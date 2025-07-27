Kostenlose Vorlagen für die Videoplanung, um Ihre Dreharbeiten wie ein Profi zu strukturieren

Die Aufnahme mag perfekt sein, aber Sie sehen nicht das Chaos hinter der Linse – überall Kabel, Pläne, die sich minütlich ändern, und jemand, der wegen eines fehlenden Skripts schreit.

Da heute 73 % der Videomarketer Inhalte wie Erklärvideos erstellen, ist die Nachfrage nach schnellen, ausgefeilten Visualisierungen höher denn je. Aber diese Qualität entsteht nicht einfach so am Set, sondern beginnt mit einer intelligenten Vorbereitung.

Eines der am meisten unterschätzten Tools in Ihrer Produktion ist eine Vorlage für die Videoplanung (neben Ihrer Kamera natürlich). Lassen Sie uns einfache, kostenlose Vorlagen für die Videoplanung aufschlüsseln, die Ihnen helfen, Ihre Dreharbeiten zu strukturieren, ohne sie zu kompliziert zu gestalten.

Egal, ob Sie als Einzelperson arbeiten oder ein Team leiten, diese kostenlosen Vorlagen für die Videoplanung helfen Ihnen dabei, organisiert zu bleiben und für alle Herausforderungen beim Dreh gerüstet zu sein.

Was sind Vorlagen für die Videoplanung?

Vorlagen für die Videoplanung helfen Ihnen bei der Organisation und Verwaltung Ihrer Videoproduktion. Sie enthalten alles, was Sie für Ihr Projekt benötigen, um Ihr Video zum Leben zu erwecken – beispielsweise das Drehbuch, die Liste der Aufnahmen, den Produktionsplan und die Aufgaben der Crew.

Betrachten Sie sie als Blaupause für Ihren Erfolg bei der Produktion. Bei der Erstellung eines YouTube-Videos, einer Anzeige oder einer vollständigen Produktion sorgen diese Vorlagen für Ordnung und gewährleisten, dass nichts übersehen wird.

Von Storyboards bis hin zu Call Sheets gibt es Vorlagen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Sie sparen Zeit, reduzieren Stress und helfen Ihnen, einen reibungslosen Dreh von Anfang bis Ende zu gewährleisten. Wenn Sie also genug von Chaos in letzter Minute haben, ist eine gute, kostenlose Vorlage Ihr neuer bester Freund.

Was macht eine gute Vorlage für die Videoplanung aus?

Eine gute Vorlage für die Videoplanung ist übersichtlich, gut organisiert und einfach zu verwenden. Sie deckt alle wesentlichen Aspekte der Produktion von Videoinhalten ab, wie z. B. das Drehbuch, die Liste der Aufnahmen, die Zeitleiste und die Aufgaben der Crew.

Detaillierter Produktionsplan: Enthält eine umfassende Zeitleiste und ist für verschiedene Videotypen anpassbar (z. B. kurze Social-Media-Beiträge, Filme in voller Länge)

Definiert klare Rollen für jedes Team-Mitglied

Bietet einen Space für die Überwachung von Ausrüstung, Requisiten und Drehorte

Übersichtliches Vorlagendesign, das einfach und benutzerfreundlich ist. Es sollte bei Bedarf leicht zu aktualisieren und visuell klar sein, um Verwirrung während der Produktion zu vermeiden.

Teilbares Dokument, das als hub für die Abstimmung und als hub für die Abstimmung und Kommunikation im Team dient. Es verbessert die Zusammenarbeit und sorgt für eine reibungslose, professionelle Videoproduktion

17 Vorlagen für die Videoplanung

Sind Sie bereit, Ihren Videodreh zu planen?

Wir haben unsere bevorzugten kostenlosen Vorlagen für die Videoplanung zusammengestellt. Jede Vorlage enthält wichtige Abschnitte, unverzichtbare Elemente und integrierte Flexibilität, sodass sie sich für jedes Projekt eignet, egal ob groß oder klein.

Bevor die Kameras laufen, planen wir!

1. Vorlage für die Videoproduktion von ClickUp

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie jeden Schritt der Dreharbeiten ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage für die Videoproduktion

Videoprojekte können chaotisch werden, wenn Ideen in alle Richtungen fliegen, Zeitleisten verschoben werden und die Arbeit über das gesamte Board verstreut ist. Hier kommt die ClickUp-Vorlage für die Videoproduktion ins Spiel. Sie organisiert Aufgaben, Fristen und Team-Updates in einem übersichtlichen, leicht zu navigierenden Space.

