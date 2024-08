10 beste Bildschirmaufnahme-Software für Windows im Jahr 2024

Wenn jeder Klick und jede Cursorbewegung zählt, kann die Bildschirmaufzeichnung ein unglaublich effektiver Weg sein, um Informationen mit Ihrem Publikum zu teilen. Egal, ob Sie unterrichten, einen Vortrag halten oder einfach nur versuchen, einen Prozess auf dem Bildschirm festzuhalten - mit der richtigen Software für Bildschirmaufnahmen können Sie Zeit sparen.

Für Windows-Benutzer gibt es viele hervorragende Bildschirmaufzeichnungsprogramme, die entweder kostenlos sind oder für leistungsfähigere Funktionen bezahlt werden können. Zu wissen, welche Bildschirmaufzeichnungssoftware die beste für Windows im Jahr 2024 ist, kann jedoch eine Herausforderung sein, da es Hunderte von Optionen gibt.

Erfahren Sie mehr über diese Softwareoptionen und wie sie Ihnen helfen können, Bildschirm- und Webcam-Aufnahmen mit nur wenigen Klicks zu erfassen, zu bearbeiten und zu teilen!

Was ist Bildschirmaufzeichnungssoftware für Windows?

Bildschirmaufzeichnungssoftware umfasst Computerprogramme oder Anwendungen, mit denen Sie alles, was auf Ihrem Computerbildschirm geschieht, erfassen und aufzeichnen können. Mit diesem Tool können Sie Ihre Bildschirmaktivitäten aufzeichnen und gleichzeitig einen Kommentar hinzufügen oder Ihr Bild aufnehmen, um einen Kontext hinzuzufügen.

Nachdem Sie das Material aufgenommen haben, können Sie es mit der Software bearbeiten und über YouTube, Ihre Website oder einen sicheren Link an Ihr Zielpublikum weitergeben. Diese Software kann für die Erstellung von Video-Tutorials, die gemeinsame Nutzung von Spieleaufzeichnungen, die Aufzeichnung von Videoanrufen oder die Durchführung von Fernpräsentationen nützlich sein.

Sehen Sie sich die Software an *beste Bildschirmrekorder für Mac* !

Worauf sollten Sie bei Bildschirmaufnahme-Software für Windows achten?

Wenn Sie eine Software zur Bildschirmaufzeichnung suchen, die jedes wichtige Pixel auf Ihrem Bildschirm erfassen kann, sollten Sie auf einige spezielle Funktionen achten, z. B. auf die folgenden:

Eine intuitive Benutzeroberfläche: Suchen Sie nach einer benutzerfreundlichen Software, die Sie intuitiv bedienen können, ohne dass Sie Stunden damit verbringen müssen, alle Funktionen und Vorteile zu erlernen. Je schneller Sie mit der Software arbeiten können, desto wertvoller ist sie für Sie, da Sie Ihr Wissen über die Filmerstellung später immer noch erweitern können

Suchen Sie nach einer benutzerfreundlichen Software, die Sie intuitiv bedienen können, ohne dass Sie Stunden damit verbringen müssen, alle Funktionen und Vorteile zu erlernen. Je schneller Sie mit der Software arbeiten können, desto wertvoller ist sie für Sie, da Sie Ihr Wissen über die Filmerstellung später immer noch erweitern können Mehrere Ausgabeformate und Freigabeoptionen: Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen gewählte Software es Ihnen ermöglicht, Ihr fertiges Video in Ihrem bevorzugten Format freizugeben. Manche Software arbeitet besser mit Plattformen wie YouTube zusammen, während bei anderen die Zuschauer auf einen sicheren Link weitergeleitet werden müssen. Informieren Sie sich über die verschiedenen Optionen und darüber, wie sie sich auf die künftige Weitergabe Ihrer Inhalte auswirken können

Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen gewählte Software es Ihnen ermöglicht, Ihr fertiges Video in Ihrem bevorzugten Format freizugeben. Manche Software arbeitet besser mit Plattformen wie YouTube zusammen, während bei anderen die Zuschauer auf einen sicheren Link weitergeleitet werden müssen. Informieren Sie sich über die verschiedenen Optionen und darüber, wie sie sich auf die künftige Weitergabe Ihrer Inhalte auswirken können Gute Audio- und Videoqualität: Qualitativ hochwertige Audio- und Videoaufnahmen sind der Schlüssel, um Ihr Publikum zu fesseln. High-Definition ist zur Norm geworden. Achten Sie daher auf Software, die Videos in einer Qualität von 1080p oder höher aufnimmt und eine gute Tonqualität bietet. So können Sie das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, besser vermitteln und Ihr Publikum bei der Stange halten

Qualitativ hochwertige Audio- und Videoaufnahmen sind der Schlüssel, um Ihr Publikum zu fesseln. High-Definition ist zur Norm geworden. Achten Sie daher auf Software, die Videos in einer Qualität von 1080p oder höher aufnimmt und eine gute Tonqualität bietet. So können Sie das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, besser vermitteln und Ihr Publikum bei der Stange halten Einfach zu bedienende Bearbeitungsfunktionen: Selbst die besten Regisseure müssen einige Schnitte vornehmen. Suchen Sie also nach einer Software für Bildschirmaufnahmen, mit der Sie Ihr Material schneiden können, z. B. um tote Luft zu entfernen oder sanfte Übergänge zwischen Clips zu schaffen. Das Ergebnis ist ein ausgefeilteres Endprodukt, mit dem sich Ihr Publikum identifizieren kann

Selbst die besten Regisseure müssen einige Schnitte vornehmen. Suchen Sie also nach einer Software für Bildschirmaufnahmen, mit der Sie Ihr Material schneiden können, z. B. um tote Luft zu entfernen oder sanfte Übergänge zwischen Clips zu schaffen. Das Ergebnis ist ein ausgefeilteres Endprodukt, mit dem sich Ihr Publikum identifizieren kann Geringe Betriebsanforderungen: Am besten sind webbasierte Anwendungen und Screen-Capture-Software mit minimalen Betriebsanforderungen. Entscheiden Sie sich also für Screen-Capture-Software, die die Leistung Ihres Betriebssystems während der Aufnahme nicht wesentlich beeinträchtigt

Die folgende Liste enthält kostenlose Bildschirmaufzeichnungsprogramme sowie einige kostenlose Testangebote. Dies ist eine gute Möglichkeit, die Funktionen zu testen und zu sehen, wie sie funktionieren. Experimentieren Sie, bevor Sie den besten Bildschirmrekorder für Ihre Bedürfnisse finden.

Die 10 besten Screen-Capture-Programme für das Jahr 2024

ClickUp bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre Arbeit zu erledigen, zu dokumentieren und zu zeigen - einschließlich einer einfachen Bildschirmaufzeichnungssoftware für Windows

ClickUp-Clip

ist ein einfach zu bedienender Bildschirmrekorder, mit dem Sie einfach und sicher Videoaufnahmen Ihres Bildschirms aufnehmen, speichern und versenden können. Sie können wählen, ob Sie Ihren gesamten Bildschirm, eine einzelne Registerkarte oder ein Anwendungsfenster aufnehmen möchten, so dass Sie die volle Kontrolle darüber haben, was Ihr Publikum sieht. Anschließend können Sie einen Link versenden, über den jeder Ihr Meisterwerk in seinem Browser ansehen kann.

Durch die Integration in die übrige ClickUp-Plattform können Sie diese Bildschirmaufnahmen in Ihren aktuellen Projektmanagement-Workflow einfügen oder sie sogar zur Erstellung von Aufgaben verwenden. Der Prozess ist so einfach, dass Sie in Sekundenschnelle von der Aufnahme zum Teilen Ihrer Videos übergehen können, und die Qualität des Endprodukts ist ebenfalls hervorragend.

