10 beste Aufgabenplanungssoftware für Aufgabenmanager im Jahr 2025

Die Verwaltung von Aufgaben, Terminen und Projekten in einem Team kann eine Herausforderung sein. Je komplexer das Projekt ist, desto schwieriger wird die Planung.

Aber keine Sorge! Software für die Aufgabenplanung hilft bei der Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, bei der Einführung von prozesseffizienz , planen Sie Aufträge, verbessern Sie die Effizienz Ihres Teams und stellen Sie sicher, dass Sie nie einen Termin verpassen.

Worauf sollten Sie bei einer Software zur Aufgabenplanung achten?

Suchen Sie bei einer Software zur Planung von Aufgaben nach Funktionen, die sich am besten für Ihren Arbeitsablauf eignen. Das Tool muss anpassbar sein, damit es seine Fähigkeiten nicht nur auf ein Team limitiert. Wählen Sie ein Tool, das von Marketing-, Vertriebs- und Software-Teams für die Planung von Aufgaben verwendet werden kann.

Hier sind einige der besten Features, auf die Sie bei Ihrem Aufgaben- und workload-Automatisierung software:

Erstellung und Zuweisung von Aufgaben : Ist es einfach, mehrere Aufgaben schnell zu planen und sie zuzuweisen? Automatisierung Features sind entscheidend für die Planung von Aufgaben, um die geschäftige und manuelle Arbeit zu reduzieren

: Ist es einfach, mehrere Aufgaben schnell zu planen und sie zuzuweisen? Automatisierung Features sind entscheidend für die Planung von Aufgaben, um die geschäftige und manuelle Arbeit zu reduzieren VisuellZeitleisten für Projekte: Können Teams ihre Prioritäten und Abhängigkeiten auf einen Blick erfassen? Sie brauchen eine visuelle Planungssoftware, die jedem die Ansicht aus 10.000 Fuß ermöglicht

Beispiel für eine Projektstrukturierung in der Zeitleiste Ansicht ClickUp

Priorisierung der Aufgaben : Welche Aufgabe muss zuerst erledigt werden? Features zur Priorisierung sind entscheidend für eine erfolgreiche Automatisierung des Workloads, damit Ihr Team nicht über- oder unterfordert wird

: Welche Aufgabe muss zuerst erledigt werden? Features zur Priorisierung sind entscheidend für eine erfolgreiche Automatisierung des Workloads, damit Ihr Team nicht über- oder unterfordert wird Robuste Berichterstellung : Wie können Sie das alles zu erledigen? Die besten Tools zur Planung von Aufgaben und Jobs liefern Ihnen alles in einem detaillierten Bericht mit einfachen Aufschlüsselungen

: Wie können Sie das alles zu erledigen? Die besten Tools zur Planung von Aufgaben und Jobs liefern Ihnen alles in einem detaillierten Bericht mit einfachen Aufschlüsselungen Funktionen für die Zusammenarbeit im Team: Kann jeder Aufgaben planen und werden alle benachrichtigt? Die beste Planungssoftware sorgt dafür, dass Teams miteinander kommunizieren und nicht in E-Mail-Schwierigkeiten geraten

Kann jeder Aufgaben planen und werden alle benachrichtigt? Die beste Planungssoftware sorgt dafür, dass Teams miteinander kommunizieren und nicht in E-Mail-Schwierigkeiten geraten Echtzeit-Aufgabenplanung: Verfügt Ihr Job Scheduler über Drag-and-Drop-Funktionen, um Workloads schnell zu ändern und zu aktualisieren? Echtzeit-Jobplaner nutzen die Automatisierung von Workloads, um schnelle oder kurzfristige Änderungen korrekt zuzuweisen, und verfügen über Funktionen zur Fehlerbehebung, um unrealistische Zeitpläne zu vermeiden

Gehen Sie mit der Workload-Ansicht in ClickUp einen Schritt weiter und sehen Sie, wie sich Ihre geschätzte Zeit pro Aufgabe im Vergleich zur Gesamtzeit in Ihrer Woche verhält.