Betrachten Sie sie als Ihren integrierten Assistenten für die Videoproduktion. Sie gibt Ihrem Team einen klaren Überblick über den gesamten Prozess, vom Brainstorming bis zur endgültigen Bearbeitung. So bleiben Sie auf Kurs, sorgen für die Synchronisierung und können den kreativen Prozess genießen.

Mit den folgenden Schlüssel-Features dieser Vorlage können Sie:

Verfolgen Sie den Fortschritt mithilfe benutzerdefinierter Status wie „Skript“, „Dreharbeiten“, „Überprüfung“ und „Endschnitt“

Weisen Sie Aufgaben mit integrierten Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Abhängigkeiten zu

Visualisieren Sie Ihre Zeitleiste mit dem ClickUp-Kalender, Zeitleisten-Ansichten und dem ClickUp-Gantt-Diagramm

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Aufgabenkommentaren, ClickUp-Dokumenten und Whiteboards zusammen

Passen Sie die Vorlage mit benutzerdefinierten Feldern, Tags und leistungsstarken Automatisierungen an

🔑 Ideal für: Teams oder Ersteller, die einen zentralen Ort benötigen, um Videoprojekte effizient zu verwalten.

🪄 Bonus-Tipp: Die Verwendung der ClickUp-Vorlage für die Videoproduktion mit ClickUp Brain ist wie eine zusätzliche Hilfe für Ihr Team. Angenommen, Sie erstellen Ihr nächstes Videoprojekt – öffnen Sie einfach eine Aufgabe wie „YouTube-Skript – Episode 5“ und bitten Sie ClickUp Brain, anhand Ihrer vorherigen Episoden einen schnellen Entwurf zu erstellen. Hier ist ein Beispiel aus Game of Thrones! Nutzen Sie die KI-Funktionen von ClickUp Brain, um Ihre Videoskripte zu schreiben

2. ClickUp-Vorlage für die Zeitleiste zur Videoproduktion

Kostenlose Vorlage Visualisieren und planen Sie Ihre gesamte Zeitleiste für die Videoproduktion mit der ClickUp-Vorlage für die Zeitleiste zur Videoproduktion

Neben Kreativität benötigen Videoprojekte auch Struktur. Und die ClickUp-Vorlage für die Zeitleiste zur Videoproduktion ist Ihr Ass im Ärmel. Sie bietet Ihnen eine klare, zeitbasierte Ansicht Ihres Produktions-Workflows. Vom Drehbuch bis zur Postproduktion sehen Sie alle Aufgaben, Mitglieder und Fristen in einer übersichtlichen, anpassbaren Zeitleiste.

Außerdem bleibt Ihr Team in Verbindung und Ihr Drehtag verläuft reibungslos. Dank einer freigegebenen Kontaktliste können Sie schnell die richtige Person erreichen, wenn während der Produktion Probleme auftreten.

Die Schlüsselelemente dieser Vorlage helfen Ihnen dabei:

Erstellen Sie detaillierte Produktionszeitleisten mit Drag-and-Drop-Zeitleisten und Gantt-Ansichten

Passen Sie Zeitleisten sofort an, wenn sich Drehtermine oder Fristen verschieben

Zoomen Sie Ihren Zeitplan heran oder weg, um tageweise oder über mehrere Wochen hinweg zu planen

🔑 Ideal für: Ersteller, Videoproduktionsteams und Manager, die einen Plan visualisieren müssen, um ihre Projekte auf Kurs zu halten.

🪄 Tipp: Nehmen Sie mit ClickUp Clips kurze Bildschirmvideos auf und geben Sie sie frei, um Designentscheidungen zu erklären oder Feedback zu geben, ohne etwas tippen zu müssen.

3. ClickUp-Vorlage für die YouTube-Videoproduktion

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie die YouTube-Produktion mit einem übersichtlichen, integrierten Workflow für Inhalte mit der ClickUp-Vorlage für die YouTube-Videoproduktion

Sie möchten schnell vom Projektvorschlag zur Umsetzung kommen? Die ClickUp YouTube-Vorlage für die Videoproduktion wurde entwickelt, um Ihren gesamten Videoproduktionsprozess von Anfang bis Ende zu organisieren. Diese Vorlage vereinfacht das Aufgabenmanagement mit anpassbaren Produktions-Workflows und sorgt so für eine reibungslose Zusammenarbeit und konsistente Ergebnisse.

