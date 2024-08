Sunsama Überprüfung: Was man über diese Produktivitäts-App wissen sollte

Das Jonglieren mit Aufgaben in Projektmanagement-Apps, Notizblöcken, E-Mails und Haftnotizen kann schnell unübersichtlich werden - Termine werden verpasst, die Leistung sinkt, und die Work-Life-Balance leidet.

Und mit dem Druck, der durch die ständig wachsende Aufgabenliste entsteht, nehmen auch Schuldgefühle, Stress und Angst vor unerledigten Aufgaben zu. Plötzlich fühlt sich das, was einmal Ihr Traumjob oder -unternehmen war, wie ein Albtraum an. 💀

Aber was wäre, wenn Sie das könnten?

Ihre verstreuten Aufgaben an einer Stelle zusammenfassen, um einen klaren Überblick darüber zu erhalten, was zu erledigen ist?

Sich auf die Planung Ihres Tages und die Festlegung von Prioritäten konzentrieren könnten, bevor Sie sich an die Arbeit machen?

Aufhören zu arbeiten, wenn Sie Ihr Tagespensum erreicht haben, anstatt sich mit "busy work" zu überlasten?

Ihren Tag mit dem Gefühl beenden, zufrieden zu sein mit dem, was Sie geschafft haben?

Sunsama-a eingeben werkzeug zur Aufgabenverwaltung das diese Möglichkeiten in die Tat umsetzt. Doch die Frage ist: Hält der Funktionsumfang, was er verspricht?

Genau diese Frage werden wir in diesem Sunsama-Test beantworten. Wir befassen uns eingehend mit den einzigartigen Funktionen von Sunsama, den Einschränkungen, den Nutzerbewertungen und den Preisen. Und wenn Sunsama nicht das richtige Tool für Sie ist, werden wir Ihnen eine der besten Sunsama-Alternativen die für Sie in Frage kommen könnten. ✅

Was ist Sunsama?

Ein Jahr nach ihren ersten Vollzeitjobs brauchten Ashutosh Priyadarshy und Travis Meyer eine durchdachte und bewusste Möglichkeit, ihre Arbeitszeiten zu verwalten. Nach vier Jahren, in denen sie Produkte entwickelt hatten, die sich nicht bewährt haben, haben sie 2018 mit Sunsama den Jackpot geknackt.

Sunsama ist ein tagesplanungs-App für vielbeschäftigte Berufstätige, die ihre Wochen und Tage planen, Aufgaben nach Prioritäten ordnen, um sie an ihre Tageskapazität anzupassen, tiefgründig arbeiten und über ihre Leistungen und verbesserungswürdigen Bereiche reflektieren müssen. 💪

Im Gegensatz zu anderen Tools kombiniert Sunsama diese Elemente in einem nahtlosen Arbeitsablauf, der Sie für die Arbeit begeistert und Ihnen hilft, gesunde Arbeitsgewohnheiten zu entwickeln.

Schlüssel Sunsama Funktionen

Auf den ersten Blick gibt die minimalistische Oberfläche von Sunsama nicht viel her. Was sind also die Funktionen unter der Haube, die dieses Programm ausmachen? digitale Planer-App ein Fan-Favorit? Schauen wir uns das mal genauer an.

1. Setzen Sie Wochenziele im Voraus

Beginnen Sie mit Sunsama, indem Sie sich Wochenziele setzen. Sie können dies für mehrere Wochen im Voraus tun. Sunsama fordert Sie jeden Montag auf, für die kommende Woche zu planen, aber Sie können dies an jedem beliebigen Tag tun, der Ihnen am besten passt.

Wenn Sie Ihre Woche noch nicht geplant haben, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um diese Ziele festzulegen. Und wenn Sie bereits einige Ziele notiert haben, nutzen Sie diese Zeit, um sie zu überprüfen und sicherzustellen, dass Sie für die kommende Woche auf dem richtigen Weg sind.

2. Planen Sie Ihre Aufgaben für den Tag

über Sunsama Nachdem Sie Ihre Wochenziele festgelegt haben, skizzieren Sie die Aufgaben, die Sie an diesem Tag erledigen wollen. Sie können die wichtigsten Aufgaben mit Ihren Wochenzielen verknüpfen. Dies hilft Ihnen, die Aufgaben effektiv zu planen und nach Prioritäten zu ordnen, damit Sie diese Ziele erreichen. 🎯

Wenn Sie alle Ihre Pläne aufgestellt haben, können Sie sich direkt an die Arbeit machen und wissen genau, worauf Sie sich konzentrieren müssen, um Ihren Tag und Ihre Woche erfolgreich zu gestalten.

