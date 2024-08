10 kostenlose Sunsama-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Sunsama ist ein täglicher Planer und Tool zur Verwaltung von Aufgaben das es seit 2013\ gibt. Und obwohl diese Web App schon über 10 Jahre alt ist, ist sie immer noch beliebt und wird regelmäßig aktualisiert.

Fans lieben die Kalender App, die Funktionen zur Aufgabenverwaltung und die Möglichkeit, andere Tools wie Trello und Asana zu integrieren. Aber es fehlen Integrationen mit wichtigen Automatisierungs- und produktivität tools wie Zapier, Toggl, und TickTick .

Ganz zu schweigen davon, dass es für einige Freiberufler und kleine Geschäfte mit einer monatlichen Rate von $20\ zu teuer ist.

Und da kommen die kostenlosen Optionen ins Spiel! 👀

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die besten Sunsama-Alternativen vor, abgeschlossen mit den wichtigsten Features, Vor- und Nachteilen sowie den Preisstufen.

Lesen Sie weiter, um Ihr Leben einfacher (und budgetfreundlicher) zu machen.

Worauf sollten Sie bei einer Sunsama-Alternative achten?

Wir wissen, dass es nicht einfach ist, sich für ein Produktivitätstool zu entscheiden, vor allem, wenn man ein kleines Budget hat. Aber Sie können sich die Kopfschmerzen ersparen, wenn Sie sich ein paar Fragen stellen:

Sind Sie bereit, für ein Upgrade zu zahlen, wenn Sie die kostenlose Version einer App zur Aufgabenverwaltung lieben?

Mit welchen Apps, Tools und Plattformen muss sich Ihre Sunsama-Alternative integrieren lassen?

Welche Funktionen müssen Sie in einer kostenlosen App vorrangig nutzen?

Wie viele Mitglieder Ihres Teams werden Ihre Sunsama-Alternative verwenden?

Vielleicht möchten Sie eine kurze Einstellung vornehmen Pomodoro Timer und notieren Sie, was Sie wollen, wenn Sie eine Liste erstellen wollen. Aber keine Sorge, wenn Sie dafür keine Zeit haben - wir sind so oder so für Sie da 🙂

Die 10 besten Sunsama-Alternativen

Bist du bereit, dein neues Spiel zu finden? Sehen Sie sich unsere Liste der 10 besten Sunsama-Alternativen an, um herauszufinden, ob es eine bessere Option und einen besseren Preis für Ihren Workflow gibt.

Wählen Sie zwischen den 15+ Ansichten in ClickUp, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Ja, wir sind ein wenig voreingenommen gegenüber ClickUp, und Sie haben wahrscheinlich erwartet, dass es an der Spitze unserer Liste stehen würde, aber das ist nicht die einzige Liste, die es angeführt hat. ClickUp wurde auf Platz 1 gewählt in Projektmanagement-Software im Jahr 2023 auf G2 ! Und das aus gutem Grund. 🙌

ClickUp bietet über 15 Ansichten, von denen mindestens 10 in der kostenlosen Version verfügbar sind. Mit diesen Ansichten können Sie Ihren Workspace so umgestalten, dass er zu Ihrem Flow passt. Außerdem können Sie in unserem Vorlagen-Center aus Tausenden von Vorlagen für die Planung, Terminierung und Organisation Ihrer Aufgaben oder Dokumente wählen.

Zum Beispiel die ClickUp Daily Planner Vorlage ist vergleichbar mit dem Planer von Sunsama. Er ist jedoch für kostenlose Mitglieder verfügbar und nicht hinter einer Paywall verschlossen. So kann jeder damit Termine, einmalige Aufgaben, wiederholende Aufgaben und Meilensteine für seine täglichen und wöchentliche Ziele .

Außerdem gibt es die ClickUp Kalender Ansicht , die die zeitblockierend ein Kinderspiel. Ein weiteres kostenloses Feature, das jeder nutzen kann, um alles (und jeden) auf der gleichen Seite zu halten.

Planen Sie Social Posts, Blogs und Ankündigungen neben Ihren anderen Aufgaben und Meetings mit der Ansicht des Kalenders in ClickUp

Die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen, aber um es kurz zu machen: ClickUp deckt alle Bereiche ab: projektmanagement Kalender , CRM-Lösung, Echtzeit business Messaging App , Kollaborationssoftware, Zu erledigen-Liste und vieles mehr. Es ist auch ideal für Profis und Teams, die verschiedene Plattformen verwenden. Sie können auf ClickUp über mobile Apps für iOS und Android, Desktop-Apps für Windows, Linux und Mac sowie über eine Chrome-Erweiterung .

