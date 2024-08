die 10 besten Snipping Tools für Videoaufnahmen im Jahr 2024

Ihr integriertes Windows- oder MacOS-Schnipselwerkzeug reicht einfach nicht mehr aus. (Wortspiel beabsichtigt)

Das Erfassen und Weitergeben von Aufnahmen ist heute wichtiger denn je, egal ob Sie schnelle Tutorials oder detaillierte Demos erstellen oder einfach nur etwas Cooles, das Sie online gefunden haben, weitergeben möchten.

Aber bei der Vielzahl der verfügbaren Snipping-Tools kann die Suche nach dem richtigen Tool entmutigend wirken.

Ich habe Stunden damit verbracht, verschiedene Snipping-Tools zu testen und zu vergleichen, um die absolut besten Tools für Aufnahmen im Jahr 2024 zu finden.

Ganz gleich, ob Sie als Gelegenheitsnutzer eine schnelle Bildschirmaufnahme benötigen oder als Profi für die Erstellung von Inhalten auf der Suche nach fortgeschrittenen Funktionen sind, diese Liste bietet für jeden etwas. Also, weg mit den einfachen Schnipseln und los geht's mit dem Erstellen von Inhalten wie ein Profi! ✂️

Sie haben bereits Ihre Gründe, warum Sie sich von den einfachen Scherenschnitt-Werkzeugen trennen sollten. Lassen Sie uns darüber sprechen, was die besten Werkzeuge wirklich auszeichnet.

Was sind die wichtigsten Funktionen, die Sie berücksichtigen sollten?

Benutzerfreundlichkeit

Dies mag offensichtlich erscheinen, aber glauben Sie mir, es ist entscheidend. Sie möchten nicht ewig damit verbringen, herauszufinden, wie Sie ein einfaches Video aufnehmen können.

Im Idealfall sollte das Tool über eine übersichtliche und intuitive Oberfläche verfügen, mit der Sie Ihre Videos mit minimalem Aufwand aufnehmen und bearbeiten können. Sie möchten ein Tool, das sich wie eine Erweiterung Ihres Arbeitsablaufs anfühlt und nicht wie ein Hindernis.

Flexibilität bei der Anpassung

Sie möchten genau auswählen können, was Sie aufzeichnen, ob es sich um einen bestimmten Bereich Ihres Bildschirms, ein komplettes Fenster oder sogar nur einen Teil einer Webseite handelt.

Bonuspunkte für Tools, mit denen Sie Anmerkungen, Pfeile oder Text direkt in Ihre Aufnahmen einfügen können, um wichtige Punkte hervorzuheben.

Videoausgabeformate

Dies ist vielleicht nicht die aufregendste Funktion, aber sie ist unverzichtbar.

Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen gewählte Programm gängige Videoformate wie MP4 und MOV unterstützt. Dies gewährleistet die Kompatibilität mit verschiedenen Plattformen und Bearbeitungsprogrammen, sodass Sie Ihre Aufnahmen problemlos weitergeben können.

Bonusfunktionen

Auch wenn die Kernfunktionalität wichtig ist, bieten einige Tools zusätzliche Funktionen, die einen echten Unterschied ausmachen können.

Diese Extras können Bildschirmaufzeichnungsfunktionen (über Videoschnipsel hinaus), Cloud-Speicher für einfachen Zugriff und gemeinsame Nutzung oder sogar die Integration mit anderen von Ihnen verwendeten Produktivitätsanwendungen umfassen. Sie können Ihren Arbeitsablauf optimieren und Ihr Leben viel einfacher machen.

Das beste Snipping-Tool ist dasjenige, das Ihren speziellen Bedürfnissen und Vorlieben entspricht.

Nehmen Sie sich also etwas Zeit, um die Optionen zu erkunden und das Tool zu finden, mit dem Sie Ihre Videoaufnahmen problemlos erfassen und weitergeben können.