Die Vorlage ist anfängerfreundlich, sodass Sie alle Mitarbeiter, von Praktikanten bis hin zu Projektleitern, einbeziehen können, um Termine einzuhalten.

Die Vorlage bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

Organisieren Sie Aufgaben in Phasen wie „Konzept“, „Bearbeitung“ und „Endgültige Veröffentlichung“

Passen Sie die Vorlage mit Feldern wie „Drehbuchautor“, „Titel des Videos“ und „Schlüsselwörter“ an

Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Prioritäten fest und nutzen Sie Kommentare, um die Kommunikation im Team zu verbessern

🔑 Ideal für YouTube-Ersteller, Produktionsteams und Agenturen, die den Videoproduktionsprozess organisieren und die Zusammenarbeit im Team verbessern möchten.

👀 Wussten Sie schon? YouTube hat über 2,7 Milliarden aktive Benutzer pro Monat und ist damit nach Google die zweitmeistbesuchte Website weltweit. Diese immense Nutzerbasis unterstreicht die beispiellose Reichweite und den Einfluss der Plattform in der digitalen Welt.

4. ClickUp YouTube-Vorlage für Planung und Produktion

Kostenlose Vorlage Entdecken und organisieren Sie den Prozess der Erstellung von Inhalten mit der ClickUp-Vorlage für die Planung und Produktion von YouTube-Videos

Die Einhaltung eines konsistenten YouTube-Zeitplans kann überwältigend sein. Ideen stapeln sich, Termine rutschen, und Inhalte bleiben in der Produktion stecken. Die ClickUp YouTube-Planungs- und Produktionsvorlage hilft, Ordnung in das Chaos zu bringen.

Sie erhalten eine klare Struktur für Ihren Planungsprozess, die Produktion und die Videoverwaltung, sodass Sie sich ganz auf die Erstellung konzentrieren können. Mit dieser Vorlage können Sie:

Nutzen Sie einen zentralen Space, um Ideen zu sammeln, zu kategorisieren und Prioritäten für Video-Konzepte zu setzen

Weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu, legen Sie Fristen fest und verfolgen Sie Beiträge

Integrieren Sie Analyse-Tools, um die Leistung Ihrer Videos zu bewerten

Entwickeln und realisieren Sie Aktionspläne, einschließlich Social-Media-Kampagnen und Kooperationen, um die Reichweite Ihrer Videos zu maximieren

🔑 Ideal für: YouTube-Ersteller, Produktionsfirmen und Agenturen, die ihren Workflow für die Videoproduktion optimieren und die Zusammenarbeit verbessern möchten.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Ihr YouTube-Skript für Social-Media-Beiträge, Blog-Einleitungen oder Podcast-Teaser. Mit einer guten Planungsvorlage können Sie ein Video ohne zusätzlichen Aufwand für mehrere Inhalte nutzen. Und vergessen Sie nicht, Ideen für zukünftige Projekte zu notieren, solange die Inspiration noch frisch ist.

5. ClickUp YouTube-Miniaturansicht-Vorlage

Kostenlose Vorlage Entwerfen und verwalten Sie herausragende Grafiken mit der ClickUp-Vorlage für YouTube-Miniaturansichten

Haben Sie oft das Gefühl, dass das Entwerfen von Miniaturansichten länger dauert als die Bearbeitung des eigentlichen Videos? Die ClickUp YouTube-Miniaturansicht-Vorlage hilft Ihnen, diesen Prozess besser zu organisieren. Sie bietet Ihnen eine übersichtliche und organisierte Möglichkeit, Ihre Miniaturansichten zu planen, zu entwerfen und zu verwalten, damit sie einheitlich, auffällig und einfach zu erstellen sind.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Abgeschlossen“, um den Fortschritt jeder Miniaturansicht nachzuverfolgen

Verwenden Sie verschiedene benutzerdefinierte Felder wie „Miniaturansicht genehmigen“, „Designer“ und „Designfortschritt“, um wichtige Informationen zu jeder Miniaturansicht zu speichern

Greifen Sie auf vier Ansichten zu, darunter „Miniaturansicht“, „Miniaturansicht-Liste“, „Erste Schritte“ und „Produktions-Board“, um Informationen zu organisieren und leicht zugänglich zu halten

🔑 Ideal für: YouTube-Ersteller, Video-Marketing-Teams und Design-Profis, die ihren Workflow für die Erstellung von Miniaturansichten optimieren und die Markenbekanntheit steigern möchten.

