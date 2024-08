Motion App Überprüfung: Ist AI Scheduling das Richtige für Sie?

Motion ist eine App zur Planung von Kalendern und Aufgabenlisten, die mithilfe von KI Ihren Zeitplan optimiert. Viele Nutzer mögen es, ihre Planungsaufgaben mit Motion zu automatisieren, aber es lohnt sich, mehr über das Tool zu erfahren, bevor man dafür bezahlt. 💸

In dieser Bewertung der Motion-App werden wir die wichtigsten Funktionen des Tools - einschließlich seiner Vor- und Nachteile - untersuchen und aufzeigen, was echte Kunden zu sagen haben.

Bonus: Wir stellen Ihnen auch eine Alternative vor, die für Ihre Arbeitsabläufe besser geeignet sein könnte. Los geht's! 🤸

Was ist Bewegung ? Bewegung ist ein KI-gestütztes Aufgabenmanagement-System und

to-Do-Listen-App . Das Tool unterstützt die Erstellung von Aufgabenkalendern, die Erstellung von Projektarbeitsplänen und die Verwaltung von Projekten von Anfang bis Ende. Es wird durch künstliche Intelligenz gesteuert, um Aufgaben automatisch zu planen und kann Vorschläge auf der Grundlage von Kalendern erstellen, die Sie zuvor erstellt haben. 🗓️

Für den Einstieg in Motion erstellen Sie Ereignisse, Aufgaben und Besprechungen, die von der künstlichen Intelligenz automatisch in eine Aufgabenliste oder Kalenderansicht eingeordnet werden. Während die App Ihre Arbeitsabläufe kennenlernt, passt sie den Zeitplan an Ihren Arbeitsstil an.

Schlüssel Motion Funktionen

Motion bietet mehrere Funktionen für Personen, die ihre Aufgabenlisten vereinfachen möchten. Dazu gehören automatisch erstellte Kalender, ein KI-Assistent und Integrationen mit anderen Produktivitätstools. Hier sind die wichtigsten Funktionen, die Sie in diesem Motion-App-Test nicht verpassen sollten. 🏆

1. Kalenderplanung

Über Antrag Der Antrag online-Kalender kann manuell erstellt werden oder von der KI übernommen werden. Geben Sie einfach eine Liste von Aufgaben ein, die Sie erledigen müssen, und der Algorithmus ordnet sie für Sie nach Prioritäten. Sie können Parameter hinzufügen, die auf der Priorität der Aufgabe, den Fristen oder der Zeit, die Sie für die Arbeit benötigen, basieren.

Die Aufgaben werden in der AI-Kalender auf der Grundlage von Aktivitäten - den Stunden, in denen Sie am häufigsten arbeiten, oder der besten Tageszeit für eine bestimmte Aufgabe. Alternativ können Sie auch manuell einen Motion-Kalender erstellen, wenn Ihnen das lieber ist.

2. Projektmanagement-Ansicht

Über Antrag Obwohl es sich nicht um eine echte Projektmanagement-Software handelt, bietet Motion einige Funktionen zur Aufgabenverwaltung. Öffnen Sie die Projektmanagement-Ansicht, um Aufgaben nach Status, Projekttyp oder Priorität zu gruppieren. Sie bietet einen umfassenden Projektüberblick, allerdings weniger detailliert als PM-Software.

3. AI-Besprechungsplaner

Über Antrag Der Antrag AI-Besprechungsassistent macht es den Leuten leicht, Meetings mit Ihnen zu buchen, ohne für eine separate App zu bezahlen. Erstellen Sie einen wiederkehrenden Buchungslink, um regelmäßige Treffen zu planen, oder einen einmaligen Link, um sich mit einem potenziellen Kunden zu treffen.

Legen Sie Parameter fest, damit die projektmanagement-Kalender plant nur Besprechungen in Zeitblöcken, die für Sie geeignet sind, und sagt den Besprechungen am Freitagnachmittag Lebewohl! 👋

Legen Sie tägliche Besprechungslimits fest, damit Ihr Zeitplan überschaubar bleibt, und passen Sie Ihre Buchungsseite an Ihr Branding an.

Außerdem gibt es Besprechungs- und terminvorlagen die Sie für Gespräche mit Kunden, Freiberuflern oder Interessenten anpassen können. Legen Sie die Dauer der Besprechung fest und erstellen Sie mit dieser Motion-Funktion in der Hälfte der Zeit einen individuellen Zeitplan.

