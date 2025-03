10 beste KI Meeting-Zusammenfassungen

Seien wir ehrlich - das Anfertigen von Notizen während eines Meetings kann ein Drahtseilakt sein. Sie versuchen, sich auf einen wichtigen Schlüssel zu konzentrieren und gleichzeitig Notizen zu machen, damit Sie es nicht vergessen.

Aber was wäre, wenn Sie nicht zwischen Aufmerksamkeit und dem Erfassen aller wichtigen Details wählen müssten?

Dank der KI-Zusammenfassungen für Meetings müssen Sie das nicht. Mit diesen Tools können Sie sich voll und ganz auf die Unterhaltung konzentrieren, da Sie wissen, dass die KI die Notizen des Meetings für Sie erfasst und zusammenfasst. 🤖

Von der Aufzeichnung von Elementen bis hin zur Erstellung klarer Zusammenfassungen - KI-Meeting-Zusammenfassungen machen manuelle Notizen überflüssig und ermöglichen es Ihnen, in Ihren Meetings präsenter und produktiver zu sein.

Hat das Ihr Interesse geweckt? 🤔

Dann lesen Sie weiter, um die 10 besten KI-Meeting-Zusammenfassungen kennenzulernen, die Ihnen helfen können, Ihren Workflow zu verändern.

Worauf sollten Sie bei einem KI-Notiz-Zusammenfassungsprogramm achten?

Bei der Auswahl des richtigen KI-Meeting-Zusammenfassers geht es nicht nur darum, ein Tool zu finden, das "funktioniert" Es sollte leistungsfähig, benutzerfreundlich und reaktionsschnell sein. Abgesehen davon gibt es einige wichtige Eigenschaften, auf die Sie achten sollten:

Genauigkeit: Wählen Sie einen KI-Meeting-Zusammenfassungsdienst, der genaue Meeting-Abschriften erstellt. Er erleichtert das Anfertigen von Notizen und gewährleistet maximale Zuverlässigkeit

Wählen Sie einen KI-Meeting-Zusammenfassungsdienst, der genaue Meeting-Abschriften erstellt. Er erleichtert das Anfertigen von Notizen und gewährleistet maximale Zuverlässigkeit Benutzerdefinierbarkeit: Entscheiden Sie sich für ein Tool, das benutzerdefinierte Optionen bietet. Instanzen, die KI-Zusammenfassungen für Meetings erstellen, sollten Ihnen beispielsweise die Möglichkeit bieten, verschiedene Notizen für Meetings nach Länge, Details, Schlüsseln usw. zu personalisieren.

Entscheiden Sie sich für ein Tool, das benutzerdefinierte Optionen bietet. Instanzen, die KI-Zusammenfassungen für Meetings erstellen, sollten Ihnen beispielsweise die Möglichkeit bieten, verschiedene Notizen für Meetings nach Länge, Details, Schlüsseln usw. zu personalisieren. Integrationsmöglichkeiten: Wählen Sie ein Tool, das sich mit Tools und Software von Drittanbietern integrieren lässt. Dazu gehören beliebte Apps und Tools für Videokonferenzen wie Zoom und Google Meet, Plattformen für die Zusammenarbeit wie Microsoft Teams und Kalender-Tools wie Calendly

Wählen Sie ein Tool, das sich mit Tools und Software von Drittanbietern integrieren lässt. Dazu gehören beliebte Apps und Tools für Videokonferenzen wie Zoom und Google Meet, Plattformen für die Zusammenarbeit wie Microsoft Teams und Kalender-Tools wie Calendly Sprachunterstützung: Suchen Sie ein Tool, das verschiedene globale und regionale Sprachen unterstützt. Dies erleichtert die Transkription in Echtzeit und hilft, Meetings effizienter aufzuzeichnen

Suchen Sie ein Tool, das verschiedene globale und regionale Sprachen unterstützt. Dies erleichtert die Transkription in Echtzeit und hilft, Meetings effizienter aufzuzeichnen Sicherheit: Wählen Sie einen KI-Notizzusammensetzer, der robuste Sicherheitsmaßnahmen bietet und die Datenschutzbestimmungen einhält, um sicherzustellen, dass die Details, die Sie in Ihren Videoaufnahmen freigeben, vor unbefugtem Zugriff geschützt sind

Hier ist ein schneller Vergleich der besten Tools auf dem Markt, um Ihnen bei der Auswahl des richtigen KI Meeting Summarizers für Ihre speziellen Anforderungen zu helfen. Wir haben sie nach den besten Anwendungsfällen, den wichtigsten Features, dem Preis und dem Angebot eines kostenlosen Plans aufgeschlüsselt. Auf diese Weise können Sie leicht das Tool finden, das zu Ihrem Workflow und Ihrem Budget passt.

