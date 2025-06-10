Die 10 besten Sunsama-Alternativen für die Verwaltung des Kalenders im Jahr 2026

Sie haben mit Ihren Team-Mitgliedern einen Plan für den Tag, aber dieser ist auf fünf verschiedene tools verteilt.

Es gibt eines für Aufgaben, eines für Ihren Kalender und eines für Notizen. Und keines davon kommuniziert mit den anderen.

Das ist das Problem, wenn man sich auf einen minimalistischen Planer wie Sunsama verlässt. Er eignet sich zwar für die tägliche Projektplanung im Alleingang, aber es wird schnell unübersichtlich, wenn Ihre Arbeit mehrere komplexe Projekte, wiederkehrende Termine oder die Zusammenarbeit im Team umfasst. Sie müssen ständig zwischen Registerkarten hin- und herspringen, Lücken manuell füllen und jeden Morgen das gleiche Setup vornehmen.

Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, ist es Zeit für einen Wechsel. Wir haben intelligentere Alternativen zu Sunsama zusammengestellt, darunter auch kostenlose Kalender-Apps. Diese Alternativen sind auf fokussierte Planung und umfassendes Aufgabenmanagement ausgelegt. Sie bieten zudem Kalender für kollaboratives Projektmanagement und Funktionen der Automatisierung!

👀 Wussten Sie schon? Der Markt für digitale Planer-Apps wird bald ein Volumen von 3,5 Milliarden Dollar erreichen, da immer mehr Berufstätige von physischen Planern auf intelligentere, flexiblere digitale Tools umsteigen.

Warum Sie sich für Sunsama-Alternativen entscheiden sollten

Sunsama eignet sich gut für einfache Tagespläne. Wenn Projekte jedoch wachsen und Prioritäten sich verschieben, brauchen Sie mehr als nur eine einfache Organisation; Sie brauchen ein tool, das sich anpasst.

Dann beginnen viele Benutzer, nach einer leistungsfähigen App für das Aufgabenmanagement zu suchen.

Hier sind die Bereiche, die Sunsama nicht abdeckt, insbesondere wenn Ihr Arbeitstag mehr Flexibilität, Schnelligkeit und Struktur erfordert:

Planung, die sich an ändernde Prioritäten anpasst: Statische Tagespläne sind in Ordnung, bis ein Meeting verschoben wird oder eine Aufgabe länger dauert als geplant. Tools mit intelligentem Statische Tagespläne sind in Ordnung, bis ein Meeting verschoben wird oder eine Aufgabe länger dauert als geplant. Tools mit intelligentem Time-Blocking können Ihren Tagesablauf automatisch anpassen und sorgen dafür, dass alles im Plan bleibt.

Sichtbarkeit über mehrere Workflows hinweg: Wenn Ihr Planungstool nur Ihre eigenen Aufgaben anzeigt, ist es schwierig, mit dem Rest Ihres Teams im Einklang zu bleiben oder Doppelarbeit zu vermeiden.

Workflows, die nicht jeden Morgen neu beginnen: Jeden Tag neu anzufangen mag bewusst wirken, aber den Plan jedes Mal von Grund auf neu aufzubauen, wird schnell langweilig. Jeden Tag neu anzufangen mag bewusst wirken, aber den Plan jedes Mal von Grund auf neu aufzubauen, wird schnell langweilig. Tagesplaner-Tools mit dauerhaften Ansichten für Aufgaben und verknüpften Projekten sparen viel Zeit

KI, die Ihren Planungsstil unterstützt (und nicht ersetzt): Sie brauchen kein tool, das Ihnen vorschreibt, was Sie zu erledigen haben. Sie brauchen eines, das Ihnen hilft, intelligenter, schneller und zielgerichteter zu planen – mit genau dem richtigen Maß an Automatisierung.

Sunsama-Alternativen auf einen Blick

Sie haben gesehen, wo Sunsama Schwächen hat. Schauen wir uns nun Tools an, die mehr leisten. Von der Planung und Terminierung bis hin zur Zusammenarbeit in Echtzeit – hier sind die besten Alternativen, die eine Überlegung wert sind.

