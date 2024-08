10 kreative Workflow-Software für die Verwaltung von Projekten im Jahr 2024

Kreative Projekte erfordern eine gute Team-Koordination, Innovation und Flexibilität, wobei gleichzeitig sichergestellt werden muss, dass keine Fristen überschritten werden.

An diesen Projekten sind Menschen in vielen Rollen beteiligt, z. B. Designer, Werbetexter und andere, die einen iterativen kreativen Prozess durchlaufen. Manche mögen es, wenn alle Elemente auf einer Liste zu erledigen sind. Andere ziehen es vor, ihre Arbeit auf einem Kanban Board zu visualisieren oder ihre Leistungen in einer Kalender-Ansicht zu sehen, um ihre Aufgaben entsprechend zu planen.

Wenn man dann noch einige (oder viele) Beteiligte hinzufügt, hat man das perfekte Rezept für kreatives Chaos.

Mit der Hilfe von software für kreatives Projektmanagement können Sie nicht nur auf die unterschiedlichen Bedürfnisse Ihrer kreativen Teams eingehen, sondern auch alle Projekte effektiv planen und nachverfolgen und dabei alle Beteiligten auf dem Laufenden halten.

Um Ihnen bei der Auswahl des besten Tools behilflich zu sein, haben wir eine Liste der 10 besten kreativen Workflow-Softwareoptionen zusammengestellt. Wir gehen auf die wichtigsten Features, die Preisstruktur und die Bewertungen der Benutzer ein, damit Sie die beste Lösung für kreatives Projektmanagement für Ihr kreatives Projekt finden.

Worauf sollten Sie bei Software für den kreativen Workflow achten?

Software für das Projektmanagement von Kreativprojekten wurde speziell für die Anforderungen Ihrer kreativen Teams entwickelt, z. B. für die Bereiche Marketing, Erstellung von Inhalten und Vertrieb oder für Kreativagenturen, die komplexe kreative Projekte in den Bereichen Marketing, Markenbildung, Werbung, Publishing usw. verwalten.

Bei der Auswahl der idealen Software für kreatives Projektmanagement für Ihr spezielles Team geht es darum, dessen Anforderungen zu verstehen. Instanzen für Marketing-Teams benötigen zum Beispiel gute software für den Workflow von Inhalten um sie bei der Erstellung, Planung und Verwaltung von Inhalten in jeder Phase effektiv zu unterstützen.

ClickUp Whiteboards visualisierung und Unterteilung kreativer Projekte in überschaubare Workflows

Insgesamt gibt es einige Features, die jede kreative Workflow-Software haben sollte, um sicherzustellen, dass die Benutzer kreativ sein können, ohne Kompromisse beim effizienten Projektmanagement eingehen zu müssen. Hier sind einige der unverzichtbaren Features:

Anpassung: Suchen Sie nach einer Software für kreatives Projektmanagement, die sich an Ihre individuellen Anforderungen anpassen lässt. Dazu gehören benutzerdefinierte Felder, Status und Ansichten, die Ihren Workflow perfekt widerspiegeln

Suchen Sie nach einer Software für kreatives Projektmanagement, die sich an Ihre individuellen Anforderungen anpassen lässt. Dazu gehören benutzerdefinierte Felder, Status und Ansichten, die Ihren Workflow perfekt widerspiegeln Zusammenarbeit: Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Projekt ist die Zusammenarbeit im Team. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Projektmanagement-Tool wählen, das Ihren Teams das Brainstorming und die Zusammenarbeit erleichtert, mit Echtzeit-Kommunikations-Features wie Chat, Whiteboard, Live-Zugriff auf Dokumente und vielem mehr

Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Projekt ist die Zusammenarbeit im Team. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Projektmanagement-Tool wählen, das Ihren Teams das Brainstorming und die Zusammenarbeit erleichtert, mit Echtzeit-Kommunikations-Features wie Chat, Whiteboard, Live-Zugriff auf Dokumente und vielem mehr Visuelle Organisation: Die beste Software für kreative Workflows fördert das visuelle Denken. Suchen Sie nach Tools für das Projektmanagement, die verschiedene Visualisierungsoptionen wie Kanban-Boards, Mindmaps und Whiteboards bieten. So können sich Ihre Teams ein klares Bild von dem Projekt machen

