Die 10 besten kostenlosen digitalen Planer-Apps im Jahr 2026

Es ist Anfang der Woche, und es ist an der Zeit, die drei wichtigsten Aufgaben des Tages zu notieren, Erinnerungen einzurichten und die Notizen der letzten Woche durchzugehen und zu bearbeiten.

Aber Moment mal.

Sollten Sie es in Google Docs erledigen? Mit der neuen Planungs-App, die Ihnen Ihr Freund vorgestellt hat? Oder es einfach halten und bei der Notiz-App auf Ihrem Handy bleiben?

Wahrscheinlich haben Sie sich schon mehr als einmal in dieser Situation wiedergefunden, wenn Sie bisher keinen passenden digitalen Planer gefunden haben.

Zugegeben, so gut wie jeder Tagesplaner auf dem Markt erledigt die meisten grundlegenden Aufgaben. Aber nur wenige vereinen und zentralisieren nahezu alle Ihre Planungsanforderungen auf einer einzigen Plattform.

Um Ihnen bei der Suche nach dem besten digitalen Planer zu helfen, haben wir unten eine Liste aller in Frage kommenden Optionen zusammengestellt.

Schauen wir uns die Details genauer an.

Worauf sollten Sie bei einer digitalen Planer-App achten?

Ein wichtiges Feature eines Planers ist die Benutzerfreundlichkeit. Es ist schon schwer genug, langfristig bei einem digitalen Planer-Tool zu bleiben – machen Sie es sich nicht noch schwerer, indem Sie versuchen, einen starren und umständlichen digitalen Planer in Ihren Alltag zu integrieren.

Ein hervorragender digitaler Planer macht es einfach, alle Ihre Aufgaben an einem Ort zu bündeln. Daher ist es immer eine gute Idee, zu prüfen, welche anderen Anwendungen Sie wahrscheinlich bereits nutzen (z. B. Gmail oder Slack), damit sich der Planer leichter in Ihren bestehenden Workflow integrieren lässt.

Auch wenn es eine Frage der persönlichen Vorlieben ist: Je mehr Integrationen und Features ein digitaler Planer bietet, desto besser. Warum? Es ist eine der besten Möglichkeiten, die Anzahl der Anwendungen zu reduzieren, die Sie oft nutzen müssen, um die Erstellung von Dokumenten, die Nachverfolgung von Rechnungen, Erinnerungen oder sogar den Fortschritt Ihrer Projekte zu koordinieren. 📚

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Die 10 besten digitalen Planer-Apps im Jahr 2025

Erste Schritte mit ClickUp Organisieren Sie Aufgaben, setzen Sie Ziele und führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts Ihrer Projekte mit ClickUp durch

Stellen Sie sich ClickUp als All-in-One-Tool für die digitale Planung vor, das alle Anforderungen abdeckt – von den einfachsten bis hin zu den komplexesten Planungsanforderungen für Teams und Einzelpersonen gleichermaßen. Ja, es bietet unzählige Features und ist extrem anpassbar – perfekt für alle, die bei der digitalen Planung sehr genau darauf achten, wie sie ihre Arbeit (oder ihr Privatleben) verfolgen und nachverfolgen. 📖

Die besten Features von ClickUp

Die Kalenderansicht von ClickUp : Organisieren Sie Ihre Aufgaben systematisch, legen Sie Termine fest und erstellen Sie einen dynamischen Kalender, mit dem Ihr Team die Nachverfolgung des Fortschritts durchführen und sich abstimmen kann.

Automatisierungen : Erledigen Sie Routineaufgaben, die sich schnell wiederholen, mit den fortschrittlichen Automatisierungsfunktionen von ClickUp. Das ist eine großartige Möglichkeit, den Kopf frei zu bekommen und effizienter zu planen. Mit Auslösern und Bedingungen für Automatisierungen können Sie unter anderem die Erstellung von Aufgaben, Änderungen der Mitarbeiter, Erinnerungen und die Priorität von Aufgaben automatisieren.