ClickUp beste Eigenschaften

Keine zeitliche Begrenzung für Ihre Bildschirmaufnahmen und keine störenden Wasserzeichen sogar mit der kostenlosen Version

Sofortiges und sicheres Teilen und Aufzeichnen von Videos, ohne dass diese exportiert oder hochgeladen werden müssen

Einfache Erstellung von Aufgaben direkt aus den Videoaufzeichnungen und Zuweisung an Ihre Teammitglieder

Ausführliche Startdaten, Fälligkeitsdaten und genaue Zeiten für Genauigkeit bei der Planung von Fristen

Über 1.000 Integrationen mit anderen Arbeitstools, einschließlich Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office und mehr

Benutzerdefinierte Aufgabenstati für sofortige Fortschrittsaktualisierungen auf einen Blick

ClickUp-Einschränkungen

Keine Videobearbeitungstools, aber Benutzer, die diese fortgeschrittenen Funktionen nicht benötigen, werden sie in dieser kostenlosen Bildschirmaufzeichnungssoftware nicht vermissen

ClickUp Preise

Kostenlos für immer

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Preise auf Anfrage

ClickUp AI kann für alle kostenpflichtigen Tarife zum Preis von 5 $ pro Workspace-Mitglied und internem Gast pro Monat erworben werden

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,800+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Gratis-Kamera

Über Freie Kamera Free Cam ist ein kostenloser Bildschirmrekorder mit einem treffenden Namen, mit dem Sie Bildschirm- und Webcam-Aufnahmen erfassen und bearbeiten können. Die kostenlose Bildschirmaufzeichnungssoftware zeichnet sich durch das Fehlen von Zeitlimits und Wasserzeichen aus und ermöglicht es den Benutzern, Begleitkommentare für die Aufnahmen zu erstellen.

Der integrierte Video-Editor ist beeindruckend und bietet die Möglichkeit, Hintergrundmusik zu importieren, Audioeinstellungen anzupassen und den endgültigen Schnitt zu verfeinern. Er lässt sich problemlos in YouTube integrieren, sodass Sie Ihre Videos mit einem einzigen Klick veröffentlichen oder exportieren und die Dateien mit anderen teilen können.

Free Cam beste Eigenschaften

Die Möglichkeit, den Bereich des Bildschirms auszuwählen, den Sie aufnehmen möchten, damit Sie den Fokus dort halten können, wo Sie ihn haben möchten

Hervorragende Audio-Optionen für die Aufnahme des Systemsounds oder das Hinzufügen Ihres eigenen Sounds nach der Aufnahme

Cursor-Hervorhebungen, die es einfach machen, dem Geschehen auf dem Bildschirm zu folgen

Free Cam Einschränkungen

Mehrere Funktionen, wie z. B. die gleichzeitige Aufnahme von Bildschirm und Videokamera, die nur in der kostenpflichtigen Version verfügbar sind

Free Cam Preise

Kostenlose Version verfügbar

Pro: $227/Jahr

Free Cam Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (15+ Bewertungen)

3. ScreenRec

Über ScreenRec ScreenRec ist eine benutzerfreundliche App für Bildschirmaufnahmen, die die Erstellung von Tutorials, die Aufzeichnung von Präsentationen und die Freigabe von Gameplay vereinfacht. Die Plattform hat einen cloudbasierten Ansatz, sodass Sie Ihre Bildschirmaufnahmen speichern und teilen können, während Sie sie für Ihr Publikum sicher zugänglich machen.

Mit ScreenRec können Sie Ihren Bildschirm und Ihre Webkamera gleichzeitig aufzeichnen, was es zu einer hervorragenden Option macht, wenn Sie dem Geschehen auf Ihrem Bildschirm Inhalte hinzufügen möchten. Der kostenlose Bildschirmrekorder ist für die meisten Zwecke geeignet

videoproduktion

und fortgeschrittene Benutzer werden sich über die zusätzlichen Funktionen der kostenpflichtigen Version freuen.

ScreenRec beste Eigenschaften

Aufzeichnung von Bildschirm, Mikrofon, Audio oder Webcam mit einem einzigen Klick in der Bildschirmaufnahme-App

Analysen, die Ihnen einen Einblick geben, wer Ihre Videos ansieht und wie er damit interagiert

Inhaltsverschlüsselung, die Informationen sicher hält und Ihnen die Möglichkeit gibt, zu kontrollieren, wer Ihre Inhalte wann sehen kann

ScreenRec Einschränkungen

Keine Funktionen zur Videobearbeitung, so dass manche Benutzer ihren Bildschirm mehrmals aufzeichnen müssen, um den richtigen Ton zu treffen

Preise für ScreenRec

Kostenlose Bildschirmaufzeichnungs-App

ScreenRec Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (5+ Bewertungen)