Achten Sie außerdem darauf, wie wichtig eine benutzerfreundliche Oberfläche, skalierbare Features und nahtlose Integrationsmöglichkeiten bei einem fortschrittlichen Planer für Aufgaben sind. Schließlich sollte das Tool zu Ihrem Team passen wie ein Handschuh, nicht umgekehrt.

Die 10 besten Softwarelösungen für die Aufgabenplanung im Jahr 2024

1. ClickUp

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Mit ClickUp ist die Verwaltung von Aufgaben so einfach wie nie zuvor, denn es verfügt über alle Features, die Sie als professioneller Aufgabenplaner benötigen.

ClickUp wurde entwickelt, um Ihren Workflow zu optimieren, und ist ein fortschrittliches Tool zur Planung von Aufgaben mit beeindruckenden Features für die Erstellung, Zuweisung und Priorisierung von Aufgaben.

Der intuitive Aufgabenplaner der Plattform stellt sicher, dass Sie immer den Überblick über Ihre Aufgaben behalten projektzeitplan ohne den Aufwand von kontext-Wechsel . Mit ClickUp wird das Managen eines komplexen Projekts so einfach wie das Verwalten Ihrer täglichen Zu erledigen-Liste.

Darüber hinaus bietet ClickUp eine Vielzahl von Business-Management- und vorlagen für die Aufgabenverwaltung eine robuste Ressource, um die Produktivität Ihres Teams trotz komplexer Zeitpläne zu steigern. Und mit der ClickUp Kalender Ansicht können Sie Ihren Zeitplan, Ihre Aufgaben und Fristen visualisieren und so besser prioritäten für Ihre Arbeit setzen und vermeiden Sie Hektik in letzter Minute.

ClickUp beste Features

ClickUp Aufgaben in einer Listen-, Board-, Box-, Kalender- und Gantt-Ansicht, je nach Ihrem Arbeitsstil

Projektmanager können sich freuen - ClickUp ist robust genug, um als zentrale Koordinationsstelle für Ihr gesamtes Team zu dienen

Die integrierte Zeiterfassung ist ideal für die Nachverfolgung der Produktivität und um zu sehen, ob die Aufgaben innerhalb der geschätzten Zeit abgeschlossen sind

Nahtlose Integration mit vielen anderen Tools, so dass Sie alle Ihre Arbeiten an einem Ort aufbewahren können.

KI lernt Ihre sich häufig wiederholenden Aufgaben und erstellt diese Aufgaben und Unteraufgaben für Sie

Nachverfolgung spezifischer Diskussionen oder Feedback zu Aufgaben mit zugewiesenen Kommentaren, damit keine wichtigen Informationen verloren gehen

Aufgabenvorlagen vereinfachen die Planung von Aktivitäten im Vergleich zu anderen Apps für die Produktivität

ClickUp Limits

Der große Bereich an Features könnte einige Benutzer zunächst überfordern

Gelegentliche Verzögerungen bei der Echtzeit-Synchronisation auf mobilen Geräten

Die benutzerdefinierte Anpassung von Benachrichtigungen für einzelne Projekte kann etwas kompliziert sein

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Hitask

über Trefferliste Hitask bietet einfache Features für die Planung von Aufgaben in einem benutzerfreundlichen Paket. Es erleichtert nahtlos die Zusammenarbeit und macht anspruchsvolle Aufgabenplanung und Nachverfolgung des Fortschritts im Team zu einem Kinderspiel.

Die mobile App des Tools ist robust und benutzerfreundlich, so dass Sie Aufgaben auch unterwegs erstellen können. Und ganz gleich, wo auf der Welt Sie sich befinden, Hitask unterstützt Sie mit mehrsprachigem Support.