Die beste Software für kreative Workflows fördert das visuelle Denken. Suchen Sie nach Tools für das Projektmanagement, die verschiedene Visualisierungsoptionen wie Kanban-Boards, Mindmaps und Whiteboards bieten. So können sich Ihre Teams ein klares Bild von dem Projekt machen Nachverfolgung des Fortschritts: Entscheiden Sie sich für kreative Projektmanagement tools, die Ihnen die Möglichkeit geben, den Fortschritt verschiedener Projekte über Dashboards zu verfolgen, die Daten zusammenfassen und einen schnellen Überblick geben

Entscheiden Sie sich für kreative Projektmanagement tools, die Ihnen die Möglichkeit geben, den Fortschritt verschiedener Projekte über Dashboards zu verfolgen, die Daten zusammenfassen und einen schnellen Überblick geben Integrationen: Die von Ihnen gewählte Plattform sollte mit Ihrer bestehenden Infrastruktur und Ihren Apps integriert werden können. Dadurch wird sichergestellt, dass die Daten, an denen Sie arbeiten, immer auf dem neuesten Stand sind und keine manuellen Aktualisierungen oder Datenübertragungen von anderen Apps oder Tools in die Plattform erforderlich sind

Die von Ihnen gewählte Plattform sollte mit Ihrer bestehenden Infrastruktur und Ihren Apps integriert werden können. Dadurch wird sichergestellt, dass die Daten, an denen Sie arbeiten, immer auf dem neuesten Stand sind und keine manuellen Aktualisierungen oder Datenübertragungen von anderen Apps oder Tools in die Plattform erforderlich sind Skalierbarkeit: Eine gute Plattform für das Kreativitätsmanagement sollte über skalierbare Features verfügen, die auch Ihre komplexesten Projekte bewältigen können

Entscheiden Sie sich für eine Plattform für kreatives Projektmanagement, die alle Ihre Anforderungen erfüllt, und Sie werden bei der Planung kreativer Projekte brillieren.

Die 10 besten Softwarelösungen für kreative Workflows im Jahr 2024

Da Sie nun wissen, worauf Sie achten müssen, stellen wir Ihnen die 10 besten Software-Optionen für kreative Workflows im Jahr 2024 vor.

1. ClickUp

mit der All-in-One-Software für kreatives Projektmanagement von ClickUp können Sie Ihr gesamtes kreatives Team auf einer einzigen Plattform verwalten

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, mit der Sie Ihren kreativen Prozess planen, organisieren und zusammenarbeiten können. Dieses Projektmanagement tool hat 15+ anpassbare Ansichten wie z. B. Liste, Board oder Kalender, die Ihren kreativen Teams helfen, ihre Aktivitäten effizient zu planen und zu verfolgen.

Kreative Teams können mithilfe der kollaborativen Whiteboards und Dokumente von ClickUp kreative Konzepte entwerfen und umsetzen und diese sicher für alle Beteiligten freigeben. Mit anpassbaren ClickUp Dashboards zur Nachverfolgung von Teamaktivitäten und Zielen können sich Kreative mehr auf die Arbeit und weniger auf die Aktualisierung des Fortschritts konzentrieren.

ClickUp geht über die einfache Verwaltung von Aufgaben hinaus und bietet leistungsstarke Tools, die speziell zur Förderung der kreativen Zusammenarbeit entwickelt wurden.

Einfache Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und Rückmeldungen zu Dateien mit den Funktionen für Anmerkungen, Korrekturen und Kommentare in ClickUp 3.0

Kreative Teams können zum Beispiel die prüfung in ClickUp nutzen um Design-Mockups, Videos, Verträge, Bilder usw. zu überprüfen und durch Kommentare in der Datei Feedback zu geben. Das hilft, den kreativen Überprüfungsprozess zu rationalisieren.

Mit ClickUp können Sie Silos beseitigen und alle Ihre Tools auf einer einzigen Plattform zusammenfassen. Integrationen mit Tools wie Figma, Vimeo und Slack helfen dabei, alle Arbeiten an einem Ort zu halten. Sie können sogar sich wiederholende Aufgaben und Projekte vereinfachen, indem Sie automatisierung von Arbeitsabläufen auf der Grundlage bestimmter Ereignisse und Benutzeraktionen, um die Effizienz des Workflow-Managements zu verbessern.

