die 10 besten Camtasia-Alternativen für Bildschirmaufnahmen im Jahr 2024

Wenn Sie Bildschirmaufnahmen machen und Videos erstellen, kennen Sie wahrscheinlich Camtasia. Mit dieser Software von TechSmith können Sie ganz einfach Video-Tutorials mit Ihrer Webcam erstellen oder sie von Ihrem Desktop-Bildschirm aufnehmen.

Aber wie das Sprichwort sagt: Abwechslung ist die Würze des Lebens. Vielleicht ist es Zeit für eine andere Option. Da es so viele solide Alternativen zu Camtasia gibt, haben wir uns auf die Besten der Besten beschränkt. 🏆

In diesem Leitfaden finden Sie die 10 besten Camtasia-Alternativen mit Optionen für eine Vielzahl von Unternehmen und Budgets.

Worauf sollten Sie bei einer Camtasia-Alternative achten?

Bei der Suche nach den besten Alternativen zu Camtasia sollten Sie sich auf die Funktionen konzentrieren, die Sie am meisten benötigen, z. B. einfache Videobearbeitungsfunktionen und Freigabeoptionen.

Hier sind einige der wichtigsten Elemente, auf die Sie bei Camtasia-Alternativen achten sollten:

Videobearbeitungstools: Ihre Bildschirmaufzeichnungssoftware sollte über grundlegende Bearbeitungsfunktionen verfügen. Dazu gehören das Hinzufügen und Anpassen von Audio, das Einfügen von Untertiteln und Titeln, das Erstellen von Overlays sowie das Zuschneiden, Teilen, Verbinden und Erstellen von Übergängen zwischen Videoclips

Ihre Bildschirmaufzeichnungssoftware sollte über grundlegende Bearbeitungsfunktionen verfügen. Dazu gehören das Hinzufügen und Anpassen von Audio, das Einfügen von Untertiteln und Titeln, das Erstellen von Overlays sowie das Zuschneiden, Teilen, Verbinden und Erstellen von Übergängen zwischen Videoclips Benutzerfreundliche Benutzeroberfläche: Viele Funktionen gehen verloren, wenn die Benutzeroberfläche nicht leicht zu verstehen ist. Bevorzugen Sie einsteigerfreundliche Tools für eine einfache Bedienung

Viele Funktionen gehen verloren, wenn die Benutzeroberfläche nicht leicht zu verstehen ist. Bevorzugen Sie einsteigerfreundliche Tools für eine einfache Bedienung Budgetfreundlich: Egal, ob Sie das Budget für eine kostenpflichtige Version haben oder eine kostenlose Camtasia-Alternative benötigen, finden Sie etwas, das Ihren Ausgabenbeschränkungen entspricht

Egal, ob Sie das Budget für eine kostenpflichtige Version haben oder eine kostenlose Camtasia-Alternative benötigen, finden Sie etwas, das Ihren Ausgabenbeschränkungen entspricht Unterstützung mehrerer Formate : Sie brauchen vielleicht nicht unbedingt ein Programm, das alle gängigen Videodateiformate unterstützt, aber Sie werden ein Programm brauchen, das mit den gängigsten Formaten arbeiten kann

Natürlich gibt es noch weitere Bearbeitungs- und Aufnahmefunktionen, die Sie in Betracht ziehen könnten. Es kommt wirklich darauf an, was Sie brauchen und was für Ihre spezielle Situation am besten geeignet ist.

Die 10 besten Camtasia-Alternativen für das Jahr 2024

Die beste Camtasia-Alternative hängt davon ab, wer sie benutzt - und warum. Ob Sie mit einem Unternehmen arbeiten

funktionsübergreifenden Team

oder einfach nur kostenlose Alternativen zu Camtasia für Ihre persönlichen Projekte suchen, dann sind Sie bei uns genau richtig. 🌈 🌻

1.

