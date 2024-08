Verwendung der Cornell-Methode zur Erstellung von Notizen (mit Vorlagen!)

In der Hitze einer Brainstorming-Sitzung, eines intensiven Meetings oder einer rasanten Vorlesung kann sich das Lesen, Erfassen und Behalten wesentlicher Details wie der Versuch anfühlen, Rauch zu fangen.

A strategie zur Aufnahme von Notizen die das Verstehen und Behalten fördert, könnte Ihre Rettung sein. Eine solche Methode ist das Cornell Note-Taking System, ein bewährtes System, das mehr Klarheit, Reflexion und Organisation verspricht. Entwickelt wurde es in den 1950er Jahren von dem Pädagogikprofessor Walter Pauk an der Cornell University entwickelt wurde, gliedert diese Methode die Notizen in Schlüsselpunkte, Ausarbeitungen und Zusammenfassungen.

Dieser Artikel wird sich auf diesen Ansatz konzentrieren und Sie durch ihn leiten, bevor er untersucht, wie Sie ihn mit vorgegebenen Vorlagen und digitalen Tools anpassen können.

Was ist die Cornell-Methode zur Erstellung von Notizen?

Die Cornell-Methode für Notizen ist ein effizienter und systematischer Ansatz zum Erfassen, Ordnen und Zusammenfassen wesentlicher Details aus Meetings oder anderen informativen Sitzungen in Ihren eigenen Worten.

Ursprünglich wurde diese Methode für Universitätsstudenten entwickelt, sie lässt sich aber auf jeden privaten oder beruflichen Anwendungsfall ausdehnen, bei dem Notizen benötigt werden, um Schlüsselinformationen festzuhalten und abzurufen.

Diese Technik zum Notizen machen ist einfach und effektiv. Sie besteht darin, das Material oder die Notizen in drei Abschnitte zu unterteilen: einen Hauptabschnitt, in dem Ideen und Beobachtungen notiert werden, eine linke Spalte für Hinweise oder Punkte von besonderem Interesse und einen unteren Abschnitt, in dem die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst werden.

Diese Struktur bietet mehrere Vorteile:

Zusammenfassung : Sie hilft, wesentliche Informationen in Schlüsselpunkte und prägnante Zusammenfassungen zu destillieren, so dass Ihre Notizen leicht zu überprüfen sind

: Sie hilft, wesentliche Informationen in Schlüsselpunkte und prägnante Zusammenfassungen zu destillieren, so dass Ihre Notizen leicht zu überprüfen sind Elemente für Maßnahmen : Sie können die wichtigsten Aufgaben oder Elemente leicht identifizieren, was die Verantwortlichkeit erhöht

: Sie können die wichtigsten Aufgaben oder Elemente leicht identifizieren, was die Verantwortlichkeit erhöht Logische Organisation: Durch die visuelle Unterteilung der Informationen in verschiedene Abschnitte können Sie schnell auf relevante Daten zugreifen

Egal, ob Sie an Brainstorming-Sitzungen, Workshops oder Vorlesungen teilnehmen, das Cornell-System hat sich seit Jahrzehnten bewährt. Wie erledigen Sie den Anfang?

So machen Sie sich Notizen mit der Cornell-Notizmethode

Mit der Cornell-Methode für Notizen können Sie das Verständnis verbessern und Informationen besser behalten. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie diese Methode für eine optimale Produktivität nutzen können:

1. Unterteilen Sie Ihr Notizbuch

Unterteilen Sie Ihr Papier- oder digitales Notizbuch in drei Abschnitte. Auf der rechten Seite befinden sich die Spalte für Notizen und auf der linken Seite die Spalte für Stichwörter. Der untere Bereich besteht aus einer Zeile.

2. Ordnen Sie den einzelnen Abschnitten Informationen zu

In der rechten Spalte, der "Spalte für Notizen", notieren Sie die wichtigsten Ideen, wichtige Punkte oder Fragen, die in Meetings oder Brainstorming-Sitzungen aufgeworfen wurden.

Instanz, während eines Meetings zur Planung einer Marketingkampagne, könnten Sie in diesem Abschnitt wichtige Meilensteine oder potenzielle Herausforderungen notieren.

Die Spalte auf der linken Seite, die so genannte "Stichwortspalte", enthält Schlüsselwörter oder Fragen, die Ihnen bei der späteren Durchsicht Ihrer Notizen als Hilfestellung dienen.