Tool Best for Free-Plan Paid Plan Starting from Key Features ClickUp KI-gesteuerte Zusammenfassung von Meeting-Notizen Ja $7/Monat Echtzeit-Transkription, Konvertierung von Aufgaben, Speicherung von Dokumenten Fireflies.ai Automatische Erfassung von Notizen zu Meetings Ja $18/Monat Zusammenfassung von Video-Meetings und Browser-Erweiterung für einfache Nutzung Otter.ai Zusammenfassen von Online-Meetings Ja $16.99/Monat Generiert Zusammenfassungen von Meetings, mobile App, hebt Schlüsselpunkte hervor Avoma Einblicke in Meetings gewinnen Ja $24/Monat Bietet Einblicke in Meetings, Bearbeitung von Transkriptionen, CRM-Integration Fathom Zusammenfassen von Meeting-Videos Ja $19/Monat Fasst Video-Meetings zusammen, Browser-Erweiterung für einfache Nutzung Fellow Erstellen von Meeting-Agenden Ja $11/Monat Live-Erfassung von Notizen, Aufgabenzuweisung, Benachrichtigungen in Echtzeit Sembly KI Aufzeichnung von Meetings Ja $29/Monat pro Platz Tags für Schlüsselmomente, unterstützt 48 Sprachen, Stichwortsuche Laxis Extrahieren von Notizen aus Meetings Ja $13,33/Monat Fasst Kundenmeetings zusammen, generiert umsetzbare Erkenntnisse Jamie KI Zusammenfassen von Meetings (virtuell und persönlich) Ja $26.31/Monat Übersetzt Transkripte in über 20 Sprachen, markiert wichtige Momente Rewatch Videos notieren Ja $23,75/Monat Organisiert Meetings nach Kanal, bietet Analysen, gibt Zusammenfassungen frei

Vergleichstabelle für KI-Meeting-Zusammenfassungen

Nachdem Sie nun einen kurzen Vergleich der besten KI-Meeting-Zusammenfassungen gesehen haben, wollen wir uns genauer ansehen, was die einzelnen Tools auszeichnet. Von der Echtzeit-Transkription bis hin zu nahtlosen Integrationen und Automatisierungs-Features werden wir die einzigartigen Vorteile und Limits dieser Tools untersuchen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können, welches Tool am besten zu den Anforderungen Ihres Teams passt.

1. ClickUp (Beste Zusammenfassung von Meeting-Notizen mit Hilfe von KI)

Sie suchen einen KI-Assistenten für Ihren Arbeitsplatz, der robust, vielseitig und leistungsstark ist? Suchen Sie nicht weiter - ClickUp ist die ultimative Lösung für Sie. 🏆

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Projektmanagement und bietet alle Tools und Features, die Sie benötigen, um jeden Aspekt Ihrer Arbeit zu vereinfachen - auch das Anfertigen von Notizen ist keine Ausnahme.

Was macht ClickUp zum Besten in diesem Geschäft? Das Geheimnis ist weit verbreitet - sein Umfang! Im Gegensatz zu anderen Tools bietet ClickUp Lösungen für die Optimierung von Notizen in synchronen und asynchronen Meetings.

Stellen Sie sich eine Lösung aus einer Hand vor, um Tagesordnungen für Meetings zu erstellen, Inhalte von Meetings zusammenzufassen und automatisierte Notizen für Meetings zu erhalten. Geben Sie ein ClickUp Meetings .

Allumfassendes Meeting-Management, das ein Retter für alle Ihre Echtzeit-Team-Hürden ist.