3. Aufgaben über mehrere Arbeitskanäle hinweg zentralisieren

Sunsama macht tägliche Planung ein Kinderspiel, indem Sie eine Verbindung mit Ihren bevorzugten Arbeitsanwendungen herstellen können. Dazu gehören Google Calendar, Gmail, Outlook Calendar, ClickUp, Notion, Asana, GitHub, Todoist und Slack.

Neben dem manuellen Hinzufügen von Aufgaben können Sie auch Aufgaben aus diesen Apps per Drag & Drop in Sunsama ziehen. So haben Sie einen besseren Überblick über die zu erledigenden Aufgaben und stellen sicher, dass keine wichtige Aufgabe unter den Tisch fällt. 🕵️‍♂️

Und wenn Sie Aufgaben als erledigt markieren, werden alle verbundenen Tools aktualisiert. So bleiben Ihre Aufgabenlisten in Sunsama oder jeder anderen App, die Sie verwenden, immer auf dem neuesten Stand.

4. Planen und priorisieren Sie Aufgaben für den Tag

über Sunsama

Nach erstellen einer To-Do-Liste können Sie Ihren täglichen Planungsworkflow mit der Planung von Aufgaben beenden. Wie das geht? Indem Sie sie in Ihrem Kalender zeitlich festlegen.

Im Gegensatz zu anderen Planer-Apps können Sie sich bei Sunsama auf die Planung Ihrer Prioritäten konzentrieren. Die geschätzte Zeit für alle Ihre Aufgaben sollte Ihre Tageskapazität (z. B. 6 Stunden) nicht überschreiten. Wenn Sie diese Grenze überschreiten, warnt Sunsama Sie. 🚨

Dies zwingt Sie dazu, Ihre Aufgaben zu überdenken, Ihre Prioritäten für den Tag zu wählen und alle anderen Aufgaben auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

5. Aufgaben verwalten und Fortschritte verfolgen

Über Sunsama

Wenn Sie eine Aufgabe in Sunsama erstellen, können Sie:

Ein Start- und Enddatum zuweisen

Die Aufgabe in Unteraufgaben aufteilen

Notizen und Kommentare hinzufügen

Dateien an Ihre Kommentare anhängen

Tägliche, wöchentliche oder monatliche Wiederholung einstellen

Ihre Aufgaben werden in der Ansicht Tägliches Kanban dargestellt, wobei jede Spalte für einen Wochentag steht. Der Fortschrittsbalken am oberen Rand jeder Spalte füllt sich, wenn Sie die Aufgaben abhaken.

Sie können auch zur Kalenderansicht wechseln, um Ihren Zeitplan für einen Tag, drei Tage, Wochentage, die ganze Woche oder einen Monat zu visualisieren. Auf diese Weise können Sie schnell mehrere Tage und Wochen auf einmal planen. 🗓️

6. Aufgaben nach Kanälen und Kontexten kategorisieren

Jede Aufgabe in Sunsama kann unter einem Kanal gruppiert werden, und mehrere Kanäle können in Kontexten gruppiert werden.

Sie können zum Beispiel Kategorien für Arbeit, Privat oder Nebenerwerb haben. Und Ihr Arbeitskontext kann Kanäle wie Marketingprojekte, Besprechungen mit Interessengruppen und Unternehmensbewertungen enthalten.

Diese Einrichtung ist hilfreich, um nur kontext- und kanalspezifische Aufgaben in Ihren täglichen Kanban- und Kalenderansichten anzuzeigen.

7. Ungeplante und unwichtige Aufgaben auslagern

über Sunsama

Haben Sie einige Aufgaben, die Sie noch nicht planen können? Kein Problem, mit Sunsama können Sie diese in einem Backlog speichern. So bleibt Ihre tägliche Aufgabenliste übersichtlich. 📋

Und was ist mit den Aufgaben, die Sie immer wieder auf den nächsten Tag verschieben? Wenn dies an vier aufeinander folgenden Tagen geschieht, nimmt Sunsama an, dass sie unwichtig sind und archiviert sie. Aber keine Sorge, Sie können archivierte Aufgaben jederzeit wieder in Ihre tägliche Liste oder in den Arbeitsvorrat verschieben.