ClickUp

Teilen Sie Ihre Videobotschaft mit einem direkten Browser-Link, der keine Downloads erfordert und sofort nach der Aufnahme angesehen werden kann

Bei ClickUp geht es darum, das Projektmanagement (und das Leben) einfacher zu machen. Außerdem ist es eine der besten

bildschirmaufzeichnungs-Tools ohne Wasserzeichen

. Im Einzelnen,

ClickUp-Clip

ist konzipiert für effiziente

teamkommunikation

ohne zeitliche Begrenzung.

Mit dem Clip-Bildschirmrekorder können Sie schnelle, klare Videobotschaften an jeden senden. Dieser einfach zu bedienende Bildschirmrekorder kann Ihren gesamten Bildschirm, Ihr Fenster oder Ihre Browser-Registerkarte in Echtzeit aufzeichnen.

Speichern Sie Ihre Bildschirmaufnahme für später, nehmen Sie mit Ihrem Mikrofon Audio- und Sprachaufnahmen auf und teilen Sie sie mit einem öffentlichen Link.

Und das Beste ist, dass Sie dies auch mit Anfängern im Umgang mit Videobearbeitungssoftware tun können.

Da sich ClickUp an Projektmanager richtet, hat Clip

projekt-Kommunikationspläne

im Sinn. Aber es ist auch ein leistungsfähiges Tool für die Bildschirmaufzeichnung, mit dem Sie professionelle Videos für den Unterricht, den persönlichen Gebrauch und vieles mehr erstellen können.

Teilen Sie Bildschirmaufnahmen, um Ihre Botschaft präzise zu vermitteln, ohne dass eine E-Mail-Kette oder ein persönliches Treffen erforderlich ist

Im Gegensatz zu spezieller Software für Bildschirmaufnahmen - denken Sie an CamStudio, Snagit oder Bandicam - bietet ClickUp zusätzliche Funktionen

projektüberwachung

und

teamleitung

tools zur Unterstützung Ihres Unternehmens. Und fast alle davon sind im ClickUp Free Forever Plan verfügbar.

Sie möchten zum Beispiel einen Kommunikationsplan für Ihre Videos erstellen? ClickUp hat

vorlagen für Kommunikationspläne

als Hilfe für Sie

zeit sparen

. ✅

Die besten Eigenschaften von ClickUp:

ClickUp ist mit über 1.000 Tools integriert, darunter Zoom, Google Docs, Google Scholar, Google Drive, Google Workspace, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub und Asana

Der Bildschirmrekorder funktioniert auf allen Geräten und Betriebssystemen, einschließlich MacOS , Android, Windows, Linux, iOS und Webbrowser

Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit Drag-and-Drop-Funktionen, kostenlosen Demos, GIFs, Echtzeitkommunikation, Voreinstellungen, Vorlagen und mehr

Unterstützt mehrere Videoformate und bietet Cloud-basierten Speicher, um Platz auf Ihren Geräten zu sparen

Kostenlose Version für jedermann mit vielen hochwertigen Tools, für die Sie nie etwas bezahlen müssen 🙂

ClickUp Einschränkungen:

Einige Benutzer haben eine Lernkurve (mit kostenlosen Tutorials gelöst)

Es handelt sich nicht um eine spezielle Software für Bildschirmaufnahmen, so dass Sie möglicherweise nicht alle verfügbaren Funktionen nutzen können

ClickUp Preise:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt; $10/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt

$7/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt; $10/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt Geschäftskunden: $12/Monat pro Nutzer, jährlich bezahlt

$12/Monat pro Nutzer, jährlich bezahlt Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI: Erhältlich für alle kostenpflichtigen Tarife für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. TinyTake

über

TinyTake

TinyTake wurde für Windows- und Mac-Benutzer entwickelt und ist ein Tool für Bildschirmaufnahmen, Capture und Videobearbeitung für Privatpersonen und Unternehmen. Machen Sie Screenshots und Videos von Ihrem Bildschirm, fügen Sie Kommentare hinzu und teilen Sie sie mit anderen.