👀 Wussten Sie schon? 90 % der erfolgreichsten YouTube-Videos verwenden benutzerdefinierte Miniaturansichten. Eine ansprechende Miniaturansicht kann die Sichtbarkeit und das Engagement für Ihr Video erheblich steigern.

6. ClickUp-Vorlage für YouTube-Inhalte

Kostenlose Vorlage Visualisieren und verwalten Sie einen YouTube-Zeitplan mit der ClickUp-Vorlage für YouTube-Inhalte

Last-Minute -Ideenfindungen für Videos können Ihren gesamten Zeitplan für Inhalte und Ihre Kreativität beeinträchtigen. Die ClickUp-Vorlage für YouTube-Inhalte nimmt Ihnen diesen Druck, indem sie Ihnen eine klare, organisierte Möglichkeit bietet, Ihre YouTube-Inhalte im Voraus zu planen, nachzuverfolgen und zu verwalten.

Sie wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, Termine einzuhalten und Ihre Ideen in einem benutzerfreundlichen Workspace im Flow zu halten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Greifen Sie auf verschiedene Ansichten wie Kalender, Liste und Board zu, um alle Informationen zu organisieren

Nutzen Sie leistungsstarke Features wie Zeiterfassung, Tags und Abhängigkeitswarnungen, um den Prozess der Erstellung Ihrer Inhalte zu verwalten

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um wichtige KPIs für das Content-Marketing wie Ansichten, Wiedergabezeit und Interaktion hinzuzufügen und zu überwachen

🔑 Ideal für: YouTube-Ersteller, Content-Marketing-Teams und Strategen, die ihren Workflow für die Inhaltsplanung optimieren und einen konsistenten Veröffentlichungsplan einhalten möchten.

🧠 Fun Fact: Einige YouTuber filmen ganze Staffeln an einem einzigen Wochenende – denn nichts sagt mehr über eine „Inhaltsstrategie” aus als ein 48-stündiger Marathon mit viel Koffein! Ein Ersteller hat es sogar geschafft, vier Videos in nur drei Stunden zu drehen!

7. ClickUp YouTube-Vorlage

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie die Planung und Umsetzung von YouTube-Inhalten mit der ClickUp YouTube-Vorlage

Um großartige YouTube-Inhalte zu erstellen, reicht es nicht aus, einfach auf „Aufnahme“ zu klicken – es erfordert eine solide Planung, umfassende Koordination und einen transparenten Workflow. Mit der YouTube-Vorlage von ClickUp können Sie alles in einem übersichtlichen Space verwalten.

Mit anpassbaren Workflows und integrierten Tools für die Zusammenarbeit sorgt sie für einen reibungslosen, effizienten und stressfreien Ablauf Ihrer Inhalte. Sie hilft Ihnen dabei:

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status wie „Offen“, „In Diskussion“, „Fertig“ und „Abgelehnt“, um den Weg jedes Videos vom Konzept bis zur Veröffentlichung zu verfolgen

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder wie „Wiedergabeliste“, „Gefilmt“, „Veröffentlichungsstatus“, „Kategorie“ und „URL“, um Ihre Videos zu verwalten und zu kategorisieren

Greifen Sie auf verschiedene Ansichten zu, darunter „ClickTips-Wiedergabeliste“, „20 Videos“, „Upload-Zeitplan“ und „Listenansicht“, um Ihre Inhalte zu organisieren und nachzuverfolgen

🔑 Ideal für: YouTube-Ersteller und Marketing-Teams, die eine strukturierte Methode zur Verwaltung von Workflows für die Videoproduktion benötigen und gleichzeitig an Terminen und Inhaltsstrategien zusammenarbeiten müssen.

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie Ihren Video-Plänen immer einen Call-to-Action (CTA) hinzu, in dem Sie die Zuschauer auffordern, das Video zu liken, zu abonnieren oder zu kommentieren. Sie können diese CTAs vorab in die Vorlage schreiben, damit Sie beim Drehen schnell darauf zurückgreifen können.