Im Beispiel der Marketingkampagne könnten die Stichworte Fragen wie "Was sind unsere demografischen Einzelziele?" oder Schlüsselwörter wie "Social-Media-Strategie" umfassen

Fassen Sie schließlich im unteren Bereich jede Seite der Notizen kurz und bündig zusammen. Dieser Space eignet sich hervorragend, um den Kern Ihrer Notizen zu erfassen, z. B. eine allgemeine Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte des Marketingplans.

3. Verstehen Sie, wie dieses Layout die Verständlichkeit fördert

Diese systematische Unterteilung hilft Ihnen, sich bei der Durchsicht aktiv mit Ihren Notizen zu beschäftigen. Die Spalte mit den Stichwörtern löst den Abruf von Details aus, die im größeren Abschnitt notiert sind, und fördert so die Merkfähigkeit.

Der untere Abschnitt mit der Zusammenfassung unterstreicht die Hauptgedanken und bietet einen einfachen Bezugspunkt, wenn Sie Ihre Notizen erneut durchgehen. Außerdem erleichtert es das Freigeben der wichtigen Konzepte aus diesen Zusammenfassungen für Teammitglieder, die nicht am Meeting teilgenommen haben, aber einen Überblick benötigen.

Wenn Sie das Cornell-Notizsystem richtig einsetzen, können Sie die Schlüsselpunkte einer Diskussion klar strukturieren, sich effektiv an Details erinnern und Informationen leicht freigeben.

Wir haben einige Vorlagen, die Ihnen den Umstieg auf das Cornell-Notizsystem erleichtern können.

Vorlagen für Cornell-Notizen

Vorlagen können bei der Erstellung von Notizen eine große Hilfe sein.

Sie beschleunigen den Prozess, ermöglichen eine einheitliche Formatierung und erleichtern das spätere Durchsehen Ihrer Notizen. Außerdem verringern sie die kognitive Belastung durch die Organisation von Informationen und setzen so geistige Energie für das Verstehen frei.

ClickUp bietet anpassbare Vorlagen, die die Struktur von Cornell-Notizen nachbilden, so dass Sie schnell Notizen machen können, ohne jedes Mal ein neues Layout erstellen zu müssen.

ClickUp bietet zwei umfassende Vorlagen für Cornell-Notizen, die die Prinzipien der Cornell-Methode in einem digitalen Format anwenden. Diese gebrauchsfertigen Vorlagen sind vollgepackt mit Features, die die Produktivität steigern und die Verwaltung von Aufgaben erleichtern.

1. ClickUp Cornell Notizen Vorlage

Machen Sie sich Notizen nach der Cornell-Methode mit der ClickUp Cornell-Notizvorlage

Die erste Vorlage, ClickUp's Cornell Notizen Vorlage soll Ihnen helfen, Ideen zu notieren, Stichwörter hinzuzufügen und wichtige Punkte zusammenzufassen.

Sie entspricht der traditionellen Struktur von Cornell-Notizen: ein großer Abschnitt für Notizen auf der rechten Seite, eine kleinere Spalte für Hinweise auf der linken Seite, um Fragen zu notieren, und ein Abschnitt mit einer Zusammenfassung am unteren Rand. In ClickUp können Sie dies mit dieser Tabelle erledigen oder sich Notizen zu Aufgaben machen und die Liste der Aufgaben einbetten.

Hier sehen Sie, wie Sie diese Vorlage effektiv nutzen können:

Hauptgedanken festhalten : Notieren Sie wichtige Punkte in Echtzeit während Ihres Meetings oder Ihrer Sitzung

: Notieren Sie wichtige Punkte in Echtzeit während Ihres Meetings oder Ihrer Sitzung Liste der Stichwörter : Fügen Sie in der Spalte "Stichworte" Fragen oder Schlüsselwörter ein, die das Erinnern an komplexe Konzepte auslösen

: Fügen Sie in der Spalte "Stichworte" Fragen oder Schlüsselwörter ein, die das Erinnern an komplexe Konzepte auslösen Zusammenfassen: Schreiben Sie nach der Sitzung eine Zusammenfassung der Notizen, um Ihr Verständnis zu festigen

2. ClickUp Cornell Notiz Vorlage

Machen Sie Notizen, verknüpfen Sie sie mit Aufgaben und verfolgen Sie den Fortschritt von Aufgaben mit der ClickUp Cornell Note Template

Die zweite Vorlage, ClickUp's Cornell Notiz Vorlage integriert einfache Funktionen zur Erstellung von Notizen mit denen zur Verwaltung von Aufgaben.