Zusätzlich zu den grundlegenden software zur Verwaltung von Aufgaben features bietet Hitask farbcodierte Aufgaben und die Synchronisierung mit dem Google Kalender, was es zu einer optisch ansprechenden und praktischen Wahl für die Verwaltung von Aufgaben macht. Die Funktionen zum Freigeben von Dateien in der App und zum Chatten im Team fördern eine effektive Kommunikation und machen es einfacher denn je, schnelles Feedback von Ihrem Team zu erhalten.

Hitask beste Features

Gemeinsames Aufgaben- und Projektmanagement macht es einfach, Arbeit zu delegieren und alle auf dem Laufenden zu halten

Farbcodierte Aufgaben sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern machen auch die Sortierung und Priorisierung zu einem visuellen Vergnügen für die Workload Automatisierung

Funktionen zum Freigeben von Dateien in der App und zum Chatten im Team fördern eine effektive Kommunikation und schnelles Feedback

Die Synchronisierung mit dem Google Kalender sorgt dafür, dass Ihre Aufgaben und Fristen mit Ihrem bestehenden Zeitplan übereinstimmen

Mehrsprachiger Support erweitert die Zugänglichkeit für internationale Teams

Hitask Beschränkungen

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten können den nahtlosen Workflow mit anderen Tools limitieren

Die Benutzeroberfläche ist zwar benutzerfreundlich, kann aber veraltet wirken

Hitask-Preise:

Free

Business : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Unternehmen: $20/Monat pro Benutzer

Hitask Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.4/5 (90+ Bewertungen)

: 4.4/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (40+ Bewertungen)

3. Hub Planer

Über Hub-Planer Hub Planner ist spezialisiert auf ressourcenplanung und Zeiterfassung.

Als Projektleiter können Sie mit diesem fortschrittlichen Aufgabenplaner leicht überwachen, wer was, wann und wie lange erledigt.

Neben seinen beeindruckenden projektplanungs-Software hub Planner geht tief in die Analyse ein und liefert Ihnen Erkenntnisse, mit denen Sie Ihr Ressourcenmanagement optimieren können.

Mit seinem Timesheet Feature vereinfacht er die Zeiterfassung und Berichterstellung.

Darüber hinaus ist Hub Planner anpassbar, d. h. Sie können ihn genau an die Anforderungen Ihres Projekts oder Teams anpassen.

Hub Planner beste Features

Einfache Zuweisung und Verwaltung von Ressourcen, um die Zeit und die Fähigkeiten Ihres Teams optimal zu nutzen

Sammelt und präsentiert Daten über Ihre Ressourcenzuweisung und bietet Einblicke für eine verbesserte Effizienz

Vereinfacht die Zeiterfassung und Berichterstellung und hält Ihren Projektplan auf Kurs

Die anpassbare Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, das Tool genau auf die Bedürfnisse Ihres Projekts oder Teams abzustimmen

Hub Planner Limits

Steilere Lernkurve für neue Benutzer im Vergleich zu anderen Apps zur Produktivität

Es könnten mehr Integrationen mit beliebten Tools genutzt werden

Die Benutzeroberfläche könnte intuitiver sein

Hub Planner Preise

Pro : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie Hub Planner für Preise

Hub Planner Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.0/5 (100+ Bewertungen)

: 4.0/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (60+ Bewertungen)

4. nTask

Über nTask nTask ist mehr als nur eine Software zur Planung von Aufgaben. Es ist eine umfassende Projektmanagement-Lösung, die sicherstellt, dass Sie alles haben, was Sie brauchen, um ein Projekt von Anfang an bis zum Abschluss zu begleiten.

Trotz des beeindruckenden Arrays an Features bleibt die Software benutzerfreundlich und einfach zu navigieren, damit Sie Ihre Aufgaben immer im Griff haben.

nTask bringt Teammitglieder zusammen und bietet kollaborative tools die eine effektive Teamarbeit erleichtern. Außerdem können Sie mit Gantt-Diagrammen und Zeitleisten für Projekte das große Ganze im Auge behalten.