ClickUp beste Features

Kostenlose Mitglieder haben Zugriff auf zahlreiche Features, darunter 100 MB Speicher, unbegrenzte Aufgaben, unbegrenzte Benutzer, mehr als 10 kostenlose Ansichten, Whiteboards, Chat, Kanban-Boards, Gantt-Diagramme, native Zeiterfassung, Kalender-Ansicht, In-App-Aufzeichnung und 24/7-Support

Vereinfachen Sie das Projektmanagement mit Features wie geschachtelten Unteraufgaben, wiederholenden Aufgaben, nativer Zeiterfassung, Vorlagen für Aufgaben und Status, wiederkehrenden Checklisten, wiederkehrenden Aufgaben, Meilensteinen und Erinnerungen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, Status, Benachrichtigungen, Mitarbeiter, Filter, Tastenkürzel, Verknüpfungen, Drag-and-Drop-Anhänge, Tabellen, Tags und Status

Zusammenarbeit mit Teammitgliedern mithilfe von Features wie Synchronisierung von Kalendern in beide Richtungen, Listendetails und -diskussionen, Erwähnungen, Echtzeit-Bearbeitung, Zuweisung von Kommentaren, Clip, Wer ist online, Benutzergruppen, Korrekturen, Thread-Kommentare und -Antworten, Markdown und Offline-Zugriff

ClickUp-Integrationen decken über 1.000 Tools ab, darunter Trello, Asana, Slack, Jira, Todoist, TickTick und Zapier

ClickUp Limits

Für neue Benutzer kann es eine Lernkurve geben (aber das kann mitkostenlose Demos und Schulungen)

Einige Benutzer berichten über zu viele Benachrichtigungen, wenn sie die Einstellungen für intelligente Benachrichtigungen nicht anpassen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

2. Todoist

Über TodoistTodoist ist seit 2007 in der Projektmanagement-Szene vertreten und eignet sich hervorragend für unkomplizierte Zu erledigen-Listen und zur Vereinfachung Ihres Lebens.

Fans von Todoist schätzen die klare, intuitive Benutzeroberfläche. Mit Todoist können kleine Teams bei Aufgabenlisten und einfachen Projekten zusammenarbeiten. Und Solopreneure können damit ihre vielen Termine im Griff behalten.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass viele Benutzer eine dynamischere Alternative benötigen, wenn sie mit komplexen Projekten konfrontiert sind, die mehr als nur ein einfaches Aufgaben-Management erfordern.

Todoist beste Features

Kostenlose Features: bis zu fünf aktive Projekte, fünf Mitwirkende pro Projekt, 5 MB Datei-Uploads, drei Filter und eine Woche Aktivitätshistorie

Erleichtern Sie sich die Verwaltung von Aufgaben mit Listen und praktischen Timeboxing-Funktionen,prioritätsebenen, Favoriten, Erinnerungen und Karten im Kaban-Stil

Delegieren Sie Aufgaben zwischen Mitgliedern entfernter Teams zur einfachen Zusammenarbeit und passen Sie Benachrichtigungen entsprechend an

Themen, Farben und Benachrichtigungen benutzerdefiniert anpassen

Integration mit Tools wie Outlook, Chrome, Gmail und Alexa

Todoist Beschränkungen

Es gibt keinen Offline-Zugang und keine Möglichkeit zur Nachverfolgung der Zeit innerhalb der App

Einige Benutzer sind mit den fehlenden benutzerdefinierten Optionen unzufrieden

Der kostenlose Free-Plan hat eine begrenzte Anzahl von Mitwirkenden, Projekten und Aktivitäten

Todoist Preise

Free

Pro: $5/Monat

$5/Monat Business: $8/Monat pro Benutzer

3. nTask

Über nTask Die Plattform nTask dient Einzelpersonen und kleinen Geschäften seit 2015\ als Cloud-basiertes Tool zur Verwaltung von Aufgaben. Es bietet Tools für die Zusammenarbeit von Team-Mitgliedern und einen benutzerfreundlichen Workspace mit guten kostenlosen Features.

