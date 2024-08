die 10 besten AI-Video-Zusammenfassungen, die Ihnen wertvolle Zeit ersparen

Wollten Sie schon immer einen Assistenten, der stundenlang wichtige (vielleicht langweilige!) Videos für Sie anschaut und Ihnen dann schnell die umsetzbaren Punkte nennt?

Nun, genau das kann ein KI-Video-Zusammenfassungsprogramm! Dieser winzige, unermüdliche Roboter kann sich all Ihre Webinare, Tutorials oder endlosen Meeting-Aufzeichnungen ansehen und dann eine saubere, prägnante Zusammenfassung verfassen.

Diese intelligente Technologie (sprich: fortschrittliche Algorithmen) ermöglicht es Ihnen, die wesentlichen Punkte in einem leicht verdaulichen Format zu erfassen, ohne sich mit unwichtigen Details zu befassen. Auch lange Videos lassen sich so schnell durchgehen und können als transkriptionstool und spart so wertvolle Zeit und Mühe.

Die Suche nach dem richtigen KI-Videozusammenfassungsprogramm kann jedoch überwältigend sein, da eine einzige Google-Suche Millionen von Optionen ergibt. Ich habe über 36 Stunden damit verbracht, die besten online verfügbaren KI-Videozusammenfassungen zu recherchieren und zu testen.

In diesem Leitfaden stelle ich die zehn besten KI-Videozusammenfassungen vor und beschreibe ihre Funktionen, Preise und Vorteile. Wenn Sie also das nächste Mal Informationen aus einem langen Video extrahieren müssen, können Sie KI die schwere Arbeit des Betrachtens und Verstehens überlassen, damit Sie das Beste daraus machen können!

Worauf sollten Sie bei einem AI Video Summarizer achten?

Mein Ziel in diesem Artikel war es, die effizientesten Tools zu identifizieren, mit denen Sie Zeit sparen und Ihre Produktivität steigern können. Dabei habe ich analysiert, wie sich diese KI-Videozusammenfassungen in bestehende Arbeitsabläufe integrieren lassen, wobei ich mich besonders auf ihre Fähigkeiten in folgenden Bereichen konzentriert habe KI für die Dokumentation .

Bei der Auswahl eines KI-Videozusammenfassers sollten Sie die folgenden Faktoren berücksichtigen, um sicherzustellen, dass Sie sich für denjenigen entscheiden, der Ihren Anforderungen am besten entspricht:

Genauigkeit : Der Zusammensteller sollte die wichtigsten Punkte und Ideen erfassen, ohne wichtige Details auszulassen

Geschwindigkeit : Das Tool sollte Videos schnell verarbeiten und Zusammenfassungen in kürzester Zeit liefern

Einfache Benutzung : Eine benutzerfreundliche Oberfläche ist entscheidend für eine effiziente Workflow-Integration

Integration: Prüfen Sie, ob sich der Zusammenfassungsverwalter in Ihren bestehenden technischen Stack integrieren lässt, um einen nahtlosen Betrieb zu gewährleistenkommunikationsmanagement *Kosten: Bewerten Sie die Preispläne, um sicherzustellen, dass sie in Ihr Budget passen, ohne Kompromisse bei den Funktionen einzugehen

Die 10 besten KI-Video-Zusammenfassungen für 2024

1. ClickUp: Das Beste für KI-Videotranskriptionen und Aufgabenmanagement

Verwenden Sie ClickUp Clips, um ein Video und ein Voiceover aufzunehmen und Ihre Ideen deutlich zu machen

ClickUp verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die das Projektmanagement vereinfachen und die Produktivität steigern. Dazu gehören ClickUp-Clips mit dem Sie Bildschirme aufzeichnen, Videoaufnahmen ausschneiden, weitergeben und gemeinsam bearbeiten können.

ClickUp Clips wird erst richtig lebendig, wenn es mit folgenden Programmen zusammenarbeitet ClickUp Gehirn ein KI-Assistent, der Aufnahmen und Clips superschnell und mit großer Genauigkeit transkribiert. Das bedeutet, dass das Dokumentieren, Zusammenfassen und Teilen von Informationen viel einfacher wird.

