10 beste Video Marketing Software im Jahr 2024 (Bewertungen & Preise)

Videomarketing fördert das Engagement wie nur wenige andere Medien. Gut gestaltete Videos, die auf Ihre Inbound- und Outbound-Aktivitäten abgestimmt sind marketing-Ziele fesseln Ihr Publikum, verbessern die Platzierung Ihrer Website in den Suchmaschinen, schaffen Vertrauen und Autorität und führen zu höheren Konversionsraten.

Mit der zunehmenden Beliebtheit von Videomarketing gibt es immer mehr software-Tools für das Kampagnenmanagement auf dem Markt, die alles rund um das Thema Video unterstützen. Die meisten Optionen helfen beim Storytelling, bei der Audioaufnahme und bei der Videobearbeitung, aber die besten Tools verfolgen auch Metriken wie Aufrufe, Betrachtungszeit, Engagement und Konversionen, sodass Sie die Wirksamkeit Ihrer Marketingkampagnen messen können.

Ganz gleich, ob Sie Produktpräsentationen, Erfahrungsberichte von Kunden oder virale Videos erstellen, um die sozialen Medien zu dominieren - mit diesen 10 erstklassigen Softwareplattformen für Videomarketing erzielen Sie Ergebnisse auf Hollywood-Niveau.

Arten von Video-Marketing-Software

Die besten Software-Tools für das Videomarketing decken ein breites Spektrum an Funktionen ab und implementieren oder ersetzen oft andere content-Marketing-Software . Zu den gängigsten Kategorien von Videomarketing-Anwendungen gehören:

Video-Hosting-Plattformen: Hosting ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Videomarketingstrategie. Diese Plattformen erfüllen diesen Bedarf mit Hosting-Funktionen. Die meisten bieten auch Videoanalysen, und einige haben anpassbare Videoplayer

Videoerstellungs- und -bearbeitungstools: Erstellen Sie hochwertige Videos durch Ausschneiden, Zuschneiden und Umformatieren. Zusätzlich zu den Videobearbeitungsfunktionen bieten Video-Editoren oft Bibliotheken mit voraufgezeichnetem Videomaterial, das Sie für Ihr Marketing verwenden können

Video-Messaging- und Personalisierungsplattformen: Diese spezialisierten Tools verbessern die Videomarketingbemühungen durch die Integration mit CRM-Systemen und Social-Media-Plattformen für eine gezieltere Marketingstrategie

Software für animierte Videos: Die Software automatisiert den Prozess der Videoerstellung für ansprechende animierte Videos, die häufig für Erklärvideos oder Whiteboard-Videos verwendet werden

Worauf sollten Sie bei Videomarketing-Software achten?

Angesichts der vielen verfügbaren Tools hängt das beste Videomarketing-Tool von Ihren Bedürfnissen ab. Es gibt jedoch einige allgemeine Musskriterien, auf die Sie bei der Auswahl einer Videomarketing-Plattform achten sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Mit einem benutzerfreundlichen Tool können Sie mit nur wenigen Klicks professionelle Videos erstellen

Videoverwaltung: Wenn Sie eine Videohosting-Plattform suchen, sollten Sie eine mit robusten Videoverwaltungsfunktionen wählen

Analysen und Einblicke: Videoanalysen, wie z. B. die Einbindung von Zuschauern und die Verfolgung von Konversionen, zeigen Ihnen, auf welche Art von Videos Ihr Publikum am besten reagiert

Integration: Die Videomarketing-Software sollte gut mit Ihren anderen Marketing-Tools und Social-Media-Kanälen zusammenarbeiten

Kosten: Suchen Sie nach einem Tool, bei dem die monatliche Rate für die kostenpflichtige Version akzeptabel ist - und bevorzugen Sie Tools mit kostenlosen Tarifen

Anpassung: Prüfen Sie, welche Anpassungsoptionen zur Verfügung stehen, wie z. B. Video-Player und -Vorlagen mit eigenem Branding, um sie an die Markenidentität Ihres Unternehmens anzupassen