Schreiben und optimieren Sie Inhalte für bessere Ergebnisse mit ClickUp Brain's AI Writer for WorkTM

Sie können auch Folgendes nutzen ClickUp Gehirn um Zeit und Aufwand zu sparen, indem Sie die KI-Tools nutzen, um Blog-Kurzbeschreibungen und Inhalte zu erstellen, Elemente, Aufgaben und Unteraufgaben auf der Grundlage Ihrer Notizen aus Meetings zu generieren, Projekt-Updates automatisch freizugeben usw.

Erstellen Sie einen abschließenden Workflow für Ihre Kreativ- und Design-Teams mit dieser hilfreichen ClickUp-Vorlage

ClickUp spart Ihnen auch Zeit und Aufwand mit seinem gebrauchsfertige Workflow Vorlagen die Ihren Teams helfen, sofort loszulegen. Zum Beispiel die ClickUp Vorlage für Kreativ- und Design-Workflows hilft Ihnen bei der Planung und Organisation kreativer Projekte, bei der Festlegung und Nachverfolgung von Terminen und Meilensteinen und bei der gemeinsamen Arbeit mit Teamkollegen an Aufgaben.

Nutzen Sie die ClickUp Vorlage für einen kreativen Projektplan, um Aufgaben für Ihre kreativen Projekte effizient zu skizzieren

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für den Projekt Plan um die vom Team zu erbringenden Leistungen festzulegen und in Aufgaben zu unterteilen, Ziele zu kommunizieren und die Fortschritte des Teams zu verfolgen und freizugeben - alles an einem Ort. Sie hilft Ihnen, einen klaren Fahrplan für das Projekt zu erstellen, und stellt sicher, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen. Vier benutzerdefinierte Ansichten, einschließlich Zeitleiste und Project Board, erleichtern die Nachverfolgung.

Organisieren Sie den kreativen Planungsprozess in ClickUp

ClickUp's Vorlage für die Zeitleiste von Kreativprojekten ist das perfekte tool für jedes kreative Projekt. Diese Vorlage hilft Ihnen:

Visualisieren Sie Ihre gesamte Zeitleiste des Projekts, vom Konzept bis zum Abschluss

Verfolgen und verwalten Sie Fortschritte in Echtzeit mit flexiblen Ansichten für jede Phase

Organisieren Sie Aufgaben, Ressourcen und Teammitglieder mit Beschreibungen der Priorität, Kommentarreaktionen und verschachtelten Unteraufgaben

ClickUp beste Features

Kollaborative Dokumentation: Erstellen und speichern Sie Ihre Projektdokumente, wie z. B. kreative Briefs, Markenrichtlinien, SOPs usw., mit Cloud-basierten kollaborativenClickUp Dokumente *Zielsetzung: Setzen Sie realistische Ziele und visualisieren Sie Ihre Projekte an einem Ortmit ClickUp Goals zur Nachverfolgung und Erreichung Ihrer Projektziele

Erstellen und speichern Sie Ihre Projektdokumente, wie z. B. kreative Briefs, Markenrichtlinien, SOPs usw., mit Cloud-basierten kollaborativenClickUp Dokumente *Zielsetzung: Setzen Sie realistische Ziele und visualisieren Sie Ihre Projekte an einem Ortmit ClickUp Goals zur Nachverfolgung und Erreichung Ihrer Projektziele Kollektive Ideenfindung: Zusammenarbeit und Brainstorming mit Ihren kreativen Teams unter Verwendung virtuellerClickUp Whiteboards um Ideen zu entwickeln und Pläne zu erstellen,workflow-Diagramme erstellenzu erstellen, Modelle zu entwerfen und Ideen den Aufgaben zuzuordnen. So wird eine offene Kommunikation gefördert und sichergestellt, dass alle auf derselben Seite stehen

