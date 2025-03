Sunsama vs. ClickUp: Welche App für die Terminplanung ist die beste?

Ihr Morgen begann mit drei Anrufen von Clients, gefolgt von Meetings mit dem Team. Jetzt, um 16 Uhr, haben Sie Ihre wichtigsten Aufgaben noch nicht einmal in Angriff genommen und sind völlig erschöpft. Wenn jeder Tag so aussieht, ist es an der Zeit, dass Sie über eine spezielle digitale Planer-App nachdenken: https://clickup.com/blog/digital-planner-apps//

. Und wenn Sie Ihre Hausaufgaben erledigt haben, sind Sie wahrscheinlich auf zwei beliebte Optionen gestoßen: Sunsama vs. ClickUp. Beide tools versprechen, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Zeit besser zu verwalten, verfolgen jedoch unterschiedliche Ansätze. Während sich das eine auf die tägliche Planung und achtsame Produktivität konzentriert, bietet das andere eine abgeschlossene Workspace-Lösung. Die eigentliche Frage ist: Welches entspricht Ihren Bedürfnissen? Finden wir es heraus!

bilden den Kern der Funktionen von ClickUp für das Aufgabenmanagement und helfen Ihnen, alles zu organisieren, von einfachen To-dos bis hin zu komplexen Projekten. Verwenden Sie sie, um: *Größere Projekte in überschaubare Aufgaben zu unterteilen: Erstellen Sie Aufgaben und Unteraufgaben und weisen Sie sie den richtigen Mitgliedern des Teams zu, um Folgemaßnahmen zu vereinfachen und die Verantwortlichkeit sicherzustellen. *Passen Sie Ihre Aufgaben an Ihre Bedürfnisse an: Passen Sie Workflows mit benutzerdefinierten Status an, verfolgen Sie den Fortschritt einfach nach und fügen Sie umfangreiche Details mit benutzerdefinierten Feldern hinzu

Priorisieren Sie Ihre Arbeit effektiv: Verwenden Sie farbcodierte Prioritätsmarkierungen, um sich auf die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren. *Planen und Automatisieren: Planen und passen Sie Zeitpläne einfach an und automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben, um Zeit zu sparen. *Nahtlose Zusammenarbeit: Verknüpfen Sie verwandte Aufgaben, weisen Sie Aufgaben mehreren Listen zu und sehen Sie auf einfache Weise, wie Projekte miteinander verbunden sind. ClickUp Aufgaben bringen Ordnung in Ihre Arbeit, indem sie eine zentrale Anlaufstelle für Kommunikation, Zusammenarbeit und das Erledigen von Aufgaben bieten.

Wenn Sie eine einfachere Lösung für die Aufgabenverwaltung suchen, probieren Sie die Vorlage für die ClickUp Aufgabenverwaltung unter https://clickup.com/templates/task-management-t-102451782 aus. Sie bietet vier verschiedene Ansichten – Liste, Board, Box und Kalender –, mit denen Sie Aufgaben nach Priorität oder Abteilung visualisieren, ihren Status verfolgen und effizient mit Ihrem Team zusammenarbeiten können.

📮ClickUp Insight: Die Aufgabenverwaltungslösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihre Mitglieder im Team schnell handeln und auf dem Laufenden bleiben können. Sunsama ist eine App für die tägliche Planung, die Benutzern dabei helfen soll, Routineaufgaben und Zeitpläne in einem einzigen, vereinfachten Workflow zu organisieren. Sie ermöglicht es Benutzern, berufliche und persönliche Prioritäten zu kombinieren, Zeit für Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt im Laufe des Tages zu verfolgen. Mit dem Schwerpunkt auf strukturierter Planung bietet Sunsama Funktionen, die darauf abzielen, die Produktivität zu unterstützen und Benutzern bei der Verwaltung von Aufgaben und ihren Verantwortlichkeiten zu helfen. Lesen Sie auch: Sunsamas tägliches Planungsfeature bietet eine einfache Möglichkeit, Ihren Tag zu strukturieren, indem Sie Ihre Aufgaben und Ihren Zeitplan an einem Ort ausrichten. Es ermöglicht Ihnen, realistische Ziele zu setzen, Zeit für kritische Aufgaben zu blockieren und Ihren Workload in einer übersichtlichen, intuitiven Oberfläche zu visualisieren. Sunsama hilft Ihnen, die Arbeit in überschaubare Schritte zu unterteilen, indem es sich auf die täglichen Prioritäten konzentriert und so den Fortschritt ohne unnötigen Stress sicherstellt. Das Feature fördert auch die Planung, die Reflexion über fertiggestellte Aufgaben und die Einstellung von Prioritäten für den nächsten Tag und fördert so einen ausgewogenen Ansatz für die Produktivität. 💡 Profi-Tipp: Priorisieren Sie die persönliche Entwicklung, indem Sie Zeit für den Aufbau von Fähigkeiten, Workshops oder das Lesen von Brancheninformationen einplanen. Wenn Sie diese in Ihre Planungsroutine einbeziehen, steigern Sie Ihre Produktivität und sind in der Lage, fundiertere Entscheidungen bei Ihren täglichen Aufgaben zu treffen.