4. Integrationen

Da es sich bei Motion nicht um eine All-in-One-Anwendung handelt, bietet es Integrationen mit den wichtigsten Produktivitätsanwendungen. Zu den Integrationen gehören Microsoft Outlook 365, Microsoft Teams, Google Calendar, Google Meet, Gmail, Zoom und Zapier. Verwenden Sie die Integrationen von Motion, um Kalender zu synchronisieren, E-Mail-Benachrichtigungen zu senden oder als Teil komplexerer Workflows.

Motion Preise

Einzelperson: 34 $ pro Monat

34 $ pro Monat Team: 20 $ pro Nutzer und Monat

Vorteile der Motion App

Die einfache Funktionspalette von Motion ist ideal für Einzelpersonen oder kleine Teams, die ein übersichtliches Tool für die Erstellung von Aufgabenlisten und die Terminplanung benötigen. Dank der integrierten Automatisierungen eignet sich die App auch als KI-Tool für virtuelle Assistenten . ✅

Hier sind einige der wichtigsten Vorteile der Motion-App:

KI Automatische Planung : Anstelle einer herkömmlichen Aufgabenliste, auf der Sie Aufgaben notieren und selbst organisieren, nutzt Motion KI, um Aufgaben automatisch zu verschieben, basierend auf Ihrem bisherigen Verhalten und Parametern wie Arbeitszeiten, Priorität und Zeit für die Fertigstellung

Anstelle einer herkömmlichen Aufgabenliste, auf der Sie Aufgaben notieren und selbst organisieren, nutzt Motion KI, um Aufgaben automatisch zu verschieben, basierend auf Ihrem bisherigen Verhalten und Parametern wie Arbeitszeiten, Priorität und Zeit für die Fertigstellung Bessere Organisation: Zwar handelt es sich nicht um eine vollständige Projektmanagement-Suite, aber dieProjekt-Dashboard können Sie Ihre Aufgaben anhand von benutzerdefinierten Etiketten und Projekten organisieren

Zwar handelt es sich nicht um eine vollständige Projektmanagement-Suite, aber dieProjekt-Dashboard können Sie Ihre Aufgaben anhand von benutzerdefinierten Etiketten und Projekten organisieren Einfache Besprechungsplanung : Mit Motion ist die Planung von Besprechungen einfach, sobald Sie Parameter festgelegt und Zeitabschnitte in Ihrem Zeitplan blockiert haben

Häufige Schmerzpunkte Motion Anwender sind betroffen

Die App von Motion ist zwar einfach, aber nicht alle Nutzer finden sie leicht zu bedienen. Es gibt auch eine Menge Diskussionen über den hohen Preis und die begrenzten Funktionen außerhalb der Zeitplanung.

Hier sind die wichtigsten Kritikpunkte, die wir bei unserer Bewertung der Motion-App entdeckt haben:

Hoher Preis : Motion ist eine der teureren Aufgabenlisten-Apps, vor allem wenn man die begrenzten Funktionen außerhalb der Terminplanung berücksichtigt

Motion ist eine der teureren Aufgabenlisten-Apps, vor allem wenn man die begrenzten Funktionen außerhalb der Terminplanung berücksichtigt Schwerer KI-Fokus: Die Web-App nutzt KI, um fast alles zu steuern, was nicht für jeden Nutzer ideal sein dürfte. Zwar können Sie einige Dinge auch manuell erledigen, aber die App ist eher für Leute gedacht, die ein KI-Tool suchen

Die Web-App nutzt KI, um fast alles zu steuern, was nicht für jeden Nutzer ideal sein dürfte. Zwar können Sie einige Dinge auch manuell erledigen, aber die App ist eher für Leute gedacht, die ein KI-Tool suchen Verwirrende Benutzeroberfläche: In mehr als einer Motion-App-Bewertung wird erwähnt, dass die Dashboards unübersichtlich sind und überladen wirken können

In mehr als einer Motion-App-Bewertung wird erwähnt, dass die Dashboards unübersichtlich sind und überladen wirken können Eingeschränkte Funktionen: Sie ist nicht so robust wie diebeste Terminplanungs-Apps auf dem Markt. Wenn Sie nicht nur eine Aufgabenliste und einen einfachen Terminplaner benötigen, bietet dieses Tool nicht so viele Funktionen wie die Alternativen