Zusammenarbeit und Brainstorming mit Ihren kreativen Teams unter Verwendung virtuellerClickUp Whiteboards um Ideen zu entwickeln und Pläne zu erstellen,workflow-Diagramme erstellenzu erstellen, Modelle zu entwerfen und Ideen den Aufgaben zuzuordnen. So wird eine offene Kommunikation gefördert und sichergestellt, dass alle auf derselben Seite stehen Effizienzsteigerung mit KI: Nutzen Sie die KI-Leistung von ClickUp Brain, um Ihre kreativen Aufgaben zu erledigen, z. B. Informationen aus Ihren Aufgaben und Dokumenten abzurufen, Briefings zu schreiben, Projektaktualisierungen zu erstellen oder anhand Ihrer Notizen aus dem Meeting Elemente für Aktionen zu generieren und Aufgaben zuzuweisen

Nutzen Sie die KI-Leistung von ClickUp Brain, um Ihre kreativen Aufgaben zu erledigen, z. B. Informationen aus Ihren Aufgaben und Dokumenten abzurufen, Briefings zu schreiben, Projektaktualisierungen zu erstellen oder anhand Ihrer Notizen aus dem Meeting Elemente für Aktionen zu generieren und Aufgaben zuzuweisen Übersichten über den Projektfortschritt: Verfolgen Sie den Fortschritt des Projekts visuell mit anpassbaren ClickUp Dashboards, denen Sie Widgets für alles hinzufügen können, von der Workload des Teams bis zur Zeiterfassung und mehr

Verfolgen Sie den Fortschritt des Projekts visuell mit anpassbaren ClickUp Dashboards, denen Sie Widgets für alles hinzufügen können, von der Workload des Teams bis zur Zeiterfassung und mehr Redaktionelle Kontrolle: Effizientes Überprüfen, Kommentieren und Freigeben von Mockups, Videos und Entwürfen mit den ClickUp-Funktionen für die Prüfung und das sichere Freigeben

ClickUp Limitierungen

Die vielen Features können anfangs etwas einschüchternd wirken, aber es ist benutzerfreundlich

Die mobile App verfügt möglicherweise nicht über so viele Features wie die Desktop-Version

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Erhältlich in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Bynder

via {\an8}Ich habe keine Ahnung Bynder ist ein Digital Asset Management (DAM)-System, das neben Projektmanagement-Funktionen auch robuste kreative Workflow-Tools bietet. So können Sie die Erstellung und Organisation von Inhalten, das kreative Projektmanagement und die Ressourcennutzung rationalisieren, workflow-Optimierung und mehr.

Bynder beste Features

Speichern, organisieren und greifen Sie auf alle Ihre kreativen Assets - von Marketingmaterial bis hin zu Designdateien - an einem zentralen Speicherort zu

Bewahren Sie Markenkonsistenz, indem Sie Markenrichtlinien und Stilrichtlinien in Bynder erstellen und freigeben

Mit Tools und Features für die Zusammenarbeit wie Versionskontrolle, In-App-Kontrolle und Aufgabenverteilung bleiben alle auf der gleichen Seite

Bynder Beschränkungen

Komplexe Preisstruktur, insbesondere für diejenigen, die eine einfache Plattform für kreatives Projektmanagement suchen

Verfügt möglicherweise nicht über Projektmanagement-Features, die denen spezieller Workflow-Softwarelösungen entsprechen

Preise von Bynder

Benutzerdefinierte Preise

Bynder Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

4.5/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

3. FigJam

{via} *[_Figma](https://www.figma.com/figjam/)* FigJam ist ein Online-Whiteboard für Teams, das von den Erstellern von Figma, einem bekannten Tool für die Erstellung und Verwaltung von Designs, entwickelt wurde. Dieses Tool für die Zusammenarbeit in Echtzeit unterstützt Sie bei der Erstellung mehrerer kreativer Ergebnisse und der Verwaltung von Designprojekten, einschließlich Brainstorming, Diagrammerstellung, Erstellung agiler Workflows, strategischer Planung und mehr.