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp KI-Terminplanung, Aufgaben, Dokumente, Kalender – alles in einem, KI-Assistent, KI-Notiz-App Unternehmen, Teams oder Einzelpersonen, die ein einziges Tool benötigen, um Projekte , Aufgaben und Zeitpläne in einem vernetzten Workspace zu verwalten Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen möglich Akiflow Universeller Posteingang, Zeitblockierung im Kalender, Erfassung von Aufgaben, Integrationen, Fokus-Timer Für Benutzer, die Tools wie Slack, Gmail und Trello kombinieren – hilft dabei, Alles in einem Tagesplan zu bündeln Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 34 $/Monat Reclaim Intelligente Terminplanung, KI-gestützte Terminverschiebung, Kalendersynchronisierung, Synchronisierung von Aufgaben, Schutz der Fokuszeit Teams und Einzelpersonen, die die Terminplanung durch Automatisierung vereinfachen und Zeitblöcke für konzentriertes Arbeiten sichern möchten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat Motion KI-basierte Priorisierung, automatische Terminplanung, Aufgabenkalender, Meeting-Vereinbarung, Zeitblockierung Leistungsstarke Fachkräfte, die ihren Zeitplan automatisch erstellen lassen möchten Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 49 $/Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Asana Mehrere Projektansichten, Zielausrichtung, Regelautomatisierung, Berichterstellung, Projektzeitleisten Funktionsübergreifende Teams, die ein Framework benötigen, um strukturierte Arbeit zu planen, zuzuweisen und zu verfolgen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Amie Kalender KI-Meeting-Notizen, Integration von E-Mail, Aufgaben und Kalender, übersichtliche Benutzeroberfläche, Umschalten zwischen Privat- und Arbeitskonto Benutzer, die Notizen, Meetings und Kalender in einem übersichtlichen tool verwalten möchten Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Any.do Mein Tagesplaner, wiederkehrende Erinnerungen, Spracheingabe, Kalender-Synchronisierung, standortbezogene Aufgaben Personen, die eine übersichtliche, minimalistische Benutzeroberfläche zur Verwaltung ihrer täglichen To-dos und Erinnerungen wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7,99 $/Monat Todoist Schnellhinzufügen, wiederholende Aufgaben, Beschreibungen + Filter, Kalenderintegration, Prioritäten Benutzer, die einen schlanken Aufgabenmanager suchen, der dennoch nicht auf intelligente Features verzichtet Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 4 $/Monat Notion Modulare Blöcke, Calendly-Integrationen , Datenbankverknüpfungen, Wikis, Dokumente und Aufgaben in einem Ersteller oder Teams, die die volle Kontrolle darüber haben möchten, wie ihr Workspace aufgebaut und organisiert ist Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 12 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen TickTick Gewohnheits-Tracker, Pomodoro-Timer, Eisenhower-Matrix, Kalender-Ansichten, Synchronisierung auf mehreren Geräten Benutzer, die ihre To-dos verwalten und Gewohnheiten in derselben App aufbauen möchten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtiger Jahresplan für 35,99 $.

Die besten Sunsama-Alternativen

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Nicht jede Kalender-App funktioniert so, wie Sie es gewohnt sind. Ob Sie Zeitblockierung, KI-gestützte Terminplanung, Gewohnheits-Nachverfolgung oder einen vernetzten Workspace benötigen – diese Sunsama-Alternativen bieten intelligentere Möglichkeiten, Ihren Tag zu planen:

1. ClickUp (Das beste All-in-One-Projektmanagement-Tool mit Kalenderintegration)

Probieren Sie den ClickUp-Kalender jetzt aus Planen, verfolgen und priorisieren Sie Aufgaben an einem Ort mit dem ClickUp-Kalender

Die meisten Planungstools helfen dir dabei, Zeit zu blockieren. ClickUp – die Alles-App für die Arbeit – ermöglicht es dir, Schwung aufzubauen.

Es ist mehr als nur ein Planungstool; es ist eine bessere Alternative mit einem umfassenden Workspace, der Ihre gesamte Arbeit (Aufgaben, Meetings, Kalender, Dokumente) an einem Ort zusammenführt, sodass Sie Ihren Tag nicht über verschiedene Apps hinweg zusammenfügen müssen.

Planen, terminieren und handeln Sie mit dem (KI-gestützten) Kalender von ClickUp AI

Mit ClickUp ist Ihr Kalender direkt mit Ihrer Arbeit und Ihren Unterhaltungen verknüpft. Sie können Aufgaben in Ihren Zeitplan ziehen, um sich Zeit zum konzentrierten Arbeiten zu reservieren, mit einem Klick direkt über die Symbolleiste an Meetings teilnehmen und zwischen Tages- und Wochenansicht wechseln sowie den Blick auf den gesamten Monat erweitern. Auch die Verwaltung überfälliger oder mit Priorität versehener Aufgaben wird einfacher, dank einer einzigen Seitenleiste, die Ihre laufenden und geplanten Aufgaben zusammenfasst.

Verschaffen Sie sich mit dem ClickUp-Kalender einen Überblick über Ihren gesamten Zeitplan

Müssen Sie etwas umplanen? Passen Sie die Zeit einfach an, indem Sie die Aufgabe oder das Meeting per Drag & Drop in einen bevorzugten Zeitblock verschieben. Und da Ihr ClickUp-Kalender mit Google Kalender synchronisiert wird, unterstützt er Zeitzonenänderungen, bietet KI-gestützte Terminplanung und ermöglicht die Einbindung in jeden Bereich Ihres Workflows. Sie organisieren nicht nur Ihren Tag – Sie verwalten echte Projekte mit echten Fristen.

Fügen Sie jedem Kalenderblock Kontext hinzu, indem Sie verknüpfte ClickUp-Dokumente und -Aufgaben in die Ereignisbeschreibung einbinden. Laden Sie den ClickUp AI Notetaker direkt aus dem Kalender zu Ihren Meetings ein, um wichtige Erkenntnisse automatisch aufzuzeichnen, zu transkribieren und zusammenzufassen, ohne manuell Notizen machen zu müssen.

