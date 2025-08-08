über 20 Vorlagen für Content Mapping zur Optimierung Ihrer Content-Strategie

Eine Vorlage für Content Mapping ist Ihr Ticket zu tatsächlichen Ergebnissen, statt nur Ideen umzusetzen.

Marketer, Content-Strategen und Geschäftsinhaber nutzen sie, um ihre Inhalte auf ihre Zielgruppe, Buyer Personas und Customer Journey abzustimmen und sicherzustellen, dass jedes Element einen Zweck erfüllt.

Durch die Verwendung der richtigen Vorlage zur Erstellung einer Inhaltskarte können Sie Ihren Prozess zur Erstellung von Inhalten optimieren und Ihre potenziellen Kunden mit hoher Relevanz durch mehrere Phasen der Customer Journey führen.

In diesem Blog stellen wir Ihnen die besten Vorlagen für die Kartierung von Inhalten vor, mit denen Sie Ideen organisieren, Ihre Strategie strukturieren und ansprechende Inhalte erstellen können, die zu Conversions führen.

Ob Sie eine Vorlage für die Kartierung von Website-Inhalten oder einen Kalender für Inhalte benötigen, diese kostenlosen Optionen vereinfachen Ihren Workflow.

Was sind Vorlagen für Content Mapping?

Vorlagen für Content Mapping sind visuelle Tools, mit denen Ersteller von Inhalten und Marketingfachleute ihre Content-Strategie auf die Customer Journey und die Zielgruppe abstimmen können.

Sie bieten einen strukturierten Rahmen für die Organisation und Planung von Inhalten auf der Grundlage verschiedener Phasen des Kaufprozesses des Kunden, wie z. B. Bekanntheit, Überlegung und Entscheidung.

Mit Vorlagen für Content Mapping stellen Sie sicher, dass Ihre Inhalte relevant und aktuell sind und in jeder Phase der Interaktion mit Ihrer Marke auf die spezifischen Bedürfnisse und Probleme Ihrer Zielgruppe eingehen. Ein strategischer Ansatz wie dieser trägt dazu bei, das Engagement zu verbessern, die Konversionsrate zu steigern und letztendlich stärkere Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen.

Im Wesentlichen fungieren diese Vorlagen als Roadmap für Ihr Content-Marketing und leiten Sie durch den Prozess der Erstellung von Inhalten, damit Sie die richtige Botschaft zur richtigen Zeit an die richtigen Personen übermitteln können.

💡 Profi-Tipp: Ihre Content-Strategie ist nur so gut wie die Ergebnisse, die sie liefert. Für langfristigen Erfolg ist es unerlässlich zu wissen, welche KPIs am wichtigsten sind und wie man sie nachverfolgt.

Die besten Vorlagen für Content Mapping auf einen Blick

Hier ist Ihre überarbeitete Tabelle mit Vorlagen für die Inhaltszuordnung, die nun die genauen Links zur direkten Anmeldung (mit Parametern zur Nachverfolgung) für alle ClickUp-Vorlagen und die richtigen Links zum Aufrufen/Herunterladen für alle anderen Vorlagen enthält:

🧠 Fun Fact: Netflix empfiehlt nicht nur Serien, sondern passt das Erscheinungsbild jeder Serie individuell an, indem es A/B-getestete Grafiken verwendet, die auf Ihrem Sehverhalten basieren. Das bedeutet, dass zwei Personen für denselben Titel völlig unterschiedliche Miniaturansichten sehen können, die jeweils auf ihre Inhaltspräferenzen zugeschnitten sind, egal ob Sie ein Action-Fan, ein Liebhaber von romantischen Komödien oder ein Dokumentarfilm-Junkie sind.

Was macht eine gute Vorlage für die Kartierung von Inhalten aus?

Eine effektive Vorlage für die Kartierung von Inhalten bietet einen strukturierten Rahmen, um Ihre Content-Marketing-Strategie auf die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe und die Customer Journey abzustimmen. Um sicherzustellen, dass Ihre Vorlage einen Mehrwert für Ihren Aufwand bei der Kartierung von Inhalten bietet, sollten Sie die folgenden Parameter überprüfen:

Ausrichtung auf Käuferprofile : Suchen Sie nach Vorlagen für die Kartierung von Inhalten, mit denen Sie Inhalte bestimmten Kundenprofilen zuordnen können, um sicherzustellen, dass sie direkt auf deren Probleme und Zinsen eingehen

Phasen der Customer Journey : Suchen Sie nach einer Vorlage, mit der Sie Ihre Inhalte in die Customer Journey einordnen können, um Ihren Kunden in der richtigen Phase mit den richtigen Informationen zu versorgen

Keyword-Recherche und SEO-Integration : Wählen Sie eine gute Vorlage für die Inhaltszuordnung, die einen Abschnitt für Einzelziele enthält, um Suchrankings zu verbessern und organischen Traffic zu generieren

Inhaltstypen und -formate : Wählen Sie Vorlagen für die Kartierung von Inhalten, die verschiedene Inhaltsformate (Blogs, Videos, Produktseiten usw.) umfassen, um Abwechslung zu bieten und die Effektivität zu steigern

Verteilungskanäle: Wählen Sie Vorlagen aus, in denen festgelegt ist, wo und wie die einzelnen Inhalte freigegeben werden sollen (soziale Medien, E-Mail, Website usw.)

23 Vorlagen für Content Mapping zur Förderung der Erstellung von Inhalten

Beim Content Mapping geht es darum, die richtigen Inhalte zur richtigen Zeit an die richtige Zielgruppe zu liefern. Um relevante Inhalte für die Customer Journey Ihrer Käufer zuzuordnen, benötigen Sie einen Workflow für die Erstellung und Zuordnung von Inhalten.

Dazu gehören alle Prozesse wie die Planung von Blogbeiträgen, Social-Media-Kampagnen oder E-Mail-Marketing-Sequenzen, um das Engagement zu maximieren.

Hier finden Sie eine handverlesene Liste der besten Vorlagen für Content Mapping von ClickUp, der App für die tägliche Arbeit, und anderen, die Ihnen helfen, Ihre Content-Marketing-Aufgaben mühelos zu planen, zu organisieren und auszuführen.

1. ClickUp-Vorlage für Inhaltspläne

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Inhaltspläne einen organisierten Workflow, um Ihre Lebenszyklusphasen und Inhaltsstrategien ganz einfach zu verwalten

Ohne einen klaren Plan wird die Verwaltung einer Content-Strategie schnell zu einer überwältigenden Aufgabe. Die ClickUp-Vorlage für Content-Pläne vereinfacht den Prozess, indem sie Ihnen einen strukturierten Space bietet, in dem Sie Ihre Ideen festhalten, Aufgaben zuweisen und Fristen festlegen können.