Wenn der Zeitrahmen von vier Tagen nicht ideal ist, können Sie ihn an Ihre Bedürfnisse anpassen oder die automatische Archivierungsfunktion deaktivieren, um alle Aufgaben im Blick zu behalten.

8. Konvertieren Sie E-Mails in Aufgaben, ohne Ihren Posteingang zu verlassen

Ja, Sie haben richtig gelesen. Sunsama bietet zwei eindeutige E-Mail-Adressen - eine, um E-Mails als Aufgaben zu Ihrer täglichen To-Do-Liste hinzuzufügen, und eine andere, um sie in Ihr Backlog zu stellen.

Alles, was Sie tun müssen, ist, diese Adressen in Ihrer E-Mail-App zu speichern. Wenn Sie dann eine E-Mail in eine Aufgabe umwandeln möchten, leiten Sie sie einfach an die entsprechende Adresse weiter. Kinderleicht! 🤩

9. Verwenden Sie den Fokusmodus und den Timer für intensive Arbeit

Wenn Sie alle Ihre Aufgaben vor sich liegen haben, kann das überwältigend sein. Mit dem Fokus-Modus von Sunsama können Sie diese Ablenkungen ausblenden und sich auf eine Aufgabe nach der anderen konzentrieren.

Dieser Modus verfügt über einen eingebauten Timer, mit dem Sie Ihre Arbeitssitzungen und alle Mini-Pausen, die Sie zwischendurch machen, verfolgen können. Wenn Sie die Pomodoro-Technik anwenden, um Ihre Arbeit zu erledigen, könnte diese Funktion Ihr neuer bester Freund sein.

10. Führen Sie tägliche und wöchentliche Überprüfungen durch

Nachdem Sie die täglichen Aufgaben an einem Arbeitstag erledigt haben, können Sie das tägliche Abschaltritual aktivieren. Damit fassen Sie Ihren Tag zusammen - ein guter Bezugspunkt, um über Ihre Leistungen, Erfahrungen und Verbesserungen für morgen nachzudenken. ✍️

Zusätzlich zu den täglichen Rückblicken erhalten Sie einen wöchentlichen zusammenfassenden Bericht. Dieser zeigt Ihnen, wo Sie die meiste Zeit verbracht haben und ob Sie Ihre Wochenziele erreicht haben.

11. Passen Sie Ihre täglichen und wöchentlichen Routinen an

Sie können Ihre Routinen für die tägliche Planung, die tägliche Überprüfung, die wöchentliche Planung und die wöchentliche Überprüfung manuell aktivieren. Sie können sie auch so einstellen, dass sie automatisch an einem bestimmten Tag und zu einer bestimmten Uhrzeit aktiviert werden, die Ihnen am besten passt.

Weitere Anpassungsoptionen ermöglichen es Ihnen, Wochenendarbeit in Ihre Überprüfungen einzubeziehen und Ihren wöchentlichen Überprüfungsprozess in Ihre Wochenplanung zu integrieren.

12. Laden Sie Ihr Team ein, gemeinsam an Aufgaben zu arbeiten

Binden Sie Ihr Team in Sunsama ein, indem Sie ihm einen Einladungslink per E-Mail schicken. Sobald es beitritt, können Sie Aufgaben zuweisen, Fälligkeitstermine festlegen und Aufgabennotizen (und Kommentare) hinzufügen, um Klarstellungen und Aktualisierungen zu besprechen.

Dank der Slack-Integration von Sunsama können die Teammitglieder ihre täglichen und wöchentlichen Pläne und Überlegungen zu abgeschlossenen Aufgaben in den entsprechenden Slack-Kanälen austauschen. So bleibt jeder auf dem Laufenden und die Zusammenarbeit im Team wird gefördert.

Sunsama Preise

Sunsama hat ein einstufiges Preismodell, das alle Funktionen freischaltet. Sie können sich für ein monatliches Abonnement entscheiden oder mit einem Jahresabonnement einen Rabatt erhalten:

Monatliches Abonnement: $20/Monat

$20/Monat Jahresabonnement: $192/Jahr

Vorteile von Sunsama

Neben den Hauptfunktionen bietet Sunsama einige zusätzliche Vorteile, um Ihre täglichen Planungsabläufe zu verbessern.