Kostenlose Mitglieder können bis zu fünf Teammitglieder mit unbegrenzten Aufgaben und Workspaces hinzufügen. Außerdem erhalten sie Zugang zu weiteren Features für die Aufgabenverwaltung, mit denen jeder Arbeitstag organisiert werden kann.

Und wenn Ihnen das Programm so gut gefällt, dass Sie es upgraden möchten, erhalten kostenpflichtige Mitglieder von nTask auch Zugang zu Gantt-Diagrammen, wiederholenden Aufgaben, Fortschrittsberichten und anderen wertvollen Features.

nTask beste Features

Der Free-Plan bietet unbegrenzte Arbeitsbereiche, Aufgaben, Meetings, Timesheets und die Nachverfolgung von Problemen für bis zu fünf Mitglieder des Teams

Verwalten Sie Ihre Arbeitstage mit Features wie Terminplanung und Kanban-Boards per Drag-and-Drop,vorlagen für die Prioritätensetzungnachverfolgung von Aufgaben, Offline-Zugriff und Folgeaktionen

Zusammenarbeit mit Teammitgliedern über Aufgabenkommentare, Dateianhänge, zugewiesene Rollen, Berechtigungen und Teamverwaltung

Integration mit Outlook Kalender, Google Kalender, Apple Kalender, Microsoft Teams, Google Meet und Zoom

nTask Beschränkungen

Einige Mitglieder berichten über begrenzte Anpassungs- und Formatierungsoptionen

Der kostenlose Plan ist auf fünf Mitglieder im Team limitiert

nTask Preise

nTask Basic: Free

Free nTask Premium: $3/Monat pro Benutzer

$3/Monat pro Benutzer nTask Business: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer nTask Enterprise: Kontakt für Preise

4. Google Kalender

Über Google Kalender Wir lieben einen guten Google Kalender! 🤩

Er ist intuitiv, praktisch und kostenlos für jeden mit einem Google Konto. Und man kann kaum glauben, dass es ihn schon seit 2009 gibt, so oft wird er aktualisiert.

Die Features von Google Kalender, wie z. B. das intuitive Blockieren von Terminen, sind ideal, wenn Sie nach einer Alternative zur Ansicht von Sunsama suchen. So können Sie mehr Zeit mit Zu erledigen und weniger mit Planen verbringen.

Multitasking-Fans werden die traditionelle Ansicht der Aufgaben, Meetings und Ereignisse Ihres Arbeitstages lieben. Und da der Google Kalender die Planung von Ereignissen und Meetings erleichtert und eine automatische Synchronisierung für alle Mitglieder und Geräte abschließt, ist er ideal für die Zusammenarbeit.

Insgesamt ist Google Kalender eine praktische, wenn auch einfache Lösung für Projekte, Teams und Geschäfte jeder Größe.

Google Kalender beste Features

Free für alle Gmail- und Google Workspace-Benutzer

Reibungslose Verwaltung der Liste zu erledigen mit Features wie Erinnerungen an Meetings, wiederholende Aufgaben, Unteraufgaben und Meilensteine für Projekte

Mehrere Ansichten, Farben für Ereignisse, Standard-Dauer für Aufgaben und Hintergründe

Durch das Freigeben von Aufgaben, Kalendern, Projekten, Meetings und Status können alle auf der gleichen Seite bleiben

Integrationen mit tools wie ClickUp, Zoom, Salesforce, Slack,Google Aufgabenund mehr

Google Kalender Limits

Einige Benutzer berichten über die umständliche Bearbeitung und Erstellung von Aufgaben, die dazu führen kann, dass persönliche Ereignisse in professionellen Kalendern freigegeben werden

Erweiterte Features können für neue Benutzer schwierig zu finden und zu verwenden sein

Die Features zur Aufgabenverwaltung reichen nicht an die Vielseitigkeit spezieller Tools für die Aufgabenverwaltung heran

Google Kalender Preise

Standard: Free

Free Business Starter für Google Workspace : $6/Monat pro Benutzer für alle Google Apps

Learn about the best Google Kalender Alternativen in unserem fertiggestellten Leitfaden!

5. TickTick

Über TickTick TickTick ist ein App-basiertes Tool zur Verwaltung von Aufgaben mit einer einfachen, flexiblen Oberfläche, mit der Sie den Überblick behalten. Und es ist seit 2013 erfolgreich.