1. ClickUp (Bestes Tool zum Erfassen und Teilen von Bildschirmaufnahmen mit Ihrem Team)

Verwenden Sie den Bereich "Meine Clips", um alle Ihre aufgenommenen Clips an einem Ort zu sehen

ClickUp ist nicht nur ein leistungsfähiges Projektmanagement-Tool, sondern auch ein leistungsfähiges und vielseitiges Werkzeug mit einem eingebauten Snipping-Tool, ClickUp's Clips zur Erfassung und Weitergabe von Videoaufnahmen. Die integrierte Videoaufnahmefunktion lässt sich nahtlos in Ihren Projektmanagement-Workflow integrieren.

Erfassen Sie klare, prägnante und informative Videoaufnahmen direkt in ClickUp, so dass Sie nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln müssen. ClickUp's Clips ist eine ausgezeichnete alternative zu Loom .

KlickUp beste Eigenschaften

Mühelose Erfassung: Zeichnen Sie bestimmte Bereiche Ihres Bildschirms mit einem einzigen Klick auf und machen Sie so umständliche externe Tools überflüssig

Zeichnen Sie bestimmte Bereiche Ihres Bildschirms mit einem einzigen Klick auf und machen Sie so umständliche externe Tools überflüssig Klarer Kommentar: Sie können Ihre Bildschirmaufnahme mit Ihrer Stimme untermalen und so klare Erklärungen und Zusammenhänge in Ihren Aufnahmen liefern

Sie können Ihre Bildschirmaufnahme mit Ihrer Stimme untermalen und so klare Erklärungen und Zusammenhänge in Ihren Aufnahmen liefern Anmerkungen zur Hervorhebung: Fügen Sie wie bei ClickUp Tasks Beschriftungen, Pfeile und Text direkt in Ihre Aufnahmen ein, um wichtige Punkte hervorzuheben und die Verständlichkeit für Ihre Zuschauer zu gewährleisten

Fügen Sie wie bei ClickUp Tasks Beschriftungen, Pfeile und Text direkt in Ihre Aufnahmen ein, um wichtige Punkte hervorzuheben und die Verständlichkeit für Ihre Zuschauer zu gewährleisten Integrierter Arbeitsablauf: Erfassen Sie Screenshots und Aufzeichnungen direkt in ClickUp Tasks und Docs, so dass alles zentralisiert bleibt und Sie nicht zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln müssen

Erfassen Sie Screenshots und Aufzeichnungen direkt in ClickUp Tasks und Docs, so dass alles zentralisiert bleibt und Sie nicht zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln müssen Streamlined sharing: Teilen Sie Ihre Aufnahmen privat mit Ihrem Team oder öffentlich mit anpassbaren Links und Berechtigungen, um sicherzustellen, dass die richtigen Personen die benötigten Informationen erhalten

Teilen Sie Ihre Aufnahmen privat mit Ihrem Team oder öffentlich mit anpassbaren Links und Berechtigungen, um sicherzustellen, dass die richtigen Personen die benötigten Informationen erhalten AI-Transkription: ClickUp's Clips verwendenClickUp Gehirn (AI), um Ihre Aufnahmen automatisch zu transkribieren, was es einfacher macht, die wichtigsten Punkte zu wiederholen und Erkenntnisse mit Ihrem Team zu teilen

ClickUp's Clips verwendenClickUp Gehirn (AI), um Ihre Aufnahmen automatisch zu transkribieren, was es einfacher macht, die wichtigsten Punkte zu wiederholen und Erkenntnisse mit Ihrem Team zu teilen Nahtlose Wiedergabe: Sorgt für eine reibungslose Wiedergabe auf verschiedenen Geräten, so dass Ihr Team problemlos auf Ihre Aufzeichnungen zugreifen und diese ansehen kann

Sorgt für eine reibungslose Wiedergabe auf verschiedenen Geräten, so dass Ihr Team problemlos auf Ihre Aufzeichnungen zugreifen und diese ansehen kann Anpassbare Länge: Benötigen Sie eine schnelle Erklärung oder einen detaillierten Durchgang? Sie können so lange oder so kurz wie nötig aufnehmen und haben so die volle Kontrolle über Ihre Inhalte