Ganz gleich, ob Sie Blog-Themen brainstormen oder eine umfassende Marketingkampagne planen – mit dieser Vorlage stellen Sie sicher, dass jeder Inhalt einen Zweck erfüllt und mit Ihren Geschäftszielen übereinstimmt. Darüber hinaus sorgen integrierte Automatisierung und Integrationen für eine nahtlose Zusammenarbeit, sodass Teams auf dem gleichen Stand bleiben und effizient arbeiten können.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Organisieren Sie Content-Initiativen mit klar beschrifteten Abschnitten für Themenideen, Zielgruppen, Formate, Fristen und Eigentümerschaft

Einfache Zusammenarbeit dank freigegebener Ansichten und benutzerdefinierter Tags, die auf Inhaltstypen oder Kampagnen zugeschnitten sind

Vorgefertigte Struktur für die Planung von Inhalten, von der Ideenfindung bis zur Veröffentlichung

Mehrere Ansichtsoptionen (Liste, Kalender, Board) für verschiedene Arten der Inhaltsplanung

Ideal für: Content-Strategen, Marketing-Teams und Redaktionsleiter, die nach einem zuverlässigen Rahmen suchen, um ihre Content-Initiativen effizient zu planen, zu verwalten und umzusetzen.

Das sagt Cristina Willson, Director of Content bei Graphite, über die Verwendung von ClickUp:

Wir haben nicht nur angefangen, Artikel zu schreiben, sondern beschlossen, dies in großem Umfang zu tun. Daher brauchten wir eine robuste Plattform, die sich leicht an die steigende Anzahl unserer Ergebnisse anpassen lässt. ClickUp war die beste Wahl.

Wir haben nicht nur angefangen, Artikel zu schreiben, sondern beschlossen, dies in großem Umfang zu tun. Daher brauchten wir eine robuste Plattform, die sich leicht an die steigende Anzahl unserer Ergebnisse anpassen lässt. ClickUp war die beste Wahl.

2. ClickUp-Vorlage für Content-Marketing-Pläne

Kostenlose Vorlage Mit der Vorlage „ClickUp Content Marketing Plan“ können Sie Content-Initiativen brainstormen, planen und umsetzen und gleichzeitig sicherstellen, dass sie mit den Zielen Ihres Unternehmens übereinstimmen

Überbrücken Sie die Lücke zwischen strategischen Zielen und der Umsetzung von Inhalten mit der Vorlage für den Content-Marketing-Plan von ClickUp. Sie hilft Marketern dabei, vierteljährliche oder jährliche Ziele für Inhalte festzulegen, Zielgruppen zu definieren, Ressourcen zuzuweisen und Taktiken für die Verteilung zu skizzieren.

Die Vorlage sorgt für Klarheit in Kampagnenstrukturen und stellt sicher, dass alle erstellten Assets mit messbaren KPIs übereinstimmen und zu den übergeordneten Zielen der Marke beitragen. Mit Platz für die Definition von Inhaltssäulen, Zeitleisten für Kampagnen, Teamverantwortlichkeiten und Aktionskanälen eliminiert diese Vorlage Spekulationen und hält Marketinginitiativen auf Kurs.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Verknüpfen Sie Inhalte mit Marketingzielen und Kampagnenzielen

Identifizieren Sie Möglichkeiten zur Wiederverwendung bestehender Inhalte und steigern Sie so den ROI über Formate und Kanäle hinweg

Überwachen Sie die Kampagnenleistung ganz einfach mit nachverfolgbaren KPIs

Sorgen Sie für kanalübergreifende Konsistenz Ihrer Botschaften mit ClickUp Chat

Ideal für: Marketingteams und Marketingmanager, die plattformübergreifende Content-Strategien betreuen.

Was passiert nach Ihrer Brainstorming-Sitzung? Überlassen Sie die Zuweisung, Nachverfolgung und Verwaltung von Aufgaben der KI-gestützten Automatisierung! 👇🏼

3. ClickUp-Vorlage für einen Kalender für Inhalte

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Ihren Inhaltskalender mit einem strukturierten Inhaltsplan mit Aufgaben, Fristen und Phasen des Workflows mithilfe der ClickUp-Vorlage für den Inhaltskalender

Die ClickUp-Vorlage für den Inhaltskalender wurde entwickelt, um Ihren Veröffentlichungsplan zu organisieren, und bietet einen zentralen Space für die Zuordnung von Inhalten über Wochen oder Monate hinweg. Sie bietet einen strukturierten Workflow für die Zuweisung von Aufgaben, die Festlegung von Fristen und die Zusammenarbeit mit Team-Mitgliedern, sodass alle Ihre Inhalte ordnungsgemäß geplant und organisiert sind, um Ergebnisse zu liefern.

Diese Vorlage ist ideal, um Last-Minute-Hektik zu vermeiden und sicherzustellen, dass alle Beteiligten die Zeitleisten einhalten. Außerdem hilft der visuelle Drag-and-Drop-Kalender Teams dabei, Termine, anstehende Beiträge und zurückgestellte Elemente im Blick zu behalten.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Integrieren Sie sie in Workflows für das Aufgabenmanagement, um den Status der Veröffentlichung einfach zu aktualisieren oder Inhalte je nach Workload oder sich ändernden Prioritäten neu zuzuweisen

Nutzen Sie farbcodierte Aufgabenkategorien für eine bessere Organisation Ihrer Inhalte

Greifen Sie auf Automatisierungstools zu, um die Freigabe und Veröffentlichung von Inhalten zu optimieren

Verwenden Sie benutzerdefinierte Ansichten, um nach Woche, Kampagne oder Plattform zu planen

Ideal für: Redaktionelle Teams, die einen klaren, visuellen Inhaltsplan benötigen, um Termine und Zeitleisten für Veröffentlichungen im Blick zu behalten.

4. Vorlage für das Verfassen von Inhalten von ClickUp

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie hochwertige Inhalte, um Konsistenz und Klarheit zu gewährleisten – mit der Vorlage für das Verfassen von Inhalten von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für das Verfassen von Inhalten ist ein Command-Center für Autoren innerhalb von ClickUp, das Ihnen hilft, während des gesamten Schreibprozesses konzentriert und organisiert zu bleiben. Abschnitte für Brainstorming, Gliederung, Entwürfe und Überarbeitungen bilden ein System, mit dem hochwertige Inhalte effizienter Form annehmen können.