Mit allem, was dazugehört, von personalisierten Features und Spracheingabe bis hin zu Speicherort-basierten Erinnerungen und Echtzeit-Datensynchronisierung, ist TickTick eine ideale Option für kleine Geschäfte. Darüber hinaus können Sie Listen für Ihr Team freigeben, Aufgaben nach Prioritäten ordnen und nachverfolgen und alle Mitglieder Ihres Teams auf dem Laufenden halten.

TickTick ist bei denjenigen beliebt, die gerade erst mit der Verwaltung ihrer Aufgaben beginnen, und bei Solopreneuren, die keine zusätzlichen Features benötigen.

TickTick beste Features

Kostenlose Benutzer können bis zu neun Listen mit 99 Aufgaben pro Liste erstellen, plus 19 Unteraufgaben und zwei Erinnerungen pro Aufgabe

Erleichtern Sie sich das Leben mit Ordnern, dem Freigeben von Listen, Speicherorten, Tags, intelligenten Daten, Spracheingabe, Pomodoro-Timern, mehreren Ansichten und Einstellungen für die Dauer von Aufgaben

Erstellen oder wählen Sie benutzerdefinierte intelligente Listen, Wischoptionen und Themen

Integrationen mit Tools wie Alexa, Google Mail, Google Assistant, Zapier und Spark

TickTick Beschränkungen

Kostenlose Version hat begrenzten Zugriff auf Features

Es lässt sich nicht mit vielen beliebten Apps zur Aufgabenverwaltung integrieren

Einige Benutzer berichten über schwierige Navigation und UI der App

TickTick Preise

TickTick Kostenlos

TickTick Premium: $27.99/Monat pro Benutzer

Vergleichen TickTick Vs Todoist !

6. TimeCamp

über TimeCampTimeCamp dreht sich alles um effizientes Zeitmanagement und um die Vereinfachung Ihres Lebens. Es kam 2009 auf den Markt, und obwohl man ihm sein Alter manchmal ansieht, ist es immer noch eines der beliebtesten Tools für das Zeitmanagement.

Diese freundliche, Cloud-basierte App hilft Projektmanagern und Unternehmen dabei, Arbeitszeiten nachzuverfolgen, den Status von Projekten zu überwachen und über ihre Teams informiert zu bleiben. TimeCamp ist auch bei WFH-Beschäftigten beliebt, die sich oft auf TimeCamp verlassen, um während ihrer Arbeitstage Rechenschaft abzulegen.

Es ist erwähnenswert, dass die kostenlosen Features von TimeCamp etwas limitiert sind, aber es gibt genug für Teams jeder Größe, um von den grundlegenden Funktionen zu profitieren.

TimeCamp beste Features

Die Features des Free-Plans umfassen unbegrenzte Benutzer, Projekte und Aufgaben

Nachverfolgung der Zeit über Desktop, Web und mobile Apps

Integration mit gängigen Business tools wie Asana, ClickUp, Gmail, Airtable und Google Kalender

Rationalisierung der Rechnungsstellung durch Nachverfolgung der abrechenbaren Stunden

TimeCamp Beschränkungen

Limitierte Features für kostenlose Mitglieder des Plans

Einige Mitglieder haben die klobige Oberfläche der App und die steile Lernkurve bei erweiterten Funktionen bemängelt

Funktionen zur Zeiterfassung unterliegen manuellen Bedienungsfehlern

TimeCamp Preise

Free Forever

Basic: $7.99/Monat pro Benutzer

$7.99/Monat pro Benutzer Pro: $10.99/Monat pro Benutzer

$10.99/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Lernen Sie das Beste kennen TimeCamp-Alternativen in unserem fertiggestellten Leitfaden!

7. Basecamp

Über BasecampBasecamp ist, nun ja, ein Basecamp für Ihre Teammitglieder, Projekte und Aufgaben. Es ist eine All-in-One App für Projektmanagement, die bereits 2004 auf den Markt kam.

Seitdem wurde sie auf der Grundlage des Feedbacks von Hunderttausenden von Teams aktualisiert, vereinfacht und verfeinert. Das Ergebnis dieses Prozesses ist eine Reihe von Tools und Methoden, die die Komplexität des Projektmanagements reduzieren sollen.