8. ClickUp-Vorlage für Rechnungen zur Videoproduktion

Kostenlose Vorlage Zeigen Sie Professionalität mit einer kundenfertigen Rechnung für Videoproduktionen mit der ClickUp-Vorlage für Rechnungen für Videoproduktionen

Die Dreharbeiten abzuschließen, die Bearbeitung zu perfektionieren und den endgültigen Schnitt zu versenden, ist nur der Anfang. Jetzt kommt der weniger angenehme Teil: eine sinnvolle Rechnung erstellen. Die ClickUp-Vorlage für Videoproduktionsrechnungen nimmt Ihnen das Rätselraten bei der Rechnungsstellung und hilft Ihnen, schneller bezahlt zu werden, ohne in letzter Minute in Hektik zu geraten.

Sie wurde speziell für Videoprofis entwickelt, sodass jeder Abschnitt Ihre Sprache spricht. Die Schlüsselelemente dieser Vorlage ermöglichen Ihnen Folgendes:

Berechnen Sie automatisch die Gesamtkosten für Drehtage, Bearbeitungszeiten, Ausrüstungsverleih und vieles mehr

Teilen Sie Dienstleistungen in Vorproduktion, Produktion und Postproduktion auf

Verwenden Sie intelligente Tags zur Nachverfolgung des Rechnungsstatus, z. B. „Gesendet“, „Bezahlt“ oder „Überfällig“

Duplizieren Sie Vorlagen für bestehende Clients oder wiederkehrende Arbeiten

🔑 Ideal für: Freiberufliche Videografen, Video-Editoren und Produktionsteams, die eine einfache, wiederholbare Methode zur Abrechnung jeder Phase eines Projekts suchen.

Rehab M., Leiter der Vorproduktion in einem kleinen Unternehmen, sagt:

Was mir auch sehr gut gefällt, ist die Möglichkeit, die meisten meiner täglichen Aufgaben zu automatisieren. Wir haben einen komplexen Prozess für die Videoproduktion, an dem mehrere Personen in verschiedenen Phasen der Pipeline beteiligt sind, mehrere Überprüfungsrunden, wobei jedes einzelne Ergebnis seine eigene Frist hat. Ich kann all dies mithilfe der in ClickUp verfügbaren Automatisierungen optimieren und so alles im Blick behalten... Eine der wichtigsten Aufgaben, die uns das Tool erleichtert, ist die Berechnung der Kosten für unsere Projekte. Unsere Hauptkosten entstehen im Personalbereich, und dank der Zeiterfassungsfunktion können wir die Kosten eines Projekts in ihrer Gesamtheit ermitteln, indem wir die Einträge aller Beteiligten zusammenfassen. Da wir innerhalb eines Ordners verschiedene Listen anlegen können, sind wir auch in der Lage, die Kosten eines Projekts nach verschiedenen Phasen (wie in der Liste dargestellt) aufzuschlüsseln.

9. ClickUp Vorlage für die Produktion von Video-/Audio-Podcasts

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Ihre Podcast-Produktion mit einem visuellen Workflow mit der ClickUp-Vorlage für die Produktion von Video-/Audio-Podcasts

Die Verwaltung eines Podcasts kann schnell sehr aufwendig werden. Zwischen der Kontaktaufnahme mit Gästen, der Terminplanung und der Nachverfolgung des Fortschritts jeder Episode kann man ohne ein strukturiertes System schnell den Überblick verlieren.

Die ClickUp-Vorlage für die Produktion von Video-/Audio-Podcasts hilft Ihnen, Ordnung in den Prozess zu bringen. Dank eines übersichtlichen Workflows und eines benutzerfreundlichen Layouts wissen Sie immer, was erledigt ist, was als Nächstes ansteht und wer für was zuständig ist, sodass Ihre Episoden ohne Chaos vorankommen.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Organisieren Sie die Übermittlung von Beiträgen durch Gäste, Terminplanung und Wunschliste-Kontakte in einem Space

Planen Sie Ihren Veröffentlichungszeitplan visuell mit integrierten Kalender-Ansichten

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie Erinnerungen für die Sammlung von Assets oder Status-Updates

🔑 Ideal für: Podcaster, die die Buchung von Gästen, die Planung und den Produktionsprozess intern abwickeln und ein einfaches, zuverlässiges System suchen, um den Überblick über jede Folge zu behalten.

🧠 Wissenswertes: Jeremy Pope, ein vielseitiger Schauspieler und Sänger, nimmt seine Musik in seinem Kleiderschrank auf. Trotz der gelegentlichen Unordnung durch Anzüge und Perücken dient der Schrank als sein Aufnahmestudio.