Personalisierung: Die besten Die besten Tagesplaner sind flexibel – so müssen Sie sich nicht mit starren Feldern herumschlagen, die für Ihre Bedürfnisse irrelevant sind. ClickUp wurde rund um die Anpassbarkeit entwickelt, was bedeutet, dass Sie sich etwas Zeit nehmen sollten, um sich mit der Funktionsweise von Seiten, Ordnern, Ansichten und Aufgaben vertraut zu machen, damit Sie einen Workflow festlegen können, der genau auf Sie zugeschnitten ist

Vorlagen: Wer liebt Vorlagen nicht? ClickUp bietet seinen Benutzern Hunderte von Vorlagen für alle möglichen Anforderungen, wie Wer liebt Vorlagen nicht? ClickUp bietet seinen Benutzern Hunderte von Vorlagen für alle möglichen Anforderungen, wie Ressourcenplanung und Planung von Ereignissen . Starten Sie mit der Tagesplaner-Vorlage von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Behalten Sie mit der ClickUp-Vorlage für den Tagesplaner den Überblick über Ihre täglichen Aufgaben

Einschränkungen von ClickUp

Einige Benutzer bemängeln die eingeschränkten Tabellenkalkulationstools und komplexen Formeln

Nicht alle Ansichten sind (noch!) auf Mobilgeräten verfügbar

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

Capterra : 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

G2: 4,7/5 (über 5.000 Bewertungen)

2. Google Kalender

Beispiel für eine Dreitagesansicht in Google Kalender

Sie kennen Google Kalender als eine der ersten digitalen Planungsplattformen. Dank seiner Terminplanungs-Features lässt sich der Arbeitstag problemlos bewältigen, ohne dass Meetings, Arbeitszeit oder Freizeit überschneiden.

Obwohl Google Kalender eher einfach gehalten ist, bietet er dennoch einige großartige Planungs-Features, die für den richtigen Benutzer oder als Integration für eine App, die Sie bereits verwenden, gut funktionieren. Er lässt sich leicht als Tages- oder Wochenplaner-App nutzen. Über die benutzerfreundliche Oberfläche können Sie außerdem Ereignisse für das ganze Jahr planen.

Die besten Features von Google Kalender

Automatische Erinnerungen: Google Kalender richtet automatische Erinnerungen für anstehende Ereignisse und Aufgaben ein, damit Benutzer Google Kalender richtet automatische Erinnerungen für anstehende Ereignisse und Aufgaben ein, damit Benutzer ihren Zeitplan im Blick behalten

Agenda-Ansicht: Google Kalender verfügt über ein Feature namens Agenda-Ansicht, mit dem Benutzer ihre anstehenden Ereignisse, Aufgaben und Notizen auf einen Blick sehen können

Kalenderfreigabe: Google Kalender ermöglicht es Benutzern außerdem, ihren Kalender für andere freizugeben, sodass Aufgaben, Ereignisse und Notizen gemeinsam verwaltet werden können

Mobilfreundlich: Funktioniert auf iOS- und Android-Geräten

Limitierungen von Google Kalender

Beschränkt sich hauptsächlich auf Terminplanung und Zeitblockierung

Es fehlen die zusätzlichen Features, die es zu einem wirklich umfassenden Planungs-Dashboard machen

Preise für Google Kalender

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Google Kalender

Capterra : 4,8/6 (über 2.000 Bewertungen)

G2: 4,6/5 (über 40.000 Bewertungen)

3. Todoist

Verwalten Sie Ihre Aufgaben und To-do-Listen mit Todoist

Todoist ist eine digitale Planungs-App, die Benutzern hilft, organisiert und produktiv zu bleiben. Sie bietet einen Bereich mit Funktionen und Tools, wie z. B. Aufgaben- und grundlegendes Projektmanagement, To-do-Listen, Erinnerungen und Benachrichtigungen sowie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Filter zu erstellen.

Die besten Features von Todoist

To-Do-Listen: Mit diesem Feature für To-Do-Listen können Benutzer ihre Aufgaben und Ziele in kleinere, überschaubare Listen unterteilen, und es ist auf mehreren Geräten verfügbar, sodass man auch unterwegs planen kann

Erinnerungen und Benachrichtigungen: Die App verfügt über automatische Erinnerungen und Benachrichtigungen, die den Benutzern helfen, den Überblick zu behalten und organisiert zu bleiben

Benutzerdefinierte Filter: Todoist verfügt außerdem über ein Feature für benutzerdefinierte Filter, mit dem sich Aufgaben und Daten einfach suchen und finden lassen

Einschränkungen von Todoist

Es fehlen erweiterte Features (alte Listen können nicht archiviert werden)

Es kann schwierig sein, Ihre To-do-Listen für die Online-Zusammenarbeit freizugeben

Preise für Todoist

Free :

Pro : 4 $/Monat bei jährlicher Abrechnung

Geschäft: 6 $/Monat bei jährlicher Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen zu Todoist

Capterra : 4,6/5 (über 2.000 Bewertungen)

G2: 4,4/6 (über 700 Bewertungen)

4. Notion

Notizen in Notion

Notion ist benutzerfreundlich und eine hervorragende Wahl für alle, die gerne kreativ mit ihrem digitalen Planer umgehen und mit einer leeren Leinwand beginnen möchten. Es bietet nützliche Tools und Features, darunter Aufgabenverwaltung, eine Kalender-Ansicht sowie anpassbare Zeilen und Spalten für Aufgaben.