Prüfen Sie, welche Anpassungsoptionen zur Verfügung stehen, wie z. B. Video-Player und -Vorlagen mit eigenem Branding, um sie an die Markenidentität Ihres Unternehmens anzupassen Support und Schulung: Achten Sie auf umfassenden Kundensupport, Dokumentation und Schulungsressourcen, damit Sie problemlos loslegen können

Die 10 besten Video-Marketing-Software im Jahr 2024

Die besten Videomarketing-Tools für 2024 bieten eine Reihe von Funktionen. Bei einigen handelt es sich um Hosting-Plattformen, andere sind eher auf die Aufnahme und Bearbeitung von Videos ausgerichtet, wieder andere sind umfassende All-in-One-Lösungen für all Ihre Videomarketing-Anforderungen.

Teilen Sie Bildschirmaufnahmen, um Ihre Botschaft präzise zu vermitteln, ohne dass eine E-Mail-Kette oder ein persönliches Treffen erforderlich ist - mit Clip by ClickUp

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform mit Bildschirmaufzeichnungsfunktionalität zum einfachen Erstellen und Teilen von Videos. Mit ClickUp Clip können Sie mühelos Bildschirmaufzeichnungen erstellen, die innerhalb und außerhalb der Plattform weitergegeben werden können. Mit ClickUp können Sie jede Nachricht mit Präzision und Kontext übermitteln.

ClickUp bietet marketing-Teams ist mehr als nur eine einfache Möglichkeit zur Erstellung von Marketingvideos. Die Plattform bietet Funktionen für das Brainstorming, die Planung und die Ausführung von Marketingprogrammen jeder Größe. Mit ClickUp's visuellen Projektverwaltung funktionen können Marketingteams ihre Videomarketing-Assets einfach speichern und finden, so dass sie organisiert und zugänglich sind.

Außerdem, ClickUp AI ist für Marketingfachleute ein echter Wendepunkt. Es hilft bei der Erstellung von Kampagnenideen, inhaltsübersichten , Verkaufs-E-Mails und mehr, alles innerhalb der ClickUp-Plattform.

ClickUp beste Eigenschaften

Nehmen Sie Ihren Bildschirm sofort und ohne Zeitbegrenzung auf. Die Aufnahmen beinhalten Spracheingaben von Ihrem Mikrofon

Sofortige Freigabe von Videos mit einem Link, der direkt im Browser abgespielt wird

Integriert mit Projektmanagement-Elementen wiecontent-Kalender undkommunikationspläne* Erstellen Sie eine Aufgabe aus Ihrer Aufnahme, um die Klarheit von Videos in Ihren Projekt- und Aufgabenmanagementprozess zu bringen

Nutzen Sie die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, um überzeugendere Inhalte für Videoskripte und angrenzende Inhalte zu erstellen, die Ihresoziale Medien projekte

Arbeiten Sie mit leistungsstarken Kollaborationsfunktionen in vielen ClickUp-Funktionen

Brainstorming von Ideen mit der Whiteboard-Funktion

ClickUp Einschränkungen

Die mobile App ist nicht so funktionsreich wie die Desktop-Version

Die Anzahl der Funktionen kann die Benutzeroberfläche für einige neue Benutzer verwirrend machen

ClickUp Preise

Kostenlos für immer

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Brain: Erhältlich für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Vidyard

Über Vidyard Vidyard ist eine führende Videomarketing-Software, die Marketingteams dabei hilft, die Macht von Videos zu nutzen. Die Plattform bietet KI-gestützte Marketing-Tools um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Die Video-Hosting-Funktion ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Videoinhalte an einem Ort zu zentralisieren und so einen benutzerfreundlichen Knotenpunkt für alle Ihre Video-Marketing-Tools zu schaffen.

Erweiterte Analysefunktionen ermöglichen es Vermarktern, Videobetrachter zu verfolgen und zu verstehen, wie ein Publikum mit dem Inhalt umgeht. Für noch mehr Funktionalität lässt sich Vidyard mit mehreren beliebten Tools integrieren.