10. ClickUp-Vorlage für Grafikdesign

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie den Design-Workflow und bleiben Sie mit der ClickUp-Vorlage für Grafikdesign auf Kurs

Designprojekte können sich schnell stapeln, insbesondere wenn Feedback, Dateien und Termine durcheinander geraten. Ohne ein klares System ist es schwierig, alles reibungslos am Laufen zu halten.

Die ClickUp-Vorlage für Grafikdesign organisiert Ihren kreativen Prozess. Sie hilft Ihnen, jeden Schritt zu verwalten, von Aufnahmeformularen über Überarbeitungen bis hin zur endgültigen Freigabe, ohne chaotisches Hin und Her.

Mit den folgenden Schlüssel-Features können Sie:

Organisieren Sie Ihren Workflow mit vorgefertigten Phasen für Briefings, Entwürfe, Überprüfungen und Lieferungen

Zentralisieren Sie alle Projektdetails, kreativen Assets und Rückmeldungen in einem Workspace

Passen Sie den Status und die Felder von Aufgaben an Ihren Designprozess an

Arbeiten Sie mit Clients und Team-Mitgliedern über Kommentare und Tools zur Prüfung in Echtzeit zusammen

🔑 Ideal für: Freiberufliche Designer oder interne Kreativteams, die ein übersichtliches, organisiertes System benötigen, um Projekte voranzubringen.

💡 Profi-Tipp: Sind Sie es leid, Designänderungen in langen E-Mails zu erklären? Verwenden Sie ClickUp Clips, um kurze Videos aufzunehmen, in denen Sie den Überarbeitungsprozess erläutern. Das geht viel schneller als alles auszuschreiben und hilft, Verwirrung zu vermeiden. Außerdem können Ihre Clients oder Teamkollegen das Video jederzeit erneut ansehen.

11. ClickUp-Vorlage für Storyboards

Kostenlose Vorlage Verwandeln Sie Ihre kreative Vision mit der ClickUp-Storyboard-Vorlage in die Realität

Der Versuch, Ihr Storyboard über verschiedene Tools oder Plattformen hinweg zu organisieren, kann zu Verwirrung und übersehenen Details führen. Die ClickUp-Storyboard-Vorlage löst dieses Problem, indem sie einen einzigen, zentralisierten Whiteboard-Space bietet, in dem Sie Ihre kreativen Projekte nahtlos visualisieren, planen und nachverfolgen können.

Sie können Szenen neu anordnen, neu mischen und zum Leben erwecken. Und das Beste daran? Dank der Zusammenarbeit in ClickUp kann Ihr Team von überall auf der Welt daran mitarbeiten.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Organisieren Sie visuelle Assets und Ideen in einem leicht zugänglichen Space

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Teammitgliedern zusammen, um Feedback auszutauschen und Bearbeitungen vorzunehmen

Verfolgen Sie den Fortschritt jeder Szene und passen Sie die Zeitleisten bei Bedarf an

🔑 Ideal für: Kreative Film-, Spieleentwicklungs- und Marketing-Teams, die nach einer organisierten Möglichkeit suchen, ihren Storyboard-Prozess zu verwalten.

12. Vorlage für einen Inhaltskalender von ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen, erstellen und terminieren Sie Inhalte mühelos mit der ClickUp-Vorlage für Kalender

Verwalten Sie mehrere Inhalte über verschiedene Kanäle hinweg? Das ist ein heikler Balanceakt, bei dem Dutzende von beweglichen Teilen gleichzeitig koordiniert werden müssen. Die ClickUp-Vorlage für den Inhaltskalender organisiert Ihre Inhaltspipeline und hält alles in einer Ansicht zusammen, sodass Ihr Team auf dem Laufenden bleibt und sich auf die Fristen konzentrieren kann.

Diese Vorlage erleichtert die Planung, Erstellung und Terminierung von Inhalten und gewährleistet Konsistenz und pünktliche Lieferung.

Die wichtigsten Features helfen Ihnen dabei:

🔑 Ideal für: Marketing-Teams, Social-Media-Manager und Ersteller von Inhalten, die einen strukturierten Ansatz für die Planung und Veröffentlichung von Inhalten suchen.

