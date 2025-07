So nutzen Sie Drip Nurturing, um mehr Leads zu konvertieren

Die meisten Leads werden nicht sofort konvertiert.

Sie besuchen Ihre Landing Page, laden vielleicht eine kostenlose Ressource herunter und dann herrscht Stille. 🦗🦗🦗

Es ist nicht so, dass sie keine Zinsen wollen.

Sie sind einfach noch nicht bereit. Hier kommen Drip-Nurturing-Kampagnen ins Spiel.

Anstatt sich auf einmalige E-Mails oder kalte Nachfassaktionen zu verlassen, hilft Ihnen Drip Nurturing dabei, zeitnah und auf wertvolle Weise mit Leads in Kontakt zu bleiben.

Wenn Sie Ihre Konversionsraten verbessern und Ihre Leads auf intelligente Weise qualifizieren möchten, sind wir für Sie da.

Wir geben Ihnen alles, was Sie über Drip-Nurturing wissen müssen: warum Sie es brauchen, die Schlüsselelemente einer erfolgreichen Drip-Nurturing-Kampagne und wie Sie Ihre Drip-Nurturing-Kampagne mit ClickUp aufbauen.

Von Marketing-E-Mails bis hin zu E-Mails nach dem Kauf – wir betrachten jeden Touchpoint!

Was ist Drip Nurturing?

Bei der Drip-Nurturing-Strategie senden Sie eine Reihe von vorab geplanten, automatisierten Nachrichten – in der Regel E-Mails – über einen bestimmten Zeitraum hinweg, um potenzielle Kunden durch ihre Kaufreise zu begleiten.

Im Gegensatz zu einmaligen Kampagnen oder Massenversendungen erfolgt die Drip-Nurturing sequenziert. Es reagiert darauf, wo sich eine Person in ihrem Entscheidungsprozess befindet, und liefert Inhalte in logischen, zeitlich abgestimmten Intervallen. Das Ziel ist es, zu informieren, Vertrauen aufzubauen und die Kunden näher an die Conversion heranzuführen, ohne sie zu überfordern.

Drips werden oft durch ein Verhalten (z. B. das Herunterladen eines Leitfadens oder das Verlassen eines Warenkorbs) oder durch eine Phase (z. B. neuer Abonnent vs. zurückkehrender Lead) ausgelöst. Richtig eingesetzt, wirken sie wie hilfreiche Follow-ups und nicht wie Spam.

🌟 Vorgestellte Vorlage Wenn Sie inaktive Leads oder ehemalige Abonnenten und bestehende Kunden wieder aktivieren möchten, hilft Ihnen die ClickUp-Vorlage für Drip-Kampagnen. Sie können ganz einfach Drip-Kampagnen starten, die Leistung in jeder Phase des Trichters verfolgen und Ihren Aufwand optimieren. Kostenlose Vorlage Senden Sie eine Reihe vorab geplanter, automatisierter E-Mails an bestehende und neue Clients in einer bestimmten Reihenfolge, um mit der Vorlage für Drip-Kampagnen von ClickUp die Interaktion und den Umsatz zu steigern Diese Dokumentvorlage enthält: Benutzerdefinierte Status zur Nachverfolgung des Fortschritts jeder E-Mail in der Kampagne

Benutzerdefinierte Felder zum Kategorisieren Ihrer Aufgaben und Visualisieren aller Schritte Ihrer Nurture-Kampagne

Kommentare, geschachtelte Unteraufgaben und Prioritäten im Workflow des Projektmanagements

Warum ist Drip Nurturing für die Lead-Konvertierung so wichtig?

Die meisten Leads und Ihre Zielgruppe sind nicht sofort kaufbereit, wenn sie Sie finden. Sie stöbern. Vergleichen. Vielleicht testen sie nur das Terrain.

🧠 Wussten Sie schon? 73 % der Befragten eines Demand Gen Reports gaben an, dass der größte Vorteil von Lead-Nurture-Programmen darin besteht, dass sie wärmere, verkaufsbereitere Leads generieren.

Was passiert, wenn Sie einmal Kontakt aufnehmen und dann nichts mehr von sich hören lassen? Ganz einfach: Man vergisst Sie.

Deshalb ist Drip-Nurturing eine wichtige Säule für die Konversion. Es hält Ihre Marke im Posteingang (und im Gedächtnis) Ihrer Leads, baut mit der Zeit Vertrauen auf und positioniert Sie als die offensichtliche Wahl, wenn sie bereit sind, aktiv zu werden.