Die Nachverfolgung von Risiken und Problemen ist ebenfalls Teil des Pakets, damit Sie immer auf unerwartete Hürden vorbereitet sind.

nTask beste Features

Trotz der vielen Features ist es einfach zu navigieren und macht die Verwaltung von Aufgaben mühelos

Bringen Sie Mitglieder Ihres Teams zusammen und rationalisieren Sie die Kommunikation

Nutzen Sie die Nachverfolgung von Risiken und Problemen, um auf alle unerwarteten Hürden in Ihrem Projekt vorbereitet zu sein

nTask Grenzen

Obwohl nTask ein umfassendes Paket von Tools für das Projektmanagement bietet, kann es für Benutzer, die zum ersten Mal damit arbeiten, aufgrund seiner steilen Lernkurve überwältigend sein

Die App für mobile Endgeräte ist im Vergleich zur Version für das Internet etwas unzureichend in Bezug auf die Funktionen

Einige Benutzer haben auch das Fehlen von robusteren Funktionen zum Speichern und Freigeben von Dateien erwähnt

nTask Preise

Premium : $3/Monat pro Benutzer

: $3/Monat pro Benutzer Geschäft : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie nTask für Details

nTask Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (10+ Bewertungen)

: 4.4/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

5. Quire

über Quire Wenn Sie einen sauberen und übersichtlichen Workspace bevorzugen, ist Quire genau das Richtige für Sie. Es bietet eine visuell ansprechende, baumstrukturierte Ansicht der Aufgaben, die es einfach macht, große Projekte in überschaubare Aufgaben und Unteraufgaben zu unterteilen.

Quire bietet Ihnen eine Plattform, die konzentriertes Arbeiten ohne unnötige Ablenkungen fördert. Mit Kanban-Boards zur visuellen Verwaltung Ihrer Aufgaben kommt Quire auch denjenigen entgegen, die gerne visuell planen.

Für diejenigen, die immer unterwegs sind, sorgen die leistungsstarken mobilen Apps von Quire dafür, dass Sie Ihre Aufgaben unabhängig von Ihrem Aufenthaltsort verwalten können.

Und mit den integrierten Features für die Zusammenarbeit werden die Kommunikation und Koordination im Team leicht gemacht.

Quire beste Features

Zerlegen Sie komplexe Projekte in überschaubare Aufgaben und Unteraufgaben mit der baumstrukturierten Ansicht von Quire

Kanban Boards bieten eine visuelle Möglichkeit zur Nachverfolgung von Aufgaben und zur Verwaltung des Workflows

Produktiver sein und verwalten Sie Aufgaben von überall aus dank einer leistungsstarken mobilen App

Erleichtern Sie die Kommunikation und Koordination im Team und fördern Sie so den Zusammenhalt bei der Arbeit

Ruhige Grenzen

Das minimalistische Design von Quire ist zwar ansprechend, aber für komplexere Anforderungen an das Projektmanagement fehlen möglicherweise fortschrittliche Features

Kein eingebautes Feature zur Zeiterfassung, was für Teams, die die Dauer von Aufgaben für kritische Jobs überwachen müssen, unpraktisch sein kann

Benutzer haben erwähnt, dass sie mehr Integrationen mit anderen häufig verwendeten Tools benötigen

Preise für Quire

Free

Professional: $7.65/Monat pro Benutzer

$7.65/Monat pro Benutzer Premium: $13.95/Monat pro Benutzer

$13.95/Monat pro Benutzer Enterprise: $19.95/Monat pro Benutzer

Quire Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (60+ Bewertungen)

: 4.6/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

6. Clockify

über Clockify Für Teams, die in die Feinheiten der Aufgabenverwaltung eintauchen wollen, ist Clockify das Tool der Wahl. Es bietet eine detaillierte Zeiterfassung, mit der Sie genau sehen können, wie viel Zeit für jede Aufgabe aufgewendet wird.