Außerdem können Benutzer ihre Daten auf mehreren Geräten synchronisieren, ihre Planungsinformationen freigeben und die Apps mit anderen Anwendungen integrieren, um maximale Produktivität zu erzielen.

Die besten Features von Notion

Aufgabenverwaltung : Notion bietet Benutzern ein intuitives : Notion bietet Benutzern ein intuitives Aufgabenverwaltungssystem zum Erstellen, Organisieren und für die Nachverfolgung von Aufgaben

Verschachtelung und verknüpfte Datenbanken : Dank der Verschachtelung und der verknüpften Datenbanken von Notion können Benutzer Seiten und zugehörige Aufgaben einfach in einem übersichtlichen Format organisieren und speichern

Integrations- und Einbettungsfeatures: Notion verfügt zudem über Integrations- und Einbettungsfeatures, mit denen Benutzer ihre Notion-Daten mit anderen Diensten wie Gmail oder Slack verbinden können, um den Workflow zu optimieren. Außerdem können Sie Anwendungen direkt in Ihr Dashboard einbetten, um einen einfachen Zugriff zu ermöglichen

Einschränkungen von Notion

Derzeit fehlen die robusten Features für die Automatisierung und die Aufgaben-Erinnerungen, die andere digitale Planer-Apps bieten

Die Features der mobilen Apps sind im Vergleich zu anderen digitalen Planern etwas eingeschränkt

Einige Benutzer sagen, dass sie am Anfang etwas mehr Zeit benötigen, um die Lernkurve zu überwinden

Preise für Notion

Free

Plus : 8 $ pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet

Geschäft : 15 $ pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung

Enterprise: Wenden Sie sich an das Vertriebsteam

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

Capterra : 4,7/5 (über 1.000 Bewertungen)

G2: 4,6/5 (über 1.000 Bewertungen)

5. Asana

Via Asana

Wenn Sie digitale Planer bevorzugen, die eher einen Rahmen oder einen Ansatz für das Projektmanagement beim Workflow bieten, dann ist Asana eine Überlegung wert. Es bietet Benutzern einen breiten Bereich an Features, wie klassische Software für Aufgaben- und Projektmanagement, eine Kalenderansicht, benutzerdefinierte Vorlagen, einfache Integration mit anderen coolen Apps und zahlreiche Ansichten.

Die besten Features von Asana

Benutzerdefinierte Felder: Organisieren und sortieren Sie Informationen wie in einer Tabellenkalkulation mit benutzerdefinierten Feldern für Einzelauswahl, Mehrfachauswahl, Nummer und Text

Formulare, die mit Projekten verknüpft sind: Erfassen Sie genau die Details, die für jede Aufgabe benötigt werden, indem Sie Anfrageformulare direkt mit bestimmten Projekten verbinden

Aufgabenfristen: Zeigen Sie Aufgaben in einem Asana-Kalender an und behalten Sie den Überblick, oder integrieren Sie sie sogar in Ihren Kalender für die Arbeit

Einfache To-do-Liste: Einfaches Erstellen persönlicher oder gemeinsamer To-do-Listen

Einschränkungen von Asana

Asana bietet keine echten nativen Features für die Zeiterfassung

Manche sagen, dass es im Vergleich zu anderen digitalen Planern auf dieser Liste kein flexibles tool ist

Tools für benutzerdefinierte Felder können sich eingeschränkt anfühlen

Die kostenlose Version könnte für einen einfachen Tagesplaner zu eingeschränkt sein

Preise für Asana

Basic : Kostenlos

Premium : 10,99 $ pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung

Geschäft: 24,99 $ pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

Capterra : 4,5/5 (über 11.000 Bewertungen)

G2: 4,3/5 (über 9.000 Bewertungen)

6. Mydailyplanners

Via MyDailyPlanners

Kombinieren Sie GoodNotes, Google Kalender und Apple Kalender, und Sie erhalten MyDailyPlanners. Diese Tagesplaner-App verfügt über Optionen für To-do-Listen und bietet digitale Vorlagen mit Verknüpfungen und Einstellungen für Erinnerungen. Das funktioniert ähnlich wie Bullet Journals und darüber hinaus als digitale Planer, die „von Hand“ bearbeitet werden können.