Automatische Transkription Ihrer Aufnahmen mit ClickUp Brain in wenigen Minuten

Die besten ClickUp-Funktionen

Automatische Transkription von Videoclips, komplett mit Zeitstempeln und durchsuchbarem Text

Sofortiges Teilen durch Einbetten der Clips direkt in ClickUp, über einen öffentlichen Link oder durch Herunterladen der Videodatei

Nahtlose Verbindung mit Slack, Google Drive und vielen anderen Tools

Fügen Sie Kommentare direkt zu Videoclips hinzu, um ein klares und präzises Feedback zu ermöglichen

Verwalten Sie alle Ihre Videoclips in einem organisierten Clips-Hub, so dass Sie leicht auf bestimmte Inhalte zugreifen und danach suchen können

KlickUp Einschränkungen

Die Ersteinrichtung kann zeitaufwändig sein (wie jede KI-Einrichtung, wirklich)

Einige erweiterte Funktionen erfordern eine Lernkurve

KlickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat hinzufügen

KlickUp Bewertungen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Claude 3: Am besten für natürliche Sprachverarbeitung

über Claude Claude 3 wurde von Anthropic entwickelt und ist ein fortschrittliches KI-Modell, das für verschiedene Aufgaben, einschließlich der Videozusammenfassung, konzipiert wurde. Claude 3 ist bekannt für sein hohes Kontextfenster und seine nahezu perfekten Wiedererkennungsfähigkeiten und hebt sich bei der KI-Videozusammenfassung hervor.

Claude 3 liefert präzise und kontextuell relevante Videozusammenfassungen. Dies macht es zu einem ideale Lösung für die Unternehmenskommunikation und den Einsatz im Bildungsbereich, insbesondere in den Bereichen Content-Erstellung, Bildung und Sprachpraxis. Ich würde es jedem empfehlen, der regelmäßig lange Videoinhalte konsumiert und schnell wichtige Informationen aus Videos extrahieren muss.

Claude 3 beste Eigenschaften

Erstellen Sie genaue Zusammenfassungen, die den Kontext und die wichtigsten Punkte beibehalten

Schneller Einstieg dank einer intuitiven Benutzeroberfläche mit flacher Lernkurve

Integrieren Sie das Programm mit Hilfe seiner API in zahlreiche Plattformen für Bildung und Beruf und vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe

Transkribieren und Zusammenfassen in einer beliebigen Sprache Ihrer Wahl

Claude 3 Einschränkungen

Höhere Preise im Vergleich zu einigen Mitbewerbern

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für die Länge der Zusammenfassung

Claude 3 Preise

Kostenloser Plan

Pro: $20/Monat pro Benutzer (mindestens fünf Mitglieder)

Team: $30/Monat pro Benutzer (mindestens fünf Mitglieder)

Claude 3 Bewertungen

G2 : 4.7/5 (22+ Bewertungen)

: 4.7/5 (22+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (4+ Bewertungen)

3. Knowt: Am besten für kollaboratives Lernen über

Knowt Knowt ist ein KI-Videozusammenfassungsprogramm, das Lernenden helfen soll, effektiver zu lernen. Er nutzt KI, um Lernkarten, Notizen und Zusammenfassungen aus verschiedenen Quellen wie PDFs, PowerPoint-Präsentationen und Vorlesungsvideos zu erstellen.

Wenn Sie kamerascheu sind und sich nicht wohl dabei fühlen, während des Live-Unterrichts Fragen zu stellen, oder einfach nur ein Konzept wiederholen und sich Zeit nehmen wollen, um es zu verstehen, dann ist dies ein großartiges Hilfsmittel für Sie.

Knowt verfügt über eine Funktion zur regelmäßigen Wiederholung, die es den Schülern ermöglicht, die Informationen länger zu behalten. Dies kann das Lernen in letzter Minute effektiver machen.

Beste Eigenschaften von Knowt

Einfache Zusammenarbeit mit Gruppenarbeit und Peer-Review-Funktionen

Einfache Anpassung der Länge der Zusammenfassung und der Schwerpunktbereiche

Konvertieren Sie lange Videos (wie Vorlesungen und Webinare) in Notizen und Karteikarten

Nahtlose Integration in Bildungsplattformen wie Google Classroom

Einschränkungen kennen

Begrenzt auf einen Bildungskontext

Begrenzte erweiterte Funktionen im Vergleich zu anderen KI-Videozusammenfassungen

Preise kennen

Student Basic: Kostenlos

Student Plus: $5,99/Monat

Student Ultra: $12.99/Monat

Wissenswerte Bewertungen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

4. Fireflies.ai: Am besten für Besprechungstranskriptionen und Zusammenfassungen

via Glühwürmchen.ai Fireflies.ai ist ein KI-gestützter Meeting-Assistent, der die Transkription und Analyse von Meetings vereinfacht. Zu seinen wichtigsten Funktionen gehören Sprachaufzeichnung, Echtzeit-Transkription und die Erstellung von Meeting-Zusammenfassungen.