Mit dieser Vorlage können Sie Inhalte organisieren, Überarbeitungen nachverfolgen und Fristen verwalten, indem Sie vorgefertigte Aufgabenlisten, Statusaktualisierungen und die Zusammenarbeit an Dokumenten nutzen. Darüber hinaus gewährleistet die Integration mit ClickUp Docs ein nahtloses Schreiben und Bearbeiten innerhalb der Plattform, während benutzerdefinierte Felder dabei helfen, Inhalte nach Typ, Einzelzielen, Schlüsselwörtern und Veröffentlichungsdaten zu kategorisieren.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Verwenden Sie die vorgefertigte Struktur für das Verfassen von Inhalten, um Klarheit und Konsistenz in jedem Beitrag zu gewährleisten

Fügen Sie Tools für das Aufgabenmanagement hinzu, um den Fortschritt beim Schreiben, Überarbeiten und Genehmigen nachzuverfolgen

Speichern Sie Quellen und Assets zusammen mit schriftlichen Inhalten und verfolgen Sie Überarbeitungen mit dem Versionsverlauf

Hinterlassen Sie Kommentare und Bearbeitungen für gemeinsame Überprüfungen mithilfe integrierter Features für die Zusammenarbeit

Ideal für: Autoren, Editoren, Content-Manager und Content-Agenturen, die große Mengen an schriftlichen Inhalten produzieren.

5. ClickUp-Vorlage für Content-Management

Kostenlose Vorlage Behalten Sie mit der ClickUp-Vorlage für das Content-Management den Überblick über die Erstellung, Freigabe und Veröffentlichung von Inhalten

Die Produktion von Inhalten erfordert oft das Jonglieren mit Formaten, Teams und Zeitleisten. Die ClickUp-Vorlage für das Content-Management führt all diese beweglichen Teile in einem klaren operativen Rahmen zusammen, der den Lebenszyklus jedes einzelnen Elements von der Idee bis zur Verteilung nachverfolgt.

Die Vorlage eignet sich besonders für funktionsübergreifende Teams, die Blogs, E-Mail-Sequenzen, Social-Media-Beiträge oder geschützte Assets verwalten. Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie den Inhaltstyp, den Genehmigungsstatus, Zielgruppensegmente und Endergebnisse nachverfolgen und gleichzeitig Ihre Content-Pipeline flüssig und zugänglich halten.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Konsolidieren Sie Aufgaben, Briefings und Dateien in einem zentralen Workspace

Überwachen Sie den Fortschritt Ihrer Inhalte in allen Phasen ihres Lebenszyklus mit anpassbaren Ansichten und Dashboards

Vereinfachen Sie die Genehmigungen durch Stakeholder mit benutzerdefinierten Status

Verwenden Sie integrierte Statusaktualisierungen, benutzerdefinierte Felder und Automatisierung, um Aufgaben zuzuweisen

Ideal für: Content-Manager und Marketing-Teams, die die Effizienz ihrer Content-Produktion und -Verteilung über mehrere Content-Formate und Plattformen hinweg verbessern möchten.

💡 Profi-Tipp: Die Fähigkeit, neue Trends auf dem Markt zu erkennen, ist eine strategische Kompetenz, die es Unternehmen ermöglicht, entscheidende Veränderungen zu antizipieren und darauf zu reagieren, bevor sie sich verbreiten. Sie müssen jedoch kein weiteres Tool hinzufügen, um den Überblick zu behalten. Nutzen Sie mehrere LLMs und die Echtzeit-Websuche in ClickUp, um Marketinginformationen zu finden und zusammenzufassen. Wenn Sie Ihren KI-Workflow optimieren möchten, probieren Sie Brain MAX, den KI-Desktop-Begleiter von ClickUp, mit Sprach-zu-Text-Funktion, leistungsstarker Suche und vielem mehr! Finden Sie Antworten nicht nur in Ihrem ClickUp-Workspace, sondern auch im Internet mit ClickUp Brain

6. Vorlage für die Produktion von Webinhalten von ClickUp

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie Ihren Workflow für Webinhalte von der Idee bis zur Veröffentlichung mit der Vorlage „Webinhalte erstellen“ von ClickUp

Die Erstellung hochwertiger Webinhalte erfordert einen strukturierten Workflow, um Konsistenz und Effizienz zu gewährleisten, da oft mehrere Mitwirkende beteiligt sind. Die ClickUp-Vorlage für die Produktion von Webinhalten wurde entwickelt, um diesen Prozess durch ein Framework für das Wireframing, Entwerfen, Überprüfen, Optimieren und Veröffentlichen einzelner Webseiten oder ganzer Website-Bereiche zu optimieren und reibungslos zu gestalten.

Diese Vorlage enthält Aufgabenlisten für SEO-Tagging, Bildplatzierung, Inhaltsmigration und rechtliche Genehmigungen, sodass sichergestellt ist, dass alle Anforderungen vor dem Start erfüllt sind. Darüber hinaus sorgen integrierte Automatisierung und Abhängigkeiten für eine nahtlose funktionsübergreifende Koordination, selbst bei großen Website-Projekten.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Koordinieren Sie Autoren, Designer und Entwickler an einem Ort

Sorgen Sie für einen reibungslosen Produktionszyklus mit anpassbaren Status, Fälligkeitsdaten und Teamzuweisungen

Verfolgen Sie die SEO-Implementierung und Metadaten-Updates

Verwenden Sie Listen-, Board- und Kalender-Ansichten, um den Fortschritt der Inhalte zu verfolgen und klare Fristen festzulegen

Ideal für: Content-Strategen und Website-Manager, die eine effiziente Möglichkeit benötigen, die Erstellung oder Neugestaltung von Websites mit detaillierten Content-Rollouts zu verwalten.

7. Vorlage für ClickUp-Schreibrichtlinien

Kostenlose Vorlage Sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Schreibrichtlinien für Konsistenz in allen Inhalten

Konsistenz beim Schreiben ist der Schlüssel zum Aufbau einer starken Markenstimme und zur Bereitstellung klarer, ansprechender Inhalte. Die ClickUp-Vorlage für Schreibrichtlinien bietet Teams einen zentralen Ort, an dem sie Schreibregeln, den Tonfall, Formatierungspräferenzen und Stilrichtlinien dokumentieren können. Ein Styleguide in Ihrem Workspace reduziert Unklarheiten und hilft internen und externen Mitwirkenden, jedes Mal markengerechte Botschaften zu verfassen.