Die besten Features von MyDailyPlanners

Seiten mit Hyperlinks: Organisieren und verwalten Sie jeden Monat mit leicht navigierbaren verknüpften Seiten

Digitale Sticker: Verwenden Sie digitale Sticker auf Ihren Seiten der Monatsplanung, genau wie im echten Leben

Wiederverwendbare PDF-Vorlagen: Verwenden Sie die PDF-Vorlage erneut, wenn Sie dieselbe Seite für weitere Planungen benötigen

Limitierungen von MyDailyPlanners

Eher weniger eine App als vielmehr ein vorlagenbasierter digitaler Planer für ein iPad oder Tablet

Aktualisierungen der digitalen Planer-Vorlagen kosten extra

Preise für MyDailyPlanners

Digitale Planer und Pakete haben einen Bereich von 15 bis über 20 US-Dollar

Bewertungen und Rezensionen zu MyDailyPlanners

Capterra : k. A.

G2: k. A.

7. Trello

Via Trello

Wenn Sie ein Fan des Kanban-Planungsansatzes sind, ist Trello genau das Richtige für Sie. Als digitaler Planer ist es ein sehr visuelles Tool, das Karten zur Planung von Aufgaben und Projekten nutzt. Markieren Sie Benutzer, fügen Sie Checklisten hinzu, verknüpfen Sie Dateien und richten Sie automatische Erinnerungen ein, um den Überblick über alle Ihre Aufgaben zu behalten.

Die besten Features von Trello

Drag-and-Drop-Oberfläche: Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche von Trello macht es einfach, Karten, Listen oder Boards zu verschieben und den Fortschritt verschiedener Projekte zu verfolgen

Bild- und Datei-Uploads: Mit Trello können Benutzer anstehende Aufgaben einsehen, Bilder und Dateien hochladen und die Nachverfolgung von Projektterminen durchführen

Flexible Organisation: Trello bietet ein benutzerfreundliches Organisationssystem mit anpassbaren Beschreibungen, Checklisten und Aufgabenzuweisungen, das sich hervorragend für tägliche Aufgaben eignet

Limitierungen von Trello

Aufgebaut auf einem digitalen Planer-Framework

Andere Apps, die Sie bereits nutzen, lassen sich nicht integrieren oder einbinden

Das kann für eine einfache Liste mit Dingen, die zu erledigen sind, ganz schön viel Arbeit sein

Preise für Trello

Free

Standard : 5 $ pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung

Premium : 10 $ pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung

Unternehmen: 17,50 $ pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

Capterra : 4,5/5 (über 22.000 Bewertungen)

G2: 4,4/5 (über 13.000 Bewertungen)

8. GoodNotes

Via Goo dNotes

GoodNotes ist eine benutzerfreundliche iOS-App, mit der Benutzer schnell und einfach Notizen machen oder Skizzen erstellen können. Die digitale Planer-App verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, über die Sie Dokumente erstellen, organisieren und bearbeiten können.

Es enthält außerdem eine virtuelle Bibliothek, in der Benutzer ihre Notizen mühelos speichern, verwalten und abrufen können. Unter den besten digitalen Planern eignet sich dieser besonders für eher visuelle Aufgaben der Organisation.

Die besten Features von GoodNotes

Virtuelle Bibliothek: Bietet eine übersichtliche virtuelle Bibliothek zum Speichern, Verwalten und Abrufen von Notizen der Benutzer

Handschrifterkennung: Ermöglicht es Benutzern, Text einzugeben, indem sie die Wörter einfach auf ihrem Gerät schreiben

Texterkennung: Die digitale Planer-App erkennt getippten oder handgeschriebenen Text und wandelt ihn mühelos in ein bearbeitbares Format um

Limit von GoodNotes

Nur für iOS-Geräte verfügbar (Android-Geräte folgen möglicherweise)

Fehlende vorgefertigte Formen im Form-Tool

Da es keine Ebenen-Funktion gibt, ist das Feature sehr schwierig

Preise für GoodNotes

Free

Go Limitless: 8,99 $ einmalige Zahlung

Bewertungen und Rezensionen zu GoodNotes

Capterra : 4,5/5 (über 35 Bewertungen)

G2: 4,8/5 (über 29 Bewertungen)

9. Any.do

Any.do verfügt über ein benutzerfreundliches Dashboard, mit dem du deinen Tagesplan auch unterwegs erstellen kannst. Unter den besten digitalen Planern auf dieser Liste ist es bei Any.do besonders einfach, Notizen und Anhänge zu deiner Liste hinzuzufügen. Du kannst deine Prioritäten sogar farblich kennzeichnen.