Capterra: 5/5 (mehr als 5 Bewertungen)

4. Movavi Bildschirm-Recorder

Über Movavi Movavi ist ein beliebtes Bildschirmaufzeichnungsprogramm für Windows mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die es Ihnen ermöglicht, den Aufnahmebereich festzulegen, Audio- und Videodaten aufzuzeichnen und das Video schnell zu bearbeiten, bevor Sie es weitergeben. Die Screen-Capture-Software verfügt über mehrere hervorragende Funktionen, darunter die Möglichkeit, Aufnahmezeiten zu planen, Tastatureingaben anzuzeigen und auf Videos zu zeichnen. Movavi aktualisiert die Software laufend, und die Benutzer erhalten alle kleineren Updates kostenlos.

Movavi Screen Recorder beste Eigenschaften

Viele großartige Exportoptionen, einschließlich MP4, AVI und MOV

Einfache Bearbeitungswerkzeuge, mit denen Sie Ihre Bildschirmaufnahmen schnell und einfach verfeinern können

Die Fähigkeit, sich mit der Movavi Video Editor Software zu verbinden, gibt Ihnen noch mehr Optionen für die Bearbeitung, Verfeinerung und Produktion von Inhalten in Top-Qualität von Ihrem Desktop aus

Einschränkungen von Movavi Screen Recorder

Ein Wasserzeichen mit dem kostenlosen Screen Recorder, das einige Betrachter ablenken kann

Movavi Screen Recorder Preise

Kostenlose Version während der Testphase verfügbar

$42.95/einjähriges Abonnement

Movavi Screen Recorder Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (660+ Bewertungen)

5. Webstuhl

Über Webstuhl Loom ist eine beliebte Plattform, mit der Sie Ihren Bildschirm auf den meisten Geräten, einschließlich Windows, aufzeichnen können. Sie können Audio und Video Ihres Bildschirms aufnehmen und Ihre Aufnahmen sogar in Echtzeit zeichnen oder mit Anmerkungen versehen.

Mit diesem Tool können Sie viele Informationen visuell weitergeben, was schneller ist als herkömmliche Methoden wie E-Mail oder Meetings. Die Zuschauer können auf die Videos reagieren, indem sie Kommentare oder Emojis hinterlassen und so sofortiges Feedback zu Ihrer Präsentation geben. Dieser Bildschirmrekorder ist auch erhältlich als erweiterung für Chrome so dass sie Ihr System nicht verlangsamt.

suchst du nach anderen Loom-Alternativen? Schau dir die Die 10 besten Loom-Alternativen und Konkurrenten für 2024 ._

Loom beste Eigenschaften

Echtzeit-Anmerkungen, die es einfach machen, wichtige Informationen auf dem Bildschirm für die Betrachter hervorzuheben

Kompatibilität mit Desktop- und Mobilgeräten, so dass Sie von überall aus präsentieren können

Integration mit gängigen Kommunikations- und Produktivitätsplattformen für eine einfache gemeinsame Nutzung

Loom Einschränkungen

Zum Betrachten der Videos ist eine Internetverbindung erforderlich, was für manche Betrachter frustrierend sein kann

Loom Preise

Starter: Kostenlose Version

Business: $12,50/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

Unternehmen: Rufen Sie an für einen individuellen Preis

Loom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1.700+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (380+ Bewertungen)

6. OBS Studio

Über OBS-Studio OBS Studio von Open Broadcaster Software (OBS) ist ein kostenloses Tool für Bildschirmaufnahmen, Open-Source-Videoaufnahmen und Live-Streaming. Die Software bietet zahlreiche Optionen für diejenigen, die eine genauere Kontrolle über ihre Aufnahmeoptionen wie Auflösung und Frameraten benötigen.

Außerdem verfügt es über hervorragende Audio-Mixing-Funktionen, so dass Sie den Sound genau richtig hinbekommen können. Da es sich um eine Open-Source-Software handelt, können einige nette Plugins von Drittanbietern die Funktionalität der Software über einen einfachen Bildschirmrecorder hinaus zu einem Kraftpaket für erstellung von Inhalten .