Sanfte Einarbeitung

Wenn Sie Sunsama zum ersten Mal benutzen, werden Sie durch einen Einführungsablauf geführt, um sich mit Ihren Arbeitsanwendungen zu verbinden und Ihren Tag zu planen. Wenn Sie fertig sind, werden Sie zu Ihrem Arbeitsbereich weitergeleitet, wo Sie mit den Aufgaben des Tages beginnen können. 🛠️

Benutzerfreundliche Oberfläche

Das minimalistische und intuitive Design von Sunsama macht die Navigation auch für Neulinge einfach. Der Arbeitsbereich ist in drei Bereiche unterteilt - ungeplante Aufgaben in Drittanbieter-Integrationen, geplante Aufgaben in einer Kanban- (oder Kalender-) Ansicht und Ihre Liste der Kanäle und Kontexte. Und wenn Sie gerne im dunklen Modus arbeiten, sind Sie bei Sunsama bestens aufgehoben.

Tastatur Kurzbefehle

In Sunsama müssen Sie nicht mehrere Mausklicks machen, um etwas zu erledigen - verwenden Sie einfach Tastaturkürzel. Drücken Sie z. B. "P", um Ihren täglichen Planungsworkflow zu aktivieren, "A", um eine neue Aufgabe hinzuzufügen, "F", um den Fokusmodus zu aktivieren, und die "Leertaste", um den Aufgabentimer ein- oder auszuschalten. ⏰

Plattformübergreifende Kompatibilität

Sunsama ist eine webbasierte Anwendung mit Desktop-Apps für Windows, Mac und Linux und mobilen Apps für iOS und Android. Die Desktop-App hat die gleichen Funktionen wie die Web-App, was hervorragend ist, wenn Sie ohne Ablenkung durch Ihren Webbrowser arbeiten möchten. Allerdings können Sie sie, genau wie die Web-App, nicht ohne Internetverbindung nutzen.

Reaktionsschneller Kundensupport

Sunsama verfügt über eine gut dokumentierte Ressourcenbibliothek, in der Sie lernen, sich in Ihrem Arbeitsbereich zurechtzufinden und seine Funktionen zu nutzen. Wenn Sie Probleme haben, können Sie das Support-Team per E-Mail oder Live-Chat über die App kontaktieren. Viele Nutzer sagen, dass das Support-Team hilfsbereit ist und schnell reagiert.

Häufige Schmerzpunkte Sunsama Nutzergesichter

Wie die meisten Tools ist auch Sunsama nicht frei von Fehlern. Schauen wir uns einige Nachteile an, um Ihnen einen umfassenden Überblick zu geben und Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob es das richtige Tool für Sie ist.

Kein kostenloser Plan und teure kostenpflichtige Pläne

Sunsama bietet keinen kostenlosen Plan an, sondern nur eine 14-tägige kostenlose Testversion. Das kann ein großer Nachteil sein, wenn Sie nur über ein kleines Budget verfügen. Und selbst wenn Sie auf einen kostenpflichtigen Plan umsteigen möchten, ist das Abonnement teuer - die Kosten können sich schnell summieren, wenn Sie ein Team haben. 💸

Eingeschränkt nativ Integrationen

Sunsama verfügt zwar über robuste Integrationen mit einigen der beliebtesten Arbeitsanwendungen, ist aber dennoch begrenzt. Es lässt sich nicht mit iCal, Confluence und Google Drive integrieren. Es gibt auch keine Integration mit Zapier oder Zugang zu seiner API für die Erstellung benutzerdefinierter Workflows.

Komplexe Projekte werden nicht unterstützt

Die Oberfläche und Funktionen von Sunsama sind für die tägliche Planung optimiert, um die persönliche Produktivität zu steigern. Wenn Sie also erweiterte Funktionen für die Aufgabenverwaltung und die Zusammenarbeit im Team benötigen, ist Sunsama nichts für Sie - es gibt spezielle Projektmanagement-Tools, die besser geeignet sind.