Aber halt - das ist noch nicht einmal die Hälfte dessen, was ClickUp bietet.

erstellen Sie sofortige Echtzeit-Zusammenfassungen und Notizen zu jedem Meeting mit ClickUp Brain

Verbesserte Transkription von Video-Meetings mit ClickUp Brain und Clips ClickUp Gehirn hilft Ihnen bei der Erstellung von Meeting-Agenden, Echtzeit-Transkriptionen von Meetings, Zusammenfassungen, Schlüssel-Einsichten und Dokumenten - und das alles mit nur wenigen Eingabeaufforderungen. Es hilft Ihnen auch, Diskussionen zu analysieren und automatisch Elemente zu markieren. Anschließend wandelt es diese in Aufgaben um und weist sie den jeweiligen Beteiligten zu.

Mit der Zusammenfassungsfunktion des Tools erhalten Sie außerdem mit wenigen Klicks einen kurzen Überblick über die wichtigsten Entscheidungen, Elemente und Erkenntnisse.

Das ist noch nicht alles! Kombinieren Sie ClickUp Brain mit ClickUp Clips um alle asynchronen Video Meetings perfekt zu transkribieren!

organisieren Sie Ihre Notizen zu Meetings, Tagesordnungen, Diskussionen usw. an einem Ort mit ClickUp Docs

Organisierte Dokumente mit ClickUp Docs

Ein großer Nachteil herkömmlicher KI-Meeting-Zusammenfassungen ist die Skalierbarkeit. Wenn Ihr Team wächst, wird es schwierig, die wichtigen Punkte, die in jedem Meeting besprochen wurden, festzuhalten. Aber nicht mit ClickUp Dokumente .

Mit diesem Tool können Sie alle Ihre früheren Notizen, Abschriften, Zusammenfassungen und Videos zu einem Meeting an einem Ort zusammenfassen.

Darüber hinaus bietet ClickUp auch zwei gebrauchsfertige, anpassbare Vorlagen für die Verwaltung von Meetings und Notizen.

Vorlagen für Meetings, die Sie verwenden können

Mit dem ClickUp Meeting Notizen Vorlage erstellen Sie klare Richtlinien und Strukturen für Ihre Meetings, die Tagesordnung, Notizen, Diskussionen, Elemente für Aktionen usw. Außerdem erstellt es automatisch Aufgaben aus den Elementen für Aktionen in Meetings, zentralisiert Meeting-Dokumente für einen einfachen Zugriff und optimiert die Zusammenarbeit mit Echtzeit-Updates und Kommentaren.

Darüber hinaus bietet die ClickUp Meeting-Protokoll Vorlage bietet eine Grundstruktur für die Aufzeichnung von Meeting-Protokollen als Dokument in der ClickUp-Plattform. Sie hilft Ihnen, Meeting-Protokolle aufzuzeichnen, Diskussionen, Entscheidungen und Folgemaßnahmen in einem strukturierten Format zu organisieren und Meeting-Protokolle einfach mit Ihrem Team freizugeben und zu aktualisieren.

Perfekt für: Projektmanager und Teams, die mit mehreren Projekten jonglieren und detaillierte Zusammenfassungen von Meetings, Aufgaben und eine nahtlose Integration mit anderen Tools für das Arbeitsmanagement benötigen.

ClickUp beste Features

Konvertieren Sie Notizen und Elemente direkt in Aufgaben und weisen Sie Verantwortlichkeiten in Echtzeit zu

Legen Sie automatische Erinnerungen für Folgeaufgaben fest, um sicherzustellen, dass nach dem Meeting kein Element vergessen wird

Live-Zusammenarbeit mit Teammitgliedern an Meeting-Dokumenten, so dass alle gleichzeitig mitarbeiten können

Verwenden Sie Rich-Text-Optionen wie Fettdruck, Überschriften und Aufzählungspunkte, um Ihre Notizen zu formatieren und übersichtlich zu gestalten

Einfaches Durchsuchen vergangener Notizen und Diskussionen, um schnell auf wichtige Informationen zugreifen zu können

Synchronisierung mit wichtigen Meeting-Plattformen und Kalendern wie Google Meet und Outlook, um Meetings zu planen und Notizen mit bestimmten Ereignissen zu verknüpfen

ClickUp Beschränkungen

Neue Benutzer haben möglicherweise eine leichte Lernkurve

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Fireflies.ai (Am besten für Notizen in Meetings)

/via_ Firefiles.ai Fireflies.ai ist ein intuitiver KI-Assistent für Meetings, der automatische Meeting-Notizen .