Vidyard beste Eigenschaften

Nutzen Sie Vidyard Video Messages, um sich von der Masse abzuheben und bessere Beziehungen zu potenziellen Kunden aufzubauen

Zentralisieren Sie Ihre Videos, Dokumente und andere Vertriebsressourcen an einem Ort für die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten

Automatisieren Sie den Outbound-Verkauf mit KI-gestützten Tools für die Interessentengewinnung

Verwalten und optimieren Sie Ihre Videos mit dem Vidyard-Videohosting und seiner erweiterten Videoanalyse

Vereinfachen Sie die Videoplanung, indem Sie den KI-Skriptgenerator personalisierte Skripte für jeden potenziellen Kunden erstellen lassen, damit Sieproduktion von Inhalten skalieren Vidyard Einschränkungen

Die Benutzer haben den Wunsch geäußert, dass mehr Videobearbeitungsfunktionen in die Software integriert werden

Die Lernkurve kann es schwierig machen, die Software in vollem Umfang zu nutzen

Einige Nutzer hatten Probleme bei der Integration von Vidyard mit ihren anderen Vertriebstools

Preise für Vidyard

Kostenlos

Pro: $19/Monat

Plus: $59/Monat

Geschäftlich: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Vidyard Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

3. Webstuhl

Über Webstuhl Loom ist eine weitere führende Videomarketing-Software mit dem Schwerpunkt auf der Bildschirmaufnahme mit einem Klick. Loom ist eines der beliebtesten Videomarketing-Tools für die Präsentation digitaler Tools oder die Weitergabe von Tutorials und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und ein einfaches Design für die einfache und professionelle Erstellung von Online-Videos.

Loom beste Eigenschaften

Aufnehmen und Teilen von KI-gesteuerten Videobotschaften zur Steigerung der Produktivität

Schnelleres Arbeiten durch Funktionen wie automatische Titel, automatische Zusammenfassungen und das Entfernen von Füllwörtern

Nahtlose Integration mit Tools wie Google Workspace und Slack

Erstellen Sie interaktive Videos mit Aufgaben und CTAs für ein fesselndes Erlebnis

Priorisieren Sie die Sicherheit mit Funktionen wie SSO, SCIM und benutzerdefinierten Richtlinien zur Datenspeicherung

Einschränkungen von Loom

Einige Nutzer hatten gelegentliche Probleme mit dem Videohosting

Die Benutzerfreundlichkeit beim Navigieren durch Videoclips könnte besser sein

Das Videobearbeitungswerkzeug zum Schneiden ist nicht immer intuitiv

Loom Preise

Starter: Kostenlos

Business: $12.50/Monat

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Loom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1500+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (350+ Bewertungen)

4. Wistia

Über Wistia Wistia bietet einen hochwertigen, anpassbaren Videoplayer, der einfach in eine Website eingebettet werden kann. Dies macht Wistia zu einem idealen Marketing-Tool für diejenigen, die Videoinhalte nutzen und dabei so viel wie möglich von ihrem eigenen Branding beibehalten möchten.

Detaillierte Analysen bieten wertvolle Einblicke in das Verhalten der Videobetrachter, und Teams können diese Erkenntnisse nutzen, um ihre Marketingmaßnahmen zu verbessern. Videobearbeitungsfunktionen und Tools zur Lead-Generierung runden das Funktionsangebot ab.

Die besten Funktionen von Wistia

Wistia bietet eine ganzheitliche Plattform für Video-Vermarkter, um Videos zu erstellen, sie zu verwalten und ihre Leistung zu messen

Mit dem intuitiven Video-Editor können Nutzer Produktvideos, Erklärvideos, How-to-Videos und vieles mehr direkt auf der Plattform erstellen

Schnelles und sicheres Videohosting sorgt dafür, dass die Videos werbefrei und frei von Ablenkungen bleiben

Videointerne Kontaktformulare und CTAs, die Zuschauer leichter in potenzielle Kunden verwandeln

Granulare Videodaten zeigen die Interaktionen der Betrachter im Sekundentakt und lassen sich in CRM-Systeme integrieren

Der Videoplayer hilft beim Aufbaumarkenidentität und enthält zahlreiche barrierefreie Funktionen

Wistia Einschränkungen

Einige Nutzer wünschen sich, dass die Exportfunktionen besser funktionieren

Die Datenanalyse ist nicht so vollständig wie bei einigen Mitbewerbern

Wistia-Preise

Kostenlos

Plus: $24/Monat

Pro: $99/Monat

Fortgeschritten: $399/Monat

Premium: Kontakt für Preise

Wistia Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

5. Vyond

Über Darüber hinaus Die Videomarketing-Software von Vyond ermöglicht es Ihnen, animierte Videos zu erstellen, auch wenn Sie keine Erfahrung mit Animationen haben. Die Plattform umfasst eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen und anderen Inhalten, einschließlich Zeichentrickfiguren, Requisiten und Hintergründen.