Das Tool liefert detaillierte Zusammenfassungen von Besprechungen und fungiert als Besprechungsteilnehmer. Es ist eine wertvolle Software für Fachleute, die aus der Ferne an Meetings teilnehmen und Folgendes benötigen reibungslose und einfache Bildschirmfreigabe bei Videoanrufen.

Fireflies.ai beste Eigenschaften

Automatisches Transkribieren und Zusammenfassen von Besprechungsaufzeichnungen

Einfaches Auffinden und Überprüfen der wichtigsten Punkte vergangener Meetings mithilfe der Suchoption in den Notizen

Aktualisieren Sie Kontaktinformationen mit Meeting-Aufzeichnungen und Gesprächsnotizen durch die Integration mit Ihrem CRM

Integration mit Zoom, Google Meet und anderen gängigen Meeting-Tools

Einschränkungen von Fireflies.ai

Transkriptionen können manchmal kleinere Fehler aufweisen, insbesondere bei starken Akzenten oder Fachjargon

Einige erweiterte Funktionen und Integrationen sind nur mit Premium-Tarifen verfügbar

Fireflies.ai Preise

Kostenloser Plan

Pro-Abo: $18/Monat pro Platz

Business-Tarif: $29/Monat pro Arbeitsplatz

Enterprise-Tarif: $39/Monat pro Arbeitsplatz

Fireflies.ai-Bewertungen

G2: 5/5 (434+ Bewertungen)

5/5 (434+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (9 Bewertungen)

5. Summarize.tech: Am besten für schnelle YouTube-Video-Zusammenfassungen

/via_ Zusammenfassen.tech Summarize.tech ist ein KI-gestütztes Tool, das Zusammenfassungen von langen YouTube-Videos erstellt. Es verwendet fortschrittliche natürliche Sprachverarbeitung, um lange Inhalte in kurze, verständliche Zusammenfassungen zu verdichten. Es ist also ideal für alle, die sich viele YouTube-Videos ansehen.

Sie können die Bibliothek der zusammengefassten Videos durchsuchen oder einen Link zu einem bestimmten Video hinzufügen, das Sie zusammenfassen möchten.

Die besten Eigenschaften von Summarize.tech

Fassen Sie YouTube-Videos beliebiger Länge schnell zusammen

Problemlose Nutzung mit einer intuitiven Benutzeroberfläche

Passen Sie die Länge der Zusammenfassung an Ihre Bedürfnisse an

Summarize.tech Einschränkungen

Funktioniert nur mit YouTube-Videos

Nicht ideal für sehr technische Inhalte

Preise für Summarize.tech

Kostenlos zu benutzen

Zusammenfassen.tech Bewertungen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

6. Notta AI: Am besten für mehrsprachige und Echtzeit-Transkription

via Notta Notta AI ist auf die Erstellung mehrsprachiger Videozusammenfassungen spezialisiert. Es bietet Echtzeit-Transkription und Integration über verschiedene Plattformen hinweg. Es kann sowohl Audio- als auch Videotranskriptionen verarbeiten, was Notta benutzerfreundlich macht.

Mit Notta können Sie Live-Meetings, Audio- und Videodateien schnell und präzise in Text transkribieren. Sie können auch Audio- oder Videodateien zur Transkription hochladen oder sie über ihre URL importieren. Das Tool unterstützt über 104 Sprachen und bietet Funktionen wie Sprecheridentifikation, Zeitstempel und automatische Korrekturen, um eine hohe Qualität der Transkriptionen zu gewährleisten.

Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass es nicht nur Besprechungsnotizen transkribiert, sondern sie auch zusammenfasst. Außerdem hat mir die übersichtliche Benutzeroberfläche gefallen.