📮 ClickUp Insight: 30 % der Arbeitnehmer halten sich an festgelegte Arbeitszeiten, aber 27 % leisten regelmäßig Überstunden und 19 % haben überhaupt keinen festen Zeitplan. Wie kann man bei unvorhersehbarer Arbeit jemals wirklich Feierabend machen? Die automatisierte Aufgabenplanung im ClickUp-Kalender bringt selbst in die unvorhersehbarsten Zeitpläne mehr Struktur. Planen Sie Ihre Woche, legen Sie feste Arbeitszeiten fest und automatisieren Sie Erinnerungen zum Abmelden – denn Sie sollten Ihre Zeit selbst kontrollieren!

13. Vorlage für einen Inhaltsplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage Strukturieren Sie die gesamte Inhaltspipeline an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für Inhaltspläne

Chaos bei den Inhalten? Nicht mit Ihnen. Die ClickUp-Vorlage für Inhaltspläne bietet Marketing-Teams einen übersichtlichen Space, um Strategien zu planen, Aufgaben zuzuweisen und Fristen zu verfolgen – ohne chaotisches Hin und Her.

Ob Sie Blog-Ideen brainstormen, Vorschläge verwalten, Feedback bearbeiten oder Analysen überprüfen – ClickUp für Marketing-Projektmanagement-Teams hält alles zusammen. Verwandeln Sie übergeordnete Planungen in umsetzbare Schritte, binden Sie Stakeholder mit Kommentaren ein und überwachen Sie die Leistung in Echtzeit – alles an einem Ort.

Kein Hin- und Herspringen mehr zwischen Dokumenten, E-Mails oder Tabellen. Nur noch organisierte, markengerechte Erstellung von Inhalten für Ihre Zielgruppe. Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Teilen Sie den Prozess der Erstellung von Inhalten in kleinere, überschaubare Aufgaben auf und weisen Sie diese den Mitgliedern Ihres Teams zu

Verwenden Sie benutzerdefinierte Ansichten wie den Inhaltskalender und das Genehmigungsboard, um Ihren Workflow zu organisieren

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder wie Autor, Schlüsselwörter und Inhaltstyp für eine bessere Nachverfolgung hinzu

🔑 Ideal für: Ersteller von Inhalten, Marketingfachleute und Teams, die eine detaillierte, organisierte Methode zum Planen und Ausführen ihrer Inhaltsstrategie über mehrere Kampagnen hinweg benötigen.

14. Vorlage für die Verwaltung von Inhalten in ClickUp

Kostenlose Vorlage Organisieren und verwalten Sie Ihren Prozess zur Erstellung von Inhalten mit der Vorlage für das Inhaltsmanagement von ClickUp

Die Verwaltung von Inhalten über mehrere Kanäle, Termine und Teams hinweg kann ohne ein einheitliches System schnell chaotisch werden. Die ClickUp-Vorlage für das Content Management beseitigt diese Komplexität, indem sie einen zentralen Space für die Erstellung, Freigabe und Veröffentlichung von Inhalten bereitstellt.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status wie „In Überprüfung“, „Konzept“ und „In Bearbeitung“, um den Fortschritt der Inhalte zu überwachen

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, darunter „Budget“, „Kanal“ und „Marketingaufgabentyp“, um eine detaillierte Nachverfolgung zu ermöglichen

Wählen Sie aus verschiedenen Ansichten wie Board, Liste, Zeitleiste und Gantt, um Ihren Workflow zu visualisieren

🔑 Ideal für: Ersteller von Inhalten, Vermarkter und Teams, die nach einer Lösung zur Verwaltung und Optimierung ihres Prozesses zur Erstellung von Inhalten suchen.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Budgetvorschläge in Excel und ClickUp

15. Vorlage für kreative Projektpläne von ClickUp

Kostenlose Vorlage Entwirren Sie kreative Workflows mit der Vorlage für kreative Projektpläne von ClickUp

Kreative Projekte sind oft mit sich ändernden Zeitleisten, verstreuten Rückmeldungen und Verzögerungen bei der Genehmigung konfrontiert. Die ClickUp-Vorlage für kreative Projekte bringt alles zusammen und hilft Teams dabei, Phasen zu organisieren, Aufgaben zuzuweisen und Fortschritte zu verfolgen, ohne etwas zu übersehen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Planen Sie Projekte in verschiedenen Phasen wie kreatives Briefing , Planung, Produktion und Überprüfung

Weisen Sie Beteiligten Aufgaben zu, verfolgen Sie den Status und verwalten Sie Fälligkeitsdaten mithilfe von benutzerdefinierten Feldern und Tags

Visualisieren Sie den Fortschritt in den Ansichten „Zeitleiste“, „Board“ und „Kalender“

Vereinfachen Sie Genehmigungen und Übergaben mit strukturierten Produktions-Workflows und Status-Updates

🔑 Ideal für: Kreative Teams, die Kampagnen, Videos, Design-Assets oder mehrstufige Produktionsprojekte verwalten.