Verwenden Sie die Ansicht "Board" in ClickUp, um eine visuelle Darstellung der Cornell-Notiz-Vorlage zu erstellen. Unterteilen Sie Ihr Board in vier Bereiche: Hinweise, Notizen, Zusammenfassung und Überprüfung. Jetzt können Sie während Vorlesungen und/oder Meetings ganz einfach Notizen machen und Informationen in die richtigen Abschnitte einordnen.

Sobald Sie sich Notizen gemacht haben, fassen Sie die wichtigsten Punkte im Abschnitt Zusammenfassung zusammen. Um Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen, können Sie Stichwörter oder Phrasen eingeben.

Sie können auch Aufgaben zur Nachverfolgung Ihrer Notizen erstellen. Richten Sie zum Beispiel Erinnerungen ein mit ClickUp-Automatisierungen oder verwenden Sie Wiederholende Aufgaben, um sicherzustellen, dass Sie die gemachten Notizen regelmäßig überprüfen.

Im Folgenden finden Sie einige Tipps zur effizienten Nutzung dieser Vorlage:

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder : Fügen Sie verschiedene Kategorien hinzu, um Ihre Notizen zu verwalten

: Fügen Sie verschiedene Kategorien hinzu, um Ihre Notizen zu verwalten Kollaborieren : Geben Sie Ihre Notizen für Kollegen frei, um sie gemeinsam zu entwickeln

: Geben Sie Ihre Notizen für Kollegen frei, um sie gemeinsam zu entwickeln Nachverfolgung des Fortschritts: Nutzen Sie die integrierten Projektmanagement Features der Vorlage, um die Fertigstellung von Aufgaben zu überwachen

Beide Vorlagen sind anpassbar, so dass Sie sie auf Ihre speziellen Bedürfnisse abstimmen können. Sie enthalten außerdem Tools für die Zusammenarbeit, die eine Bearbeitung und Kommentierung in Echtzeit ermöglichen - perfekt für Sitzungen im Team, bei denen mehrere Personen gleichzeitig Notizen machen.

Egal, ob Sie ein Student sind, der versucht, komplexe Vorlesungen zu erfassen, oder ein Projektmanager, der mit mehreren Meetings jongliert, ClickUp's Cornell Notes Templates können Ihnen helfen, Ihre Ideen und Verantwortlichkeiten zu strukturieren und so Klarheit und Effizienz in Ihrer Arbeit zu fördern.

Die Entdeckung praktischer Tools, die auf die Cornell-Methode für Notizen zugeschnitten sind, kann Ihre Studienroutine erheblich erleichtern. Erkunden wir einige apps zum Notizen machen auf ClickUp, die Ihr Erlebnis optimieren können.

1. ClickUp Dokumente

Holen Sie sich einen Space, um das Cornell-Notizsystem mit ClickUp Docs effektiv umzusetzen ClickUp Dokumente ist eine Textverarbeitungssoftware, die einen anpassbaren Workspace für die Erstellung von Notizen bietet. Formatieren Sie Ihr Dokument nach dem Cornell-Layout mit speziellen Abschnitten für Stichwörter/Fragen, Notizen (Inhalt der Vorlesung), Zusammenfassung (Hauptpunkte) und Wiederholung (wiederholende Aufgaben), oder verwenden Sie eine der bereits vorhandenen Vorlagen. Mit ClickUp können Sie benutzerdefinierte Felder (z. B. Thema, Datum usw.) für eine bessere Organisation hinzufügen.

Mit der kollaborativen Bearbeitung können mehrere Benutzer gleichzeitig auf dasselbe ClickUp Dokument zugreifen und es bearbeiten. Das macht es ideal für kollektive Notizen während Meetings und Brainstorming-Sitzungen. Sehen Sie, wie die Bearbeitung vonstatten geht, während andere tippen, und stellen Sie so sicher, dass alle auf der gleichen Seite bleiben.

Sie können Aufgaben direkt aus Ihren Notizen in Docs erstellen und sie den richtigen Mitgliedern des Teams zuweisen.

Verwenden Sie das Feature "Kommentare", um Anmerkungen und Anweisungen zu hinterlassen, wenn Sie Aufgaben zuweisen oder auf der Grundlage Ihrer Notizen um Klärung bitten.