Basecamp wurde entwickelt, um alles, was mit der Verwaltung von Aufgaben und der Kommunikation im Team zu tun hat, unter einem Dach zu vereinen. Zu erledigen ist die Aufgabe von Basecamp, die Komplexität des Projektmanagements zu reduzieren und es weniger lästig zu machen.

Leider gibt es von Basecamp keine wirklich kostenlose Version. Sie können es 30 Tage lang kostenlos testen, müssen sich aber anmelden, wenn Sie die App weiter nutzen möchten.

Basecamp beste Features

Zu erledigende Listen sind einfach zu erstellen, zu verwalten, zu archivieren, zuzuweisen und zu bearbeiten, und das Feature der Schnellsuche macht es einfach, das Gesuchte zu finden

Die einzigartigen Diagramme von Basecamp bieten eine Ansicht Ihres Projekts und des Fortschritts aus der Vogelperspektive und unterteilen es in aufsteigende (Ideenfindung) und absteigende (Ausführung) Phasen, die jeder sehen und bearbeiten kann

Die Zusammenarbeit wird durch Message Boards, individuelle Aufgaben und benutzerdefinierte Benachrichtigungen erleichtert

Integrierbar mit gängigen Tools wie Jira, Zendesk, HubSpot, Trello, Asana und Wrike

Basecamp Beschränkungen

Keine Prioritäten für Aufgaben oder native Zeiterfassung

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten, Nachverfolgung des Fortschritts und Ansichten für das Projekt

Hoher Preis nach dem Ende der kostenlosen Testversion

Basecamp Preise

Basecamp: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Basecamp Pro Unlimited: $299/Monat

8. Microsoft Outlook

Über Microsoft Microsoft Outlook ist das älteste Tool auf dieser Liste. Es wurde 1997 als Informationsmanagement-Tool veröffentlicht und ist als teil von Microsoft Office und Microsoft 365.

Microsoft Outlook ist zwar nicht explizit für das Projektmanagement konzipiert, verfügt aber über mehrere wertvolle Funktionen. Und wenn es Ihr primärer Anbieter von E-Mails ist, ist es super praktisch.

Sie können Aufgaben aus E-Mails erstellen und die Boards und Haftnotizen nutzen, um auf einen Blick den Überblick zu behalten. Und es lässt sich nahtlos mit anderen Microsoft-Anwendungen wie SharePoint, Excel und PowerPoint integrieren.

Darüber hinaus können Mitglieder Microsoft Planner - ein einfaches Board im Kanban-Stil - verwenden, um Aufgaben zu organisieren, freizugeben und ihre Projekte zu planen , Aufgaben und Aktivitäten.

Beachten Sie, dass diejenigen, die sich für einen kostenlosen Plan entscheiden, im Vergleich zu kostenpflichtigen Microsoft Suite-Paketen nur begrenzte Features zur Verfügung haben.

Microsoft Outlook beste Features

Kostenlose Benutzer haben Zugriff auf Kalender tools, E-Mail, 5 GB Dateispeicher, 15 GB E-Mail-Speicher und grundlegende Teams Features

Die Zusammenarbeit wird durch das Freigeben von Kalendern, Tags, @Merkungen, E-Mail-Planung, Nachrichtenverwaltung und anpassbare Benachrichtigungen zum Kinderspiel

Wie Gmail bietet auch Outlook Erinnerungen an Dateianhänge, wenn Sie einen Anhang in einer E-Mail erwähnen, aber vergessen haben, ihn anzuhängen

Automatisierte Kalender-Updates fügen Ihrem Kalender Ereignisse, Flüge, Meetings und mehr per E-Mail hinzu

Funktioniert mit Microsoft Project, das Zugang zu organisierten Zeitleisten bietet,tools für die Nachverfolgung von Projekten, Berichterstellung, Budgetverwaltung, vorgefertigte Vorlagen für Projekte und eine aktive Benutzer-Community

Integriert sich in beliebte Tools wie ClickUp, Office 365, Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Wrike und Asana

Beschränkungen von Microsoft Outlook

Kompatibilitätsprobleme sind möglich, wenn nicht alle Mitglieder des Teams die gleichen Tools und Versionen verwenden

Es kann für kleine Teams teuer sein

Im Vergleich zu anderen Tools für das Projektmanagement sind die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten begrenzt

Microsoft Outlook Preise

Free-Plan

Microsoft 365 Business Basic: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Monat pro Benutzer

12,50 $/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Premium: $22/Monat pro Benutzer

$22/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/Monat pro Benutzer

9. Zu erledigen

Über Any.do zu erledigen Any.do ist eine App zur Steigerung der Produktivität, die 2011 auf den Markt gebracht wurde und auf die Verwaltung von Aufgaben für kleine Teams und Einzelpersonen abzielt.