Mit Drip-Nurturing können Sie Zinsen in Taten umwandeln, indem Sie:

Vertrauen aufbauen: Konsistente, hilfreiche Kontaktpunkte zeigen, dass Sie da sind, um zu helfen, und nicht nur, um zu verkaufen

Im Gedächtnis bleiben: Regelmäßige Nachrichten sorgen dafür, dass Ihre Marke sichtbar bleibt, bis Leads bereit sind

Leads aufwärmen: Informieren und binden Sie Ihre Leads, um sie verkaufsbereiter zu machen

Steigern Sie die Konversionsrate: Gepflegte Leads handeln eher – buchen Demos, melden sich an oder kaufen

Personalisierung in großem Maßstab: Segmentieren und automatisieren Sie, um relevante Inhalte zu liefern

Verkürzung von Zyklen: Gehen Sie Einwände frühzeitig aus dem Weg und leiten Sie Leads schneller durch den Trichter

Verhindern Sie Abbrüche: Automatisierte Follow-ups reduzieren das Risiko verlorener Opportunities

Maximierung des ROI bei der Lead-Generierung: Nutzen Sie jeden bereits gewonnenen Lead optimal

Laut derselben Umfrage von Demand Gen Report zur Lead-Generierung und -Beschleunigung gehören zu den zusätzlichen Vorteilen eines Lead-Nurture-Programms: Bessere Reaktion auf Kampagnen/Angebote durch Targeting/Relevanz

Möglichkeit zur Segmentierung potenzieller Kunden anhand von Zinsen/Verhalten

Leads durchlaufen den Trichter schneller

Höhere Akzeptanz von Leads aus dem Vertrieb

Senken Sie die Kosten für qualifizierte Leads

Schlüsselelemente einer erfolgreichen Drip-Nurture-Kampagne

Bevor Sie Ihre Drip-Sequenz erstellen, müssen Sie die Grundlagen richtig verstehen. Die effektivsten Drip-Nurturing-Kampagnen basieren auf sechs Kernelementen. Sehen wir uns diese einmal genauer an.

1. Ziel löschen

Jede Kampagne sollte ein bestimmtes Ziel haben. Das kann die Buchung einer Demo, die Förderung der Anmeldung oder die Wiedergewinnung inaktiver Leads sein. Definieren Sie Ihr Endziel, bevor Sie Ihre Kampagne starten, denn wenn Sie sich über das Ziel nicht im Klaren sind, ist es auch Ihre Zielgruppe nicht.

💡 Profi-Tipp: Wenn dies Ihre erste E-Mail-Nurture-Kampagne ist, empfehlen wir Ihnen, zunächst alle erforderlichen Details in einer Vorlage für eine Drip-Kampagne auszufüllen. Das spart Ihnen viel Zeit, da Sie nicht bei Null anfangen müssen. Die Vorlage enthält benutzerdefinierte Status, benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Ansichten, sodass Sie Ihre Informationen einfach einfügen und loslegen können.

2. Segmentierte Zielgruppe

Jeder Lead befindet sich auf einem anderen Weg; einige sind erst am Anfang, während andere fast bereit sind, zu konvertieren. Segmentieren Sie Ihre Zielgruppe nach Zinsen, Verhalten und Phase im Kaufprozess, um hyper-personalisierte Nachrichten zu liefern, die wirklich Anklang finden und zu Wiederholungskäufen anregen.

👀 Wussten Sie schon? Segmentierte Kampagnen erzielen eine um 23 % höhere Öffnungsrate und eine um 49 % höhere Klickrate als nicht segmentierte Kampagnen.

3. Wertvolle, zielgerichtete Inhalte

Erstellen Sie im Rahmen einer umfassenden E-Mail-Marketingstrategie Inhalte, die informieren, inspirieren oder ein spezifisches Problem Ihrer Leads lösen. Das Ziel ist es, Vertrauen aufzubauen und Fachwissen zu demonstrieren, nicht nur Ihr Produkt anzupreisen. Wenn Ihre E-Mails Leads dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, folgt die Conversion von selbst.

Nicht jede Drip-E-Mail muss ein harter Verkaufsversuch sein. Streben Sie stattdessen Folgendes an: Geben Sie Anleitungen zu häufig auftretenden Problemen frei

Bieten Sie Kundenberichte , die die Herausforderungen der Leser widerspiegeln

Liefern Sie Quick Wins (z. B. Tipps zur Produktivität, Vorlagen)

Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu gängigen Einwänden

4. Durchdachtes Timing und Abläufe

Das Timing kann über den Erfolg oder Misserfolg Ihrer Kampagne entscheiden. Bei E-Mail-Drip-Marketingkampagnen müssen Sie die E-Mails zeitlich staffeln, um Ihre Zielgruppe nicht zu überfordern. Passen Sie außerdem jede Nachricht an den Stand des Leads im Entscheidungsprozess an. Dies kann die Bekanntheit, die Überlegung oder der Kauf sein, um die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Das heißt aber nicht, dass Sie Ihre Leads mit E-Mails bombardieren sollten. Geben Sie ihnen etwas Zeit zum Atmen.

Ordnen Sie Ihre Drip- und Nurture-Kampagne der Customer Journey zu:

E-Mail 1 wird am ersten Tag versendet: Zinsen wecken (Schmerzpunkt)

E-Mail 2 wird am Tag 3 versendet: Glaubwürdigkeit aufbauen (sozialer Beweis oder Erfolgsgeschichte)

E-Mail 3 wird am 6. Tag versendet: Bieten Sie einen Wert (Vorlage, Checkliste usw.)