2. ClickUp Notepad

Machen Sie Notizen und verfolgen Sie Aufgaben anhand Ihrer Notizen mit dem ClickUp-Notepad Feature

Die ClickUp Notepad ist ein intuitiver Begleiter für schnelle, organisierte Notizen während Meetings oder Vorlesungen.

Seine benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht es Ihnen,:

Schnelles Notieren wichtiger Punkte, ohne durch komplizierte Optionen navigieren zu müssen

Ideen direkt aus Ihren Notizen in umsetzbare Aufgaben umwandeln

Weisen Sie sich selbst oder einem Teamkollegen einen beliebigen Teil Ihrer Notizen als Aufgabe zu und verfolgen Sie deren Fortschritt - ohne Ihre Notizen zu verlassen

Übertragen Sie Ihre Notizen aus dem Notepad in ein spezielles ClickUp Dokument, um sie später besser zu organisieren

3. ClickUp Gehirn

Mit ClickUp Brain können Sie Informationen abrufen und Ihre Notizen erstellen und bearbeiten ClickUp Gehirn ist ein weiteres bemerkenswertes Tool, das das Cornell-Notizsystem durch fortgeschrittene Features wie den KI Writer for Work, den KI Knowledge Manager und den KI Project Manager ergänzt.

Mit KI Writer for Work können Sie Ihre Notizen auf Rechtschreibung und Grammatik überprüfen und Ihre Stimme und Ihren Tonfall verbessern. Bitten Sie die KI, Schlüsselpunkte zu erläutern, und sie wird eine detaillierte kontextbezogene Erklärung für Sie erstellen.

Müssen Sie Schlüsselpunkte zusammenfassen? Die KI kann auch Ihre Notizen analysieren und eine prägnante Zusammenfassung erstellen, wodurch Sie wertvolle Zeit sparen. Es hilft Ihnen auch, Tabellen zu Ihren Notizen hinzuzufügen, um sie übersichtlicher zu gestalten.

Der KI Knowledge Manager liefert sofortige, kontextbezogene Antworten aus ClickUp heraus.

Wenn Sie beispielsweise während eines Meetings ein Brainstorming durchführen und Informationen aus früheren Projekten oder Aufgaben benötigen, kann der KI Knowledge Manager diese Informationen sofort abrufen und so die Zeit für manuelle Suchen reduzieren.

Der KI-Projektmanager automatisiert Projektaktualisierungen und -aufgaben und liefert Status-Updates zu Ihren Projekten in Echtzeit. Im Wesentlichen steigert ClickUp Brain die Produktivität, indem es KI-gestützte Unterstützung bei der Erstellung von Notizen und der Verwaltung von Aufgaben bietet.

Durch die Kombination des strukturierten Layouts von ClickUp Docs mit den Features zur kollaborativen Bearbeitung, der Flexibilität von ClickUp Notepad und der Leistungsfähigkeit von ClickUp Brain können Sie ein umfassendes Cornell-Notizsystem erstellen, das die Teamarbeit fördert, das Lernen unterstützt und das Behalten von Informationen verbessert.

Wir haben noch einige weitere Tools zur Steigerung der Produktivität, mit denen Sie Ihre Notizen optimieren können. ClickUp ist eine umfassende Plattform zur Steigerung der Produktivität. Sie ist nicht auf ein paar Vorlagen und Tools für die Erstellung von Notizen limitiert, sondern kann alle anderen Apps ersetzen.

Verknüpfen Sie Ideen miteinander, um sie besser im Gedächtnis zu behalten - mit ClickUp Mindmaps

Für visuelle Lernende ist die ClickUp Mindmaps feature ist eine großartige Gedächtnisstütze. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihre Gedanken und Stichwörter in einem hochgradig visuellen, vernetzten Format zu organisieren

Mit dieser Funktion können Sie Ideen miteinander verbinden, Muster und Beziehungen erkennen und Ihre Notizen effizienter strukturieren. Instanz können Sie beispielsweise einen zentralen Gedanken mit verschiedenen Unterpunkten verknüpfen oder zwei scheinbar ungleiche Ideen, die ein gemeinsames Thema freigeben, miteinander verbinden.

Zeichnen Sie Diagramme und fügen Sie Notizen hinzu - mit ClickUp Whiteboards

Ein weiteres solches tool ist ClickUp's Whiteboards , das einen digitalen Workspace für Brainstorming und Zusammenarbeit in Echtzeit bietet.

