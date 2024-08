die 10 besten Microsoft Loop-Alternativen, die Zusammenarbeit einfach aussehen lassen

Microsoft Loop ist wie ein Coffee Shop in Ihrer Nähe. ☕

Kommen Sie einfach mit all Ihren Freunden vorbei, und Sie können bei einem koffeinhaltigen Getränk zusammenarbeiten. Microsoft Loop kann zwar keine Getränke und kein Essen anbieten, aber es hilft Ihnen, virtuell mit Kollegen zusammenzuarbeiten!

Mit einer einfachen Benutzeroberfläche hilft die Plattform sowohl Studenten als auch Unternehmen, gleichzeitig an einem Projekt zu arbeiten. Aber es ist nicht die einzige Lösung, die es gibt! Es ist wichtig, anspruchsvoll zu sein und andere Tools auszuprobieren - so wie Sie mehrere Cafés ausprobieren würden, bevor Sie Ihr Lieblingscafé finden!

Um die entscheidungsprozess zu erleichtern, haben wir eine Liste der Top 10 Microsoft Loop Alternativen zusammengestellt, die die Logistik der Teamzusammenarbeit neu definiert haben!

Was ist Microsoft Loop?

Via: Microsoft-Schleife Microsoft Loop ist eine Plattform, die Folgendes ermöglicht zusammenarbeit in Echtzeit und Informationsaustausch mit mehreren Personen unter einem Dach.

Dieses Tool wurde entwickelt, um das Jonglieren zwischen anderen Microsoft-Apps wie Word, Excel und PowerPoint-Präsentationen zu vermeiden, und hilft Ihnen dabei, Arbeitsbereiche zu erstellen, um gemeinsam Ideen zu entwickeln, zu kommentieren und an einem Projekt zu arbeiten.

Mit dem KI-Copilot können Sie die Ideenfindung sogar noch vereinfachen. Geben Sie einfach eine Frage ein, und der KI-Assistent hilft Ihnen mit Antworten, die Ihrem Arbeitstag einen kleinen Schub geben.

Außerdem können Sie über die Suchleiste der Plattform Vorlagen anhand bestimmter Schlüsselwörter finden, z. B. ein entwurf einer Marketingkampagne . Außerdem können Sie mit den Projektmanagement- und Produktivitätswerkzeugen problemlos an mehreren Projekten arbeiten.

Insgesamt dient Microsoft Loop als kollaborativer Arbeitsbereich (denken Sie an Notion), aber sein Funktionsumfang ist nicht für jeden geeignet. Einige Benutzer finden, dass sie ähnliche Merkmale wie die der bestehenden Wettbewerber aufweist und sind der Meinung, dass es nichts allzu Einzigartiges bietet, was sie zum Umstieg bewegen könnte.

Worauf sollten Sie bei einer Microsoft Loop-Alternative achten?

Betrachten Sie diese Merkmale als Maßstab bei der Auswahl Ihrer Microsoft Loop-Alternative:

Projektvorlagen: Suchen Sie nach einer Microsoft Loop-Alternative, die einfache Projektunterstützung durch hochwertige Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle bietet Online-Zusammenarbeit: Eine der wichtigsten Funktionen von Microsoft Loop ist die Einrichtung einer Kollaborationsplattform für eine optimierte Kommunikation in Echtzeit. Es ist nur natürlich, dass die Alternative zu Microsoft Loop auch Funktionen für die gemeinsame Erstellung von Projekten bietet, wie z. B. Kommentar-Threads, digitale Whiteboards und Benutzer-Tagging AI-Unterstützung: In der heutigen Zeit ist ein Kollaborationstool ohne KI nicht mehr denkbar! Finden Sie eine Alternative, die KI-Unterstützung für Aufgaben wie Schreiben und Brainstorming bietet Kompatibilität: Es ist gut, ein Tool zu haben, das auf allen Geräten funktioniert und nicht nur auf Windows oder MacOS beschränkt ist (z. B. Microsoft Teams oder Google Docs) Integrationen: Es ist nie eine schlechte Idee, sich für ein Tool zu entscheiden, das sich in andere Anwendungen integrieren lässt und das störende Hin und Her bei der Projektverwaltung minimiert Dokumentenmanagement: Suchen Sie nach einer Lösung, mit der Sie alle Dokumente für Ihre Projekte an einem Ort bearbeiten und verwalten können, so dass Sie leicht den Überblick behalten!