Es ist eine hervorragende Option für alle, die Videos für die Ausbildung, den Kundensupport oder die Dokumentation erstellen. Wie bei Ezvid und anderen kostenlosen Videobearbeitungsprogrammen gibt es auch hier zahlreiche kostenlose Tutorials, die Ihnen helfen, die Lernkurve zu überwinden. 🌻

TinyTake beste Eigenschaften:

Mit der YouTube-Integration können Sie Ihre Videos - auch solche mit Kommentaren - direkt auf Ihren Kanal hochladen

Funktioniert mit Google Drive und anderen Cloud-Speicheroptionen, um Platz auf Ihren Geräten zu sparen

Die übersichtliche Benutzeroberfläche ist interaktiv und einsteigerfreundlich, so dass Sie sofort mit der Aufnahme von Videos und der Nutzung des Videoeditors beginnen können

Die Funktionen erleichtern den Wechsel zwischen Web- und Bildschirmaufnahmen und Webcam-Aufnahmen, sodass Sie Ihre Videos nach Ihren Vorstellungen erstellen können

TinyTake Einschränkungen:

Einige Nutzer berichten von Problemen mit der 5-Minuten-Aufnahmebeschränkung der kostenlosen Version, die nur für den persönlichen Gebrauch gedacht ist

Es fehlt die Möglichkeit, Videos automatisch auf viele beliebte Hosting-Websites und Social-Media-Plattformen hochzuladen

Die Alternative zu Camtasia unterstützt nur zwei Videoformate

TinyTake Preise:

Basic: Kostenlos

Kostenlos Standard: $29.95/Jahr pro Benutzer

$29.95/Jahr pro Benutzer Plus : $59.95/Jahr pro Benutzer

$59.95/Jahr pro Benutzer Jumbo: $99,95/Jahr pro Benutzer

TinyTake Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (15+ Bewertungen)

4.3/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (5+ Bewertungen)

3. Webstuhl

über

Webstuhl

Armaturenbrett

Loom ist eine Videokommunikationsplattform für asynchrone Teams, die eine effiziente Möglichkeit zur Interaktion benötigen. Es ist einfach, Videos aufzuzeichnen und zu teilen, um Ihre Arbeit voranzubringen, egal ob Sie im Büro oder am Flughafen sind.

Aufgrund seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und der Live-Streaming-Funktionalität ist es eine beliebte Alternative zu Camtasia. 🙌

Sie haben Loom bereits ausgeschlossen? Sehen Sie sich unsere Liste der

Loom-Alternativen

um eine bessere Lösung für Ihren Arbeitsablauf zu finden.

Loom beste Eigenschaften:

Integration mit mehreren Tools, darunter Salesforce, Jira, Slack und Zoom

Unterstützt mehrere Videoformate für Linux-, Mac- und Windows-Benutzer

Einfaches Hotkey-System macht es leicht, sofort loszulegen

Mit den Funktionen können Sie Ihren Computerbildschirm, Webbrowser und Webcam-Feed in Sekundenschnelle aufzeichnen oder freigeben

Loom Einschränkungen:

Einige Nutzer berichten, dass Loom während der Videoaufzeichnung abstürzt

Rezensionen erwähnen Schwierigkeiten bei der Navigation in der Benutzeroberfläche

Keine "für immer" kostenlose Version

Loom Preise:

Einsteiger: Kostenlose Testversion

Kostenlose Testversion Geschäftskunden: $12.50/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$12.50/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Unternehmen: Kontakt für Preise

Loom Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

4.7/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

4. Wondershare DemoCreator

über

Wondershare DemoCreator

Wondershare DemoCreator ist eine Software zur Bildschirmaufnahme, mit der Sie fast alles auf Ihrem Bildschirm aufnehmen können. Von PowerPoint-Präsentationen bis hin zu Tutorials, dieses Tool kann Ihnen helfen, Ihre Videopräsentation mit seinen erweiterten Bearbeitungsfunktionen zu perfektionieren.

Sie können den DemoCreator mit einer Reihe anderer Wondershare-Produkte ergänzen, um Lösungen für Ihr gesamtes Unternehmen zu finden. Alles ist plattformübergreifend kompatibel mit Windows PC, Mac, Android und iOS.