FigJam beste Features

Verwalten Sie Design-Projekte nahtlos mit 300+vorgefertigten Vorlagen für Projekte* Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem kreativen Team gleichzeitig an derselben Designdatei und verkürzen Sie so die Zyklen der Iteration

Erstellen Sie interaktive Prototypen, um Ihre Entwürfe vor der Entwicklung mit den integrierten Prototyping-Features zu testen und zu verfeinern

FigJam-Einschränkungen

Limitierte Projektmanagement-Funktionen außerhalb von Design-Aufgaben

Der kostenlose Plan schränkt Features und Speicher ein

FigJam Preise

Starter: Free

Free Professionell: $3/Monat (jährliche Abrechnung)

$3/Monat (jährliche Abrechnung) Organisation: $5/Monat (jährliche Abrechnung)

$5/Monat (jährliche Abrechnung) Unternehmen: $5/Monat (jährliche Abrechnung)

FigJam-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

4.5/5 (400+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. Robohead

via Robohead Robohead ist eine Plattform für das Arbeitsmanagement, die speziell für Kreativ- und Marketingagenturen entwickelt wurde. Sie bietet Einblicke in den Zustand und die Priorität von Projekten und ermöglicht Kreativteams die Nachverfolgung von Zeit, die Verwaltung von Projekten und Aufgaben, die Zuweisung von Ressourcen und vieles mehr.

Robohead beste Features

Rationalisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit der Automatisierung von Robohead, um automatisch Genehmigungsanfragen an Clients zu senden oder Arbeit auf der Grundlage von Fristen zuzuweisen

Verwalten Sie die Workload Ihres Teams und identifizieren Sie potenzielle Engpässe mit den Tools zur Ressourcenverwaltung von Robohead

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Projektleistung mit den Features zur Berichterstellung und Analyse

Verfolgen Sie den Fortschritt des Projekts, identifizieren Sie verbesserungswürdige Bereiche und zeigen Sie dem Client den ROI auf

Robohead-Einschränkungen

Kann im Vergleich zu anderen Optionen eine steilere Lernkurve aufweisen

Die Oberfläche kann für kleinere Teams unübersichtlich sein

Robohead-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Robohead-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (77 Bewertungen)

4.3/5 (77 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (149 Bewertungen)

5. Krock.io

/via *[{\an8}Krock.io](https://krock.io/)* Krock.io ist eine Software für kreative Zusammenarbeit und Videobesprechung, die sich in erster Linie an Kreativagenturen richtet, die viel Arbeit im Bereich Animation oder Videoproduktion erledigen. Das Tool ermöglicht die Zusammenarbeit an Video- und Animationsprojekten mit Features wie Video-Vorlagen, Kommentaren, Versionsverlauf und Aufgabenzuweisungen an einem Ort.

Krockio beste Features

Visuelles Organisieren und Freigeben von Ideen und Inspirationen mit Mood Boards und Bildsammlungen

Echtzeit-Feedback von Clients und Zusammenarbeit im Team bei Videos und Animationsprojekten mit Anmerkungen und Kommentaren sowie der Möglichkeit, Aufgaben zuzuweisen

Starten Sie Ihre kreativen Projekte mit vorgefertigten Vorlagen, die speziell für alltägliche kreative Aufgaben wie Social-Media-Kampagnen oder Website-Launches entwickelt wurden

Krockio Beschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten im Vergleich zu einigen robusteren Projektmanagement-Plattformen

Ist möglicherweise nicht ideal für große kreative Teams oder komplexe Anforderungen an das Projektmanagement

Preise von Krockio

Free-Plan

Pro: $15/Monat pro Benutzer

Team: $50/Monat pro Benutzer

Krockio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (Nicht genug Bewertungen)

4.8/5 (Nicht genug Bewertungen) Capterra: 5/5 (Nicht genug Bewertungen)

6. Quip

{vom *[{Quip}](https://quip.com/)* Quip ist ein Tool zur Verwaltung von Dokumenten und Tabellenkalkulationen, das alle Dokumente, Tabellen und Chats Ihres Unternehmens an einem Ort innerhalb von Salesforce zusammenfasst. So können Ihre kreativen Teams an bestimmten Projekten zusammenarbeiten, Prozesse nachverfolgen und Designprojekte optimieren.