Mit dem tool können Sie die wichtigsten Themen filtern und anhören, Kommentare hinzufügen, Mitglieder des Teams anheften, die Zeiterfassung des Sprechers verfolgen und vieles mehr. Es eignet sich perfekt für die Erstellung mundgerechter Zusammenfassungen, die das Durcheinander langer Meetings durchbrechen.

Perfekt für: Ferngesteuerte oder verteilte Teammitglieder, die schnelle, mundgerechte Zusammenfassungen langer Meetings benötigen und ihre Notizen einfach über Plattformen wie Slack oder Asana freigeben möchten.

Fireflies.ai beste Features

Durchsuchen Sie vergangene Meetings und Protokolle anhand von Schlüsselwörtern und Phrasen mit KI-gestützter Suche

Erfassen und Zusammenfassen von Handlungselementen aus Diskussionen mit Hilfe von Unterhaltung

Meeting-Notizen freigeben sofort mit Ihrem Team über Slack, Notion, Asana, etc.

Integrieren Sie Kalender Apps wie Google Kalender, um Meetings zu planen und zu synchronisieren

Fireflies.ai Beschränkungen

Hohe Kosten für erweiterte Features

Erfordert aufwendiges manuelles Setup für benutzerdefinierte Workflows

Minimaler Offline Support

Preise von Fireflies.ai

Free Forever

Pro: $18/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

$18/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung) Business: 29$/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

29$/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung) Enterprise: 39$/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

Fireflies.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (490+ Bewertungen)

4.8/5 (490+ Bewertungen) Capterra: NA

3. Otter.ai (Am besten für die Zusammenfassung von Online Meetings)

via Otter.kiOtter.ai ist eine bekannte KI, die Meetings zusammenfasst, um die Zusammenarbeit zwischen entfernten Teams zu erleichtern.

Das Tool automatisiert alle Aktivitäten im Meeting-Raum vollständig. Es erstellt Zusammenfassungen von Meetings, weist den Teammitgliedern Elemente zu, liefert Untertitel für persönliche und virtuelle Meetings usw.

✅ Perfekt für: Teams, die von unterwegs aus klare Zusammenfassungen von Meetings erstellen müssen, mit starker Unterstützung für mobile Apps und Integration mit Tools für Videokonferenzen.

Otter.ai beste Features

Sparen Sie Zeit, indem Sie sich 30-Sekunden-Zusammenfassungen von 1 Stunde langenmeeting-Protokolle Nutzen Sie die mobile App, um auch unterwegs an Meetings teilzunehmen und Abschriften zu erstellen

Gewinnen Sie mit dem Otter KI Chat Feature direkte Einblicke in die wichtigsten Themen, die in einem Meeting besprochen wurden

Otter.ai Einschränkungen

Limitierte Exportoptionen

Free-Plan mit Einschränkungen

Limitierte Integration mit Tools von Drittanbietern

Preise von Otter.ai

Basic: Free Forever

Free Forever Pro: $16.99/Monat pro Benutzer

$16.99/Monat pro Benutzer Business: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Otter.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (240+ Bewertungen)

4.3/5 (240+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

4. Avoma (Am besten für die Gewinnung von Einblicken in Meetings)

via Avoma Avoma ist ein KI-Assistent für Meetings, der für die Automatisierung des gesamten Lebenszyklus von Meetings bekannt ist - von der Planung bis zur Durchführung.

Er hilft Ihnen bei der Erstellung meeting-Agenden , transkribieren Meetings, erhalten genaue Zusammenfassungen und Notizen zu Meetings und vieles mehr. Avoma konzentriert sich auf die Verbesserung von Vertriebs- und Marketingergebnissen und bietet umsetzbare Schlüsselerkenntnisse aus Kundenmeetings, die sich als wertvoll für den Abschluss eines Geschäfts erweisen.

Perfekt für: Vertriebsteams, die verwertbare Erkenntnisse aus Kundenmeetings gewinnen, Gesprächsmuster nachverfolgen und die Effizienz ihrer Meetings verbessern möchten, um Geschäfte schneller abzuschließen.