2. Integration von Aufgaben via undefined

Eine der Stärken von Sunsama ist die nahtlose Integration in beliebte Tools wie Google Kalender, Trello, Asana und Jira. Durch diese Integration können Sie Aufgaben von mehreren Plattformen in Sunsama übertragen und so einen zentralen Hub für die Planung und Ausführung erstellen.

Da Sie nicht mehr zwischen Apps wechseln müssen, können Sie alle Ihre Aufgaben und Termine an einem Ort in Ansicht bringen, was Ihren Workflow vereinfacht. Die Integrationen von Sunsama erleichtern die Überbrückung der Lücke zwischen verschiedenen Tools und sorgen für eine bessere Organisation und Sichtbarkeit der Aufgaben. #### 3. Timeboxing via undefined Das Timeboxing-Feature von Sunsama hilft Benutzern, Aufgaben bestimmte Blöcke von Zeit zuzuweisen, was die Konzentration und Produktivität fördert. Durch die visuelle Planung der Arbeit in einem Kalender werden Sie dazu ermutigt, für jede Aufgabe Grenzen zu setzen und sich an den Plan zu halten. Dieser strukturierte Ansatz hilft, eine Überlastung Ihres Zeitplans zu vermeiden und stellt gleichzeitig sicher, dass jede Aufgabe die Aufmerksamkeit erhält, die sie benötigt. Für diejenigen, die Wert auf präzises Zeitmanagement legen, bietet Timeboxing eine praktische Möglichkeit, die Kontrolle über ihren Workload zu behalten.

Lesen Sie auch: ## ClickUp vs. Sunsama: Features im Vergleich Hier ist eine kurze Übersicht über die Features der beiden Tools: | Feature | ClickUp | Sunsama | | ----------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- | | Am besten für | Teams und Geschäfte jeder Größe | Solo-Selbstständige, Freiberufler | bevorzugen Instant Messaging für die Kommunikation im Team. Obwohl es einen schnellen und effizienten Austausch ermöglicht, werden Nachrichten oft über mehrere Kanäle, Threads oder Direktnachrichten verteilt, was es später schwieriger macht, Informationen abzurufen. Mit einer integrierten Lösung wie /href/ https://clickup.com/features/chat ClickUp Chat /%href/ werden Ihre Chat-Threads bestimmten Projekten und Aufgaben zugeordnet, sodass Ihre Unterhaltungen im Kontext bleiben und jederzeit verfügbar sind.

Sunsama konzentriert sich auf die individuelle Produktivität und enthält keine Tools für das Projektmanagement, sodass es für Teams, die komplexe Projekte planen, weniger geeignet ist. 🏆 Gewinner: ClickUp ist der klare Gewinner für Teams oder Geschäfte, die ein umfassendes Projektmanagement benötigen.

3. Vorlagen ClickUp bietet einen umfangreichen Bereich an Vorlagen für die Projektplanung und das Projektmanagement, die unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Diese Vorlagen sind in hohem Maße anpassbar, um individuellen oder Team-Projekten gerecht zu werden. Sunsama bietet keine vordefinierten, sofort einsatzbereiten Vorlagen, aber Benutzer können ihre eigenen erstellen, indem sie Aufgaben zu ihrem Backlog hinzufügen und sie als Vorlagen markieren. Diese Aufgaben können dann bei Bedarf dupliziert werden, um Aufgabenstrukturen wiederzuverwenden.

🏆 Gewinner: ClickUp gewinnt für seine Vielfalt und Anpassbarkeit der Vorlagen. ### 4. Preisgestaltung | Feature | ClickUp | Sunsama | | | | ---------------------- | --------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- |

| Preis (pro Monat) | Free Forever-Plan | Unlimited | Business | 20 $ | | 0 $ | 7 $ | 12 $ | | | | KI-Planung | Nein | Ja, mit ClickUp Brain | Ja, mit ClickUp Brain | Nein |

| Automatisierte Planung | Ja | Ja | Ja | Nein | | Ansicht des Kalenders | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gemeinsame Dokumente | Ja | Ja | Ja | Nein | | Sprint-Management | Ja | Ja | Ja | Nein |

| Vorlagen für Projekte | Ja | Ja | Ja | Nein | | In Echtzeit chatten | Ja | Ja | Ja | Nein | | Anzahl der Aufgaben | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | #### ClickUp