Die besten Features von Quip

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team durch die gleichzeitige Bearbeitung von Dokumenten und Tabellen, was zu schnelleren Iterationszyklen führt

Verbinden Sie Ihre wichtigsten Apps wie Slack, Jira usw. mit Quip, um die Produktivität zu steigern

Greifen Sie direkt in Quip-Dokumenten auf Salesforce-Daten zu und aktualisieren Sie diese, ohne zwischen den Plattformen wechseln zu müssen

Schützen Sie Ihre sensiblen Kundendaten mit Benutzerberechtigungen, Sicherheitskontrollen für Inhalte und Notfallwiederherstellungspraktiken

Quip-Einschränkungen

Im Vergleich zu speziellen Workflow-Softwarelösungen fehlen möglicherweise einige erweiterte Features für das Projektmanagement

Es ist nur für Benutzer von Salesforce geeignet

Quip Preise

Quip Starter: $10/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$10/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Quip Plus: $25/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$25/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Quip Advanced: $100/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Quip Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1000+ Bewertungen)

4.2/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (199 Bewertungen)

7. Kantata

via Kantata Kantata ist eine Cloud-basierte Software für das Management des Projektlebenszyklus, ideal für professionelle Serviceteams, die in Echtzeit an Projekten zusammenarbeiten möchten. Sie bietet alle Features für Projektmanagement, Finanz- und Ressourcenmanagement, Teamzusammenarbeit und Erstellung von Workflows in einem einzigen Tool.

Kantata beste Features

Optimieren Sie die Zeitpläne von Teams und vermeiden Sie Konflikte mit den Tools für Ressourcenmanagement und Zeitplanung von Kantata

Rationalisierung von Client-Genehmigungsprozessen mit integriertem Verkehrsmanagement und Genehmigungs-Workflows

Nachverfolgung von Projektbudgets, Überwachung des Fortschritts und Erstellung von Berichten, um wertvolle Einblicke in die Projektleistung zu gewinnen

Kantata-Einschränkungen

Kann für Teams, die mit der Terminologie des Projektmanagements nicht vertraut sind, weniger benutzerfreundlich sein

Kantata Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Kantata Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1300+ Bewertungen)

4.2/5 (1300+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (600+ Bewertungen)

8. Brandfolder

via Brandfolder Brandfolder ist eine intuitive Digital Asset Management Software von Smartsheet, die Marketingfachleuten und Kreativen hilft, ihre digitalen Assets zu verwalten und zu verteilen. Der Hauptfokus dieses Tools liegt auf der Optimierung von Design-Prozessen und der einfachen und sicheren Freigabe von Design-Assets mit erweiterten Datenschutz-Kontrollen.

Es verfügt über alle üblichen Features einer kreativen Projektmanagement-Software, so dass Sie benutzerdefinierte Workflows erstellen, kreative Teams verwalten und bei bestimmten Projekten und Aktivitäten zusammenarbeiten können.

Brandfolder beste Features

Organisieren, speichern und freigeben Sie alle Ihre Markenelemente - von Logos und Markenleitfäden bis hin zu Marketingmaterialien - an einem zentralen, leicht zugänglichen Speicherort

Sicherstellen der Markenkonsistenz durch Nachverfolgung von Änderungen und nahtlose Zusammenarbeit an Assets mit Funktionen zur Versionskontrolle und Berechtigung von Benutzern

Verteilung und Verwaltung von Marken-Assets über verschiedene Kanäle bei gleichzeitiger Wahrung der Markenkonformität mit den Genehmigungs-Workflows und Tools zur Nachverfolgung der Nutzung von Brandfolder

Brandfolder Beschränkungen

Im Vergleich zu speziellen Workflow-Softwarelösungen fehlen möglicherweise einige erweiterte Features für das Projektmanagement

Die Benutzeroberfläche könnte für diejenigen, die mit DAM-Systemen nicht vertraut sind, weniger intuitiv sein

Brandfolder Preise

Premium: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Brandfolder-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1200+ Bewertungen)

4.5/5 (1200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (442 Bewertungen)

9. Marq

via {\an8}Das ist eine gute Idee Marq ist eine Brand Enablement Plattform, die es Ihnen ermöglicht, benutzerdefinierte Inhalte zu erstellen, anzupassen und für Ihr Publikum freizugeben. Darüber hinaus verwandelt sie jedes Design in eine benutzerdefinierte Vorlage für Ihre Teams, damit diese den Inhalt an Ihre Markenrichtlinien anpassen und unternehmensweit daran arbeiten können.

Die Plattform bietet auch ähnliche Features wie andere kreativen Tools für das Projektmanagement einschließlich Team-Management, kreative Automatisierung, verwaltung des Workflows zur Erstellung von Inhalten und die Ressourcenplanung.