Avoma beste Features

Bearbeitung und benutzerdefinierte Anpassungmeeting-Transkriptionen in Echtzeit, um Zusammenfassungen zu optimieren oder zusätzliche Notizen hinzuzufügen

Nachverfolgung von Unterhaltungen wie Gesprächsanteil, Sprechtempo und Interaktionsmuster zur Verbesserung der Effizienz von Meetings

Integration mit einem Bereich von CRM-, Kalender-, Conferencing- und Dialer-Tools

Avoma-Einschränkungen

Höhere Lernkurve

Teuer für kleine Teams

Nicht ideal für die Transkription von nicht-englischen Meetings aufgrund von Problemen mit der Genauigkeit

Avoma-Preise

Basic: Free Forever

Free Forever Starter: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Plus: $59/Monat pro Benutzer

$59/Monat pro Benutzer Business: $99/Monat pro Benutzer

$99/Monat pro Benutzer Enterprise: $109/Monat pro Benutzer

Avoma Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,320+ Bewertungen)

4.6/5 (1,320+ Bewertungen) Capterra: NA

5. Fathom (Am besten für die Zusammenfassung von Meeting Videos)

via Fathom Wenn Sie auf der Suche nach einer KI für die Zusammenfassung von Meetings sind, um interne Meetings in Ihrem Unternehmen zu erleichtern, sollten Sie sich Fathom ansehen. Es ist umfassend und dennoch recht einfach zu navigieren.

Fathom erledigt alles - von der Aufnahme von Videos aus Meetings bis zu deren Transkription. Es hilft Ihnen, Zusammenfassungen von Meetings zu erstellen, Aufgaben mit Ihrem CRM zu synchronisieren und Notizen zu Meetings für Ihre Mitarbeiter freizugeben. Darüber hinaus bietet Fathom vordefinierte vorlagen für Meeting-Notizen um den Prozess zu beschleunigen.

Perfekt für: Organisationen, die häufig Video-Meetings abhalten und leicht verdauliche Zusammenfassungen und Aktionspunkte wünschen, ohne sich durch stundenlanges Videomaterial wühlen zu müssen.

Die besten Features von Fathom

Nach jedem Meeting erhalten Sie kurze Zusammenfassungen, damit Sie sich nicht mit langen Abschriften herumschlagen müssen

Markieren Sie wichtige Diskussionen, um sicherzustellen, dass wichtige Erkenntnisse und Aktionspunkte hervorgehoben werden und leicht zugänglich sind

Verwenden Sie die Browser-Erweiterung von Fathom, um Meetings zu erfassen und zu transkribieren, ohne eine Desktop-App zu installieren

Fathom Beschränkungen

Unterstützt nur Video-Anrufe

Limitierte Export- und Freigabe-Features im kostenlosen Plan

Preise von Fathom

Free Forever

Premium: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Team Edition: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Team Edition Pro: $39/Monat pro Benutzer

Fathom Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (3,270+ Bewertungen)

5/5 (3,270+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (490+ Bewertungen)

6. Fellow (am besten für die Erstellung von Meeting-Agenden)

/via_ Mitstreiter Fellow ist nicht nur ein beliebter KI-Zusammenfassungsdienst für Meetings, sondern auch für die Erstellung gut geplanter, KI-gesteuerter Meeting-Agenden bekannt.

Das Tool ist ideal für die Erstellung von Meeting-Notizen und hilft bei der Erstellung von abgeschlossenen Transkripten, der Hervorhebung von Schlüsselmomenten, dem Durchsuchen von KI-Notizen zu Meetings und der Erstellung von Zusammenfassungen.

Dennoch kann die Navigation komplex sein, vor allem, wenn Sie noch nie ein ähnliches Tool verwendet haben.

✅ Perfekt für: Teams, die strukturierte, tagesordnungsbezogene Meetings benötigen, bei denen sichergestellt werden muss, dass jeder wichtige Diskussionspunkt erfasst wird und Folgeaufgaben klar definiert sind.