E-Mail 4+ am Tag 12 versendet: Präsentieren Sie die Anfrage (Demo, Anruf, Anmeldung)

Öffnen Sie ein neues ClickUp-Dokument und bitten Sie einfach „Ask AI“, den gesamten Inhalt Ihrer Drip-Kampagne von Anfang bis Ende zu generieren

Bonus: Wenn Ihr Team Schwierigkeiten hat, Abläufe, Zeitpläne oder Nachfassaktionen über mehrere Kampagnen hinweg zu verwalten, entdecken Sie diese E-Mail-Management-Tools, um alles im Drip-Marketing zu optimieren – von der Planung bis zur Segmentierung.

5. Automatisierung + Personalisierung

🌻 Faktencheck: Personalisierung ist heute keine Option mehr, sondern eine Selbstverständlichkeit. Laut einem Bericht von McKinsey erwarten 71 % der Verbraucher von Unternehmen personalisierte Interaktionen.

Mit anderen Worten: Drip-Kampagnen ohne Personalisierung wirken wie Lärm. Wenn potenzielle Kunden generische Inhalte erhalten, schalten sie mental ab.

Personalisierung in der Drip-Nurturing-Strategie – wie die Verwendung von Verhaltensauslösern, die Anpassung von Inhalten an die Absichten der Benutzer oder der Verweis auf frühere Interaktionen – erfüllt diese neuen Grunderwartungen. Das ist der Unterschied zwischen einer ignorierten Sequenz und einer offenen, engagierten Sequenz.

Wie erstellen Sie also Drip-Kampagnen, die persönlich wirken und nicht roboterhaft? Beginnen Sie hier👇:

Beginnen Sie mit vorgefertigten Sequenzen, die auf gängige Lead-Journeys abgestimmt sind (z. B. Demo angefordert, Inhalte heruntergeladen oder Produkt angesehen)

Fügen Sie dann Personalisierungen hinzu, wie den Vornamen des Leads, den Firmennamen oder die Branche, damit die Nachricht individuell wirkt und nicht wie eine Massenmail

Verfolgen Sie Verhaltensweisen wie das Herunterladen von Ressourcen, Besuche auf Webseiten oder die Verweildauer auf Preisseiten und nutzen Sie diese Daten für Follow-up-Nachrichten

Nutzen Sie E-Mail-Outreach-Tools , um diese Sequenzen zu automatisieren

📮 ClickUp Insight: Jeder vierte Mitarbeiter nutzt vier oder mehr Tools, nur um bei der Arbeit einen Überblick zu behalten. Ein wichtiges Detail könnte in einer E-Mail versteckt, in einem Slack-Thread erweitert und in einem separaten Tool dokumentiert sein, sodass Teams Zeit mit der Suche nach Informationen verschwenden, anstatt ihre Arbeit zu erledigen. ClickUp führt Ihren gesamten Workflow auf einer einheitlichen Plattform zusammen. Mit Features wie ClickUp E-Mail-Projektmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Docs und ClickUp Brain bleibt alles verbunden, synchronisiert und sofort zugänglich. Verabschieden Sie sich von „Arbeit über Arbeit” und gewinnen Sie Ihre produktive Zeit zurück. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

6. Feedback und Optimierung

Die erfolgreichsten Drip-Nurture-Kampagnen sind diejenigen, die zuhören und sich anpassen. Ihre erste Version ist nicht Ihre beste. Betrachten Sie sie als Ihre Ausgangsbasis.

Feedback und Optimierung sind wesentliche Bestandteile des Managements von Marketingkampagnen. Achten Sie genau darauf, ob Leads engagiert sind.

Für den Anfang geben E-Mail-Marketing-KPIs wie Öffnungsraten, Klickraten, Antwortraten und Abmelderaten nur einen Teil der Geschichte wieder.

Aber auch qualitative Signale sind zu erledigen: Antworten Leads mit Einwänden? Konvertieren sie zu spät? Oder gar nicht?

Optimieren Sie Ihre Drip-Nurture-Kampagne mit diesen Hebeln: Testen Sie Betreffzeilen und CTAs mit A/B-Tests, um herauszufinden, was Aufmerksamkeit erregt

Verfolgen Sie Abbruchpunkte, um Schwachstellen in Ihrer Sequenz zu identifizieren

Passen Sie den Zeitpunkt für E-Mails an, wenn die Öffnungsraten nach einem bestimmten Schritt sinken

Beziehen Sie den Vertrieb oder Support mit ein – diese Teams wissen oft, was im E-Mail-Flow fehlt

So erstellen Sie einen Drip-Nurturing-Workflow

Hier finden Sie eine vollständige Anleitung zum Aufbau eines Drip-Nurturing-Workflows, der Ergebnisse liefert.

1. Legen Sie ein klares Kampagnenziel fest und erstellen Sie eine Karte der Buyer Journey

Beginnen Sie mit einem Ziel. Soll diese Kampagne neue Benutzer gewinnen, kalte Leads wieder aktivieren oder Benutzer von Testversionen zur Aktivierung bewegen?