Bleiben Sie konzentriert und arbeiten Sie schneller mit ClickUp Aufgaben

Legen Sie in ClickUp Prioritäten für Aufgaben fest, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

ClickUp-Aufgaben lassen sich direkt mit Ihrem Kalender verknüpfen, sodass Sie planen, Prioritäten setzen und handeln können, ohne Ihren Tag bis ins Detail zu verwalten. Sie können Aufgaben Start- und Fälligkeitszeiten zuweisen, um genau zu sehen, wie Ihr Tag geplant ist – farblich gekennzeichnet und leicht zu visualisieren. Ereignisse, die Sie Ihrem Kalender hinzufügen, können sogar in ClickUp als Aufgaben oder Erinnerungen angezeigt werden (je nach Ihrem Setup). So wird Ihr Kalender zu einer genauen Echtzeit-Übersicht darüber, was wann zu erledigen ist.

ClickUp konsolidiert die Arbeit weiter, indem es Aufgaben aus Ihrem ClickUp-Chat, Ihren Dokumenten und Aktionspunkten erstellt und gleichzeitig Zuweisungen, Statusaktualisierungen und wiederkehrende Workflows automatisiert. Kennzeichnen Sie Aufgaben als Meilensteine, Fehler oder Ideen, um sie einfach nachverfolgen zu können. Wandeln Sie Formularübermittlungen in Aufgaben um und leiten Sie diese an die richtigen Listen weiter. Echtzeit-Dashboards verfolgen den Fortschritt, und benutzerdefinierte Aufgabenstatus helfen dabei, die Einrichtung an Ihren Workflow anzupassen.

Nutzen Sie Vorlagen, um immer einen Schritt voraus zu sein, ohne bei Null anfangen zu müssen

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Ereignisse und behalten Sie Fristen ganz einfach im Blick – mit der Kalenderplaner-Vorlage von ClickUp

Die ClickUp-Kalenderplanungsvorlage hilft dir dabei, tägliche Aufgaben, Ereignisse, Fristen und Prioritäten an einem Ort zu erfassen, um schneller voranzukommen und smarter zu planen.

Mit dieser Vorlage:

Behalten Sie den Überblick über tägliche, wöchentliche und monatliche Aufgaben mithilfe benutzerdefinierter Ansichten

Verfolgen Sie Termine, Meilensteine und Abhängigkeiten mit integrierten Feldern

Verschaffen Sie sich mit der Monatsplaner-Ansicht einen Überblick über den gesamten Monat

Verfolgen Sie den Fortschritt mithilfe von sechs Aufgaben-Statusen, wie z. B. „In Bearbeitung“ oder „Zurückgestellt“

Passen Sie Felder wie Ort, Kosten oder Priorität an, um Ereignissen zusätzlichen Kontext zu verleihen

Organisieren und verwalten Sie Projekte mithilfe von Ansichten wie „Zusammenfassung“, „Zeitleiste“ und „Fortschrittsboard“

Halten Sie alle Beteiligten mit Echtzeit-Updates und Nachverfolgung des Fortschritts auf dem Laufenden

Verwalten Sie Ihren Kalender über natürliche Sprachbefehle mit ClickUp Brain

ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent, erinnert Sie nicht nur an die nächsten Aufgaben. Er kümmert sich um Terminplanung und Nachverfolgung und schlägt Ihnen vor, Aufgaben aufgrund sich ändernder Prioritäten neu zu planen. Es ist, als hätten Sie einen persönlichen Assistenten, der Ihre Aufgaben, Chats, Meetings und Zeitzonen miteinander synchronisiert.

Finden Sie passende Zeitfenster für konzentrierte Arbeit und Meetings und bewältigen Sie Terminkonflikte besser mit ClickUp Brain

Brain kann außerdem Folgeaktionen erstellen und wichtige Erkenntnisse aus Meeting-Notizen herausarbeiten, wiederkehrende Ereignisse anhand von Eingaben in natürlicher Sprache anpassen und vor Anrufen Kontextinformationen in Chat-Nachrichten freigeben.

Die besten Features von ClickUp

Organisieren Sie Ihren Tag mit den Aufgabengruppen „LineUp“, „Overdue“ und „Backlog“ in Ihrer Seitenleiste

Visualisieren Sie Ihre Zeit mit flexiblen Kalenderansichten und führen Sie eine automatische Synchronisierung mit Google Kalender durch

Wechseln Sie mit einem Klick die Zeitzone und planen Sie Termine clever neu – ganz einfach per Drag-and-Drop.

Verfolgen Sie Änderungen in Echtzeit mit einem Aktivitäts-Feed über alle Aufgaben und Ereignisse hinweg

Weisen Sie wiederholende Aufgaben zu, die sich automatisch anpassen, wenn sich Termine oder Abhängigkeiten ändern

Bringen Sie das Wesentliche mit benutzerdefinierten Tags, Filtern und gespeicherten Ansichten zum Vorschein

Vereinfachen Sie die Planung mit integrierten Erinnerungen, Benachrichtigungen und Dokumenten innerhalb der Aufgaben

Einschränkungen von ClickUp

Kann für Benutzer, die minimalistische tools bevorzugen, überwältigend wirken

Einige Features erfordern eine gewisse Einarbeitungszeit, insbesondere für Benutzer ohne technische Vorkenntnisse

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer ist begeistert vom KI-gestützten Kalender in ClickUp:

Neue Kalender- und Gantt-Updates machen die Planung einfacher. Mit dem Update vom März 2025 wurden Aufgaben, Dokumente, Chats und Meetings in einer einzigen Kalenderansicht zusammengeführt und ein KI-gestütztes Zeitblocking hinzugefügt; Gantt-Diagramme laden spürbar schneller und behalten den Zoom-Level bei.