Die linke Spalte Ihrer Cornell-Notizen, in der Hinweise oder Punkte von besonderem Interesse notiert werden, kann mit digitale Haftnotizen oder Freihanddiagramme auf Whiteboards. Diese Notizen können mit Farben kodiert und nach verschiedenen Projektphasen kategorisiert werden, was Ihnen die Identifizierung und Nachverfolgung von Informationen erleichtert.

Stellen Sie sich vor, Sie skizzieren eine Zeitleiste für ein Projekt oder zeichnen einen Flow neben Ihren Notizen - alles, was mit Ihrer Aufgabe oder Ihrem Projekt zu tun hat, wird an einem Ort sichtbar.

Wenn Sie nach fortschrittlicheren Lösungen suchen und den größten Wert aus Ihren Cornell-Notizen ziehen wollen, stehen Ihnen verschiedene KI-Tools für Meeting-Notizen kann Ihnen ebenfalls helfen, effiziente Notizen und Zusammenfassungen von Meetings zu erstellen.

Diese Tools können Unterhaltungen transkribieren, Schlüsselpunkte extrahieren und sogar Elemente für Aktionen generieren - eine hervorragende Möglichkeit, die Effizienz und Produktivität in Meetings zu steigern.

Sie können auch Folgendes verwenden digitale Journal-Apps um den Abschnitt "Zusammenfassung" in Cornell-Notizen zu verdeutlichen. Diese Apps helfen bei der Konsolidierung der Schlüssel und erleichtern das spätere Nachdenken und Abrufen von wichtigen Informationen.

Pro-Tipp: Für ein nahtloses Erlebnis auf Ihren bevorzugten Geräten sollten Sie /%href/ oder /%href/ ausprobieren. |

Die Verwendung von Produktivitätstools wie ClickUp in Verbindung mit dem Cornell Notes System kann Ihre Notizen effektiver und organisierter machen.

Denken Sie daran: Der Schlüssel ist die Anpassung - wählen Sie aus, was für Sie am besten funktioniert, und passen Sie die tools an Ihren individuellen Workflow an.

Implementierung der Cornell-Notiz-Methode für effektives Projektmanagement

Die Cornell-Methode zur Anfertigung von Notizen kann eine wirkungsvolle Strategie für das Projektmanagement sein. Mit ihrer zweispaltigen Struktur und dem Abschnitt "Zusammenfassung" hilft sie Ihnen, wichtige Details, Aktionen und Erkenntnisse aus Meetings oder Brainstorming-Sitzungen festzuhalten.

Mit dieser Methode können Sie zum Beispiel während eines Meetings zum Projektstart effektiv Aufgaben notieren, Abhängigkeiten ermitteln und Zeitleisten festlegen. Die linke Spalte Ihrer Notizen hebt wichtige Hinweise oder dringende Elemente hervor, die sofort erledigt werden müssen. Der untere Abschnitt dient als Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, die während des Meetings besprochen und beschlossen wurden.

Die Anwendung der Cornell-Methode im Projektmanagement schafft Klarheit und fördert die Reflexion, wodurch Ihre Fähigkeit, Projekte erfolgreich zu managen, verbessert wird.

Ein wesentlicher Aspekt für eine erfolgreiche Umsetzung ist eine effiziente Plattform, die diese Methode unterstützt. Zum Glück, kostenlose Software für das Projektmanagement wie ClickUp kann Ihnen dabei helfen.

Damit Ihre Notizen für Sie arbeiten mit ClickUp

Herkömmliche Methoden zur Anfertigung von Notizen führen oft zu einem Durcheinander von Informationen. Die Cornell-Notizmethode bietet einen strukturierten Ansatz zur effektiven Erfassung von Schlüsseln, aber die Nachahmung mit Stift und Papier kann ein Limit darstellen.

Wenn Sie Plattformen wie ClickUp in Ihren Arbeitsablauf einbeziehen, können Sie die Vorteile dieser Methode effizienter ausschöpfen. Mit ClickUp Docs, ClickUp Brain und ClickUp Notepad können Sie Cornell-Notizen erstellen, die organisiert, interaktiv und leicht zugänglich sind.

Um Ihre Reise in die effektive Erstellung von Notizen zu beginnen, probieren Sie ClickUp's anpassbare vorlagen für die Erstellung von Notizen . Sie bieten einen einfachen Rahmen, damit Sie diese Methode sofort auf einer intuitiven Plattform einsetzen können.

Die Beherrschung eines neuen Systems erfordert Übung und Geduld. Zögern Sie also nicht, mit diesen Tools zu experimentieren. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!