Als Nächstes ordnen Sie Ihr Ziel der Buyer Journey in Ihrer Drip-Kampagne zu. Fragen Sie sich:

Welchen Mentalitätswandel möchte ich auslösen?

Geht es darum, jemanden von neugierig zu interessiert zu machen? Oder von interessiert zu kaufbereit?

Passen Sie jede Nachricht in Ihrem Drip-Sales-Funnel an die jeweilige Phase an.

Die folgende Tabelle hilft Ihnen dabei, die Kampagnenziele mit der richtigen Phase des Kaufprozesses und dem richtigen Asset-Typ in Ihrer Drip-Nurture-Kampagne abzugleichen:

Zielsetzung Phase des Kaufprozesses Drip-Inhaltstyp Neue Leads willkommen heißen Bekanntheit Markenvorstellung, E-Mail mit Wertversprechen, kurzes Video Reaktivieren Sie kalte Leads Bekanntheit/Zinsen Blog-Zusammenfassung, Produktaktualisierung, sanfte CTA Pflegen Sie MQLs bis zur Verkaufsreife Überlegungen Fallstudie, ROI-Rechner, Produkt-Tour Benutzer der Testversion konvertieren Entscheidung Onboarding-Tipps, Erfolgsgeschichten, Feature-Übersicht Steigern Sie Upsells oder Cross-Sells Nach dem Kauf Fortgeschrittener Anwendungsfall, Upgrade-CTA Verbessern Sie die Kundenbindung Nach dem Kauf Anleitungen, Produktaktualisierungen, Einladung zur Community Generieren Sie Empfehlungen/Referenzen Empfehlungen NPS-Umfrage, Empfehlungs-CTA, Dankeschön-Prämie

So hilft ClickUp:

Verwenden Sie ClickUp-Ziele, um den Nordstern Ihrer Nurture-Kampagne festzulegen. Sie können das Ziel (z. B. 15 % der Testnutzer konvertieren) in messbare Einzelziele wie E-Mail-Öffnungen, Anmeldungen für Demos oder Klickraten aufteilen.

Weisen Sie diese Einzelziele dem Marketing-Team zu, damit die Fortschritte jederzeit sichtbar sind. Sie können sogar die Phasen der Buyer Journey und die Ziele Ihrer Kampagnen zentral und in Ihrem Marketing-Kalender visualisieren, bevor Sie mit der Umsetzung beginnen.

Richten Sie Ihre Drip-Kampagnen mit ClickUp Goals mühelos an den Zielen und Vorgaben Ihres Business-Marketings aus

📌 Beispiel: Angenommen, Ihr Team für digitales Marketing startet E-Mail-Drip-Kampagnen für Benutzer der kostenlosen Testversion, die sich angemeldet, aber noch nicht die Onboarding-Phase abgeschlossen haben. Ihr Hauptziel: Wandeln Sie 20 % der inaktiven Benutzer der kostenlosen Testversion innerhalb von 30 Tagen in aktive Benutzer um. In ClickUp können Sie dies mithilfe eines Ziels namens „Testbenutzer-Aktivierungskampagne – Q3” mit messbaren Einzelzielen wie den folgenden einrichten: ✅ Senden Sie eine Onboarding-Sequenz mit 5 E-Mails an 100 % der inaktiven Benutzer der Testversion ✅ Erreichen Sie eine durchschnittliche Öffnungsrate von 35 % über die gesamte Sequenz hinweg ✅ Steigern Sie die Produktanmeldungen inaktiver Benutzer um 25 % ✅ Wandeln Sie 20 % der Benutzer der Testversion bis zum Ende der Kampagne in kostenpflichtige Pläne um

In dieser Phase sollten Sie die Verwendung der Vorlage für das Marketingkampagnenmanagement von ClickUp in Betracht ziehen, um einen besseren Überblick über die Marketingaktivitäten zu erhalten. Sie bietet spezielle Ansichten für Produkteinführungen, die Marketingphase in sozialen Medien, Referenzen und die Budgetverfolgung, um die Organisation von Aktivitäten und deren Ausführung zu vereinfachen.

Kostenlose Vorlage Mit der Vorlage für Marketingkampagnen von ClickUp erhalten Sie eine übersichtliche Ansicht aller Aufgaben in Ihrer Drip-Kampagne

2. Segmentieren Sie Ihre Zielgruppe anhand von Absicht und Kontext

Effektive Kundenpflege erfordert Präzision. Durch Segmentierung stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaften genau dort ankommen, wo sich ein Lead gerade befindet.