Beste Features anderer Anbieter

Meeting-Notizen festhalten während Live-Unterhaltungen auf Zoom, Google Meet usw., um sicherzustellen, dass alle Schlüsselpunkte in Echtzeit dokumentiert werden

Erhalten Sie Benachrichtigungen in Echtzeit für Elemente, die sich aus Meetings ergeben

Zuweisung von Aufgaben und Elementen aus Meeting-Protokollen an Teammitglieder direkt über die Plattform

Einschränkungen für Kollegen

Limitierte Features für die Automatisierung

Teuer für größere Teams

Gleiche Preise

Free Forever

Pro: $11/Monat pro Benutzer

$11/Monat pro Benutzer Business: $10/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$10/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Freunden

G2: 4.7/5 (2,200+ Bewertungen)

4.7/5 (2,200+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (30+ Bewertungen)

7. Sembly KI (Am besten für die Aufzeichnung von Meetings)

/via_ Baugruppe KI Sembly ist ein KI meeting tool das automatische Notizen zu Meetings und mundgerechte, intelligente Zusammenfassungen liefert.

Mit dem Tool können Sie das gesamte Transkript eines aufgezeichneten Meetings für Ihr Team freigeben. Darüber hinaus lässt sich Sembly in verschiedene Tools integrieren, um die Zusammenarbeit und den Workflow zu optimieren, und unterstützt 48 Sprachen.

Perfekt für: Globale Teams, die ein Tool benötigen, das mehrsprachigen Support und eine automatische Transkription von Meeting-Notizen bietet und so die Zusammenarbeit in verschiedenen Sprachen erleichtert.

Montage KI beste Features

Markieren Sie Schlüsselmomente bei Unterhaltungen in Meetings, damit Sie später wichtige Gesprächspunkte im Transkript leicht wiederfinden können

Durchsuchen Sie Meeting-Zusammenfassungen mit Hilfe von Stichwortfiltern, um bestimmte Diskussionen oder Aktionspunkte schnell zu finden

Automatische Synchronisierung von Meeting-Notizen mit Tools wie Asana, Trello und Slack für eine verbesserte Zusammenarbeit

Einschränkungen der KI

Keine Bearbeitung in Echtzeit

Transkriptionen können ungenau sein

Steile Lernkurve für die Verwendung des Tools

Montage KI Preise

Personal: Free Forever

Free Forever Professionell: $15/Monat (jährliche Abrechnung)

$15/Monat (jährliche Abrechnung) Team: 29 $/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

29 $/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Montage KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

4.6/5 (30+ Bewertungen) Capterra: NA

8. Laxis-Best for extracting notes

/via_ Laxis Sind Sie auf der Suche nach KI-Tools für die Zusammenfassung von Meetings, die wichtige Erkenntnisse aus langwierigen Kundeninteraktionen gewinnen können? Dann schauen Sie sich Laxis an.

Nach dem Motto "conversations to conversions" erstellt dieser KI-Notizenschreiber prägnante Zusammenfassungen von Abschriften von Kundengesprächen. Auf diese Weise können Sie auf wichtige Elemente zugreifen, an denen Sie arbeiten können, um Ergebnisse zu erzielen. Außerdem lässt sich Laxis in CRM-Tools integrieren, um Ihnen zu helfen meeting-Notizen zu organisieren und halten Sie sie griffbereit.

Perfekt für: Kundenerfolgs- und Vertriebsteams, die Kundenunterhaltungen schnell in verwertbare Erkenntnisse umwandeln müssen und sich auf das Erzielen von Ergebnissen aus Meetings konzentrieren.

Laxis beste Features

Meetings zusammenfassen mit KI-gestützten Erkenntnissen zur automatischen Generierung von Elementen, Schlüsseln und weiteren Schritten

Erfassen Sie Schlüsselpunkte und Phrasen während Meetings, um später darauf zugreifen zu können

Laxis-Einschränkungen

Einfache Optionen zur Extraktion von Notizen

Minimaler Support für Live Meetings und Zusammenarbeit

Preise für Laxis

free Forever: Basic: Kostenlos für immer

Kostenlos für immer Premium: $13.33/Monat

$13.33/Monat Business: $24.99/Monat

$24.99/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Laxis Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (20+ Bewertungen)

4.9/5 (20+ Bewertungen) Capterra: NA

9. Jamie KI (Am besten für die Zusammenfassung von Meetings)

/via_ Jamie KI Jamie ist ein KI App zur Aufnahme von Notizen die automatisch Notizen auf Plattformen wie Google Meet erstellt. Aber das ist nicht das einzige Limit.