Die 10 besten Microsoft Loop-Alternativen zur Verbesserung der Team-Zusammenarbeit

Basierend auf den oben genannten Funktionen haben wir eine Liste von 10 Microsoft Loop Alternativen zusammengestellt, die Sie sofort nutzen können. Gehen Sie die Funktionen, Vor- und Nachteile jeder Option durch, um die beste Wahl zu treffen! ❤️

Visuelle Zusammenarbeit mit Teammitgliedern in ClickUp Whiteboards zum Brainstorming und zur Umsetzung von Ideen in umsetzbare Elemente

Moderne Zusammenarbeit ist ohne ClickUp nicht denkbar! ClickUp wurde für schnelllebige Teams entwickelt, die auf Teamarbeit in Echtzeit angewiesen sind, und bietet alle werkzeuge für die Zusammenarbeit im Projektmanagement an einem Ort! ⭐

Die ersten Schritte sind so einfach wie das Surfen im Internet! Klicken Sie einfach auf Ihren Arbeitsbereich-Avatar und wählen Sie + Neuer Arbeitsbereich. Arbeitsbereiche befinden sich oben in der ClickUp-Projekthierarchie und von diesem Punkt an können Sie sie in Bereiche, Ordner, Listen und mehr unterteilen.

Benötigen Sie eine optimierte Lösung zum Bearbeiten, Speichern und Verwalten von Dokumenten? Wenn ja, dann ClickUp Docs ist Ihr bester Freund! Sie können Dokumente mit verschachtelten Seiten und verfolgbaren Tags erstellen und sie gleichzeitig mit Ihren Mitarbeitern bearbeiten.

In der Tat, mit ClickUp Live Collaboration-Erkennung können die Benutzer sehen, wenn andere Mitglieder gemeinsam tippen und bearbeiten, so dass es keine doppelte Arbeit gibt!

Mit ClickUp AI einen Blogbeitrag in ClickUp Docs aus einer einfachen Eingabeaufforderung generieren, um Details und andere wichtige Aspekte hinzuzufügen

Haben wir schon die Option erwähnt, mit ClickUp AI für einfaches Schreiben und Bearbeiten von Texten? Der plattformeigene KI-Assistent verfügt über mehr als 100 rollenspezifische Eingabeaufforderungen zur Erledigung von Aufgaben wie:

Schreiben eines Dokuments - wie z. B. einprojektzeitplan oder eine Inhaltsangabe - von Grund auf

Optimierung bestehender Dokumente hinsichtlich Grammatik und Tonalität

Zusammenfassen langer Inhalte

Übersetzen von Dokumenten (mehr als 10 Sprachen werden unterstützt)

Die Zusammenarbeit mit entfernten und verteilten Teams ist ein Kinderspiel, dank der ClickUp Chat-Ansicht die den internen Austausch von aktuellen Updates, Anfragen, Links und Feedback ermöglicht.

Teams mit mehreren Abteilungen werden die ClickUp funktionsübergreifende Projektvorlage zur Verwaltung task-Abhängigkeiten , Fortschritt und Kommunikation ohne Reibungsverluste!

Nehmen wir an, Sie möchten ein Brainstorming mit Ihrem Team durchführen. Starten Sie einfach ClickUp-Whiteboards in Ihren Arbeitsbereich ein, laden Sie Leute ein und nutzen Sie Ihre kollektive Intelligenz für die Arbeit. Die Leinwand ist mit einer Drag-and-Drop-Funktion ausgestattet, die Ihrem Team hilft, Diskussionen mit Aufgaben, Dateien, Dokumenten und anderen Komponenten zu ergänzen!