Die Mobil-App mangelt an Kernfunktionen

Anders als die Web- und Desktop-Apps funktioniert die mobile App von Sunsama auch offline. Allerdings verfügt sie nur über grundlegende Funktionen. Sie eignet sich zwar hervorragend, um unterwegs Aufgaben hinzuzufügen und neu anzuordnen, aber Sie können Ihre tägliche und wöchentliche Planungsroutine nicht durchgehen.

Sunsama Bewertungen auf Reddit

Zum Abschluss dieses Sunsama-Tests haben wir uns auf Reddit umgesehen, um die Erfahrungen anderer Sunsama-Nutzer einzuholen. Und wir haben den Tee bekommen. 🍵

Viele Nutzer sind sich einig, dass die Benutzeroberfläche, die Integrationen und die täglichen Planungsabläufe von Sunsama die besten sind.

Eine benutzer sagte "_Sunsamas Integrationen mit Asana, Trello, Jira, GitHub usw. machen die Nutzung so viel einfacher. Das größte Unterscheidungsmerkmal war für mich jedoch die tägliche Planung. Sunsama unterstützte die tägliche Planung mit einer speziellen Tagesansicht, die mir half, meine Aufgaben für den Tag zu priorisieren und zu planen. Der Fokusmodus war ebenfalls eine großartige neue Funktion, ebenso wie die wöchentlichen Analysen/Rückblicke und die beruhigende Benutzeroberfläche."

Andere waren mit dem hohen Preis von Sunsama und der begrenzten Funktionalität der mobilen App, die keine Zeitblockierung ermöglicht, nicht zufrieden.

Hier ist, wie ein anderer Nutzer es in seiner Sunsama-Bewertung ausdrückt: _"Ich bin auch ein Fan von Sunsama, nur der Preis ist mir zu hoch. Ich bin auch sehr App-abhängig, da ich gerne unterwegs die Zeit blockiere

Wenn Sie auf der Suche nach einer Sunsama-Alternative mit einem kostenlosen Plan und robusteren Aufgabenverwaltungsfunktionen sind, könnte ClickUp die perfekte Lösung für Sie sein. Werfen wir einen genaueren Blick auf einige der wichtigsten Funktionen von ClickUp.

1. Verwalten Sie Ihre persönlichen und Teamprojekte ohne viel Aufwand

Einfaches und schnelles Festlegen von Start- und Fälligkeitsdaten innerhalb einer Aufgabe oder Verwendung von bedingten Einstellungen, um Termine zu wiederholen oder eine neue Aufgabe nach Abschluss zu erstellen ClickUp's Funktionen zur Aufgabenverwaltung machen das Planen und Ausführen einfach. Beginnen Sie mit Ihren Projektplänen, indem Sie:

Aufgaben in ClickUp erstellen

Verwandeln Sie Besprechungsnotizen in Aufgaben mit ClickUp AI

Hinzufügen von Aufgaben aus Webanwendungen mit der Chrome-Erweiterung von ClickUp

Mit über 15 benutzerdefinierten Feldern können Sie detaillierte Aufgabendetails wie Verantwortliche, Prioritäten, Fristen, Fortschrittsbalken, Etiketten und Kontrollkästchen erfassen. Sie können auch benutzerdefinierte Status (wie "Zu erledigen", "In Bearbeitung" und "Erledigt") einrichten, um den Aufgabenfluss in einer Pipeline zu verfolgen.

Jedes Teammitglied kann die Liste der zugewiesenen Aufgaben auf der Seite "Meine Aufgaben" einsehen. Und wenn sie bereit sind, Aufgabenaktualisierungen mitzuteilen oder um Klarstellungen zu bitten, können sie dies in den Aufgabenkommentaren tun. 🧑‍💻

2. Wechsel zur Kalenderansicht für Timeboxing-Aufgaben

Verwalten und organisieren Sie Projekte und planen Sie Aufgaben in der flexiblen Kalenderansicht, um Teams synchron zu halten

ClickUp hat über 10 Aufgabenansichten, einschließlich Liste, Kanban, Gantt und Kalender. Möchten Sie Ihren Tag oder Ihre Woche planen? Wechseln Sie einfach in die Kalender-Ansicht und schieben Sie Ihre Aufgaben in den Kalender.

Wenn Sie Termine im Google-Kalender haben, verbinden Sie ihn mit ClickUp, um alles an einem Ort zu haben und Überschneidungen zu vermeiden.