Neue Kalender- und Gantt-Updates machen die Planung einfacher. Mit dem Update vom März 2025 wurden Aufgaben, Dokumente, Chats und Meetings in einer einzigen Kalenderansicht zusammengeführt und ein KI-gestütztes Zeitblocking hinzugefügt; Gantt-Diagramme laden spürbar schneller und behalten den Zoom-Level bei.

📮ClickUp Insight: 18 % unserer Umfrageteilnehmer möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeit übernimmt. Dazu muss eine KI in der Lage sein, die Prioritäten für jede Aufgabe in einem Workflow zu verstehen, die notwendigen Schritte zur Erstellung oder Anpassung von Aufgaben auszuführen und automatisierte Workflows einzurichten. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte gut gelöst. ClickUp hat es Nutzern jedoch ermöglicht, bis zu fünf oder mehr Apps über unsere Plattform zu konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Meetings je nach Priorität ganz einfach in freie Zeitfenster in Ihrem Kalender eingeplant werden können. Über ClickUp Brain können Sie zudem benutzerdefinierte Automatisierungsregeln einrichten, um Routineaufgaben zu erledigen. Verabschieden Sie sich von unnötigem Arbeitsaufwand!

via Akiflow

Wenn Ihre Aufgaben über Slack, Gmail, Trello und ein Dutzend anderer Tools verteilt sind, führt Akiflow sie alle zusammen. Es wurde für Menschen entwickelt, die sich eine übersichtliche Ansicht ihrer Workload zur Nachverfolgung von Projekten wünschen – ohne zwischen Registerkarten hin- und herspringen oder nach To-dos suchen zu müssen.

Alles wird in einem Tagesplan zusammengefasst, sodass Sie sich auf das konzentrieren können, was zu erledigen ist, und nicht darauf, wo es sich befindet. Es ist eine solide Option für alle, denen manuelle Methoden oder einfache Tools zur Aufgabenplanung nicht mehr ausreichen und die mehr Kontrolle wünschen, ohne ständig zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Die besten Features von Akiflow

Nutzen Sie den universellen Posteingang, um Aufgaben aus Dutzenden integrierter Tools zu sammeln und zu verwalten

Richten Sie Tastatur-Verknüpfungen ein, um Aufgaben sofort zu erstellen, zu planen oder zurückzustellen

Blockieren Sie Ablenkungen mit einem integrierten Fokusmodus und Timer

Zeigen Sie Aufgaben und Kalender-Ereignisse nebeneinander an, um die tägliche Planung zu vereinfachen

Limitierungen von Akiflow

Es dauert eine Weile, sich daran zu gewöhnen, wenn Sie noch keine Erfahrung mit Zeitblöcken oder Integrationen haben

Die monatlichen Preise liegen für Privatpersonen oder Freiberufler eher im höheren Bereich

Preise für Akiflow

Kostenlose 7-Tage-Testversion

Pro Monthly: 34 $/Monat

Pro Yearly: 19 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Akiflow

G2: 5/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Akiflow?

In einer Capterra-Rezension heißt es:

Es dauert etwas, bis man sich an alle Features gewöhnt hat, aber es gibt jede Menge Tutorials. Es steigert meine Produktivität, da es super einfach ist, Aufgaben spontan zu erstellen (damit ich sie später nicht vergesse) und die fertiggestellte Arbeit nach #Tags (d. h. Projekten) zu verfolgen.

Es dauert etwas, bis man sich an alle Features gewöhnt hat, aber es gibt jede Menge Tutorials. Es steigert meine Produktivität, da es super einfach ist, Aufgaben spontan zu erstellen (damit ich sie später nicht vergesse) und die fertiggestellte Arbeit nach #Tags (d. h. Projekten) zu verfolgen.

3. Reclaim AI (Am besten geeignet für Zeitblockierung mit KI-Assistent)

via Reclaim KI

Wenn Sie möchten, dass Ihr Kalender für Sie arbeitet und nicht nur Ihren chaotischen Zeitplan anzeigt, kann Reclaim Ihnen helfen. Es nutzt KI-basierte Nachverfolgung von Aufgaben, um Ihre Aufgaben, Gewohnheiten und Meetings automatisch auf der Grundlage Ihrer Verfügbarkeit in Echtzeit und sich ändernder Prioritäten zu planen.

Das Tool schützt Ihre Konzentrationszeiten, sichert „meetingfreie“ Zeitblöcke und baut Pausen ein, damit sich Ihr Tag nicht wie ein endloser Wirrwarr anfühlt. Es ist eine gute Wahl für alle, die nach intelligenteren KI-Kalenderlösungen suchen, die sich an Ihre Arbeitsweise anpassen, anstatt dass Sie sich daran anpassen müssen.