ClickUp beste Eigenschaften

Umfassende Plattform für Wissensmanagement und Zusammenarbeit

Benutzerfreundliches Whiteboard und Dokumente zur Beschleunigung von Teamprozessen

Verwalten und verfolgung aller Projekte an einem Ort * KI-gestütztes Schreiben und Bearbeiten

15+ Ansichten zur Verwaltung von Aufgaben und Arbeitspensum

Ganzheitliche Chat-Ansicht, die das Teilen von Links und Einbettungen ermöglicht

über 1.000 Vorlagen für die Projektverwaltung

Multiplattform-Verfügbarkeit

1.000+ Integrationen zur Minimierung von Kontextwechseln

Prüfen undFormularerstellung werkzeuge für nahtloses Feedback und interne Anfragen

Ein-Klick-Wechsel zwischen Arbeitsbereichen in ClickUp 3.0

ClickUp-Einschränkungen

Die breite Palette an Funktionen schafft eine Lernkurve für neue Benutzer - aber diezahlreichen Tutorials und Anleitungen machen den Übergang reibungslos

Mehr Formatierungsoptionen in Gantt-Diagrammen wären wünschenswert

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : **Kontakt für Preise

: **Kontakt für Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,100+ Bewertungen)

4.7/5 (9,100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Confluence

Über: Zusammenfluss Confluence ist ein beliebtes webbasiertes Werkzeug, das es ermöglicht wissensaustausch und Zusammenarbeit. Erstellen Sie dynamische Seiten auf der Plattform und geben Sie Ihrem Team einen Ort, an dem es jedes Projekt erstellen und gemeinsam bearbeiten kann.

Auf der Aktivitätsseite können Sie alle laufenden Projekte im Auge behalten und deren Fortschritt verfolgen. Hier können Sie sogar andere Mitglieder markieren und ihnen Benachrichtigungen für Vorschläge schicken!

Mithilfe von Berechtigungseinstellungen können Administratoren den Benutzerzugriff auf bestimmte Inhalte beschränken. Ein weiterer Vorteil, den Sie schätzen werden, ist die große Auswahl an Vorlagen. Mit einer Bibliothek von 70+ Vorlagen in 10+ Kategorien können Sie beginnen mit projektplanung und Dokumentationsaktivitäten sofort!

Confluence beste Eigenschaften

Ermöglicht Zusammenarbeit in Echtzeit

Integrierbar mit Anwendungen wie Lucidchart, Microsoft Teams und Google Docs oder Sheets

Unbegrenzte Räume und Seiten

Strukturierter Inhaltsbaum zur Verwaltung von Projekten oder Wissenszentren

über 70 Vorlagen

Confluence-Einschränkungen

Das Laden von Vorlagen kann eine Weile dauern

Neue Benutzer haben möglicherweise Probleme mit der Konfiguration von Berechtigungen

Preise für Confluence

Kostenlos

Standard: $600/Jahr

$600/Jahr Premium: $1.150/Jahr

$1.150/Jahr Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Confluence Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/ 5 (3.690+ Bewertungen)

4.1/ 5 (3.690+ Bewertungen) Capterra: 4.4/ 5 (3,180+ Bewertungen)

3. Basecamp

Über: Basecamp Basecamp ermöglicht es, einen virtuellen Arbeitsbereich einzurichten und Gruppenpräsentationen und Projekte einfach zu organisieren. Jeder Bereich besteht aus zahlreichen Tools, die Teams bei der Zusammenarbeit auf vielfältige Weise helfen können, z. B gemeinsame Nutzung von To-Do-Listen terminkalender, Dateien und besprechungserinnerungen .