Wondershare DemoCreator beste Eigenschaften:

Funktionen zur Integration mit Tools wie Jira, Asana, Slack und Trello

Mehrere Bearbeitungsfunktionen, einschließlich Green-Screen-Kompatibilität, einfache Anmerkungen und benutzerdefinierte Cursoreffekte

Unterstützt mehrere Dateiformate, so dass Sie sicher sein können, Inhalte zu erstellen, die Ihr gesamtes Team nutzen kann

Andere Tools der Marke Wondershare wie Wondershare Filmora und Wondershare QuizCreator erweitern die Funktionalität um Trainingstools, Quizze und Mind Mapping

Unterstützt mehrere Dateiformate

Wondershare DemoCreator Einschränkungen:

Benutzer berichten über höhere Preise außerhalb der USA.

Einige Kritiken erwähnen Schwierigkeiten bei der Änderung der Standardeinstellungen mit den Videobearbeitungsfunktionen

Wondershare DemoCreator Preise:

Einzelperson: $69.99/Jahr pro Benutzer, jährlich bezahlt

$69.99/Jahr pro Benutzer, jährlich bezahlt Team und Unternehmen: $155.88/Jahr pro Benutzer und Jahr

$155.88/Jahr pro Benutzer und Jahr Bildung : $29.99/Monat pro Benutzer

Wondershare DemoCreator Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (4+ Bewertungen)

4.7/5 (4+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (3+ Bewertungen)

5. ActivePresenter

über

ActivePresenter

ActivePresenter ist ein Bildschirmaufzeichnungs-, Videoeditor- und E-Learning-Tool zur Erstellung von Videos, interaktiven Schulungspräsentationen und Dokumentationen. Diese Bildschirmaufzeichnungslösung bietet eine Reihe von Werkzeugen zur Videoerstellung und ist damit eine hervorragende Alternative zu Camtasia.

Die Plattform ermöglicht es Ihnen, Inhalte über alle Geräte zu verteilen, sodass Ihre Teammitglieder oder Studenten unabhängig von ihrem Betriebssystem darauf zugreifen können. Darüber hinaus können Teammitglieder erweiterte Bearbeitungsfunktionen für Videos, Voiceover und Inhalte von überall und jederzeit nutzen.🤩

Die besten Funktionen von ActivePresenter:

Integrationen mit beliebten E-Learning-Tools wie PowerPoint und Saola Animate ermöglichen es Lehrkräften, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren

Mit Themen und Vorlagen können Sie mühelos neue Projekte erstellen

Unterstützt mehrere Dateitypen und Betriebssysteme

Demos, Tutorials und eine benutzerfreundliche Oberfläche erleichtern die Überwindung von Lernkurven

ActivePresenter-Einschränkungen:

Einige Nutzer berichten über den Verlust von Aufnahmen durch Abstürze und Bugs

Einige Bewertungen erwähnen Probleme bei der Bearbeitung längerer Videos, die zu Einfrieren und Abstürzen führen

Keine wirklich kostenlose Version für den Bildschirmrecorder

Preise für ActivePresenter:

Standard: $199 einmalige Zahlung pro Lizenz

$199 einmalige Zahlung pro Lizenz Pro: $399 einmalige Zahlung pro Lizenz

ActivePresenter Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (10+ Bewertungen)

4.5/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

6. ScreenPal

über

ScreenPal

ScreenPal, ehemals Screencast-O-Matic, ist ein Tool zur Erstellung von Videos und zur Zusammenarbeit für die Aufnahme, Bearbeitung und das Hosting von Bildschirmen. Es bietet mehrere benutzerfreundliche Tools, einschließlich einer Videonachrichten-Erweiterung für Chrome-Browser. 🛠️

Sie haben Zugriff auf nützliche Funktionen wie Video-Quiz, Storyboards und Skripte, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Ihre Teammitglieder können es auf Desktop- und Mobilgeräten mit den meisten Betriebssystemen von jedem Ort der Welt aus nutzen.