Clockify beschränkt sich nicht auf die Planung von Aufgaben und die Zeiterfassung. Es bietet auch detaillierte Berichterstellungen, die Ihnen Einblicke in die Produktivität Ihres Teams geben.

Sie können auch Zeitschätzungen zu Aufgaben hinzufügen, diese mit der tatsächlich aufgewendeten Zeit vergleichen und Diskrepanzen erkennen.

Mit Clockify haben Sie eine Lösung, die sicherstellt, dass jede Minute zählt.

Clockify beste Features

Sehen Sie genau, wie viel Zeit für jede Aufgabe aufgewendet wird, und fördern Sie so die Transparenz und Verantwortlichkeit

Gewinnen Sie Einblicke in die Produktivität Ihres Teams und identifizieren Sie verbesserungswürdige Bereiche

Erkennen Sie Diskrepanzen zwischen der geschätzten und der tatsächlich fertiggestellten Zeit für eine Aufgabe

Clockify Begrenzungen

Clockify konzentriert sich stark auf die Zeiterfassung und könnte für diejenigen, die umfangreiche Features für das Projektmanagement suchen, zu kurz kommen

Clockify bietet zwar zahlreiche Integrationen, die jedoch eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern, um sie effektiv nutzen zu können

Benutzer haben auch gelegentliche Probleme mit der Desktop-App erwähnt

Clockify Preise

free : kostenlos

kostenlos Basic : $3.99/Monat pro Benutzer

: $3.99/Monat pro Benutzer Standard : $5,49/Monat pro Benutzer

: $5,49/Monat pro Benutzer Pro : $7,99/Monat pro Benutzer

: $7,99/Monat pro Benutzer Enterprise: $11.99/Monat pro Benutzer

Clockify Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (100+ Bewertungen)

: 4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4.000+Bewertungen)

7. Dinge

über Dinge Things ist nicht nur eine weitere Software zur Planung von Aufgaben, sondern ein Begleiter für die Produktivität.

Mit seiner schönen, übersichtlichen Oberfläche ist es ein Vergnügen, Aufgaben zu verwalten. Ganz gleich, ob Sie Ihre täglichen Aufgaben organisieren, ein Projekt planen oder sogar Ihre zukünftigen Ziele umreißen möchten, Things bietet Ihnen die Tools, um dies ganz einfach zu erledigen.

Die Magie des Tools liegt in seiner Einfachheit, doch seine Leistung bei der Verwaltung komplexer Projekte ist beeindruckend. Mit Schlüsselfunktionen wie Quick Find ist die Nachverfolgung von Aufgaben ein Kinderspiel.

Die Integration mit dem Kalender und den Erinnerungen sorgt dafür, dass Sie keinen Termin verpassen. Die Analyse natürlicher Sprache macht die Erstellung fortgeschrittener Aufgaben so einfach wie das Schreiben eines Satzes.

Things beste Features

Benutzerfreundlichkeit und Ästhetik stehen im Vordergrund und machen die Verwaltung von Aufgaben zu einem Vergnügen

Navigieren Sie durch Ihre Routineaufgaben schnell und mühelos.

Behalten Sie den Überblick über Fristen und verpassen Sie keine Aufgabe mit Kalender- und Erinnerungsintegrationen

Das Erstellen von Aufgaben ist so einfach wie das Schreiben eines Satzes und fördert die Benutzerfreundlichkeit

Grenzen der Dinge

Things ist exklusiv für macOS und iOS, was den bequemen und schnellen Zugriff für Benutzer auf anderen Plattformen limitiert

Außerdem fehlen wichtige Features für die Zusammenarbeit, was für Projektmanager, die mühsame Aufgaben automatisieren möchten, ein Nachteil sein kann

Keine eingebaute Kalender-Ansicht

Things Preise

Die App kostet $9.99.