Basecamp bietet eine umfassende Übersicht über alle Besprechungen, Dokumente und Checklisten in einem Dashboard. Auf der Hauptseite des Projekts finden Sie Aktualisierungen zu den jüngsten Aktivitäten sowie die Namen der Mitglieder, die diese Änderungen vorgenommen haben.

Wenn Sie Folgendes suchen tools zur kontinuierlichen Verbesserung dann werden Sie die Kanban-Tafeln von Basecamp lieben. Sie sind ideal für die Einrichtung prozessorientierter Arbeitsabläufe, die ständig optimiert werden müssen .

Basecamp beste Eigenschaften

Einzelansicht für Chat, Dokumente undKanban-Tafeln* Hinzufügen oder Entfernen von Werkzeugen in Arbeitsbereichen

Feed der letzten Aktivitäten

Auflistung von Terminen und Vereinbarung von Besprechungen

Basecamp-Einschränkungen

Der Mangel an Integrationen kann für einige Teams ein Hindernis sein

Die Priorisierung von Aufgaben könnte besser sein

Basecamp Preise

Basecamp: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Basecamp Pro Unbegrenzt: $299/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Basecamp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/ 5 (5,250+ Bewertungen)

4.1/ 5 (5,250+ Bewertungen) Capterra: 4.4/ 5 (14,330+ Bewertungen)

4. Asana

Über: Asana Suchen Sie etwas, das Ihnen hilft, persönliche und geschäftliche Teamprojekte sicher zu verwalten? Asana unterstützt Sie dabei! Die Hauptfunktion dieses Tools ist es, Unternehmen dabei zu helfen, den Fortschritt jedes Projekts zu visualisieren und alle potenzielle Risiken früh.

Für einen reibungsloseren und schnelleren Arbeitsablauf können Manager Konfigurationen verwenden, um aufgefordert zu werden, wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist und ihr grünes Licht benötigt. Sie haben auch die Möglichkeit, Zeitleisten, Meilensteine und Tafeln zu erstellen und zu sehen, ob jede Abteilung ihre Arbeit rechtzeitig erledigt.

Als umfassendes Projektmanagement-Tool ermöglicht es projekte verfolgen in Echtzeit zu verfolgen und auf Verzögerungen zu achten. Eine der coolen Unterstützungsfunktionen ist die Möglichkeit berichte zu erstellen für unvollständige monatliche Aufgaben jeder Abteilung!

Asana beste Eigenschaften

Visualisierung des Fortschritts jedes Projekts mit Meilensteinen, Zeitleisten und Boards

Aufforderungen zur Workflow-Genehmigung bei der Aufgabenverwaltung

Einfache Projektverfolgung und interaktive Seiten

Monatliche Berichte für Aufgabenverzögerungen

Integrierbar mit über 200 Tools

Einschränkungen von Asana

Die Oberfläche kann neue Benutzer überfordern

Fehlender Cloud-Speicher kann das Benutzererlebnis beeinträchtigen

Preise von Asana

Persönlich: Kostenlos

Kostenlos Starter: $10.99/Monat

$10.99/Monat Erweitert: $24.99/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/ 5 (9,520+ Bewertungen)

4.3/ 5 (9,520+ Bewertungen) Capterra: 4.4/ 5 (12,270+ Bewertungen)

5. Figma

Über: Figma Mit Figma können Designteams ihre kreativen Ideen mit fortschrittlichen Funktionen und Werkzeugen umsetzen. Verbessern Sie Ihre Teamarbeit mit diesem software für visuelle Zusammenarbeit mit der Sie Entwürfe für die Website Ihres Unternehmens erstellen, freigeben und testen können, und zwar mit durchgängiger Teamtransparenz.

Die Plattform wurde entwickelt, um die entwurfsprozess easier-Figma bietet Echtzeit-Co-Editing und einen Beobachtungsmodus, der es Ihnen ermöglicht, die Bildschirme Ihrer Designer zu sehen und Feedback zu geben. Die Benutzer können Verbesserungsvorschläge innerhalb des Entwurfs/Prototyps selbst anbieten.