Sie sind besonders hilfreich in Wachstumsphasen oder bei der Arbeit mit freiberuflichen oder Remote-Autoren, die klare Richtlinien benötigen. Die Vorlage hilft dabei, redaktionelle Überarbeitungen zu minimieren und eine konsistente Identität über Webseiten, Social-Media-Beiträge, E-Mail-Newsletter und Langform-Inhalte hinweg zu gewährleisten.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Verwenden Sie visuelle und textuelle Beispiele für mehr Klarheit und eine bessere Umsetzung

Schaffen Sie Verantwortlichkeit für Mitwirkende, indem Sie alle auf die gleichen redaktionellen Regeln abstimmen

Aktualisieren Sie ganz einfach Richtlinien, um die sich entwickelnde Markenstimme oder Kampagnenziele widerzuspiegeln

Legen Sie Grammatikstandards, Sprachstil und Tonfall, bevorzugte Vokabeln, Formatierungspräferenzen und sogar Beispiele für Dos und Don'ts fest

Ideal für: Content-Verantwortliche, Marketingmanager und Brand-Teams, die eine einheitliche schriftliche Kommunikation sicherstellen möchten.

8. ClickUp Content Matrix Whiteboard-Vorlage

Kostenlose Vorlage Visualisieren Sie Ihre Content-Strategie und identifizieren Sie Lücken mit der Whiteboard-Vorlage „ClickUp Content Matrix“.

Die ClickUp Content Matrix Whiteboard-Vorlage ist ein dynamisches Tool für die Zusammenarbeit, mit dem Teams Inhalte über die verschiedenen Phasen der Customer Journey, Formate und Zielgruppensegmente hinweg kategorisieren können. Durch die Organisation Ihrer Strategie in einem flexiblen Matrix-Layout lassen sich Chancen leichter aufdecken, Lücken hervorheben und Kampagnen präziser und zielgerichteter entwickeln.

Die visuelle Darstellung der Matrix stellt sicher, dass alle Beteiligten – von Strategen bis hin zu Kreativen – in Echtzeit zusammenarbeiten und ein gemeinsames Verständnis für Prioritäten und Abhängigkeiten der Inhalte entwickeln. Außerdem fungiert sie als lebendes Dokument, das sich mit wechselnden Kampagnen oder Marketingzielen weiterentwickelt.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Visualisieren Sie Ihre Content-Strategie auf einen Blick mit dieser Matrix im Whiteboard-Stil

Ordnen Sie Inhaltstypen klar und übersichtlich Phasen, Personas und Wertversprechen zu

Identifizieren Sie Redundanzen, Lücken und leistungsstarke Cluster auf einen Blick

Richten Sie Teams anhand eines zentralen visuellen Plans aus, der sich mit Ihrer Strategie weiterentwickelt

Ideal für: Marketingstrategen und -fachleute in Workshop-Umgebungen, redaktionellen Planungsmeetings oder Brainstorming-Sitzungen, in denen der Beitrag des Teams von entscheidender Bedeutung ist.

📮 ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Schreiben, Bearbeitung und E-Mail. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibhilfe im gesamten Workspace, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts aus Ihrem gesamten Workspace.

9. Vorlage für das Management von Marketingkampagnen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie alle Aspekte Ihrer Marketingkampagnen und Kundenprofile an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für das Marketingkampagnenmanagement

Koordinieren Sie komplexe Marketingkampagnen präzise mit der ClickUp-Vorlage für das Marketingkampagnenmanagement. Diese Vorlage hilft Teams dabei, Nachrichten, Assets, Zeitleisten und Leistungsmetriken über mehrere Kanäle hinweg zu koordinieren, darunter bezahlte Medien, E-Mail und organische Inhalte.

Jede Aufgabe und jedes Ergebnis wird den übergeordneten Kampagnenzielen zugeordnet, sodass vom Start bis zur Einführung alles aufeinander abgestimmt ist. Die Vorlage eignet sich besonders für Kampagnen, an denen mehrere Teams beteiligt sind – Design, Texterstellung, Strategie und Analyse – und bietet einen gemeinsamen Space, in dem Genehmigungen, Fristen, Assets und der Return on Investment (ROI) nachverfolgt werden können.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Bringen Sie Kampagnen ohne Engpässe voran, indem Sie integrierte Automatisierungen nutzen, um Stakeholder über Aktualisierungen oder Verzögerungen zu informieren

Richten Sie alle Assets an klaren Kampagnenzielen und KPIs aus

Verwalten Sie funktionsübergreifende Kampagnenaufgaben mit gemeinsamen Zeitleisten und Verantwortlichkeiten

Zentralisieren Sie kreative Briefings, die Nachverfolgung der Performance und Pläne zur Verteilung

Ideal für: Marketingmanager, Kampagnenstrategen und digitale Teams, die Multi-Channel-Kampagnen verwalten, die eine hohe Sichtbarkeit und teamweite Koordination erfordern.

10. ClickUp-Vorlage für SEO-Inhaltsübersichten

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mühelos SEO-optimierte Inhaltsübersichten mit der ClickUp-Vorlage für SEO-Inhaltsübersichten

Um Inhalte zu erstellen, die in Suchmaschinen gut ranken, benötigen Sie einen gut strukturierten SEO-Content-Brief. Die ClickUp-Vorlage für SEO-Content-Briefs vereinfacht diesen Prozess, indem sie Content-Teams dabei hilft, wichtige SEO-Elemente wie Ziel-Keywords, Suchabsichten, Erkenntnisse über Wettbewerber, Empfehlungen für interne Verlinkungen und die Struktur der Inhalte zu skizzieren, bevor mit dem Schreiben begonnen wird.

Durch die Vorabbereitstellung dieser Informationen vermeiden Teams Fehlausrichtungen und Überarbeitungen und erhöhen gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit einer starken Suchleistung. Außerdem ermöglicht es standardisierte Briefings für mehrere Autoren, sodass jede Seite unter Berücksichtigung von Konsistenz und Strategie optimiert wird.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Fügen Sie primäre und sekundäre Keywords, SERP-Snapshots und Intent-Leitlinien hinzu

Standardisieren Sie Briefings für eine schnellere Einarbeitung und weniger Überarbeitungen

Stellen Sie sicher, dass SEO-Strategie und endgültiger Text aufeinander abgestimmt sind, indem Sie Autoren dabei unterstützen, Inhalte leserfreundlich und suchmaschinenoptimiert zu strukturieren

Greifen Sie auf Funktionen zur Nachverfolgung und Optimierung von Keywords zu, mit speziellen Abschnitten für Einzelziel-Keywords und Metadaten

Ideal für: Content-Vermarkter, SEO-Spezialisten, Agenturen und Autoren, die wirkungsvolle, keyword-optimierte Inhalte erstellen.