Hier sind einige leistungsstarke Segmentierungsvariablen, die Sie in Ihrer Checkliste für E-Mail-Marketing verwenden können:

Quelle des Leads (z. B. E-Book-Download vs. Besuch der Preisseite)

Verhaltensdaten (besuchte Seiten, Verweildauer auf der Website, frühere E-Mail-Interaktionen)

Demografische Daten oder Firmografische Daten (Branche, Größe des Unternehmens, Titel)

Phase des Lebenszyklus (kalte Leads, MQL, SQL)

Beispielsweise könnten Leads, die einen Leitfaden für Einsteiger heruntergeladen haben, informative Inhalte erhalten, während Leads, die eine Produktdemo angefordert haben, Vergleichstabellen und Fallstudien erhalten.

So hilft ClickUp:

ClickUp macht die Zielgruppensegmentierung teamübergreifend skalierbar. Mit ClickUp Aufgaben können Sie Aufgaben für den Kampagnen-Stream jedes Segments erstellen. Zum Beispiel „E-Mail 1 – Top-of-Funnel-Leads” oder „E-Mail 3 – Demo-Beobachter”

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder in ClickUp wie „Lead-Quelle“, „Käuferphase“ oder „Persona“, um diese Aufgaben zu taggen und zu gruppieren.

Bessere Segmentierung und intelligentere Tags mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp

So bleiben segmentierte E-Mail-Ströme organisiert, Genehmigungen laufen reibungslos und nichts geht verloren. Mit den Ansichten von ClickUp können Sie den Segmentierungsplan in einer Listen-, Kalender- oder Board-Ansicht visualisieren, um einen Echtzeit-Überblick über den Fortschritt der Kampagne nach Zielgruppentyp zu erhalten.

Organisieren Sie E-Mail-Ströme, verwalten Sie Genehmigungen und verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Drip-Kampagnen in Echtzeit mit den flexiblen Ansichten von ClickUp

💡 Profi-Tipp: Bei der manuellen Segmentierung scheitern Drip-Kampagnen. Verwenden Sie Tools zur Kundensegmentierung, um Leads anhand ihres Verhaltens, ihrer Quelle oder ihrer CRM-Eigenschaften automatisch mit Tags zu versehen und entsprechende Workflows als Auslöser zu aktivieren. Sie helfen Ihnen, über „E-Mail-Liste A vs. B“ hinauszugehen. Sie können Leads dynamisch nach Echtzeitaktionen gruppieren, z. B. wer sich eine Demo angesehen hat, wer aufgrund der Preise abgebrochen hat oder wer sich seit 14 Tagen nicht mehr engagiert hat.

Bitten Sie ClickUp Brain, Ihnen bei der Segmentierung der Daten zu helfen. Fügen Sie Links aus jeder verbundenen App ein oder laden Sie die Datei hoch

3. Planen Sie die Abfolge und verfassen Sie Inhalte, die Schwung bringen

Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Touchpoints zu planen. Welche Geschichte erzählen Ihre E-Mails/Nachrichten und in welcher Reihenfolge?

Eine grundlegende Drill-Nurturing-Sequenz in Ihrem E-Mail-Kampagnenmanagementsystem sieht wie folgt aus:

E-Mail 1: Begrüßung oder Bestätigung einer Aktion (z. B. „Vielen Dank für das Herunterladen ...“)

E-Mail 2: Informieren Sie mit einer wertvollen Ressource

E-Mail 3: Beheben Sie Schwachstellen mit einer Fallstudie

E-Mail 4: Bieten Sie einen zeitlich begrenzten Anreiz oder laden Sie zu einer Demo ein

Jede E-Mail in Ihren E-Mail-Nurture-Kampagnen sollte den Lead einen Schritt näher an Vertrauen und Aktion bringen. Verkaufen Sie nicht einfach nur. Teilen Sie Erkenntnisse, räumen Sie mit Mythen auf, bieten Sie soziale Beweise und liefern Sie kleine Erfolge.

So hilft ClickUp:

Verwenden Sie ClickUp Docs, um Ihre E-Mail-Sequenz zu planen und zu entwerfen. Jede E-Mail kann in Blöcke mit Inhalt, Betreffzeile, Zielgruppe und Status (z. B. „in Prüfung“ oder „genehmigt“) unterteilt werden.

Mit „Kommentare zuweisen“ kann jedes Team, das an der E-Mail-Drip-Kampagne beteiligt ist, seine Vorschläge direkt zum Dokument hinzufügen.

Planen, entwerfen und verfeinern Sie E-Mail-Sequenzen gemeinsam. ClickUp Docs hält Ihr Team mit Kommentaren, Status und nahtlosen Aufgabenverknüpfungen auf dem Laufenden

ClickUp Brain ist ein integraler Bestandteil Ihrer E-Mail-Drip-Kampagne. Wenn Sie ClickUp bereits als CRM für Ihr E-Mail-Marketing nutzen, unterstützt Brain Sie auf folgende Weise:

KI-Aufgabenerstellung: Verwenden Sie ClickUp Brain, um Aufgaben für jeden Schritt Ihrer Drip-Kampagne zu erstellen, einschließlich Kampagnen nach dem Kauf

Entwurf von E-Mail-Inhalten: Automatisieren Sie die Erstellung von Inhalten für personalisierte E-Mails basierend auf Lead-Typ, Phase des Lebenszyklus oder früheren Interaktionen