Motion App Reviews auf Reddit

Für diese Motion App-Bewertung haben wir uns auf Reddit umgesehen, um zu sehen, was reale Nutzer über das Produkt sagen. Wenn Sie durch die Threads blättert in denen die Nutzer ihre Erfahrungen mit der Motion-App austauschen, werden Sie feststellen, dass sie die einfache Handhabung und die Planungsfunktionen schätzen:

"Ich mag Zeitblockierung und es scheint ziemlich gut in diese Denkweise zu passen. Weniger emotionale Arbeit, wenn es darum geht, festzulegen, wann die Dinge erledigt werden sollen. Alle Informationen werden im Voraus übermittelt und die App übernimmt die Entscheidung für mich

Derselbe Bewerter nannte auch einige Dinge, bei denen er sich nicht sicher war:

"Ich weiß nicht, ob es die 200 Dollar pro Jahr wert ist, aber ich denke auf jeden Fall darüber nach. Die mobile App muss überarbeitet werden. Mein Hauptziel bei einer mobilen App ist es, eine schnelle Eingabe zu machen und vielleicht einen Überblick zu bekommen. Man kann Aufgaben eingeben, aber man muss durch ein Menü gehen, um dorthin zu gelangen."

Ein anderer Rezensent wünschte sich mehr Aufgabenfunktionen:

"Ich war sehr enttäuscht, dass man derzeit keine wiederkehrenden Aufgaben zu Projekten hinzufügen kann. Als PM für viele Kundenprojekte ist dies für mich von entscheidender Bedeutung anwendungsfall von KI-Aufgabenplanung wie dieser."

Eine andere Person hatte Probleme mit der Schnittstelle und der Funktionalität der App:

"Es war sehr verzögert und fehlerhaft, wenn man versuchte, Ereignisse und Aufgaben zu verschieben oder zu bearbeiten, die aus verschiedenen Kalendern synchronisiert wurden."

Alternative Kalender, die Sie anstelle der Motion App verwenden können

Während dieser Motion-App-Test die Vor- und Nachteile des KI-gesteuerten Terminplaners und der To-Do-Liste hervorhebt, ist es sicherlich nicht die einzige Option auf dem Markt - oder die beste. 👀

Verglichen mit der besten Kalender-Apps motion bietet weniger Funktionen und einen höheren Preis, was bedeutet, dass es sich für manche Benutzer einfach nicht lohnt.

Glücklicherweise bietet eine Alternative wie ClickUp mehr Funktionen, eine bessere Benutzerfreundlichkeit und eine verbesserte Produktivität in allen Arbeitsabläufen, nicht nur bei der Terminplanung und der Erstellung von Aufgabenlisten.

Profitieren Sie von Echtzeit-Berichten über Projektmetriken mit anpassbaren ClickUp-Ansichten

ClickUp's projektmanagementsoftware rationalisiert Arbeitsabläufe, egal ob Sie wichtige Ereignisse in Ihrem Kalender planen, Aufgaben an Teammitglieder vergeben oder den Projekterfolg verfolgen und melden müssen. Hier sind einige der besten ClickUp-Funktionen, die ins Schwarze treffen. 🎯

Kalenderplanungstool, das anpassbar und intuitiv ist

Verbinden Sie ClickUp mit dem Google-Kalender, um geplante Besprechungstermine einfach in ClickUp anzuzeigen

Mit ClickUp's Kalender können Sie Projekte organisieren, Zeitpläne erstellen und die Arbeit Ihres Teams in einem flexiblen Kalender visualisieren. Verwenden Sie ihn als Tagesplaner oder wechseln Sie die Ansicht, um eine wöchentliche oder monatliche Aufschlüsselung Ihrer Aufgaben zu sehen.

Mit der Drag-and-Drop-Funktion können Sie Ihren Zeitplan ganz einfach um Ihre produktivsten Arbeitszeiten herum strukturieren. Und das Beste daran ist, dass die Umplanung ein Kinderspiel ist. Sie können Beziehungen verwenden, um Verbindungen zwischen Aufgaben zu erstellen, damit Sie Dinge verschieben können, wenn sich Ihr Zeitplan ändert. 🤹

Fügen Sie in Sekundenschnelle eine neue Aufgabe hinzu und geben Sie das Fälligkeitsdatum und die Aufgabenbeschreibung ein. Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für besondere Notizen hinzu oder um wichtige Dateien für die Aufgabe zu speichern. Nutzen Sie Berechtigungen, um Ihren Kalender für andere freizugeben, egal ob es sich um einen Kunden oder einen Freiberufler handelt, der an einem Projekt mitarbeitet.

