berichtsfunktionen, obwohl es Dashboards und Berichte bietet

Kissflow Preise

Basic: $1500/Monat

$1500/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Kissflow Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.3/5 (500+ Bewertungen)

4.3/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (50+ Bewertungen)