Die besten Features von Reclaim KI

Integrieren Sie ClickUp, Asana und Todoist, um Aufgaben direkt in Ihren Zeitplan zu synchronisieren

Erstellen Sie Terminlinks, die sich automatisch an Ihre Verfügbarkeit anpassen

Schützen Sie konzentrierte Arbeit mit „No-Meeting-Day“-Regeln und intelligenten Zeitblöcken

Planen Sie Pufferzeiten zwischen Meetings ein, um Burnout durch aufeinanderfolgende Termine zu vermeiden

Überwinden Sie die Limite der KI

Die Benutzeroberfläche könnte für Benutzer, die noch keine Erfahrung mit KI-basierter Terminplanung haben, weniger intuitiv wirken

Die Einstellung und vollständige Optimierung einiger Features kann einige Zeit in Anspruch nehmen

Preise für Reclaim KI

Lite: Free-Plan

Starter: 10 $/Monat pro Platz

Geschäft: 15 $/Monat pro Platz

Enterprise: 18 $/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen auf Reclaim KI

G2: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Reclaim KI?

Eine G2-Bewertung lautet:

Anstatt Zeit mit der mühsamen Organisation meines Tages- und Wochenkalenders zu verbringen, brauche ich jetzt nur noch ein paar Klicks, und Alles wird automatisch erledigt.

Anstatt Zeit mit der mühsamen Organisation meines Tages- und Wochenkalenders zu verbringen, brauche ich jetzt nur noch ein paar Klicks, und Alles wird automatisch erledigt.

4. Motion (Am besten geeignet für die automatisierte Priorisierung von Aufgaben)

via Motion

Motion verfolgt einen anderen Ansatz bei der Planung. Im Gegensatz zu vielen anderen Tools für Projektmanagement organisiert es nicht nur Ihren Zeitplan, sondern erstellt ihn für Sie. Seine KI priorisiert Aufgaben automatisch, fügt sie in Ihren Kalender ein und passt sie an, wenn sich etwas ändert. Anstatt Ihren Tag nach jedem neuen Meeting oder jeder neuen Frist manuell neu zu planen, optimiert Motion Ihre Zeit neu.

Das macht es zu einer idealen Alternative für Menschen mit vollgepackten Kalendern, die sich dennoch zur richtigen Zeit auf die richtige Arbeit konzentrieren möchten.

Die besten Features von Motion

Teilen Sie Ihren Tag automatisch in Zeitblöcke ein, basierend auf Fristen für Aufgaben und Dringlichkeit

Nutzen Sie Projektmanagement und persönliches Aufgabenmanagement mit wiederholenden Aufgaben, Tags und Notizen

Nutzen Sie intelligente Links und Vorlagen für die Terminvereinbarung, um den Hin- und Her-Austausch zu reduzieren

Schützen Sie Ihre Zeit für konzentrierte Arbeit, indem Sie Fokus-Sitzungen automatisch in Ihrem Kalender blockieren

Bewegungseinschränkungen

Kann zu stark von KI abhängig sein, was die manuelle Kontrolle manchmal einschränkt

Die Neuplanung und Priorisierung von Aufgaben spiegelt möglicherweise nicht immer die tatsächliche Dringlichkeit wider

Preise für Motion

Kostenlose Testversion

Pro KI: 49 $/Monat pro Platz (ein Platz); 40 % Ermäßigung bei 3–15 Benutzern

Business KI: 69 $/Monat pro Platz (ein Platz); 40 % Ermäßigung bei 3–15 Benutzern

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Motion

G2: 4,1/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Motion?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Motion löst das größte Problem, das ich mit Time-Boxing hatte: Es kam häufig etwas dazwischen, das mich daran hinderte, zu arbeiten oder die Aufgabe abzuschließen, für die ich mir Zeit reserviert hatte.

Motion löst das größte Problem, das ich mit Time-Boxing hatte: Es kam häufig etwas dazwischen, das mich daran hinderte, zu arbeiten oder die Aufgabe abzuschließen, für die ich mir Zeit reserviert hatte.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Softwarelösungen für Meeting-Management und Tagesordnungen

5. Asana (Am besten geeignet für strukturierte Aufgabenplanung in Teams)

via Asana

Asana wurde für Teams entwickelt, die strukturierte Workflows leben und atmen. Es verbindet Aufgaben mit übergeordneten Zielen, sorgt dafür, dass alle auf die Prioritäten ausgerichtet sind, und bietet Projektmanagern Sichtbarkeit, ohne dass sie in Details eingreifen müssen.

Dank verschiedener Ansichtsoptionen für Projekte (Kalender, Liste, Zeitleiste) lässt sich Ihr Tag oder Ihre Woche ganz einfach planen und Sie können sehen, wie einzelne Aufgaben in größere Projekte einfließen. Wenn Ihr Team mehr Struktur bei der Kommunikation und der Erledigung von Aufgaben benötigt, kombiniert Asana leistungsstarke Planungsfunktionen mit soliden Tools für die Teamkommunikation, damit alles im Einklang bleibt.