Die Plattform bietet Funktionen für diejenigen, die gerade erst mit der Erstellung beginnen videoproduktions-Projektmanagement und erfahrene Profis gleichermaßen. Unabhängig von Ihren Fähigkeiten werden Sie in der Lage sein, hochwertige Videoinhalte für Videomarketing, Schulungen oder Erzählungen zu erstellen.

Vyond beste Eigenschaften

Produzieren Sie professionelle animierte Videos, die fesseln, informieren und zu konkreten Ergebnissen führen

Erstellen Sie Videos für verschiedene Zwecke, wie z. B. Produktvorstellungen, Erklärvideos, Verkaufspräsentationen und mehr

Nutzen Sie Vyond zur Steigerung von Engagement, ROI, Markenbekanntheit und Konversionen durch mühelos erstellte Marketingvideos

Entwerfen Sie maßgeschneiderte Video-Pitches und Follow-ups, die bei potenziellen Kunden gut ankommen

Einschränkungen von Vyond

Die Software verzögert gelegentlich, insbesondere bei langsamen Internetverbindungen

Einige Benutzer wünschen sich mehr Anpassungsmöglichkeiten für Charakterbewegungen und Gesichtsausdrücke

Die Arbeit mit großen Videoclips kann mühsam sein, weshalb kürzere Videoinhalte erforderlich sind

Vyond Preise

Essential: $49/Monat

Premium: $89/Monat

Professionell: $179/Monat

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Vyond Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (mehr als 200 Bewertungen)

6. Sendspark

Über Sendspark Sendspark ist eine Videonachrichtenplattform für personalisierte Videobotschaften und Marketing. Mit dieser Software können Benutzer ein-zu-eins oder ein-zu-vielen Videobotschaften erstellen und sie einfach über verschiedene Kanäle wie E-Mail, soziale Medien oder Websites weitergeben.

Die Plattform bietet zahlreiche Personalisierungsfunktionen, wie z. B. benutzerdefinierte Miniaturansichten und interaktive Aufrufe zum Handeln. Unternehmen können diese angepassten Videos nutzen, um ansprechende und authentische Verbindungen zu einzelnen Kundensegmenten herzustellen.

Sendspark beste Eigenschaften

Durchbrechen Sie das Rauschen und stellen Sie mit personalisierten Videobotschaften eine Verbindung in großem Umfang her

Höhere Bindungsrate als bei Bild- oder Textnachrichten

Verwenden Sie asynchrone Videos, um die Monotonie von Echtzeit-Videobesprechungen zu vermeiden und die Arbeit über mehrere Zeitpläne hinweg zu ermöglichen

Einfaches Aufzeichnen benutzerdefinierter Videos, um personalisierte Abschnitte für einzelne Kunden zu erstellen und sie mit größeren Videos zu kombinieren

Sendspark Einschränkungen

Die Videobearbeitungsfunktionen sind einfacher als bei einigen anderen Plattformen

Einige Nutzer empfinden die Preise als etwas zu teuer

Die Integration mit anderen Marketing-Tools kann manchmal schwierig sein

Sendspark Preise

Kostenlos

Starter: $15/Monat

Schnell: $49/Monat

Team: $149/Monat (für mindestens fünf Plätze)

Sendspark Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (350+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (81 Bewertungen)

7. Powtoon

Über Powtoon Diese benutzerfreundliche Videoanimationsplattform ist auf die Erstellung von animierten Präsentationen und Marketingvideos spezialisiert. Die Bibliothek mit Vorlagen, Charakteren und Übergängen ermöglicht Ihnen einen schnellen Einstieg, unabhängig von Ihrem Erfahrungsstand. Die Drag-and-Drop-Schnittstelle macht das Hinzufügen und Verschieben von Animationen einfach und unkompliziert.