11. ClickUp Social Media Advanced Template

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Beiträge, Interaktionen und Leistungsdaten mit der erweiterten Vorlage für soziale Medien von ClickUp

Die ClickUp Social Media Advanced Template ist ein leistungsstarker Planer für die Planung, Organisation und Analyse von Inhalten für Ihre Social-Media-Strategie auf allen wichtigen Plattformen. Diese Vorlage unterstützt die Kategorisierung von Inhalten nach Typ, Plattform, Kampagne und Zielgruppensegment, wodurch die Skalierung von Inhalten vereinfacht wird und gleichzeitig die Konsistenz der Botschaften gewahrt bleibt.

Diese Vorlage bietet benutzerdefinierte Ansichten für Inhaltskalender, Kampagnen-Nachverfolgung und Leistungsanalysen, sodass Teams nahtlos zusammenarbeiten und gleichzeitig eine konsistente Markenpräsenz über alle Kanäle hinweg gewährleisten können. Die Funktionen zur Automatisierung von Workflows und zum Projektmanagement in sozialen Medien machen manuelle Nachverfolgungen überflüssig und verbessern die Effizienz.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder für die Nachverfolgung von visuellen Assets, Bildunterschriften, Hashtags, Zielen und Metriken zum Engagement

Konzentrieren Sie sich auf die Veröffentlichung zeitnaher und ansprechender Inhalte mit Leistungs-Dashboards und automatisierten Workflows

Planen, terminieren und verfolgen Sie Social-Media-Inhalte für mehrere Plattformen an einem Ort

Optimieren Sie Ihre Strategie durch Einblicke in Engagement-Trends und den richtigen Zeitpunkt für Beiträge

Ideal für: Social-Media-Manager, digitale Vermarkter und Content-Strategen, die ihre Social-Media-Aktivitäten optimieren und das Engagement steigern möchten.

12. Vorlage für einen Social-Media-Inhaltsplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage Mit der Vorlage für Social-Media-Inhalte von ClickUp bleiben Sie Ihren Social-Media-Marketing-Zielen immer einen Schritt voraus

Eine erfolgreiche Social-Media-Strategie beginnt mit einem gut strukturierten Plan für die Inhalte. Mit der Vorlage für Social-Media-Inhalte von ClickUp können Teams in einem zentralen Workspace Veröffentlichungspläne, Themen für Inhalte, Zielplattformen und Werbeziele festlegen. Dies ist besonders nützlich für die Verwaltung wiederkehrender Kampagnen oder saisonaler Aktionen über verschiedene Kanäle hinweg.

Das strukturierte Layout unterstützt eine einfache Planung, Zusammenarbeit und Überprüfung von Workflows. Dank integrierter Tagging- und Filterfunktionen können Teams Inhalte nach Plattform, Thema oder Phase verwalten, sodass Ihr Social-Media-Kalender übersichtlich bleibt, aufeinander abgestimmt ist und sich an Änderungen in Echtzeit anpassen lässt.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Entwickeln Sie einen wiederholbaren Plan für Beiträge mit konsistenten Themen und Zielen

Planen Sie Beiträge mühelos für mehrere Plattformen mit der Ansicht „Kalender“

Arbeiten Sie mit Stakeholdern mithilfe von Kommentaren, Bewertungen und Aufgaben zusammen

Nutzen Sie die Analyseintegration, um das Engagement für Beiträge und die Kampagnenleistung nachzuverfolgen

Ideal für: Social-Media-Strategen, Ersteller von Inhalten und Marketing-Teams, die laufende organische und werbliche Social-Media-Aktivitäten über mehrere Konten hinweg koordinieren.

13. ClickUp-Vorlage für Konzeptkarten

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie komplexe Ideen visuell mit der ClickUp-Vorlage für Konzeptkarten, um mehr Klarheit zu schaffen und Entscheidungen zu vereinfachen

Die ClickUp-Konzeptkarte-Vorlage ist ein visuelles Denkwerkzeug, das Teams und Einzelpersonen dabei hilft, abstrakte Ideen oder Prozesse zu organisieren und miteinander zu verbinden. Ganz gleich, ob Sie Produktbotschaften, Schulungsressourcen oder die Struktur von Inhalten planen – mit dieser Vorlage können Sie leichter erkennen, wie Konzepte zusammenhängen und logisch aufeinander aufbauen.

Es verfügt über flexible Mindmapping-Tools, mit denen Sie Elemente per Drag & Drop verschieben, hierarchische Strukturen erstellen und Ideen nahtlos verknüpfen können. Als Ergebnis können Sie breite Themen in kleinere, miteinander verbundene Ideen aufschlüsseln, was die Planung von Inhalten, die Ausarbeitung von Strategien mit Ihrer Buyer Persona oder die Entwicklung neuer Kampagnen für Ihre potenziellen Kunden erleichtert.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Verbinden Sie Ideen durch beschriebene Beziehungen und Verzweigungsstrukturen

Erstellen Sie gemeinsam mit Teams Strategien oder Geschichten auf einer gemeinsamen Arbeitsfläche

Drag-and-Drop-Funktion für einfache Strukturierung und Organisation

Passen Sie Kategorien an, um Konzeptkarten auf bestimmte Projekte zuzuschneiden

Ideal für: Projektmanager, Content-Strategen, Pädagogen und kreative Teams, die große Ideen in strukturierte Formate bringen möchten.

Hier finden Sie eine Übersicht über die besten Brainstorming-Techniken für neue Ideen:

14. ClickUp-Vorlage für Benutzer-Personas für Whiteboards

Kostenlose Vorlage Definieren Sie detaillierte Käuferprofile und ordnen Sie vorhandene Inhalte mithilfe der ClickUp-Vorlage „Benutzerprofil-Whiteboard“ einer Karte zu

Die ClickUp-Vorlage „User Persona Whiteboard“ bringt eine visuelle, kollaborative Komponente in die Erstellung von Personas. Sie ermöglicht es funktionsübergreifenden Teams, Benutzersegmente in einem flexiblen Space zu skizzieren, indem sie Haftnotizen, Tags und farbcodierte Abschnitte für demografische Daten, Verhaltensweisen, Bedürfnisse und Ziele verwenden.