ClickUp bietet eine Reihe von Preisoptionen, die unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden. Der Free Forever-Plan ist ideal für Einzelpersonen, während der Unlimited-Plan 7 $ pro Monat und Benutzer kostet. Der Business-Plan, der für wachsende Teams konzipiert wurde, kostet nur 12 $ pro Monat und Benutzer. Für größere Organisationen bietet ClickUp einen anpassbaren Enterprise-Plan an. Und wenn Sie KI benötigen, kann ClickUp AI für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzugefügt werden. #### Sunsama

Sunsama berechnet 20 $ pro Monat und Benutzer für eine 14-tägige kostenlose Testversion mit vollem Funktionsumfang. Diese Pauschale hat keine Stufen, wodurch die Preisgestaltung klar und unkompliziert ist, aber nicht an die individuellen Bedürfnisse von Einzelpersonen und Teams angepasst werden kann. Wenn Sie sich für den Jahresplan entscheiden, können Sie jährlich 48 $ sparen.

🏆 Gewinner: Die gestaffelten Preisoptionen von ClickUp bieten mehr Flexibilität und eignen sich für Einzelpersonen und Teams, ohne dass Sie Ihr Geld für Features ausgeben müssen, die Sie nicht benötigen. ## ClickUp vs. Sunsama auf Reddit Die Debatte zwischen Sunsama und ClickUp kommt in Unterhaltungen auf Reddit häufig auf. Beide haben treue Fans, aber schauen wir uns an, was Redditoren an diesen Apps lieben (oder hassen) und wie sie im Vergleich abschneiden.

Reddit-Benutzer beschreiben ClickUp oft als umfassende Projektmanagement-Software ( https://clickup.com/blog/free-project-management-software// ), wobei viele Benutzer die Möglichkeit schätzen, mehrjährige Projekte und kleinere Aufgaben gleichermaßen zu verwalten. ( undefined , zum Beispiel, Notizen,

"Ich verwende ClickUp seit Jahren, um verschiedene mehrjährige Forschungsprojekte und kleinere Aufgaben zu verwalten. Für mich ist es eher ein Projektmanager, während Sunsama ein täglicher Fast-Manager ist." In anderen Threads wurde ClickUp auch für seine vielseitigen Kalenderfunktionen, KI-gestützten Tools und anpassbaren Optionen für die Verwaltung von Aufgaben gelobt. Diese Features bieten Benutzern eine zentrale All-in-One-Plattform für die Organisation ihrer Arbeit.

Wenn man nach Meinungen zu Sunsama sucht, ist eine häufige Meinung unter den Benutzern, dass es die Möglichkeit bietet, Tools zu zentralisieren und Workflows zu optimieren: Wie undefined sagt: > Die wichtigste Hilfe war für mich, dass ich die verschiedenen Apps, die ich verwenden muss (Gmail, Google Kalender, Things, Asana), in einer zentralen, benutzerfreundlichen Oberfläche/einem Programm zusammenfassen kann, mit dem ich meinen Tag richtig planen und zeitlich blockieren kann. In mehreren Threads zum Thema Aufgabenverwaltung auf Reddit wird auch die minimale Benutzeroberfläche geschätzt, die ihnen die Planung mit Features wie Timeboxing erleichtert, die ihren Tag optimieren.

Einige Benutzer von Reddit äußern jedoch Bedenken hinsichtlich der Preisgestaltung, insbesondere wenn sie Sunsama mit anderen Softwareoptionen vergleichen: > "Ich würde es gerne weiter verwenden, aber ich kann diesen Preis für die App einfach nicht rechtfertigen, die eigentlich eine sehr einfache Anwendung ist." undefined Lesen Sie auch: undefined ## Welche App für die Terminplanung ist die beste? Die Ergebnisse liegen vor und wir haben einen klaren Gewinner! 🏆 Zwischen Sunsama und ClickUp erweist sich ClickUp als die bessere Wahl.

Während Sunsama durch seine Einfachheit, intuitive Tagesplanung und Timeboxing-Funktionen glänzt, machen seine begrenzten Funktionen und der höhere Preis es für Benutzer, die robustere Tools benötigen, weniger attraktiv. Der minimalistische Ansatz von Sunsama ist ideal für diejenigen, die eine optimierte, ablenkungsfreie Tagesplanung suchen, aber es fehlen fortgeschrittene Funktionen und umfassende Möglichkeiten für das Projektmanagement. ClickUp hingegen? 💜

Es ist die All-in-One-Lösung, die einen Mehrwert bietet. Mit seinen umfangreichen Funktionen, wie anpassbarem Aufgabenmanagement, vielseitigen Kalenderansichten, KI-gestützten Tools und nahtlosen Integrationen, ist ClickUp wirklich die App für alles, die sich an die Bedürfnisse der Benutzer anpasst. Ganz gleich, ob Sie als Einzelperson Ihre täglichen Aufgaben planen oder als Team komplexe Projekte verwalten, ClickUp bietet die Flexibilität und Funktionalität, um alles zu bewältigen.