Benötigen Sie eine schnelle Erklärung oder einen detaillierten Durchgang? Sie können so lange oder so kurz wie nötig aufnehmen und haben so die volle Kontrolle über Ihre Inhalte Stromlinienförmige Speicherung: Ihre Aufnahmen werden sicher in Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich gespeichert, so dass Sie keine externen Speicherlösungen benötigen und alles übersichtlich bleibt

Clips von ClickUp hilft verschiedenen Teams in einem Unternehmen, wie z. B. dem Marketing, Produktvideos und Screenshots zu erfassen, zu speichern und mit den Nutzern zu teilen, was es zu einer weiteren wichtigen Ergänzung der marketing-Video-Tool stack-Mix.

Die Videoproduktionsvorlage von ClickUp wurde entwickelt, um den Videoproduktionsprozess zu optimieren.

Die Erstellung von Videos kann komplex und überwältigend sein. Mit ClickUp's Video-Produktionsvorlage können Teams jeder Größe - von großen Studios bis hin zu kleinen internen Inhaltserstellern - während des gesamten Prozesses organisiert und koordiniert bleiben, von der Ideenfindung bis zur endgültigen Bearbeitung.

Diese Vorlage vereinfacht die Videoproduktion und sorgt für einen reibungslosen Arbeitsablauf und hochwertige Ergebnisse. Sie strafft Ihren Arbeitsablauf durch eine klare Struktur für Planung, Produktion und Nachbearbeitung.

Sie bietet zahlreiche Vorteile, wie mühelose Organisation, verbesserte Kommunikation und weniger Fehler.

Mit anpassbaren Funktionen und einem leicht verständlichen Leitfaden unterstützt ClickUp Teams bei der effizienten Erstellung hochwertiger Videos. Diese Vorlage herunterladen

Beschränkungen für ClickUp

ClickUp-Integration: Die Clips-Funktionalität von ClickUp ist derzeit auf ClickUp-Nutzer mit einem Abonnement beschränkt

Preise von ClickUp

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Workspace-Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9500+ Bewertungen)

4.7/5 (9500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4100+ Bewertungen)

Über: Movavi Movavi ist benutzerfreundlich und bietet die Möglichkeit der Bildschirmaufnahme und Screenshot-Erfassung. Es hat eine übersichtliche Oberfläche, verschiedene Aufnahmemodi und grundlegende Bearbeitungsoptionen.

Vergessen Sie das Hantieren mit komplizierten Einstellungen. Mit Movavi können Sie mit wenigen Klicks genau das aufnehmen, was Sie auf Ihrem Bildschirm benötigen, sei es ein bestimmtes Fenster oder Ihr gesamter Desktop.

Movavi beste Eigenschaften

Wählen Sie einen bestimmten Bereich Ihres Bildschirms aus, den Sie aufnehmen möchten, oder wählen Sie ein ganzes Fenster

Fügen Sie Ihren Sprachkommentar neben der Bildschirmaufnahme ein, um Konzepte zu erklären oder Kommentare abzugeben

Nutzen Sie die grundlegenden Bearbeitungswerkzeuge von Movavi, wie z.B. Trimmen und Zuschneiden, um Ihren Aufnahmen schnell und einfach den letzten Schliff zu geben

Speichern Sie Ihre Aufnahmen in verschiedenen Formaten wie MP4, AVI und MOV

Movavi Einschränkungen

Es fehlen erweiterte Funktionen wie Anmerkungen, Übergänge oder Effekte

Es ist nicht ideal für die Erstellung komplexer Videoproduktionen.

Movavi Preise

Für Windows Persönliche Lizenz: $44.95/Jahr Geschäftslizenz: $69.95/Jahr

Für Mac Persönliche Lizenz: $44.95/Jahr Geschäftslizenz: $69.95/Jahr



Movavi Bewertung und Rezensionen

G2: 4.5/5 (45+ Bewertungen)

4.5/5 (45+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (850+ Bewertungen)

3. ShareX (Best für Power-User, die umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten benötigen)

Über: ShareX ShareX ist eine kostenloser Bildschirmrekorder und ein Open-Source-Tool mit einer Fülle von Funktionen. Damit können Sie alles anpassen, Hotkeys verwenden und sogar Plattformen wie Dropbox und Imgur integrieren.