Things Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (19 Bewertungen)

: 4.3/5 (19 Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (106 Bewertungen)

8. Microsoft Zu erledigen

über MicrosoftMicrosoft Zu erledigen ist eine perfekte Mischung aus Einfachheit und Leistung. Dieser Windows-Aufgabenplaner wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre Aufgaben und To-Dos einfach und effektiv zu organisieren.

Zu erledigen bietet eine intuitive Möglichkeit, Ihre Aufgaben aufzulisten und zu markieren, wenn sie fertiggestellt sind, und lässt sich nahtlos in das übrige Microsoft System Center integrieren, wodurch ein reibungsloser Workflow entsteht. Dieses Windows-Tool zur Terminplanung verfügt über eine intelligenten Tagesplaner der eine intelligente und personalisierte Liste der täglichen Aufgaben liefert.

Darüber hinaus können Sie freigegebene Listen für gemeinsame Aufgaben erstellen und sich so leicht mit anderen koordinieren.

Und für diejenigen, die viel zu tun haben, sorgen die Erinnerungen und Fälligkeitsdaten von Microsoft To-Do dafür, dass alles reibungslos abläuft.

Microsoft Zu erledigen beste Features

Synchronisieren Sie Ihre Aufgaben mit allen Microsoft-Tools und sorgen Sie so für einen reibungslosen Workflow zwischen Ihrer Windows-Aufgabenplanungssoftware und dem Rest Ihres digitalen Toolkits

Bietet eine intelligente und personalisierte Liste mit Aufgaben für den Tag

Koordinieren Sie sich mit anderen und halten Sie alle auf der gleichen Seite

Microsoft Zu erledigen Limits

Limitierte Features für komplexes Projektmanagement

Keine Option für Abhängigkeiten von Aufgaben im Vergleich zu fortgeschrittenen Aufgabenplanern

Im Gegensatz zu anderen Job Schedulern für Unternehmen ist dieses Tool möglicherweise nicht robust genug für größere Teams

Microsoft Zu erledigen Preise

Free

Microsoft Zu erledigen Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (50+ Bewertungen)

: 4.4/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2700+ Bewertungen)

9. ZeitHeld

über TimeHero TimeHero hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Planung von Aufgaben zu automatisieren. Es verwendet intelligente Algorithmen, um Ihre Aufgaben um Ihre Kalender Ereignisse zu planen, so dass Sie das Beste aus Ihrem Tag machen.

Mit TimeHero müssen Sie sich nicht um die manuelle Planung von Aufgaben kümmern; geben Sie einfach ein, was zu erledigen ist, und lassen Sie die Software den Rest erledigen. Die Vorlagen für Projekte ersparen Ihnen die Einstellung ähnlicher Projekte von Grund auf.

Die Prognosetechnologie warnt Sie auch vor verpassten Terminen, so dass Sie Ihren Aufgabenplaner entsprechend anpassen können.

Die Integration mit gängigen Tools macht TimeHero zu einer großartigen Ergänzung Ihrer bestehenden Produktivität.

TimeHero beste Features

Nutzt intelligente Algorithmen, um Ihre wiederholenden Aufgaben rund um Ihre Ereignisse im Kalender zu planen und Prozesse zu automatisieren

Sparen Sie Zeit, indem Sie ähnliche Projekte nicht von Grund auf neu einstellen müssen

Zuverlässige und umsetzbare Warnungen erinnern Sie an potenziell verpasste Termine, so dass Sie Ihren Zeitplan entsprechend anpassen können

TimeHero Beschränkungen

Das Feature der künstlichen Intelligenz in TimeHero ist zwar innovativ, kann aber manchmal zu Terminkonflikten führen

Die Benutzeroberfläche kann für manche Benutzer überwältigend sein

Laut Benutzer-Feedback besteht ein Bedarf an mehr anpassbaren Features zur Berichterstellung

TimeHero Preise

Basic : $4.60/Monat pro Benutzer

: $4.60/Monat pro Benutzer Profi : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Premium: $22/Monat pro Benutzer

TimeHero Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (10+ Bewertungen)

: 4.6/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

10. Infolio

über Portfolio Infolio entwickelt die Aufgabenplanung weiter und verwandelt sie in einen umfassenden digitalen Workspace.