Zusammenfassende Einblicke: Fassen Sie Notizen zu Leads, vergangene Interaktionen oder die Kampagnenleistung zusammen, um vor Follow-ups in den Nurture-Kampagnen Zeit zu sparen

Intelligente Erinnerungen: Legen Sie kontextbezogene Erinnerungen basierend auf Aktionen fest, z. B. eine Nachverfolgung, nachdem ein Lead Ihre Preisseite besucht hat

Dateninterpretation: Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache, um Kampagnenstatistiken zu analysieren oder Trends im Lead-Verhalten zu verstehen

Erstellen Sie kontextbezogene E-Mails mit ClickUp Brain

⚒️ Quick Hack: Hier sind einige ClickUp Brain-Vorschläge, die Ihnen bei Ihren E-Mail-Drip-Kampagnen helfen können: Vorschlag 1: Erstellen Sie eine Aufgabenliste für eine 5-stufige E-Mail-Nurture-Sequenz, die auf neue Leads abzielt. Vorschlag 2: Schreiben Sie eine Folge-E-Mail für Leads, die unser E-Book heruntergeladen, aber noch keine Demo vereinbart haben. Vorschlag 3: Fassen Sie die letzten drei Interaktionen mit Lead X zusammen, um eine Folge-E-Mail vorzubereiten. Vorschlag 4: Richten Sie eine Erinnerung ein, um drei Tage nach dem Öffnen unserer Preisseite bei Lead Y nachzufassen

Das E-Mail-Projektmanagement von ClickUp bietet eine umfassende Lösung für die Verwaltung von Drip-Nurture-Kampagnen direkt in Ihrem CRM. Hier sind die wichtigsten Features, mit denen Sie Ihre Kampagnen verbessern können:

Senden und empfangen Sie E-Mails direkt in ClickUp: Sie können Ihre E-Mail-Konten (wie Gmail oder Outlook) verbinden und E-Mails aus Aufgaben heraus senden/empfangen. Zentralisieren Sie hier die gesamte Kampagnenkommunikation und reduzieren Sie das Wechseln zwischen verschiedenen Tools

Automatisieren Sie Follow-ups: Richten Sie Richten Sie in ClickUp eine Automatisierung ein, um Aufgaben oder Erinnerungen basierend auf E-Mail-Antworten oder Meilensteinen der Kampagne auszulösen und so zeitnahe Follow-ups in Ihrer Drip-Nurture-Kampagnensequenz sicherzustellen

E-Mail-Unterhaltungen nachverfolgen: Hängen Sie E-Mail-Threads an bestimmte Aufgaben oder Leads an, damit Ihr Team den gesamten Verlauf und Kontext der Customer Journey oder des Kaufprozesses jedes Kontakts einsehen kann

Engagement überwachen: Verfolgen Sie, welche E-Mails gesendet, geöffnet und beantwortet wurden, um Ihre Drip-Kampagnenstrategie zu optimieren

E-Mails mit Kampagnenaufgaben verknüpfen: Jeder Schritt Ihrer Drip-E-Mail-Kampagne kann eine Aufgabe oder Unteraufgabe sein, wobei E-Mails direkt aus diesen Aufgaben versendet werden, damit alles organisiert bleibt und termingerecht erledigt wird

Nutzen Sie das E-Mail-Projektmanagement von ClickUp, um die Kommunikation zu zentralisieren, Follow-ups zu automatisieren und vieles mehr – alles innerhalb Ihres Projektmanagement-Workflows

4. Organisieren Sie Kampagnenressourcen und weisen Sie Verantwortlichkeiten zu

Der nächste Schritt besteht darin, die Drip-Kampagne in kleinere, ausführbare Aufgaben zu unterteilen. Dazu gehören:

E-Mails schreiben und bearbeiten

Grafiken oder Visualisierungen entwerfen

Codieren von E-Mail-Vorlagen in Gmail oder Ihrem E-Mail-Anbieter

Erstellen von UTM-Links und Landing Pages

Einrichtung der Automatisierung in Ihrer E-Mail-Plattform

Eigentümerschaft definieren: Wer schreibt? Wer überprüft? Wer lädt hoch und testet?

So hilft ClickUp:

Verwalten Sie Aufgaben mit Prioritäten, Abhängigkeiten, Checklisten und Thread-Kommentaren für einen vollständigen Kontext mit ClickUp Task Management

Erstellen Sie Ihre Kampagne mithilfe von Aufgabenhierarchien in ClickUp:

Die Liste könnte Ihre Kampagne sein (z. B. „Onboarding-Sequenz Frühjahr 2025“)

Jede Aufgabe in der E-Mail-Marketingkampagne kann eine E-Mail oder eine Ressource darstellen

Unteraufgaben bewältigen Abhängigkeiten wie Texterstellung, Design, Überprüfung und Genehmigung