ShareX beste Funktionen

Hotkeys einrichten, Aufnahmemodi wählen (Vollbild, bestimmte Bereiche, scrollende Webseiten)

GIFs aufnehmen

Laden Sie Ihre Screenshots und Aufnahmen direkt auf verschiedene Plattformen wie Imgur oder Dropbox hoch

Da es sich um eine Open-Source-Software handelt, wird sie von einer engagierten Community ständig aktualisiert und verbessert

ShareX Einschränkungen

Die umfangreichen Anpassungsoptionen sind im Vergleich zu einfacheren Tools etwas gewöhnungsbedürftig

Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten erfordern technisches Wissen

ShareX Preise

Kostenlos zu benutzen

ShareX-Bewertung und Rezensionen

G2: 4.8/5 (75+ Bewertungen)

4.8/5 (75+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. ScreenRec (Best für die schnelle und einfache Erstellung von Video-Tutorials und Demos mit Bildschirm- und Audioaufnahmen)

Über: ScreenRec Bei ScreenRec steht die Einfachheit im Vordergrund. Hier gibt es keine komplexe Software oder Kopfschmerzen bei der Bearbeitung - nur ein Klick, und Sie können ganz einfach kristallklare Bildschirmaufnahmen machen. Sie müssen sich nicht mit komplizierten Einstellungen oder Bearbeitungssoftware herumschlagen.

Wenn Sie also das nächste Mal einen Fehler festhalten oder einem Teamkollegen am anderen Ende der Welt etwas erklären müssen, nehmen Sie ScreenRec. Es eignet sich auch hervorragend als software für Schulungsvideos .

Beste Eigenschaften von ScreenRec

Nimmt Ihr System-Audio, Mikrofon-Audio oder beides auf, ideal für die Erstellung von schulungsvideos Integrieren Sie Ihre Webcam in Ihre Aufnahmen und geben Sie ihnen so eine persönliche Note oder überwinden Sie Ihre Angst vor der Kamera Einfaches Hochladen auf gängige Plattformen oder Erstellen benutzerdefinierter Links zum Teilen

Nutzen Sie Cloud-Speicher für Ihre Aufnahmen

Beschränkungen für Bildschirmaufzeichnungen

Erweiterte Aufzeichnungslängen und Cloud-Speicher erfordern ein kostenpflichtiges Abonnement für umfangreichere Aufzeichnungsanforderungen

Keine erweiterten Bearbeitungsoptionen

Preise für ScreenRec

Für immer kostenlos: $0

$0 Pro: $8.32/Monat

$8.32/Monat Premium: $81.66/Monat

ScreenRec Bewertung und Bewertungen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. LightShot (Bestes Programm für einfache Screenshot-Erfassung, Bearbeitung und sofortige Freigabe)

Über: LightShot LightShot ist eine weitere kostenlose Option für schnelle Screenshots und einfache Bearbeitung. Diese leichtgewichtige Software funktioniert wie ein Windows-Snipping-Tool (mit der Taste "prnt scr") und legt den Schwerpunkt auf Schnelligkeit und Benutzerfreundlichkeit, sodass Benutzer bestimmte Bereiche ihres Bildschirms mit einem einzigen Tastendruck erfassen können.

Es bietet Anmerkungswerkzeuge, Cloud-Speicher und einfache Freigabe.