Die besten Features von Asana

Wechseln Sie zwischen den Ansichten „Listenansicht“, „Board“, „Kalender“ und „Zeitleiste“, um ganz nach Ihren Vorstellungen zu planen

Legen Sie Teamziele fest und verfolgen Sie diese mit integrierten Tools zur Abstimmung und Fortschritts-Dashboards

Nutzen Sie Asana KI, um Aufgaben zu priorisieren, Termine zu verwalten und Engpässe frühzeitig zu erkennen

Automatisieren Sie wiederholende Workflows mit benutzerdefinierten Regeln und Auslösern

Einschränkungen von Asana

Der volle Funktionsumfang kann für neue oder kleinere Teams überwältigend wirken

Eingeschränkte Offline-Funktionen können die Planung auf Reisen oder bei Ausfällen beeinträchtigen

Preise für Asana

Free-Plan

Starter: 13,49 $/Monat

Advanced: 30,49 $/Monat

Enterprise und Enterprise Plus: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 11.100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Asana?

In einer Capterra-Rezension heißt es:

Unser Kreativteam nutzt Asana, um alle Aufgaben und Kalender im Blick zu behalten. Das ist für die Organisation unserer Projekte wirklich wichtig. Einige Benutzer wären ohne dieses Tool völlig aufgeschmissen.

Unser Kreativteam nutzt Asana, um alle Aufgaben und Kalender zu verfolgen. Das ist für die Organisation unserer Projekte wirklich wichtig. Einige Benutzer wären ohne dieses Tool völlig aufgeschmissen.

🧠 Wissenswertes: Der Name „Asana“ stammt von einem Sanskrit-Wort für Sitzhaltungen im Yoga und symbolisiert Fokus, Balance und den Flow in der Teamarbeit.

6. Amie Calendar (Am besten geeignet für Kalender und Notizen in einem)

via Amie Kalender

Amie Calendar vereint Terminplanung und Notizen in einer einzigen, gut gestalteten Benutzeroberfläche. Es wurde für Benutzer entwickelt, die mehr als nur einen funktionalen Kalender wollen: einen Workspace, der sich schnell, schlank und angenehm anfühlt.

Damit kannst du Notizen zu Meetings machen, Aufgaben in natürlicher Sprache planen, E-Mails verwalten und in Sekundenschnelle zwischen privaten und beruflichen Konten umschalten.

Wenn Ihr Tag mit aufeinanderfolgenden Meetings und Aufgaben vollgepackt ist, bietet Ihnen Amie einen übersichtlichen, fokussierten Space, um Alles in einem Flow zu planen und zu erfassen. Außerdem lässt es sich gut mit anderen Online-Meeting-Tools kombinieren, die Sie bereits nutzen.

Die besten Features von Amie Kalender

Fügen Sie Aufgaben hinzu oder planen Sie Ereignisse mithilfe von Eingaben in natürlicher Sprache

Erstellen Sie automatisch Notizen zum Meeting – ganz ohne Bots oder zusätzliche Tools

Führen Sie eine Synchronisierung mit Tools wie Todoist, Notion, Google Meet und Spotify durch

Zeigen Sie Aufgaben, Ereignisse und Meeting-Notizen nebeneinander in der Ansicht an, um den Kontext besser zu verstehen

Limitierungen von Amie Kalender

Die KI-Planung befindet sich noch in der Entwicklung und verfügt möglicherweise noch nicht über eine ausgefeilte Logik

Nicht für umfassendes Projektmanagement oder Workflow-Management konzipiert

Preise für Amie Kalender

Kostenlose 7-Tage-Testversion

Pro: 25 $/Benutzer/Monat

Geschäft: 50 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Amie Kalender

G2: Nicht genügend Bewertungen

Captera: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Amie Kalender?

In einer Reddit-Rezension heißt es:

Ich mag Amie wirklich sehr. Es sieht toll aus und erfüllt meine Anforderungen… Die interaktive Benutzeroberfläche auf iOS ist ebenfalls sehr originell, aber es ist wirklich schade, dass es keine Android-Version gibt und sie keine für mobile Browser optimierte Webseite haben.

Ich mag Amie wirklich sehr. Es sieht toll aus und erfüllt meine Anforderungen… Die interaktive Benutzeroberfläche auf iOS ist ebenfalls sehr originell, aber es ist wirklich schade, dass es keine Android-Version gibt und sie keine für mobile Browser optimierte Webseite haben.

7. Any.do (Am besten geeignet für einfache Dinge, die zu erledigen sind, und Erinnerungen)

Any.do ist perfekt für alle, die ihre täglichen Aufgaben im Griff behalten wollen, ohne den Schnickschnack ausgefallener Apps. Es hält die Dinge einfach mit übersichtlichen Listen, wiederkehrenden Erinnerungen und einem fokussierten Tagesplaner. Du kannst schnell Aufgaben notieren, den ganzen Tag über Erinnerungen erhalten und sogar standortbasierte Erinnerungen für Besorgungen oder Aufgaben unterwegs nutzen.

Wenn Sie nach einer schlanken Alternative zu komplexen Apps für die Produktivität suchen, lässt sich Any.do auch gut mit flexiblen To-do-Liste-Vorlagen kombinieren.