Powtoon beste Eigenschaften

Visuelle Kommunikation mit kurzen Videos und Animationen für eine klarere Kommunikation über alle Arbeitsbereiche hinweg

Spezialisierte Lösungen für HR, Schulung und Entwicklung, interne Kommunikation, Marketing und Bildung

Erstellen Sie Ihre eigenen Videos unabhängig von Ihren Design- oder technischen Kenntnissen mit den benutzerfreundlichen Animationstools

Enthält Hunderte von animierten Charakteren, Vorlagen, Hintergründen und Soundtracks

Powtoon-Einschränkungen

Einige Benutzer empfinden die anfängliche Lernkurve als schwierig

Der Funktionsumfang ist nicht so fortschrittlich wie bei einigen anderen Optionen

Powtoon Preise

Lite: $50/Monat

Professional: $190/Monat

Agentur: $117/Monat (nur jährlich)

Powtoon Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (350+ Bewertungen)

8. Renderforest

Über Renderforest Renderforest bietet eine breite Palette von Videovorlagen und Videobearbeitungstools zur Erstellung von Werbevideos, Erklärungsanimationen und Marketinginhalten. Mit dem benutzerfreundlichen Online-Video-Editor der Plattform können Sie Ihre Videos sogar mit nur einem Klick direkt auf Video-Hosting-Plattformen wie Facebook und YouTube veröffentlichen.

Die Software wird mit einer großen Galerie von Vorlagen, Stock Footage und kommerziell lizenzierter Musik geliefert, um die Videoproduktion zu beschleunigen und die Kreativität zu fördern.

Renderforest beste Eigenschaften

Erstellen Sie auch ohne Design- oder Produktionserfahrung beeindruckende Videos, Animationen und mehr

Verwenden Sie Intros, Outros und Musikvisualisierungen in Sendequalität, um eine hochwertige Ausgabe zu produzieren

Erstellen Sie reaktionsschnelle, schnelle und professionell optimierte Websites, um Besucher anzuziehen und zu steigern

Entwürfe für hochwertige Präsentationen, Logos, Mockups, Social-Media-Marketing-Grafiken und Werbegrafiken erstellen

Renderforest Einschränkungen

Nutzer der kostenlosen Version sind der Meinung, dass die Funktionen stärker eingeschränkt sind, als sie sein sollten

Nutzer finden die Preisstruktur, insbesondere im oberen Preissegment, zu teuer

Einige Nutzer wünschen sich mehr Anpassungsmöglichkeiten für die Vorlagen

Renderforest Preise

Kostenlos

Lite: $14.99/Monat

Pro: $29.99/Monat

Business: $49.99/Monat

Renderforest Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (mehr als 400 Bewertungen)

9. Animoto

Über Animoto Animoto verwandelt Fotos und Videoclips in überzeugende Marketingvideos. Mit einer Reihe von Vorlagen, Musikoptionen und Anpassungsfunktionen macht Animoto die Erstellung hochwertiger Videoinhalte zum Kinderspiel.

Die benutzerfreundliche Oberfläche dieser einzigartigen Videoerstellungsplattform sorgt dafür, dass auch Personen ohne Erfahrung in der Videobearbeitung ansprechende Inhalte für soziale Medien und Werbevideos erstellen können. Dank der Cloud-basierten Architektur können Sie von überall aus an Ihren Projekten arbeiten, was Flexibilität und Komfort bietet.