Dieses Whiteboard-Layout eignet sich ideal für Brainstorming-Sitzungen, Live-Workshops oder die Abstimmung von Remote-Teams. Laden Sie mehrere Stakeholder – Produkt, Vertrieb, Marketing und UX – ein, gleichzeitig ihre Erkenntnisse einzubringen, um ein einheitliches Verständnis der Zielgruppe zu fördern.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Erstellen Sie flexible Benutzerprofile in Echtzeit während Workshops oder Remote-Sitzungen

Arbeiten Sie abteilungsübergreifend in einem interaktiven Whiteboard-Format zusammen

Motivationen, Herausforderungen und Präferenzen ganz einfach visuell auf einer Karte darstellen

Entwickeln Sie Personas weiter, sobald neue Erkenntnisse oder Kundendaten verfügbar werden

Ideal für: Marketer, UX-Designer, Produktteams und Business-Strategen, die detaillierte visuelle Einblicke für eine bessere Interaktion und Conversion benötigen.

15. ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline

Kostenlose Vorlage Verfolgen und verwalten Sie Vertriebsleads, Geschäfte und Fortschritte mit der ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline

Die effektive Verwaltung von Verkaufschancen ist der Schlüssel zu schnelleren Abschlüssen und Umsatzsteigerungen. Die ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline bietet eine strukturierte Ansicht des gesamten Verkaufstrichters und erleichtert so die Nachverfolgung von Abschlüssen, Phasen, Kontaktpunkten und Konversionen.

Damit können Vertriebsteams ihre Pipeline in verschiedenen Ansichten (Liste, Board oder Kalender) visualisieren, den Status von Leads verfolgen und sicherstellen, dass keine Gelegenheit ungenutzt bleibt. Die Vorlage lässt sich auch in CRM-Tools integrieren, sodass alle Kundendaten an einem Ort gespeichert sind, was die Priorisierung hochwertiger Leads und die Optimierung von Workflows erleichtert.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Geben Sie Ihrem Team vollständige Sichtbarkeit auf die Customer Journey jedes potenziellen Kunden und heben Sie gleichzeitig Verbesserungspotenziale für Inhalte und Kommunikation hervor

Identifizieren Sie, in welchen Phasen des Verkaufsprozesses unterstützende Inhalte oder Begleitmaterialien fehlen

Verwalten Sie Outreach, Follow-ups und benutzerdefinierte Workflows durch die Integration von ClickUp-Aufgaben ClickUp-Formularen und ClickUp-Dashboards

Verfolgen Sie mit Filtern die Zuweisungen von Vertriebsmitarbeitern, den Wert von Geschäften und den Status der Pipeline

Ideal für: Vertriebsteams, Business Development-Experten und Revenue Operations-Manager, die Geschäfte und den Fortschritt von Leads verwalten und gleichzeitig mit dem Marketing bei der Bereitstellung von Inhalten zusammenarbeiten.

16. ClickUp-Vorlage für Customer Journey Maps

Kostenlose Vorlage Visualisieren und ordnen Sie Inhalte Ihrer Käuferpersönlichkeit mit der ClickUp-Vorlage „Karte der Customer Journey“ zu

Um bessere Erfahrungen bieten zu können, ist es entscheidend zu verstehen, wie Kunden mit Ihrer Marke interagieren. Die ClickUp-Vorlage für Customer Journey Maps ist ein strategisches Tool, mit dem Sie visualisieren können, wie Kunden in jeder Phase mit Ihrer Marke interagieren, von der Entdeckung über die Überlegung bis hin zum Kauf und zur Weiterempfehlung.

Diese Erkenntnisse helfen dann den Marketing-, Vertriebs- und Produktteams, Inhalte und Botschaften effektiver anzupassen. Folglich unterstützt es eine bessere Benutzererfahrung und zielgerichtete Kampagnen auf der Grundlage realer Verhaltensmuster.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Dokumentieren Sie in jedem Schritt Schwachstellen, Motivationen, Emotionen und bevorzugte Inhaltstypen

Greifen Sie auf datengestützte Erkenntnisse zu, um die Interaktion mit Kunden zu optimieren und die Zufriedenheit zu steigern

Fördern Sie die funktionsübergreifende Zusammenarbeit, um Marketing-, Vertriebs- und Support-Teams aufeinander abzustimmen

Informieren Sie Inhalte, UX und Support-Strategien mit benutzerorientierten Erkenntnissen

Ideal für: Customer Experience Manager, Marketing-Teams und Business-Strategen, die die Kundeninteraktion optimieren und die Markentreue auf der Grundlage einer durchgängigen Kundenerfahrung verbessern möchten.

17. ClickUp-Vorlage für Projektkartierung

Kostenlose Vorlage Teilen Sie komplexe Projekte mit der ClickUp-Vorlage für Projektkartierung in überschaubare Aufgaben auf

Die ClickUp-Vorlage für die Projektkartierung hilft Teams dabei, große Initiativen in überschaubare Teile mit klaren Verbindungen zu zerlegen, indem Aufgaben, Abhängigkeiten und Workflows effizient organisiert werden. Sie bietet eine visuelle Struktur zur Definition von Projektzielen, Unteraufgaben, Teamverantwortlichkeiten und wichtigen Meilensteinen.

Mit Features wie benutzerdefinierten Status, visuellen Zeitleisten und Dashboards für die Zusammenarbeit erleichtert diese Vorlage die Nachverfolgung von Fortschritten, die Zuweisung von Ressourcen und die Anpassung von Zeitleisten nach Bedarf. Ganz gleich, ob Sie eine Produkteinführung oder eine langfristige Marketinginitiative verwalten, mit dieser Vorlage sind alle auf dem gleichen Stand.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Nutzen Sie die Vorlage effektiv für funktionsübergreifende Zusammenarbeit oder Produkteinführungen mit mehreren beweglichen Teilen

Weisen Sie den Aufgaben in jedem Projektbereich Eigentümerschaft und Zeitleisten zu

Passen Sie die Abhängigkeiten zwischen Aufgaben an, um Projekte auf Kurs zu halten und Engpässe zu vermeiden

Nutzen Sie integrierte Zeitleisten und Gantt-Diagramme, um den Fortschritt zu verfolgen und Pläne einfach anzupassen

Ideal für: Projektmanager, Marketing-Teamleiter und Betriebsspezialisten, die Aufgaben, Zeitleisten und Ziele für ein Projekt effizient koordinieren müssen.

18. ClickUp-Vorlage für die Videoproduktion

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie jede Phase Ihres Workflows zur Videoproduktion mit der detaillierten Vorlage „ClickUp Video Production Template“

Von der Ideenfindung bis zur endgültigen Bearbeitung umfasst die Videoproduktion mehrere bewegliche Teile. Die ClickUp-Vorlage für die Videoproduktion vereinfacht diesen Prozess durch einen strukturierten Workflow für die Verwaltung von Skripten, Aufnahmelisten, Bearbeitungsplänen und Freigaben. Sie führt Teams durch alle Phasen, von der Vorproduktionsplanung und dem Drehbuchschreiben über das Casting und die Dreharbeiten bis hin zur Bearbeitung in der Postproduktion.