Mithilfe von Berechtigungskontrollen können Administratoren Benutzern die Berechtigung erteilen, Kommentare zu hinterlassen, zu bearbeiten und zu betrachten. Mit den Optionen zur Versionskontrolle können Sie alle Änderungen, die ein Benutzer vornimmt, leicht nachverfolgen.

Die gemeinsam genutzte Asset-Bibliothek von Figma hilft Ihnen bei der Standardisierung von Komponenten in Ihren Designprojekten.

Bonus: Hier sind einige Figma-Alternativen für Sie zum Ausprobieren !

Figma beste Eigenschaften

Co-Editing fürbeschleunigung des Design-Workflows* Beobachtungsmodus für eine bessere Zusammenarbeit

Berechtigungseinstellungen

Bearbeitungshistorie anzeigen

Gemeinsame Asset-Bibliothek

Nahtlose Feedback-Schleifen zu Entwürfen oder Prototypen

Figma-Einschränkungen

Gelegentlich kann die Ladezeit langsam sein

Begrenzte Unterstützung für Dateiformate kann dazu führen, dass Teams mit dem Importieren/Exportieren Schwierigkeiten haben

Figma-Preise

Starter: Kostenlos

Kostenlos Figma Professional: $12/Monat

$12/Monat Figma Organisation: $45/Monat

$45/Monat Enterprise: $75/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Figma Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/ 5 (980+ Bewertungen)

4.7/ 5 (980+ Bewertungen) Capterra: 4,8/ 5 (680+ Bewertungen)

6. GatherContent

Über: GatherContent GatherContent löst ein häufiges Problem, mit dem viele Unternehmensteams konfrontiert sind - die Strukturierung von Inhalten. Es hilft Ihnen, von Dutzenden von Kanälen und Dokumentendateien zu einem einfachen Tool zu wechseln, mit dem jeder in Ihrem Unternehmen alle aktuellen Projekte einsehen kann.

Mithilfe eines WYSIWYG-Editors (What You See Is What You Get) können die Benutzer problemlos in Echtzeit an den Dokumenten arbeiten. GatherContent bietet auch verschiedene Vorlagen, die den Zeitaufwand für die Erstellung aller Arten von Projektdokumenten reduzieren können.

Sie können die richtige Aufgabe dem entsprechenden Team zuweisen, indem Sie automatisierte Arbeitsabläufe . Außerdem bietet die Plattform einen Prüfpfad für die an den Inhalten vorgenommenen Änderungen, im Wesentlichen was, von wem und wann geändert wurde.

Wir empfehlen die Nutzung des GatherContent's inhaltskalender für eine bessere Organisation der Aufgaben auf derselben Seite.

GatherContent beste Eigenschaften

Unterstützt Echtzeit-Bearbeitung

Automatisierte und benutzerdefinierte Arbeitsabläufe

WYSIWYG-Editor

Verschiedene Inhaltsvorlagen

Prüfpfad für Änderungen

GatherContent Einschränkungen

Nicht viele Funktionen zur Verbesserung geschriebener Inhalte

Möglicherweise kein höheres Maß an Anpassungsmöglichkeiten für Webvorlagen

GatherContent Preise

Fordern Sie eine Demo an, um ein Angebot zu erhalten

GatherContent Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/ 5 (75+ Bewertungen)

4.3/ 5 (75+ Bewertungen) Capterra: 4.2/ 5 (15+ Bewertungen)

7. Quip

Über: Quip Quip ist eine mobil- und webfreundliche Online-Plattform, die sich in erster Linie auf die Zusammenarbeit zwischen Vertriebsteams konzentriert. Sie ermöglicht Teams das Erstellen, Ändern und dokumente bearbeiten und Tabellenkalkulationen als Gruppe. Die zentralisierte Sichtbarkeit ermöglicht es den Vertriebsmitarbeitern, gemeinsam an Prozessen wie

Kontoplanung

Gegenseitige Abschlusspläne

Notizen zur Qualifizierung

Der Ablauf der Zusammenarbeit ist ziemlich einfach. Für jedes Dokument oder Arbeitsblatt, das Sie erstellen, fügt Quip einen Team-Chat hinzu. Das Ergebnis? Sie und Ihr Team können spezifische Diskussionen führen und ihre Kommunikationsziele erreichen schneller als in herkömmlichen allgemeinen Chaträumen!