Screencast-O-Matic beste Eigenschaften:

Integration mit beliebten Tools, einschließlich Zoom, Slack, Canvas, Gmail und Jira

Erschwingliche Preise für fast jedes Budget von Einzelpersonen und kleinen Unternehmen

Die Funktionen reichen von Drag-and-Drop-Funktionen für Anfänger bis hin zu End-to-End-Aufnahmefunktionen für Entwickler

Diese Camtasia-Alternative verfügt über eine integrierte Materialbibliothek, mit der Sie Ihre Videos in wenigen Minuten verbessern können

Screencast-O-Matic Einschränkungen:

Einige Benutzer berichten, dass sie zusätzliche integrierte Bearbeitungsfunktionen benötigen

Es gibt keine kostenlose Version und viele Funktionen sind für den Top-Tier-Preisplan reserviert

Screencast-O-Matic Preise:

Solo Deluxe: $3/Monat pro Benutzer bei jährlicher Zahlung

$3/Monat pro Benutzer bei jährlicher Zahlung Solo Premier: $6/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$6/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Solo Max: $10/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$10/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Team Business: $8/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

Screencast-O-Matic Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (70+ Bewertungen)

4.3/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

7. Movavi

über

Movavi

Movavi ist ein Videobearbeitungsprogramm mit leistungsstarken Funktionen wie Dateikonvertierung, Bildschirmaufnahme und Screencasting. Die Movavi-Suite umfasst den Movavi Screen Recorder, den Video Editor und den Video Converter, die in verschiedenen Pakettypen erhältlich sind.

Der Screen Recorder ist eine solide Camtasia-Alternative, wenn er mit anderer Movavi-Software kombiniert wird. Er ermöglicht es Ihnen, jede Bildschirmaktivität auf einem qualitativ hochwertigen Video aufzunehmen. Außerdem ist alles so einfach gestaltet, dass Sie und Ihr Team es ohne viel Training benutzen können.

Die besten Funktionen von Movavi:

Erzeugt hochwertige Videos auf mehreren Betriebssystemen

Unterstützt mehrere Dateitypen

KI-unterstützte Rauschunterdrückung und Hintergrundersetzung

Grundlegende Bearbeitungsfunktionen ermöglichen das Zeichnen von Freiformen und Figuren direkt auf den aufgenommenen Videos

Einschränkungen von Movavi:

Einige Nutzer berichten von Verzögerungen und Abstürzen bei der Videoaufnahme

Movavi lässt sich nicht mit anderen beliebten Produktivitäts- und Videobearbeitungstools und Apps integrieren

Keine echte kostenlose Version

Movavi-Preise:

Screen Recorder : $42.95/Jahr pro Benutzer

$42.95/Jahr pro Benutzer Screen Recorder + Video Editor : $134.90/Jahr pro Benutzer

$134.90/Jahr pro Benutzer Video Suite: $152.85/Jahr pro Benutzer

Movavi Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

4.5/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

8. ScreenRec

über

ScreenRec

ScreenRec ist ein kostenloser Bildschirmrecorder ohne Wasserzeichen oder Zeitlimit. Diese kostenlose Camtasia-Alternative wurde entwickelt, um durch schnellere Kommunikation, einfache Screenshots und sofortige private Videonachrichten Zeit zu sparen. 📤

Funktionen wie die Bildschirmaufnahme mit einem Klick, kommentierte Screenshots und die sofortige Freigabe reduzieren Unterbrechungen am Arbeitsplatz. Außerdem ist es werbefrei und ohne Spam bei der Anmeldung.

Die besten Funktionen von ScreenRec:

Integrationen mit Google Drive, Dropbox und YouTube machen es einfach, Videos in Sekundenschnelle zu speichern und zu teilen

Mit den Funktionen können Sie Kommentare hinzufügen und die wichtigsten Teile Ihrer Screenshots mit einem einzigen Klick hervorheben

Analysen zeigen Ihnen, wer Ihre Videos angesehen hat, wie lange und wann

Teilen oder veröffentlichen Sie Ihre Videos privat oder öffentlich, markieren Sie Ihre Dateien und fügen Sie sie zu Sammlungen hinzu, um sie zu organisieren

Unterstützt Windows, Mac und Linux

ScreenRec Einschränkungen:

Einige Benutzer berichten, dass sie zusätzliche anmerkungswerkzeuge und erweiterte Funktionen