OBS Studio beste Eigenschaften

Erweiterte Anpassungsoptionen zur Feinabstimmung Ihrer Aufnahmen, damit Sie professionell wirkende Inhalte erstellen können

Audio-Mixing, mit dem Sie Audio aus verschiedenen Quellen, einschließlich Mikrofonen und System-Sound, in Echtzeit verwenden können

Eine aktive Entwickler-Community, die Fragen beantwortet und Plugins und Erweiterungen für die Software bereitstellt

Einschränkungen von OBS Studio

Zahlreiche Funktionen, die für neue und unerfahrene Benutzer etwas einschüchternd wirken können

OBS Studio Preise

Kostenlose Version verfügbar

OBS Studio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (110+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (980+ Bewertungen)

7. Camtasia

Über TechSmithCamtasia ist ein leistungsfähiger Bildschirmrecorder für Windows, der einfach zu bedienen ist, ohne dass es an Funktionen mangelt. Sie können Ihren Bildschirm, Ihre Webcam und Audio gleichzeitig aufnehmen und dann mit den integrierten Bearbeitungswerkzeugen professionelle Inhalte erstellen. Sie können Text, Übergänge und Effekte hinzufügen, um Ihre Videos noch ansprechender zu gestalten. Außerdem gibt es eine hervorragende Bibliothek mit Archivmaterial und Musik, die Sie für Ihre Videos verwenden können.

Die besten Funktionen von Camtasia

Bildschirmaufzeichnungsoptionen, mit denen Sie Ihren Bildschirm ganz oder teilweise aufnehmen können, damit Sie Ihren Zuschauern genau das zeigen können, was Sie wollen

Intuitive Bearbeitungswerkzeuge, auch für Anfänger, damit Sie ein professionelles Endprodukt erstellen können

Zahlreiche Exportoptionen, mit denen Sie Ihre Aufnahmen ganz einfach auf YouTube, Vimeo, Google Drive und anderen Plattformen veröffentlichen können

Einschränkungen von Camtasia

Weniger Tastenkombinationen als bei anderen Plattformen, daher kann sich die Bearbeitung manchmal langsam und umständlich anfühlen

Preise für Camtasia

$179.99/jährlich

$299,99/einmalige unbefristete Lizenz

Camtasia Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (950+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (300+ Bewertungen)

8. EaseUS RecExperts

Über EaseUS Die EaseUS RecExperts Bildschirmaufzeichnungssoftware für Windows ist ein leistungsstarkes Tool mit vielen hervorragenden Funktionen. Sie können Ihren gesamten Bildschirm oder nur bestimmte Bereiche aufzeichnen und sogar gleichzeitig Ihre Webcam aufnehmen.

Die Software verwendet Tools mit künstlicher Intelligenz (AI), die automatisch Hintergrundgeräusche entfernen und die Videoqualität verbessern. Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, können Sie Ihr Video mit den leistungsstarken Bearbeitungswerkzeugen der Plattform ganz einfach anpassen und feinabstimmen. Gamer werden es zu schätzen wissen, dass die Software es ihnen ermöglicht, Spiele ohne Verzögerung zu streamen.

EaseUS RecExperts beste Eigenschaften

KI-Tools, die das Entfernen von Rauschen oder die Verbesserung von Videos für eine klarere Audio- und Bildqualität erleichtern

Ein fortschrittlicher Greenscreen, mit dem Sie Ihre Webcam aufnehmen können, ohne dass unerwünschte Hintergründe sichtbar werden

Die Möglichkeit, Ihr eigenes Wasserzeichen zu den Inhalten hinzuzufügen, damit Sie Ihre Videos als Ihre eigenen identifizieren und Ihr Markenbewusstsein stärken können

EaseUS RecExperts Einschränkungen

Ein Zeitlimit von zwei Minuten für die kostenlose Testversion des Bildschirmschreibers, die auch ein Wasserzeichen enthält. Benutzer müssen eine kostenpflichtige Version der Software verwenden, um mehr Zeit und alle Funktionen freizuschalten

Preise für EaseUS RecExperts

$19.95/Monat

$39.95/Jahr

$69.95/Lebenszeit

Business: $99.95/zwei Computer, mit lebenslangen kostenlosen Upgrades

EaseUS RecExperts Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4/5 (1+ Bewertungen)

9. Filmora

Über Filmora Filmora ist eine bekannte Plattform, mit der Sie Ihren Bildschirm aufzeichnen und Videos einfach bearbeiten können. Es ist aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und seiner Funktionsvielfalt sowohl bei Anfängern als auch bei erfahrenen Content-Erstellern beliebt. Sie können gleichzeitig Ihren Bildschirm, Ihre Webcam und Audio aufnehmen und dann die einfachen Videobearbeitungswerkzeuge verwenden, um Text, Übergänge und andere Effekte hinzuzufügen.