Mit einer leichtgewichtigen Benutzeroberfläche und unkomplizierten Features ist es einfach zu sehen, warum Any.do einige treue Fans hat. Und da es über alle Geräte synchronisiert wird, hält diese leistungsstarke kleine App alles auf dem neuesten Stand.

Die kostenlose Version bietet genügend Features, um mit der Verwaltung persönlicher Aufgaben und Zu erledigen-Listen zu beginnen. Und wenn Sie ein Upgrade benötigen, um Any.do mit Teams zu erledigen, sind die Preise relativ niedrig.

Die besten Features von Any.do

Kostenlose Benutzer erhalten Zugriff auf zugewiesene Aufgaben, aufgaben-Listen erinnerungen, Ansicht des Kalenders, des Tagesplaners und Synchronisierung

Eingebaute Kalender App unddigitaler Planer machen die Organisation und Nachverfolgung Ihrer Projekte einfach

Einmalige, wiederkehrende, Speicherort-basierte und WhatsApp-Erinnerungen helfen Ihnen, den Überblick zu behalten

Anpassbare Themen und farbige Tags

Integration mit Tools wie Google Mail, Google Assistant, Zapier, WhatsApp und Siri

Any.do Limitierungen

Einige Benutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche verwirrend und kompliziert ist

Es fehlen einige Optionen wie Unteraufgaben, Kommentare, Notizen, Dateiverwaltung, Gantt Diagramme, Projektplanung und Projektnachverfolgung

Preise für Any.do

Free-Plan

Premium für einzelne Benutzer: $3/Monat

$3/Monat Teams: $5/Monat pro Benutzer

10. Notion

Über NotionNotion ist eine robuste App zur Aufnahme von Notizen und internen wissensdatenbank die es seit 2013\ gibt. Sie soll Ihnen helfen, die Arbeit und Aufgaben für Ihre Teams zu organisieren, Dokumente zu erstellen und die Zusammenarbeit zu vereinfachen.

Projektmanager können mit Notion Projektpläne entwerfen, Informationsdatenbanken erstellen und wichtige interne Leitfäden und Schulungsmaterialien erstellen. Darüber hinaus können Sie einzigartige Layouts und Vorlagen mit einem supereinfachen System erstellen, um Ihren Projekt Space zu organisieren.

Notion ist auch bei Solopreneuren beliebt, die ihr Leben vereinfachen möchten.

Der Nachteil ist, dass die kostenlose Version von Notion limitiert ist und dass selbst zahlende Mitglieder einige Features zur Nachverfolgung und Verwaltung vermissen könnten.

Notion beste Features

Kostenlose Mitglieder haben Zugang zu unbegrenzten Blöcken, kollaborativen Workspaces, grundlegenden Seiten-Analysen, einem Sieben-Tage-Seitenverlauf und bis zu 10 Gästen

Verschiedene Vorlagen für unterschiedliche Anwendungsfälle

Benutzerdefinierte Optionen für verschiedene Komponenten innerhalb der Benutzeroberfläche

Die Zusammenarbeit mit Team-Mitgliedern wird durch das Freigeben von Aufgaben und die Bearbeitung erleichtert

Notion Limits * Einzigartiges System der Blöcke schreckt einige Benutzer ab

Viele Benutzer erleben eine steile Lernkurve mit dem einzigartigen System von Notion (aber das kann mit den umfangreichen Tutorials und der Dokumentation behoben werden)

Notion Preise

Free-Plan

Plus: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Business: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Finden Sie die beste Sunsama Alternative für Sie

Sie verlangen nicht zu viel, wenn Sie eine kostenlose Sunsama-Alternative suchen, die alles zu erledigen hat. Zumindest nicht, wenn Sie sich für ClickUp!

Mit vielen kostenlosen Features und mobilen Apps für jedes Gerät ist ClickUp eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Organisations- und Produktivitätsfähigkeiten zu verbessern. Die App herunterladen und fangen Sie noch heute an!