Die Vorlage unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Teams – Autoren, Editoren, Designern und Produzenten – durch eine gemeinsame Struktur für Überprüfungen, Assets und Fristen. Sie ist ideal für die Einhaltung kreativer Standards und Release-Termine.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Nutzen Sie das zentralisierte Workflow-Management für Vorproduktion, Dreharbeiten und Bearbeitung

Verfolgen Sie Termine mit integrierten Kalenderansichten für eine pünktliche Lieferung

Verknüpfen Sie Filmmaterial, Audiodateien und Freigaben direkt mit Aufgaben

Reduzieren Sie Missverständnisse durch definierte Workflows und Checkpoints

Ideal für: Videoproduzenten, Ersteller von Inhalten und Marketingteams, die die Erstellung von Videoinhalten für Brand Storytelling, Anzeigen oder soziale Medien verwalten.

💡 Profi-Tipp: Das grundlegende Element aller Online-Marketing-Initiativen ist der Inhalt. Ein umfassender Plan für das Content-Marketing-Management kann den entscheidenden Unterschied ausmachen, um in diesem Space erfolgreich zu sein.

19. ClickUp-Vorlage für Benutzerprofile

Kostenlose Vorlage Richten Sie Ihre Content-Strategie mithilfe der ClickUp-Vorlage für Benutzerprofile an der Customer Journey aus

Das Verständnis Ihrer Zielgruppe ist die Grundlage einer erfolgreichen Marketingstrategie. Die ClickUp-Vorlage für Benutzerprofile hilft Teams dabei, detaillierte Käuferprofile zu definieren, indem sie wichtige Erkenntnisse wie demografische Daten, Zinsen, Schwachstellen und Verhaltensmuster organisiert.

Mit dieser Vorlage erstellen Marketingfachleute, Produktteams und Content-Strategen strukturierte Benutzerprofile, die auf die Customer Journey abgestimmt sind. Diese Personas helfen Teams dabei, zielgerichtete Inhalte, Produkte und Kampagnen zu entwickeln, die bei bestimmten Benutzertypen Anklang finden.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Fügen Sie wichtige Details hinzu, visualisieren Sie Zielgruppensegmente und optimieren Sie Ihren Marketingaufwand mit anpassbaren Abschnitten

Erstellen Sie klare, recherchierte Profile für Ihre Zielgruppensegmente

Marketing, Produkt und Vertrieb auf ein gemeinsames Verständnis der Zielgruppe ausrichten

Verknüpfen Sie Inhalte und Produktstrategien mit den tatsächlichen Bedürfnissen der Benutzer

Ideal für: Produktmanager und UX-Designer, die durch ein besseres Verständnis ihrer Kundenbasis zielgerichtete Strategien entwickeln möchten.

20. Vorlage für die Zuordnung von Inhalten zu Benutzerprofilen von Miro

via Miro

Wenn Sie ein visueller Denker sind, ist die Vorlage „Content Mapping Board“ von Miro ein echter Game-Changer. Diese interaktive Vorlage im Whiteboard-Stil ermöglicht es Teams, Ideen für Inhalte dynamisch und flexibel zu brainstormen, zu strukturieren und zu visualisieren.

Die Vorlage enthält voreingestellte Kategorien für Käuferprofile, Inhaltstypen und Phasen des Marketing-Trichters, sodass Sie einen besseren Überblick über Ihre Content-Strategie erhalten. Ganz gleich, ob Sie Blog-Themen zuordnen, E-Mail-Sequenzen planen oder einen Kalender für soziale Medien entwerfen – mit dieser Vorlage bleibt alles organisiert und übersichtlich.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Sorgen Sie für Relevanz und Engagement durch eine persona-gesteuerte Planung Ihrer Inhalte

Verschaffen Sie sich mit visuellen Mapping-Tools eine klare Übersicht über Ihre Content-Strategie

Sprechen Sie Benutzer in verschiedenen Phasen ihrer Customer Journey mit phasenbasierten Inhalten an

Nahtlose Zusammenarbeit zur Verfeinerung von Inhaltsideen teamübergreifend

Ideal für: Marketingstrategen, Ersteller von Inhalten und UX-Experten, die Inhalte für verschiedene Zielgruppensegmente optimieren und das Engagement verbessern möchten.

21. Vorlage für eine Inhaltskarte in Google Tabellen von Ahrefs

via Ahrefs

Für datengesteuerte Marketer bietet die Vorlage „Google Tabellen-Inhaltskarte“ von Ahrefs eine übersichtliche Möglichkeit, ihre Inhaltsstrategie zu planen. Mit dieser tabellenbasierten Vorlage können Sie Ihre eigene Inhaltskarte auf der Grundlage verschiedener Faktoren erstellen, z. B. Ziel-Keywords, Käuferprofile und Phasen des Trichters.

Dank integrierter Spalten für Suchabsicht, Format der Inhalte und Zielgruppe lässt sich mit dieser Vorlage bestehender Inhalt ganz einfach den verschiedenen Phasen der Customer Journey zuordnen. Darüber hinaus ermöglicht das einfache Format der Tabelle einen breiten Zugriff für das gesamte Team und eignet sich hervorragend zum Zuordnen neuer Artikel, zum Aktualisieren alter Artikel und zum Priorisieren anhand des Suchpotenzials.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Nahtlose Nachverfolgung von Inhalten im benutzerfreundlichen Tabellenformat

Nutzen Sie SEO und Keyword-Integration, um Inhalte auf die Suchanfragen abzustimmen

Stellen Sie sicher, dass Inhalte zur richtigen Zeit die richtige Zielgruppe erreichen – mit der Buyer's Journey Mapping

Gewinnen Sie Einblicke, um die Effektivität von Inhalten und den ROI mithilfe von Tools zur Nachverfolgung der Performance zu messen

Ideal für: SEO-Spezialisten, Content-Vermarkter und Digitalstrategen, die Suchdaten zur Planung und Priorisierung nutzen.