LightShot beste Eigenschaften

Erfassen Sie Bilder schnell und einfach mit der Screenshot-Funktion mit nur einem Tastendruck

Verwenden Sie die Anmerkungswerkzeuge, um visuelle Hinweise wie Pfeile, Text und Formen zu Ihren Screenshots hinzuzufügen

Nach der Erfassung und Kommentierung können Sie Screenshots über beliebte Plattformen wie Imgur oder soziale Medien oder über benutzerdefinierte Links für eine weitere Verbreitung freigeben

Verbraucht nur minimale Systemressourcen für die Funktion

LightShot Einschränkungen

Es fehlen fortgeschrittene Bearbeitungswerkzeuge wie Zuschneiden oder Größenänderung

Der Schwerpunkt liegt auf einfachen Freigabeoptionen, was die Funktionalität für Benutzer einschränkt, die spezielle Funktionen für die Zusammenarbeit im Team oder komplexere Freigabe-Workflows benötigen

Preise für LightShot

Kostenlos zu verwenden

LightShot Bewertung und Rezensionen

G2: 4.7/5 (130+ Bewertungen)

4.7/5 (130+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (35+ Bewertungen)

6. PicPick (Best für visuelle Gestalter, die verschiedene Aufnahmemodi und umfassende Bearbeitungsfunktionen benötigen)

Über: PicPick PicPick ist ein vielseitiges Tool, das Bildschirmaufnahme, Screenshot-Erfassung und Bildbearbeitung kombiniert. Es ist benutzerfreundlich und verfügt über eine breite Palette von Funktionen, was es zu einer ausgezeichneten Option für Kreativprofis und visuelle Kommunikatoren macht.

PicPick ist so konzipiert, dass es sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Benutzer intuitiv zu bedienen ist. Die breite Palette an Funktionen stellt sicher, dass Sie alle benötigten Tools an einem Ort haben, sodass Sie nicht zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln müssen.

Ganz gleich, ob Sie Inhalte für soziale Medien erstellen, eine professionelle Präsentation vorbereiten oder einfach nur Informationen für den persönlichen Gebrauch festhalten möchten, PicPick bietet Ihnen alles, was Sie brauchen.

Die besten Funktionen von PicPick

Nutzen Sie eine Reihe von Aufnahmemethoden, von Vollbild und bestimmten Bereichen bis hin zu scrollenden Fenstern und sogar Textextraktion aus Screenshots

Zuschneiden, Ändern der Größe, Hinzufügen von Effekten und Anbringen von Wasserzeichen mit dem robusten Bearbeitungs-Toolkit

Hinzufügen von Pfeilen, Textfeldern, Formen und sogar Freihandzeichnungen zu Ihren Screenshots und Aufnahmen

Erfassen Sie mühelos Bilder, Demonstrationen, Tutorials oder Webinare und wählen Sie aus verschiedenen Aufnahmeformaten

Geben Sie Ihre Bilder für beliebte Plattformen und Cloud-Speicherdienste frei

PicPick Einschränkungen

Erfordert eine leichte Lernkurve im Vergleich zu einfacheren Tools

Es erfordert etwas mehr Systemressourcen im Vergleich zu einfacheren Tools für die Bildschirmaufnahme

PicPick Preise

Einzelplan: $24/Benutzer (2 Geräte/Benutzer)

$24/Benutzer (2 Geräte/Benutzer) Team-Tarif: variiert pro Benutzer

PicPick Bewertung und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

7. Greenshot (Am besten für Open-Source-Enthusiasten, die erweiterte Aufnahmeoptionen benötigen)

Über: Greenshot Greenshot, eine weitere kostenlose und quelloffene Alternative zum Snipping-Tool, lässt sich hervorragend anpassen. Es bietet verschiedene Aufnahmemodi, Anmerkungswerkzeuge und sogar Skripting-Funktionen für Power-User.

Es richtet sich sowohl an Gelegenheitsnutzer als auch an technisch versierte Personen, die erweiterte Funktionen suchen.