Die besten Features von Any.do

Erstellen Sie mehrere Listen mit zu erledigenden Aufgaben und ordnen Sie Aufgaben per Drag-and-Drop neu an

Richten Sie intelligente Erinnerungen nach Uhrzeit, Datum oder Speicherort ein

Planen Sie jeden Tag mit der Ansicht „Mein Tag“, um sich besser konzentrieren zu können

Verwenden Sie Widgets auf der Startseite, um Aufgaben zu verwalten, ohne die App zu öffnen

Einschränkungen von Any.do

Erweiterte Features wie WhatsApp-Erinnerungen und Farbetiketten erfordern einen kostenpflichtigen Plan

Es fehlen Tools für die Zusammenarbeit im Team zur Verwaltung gemeinsamer Arbeiten

Preise für Any.do

Privat: Kostenlos

Premium: 7,99 $/Monat

Teams: 7,99 $/Monat

Familie: 9,99 $/Monat

Any.do-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 190 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 180 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Any.do?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Any.do ist eine hervorragende Plattform, um Aufgaben zu organisieren und uns dabei zu helfen, den Überblick zu behalten. Any.do versendet Erinnerungen, und wir können Fristen für die Aufgaben festlegen. Wir können die To-do-Listen und Aufgaben mit unseren Kollegen freigeben. Any.do ermöglicht die Integration von Kalendern wie Google Kalender, was uns bei den Erinnerungen hilft, und wir können alle unsere Aufgaben auch in Google Kalender einsehen.

Any.do ist eine hervorragende Plattform, um Aufgaben zu organisieren und uns dabei zu helfen, den Überblick zu behalten. Any.do versendet Erinnerungen, und wir können Fristen für die Aufgaben festlegen. Wir können die To-do-Listen und Aufgaben mit unseren Kollegen freigeben. Any.do ermöglicht die Integration von Kalendern wie Google Kalender, was uns bei den Erinnerungen hilft, und wir können alle unsere Aufgaben auch in Google Kalender einsehen.

8. Todoist (Bester minimalistischer Aufgabenmanager mit Kalender-Synchronisierung)

via Todoist

Todoist zeichnet sich durch seine übersichtliche, aufgeräumte Benutzeroberfläche für das Aufgabenmanagement aus. Egal, ob Sie Ihre Woche planen oder unterwegs schnell Ideen festhalten – Todoist bleibt einfach, ohne dabei an Leistungsfähigkeit einzubüßen.

Aufgaben werden direkt mit Ihrem Kalender synchronisiert; dank der Eingabe in natürlicher Sprache können Sie einfach „Nächsten Freitag um 10 Uhr nachfassen“ hinzufügen – und es funktioniert. Es ist die erste Wahl für alle, die Minimalismus, intelligente Aufgabenverwaltung und praktische Hacks zur Steigerung der Produktivität schätzen.

Die besten Features von Todoist

Weisen Sie Prioritäten zu, um zu verdeutlichen, was dringend und was optional ist

Nutzen Sie wiederkehrende Fälligkeitsdaten, um wiederholende Aufgaben zu automatisieren

Gruppieren Sie Aufgaben mit Beschreibungen und zeigen Sie sie mithilfe benutzerdefinierter Filter an

Limitierungen von Todoist

Für neue Benutzer ist es zeitaufwendig, den Umgang mit Filtern und Beschreibungen zu erlernen

Die Offline-Funktionalität ist für bestimmte Features eingeschränkt

Preise für Todoist

Free-Plan

Pro: 5 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 8 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Todoist

G2: 4,4/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Todoist sagen

In einer G2-Bewertung heißt es:

Es ist eine einfache und schnelle Aufgaben-Software. Das Hinzufügen von Aufgaben ist sehr einfach. Auch die Einarbeitungszeit ist im Vergleich zu anderen Aufgaben-Programmen sehr gering. Ich nutze sie jeden Tag, kann etwas eintragen und eine Erinnerung dafür einstellen oder es Tage später in meiner Liste der Aufgaben anzeigen lassen.

Es ist eine einfache und schnelle Aufgaben-Software. Das Hinzufügen von Aufgaben ist sehr einfach. Auch die Einarbeitungszeit ist im Vergleich zu anderen Aufgaben-Programmen sehr gering. Ich nutze sie jeden Tag, kann etwas eintragen und eine Erinnerung dafür einstellen oder es Tage später in meiner Liste mit Aufgaben anzeigen lassen.

👀 Wusstest du schon? Todoist verfügt über ein integriertes Karma-System, das dich mit Punkten für abgeschlossene Aufgaben und ununterbrochene Serien belohnt und so Produktivität spielerisch gestaltet.

9. Notion (Am besten geeignet für die Kombination von Dokumenten, Aufgaben und Kalendern)

via Notion

Notion vereint Ihre Notizen, Aufgaben, Projekte und Kalender in einem flexiblen Workspace. Sie können benutzerdefinierte Dashboards erstellen, die Ihre wöchentlichen Prioritäten neben Projektzeitleisten anzeigen, Besprechungsnotizen neben Ihrer Liste mit Aufgaben verfassen und Ihren Zeitplan im Kontext verwalten, statt isoliert.

Egal, ob Sie die Nachverfolgung von Zielen durchführen, Inhalte planen oder Ihre private Arbeit organisieren – mit Notion haben Sie die volle Kontrolle darüber, wie Ihr Workspace aussieht und funktioniert. Das ist besonders praktisch, wenn Sie lieber Ihre eigenen Vorlagen für Inhaltskalender erstellen möchten, anstatt starre, vorgefertigte Systeme zu verwenden.