Eingebaute KI-Tools für schnelleres Arbeiten

Zusammenfassen von Besprechungsnotizen in Sekunden mit ClickUp AI

Wie Motion bietet auch ClickUp KI-Tools, mit denen Sie schneller und effizienter arbeiten können. Anstatt jedoch wie Motion alles mit KI zu steuern, können Sie mit ClickUp KI dort einsetzen, wo es für Ihre persönlichen oder geschäftlichen Anforderungen sinnvoll ist.

Es gibt Dutzende von Anwendungsfällen, die speziell für Ihre Arbeit entwickelt wurden. Verwenden Sie ClickUp AI um automatisch eine Zusammenfassung oder die wichtigsten Erkenntnisse aus einem Meeting zu generieren, Projektzeitpläne zu erstellen, eine Meeting-Agenda zu erstellen oder eine Präsentation zu entwerfen. 📌

ClickUp AI kann auch als Editor verwendet werden. Verwenden Sie es, um Ihren Dokumenten einen professionelleren Ton zu verleihen, oder lassen Sie es Ihre Notizen neu formatieren, damit es einfacher ist, Aktionspunkte zu erstellen. Es kann auch sofort Teilaufgaben erstellen und so Zeit sparen.

Vorlagen zur Reduzierung der Arbeitsbelastung

Planen Sie Ihren Tag, Ihre Woche und darüber hinaus mit der ClickUp Calendar To-Do List Template

Mit mehr als 1.000 ClickUp-Vorlagen können Sie Aufgaben erstellen und schneller als je zuvor mit der Arbeit beginnen. Wählen Sie einfach eine Vorlage für die Art der Arbeit aus, die Sie erstellen möchten, klicken Sie auf "Herunterladen", und beginnen Sie mit dem Ausfüllen der Felder. In wenigen Minuten, nicht Stunden, haben Sie ein fertiges Dokument und können sich an die eigentliche Arbeit machen - statt an die Formatierung. 🛠️ ClickUp's Kalender Planer Vorlage können Sie alle Ihre Aufgaben an einem Ort verwalten. Beginnen Sie damit, Prioritäten festzulegen, Aufgaben zu erstellen und Fristen zu setzen. Verwenden Sie die Vorlage, um die Arbeit in kleinere Aufgaben aufzuteilen und Erinnerungen zu automatisieren, damit Sie nie eine Frist verpassen.

Mit der Kalender To Do List Vorlage können Sie eine wöchentliche, zweiwöchentliche oder monatliche Übersicht über alle Ihre Aktivitäten erhalten. Damit können Sie schnell Aufgaben für sich selbst oder als Teil eines größeren Teamplans planen. Organisieren Sie ähnliche Aufgaben nach Priorität, Projekt oder Dauer in Eimern.

Die Website Inhaltskalender von ClickUp wurde für Autoren entwickelt, die Blogartikel oder Beiträge für soziale Medien als Teil ihrer Aufgabenliste veröffentlichen. Mit dieser Planungsvorlage haben Sie alle geplanten Inhalte an einem Ort. Auf diese Weise können Sie leicht sehen, wann die Inhalte live gehen und wo sie sich im Produktionsprozess befinden. ClickUp's Jahreskalender-Vorlage ermöglicht es Ihnen, einen Schritt zurückzutreten und Ihre persönlichen oder Teamziele auf Jahresbasis zu visualisieren. Nutzen Sie die Vorlage, um einen gezielten Zeitplan zu erstellen und wichtige Aufgaben zum Erreichen Ihrer Ziele aufzulisten. Mit den integrierten Gantt-Diagrammen können Sie Ziele und Meilensteine auf dem Weg dorthin verfolgen.

Aufgaben Automatisierung für effiziente Arbeitsabläufe

ClickUp verfügt über integrierte Aufgaben Automatisierungen damit Sie weniger Zeit für Routinearbeiten aufwenden und sich auf die wichtigeren Dinge konzentrieren können. Wählen Sie aus über 100 vorgefertigten Automatisierungen, um neue Aufgaben zuzuweisen, SOPs zu erstellen oder Sofortbenachrichtigungen auszulösen. 🔔

Sie können auch benutzerdefinierte Automatisierungen erstellen, um sie an Ihre individuellen Arbeitsabläufe anzupassen. Mit den ClickUp Datumsautomationen können Sie Projekte sofort von einer Phase zur nächsten bringen, indem Sie neue Aufgabenlisten erstellen oder neue Formulare auslösen.