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status von ClickUp (z. B. „Entwurf erforderlich“, „In Überprüfung“, „Geplant“), um den Fortschritt Ihrer Drip- und Nurture-Kampagnen nachzuverfolgen. Weisen Sie Aufgaben Eigentümern zu, fügen Sie Assets als Anhänge hinzu und taggen Sie Stakeholder zur Überprüfung

Sie können auch Überprüfungsschritte mit ClickUp-Automatisierungen oder Autopilot-Agenten automatisieren (z. B. „Wenn der Status auf ‚Muss überprüft werden‘ wechselt, benachrichtige den Content-Verantwortlichen“)

Beschleunigen Sie Genehmigungen mit den Automatisierungen von ClickUp, damit Ihre Drip-Kampagnen ohne manuelle Nachfassaktionen weiterlaufen

💡 Profi-Tipp: Benennen Sie Ihre Kampagnenaufgaben beispielsweise „E-Mail 2 – Demo-No-Shows” oder „Follow-up – TOFU-Leads”. So versteht das gesamte Team, für wen die Nachricht bestimmt ist und was zu erledigen ist.

5. Planen Sie Ihre Kampagne und verwalten Sie Zeitleisten visuell

Planen Sie Ihre E-Mail-Drip-Kampagne mit wichtigen Ereignissen wie Produktveröffentlichungen oder Veranstaltungen.

Ihre Planung sollte Folgendes umfassen:

Wann wird jede E-Mail versendet?

Pufferzeit für Überprüfung und Qualitätssicherung

Abhängigkeiten zwischen E-Mails oder Assets

So hilft ClickUp:

Verwenden Sie in dieser Phase die Kalender- oder Zeitleistenansicht von ClickUp, um Ihre gesamte Kampagne auf einer Karte darzustellen. Sie können Aufgaben per Drag & Drop verschieben, um den Zeitplan anzupassen, Überschneidungen zu identifizieren und Abhängigkeiten anzuzeigen.

Fügen Sie Meilensteine für wichtige Termine wie Markteinführung, Qualitätssicherung oder wichtige Sendungen hinzu. Diese visuelle Übersicht hilft Ihnen, Engpässe zu vermeiden und teamübergreifende Aktivitäten zu koordinieren.

Planen und visualisieren Sie jeden Schritt Ihrer Drip-Kampagne mit dem ClickUp-Kalender – verfolgen Sie Versandtermine, stimmen Sie Zeitleisten für Inhalte ab und verpassen Sie keine Nachfassaktionen mehr

🧠 Wissenswertes: Nach dem Ersten Weltkrieg wurde ein Vorschlag für einen 13-monatigen Kalender mit gleich langen Monaten von jeweils 28 Tagen und einem „Welttag“ fast angenommen. Allerdings scheiterte er an religiösem Widerstand.

6. Arbeiten Sie in Echtzeit teamübergreifend zusammen

Marketingkampagnen sind selten Solo-Missionen. Sie benötigen die Zusammenarbeit zwischen Autoren von Inhalten, Designern, Rechtsprüfern und Kampagnenmanagern. Je nahtloser diese Zusammenarbeit ist, desto schneller können Sie qualitativ hochwertige Arbeit liefern.

So hilft ClickUp:

ClickUp ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit durch Aufgaben-Kommentare, @Erwähnungen und den ClickUp Chat. Benötigen Sie Feedback von der Rechtsabteilung? Taggen Sie sie in der Vereinbarung.

Warten Sie auf Designanpassungen? Starten Sie einen Thread direkt in der Aufgabe.

Sie können sogar wichtige Notizen anheften und Kommentare nach Änderungen lösen. Da sich alles in der Aufgabe oder dem Dokument selbst befindet, muss niemand nach Informationen suchen.

Halten Sie Unterhaltungen zu Kampagnen mit ClickUp Chat fokussiert und arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, ohne Ihren Workflow zu verlassen

7. Automatisieren, starten und überwachen Sie alles an einem Ort

Starten Sie Ihre Kampagne über Ihre bevorzugte E-Mail-Plattform, aber setzen Sie die Nachverfolgung und Optimierung in ClickUp fort.

Das sollten Sie tun:

Überwachen Sie KPIs für E-Mail-Marketing

Sammeln Sie qualitatives Feedback aus dem Vertrieb

Identifizieren Sie Abbrüche oder besonders erfolgreiche E-Mails im Verkaufstrichter

Planen Sie Folge-A/B-Tests

So hilft ClickUp:

Verwenden Sie ClickUp Dashboards, um die Kampagnenleistung in Echtzeit zu verfolgen. Visualisieren Sie wichtige Metriken wie Öffnungsraten, Klickraten oder Konversionen mithilfe anpassbarer Widgets.

Die Integrationen von ClickUp helfen Ihnen, Kampagnenaufgaben mit CRM-Daten aus anderen Tools wie HubSpot oder Mailchimp und digitalen Marketing-Apps in Ihrem Tech-Stack zu verbinden. So bleiben Lead-Aktivitäten, Touchpoints potenzieller Kunden und Status synchronisiert.