Die besten Features von Notion

Visualisieren Sie Ihre Projekte mit verknüpften Kalenderansichten, die auf der Datenbank basieren

Nutzen Sie Drag-and-Drop-Funktionen, um Blöcke wie To-do-Listen, Meeting-Tracker und Redaktionskalender für Vorlagen benutzerdefiniert anzupassen

Verbinden Sie Datenbanken, um Aufgaben, Termine und Notizen an einem Ort zu sehen

Freigeben Sie Seiten an Teamkollegen, weisen Sie Aufgaben zu und kommentieren Sie direkt in den Dokumenten

Limitierungen von Notion

Der Aufbau komplexer Setups erfordert oft fortgeschrittene Kenntnisse über Datenbanken und Beziehungen

Die Zusammenarbeit in Echtzeit kann ohne eine strenge Struktur oder Workspace-Regeln umständlich sein

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $/Monat pro Platz

Geschäft: 18 $/Monat pro Platz

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notion-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Notion sagen

In einer G2-Bewertung heißt es:

Ein Feature, das mir an Notion besonders gut gefällt, ist seine bemerkenswerte Flexibilität und Vielseitigkeit. Es dient als einheitlicher Workspace, in dem Sie verschiedene Elemente wie Text, Bilder, Tabellen, Datenbanken und Multimedia-Inhalte nahtlos miteinander kombinieren können.

Ein Feature, das mir an Notion besonders gut gefällt, ist seine bemerkenswerte Flexibilität und Vielseitigkeit. Es dient als einheitlicher Workspace, in dem Sie verschiedene Elemente wie Text, Bilder, Tabellen, Datenbanken und Multimedia-Inhalte nahtlos miteinander kombinieren können.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Zeitpläne in Excel, Google Tabellen und ClickUp

10. TickTick (Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Gewohnheiten und Produktivität)

via TickTick

TickTick geht über das reine Aufgabenmanagement hinaus und ist eine hervorragende Alternative für alle, die ihre Produktivität steigern und bessere Gewohnheiten entwickeln möchten. Es kombiniert einen Tagesplaner, eine Kalender-Ansicht und einen integrierten Gewohnheits-Tracker, damit Sie Ihre Prioritäten verwalten und Ihren Fortschritt an einem Ort verfolgen können.

Egal, ob Sie eine Liste mit Dingen zu erledigen abarbeiten, Zeitblöcke für konzentriertes Arbeiten einrichten oder die Nachverfolgung Ihrer Erfolgsserien beim Aufbau neuer Gewohnheiten durchführen – mit TickTick fällt es leicht, am Ball zu bleiben. Dieses Tool ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie nach einem Planer suchen, der Ihnen hilft, Ihre Ziele zu erreichen und sich weiterzuentwickeln.

Die besten Features von TickTick

Nutzen Sie den Pomodoro-Timer, um Aufgaben in konzentrierte Sitzungen der Arbeit aufzuteilen

Nutzen Sie die integrierte Eisenhower-Matrix , um dringende und wichtige Aufgaben zu priorisieren

Wechseln Sie ganz einfach zwischen verschiedenen Kalenderansichten (Tages-, Wochen- und Monatsansicht)

Einschränkungen von TickTick

Premium-Features wie Kalender-Abonnements und Designs sind kostenpflichtig

Die Benutzeroberfläche kann für Erstbenutzer etwas überwältigend wirken

Preise für TickTick

Free-Plan

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Bewertungen und Rezensionen zu TickTick

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 120 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über TickTick?

In einer Capterra-Rezension heißt es:

Mir gefiel die Idee, dass ich die Software als zentrale Anlaufstelle für meinen Kalender, meine Liste mit Aufgaben, die zu erledigen sind, und vieles mehr nutzen konnte. Die Idee, einen Kalender für Aufgaben mit einem Fälligkeitsdatum und eine Liste mit Aufgaben, die nicht zu erledigen sind, zu kombinieren, fand ich sehr ansprechend.

Mir gefiel die Idee, dass ich die Software als zentrale Anlaufstelle für meinen Kalender, meine Liste mit Aufgaben, die zu erledigen sind, und vieles mehr nutzen konnte. Die Idee, einen Kalender für Aufgaben mit einem Fälligkeitsdatum und eine Liste mit Aufgaben, die nicht zu erledigen sind, zu kombinieren, fand ich sehr ansprechend.

Wenn sich Ihr Tag auf verschiedene Kalender, Aufgaben-Apps, Meeting-Tools und Notiz-Dokumente verteilt, müssen Sie doppelt so viel Arbeit investieren, um den Überblick zu behalten. Genau hier setzt ClickUp neue Maßstäbe.

Anstatt einen Planer aus verschiedenen Tools zusammenzuflicken, erhalten Sie einen vernetzten Workspace, der sich an Ihre Art zu planen, Prioritäten zu setzen und Aufgaben auszuführen anpasst. Egal, ob Sie alleine planen oder ein Team leiten – die Software für Projektmanagement von ClickUp vereint alles unter einem Dach, damit nichts unter den Tisch fällt.

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