Auch wenn Sie an einem persönlichen Meeting teilnehmen, kann Jamie Ihnen helfen, präzise Zusammenfassungen, Abschriften und Elemente zu extrahieren. Außerdem können Sie sich Zusammenfassungen von Meetings oder vergangenen Meetings ansehen, um Einblicke zu gewinnen und auf wichtige Informationen zuzugreifen.

Perfekt für: Teams, die sowohl in virtuellen als auch in physischen Einstellungen arbeiten, da Jamie die wichtigsten Diskussionspunkte von persönlichen und Online-Meetings effizient erfasst und zusammenfasst.

Die besten Features von Jamie AI

Nutzen Sie die KI von Jamie, um Aktionspunkte und nächste Schritte für schnelles Handeln zu identifizieren

Automatisches Taggen von Schlüsselmomenten in Echtzeit, um wichtige Punkte wieder aufzugreifen

Übersetzen von Meeting-Transkripten in über 20 Sprachen für eine nahtlose Kommunikation

Einschränkungen der KI von Jamie

Limitierte Integrationen mit Plattformen

Minimale Formatierungsoptionen

Preise von Jamie KI (Stand: 10.07.2024)

Free Forever

Standard: $26.31/Monat (umgerechnet am 7/10/24)

$26.31/Monat (umgerechnet am 7/10/24) Pro: 51,53 $/Monat (umgerechnet am 24.10.07)

51,53 $/Monat (umgerechnet am 24.10.07) Executive: $108,54/Monat (umgerechnet am 7/10/24)

Jamie KI Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Capterra: NA

10. Rewatch (Am besten für Notizen zu Videos)

/via_ Erneut ansehen Rewatch, ein weiteres beliebtes KI-Notizprogramm, dient gleichzeitig als Bildschirmschreiber für Teams und Profis.

Mit Rewatch erhalten Sie Zusammenfassungen von Meetings, Abschriften, Elemente für Aktionen - einfach alles. Das Tool ist kollaborativ und umfassend und dient als Komplettlösung für alle Anforderungen an Online-Meetings.

Perfekt für: Teams, die Video-Inhalte aufzeichnen und sich auf diese verlassen, mit detaillierten Zusammenfassungen, Analysen zum Engagement des Teams und organisierten Archiven für Meetings zum einfachen Nachschlagen.

Wiederholung der besten Features

Erstellen Sie Kanäle, um Meetings nach Teams oder Projekten zu organisieren,

Geben Sie automatisierte Zusammenfassungen oder bestimmte Clips des Meetings für Ihr Team frei

Erhalten Sie Analysen zu Team-Engagement, Videoaufrufen, Suchanfragen usw.

Beschränkungen für Wiederholungen

Teuer bei regelmäßiger Nutzung

Erfordert hohe Bandbreite

Transkribiert keine Telefongespräche

Preise neu sehen

Kostenlos: Free Forever

Free Forever Team: $23.75/Monat pro Benutzer

$23.75/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen ansehen

G2: 4.5/5 (190+ Bewertungen)

4.5/5 (190+ Bewertungen) Capterra: NA

Notieren Sie alle Ihre Meetings mit dem besten KI Meeting Summarizer-ClickUp!

In der heutigen schnelllebigen Welt kann das manuelle Aufschreiben von Notizen zu Meetings eine erhebliche Zeitverschwendung und Ablenkung darstellen. Hier kommt ein KI Meeting Summarizer ins Spiel, um den Prozess zu rationalisieren.

Diese Tools sparen Zeit, indem sie automatisch Notizen zu Meetings erstellen und sicherstellen, dass alle Highlights, Schlüssel und Elemente aus Ihren Meetings genau erfasst werden. ✍️

Viele dieser Tools lassen sich mühelos in gängige Videokonferenzsoftware wie Google Meet integrieren, so dass Sie sich ganz auf die Unterhaltung konzentrieren können, während die KI die Notizen übernimmt. Das macht sie zu einem unverzichtbaren Tool zur Verbesserung von Produktivität, Genauigkeit und Zusammenarbeit.

Warten Sie also nicht - holen Sie sich ClickUp noch heute. Registrieren Sie sich hier für eine kostenlose Testversion! 🚀