Rezensionen erwähnen begrenzte Audio- und Videobearbeitungsfunktionen

ScreenRec Preise:

Kostenloser Download

ScreenRec Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (5+ Bewertungen)

9. Wistia

über

Wistia

Wistia Video Recording, früher bekannt unter dem Namen Soapbox, ist ein Bildschirm- und Webcam-Recorder, mit dem sich schnell und einfach hochwertige Videos erstellen lassen. Es wurde für Teams und Videovermarkter entwickelt und verfügt über mehrere Funktionen, die von den Nutzern sehr geschätzt werden, wie z. B. Einbettung, Freigabe und Analyse.

Als komplette Videomarketing-Plattform kann Wistia Ihrem Team helfen, Videos zu erstellen und zu hosten und die Wirkung jedes einzelnen Videos zu messen. Sie haben auch Zugang zu Marketing-Tools, um das Geschäftswachstum mit Videos zu fördern.

Die besten Funktionen von Wistia:

Integration mit über 30 Tools, darunter Drip, HubSpot, ScreenFlow, YouTube und Zoom

Bildschirm- und Webcam-Recorder können Produktdemos, Tutorials und andere informative Videos erstellen

Browserbasierte Funktionalität ohne Downloads

Ein-Klick-Systeme zum Erstellen von Miniaturansichten, Bearbeiten von Videos, Hinzufügen von Logos und Auswählen der perfekten Videoplayerfarben

Einschränkungen von Wistia:

Einige Nutzer berichten von Verwirrung unter den Teammitgliedern bezüglich der SEO-Einrichtung und der Videoorganisation

Viele der Integrationen sind im Vergleich zu anderen Camtasia-Alternativen in dieser Liste nur mit der höchsten Preisstufe verfügbar

Wistia-Preise:

Plus : $24/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$24/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Pro: $99/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$99/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Erweitert: $399/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$399/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Premium: Kontakt für Preisgestaltung

Wistia Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

4.4/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

10. OBS Studio

über

OBS-Studio

Diese kostenlose, quelloffene Videoaufnahme- und Livestreaming-Software wurde speziell für Videofilmer entwickelt. Sie verfügt über Video-, Audio- und visuelle Funktionen, mit denen Sie Inhalte in Profiqualität erstellen können, ohne Ihr Budget zu sprengen. 💸

OBS Studio ist zwar weniger funktionsreich als viele andere Camtasia-Alternativen, aber Sie können Hotkeys für Aktionen wie das Stummschalten von Audioquellen und das Umschalten von Bildschirmen erstellen. Außerdem können Teams die Rauschunterdrückung nutzen, um Hintergrundgeräusche zu filtern.

Die besten Funktionen von OBS Studio:

Integration mit Plattformen wie YouTube, Facebook und Twitch

Kompatibel mit Windows, Mac, Linux und verschiedenen Dateitypen

Livestreaming-Funktionen ermöglichen die Übertragung hochwertiger Audio- und Videoinhalte

Einige Funktionen sind einsteigerfreundlich, andere richten sich an Skripting-erfahrene Videoprofis

OBS Studio Einschränkungen:

Einige Nutzer berichten, dass das Programm einfriert oder abstürzt, wenn ein Livestream unerwartet gestoppt und neu gestartet wird

Rezensionen erwähnen eine Lernkurve, um sich mit dem Programm und den Funktionen vertraut zu machen

OBS Studio Preise:

Kostenlos

OBS Studio Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (mehr als 900 Bewertungen)

Auf die Plätze, fertig, Aufnahme mit Camtasia Alternativen!

Es gibt keinen Grund, sich mit so vielen spannenden und erschwinglichen Camtasia Alternativen zufrieden zu geben. Es ist an der Zeit, die richtige Software zu finden, um Ihren Videos einen neuen Schwung zu geben. 🍋☀️

Aber wenn Sie wirklich unendliche Möglichkeiten haben wollen, gibt es nichts Besseres als ClickUp. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, mit ClickUp können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Für ClickUp anmelden

ohne einen Cent auszugeben, wenn Sie den Free Forever Plan wählen!