Erinnern Sie sich an die Seite "Meine Aufgaben"?

Sie hat auch eine Kalenderansicht. So kann jedes Teammitglied die ihm zugewiesenen Aufgaben zeitlich blockieren. Das ist wie ein persönlicher Planer, der von allen Teamaufgaben getrennt ist - sehr praktisch, um sich besser konzentrieren zu können steigerung der Produktivität .

3. Setzen Sie sich Ziele und verfolgen Sie Ihre Fortschritte visuell

Legen Sie messbare Ziele für Aufgaben und Projekte mit automatischer Progression fest, um Ziele mit definierten Zeitplänen und quantifizierbaren Vorgaben effektiver zu erreichen

Wenn Sie große persönliche oder geschäftliche Ziele zu erreichen haben, werden Sie begeistert sein ClickUp's Ziele funktion. Sie können mehrere Ziele erstellen, sie einem Teamleiter zuweisen, Fristen hinzufügen und sie in kleinere Meilensteine unterteilen.

Sie können auch Aufgaben mit Ihren Zielen verknüpfen. Auf diese Weise kann jeder nachvollziehen, wie sich seine Arbeit in das Gesamtbild einfügt. Außerdem können Sie so die Fortschritte bei der Verwirklichung Ihrer Ziele messen und sich über kleine Erfolge freuen. 🙌

4. Verwenden Sie Vorlagen, um Ihre Projektpläne in Gang zu bringen

Visualisieren und organisieren Sie Aufgaben effektiv mit ClickUp's Aufgabenmanagement-Vorlage

Die Vorlagenbibliothek von ClickUp enthält mehr als 1.000 anpassbare Vorlagen für private und berufliche Anwendungsfälle. Das macht es einfach, die perfekte Vorlage für den Start eines jeden Projekts zu finden.

Zum Beispiel können Sie:

Planen Sie Arbeitsaufgaben und verfolgen Sie Ihre täglichen Gewohnheiten mit demTagesplaner-Vorlage Planen Sie Ihre Wochen mit Haftnotizen auf Whiteboards mit derWochenplanervorlage Organisieren Sie die Projekte und täglichen Abläufe in Ihrem Team mit derAufgabenmanagement-Vorlage

5. Integrieren Sie mit dem Rest Ihres Tech-Stacks

Durchsuchen Sie die verfügbaren Anwendungen und Integrationen in ClickUp, um die Arbeit auf einer zentralen Plattform zu erledigen Verbinden Sie Ihre Lieblings-Apps mit ClickUp und machen es so zu einer All-in-One-Plattform. Zu den nativen Integrationen gehören Slack, GitHub, Google Drive, HubSpot, Dropbox, Zoom, Figma, YouTube, Calendly und mehr. Außerdem können Sie mit ClickUp API und Zapier benutzerdefinierte Verbindungen und Automatisierungen erstellen.

6. Greifen Sie auf die Funktionen von ClickUp mit einem kostenlosen Plan oder einem erschwinglichen kostenpflichtigen Plan zu

Das Beste an ClickUp ist, dass Sie die wichtigsten Funktionen mit dem kostenlosen Plan nutzen können. Und wenn Sie über diesen Plan hinauswachsen, beginnen die kostenpflichtigen Pläne zu einem erschwinglichen Preis:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: 12 $/Monat pro Benutzer

12 $/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Arbeitsbereich verfügbar

Streamline Einfach und Komplex Arbeitsabläufe Mit ClickUp

Sunsama kann für jeden, der seine Produktivität steigern möchte, ohne einem Burnout zum Opfer zu fallen, ein entscheidender Faktor sein. Allerdings sind der hohe Preis, die begrenzten Integrationen und die einfachen Aufgabenverwaltungsfunktionen nicht für jeden geeignet.

Wenn das auf Sie zutrifft, ist ClickUp vielleicht die bessere Wahl.

Mit den umfassenden Funktionen von ClickUp können Sie Ihre persönlichen Aufgaben unter dem umfassenderen Dach komplexer Teamprojekte verwalten. Und Sie müssen keinen Cent ausgeben, um loszulegen. Melden Sie sich für den kostenlosen Plan von ClickUp an um Ihre persönliche Produktivität und die Ihres Teams zu steigern! ✨