Filmora bietet auch mehrere kostenlose Vorlagen und Animationen, und dank der großartigen Exportoptionen werden Sie keine Probleme haben, Ihr fertiges Werk zu präsentieren.

Filmora beste Eigenschaften

Benutzerdefinierte Aufnahmebereiche, mit denen Sie den gewünschten Bereich genau erfassen können

Audio-Optionen, mit denen Sie Voiceover, Systemgeräusche oder beides gleichzeitig aufnehmen können

Erweiterte Werkzeuge, die Ihnen helfen, Aufnahmesitzungen zu planen, Tastenanschläge auf dem Bildschirm anzuzeigen und Ihre Cursorbewegungen hervorzuheben

Einschränkungen von Filmora

Fehlende Rückwärtskompatibilität mit neueren Versionen der Software, was für langjährige Benutzer frustrierend sein kann

Filmora Preise

Kostenlose Testversion

49,99 $/Jahr

$79,99/Lebenszeit

Filmora Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (290+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (630+ Bewertungen)

10. Bandicam

Über Bandicam Wenn Ihnen die Art und Weise, wie Ihr Betriebssystem mit Bildschirmaufzeichnungssoftware umgeht, Sorgen bereitet, sollten Sie Bandicam in Betracht ziehen. Dieser leichtgewichtige Bildschirmrekorder ist mit Windows kompatibel und macht es einfach, Bildschirmaktivitäten aufzuzeichnen, ohne Ihren Computer aufgrund seiner hohen Komprimierungsrate zu verlangsamen.

Sie können auch mit externen Geräten wie Webcams, Smartphones und anderen Kameras aufnehmen, um Ihre Bildschirmaufnahmen zu überlagern. Es ist eine zuverlässige Software-Option für die Erstellung professionell aussehender Videos, ohne dass Sie sich in komplexe Softwarepakete einarbeiten müssen.

Bandicam beste Eigenschaften

Zeichnen und Mausanimationen in Echtzeit, mit denen Sie wichtige Bereiche Ihres Bildschirms hervorheben können, während die Zuschauer zusehen

Leichtgewichtige Software, die Audio und Video in hoher Qualität aufnimmt, ohne Ihren Computer zu verlangsamen

Die Möglichkeit, Aufnahmezeiten festzulegen, so dass Sie die Hände frei haben, um Audio und Video auf Ihrem Computer aufzunehmen

Bandicam Einschränkungen

Der kostenlose Bildschirmrekorder ist auf 10 Minuten begrenzt und zeigt ein Wasserzeichen an. Häufige Nutzer müssen für eine Lizenz bezahlen

Preise für Bandicam

$49,97/einjährige persönliche Lizenz für einen Computer

$59,78/Lebenslange persönliche Lizenz für einen Computer

79,74 $/Jahreslizenz für ein Unternehmen für einen Computer

Bandicam Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (35+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

Machen Sie ClickUp Clip zu Ihrer bevorzugten Windows Screen Recording Software

Sind Sie bereit, Ihr Regiedebüt mit einem kostenlosen Screenrecorder zu machen? Während alle oben genannten Tools großartige Funktionen für diejenigen bieten, die nach Optionen für Bildschirmaufnahmen suchen, hebt sich ClickUp von der Masse ab.

ClickUp Clip ist ein schnelles und einfaches Tool, mit dem Sie Ihre Bildschirmaufnahmen erfassen und weitergeben können. Es ist eine mühelose Möglichkeit, mit Ihrem Team zu kommunizieren, Informationen auszutauschen und alle auf dieselbe Seite zu bringen. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und nutzen Sie die Clip-Funktion, um Ihren Bildschirm sofort zu erfassen und weiterzugeben!