Es ist eine hervorragende Planungs-App, um zentrale Listen mit Aufgaben zu erstellen, die Sie mit Ihrem Team teilen können, oder um eine einfache Liste mit Aufgaben zu erstellen, die Sie zu erledigen haben.

Die besten Features von Any.do

Mobilfreundlicher Kalender: Kalender-Tools sind äußerst mobilfreundlich und ermöglichen es Ihnen, eine Verbindung zu Ihrem Google Kalender herzustellen

E-Mails in Aufgaben umwandeln: Sobald Sie eine Verbindung zu Ihrem E-Mail-Anbieter hergestellt haben, können Sie E-Mails ganz einfach in Aufgaben umwandeln, damit Sie nie vergessen, zu antworten

Einfache Synchronisierung von Daten: Die App wurde für die Planung unterwegs entwickelt und ermöglicht es Ihnen, ganz einfach von der App aus zu arbeiten und Daten auf allen Ihren Geräten zu synchronisieren

Einschränkungen von Any.do

Die kostenlose Version bietet nur eingeschränkte Features

Lässt sich nicht gut mit anderen Apps für die Arbeit integrieren

Preise für Any.do

Privat : Free

Premium : 3 $ pro Monat, jährliche Abrechnung

Teams: 5 $ pro Monat und Benutzer, jährliche Abrechnung

Any.do-Bewertungen und Rezensionen

Capterra : 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

G2: 4/5 (über 150 Bewertungen)

10. Monday.com

Via Monday

Mit Monday können Benutzer Projekte erstellen, mit Teammitgliedern zusammenarbeiten und den Fortschritt an einem Ort verfolgen. Die Plattform bietet eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche für das Projektmanagement, benutzerdefinierte Benachrichtigungen für wichtige Aktivitäten und leistungsstarke Automatisierungsfunktionen.

Monday lässt sich zudem mit Hunderten von Apps und Diensten integrieren, damit Sie effektiver arbeiten und mehr erledigen können.

Die besten Features von Monday

Unbegrenzte Anzahl an Boards und Dokumenten: Der Free-Plan bietet Benutzern unbegrenzte Dashboards und die Erstellung von Dokumenten

Anpassbare Workflows: Erstellen Sie nahtlose Workflows, mit denen Sie Aufgaben und Projekte in kürzerer Zeit vom Status „Ausstehend“ zum Status „Fertiggestellt“ bringen

Tools für das Workload-Management: Finden Sie im Dashboard Tools für die Client-Planung, Finden Sie im Dashboard Tools für die Client-Planung, wöchentliche Ziele und OKRs sowie die übergeordnete Planung

Einschränkungen von Monday

Die kostenlose Version kann sich einschränkend anfühlen

Manche meinen, dass die besten Features den zahlenden Premium-Benutzern vorbehalten sind

Manche Benutzer empfinden die Features als weniger umfangreich oder flexibel als bei anderen alternativen digitalen Planer-Apps

Im Allgemeinen eher Arbeitsmanagement als digitale Planung

Preise für Monday

Basic : Kostenlos

Standard : 8 $ pro Set und Monat, jährliche Abrechnung

Pro : 10 $ pro Set und Monat, jährliche Abrechnung

Enterprise: Wenden Sie sich an das Vertriebsteam

Bewertungen und Rezensionen zu Monday

Capterra : 4,6/5 (über 2.000 Bewertungen)

G2: 4,6/5 (über 3.000 Bewertungen)

Suchen Sie nach weiteren digitalen Planer-Apps? Schauen Sie sich diesen Leitfaden zu Sunsama-Alternativen an!

Ersetzen Sie alle Ihre digitalen Planer-Apps

Das Schöne an der Planung ist, dass es keinen einheitlichen Ansatz gibt – sie ist sehr persönlich. Mit ClickUp hat Ihre Suche nach der besten digitalen Planungs-App endlich ein Ende.

Nutzen Sie die App, um von Grund auf Ideen zu sammeln, Vorlagen zu erstellen und Ihre wichtigsten Aufgaben an einem Ort zur Nachverfolgung im Blick zu behalten. Mit ClickUp können Sie sogar mehrere Google Kalender integrieren.

So behalten Sie Ihre persönlichen Planungsanforderungen und Projekte der Arbeit stets im Griff. Nutzen Sie also ClickUp, um sicherzustellen, dass Sie über alle Tools verfügen, die Sie für Ihre digitale Planung benötigen.