Greenshot beste Eigenschaften

Nutzen Sie eine vielfältige Auswahl an Aufnahmemodi, darunter Vollbild, bestimmte Bereiche, Fenster, scrollende Fenster und sogar Bereichsaufnahmen mit Verzögerungen

Hotkeys für die Aufnahme anpassen, Ausgabeformate definieren und automatisierte Workflows einrichten

Zuschneiden, Ändern der Größe, Hinzufügen von Effekten, Anbringen von Wasserzeichen und Verwendung einer Vielzahl von Anmerkungswerkzeugen zur Bearbeitung von Screenshots mit der umfassenden Bearbeitungssuite

Profitieren Sie von einer engagierten Community, die für häufige Updates, Fehlerbehebungen und sogar die Entwicklung von Plug-ins sorgt

Greenshot-Einschränkungen

Der umfangreiche Funktionsumfang erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit für neue Benutzer

Erfordert etwas mehr technisches Know-how im Vergleich zu vorgefertigten, leicht verfügbaren Optionen

Greenshot Preise

Windows: kostenlos zum Download

kostenlos zum Download MacOS: 1,99/Herunterladen

Greenshot Bewertung und Rezensionen

G2: 4.8/5 (160+ Bewertungen)

4.8/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (30+ Kritiken)

8. Awesome Screenshot (Am besten für Design-Teams, die Feedback direkt auf Screenshots hinzufügen müssen)

Über: Beeindruckender Screenshot Diese video-Bildschirmrecorder Chrome-Erweiterung können Sie Screenshots und Videos direkt in Ihrem Browser aufnehmen. Es ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Tool für vielbeschäftigte Profis, die eine All-in-One-Lösung für die Erfassung, Bearbeitung und Freigabe von Screenshots und Bildschirmaufnahmen suchen.

Seine Benutzerfreundlichkeit, die umfangreichen Funktionen und die nahtlose Integration in gängige Browser und Arbeitsabläufe machen es zu einer wertvollen Bereicherung für jeden produktivitätsorientierten Menschen.

Die besten Funktionen von Awesome Screenshot

Erfassen Sie bestimmte Bereiche Ihres Bildschirms mit einem einzigen Klick: den gesamten Bildschirm, einen bestimmten Bereich oder ein scrollendes Fenster.

Erfassen Sie Bildschirmaufnahmen mit Audiokommentar, ideal für die Erstellung von Tutorials, Demos oder die Erfassung von Website-Interaktionen für Fehlerberichte

Zuschneiden, Ändern der Größe, Hinzufügen von Anmerkungen (Pfeile, Text, Formen) und sogar Unschärfen sensibler Informationen mit der robusten Bearbeitungssuite

Einfaches Hochladen auf gängige Plattformen wie Google Drive oder Erstellen benutzerdefinierter Links für die Freigabe über Slack, Teams usw

Großartige Screenshot-Einschränkungen

Eingeschränkte erweiterte Bearbeitungsfunktionen im Vergleich zur vollständigen Desktop-App

Erweiterte Aufzeichnungslängen und zusätzlicher Cloud-Speicherplatz erfordern ein kostenpflichtiges Abonnement für eine intensivere Nutzung

Preise von Awesome Screenshot

Für Einzelpersonen Kostenlos: $0 Basic: $6/Monat Pro: $8/Monat

Für Teams Arbeitsplatz lite: $0 Arbeitsplatz Premium: $10/Benutzer/Monat Enterprise: Kontakt zum Vertrieb



Ausgezeichnete Screenshot-Bewertung und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.6/5 (35+ Bewertungen)

9. Droplr (Am besten für schnelles und einfaches Teilen mit einfachen Kommentaren und sofortigen Cloud-Uploads)

Über: Droplr Bei Droplr dreht sich alles um Freigabe und Zusammenarbeit. Es ist eine optimierte Lösung für kreative Teams und Einzelpersonen, die Screenshots, Bildschirmaufnahmen und Dateien nahtlos austauschen müssen.

Der Fokus auf sofortige Freigabe, Kommentarfunktionen und die nahtlose Integration in gängige Workflows machen es zu einer wertvollen Bereicherung in den heutigen kollaborativen Arbeitsumgebungen.