Animoto beste Eigenschaften

Einfaches Erstellen professioneller Videos mit Drag-and-Drop-Bearbeitungstools und visuellen Effekten

Vorgefertigte Vorlagen zu den Themen Feier, Arbeitsplatz, Marketing, Persönliches und Bildung

Einfaches Hochladen von Medien von Ihrem Computer oder Importieren aus einem Cloud-Speicher

Übertragen Sie Ihre Marke und passen Sie Ihre Videos mit Farben, Schriftarten, Logos, Effekten, Animationen und Übergängen an

Sammeln Sie Feedback direkt im Video mit zeitgestempelten Kommentaren

Freigabe von Videos mit integrierten Tools zur Freigabe in sozialen Netzwerken, Einbettung und E-Mail

Animoto-Einschränkungen

Die Anpassungsoptionen sind begrenzter als bei anderen Anbietern

Die Integration mit anderen Marketing-Tools oder Plattformen kann schwierig sein

Einige Nutzer haben gelegentlich Probleme mit der langsamen Wiedergabe von Videos

Animoto-Preise

Kostenlos

Basic: $16/Monat

Professionell: $29/Monat

Teams: $79/Monat

Animoto Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (91 Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (150+ Bewertungen)

10. Vimeo

Über Vimeo Vimeo ist eine etablierte Video-Hosting-Plattform, die für ihre hochwertige Videowiedergabe und ihre professionellen Funktionen bekannt ist. Es handelt sich in erster Linie um eine Hosting- und Freigabeplattform. Aber Vimeo hebt sich von anderen Wettbewerbern durch robuste Datenschutzeinstellungen, Anpassungsmöglichkeiten und Analysen ab.

Vimeo ist eine beliebte Wahl für Kreativprofis, die eine ausgefeilte Videopräsentation für ihr Publikum benötigen. Vermarkter nutzen es häufig für das Hosting von Werbeinhalten oder Lehrmaterial.

Vimeo beste Eigenschaften

Schnelles Erstellen, Bearbeiten und Freigeben von Inhalten, unabhängig von Ihrem Budget oder Ihrer Erfahrung

Streamen und hosten Sie Videos in 4k, 8k HDR und mit Dolby Vision

Passen Sie Ihren Videoplayer an, damit er besser zu Ihrem Branding und Ihren Vorlieben passt

Erstellen Sie automatisch Kapitel, wenden Sie Ihr Marken-Kit an und optimieren Sie Videos für SEO

Aufnehmen, hochladen, schneiden, zuschneiden, GIFs erstellen und mehr mit einem KI-Skriptgenerator und KI-gestützter Bearbeitung

Beschränkungen von Vimeo

Einige Nutzer finden, dass die Preispläne nicht immer mit ihren Bedürfnissen übereinstimmen und sie für Funktionen zahlen müssen, die sie nicht nutzen

Einige Nutzer finden die Videoverwaltungsoberfläche weniger intuitiv als bei anderen Hosting-Plattformen

Benutzer haben manchmal das Gefühl, dass ihre Videos aufgrund vager, aber streng durchgesetzter Inhaltsrichtlinien zu Unrecht entfernt werden

Vimeo-Preise

Kostenlos

Starter: $20/Monat

Standard: $33/Monat

Fortgeschritten: $108/Monat

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Vimeo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (350+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (950+ Bewertungen)

Die Entwicklung von Videomarketing-Software hat die Art und Weise revolutioniert, wie Unternehmen wie das Ihre mit Ihren Kunden in Kontakt treten. Die Vielzahl der verfügbaren Tools erfüllt die unterschiedlichsten Anforderungen, von der Erstellung und Bearbeitung bis hin zur Verteilung und Analyse, und ermöglicht es Ihnen, überzeugende Videoinhalte zu erstellen, die Ihre Zielgruppe ansprechen.

Leider lassen sich viele Videomarketing-Tools nicht direkt in Ihr Projektmanagement und Ihre allgemeinen Marketingplattformen integrieren. Probieren Sie ClickUp aus und vermeiden Sie unnötige Marketing-Silos, unzusammenhängende Kommunikation und schlechte Verfolgung des Fortschritts Ihres Videoprojekts über verschiedene Tools hinweg.

Von Bildschirmaufzeichnungsfunktionen bis hin zu projekt-Meilensteine und Tools für die Zusammenarbeit im Team ist ClickUp vollgepackt mit Funktionen, die Sie für die Videoerstellung und darüber hinaus lieben werden. Die All-in-One-Plattform kann viele Tools in Ihrem Tech-Stack ersetzen und eine einheitliche Lösung für alle Ihre Produktivitätsanforderungen werden. Und mit unserem Free Forever-Plan können Sie ClickUp noch heute kostenlos testen.