✨ Bonus-Tipp: Erstellen Sie mit ClickUp Brain schneller präzisere, forschungsbasierte Personas. Dieser intelligente KI-Assistent, der direkt in ClickUp integriert ist, ermöglicht Ihrem Team Folgendes: Generieren Sie automatisch Entwürfe für Benutzerprofile aus Umfrageantworten, Interviews oder Kundenfeedback

Fassen Sie Kundenrecherche-Dokumente zusammen, um Schlüssel-Demografien, Pain Points und Verhaltensweisen zu extrahieren

Schlagen Sie Inhaltsideen vor, die auf die Ziele, Einwände und die Phase der Customer Journey jeder Persona zugeschnitten sind

Empfehlen Sie nächste Schritte oder Aufgaben, um Personas in Marketing-, Produkt- und Vertriebsteams zu verfeinern

Analysieren und gruppieren Sie qualitatives Feedback, um neue Zielgruppensegmente zu entdecken Analysieren Sie Daten aus übermittelten Formularen in Echtzeit und erhalten Sie KI-Erkenntnisse mit ClickUp

22. PDF-Vorlage für Content Mapping von HubSpot

via HubSpot

Die PDF-Vorlage für Content Mapping von HubSpot bietet ein herunterladbares, druckfertiges Layout, mit dem Teams Inhalte Formate an die Phasen der Buyer's Journey anpassen können. Sie eignet sich besonders für Workshop-Einstellungen, Client-Präsentationen oder gemeinsame Planungssitzungen.

Die Vorlage deckt wesentliche Aspekte der Kartierung von Inhalten ab, darunter die Definition von Einzelzielen, die Identifizierung von Inhaltslücken und die Erstellung eines Plans für jede Phase der Customer Journey. Die strukturierten Eingabeaufforderungen bewerten die Bedürfnisse und Berührungspunkte der Zielgruppe, um die richtigen Inhalte voranzubringen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Bewerten Sie Ideen für Inhalte innerhalb eines geführten, reiseorientierten Rahmens

Fördern Sie tiefgreifendere Strategiediskussionen, die über einfache Kalender für Inhalte hinausgehen

Verbessern Sie die Abstimmung zwischen mehreren Teams mit klaren visuellen Hinweisen

Identifizieren Sie mit strategischen Einblicken ungenutzte Phasen oder Zielgruppensegmente

Ideal für: Marketingstrategen, Content-Manager und Eigentümer von Unternehmen, die Audits oder Kampagnenplanungen durchführen.

23. Vorlage für Inhaltskarten von SEOClarity

via seoClarity

Die Content Map Template von seoClarity nutzt Daten aus Analyseplattformen und Keyword-Recherche-Tools, um eine priorisierte Content-Strategie zu erstellen. Sie enthält Spalten für die Seitenleistung, Ranking-Daten, Inhaltstyp, Zielgruppenphase und Aktualisierungshäufigkeit.

Mit der Vorlage können Teams die Content-Performance an den Zielen des Geschäfts ausrichten und ihre Strategie anhand der Ergebnisse kontinuierlich verfeinern. So lassen sich sowohl Chancen als auch unterdurchschnittliche Inhalte in großem Umfang identifizieren.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Überprüfen Sie vorhandene Inhalte und markieren Sie Teile, die aktualisiert, entfernt oder wiederverwendet werden sollen

Korrelieren Sie Ranking- und Traffic-Daten mit Absichten und Phasen des Lebenszyklus

Pflegen Sie eine lebendige Strategie, die sich mit den Leistungstrends weiterentwickelt

Verknüpfen Sie Analyseergebnisse mit konkreten redaktionellen Maßnahmen

Ideal für: SEO-Spezialisten, Content-Vermarkter und Digitalstrategen, die große Mengen an Inhalten verwalten und Leistungsdaten für die kontinuierliche Optimierung von Inhalten nutzen möchten.

Verwandeln Sie Ihr Content-Chaos in Klarheit

Content Mapping ist mehr als nur eine Strategie! Es ist das Rückgrat eines effektiven Content-Marketing-Plans.

Die eigentliche Herausforderung dieses Prozesses liegt jedoch in der Umsetzung – in der nahtlosen Zusammenarbeit, der Nachverfolgung von Fortschritten und der Anpassung an sich ändernde Prioritäten.

Hier macht ClickUp den Unterschied. Diese App für die tägliche Arbeit vereinfacht Workflows, zentralisiert Inhalte und sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Ganz gleich, ob Sie Inhaltskalender planen, die Leistung von Inhalten nachverfolgen oder das Feedback von Stakeholdern verwalten – ClickUp bietet Ihnen die Flexibilität und Struktur, die Sie benötigen, um Ihre Content-Marketing-Strategie in die Tat umzusetzen.

Sind Sie bereit, Ihren Aufwand für Inhalte zu organisieren, zu optimieren und zu skalieren? Probieren Sie ClickUp noch heute aus!

Häufig gestellte Fragen

Wie erstellt man Content Mapping?

Beim Erstellen einer Content-Mapping-Vorlage organisieren Sie Ihre Ideen, Themen und Formate visuell, um sie an die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe und die Phasen ihrer Customer Journey anzupassen. Beginnen Sie damit, Ihre Einzelziele zu identifizieren und die Customer Journey (Bewusstsein, Überlegung, Entscheidung) zu kartieren. Brainstormen Sie anschließend Inhaltsthemen, die jede Phase ansprechen, und ordnen Sie sie der entsprechenden Personas und Journey-Phase zu. Verwenden Sie eine Vorlage für Content Mapping oder ein Tool wie die Content Plan Template von ClickUp, um Ihre Ideen zu strukturieren, Verantwortlichkeiten zuzuweisen und Fristen festzulegen.

Gibt es eine Vorlage für eine Konzeptkarte in Word?

Microsoft Word verfügt über keine integrierte Vorlage für Konzeptkarten, aber Sie können ganz einfach eine solche Vorlage mit den Features „Formen” und „SmartArt” erstellen. Fügen Sie einfach ein leeres Dokument ein, gehen Sie zu „Einfügen” und wählen Sie „SmartArt” oder „Formen”, um Knoten und Verbindungslinien zu zeichnen. Es gibt auch online herunterladbare Vorlagen für Konzeptkarten, die Sie in Word öffnen und bearbeiten können.

Was ist eine Karte für Inhalte?

Eine Inhaltskarte ist ein visuelles Framework, das Ihre Inhaltsthemen, Formate und Verteilungskanäle mit bestimmten Zielgruppensegmenten und Phasen der Customer Journey verbindet. Damit soll sichergestellt werden, dass jeder von Ihnen erstellte Inhalt einem strategischen Ziel dient – sei es die Steigerung der Bekanntheit, die Pflege von Leads oder die Förderung von Conversions. Inhaltskarten helfen Marketingfachleuten und Erstellern von Inhalten, Lücken zu identifizieren, Duplikate zu vermeiden und die richtige Botschaft zur richtigen Zeit an die richtige Zielgruppe zu übermitteln.