Alle Ihre Daten werden in der Cloud gespeichert (verwaltet von Salesforce) und sind vollständig verschlüsselt. Sie haben die Freiheit, die Zugriffskontrollen für Benutzer zu ändern.

Quip beste Eigenschaften

Konzentriert sich auf Absprachen im Vertriebsteam

Spezifische Chats für jedes erstellte Dokument und jede Tabellenkalkulation

Sichere Datenspeicherung in der Cloud

Praktische Verwaltungskontrollen

Quip Einschränkungen

Die mobile App kann während des automatischen Schließens fehlerhaft sein

Benutzer können manchmal die Bearbeitungshistorie eines Dokuments nicht einsehen

Quip Preise

Starter : $10/Monat

: $10/Monat Quip plus : $25/Monat

: $25/Monat Quip Advanced: $100/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Quip Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.0/5 (1.090+ Bewertungen)

: 4.0/5 (1.090+ Bewertungen) Capterra: 4.4/ 5 (190+ Bewertungen)

8. Creately

Über: Kreativ Creately ist als zentraler Knotenpunkt gedacht für verwaltung von Menschen und Prozesse. 🌷

Mit Creately können Teams sowohl synchrone als auch asynchrone Zusammenarbeit . Dank überwachungsfreundlicher Funktionen wie Live-Mausverfolgung, synchronisierte Änderungsvorschauen und Diskussionsstränge für Kommentare kann Ihr Team die Dinge schneller erledigen als je zuvor.

Als digitaler whiteboard-Software mit Creately können Benutzer ihre Kreativität auf die nächste Stufe heben. Darüber hinaus bietet es eine große Anzahl von Vorlagen für die Strukturierung von visuellen Daten und Diagrammen. Sie verfügen über einen Drag-and-Drop-Editor mit vordefinierten und benutzerdefinierten Formen, die verwendet werden können, um das gewünschte Diagramm effizient zu erstellen.

Administratoren können entscheiden, auf wie viele Daten jeder Benutzer des Arbeitsbereichs zugreifen kann.

Die besten Eigenschaften von Creately

Digitales Whiteboard mit unbegrenztem Platz

Vorlagen für die Diagrammerstellung

Integrierbar mit Anwendungen wie Microsoft Office und Google Workspace

Drag-and-Drop-Funktion

Steuerung des Datenzugriffs für Administratoren

Creately-Einschränkungen

Seine Business-Pläne können im Vergleich zu anderen Alternativen teurer sein

Begrenzte Integrationen mit Arbeitsbereichen schränken die Funktionalität ein

Creately Preise

Persönlich : $5/Monat

: $5/Monat Team : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $89/Monat (Pauschalpreis)

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Creately Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/ 5 (1.070+ Bewertungen)

: 4.4/ 5 (1.070+ Bewertungen) Capterra: 4.4/ 5 (160+ Bewertungen)

9. Konzepttafel

Über: Konzepttafel Conceptboard ist eine weitere software für den digitalen Arbeitsbereich mit Schwerpunkt auf Entwürfen und Prototypen. Sie ermöglicht Teams das Brainstorming von Ideen, die gemeinsame Arbeit an Projekten und das Testen von Prototypen. Dank der unendlichen Whiteboards mit Live-Zeigern können Sie leicht sehen, welche Person eine bestimmte Bearbeitung vornimmt!

Teamleiter können die Zusammenarbeit im Team transparent machen durch die Organisation von Whiteboards, die Vergabe und den Entzug von Zugriffsrechten für Benutzer und die Verwaltung früherer Versionen.