Die besten Funktionen von Notta AI

Transkribieren von Live-Meetings und aufgezeichneten Dateien in Echtzeit

Transkribieren von Videos in über 104 Sprachen

Integration mit Plattformen wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams

Notta AI Einschränkungen

Für einige erweiterte Funktionen wie die mehrsprachige Transkription ist der Pro- oder Business-Tarif erforderlich

Die kostenlose Version hat eine begrenzte Anzahl von Transkriptionsminuten pro Monat

Preise für Notta AI

Kostenloses Paket

Pro: $14.99 /Monat pro Platz

Business: $27.99 /Monat pro Arbeitsplatz

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Notta AI-Bewertungen

G2: 4.6/5 (103 Bewertungen)

4.6/5 (103 Bewertungen) Capterra: Nicht verfügbar

7. Recall Video Summarizer: Am besten für den persönlichen Gebrauch

via Rückruf Recall eignet sich hervorragend zum Zusammenfassen von Online-Inhalten und zum Organisieren dieser Inhalte in einer persönlichen Wissensdatenbank. Es ist ideal für Benutzer, die Informationen aus verschiedenen Online-Quellen speichern, kategorisieren und überprüfen möchten. Das Tool kategorisiert und verknüpft automatisch zusammenfassungen für Schulungsvideos , Lernvideos usw. und erleichtert das Abrufen von Wissen.

Zu den Funktionen von Recall gehören Zusammenfassungen von Webseiten, Blogs, Artikeln und PDFs. Besonders gut gefällt mir, dass es einen Offline-Zugang bietet, was es zu einem Werkzeug für kontinuierliches Lernen und Informationsmanagement macht.

Die besten Funktionen des Recall-Videozusammenfassers

Sekundenschnelle Einrichtung und Nutzung über eine einfache Schnittstelle

Automatisches Kategorisieren und Verknüpfen von gespeicherten Zusammenfassungen

Generieren Sie Fragen aus gespeicherten Zusammenfassungen, um Ihr Wissen zu testen

Einfaches Verständnis komplexer Ideen durch miteinander verknüpfte Inhalte in einem Wissensdiagramm

Exportieren Sie Ihre Notizen überall im Markdown-Format

Bitte beachten Sie die Einschränkungen des Videozusammenfassungsprogramms

Begrenzte erweiterte Funktionen im Vergleich zu einigen anderen KI-Videozusammenfassungen

Möglicherweise nicht gut skalierbar für größere Projekte

Preise für Videozusammenfassungen abrufen

Recall lite: Kostenlose Nutzung

Recall plus: $10 pro Monat

Recall business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen von Recall-Videozusammenfassungen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

8. Jede Zusammenfassung: Am besten für den allgemeinen Gebrauch

über Jede Zusammenfassung Any Summary wird von ChatGPT unterstützt und fasst lange Audio- und Videodateien schnell zusammen. Es unterstützt verschiedene Dateitypen, darunter Bilder, Audio-, Video-, Text- und CSV-Dateien, was es zu einer vielseitigen Lösung für die Zusammenfassung von Inhalten aus verschiedenen Quellen macht. Sie können auch einen YouTube-Video-Link hinzufügen, um eine Videozusammenfassung zu erhalten.

Beste Eigenschaften von Any Summary

Wählen Sie das gewünschte Zusammenfassungsformat, einschließlich Aufzählungszeichen, Zitate oder Zusammenfassungen

Fassen Sie Dateien oder URLs in verschiedenen Formaten zusammen, darunter PDFs, Word-Dokumente, MP3s und mehr

Erstellen Sie schnell Zusammenfassungen und sparen Sie Zeit und Mühe beim Projektmanagement

Einschränkungen bei Zusammenfassungen

Bei sehr technischem Inhalt kann es weniger genau sein

Neue Benutzer benötigen möglicherweise Zeit, um die erweiterten Funktionen vollständig zu nutzen

Einige Benutzer haben über Schwankungen in der Genauigkeit der Zusammenfassungen berichtet

Zusammenfassungspreise

Kostenlos zu benutzen

Zusammenfassung der Bewertungen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Kapitelra: Nicht verfügbar

9. Descript Summarizer: Am besten für Inhaltsersteller

über Beschreibung Descript ist ein All-in-One-Tool für Audio- und Videobearbeitung, Transkription und Zusammenfassung. Es wurde entwickelt, um den Bearbeitungsprozess zu vereinfachen, so dass er auch für Personen ohne umfassende technische Kenntnisse zugänglich ist.

Die KI-gestützte Videozusammenfassung von Descript liefert Ihnen präzise und nahezu sofortige Ergebnisse. Das Tool identifiziert und beschriftet außerdem automatisch die Sprecher, ermöglicht die Transkription von Audio in mehr als 20 Sprachen und bietet einen cloudbasierten Versionsverlauf, damit Sie (und alle anderen, mit denen Sie arbeiten) alle vorgenommenen Änderungen nachvollziehen können.