16. Vorlage für ClickUp-Styleguide

Kostenlose Vorlage Beseitigen Sie Inkonsistenzen Ihrer Marke mit der ClickUp-Vorlage für Styleguides

Sind Sie es leid, dass Teammitglieder veraltete Schriftarten, falsche Logos oder unpassende Farben verwenden? Die ClickUp-Styleguide-Vorlage zentralisiert alle Ihre Markenrichtlinien, sodass alle Mitarbeiter dieselben Regeln befolgen und ein einheitliches Erscheinungsbild präsentieren können.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Legen Sie die Verwendung von Logos, Farben, Schriftarten und Tonfall in einem einzigen, übersichtlichen Dokument fest

Halten Sie Designdateien, Beispiele und Referenzen für alle Beteiligten leicht zugänglich

Verwenden Sie Dokumente, verschachtelte Seiten und Links, um Ihren Leitfaden klar und übersichtlich zu strukturieren

🔑 Ideal für: Marketing-, Design- oder Markenteams, die eine zentrale Quelle für die Steigerung der Markenbekanntheit suchen .

17. ClickUp-Vorlage für Podcast-Skripte

Kostenlose Vorlage Strukturieren Sie Episoden mit einem übersichtlichen, wiederverwendbaren Podcast-Skript mit der ClickUp-Vorlage für Podcast-Skripte

Einen Podcast zu improvisieren mag Spaß machen – bis Sie in eine unangenehme Pause geraten, einen Gesprächspunkt vergessen oder vom Thema abschweifen. Die ClickUp-Vorlage für Podcast-Skripte hilft Ihnen dabei, Ihre Episoden von der Einleitung bis zum Abspann zu strukturieren, damit Sie konzentriert bleiben, professionell klingen und Ihre Zuhörer fesseln.

Die Vorlage bietet Ihnen:

Teilen Sie Ihre Episode in Intro, Hauptdiskussion, Fragen und Antworten mit Gästen und Zusammenfassung auf

Fügen Sie Zeitangaben und Gesprächspunkte hinzu, damit Sie nichts verpassen

Arbeiten Sie direkt im Dokument mit Co-Moderatoren oder Produzenten zusammen, um das Skript zu verfeinern

Mit wiederverwendbaren Gliederungen für verschiedene Episodenformate bleibt alles organisiert

🔑 Ideal für: Podcaster, die ein klares, gemeinschaftliches Skript als Leitfaden für ihre Episoden wünschen und konsistente, ansprechende Inhalte liefern möchten.

🧠 Wissenswertes: Julie Gauthiers Podcast „Pepperoni Pizza Dreams” hilft Zuhörern beim Einschlafen, indem sie Restaurantmenüs vorliest. Von Houston bis Melbourne dösen Menschen zu den beruhigenden Klängen von Speisebeschreibungen und Preisen ein. Wer hätte gedacht, dass das Flüstern von Speisen der Schlüssel zu einem guten Schlaf ist?

Vom Skript bis zur Leinwand – mit ClickUp richtig planen

Ob Sie YouTube-Inhalte planen, Podcast-Skripte verwalten, Miniaturansichten entwerfen oder Rechnungen versenden – ClickUp unterstützt Sie dabei. Es ist nicht nur ein Teil des Puzzles, sondern deckt den gesamten kreativen Workflow ab.

Möchten Sie Ihr nächstes KI-Videoprojekt auf Karte bringen? Erledigt. Möchten Sie auffällige Miniaturansichten erstellen? Ganz einfach. Sind Sie bereit, die Zahlungen für Ihre brillante Arbeit nachzuverfolgen? Auch dafür gibt es eine Vorlage.

Wie auch immer Ihr Prozess aussieht, ClickUp hilft Ihnen dabei, alles zu organisieren, kreativ zu bleiben und voranzukommen.

Warum also nicht einen Gang höher schalten? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und transformieren Sie Ihre Arbeit – denn selbst die besten Ideen brauchen einen großartigen Plan, um groß herauszukommen!