Benutzer können Haftnotizen und Kommentare verwenden, um Vorschläge für Designer zu hinterlassen. Solange Sie eine Internetverbindung haben, können Sie dieses Tool auf mehreren Geräten verwenden und sich zurücklehnen, da alle Daten auf Ihren Whiteboards automatisch gespeichert werden.

Für jede Whiteboardfläche, die Sie freigeben, erhalten Sie einen passwortgeschützten Link. Dank der Fähigkeit von Conceptboard, mehrere Dateiformate zu importieren und zu exportieren, ist das Hoch- und Herunterladen mühelos.

Conceptboard beste Eigenschaften

Unbegrenzte Whiteboard-Leinwand

Live-Zeiger

Robustes Sicherheitssystem

Unterstützt mehrere Dateitypen

Conceptboard-Einschränkungen

Ein Einführungs-Tutorial würde den Benutzern helfen, die Funktionen zu beherrschen

Kann im Vergleich zu anderen Werkzeugen in Bezug auf neuere Funktionen zurückbleiben

Preise für Conceptboard

Kostenlos

Premium : $6/Monat pro Benutzer

: $6/Monat pro Benutzer Business: $9,50/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Conceptboard Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (90+ Bewertungen)

: 4.6/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

10. Notion

Über: Begriff Notion braucht keine Einführung! Als Plattform für die Zusammenarbeit hilft es Teams mehrere Projekte zu visualisieren auf einmal. Notion wurde entwickelt, um die Organisation von Projekten, Wikis und Dokumenten zu unterstützen und hilft Managern dabei, einen umfassenden Überblick über Aufgaben mit benutzerdefinierten Gantt-Diagramme und Kanban-Tafeln .

Teams können durch schnelles Ziehen und Ablegen in Echtzeit an demselben Dokument oder Wiki zusammenarbeiten. Personen, die in Kommentaren markiert sind, erhalten E-Mail-Benachrichtigungen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Aufgaben können innerhalb von Datenbanken in Karten unterteilt werden, wobei die Mitglieder den Befehl "/" verwenden können, um eine Tabelle, eine Liste, einen Umschalter, eine Überschrift oder ein Callout hinzuzufügen.

Eine der bemerkenswertesten Funktionen von Notion ist das AI Add-on. Es ordnet Ihre Datenbanken und Dokumente in klare, umsetzbare Informationen ein, mit denen Sie in einem Q&A-Format interagieren können!

Notion beste Eigenschaften

Projektvisualisierung über Kanban-Boards und Gantt-Diagramme

Benutzerfreundliche Datenbanken und Tabellen

Echtzeit-Bearbeitung innerhalb desselben Dokuments

KI-Assistent zur Verbesserung der Zugänglichkeit von Arbeitsdaten

Einschränkungen von Notion

Die anfängliche Lernkurve kann für neue Benutzer steil sein

Der Preis für den KI-Assistenten kann relativ hoch sein (im Vergleich zu Alternativen wie ClickUp AI)

Preise für Notion

Kostenlos

Plus: $8/Monat pro Nutzer

$8/Monat pro Nutzer Business: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Notion AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $8 pro Benutzer verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4,900+ Bewertungen)

4.7/5 (4,900+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (2,000+ Bewertungen)

Verstärken Sie Ihr Team mit ClickUp: Die beste Microsoft Loop Alternative!

Alle oben genannten Alternativen eignen sich für eine Vielzahl von Teams wie agile Entwickler, Designer, Autoren oder sogar Manager.

Aber wenn Sie noch Zweifel haben, versuchen Sie, ClickUp Ihre Zeit zu geben! Die kostenlose Plattform verfügt über einzigartige Funktionen, die Hindernisse bei der Zusammenarbeit aus dem Weg räumen und dafür sorgen, dass Ihr Team stets informiert und gut vernetzt ist, um alle Herausforderungen zu meistern! ✌️