Descript Summarizer - die besten Eigenschaften

Bearbeiten Sie Videos und erstellen Sie Zusammenfassungen mit demselben Tool

Erstellen Sie YouTube-Beschreibungen, Skriptentwürfe und mehr mit dem KI-Assistenten Underlord

Detaillierte Bearbeitung mit textbasierter Bearbeitung, Entfernung von Füllwörtern und KI-generierten Sprachfunktionen

Bildschirmaktivitäten aufzeichnen und steuern Sie Audio- und Videositzungen aus der Ferne

Einschränkungen des Descript Summarizer

Höherer Preis

Erfordert eine Lernkurve für erweiterte Funktionen

Benutzer haben über einen Qualitätsverlust bei den exportierten Dateien berichtet

Preise für Descript Summarizer

Kostenloser Plan

Hobbyist: $19 /Monat pro Person

Kreativer: $35 /Monat pro Person

Geschäftlich: $50 /Monat pro Person

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Descript Summarizer Bewertungen

G2: 4.6/5 (560+ Bewertungen)

4.6/5 (560+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (160+ Bewertungen)

10. ScreenApp Video Summarizer: Am besten für die webbasierte Nutzung

via BildschirmApp ScreenApp Video Summarizer ist ein webbasiertes Tool zum Transkribieren und Zusammenfassen von Online-Videos. Es ermöglicht Ihnen, Bildschirme aufzuzeichnen, Audio mit hoher Genauigkeit zu transkribieren, Transkripte zusammenzufassen (und Zusammenfassungen zu exportieren) und Text in Kurznotizen (mit Zeitstempel) zu verwandeln.

Das Tolle an ScreenApp ist, dass Sie auch mit Ihren Videos chatten können - wenn Sie bestimmte Informationen aus dem Video benötigen, fragen Sie einfach den integrierten Chatbot, und er gibt Ihnen, was Sie brauchen.

Außerdem können Sie Videos in über 50 Sprachen übersetzen und Videos in einer Vielzahl von Formaten wie .mp4, .mov, .avi und anderen hochladen.

Die besten Eigenschaften von ScreenApp Video Summarizer

Legen Sie los, ohne eine App herunterladen zu müssen

Schnelles und genaues Zusammenfassen von Online-Videos

Einfaches Hochladen von Videos und Aufzeichnen von Bildschirmen in Echtzeit

Chatten Sie mit Ihren Aufnahmen und extrahieren Sie wertvolle Informationen schneller

Übersetzen Sie Videotranskripte und Zusammenfassungen in über 50 Sprachen

Einschränkungen von ScreenApp Video Summarizer

Begrenzte Offline-Fähigkeiten

Weniger Anpassungsoptionen im Vergleich zu Desktop-Anwendungen

Preise für ScreenApp Video Summarizer

Starter: Kostenlose Nutzung

Wachstum: $19 /Monat pro Benutzer

Business: $39 /Monat pro Benutzer

Unternehmen: $99 /Monat pro Benutzer

ScreenApp Video Summarizer Bewertungen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht genug Bewertungen

Stop 1.5Xing Videos, Start 1.5Xing Workflows

Ich finde es absolut unerträglich, stundenlanges Videomaterial im Schnelldurchlauf anzuschauen und mir jedes Mal Notizen zu machen, wenn ich wichtige Informationen entdecke, die ich mir merken sollte. Das ist schmerzhaft.

Und die Sache ist die, dass man es nicht immer richtig macht - es ist so leicht, ein paar Details zu übersehen, die sich später als Schlüsselkonzepte herausstellen.

KI-Videozusammenfassungen sind ein Segen. Ich habe so viele wertvolle Stunden gespart, nicht nur beim Durchsehen von Videos, sondern auch beim Organisieren und Weitergeben der Videos.

Es gibt unzählige kostenlose, kostenfreie und kostenpflichtige Tools, die Videos schnell und präzise transkribieren und zusammenfassen können. Ich habe eine ganze Reihe davon ausprobiert, und ClickUp ist definitiv am einfachsten zu bedienen. Außerdem verfügt es über weitere Funktionen wie Dokumentation, Chat usw., was bedeutet, dass ich meine gesamte Arbeit auf einer einzigen Plattform erledigen kann.

Claude war auch ziemlich anständig (aber Junge, kostet das eine Bombe).

Das KI-Videozusammenfassungstool von ClickUp (und eine Menge anderer Funktionen) ist kostenlos. Probieren Sie es aus und beobachten Sie, wie Ihre Arbeitsabläufe viel einfacher werden!