Verbinden Sie ClickUp nahtlos mit Ihren bevorzugten Marketing-Tools, um Kampagnendaten zu synchronisieren und Workflows zu automatisieren

Beispiele für Drip-Nurturing-Sequenzen

Effektives Drip-Nurturing bedeutet, die richtige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt in der Customer Journey zu übermitteln. Hier sind vier gängige Sequenzen, die leistungsstarke Teams verwenden:

1. Willkommenssequenz

Auslöser: Neuer Lead oder Anmeldung

Ziel: Vertrauen aufbauen und Erwartungen festlegen

Beispiel Flow:

E-Mail 1: Herzliche Begrüßung + Vorstellung der Marke

E-Mail 2: Schlüssel-Features oder Wertversprechen

E-Mail 3: Soziale Beweise (Testimonials oder Fallstudien)

2. Ablauf des Aktionsangebots

Auslöser: Der Lead interagiert mit einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten Landing Page

Ziel: Steigern Sie die Konversionsrate durch Dringlichkeit

Beispiel Flow:

E-Mail 1: Zeitlich begrenztes Angebot

E-Mail 2: Erinnerung + Zusammenfassung der Vorteile

E-Mail 3: Letzte Chance CTA mit Bonus oder Knappheitsargument

3. Verlängerungs- oder Reaktivierungssequenz

Auslöser: Abgelaufenes Abonnement oder inaktiver Benutzer

Ziel: Benutzer reaktivieren oder binden

Beispiel für einen Flow:

E-Mail 1: Erinnerung an bevorstehende Verlängerung oder Inaktivität

E-Mail 2: Bieten Sie Updates zu Werten oder neuen Features an

E-Mail 3: Exklusiver Rabatt bei Verlängerung oder Feedback-Anfrage

4. Abonnement-Abmeldung oder Rückgewinnungssequenz

Auslöser: Der Benutzer meldet sich ab oder wird inaktiv

Ziel: Zinsen zurückgewinnen oder Abwanderung reduzieren

Beispiel Flow:

E-Mail 1: Präferenzen bestätigen oder E-Mail-Häufigkeit reduzieren

E-Mail 2: Heben Sie alternative Engagement-Kanäle hervor (z. B. soziale Medien)

E-Mail 3: Endgültige Rückgewinnung mit einem Sonderangebot oder einer Umfrage

Diese Sequenzen können je nach Produkttyp, Verkaufstrichter oder Kundenverhalten angepasst werden. ClickUp hilft Ihnen dabei, jede Phase zu planen, zuzuweisen und zu automatisieren, sodass Ihr Team aufeinander abgestimmt bleibt und Ihre Botschaften präzise sind.

👀 Wussten Sie schon? Der Begriff „Drip-Marketing” leitet sich von der Tröpfchenbewässerung ab, einer landwirtschaftlichen Technik, bei der Pflanzen über einen längeren Zeitraum hinweg mit kleinen Mengen Wasser versorgt werden. Das Konzept wurde als ideal angesehen, um Ihren Leads kontinuierlich, strategisch und nachhaltig Informationen zu vermitteln.

Drip Nurturing ist am effektivsten, wenn Ihre Tools synchronisiert sind, von der Automatisierung über die Analyse bis hin zum Projektmanagement. Hier sind einige Tools, die jede Phase Ihres Drip-Kampagnen-Workflows unterstützen:

E-Mail-Marketing-Plattformen (z. B. Mailchimp, ActiveCampaign, HubSpot Marketing Hub): Diese Plattformen bieten die Kernfunktionen zum Erstellen von E-Mail-Sequenzen, Segmentieren von Listen und Automatisieren des Versands

Plattformen zur Automatisierung des Marketings (z. B. Pardot, Marketo): Umfassendere Lösungen, die erweiterte Features wie Lead-Bewertung, ausgefeilte Workflow-Automatisierung und detailliertere Analysen bieten

CRM-Systeme (z. B. Salesforce, Zoho CRM): Viele CRMs verfügen über integrierte E-Mail-Marketing-Funktionen oder lassen sich nahtlos in spezielle Plattformen integrieren, um sicherzustellen, dass Ihr Vertriebs- und Marketingaufwand aufeinander abgestimmt sind

Führen Sie mit ClickUp intelligentere Drip-Kampagnen durch

Drip Nurturing funktioniert am besten, wenn hinter den Kulissen alles reibungslos läuft, einschließlich Ihrer Nachrichtenübermittlung, Ihres Timings, Ihrer Teamkoordination und Ihrer Leistungsnachverfolgung. Wenn Sie jedoch alles über Tabellenkalkulationen oder unzusammenhängende Tools verwalten, sind Fehler vorprogrammiert.

ClickUp vereint alles auf einer Plattform. Mit anpassbaren Vorlagen, integrierter E-Mail-Verwaltung, Automatisierung und Dashboards in Echtzeit erleichtert ClickUp die Planung, Durchführung und Optimierung jedes Schritts Ihrer Kampagne.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und vereinfachen Sie die Pflege Ihrer Leads.