Mit Infolio können Sie komplexe Aufgaben verwalten, gemeinsam an Projekten arbeiten, Diskussionen führen und sogar beeindruckende visuelle Präsentationen erstellen - alles an einem Ort. Dieser ganzheitliche Ansatz für das Aufgabenmanagement macht Infolio zur idealen Wahl für Teams, die eine einheitliche Plattform für ihre Projektinformationen suchen.

Die digitalen Whiteboards eignen sich perfekt für Brainstorming-Sitzungen oder zur visuellen Darstellung von Ideen. Durch die Möglichkeit, visuelle Projektpräsentationen zu erstellen, wird es zum Kinderspiel, den Fortschritt Ihres Projekts für alle Beteiligten freizugeben.

Infolio ist mehr als ein Tool zur Planung von Aufgaben, es ist ein abschließendes Projekt-Befehlszentrum.

Die besten Features von Infolio

Umfassendes Aufgabenmanagement mit benutzerdefinierten Feldern gibt Ihnen Flexibilität bei der Kategorisierung Ihrer geplanten Aufgaben

Funktionen für die Zusammenarbeit im Team und Chats unterstützen die Echtzeit-Kommunikation und die Teamarbeit bei der Planung von Aufgaben im Unternehmen

Spaces für Projekte bieten einen zentralen Speicherort für alle Informationen zur Aufgabenplanung und fördern die Organisation

Digitale Whiteboards bieten eine Plattform für das Brainstorming und die visuelle Aufzeichnung von Ideen

Die Möglichkeit, visuelle Projektpräsentationen zu erstellen, kann beim Freigeben von Fortschritten oder Ergebnissen für die Beteiligten hilfreich sein

Einschränkungen von Portfolio

Limitierte Nummer von Integrationen kann zusätzliche manuelle Arbeit erfordern, wenn es mit anderen Tools verwendet wird

Mehr Optionen zur Filterung von Aufgaben für eine bessere Organisation der Aufgaben wären wünschenswert

Das Fehlen eines Features zur Zeiterfassung bedeutet, dass Sie ein separates Tool für die Zeiterfassung benötigen

Preise für Infolio

Standard: Free

Free Professionell: $4.99/Monat pro Benutzer

Infolio Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (15+ Bewertungen)

: 4.5/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

Suchen Sie nach weiteren tools für die Verkaufsverwaltung? Schauen Sie sich unser_ Verkaufsanwendungen guide!

ClickUp - Die beste Wahl für die Terminplanung Ihres Teams

Bei der Wahl der besten Software zur Planung von Aufgaben geht es darum, die richtige Mischung aus Features und Benutzerfreundlichkeit zu finden, die den Anforderungen Ihres Teams entspricht. Von den umfassenden Features des Aufgabenplaners von ClickUp bis hin zur benutzerfreundlichen Oberfläche von Microsoft To-Do hängt Ihre endgültige Wahl von Ihren individuellen Anforderungen an Ihre Software zur Automatisierung des Workloads ab.

Möchten Sie mehr erfahren? Besuchen Sie ClickUp Aufgabe features und sehen Sie, wie die Ansicht des Kalenders kann zu einem festen Bestandteil Ihres täglichen Workflows werden. Das Ziel ist nicht nur die Automatisierung komplexer Aufgaben, sondern auch die Straffung, Effizienz und Produktivität Ihres Arbeitsprozesses.

Entdecken Sie, wie ClickUp Ihr Projektmanagement entscheidend voranbringen kann.