Droplr beste Eigenschaften

Erfassen von Screenshots, Bildschirmaufzeichnungen oder Hochladen beliebiger Dateien mit einem einzigen Klick

Freigegebene Inhalte sind für Ihre Teammitglieder oder Kunden über sichere, gemeinsam nutzbare Links sofort zugänglich. Zentralisieren Sie alle Ihre visuellen Inhalte an einem leicht zugänglichen Ort

Kommentieren Sie Ihre Screenshots und Aufnahmen direkt auf der Plattform, heben Sie wichtige Bereiche hervor und fügen Sie Kommentare hinzu

Integration mit gängigen Projektmanagement-Tools und Kommunikationsplattformen

Verfügbar auf allen wichtigen Betriebssystemen und Plattformen

Einschränkungen von Droplr

Der kostenlose Plan bietet einen Vorgeschmack auf die Funktionalitäten von Droplr, hat jedoch Speicherplatzbeschränkungen und Einschränkungen bei erweiterten Funktionen wie benutzerdefiniertem Branding oder Teammanagement-Tools

Nicht ideal für komplexe Dateitypen oder die Zusammenarbeit an Dokumenten, die tiefgreifende Bearbeitungsfunktionen erfordern

Droplr Preise

Für Einzelpersonen Pro Plus: $8/Monat

Für Unternehmen Team: $9/Monat Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb



Droplr Bewertung und Rezensionen

G2: 4.5/5 (395+ Bewertungen)

4.5/5 (395+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (115+ Bewertungen)

10. FlameShot (Am besten für fortgeschrittene Benutzer, die ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit benötigen)

Über: Flammenwerfer Flameshot ist ein kostenloses und quelloffenes Tool mit fortschrittlichen Funktionen, die es für Linux-Benutzer zu einer interessanten Wahl machen.

Die intuitive Benutzeroberfläche, das schlanke Design und die wesentlichen Funktionen machen Flameshot zu einem benutzerfreundlichen und funktionsreichen Screenshot-Tool, das eine wertvolle Ergänzung für jeden Linux-Benutzer darstellt.

Die besten Eigenschaften von FlameShot

Reibungsloser Betrieb auf den meisten Linux-Systemen, ohne Ihren Arbeitsablauf zu behindern

Einfaches Erfassen und Kommentieren von Screenshots mit einer einfachen Benutzeroberfläche

Verwenden Sie verschiedene Aufnahmemodi, einschließlich Vollbild, bestimmte Bereiche, Fenster und sogar scrollende Regionen

Verwenden Sie eine Auswahl an Anmerkungswerkzeugen wie Pfeile, Textfelder, Formen und sogar einen Textmarker

Kopieren Sie das Bild schnell in die Zwischenablage, um es einfach in Dokumente oder E-Mails einzufügen

FlameShot Einschränkungen

Keine erweiterten Bearbeitungswerkzeuge wie Zuschneiden oder Größenänderung

Speziell für Linux-Benutzer entwickelt. Möglicherweise müssen Sie sich nach Alternativen umsehenbildschirmaufzeichnungstools für Windows oder Mac

FlameShot Preise

Kostenlos zu benutzen

FlameShot Bewertung und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Die Welt der Bildschirmaufnahmen hat sich weiterentwickelt. Ob Sie ein Gelegenheitsnutzer sind, der einen lustigen Moment festhält, oder ein kreativer Profi, der ausgefeilte Tutorials erstellt - es gibt ein perfektes Tool, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden.

In dieser Liste haben wir eine Reihe von Lösungen für die Bildschirmaufzeichnung untersucht, die alle ihre Stärken haben.

Ob Sie ein Power-User oder ein kreativer Profi sind, die Welt liegt Ihnen zu Füßen! Mit Clips von ClickUp haben Sie Zugriff auf fortschrittliche Aufnahmemodi, robuste Bearbeitungsfunktionen zur Verbesserung Ihrer Aufnahmen und eine nahtlose Integration mit gängigen video-Projektmanagement-Tools und Kommunikationsplattformen.

Mit diesem Funktionsumfang können Sie hochwertige Bildschirmaufnahmen erstellen, die Ihre Botschaft effektiv vermitteln und einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Verbessern Sie Ihre Videoaufnahmen mit den besten Snipping-Tools. Registrieren Sie sich bei ClickUp und revolutionieren Sie die Art und Weise, wie Sie Inhalte erfassen und weitergeben!