Mehrere Ansichten, um Ihre Arbeit auf Ihre Weise zu sehen

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine umfassende Lösung für jedes Team

Mit ClickUp können Sie Ihre Arbeit so sehen, wie es für Sie am sinnvollsten ist - eine deutliche Verbesserung gegenüber der verwirrenden Oberfläche der Motion-App. Mehrere ClickUp-Ansichten ermöglichen es Ihnen, eine Aufgabe aufzuschlüsseln, sich einen umfassenden Überblick zu verschaffen oder den Fortschritt mit visuellen Diagrammen zu verfolgen.

In der Board-Ansicht sehen Sie, wie sich Ihre Aufgaben durch die Pipeline bewegen, mit Abschnitten für "in Bearbeitung", "bereit zur Überprüfung" und "muss aktualisiert werden" Verwenden Sie die Listenansicht, um eine To-Do-Listenversion Ihrer Arbeit zu erhalten. 📝

Sie möchten mehr Ansichtsoptionen? Kein Problem!

Wechseln Sie zur Kalenderansicht, um Ihre Aufgaben auf einer wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Zeitachse darzustellen. Andere Ansichten, wie Kanban-Boards und Gantt-Diagramme, bieten einen visuellen Ansatz zur Verfolgung des Fortschritts.

Klare Organisation mit Prioritäten und Farbcodierung

Egal, ob Sie ClickUp als persönliches Kalendertool verwenden oder ein Unternehmen mit mehreren Teams leiten, es ist einfach, organisiert zu bleiben. Fügen Sie Ihren Aufgaben farbcodierte Prioritätskennzeichen hinzu, um die Arbeit zu identifizieren, die zuerst erledigt werden muss. Sie können auch verschiedenen Projekten Farben zuweisen, damit sie in Ihrer Aufgabenliste leichter zu erkennen sind. 🎨

Einfache Synchronisierung und Integration mit Ihren Lieblingstools

Die Zeitplanungsfunktion, das Zeitmanagement und andere Tools von ClickUp bilden einen zentralen Knotenpunkt für die Verwaltung aller mit Ihrer Arbeit verbundenen Aufgaben. Mit ClickUp-Integrationen können Sie die meisten anderen Tools nahtlos in einem Bereich verbinden.

ClickUp lässt sich mit Kalender-Apps wie Calendly, Apple-, Google- und Outlook-Kalendern integrieren. Es bietet auch Integrationen für Zeiterfassungsprogramme wie Toggl und Harvest und Kommunikationsanwendungen wie Slack. Darüber hinaus können Sie mit Automatisierungstools integrieren wie Zapier um noch mehr aus Ihren Arbeitsabläufen herauszuholen. 🙌

Das Beste ist, dass Sie ClickUp von überall aus nutzen können, auch unterwegs. Die mobile App und die Desktop-App sind mit den Betriebssystemen Mac iOS, Windows und Linux kompatibel.

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Kontakt für Preise KlickUp AI ist bei allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Arbeitsbereich verfügbar

Get ClickUp um mehr als nur Ihren Kalender zu verwalten

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Motion-App einen guten Einblick in diese KI-gestützte Kalender- und Aufgabenlisten-App geben konnten. Sie bietet zwar nützliche Funktionen wie einfache Terminplanung und Integrationen, aber nicht viel für die Verwaltung größerer Projekte oder Aufgaben.

Das ist, wo ein All-in-One projektmanagement-Tool wie ClickUp kann helfen. 🤩

Mit ClickUp erhalten Sie Kalenderfunktionen mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, klaren Farbkodierungen und Vorlagen, die Ihren Planungsprozess beschleunigen. Darüber hinaus können Sie ClickUp nutzen, um Aufgaben nahtlos zu priorisieren, Zeitpläne für mehrere Teammitglieder zu organisieren und arbeitsabläufe automatisieren genau so, wie Sie sie haben wollen.

Aber verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort. Finden Sie es selbst heraus und melden Sie sich noch heute für ClickUp an !