Marqs beste Features

Organisieren Sie Projekte visuell mithilfe von Moodboards, Kanban-Boards und Kalendern in speziellen kreativen Workspaces.

Entwerfen und erstellen Sie auf einfache Weise markenbezogene Inhalte mithilfe gebrauchsfertiger Vorlagen, die Sie mit Features wie Bildbearbeitung, Textformatierung und Prototyping direkt auf der Plattform an Ihre Markenstandards anpassen können.

Holen Sie sich nahtloses Client-Feedback und Genehmigungen mit Annotations-Tools und Features zur Versionskontrolle.

Marq-Einschränkungen

Limitierte Features für kreatives Projektmanagement und Projektplanung, da der Hauptfokus auf Design liegt und nicht auf Projektmanagement oder einer Projektmanagement-Plattform

Marq Preise

Free Plan

Pro: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Team: $12/Monat pro 2 Benutzer

$12/Monat pro 2 Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Marq-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (207 Bewertungen)

4.4/5 (207 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (279 Bewertungen)

10. Flow

via Fluss Flow ist ein software zur Gestaltung kreativer Workflows die Ihre Aufgaben, Projekte, Zeitleisten und Unterhaltungen in einer einzigen Plattform zusammenfasst. Sie wurde für Kreativagenturen und Marketing-Teams entwickelt und kombiniert einzigartige Features für das Projektmanagement mit kreativen Workflows.

Sie können Projekte erstellen und nachverfolgen, Aufgaben planen und Brainstorming mit Kreativprofis auf derselben Plattform durchführen.

Flow beste Features

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie das Versenden von Genehmigungsanfragen oder die Zuweisung von Arbeit auf der Grundlage von Fristen mithilfe automatisierter Workflows

Visualisierung von Projektfortschritten und wichtigen Metriken mit anpassbaren Dashboards, die die für Ihr Team wichtigsten Informationen anzeigen

Optimieren Sie die Kommunikation und Zusammenarbeit mit integrierten Tools zum Chatten und Prüfen in Echtzeit

Flow-Begrenzungen

Im Vergleich zu anderen Anbietern fehlen erweiterte Features zur Berichterstellung und Analyse

Die Benutzeroberfläche kann für neue Teams überwältigend sein, insbesondere wenn sie noch keine traditionellen Tools für das Projektmanagement verwendet haben

Preise von Flow

Basic: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Plus: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Pro: $18/Monat pro Benutzer

Flow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (54 Bewertungen)

4.3/5 (54 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

Nutzen Sie ClickUp für Ihre kreative Projektplanung

Kreative Workflow-Software sollte Ihnen helfen, kreative Projekte zu verwalten, den Fortschritt zu verfolgen und den kreativen Prozess zu unterstützen. Sie sollte es Ihrem kreativen Team auch ermöglichen, effizient mit anderen Mitgliedern des Teams zu arbeiten und eine nahtlose Integration mit deren bevorzugter Kreativsoftware bieten.

Die Entscheidung, welche Projektmanagement-Software für Ihr Team am besten geeignet ist, hängt von den spezifischen Anforderungen und dem Budget Ihres Teams ab. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Entscheidung Faktoren wie die Komplexität des Projekts, die Größe des Teams, die bevorzugten Features und das Budget.

Wenn Sie sich noch nicht für eine kreative Workflow-Software diese Software für kreatives Projektmanagement bietet alle Features, die kreativen Teams helfen, ihre Produktivität zu steigern und die Projektabwicklung zu beschleunigen.

Mit dem ClickUp-Plattform für Kreativagenturen können Sie alles zu erledigen, vom Aufbau eines automatisierten Workflows bis zur Nachverfolgung der finanziellen Leistung in einem einzigen Projektmanagement-System.

Ob es um die Nachverfolgung von Projekten, die Verwaltung von Zeitleisten für Kreativprojekte oder die Projektplanung geht, ClickUp ist die einzige Lösung für alle Anforderungen Ihrer Kreativagentur. Anmeldung für ClickUp und steigern Sie die Produktivität und Effizienz Ihrer Kreativagentur auf ein neues Niveau.