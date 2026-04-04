مساعدو الاجتماعات المدعومون بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة في [السنة]

بالنسبة لأصحاب الشركات الصغيرة وفرقهم، يعد الوقت المورد الأكثر قيمةً — وغالبًا الأكثر ندرةً. فأنت تضطلع بأدوار متعددة، وتوازن بين مسؤوليات لا حصر لها، وتبحث باستمرار عن طرق لإنجاز المزيد بموارد أقل.

ومع ذلك، على الرغم من بذلنا قصارى جهدنا لتحسين استغلال أوقاتنا، هناك عامل واحد يستهلك الوقت بشكل عام ويؤثر على كل مؤسسة تقريبًا: الاجتماع. فالأعمال اليدوية المرتبطة بالاجتماع (مثل تدوين الملاحظات بشكل محموم، أو قضاء ساعات في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة) تصرف الانتباه عن المحادثة نفسها.

يمكن لمساعدي الاجتماعات المدعومين بالذكاء الاصطناعي تولي معظم المهام الشاقة في هذا المجال.

في هذا المقال، سنتحدث عن أفضل مساعدات الاجتماعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يمكنها تعزيز إنتاجية فريقك وتناسب ميزانية شركتك الصغيرة تمامًا.

نظرة عامة على مساعدات الاجتماعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة

فيما يلي مقارنة موجزة بين جميع الأدوات المدرجة في هذه القائمة. قم بالتمرير لأسفل للاطلاع على التفاصيل الكاملة لكل أداة للعثور على أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لعقد اجتماعات فعالة.

الأداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp تحويل ملاحظات الاجتماعات إلى مهام وسير عمل متكامل AI Notetaker، ClickUp Brain، Converged Super Agents، Automations، Docs-to-tasks مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للشركات Fireflies. ai نصوص اجتماعات قابلة للبحث مع مزامنة CRM دردشة AskFred AI، نصوص المتحدثين، تتبع الموضوعات، التسجيل التلقائي في CRM تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 18 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Otter. ai النسخ المباشر والملخصات السريعة للاجتماعات نسخ صوتي في الوقت الفعلي، التقاط الشرائح، وكلاء الذكاء الاصطناعي القائمون على الأدوار، البحث/التصدير المتقدم تتوفر خطة مجانية؛ وتبدأ الخطط المدفوعة من 16.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Fathom ملخصات بسيطة وشاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي تسجيلات غير محدودة في الخطة المجانية، وتمييز المقاطع، ومزامنة CRM، وAsk Fathom Q&A تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا tl;dv أهم النقاط المسجلة وذكاء الاجتماعات المتعددة تسجيلات مقسمة إلى فصول، ومقاطع مميزة، ورؤى عبر الاجتماعات، وأكثر من 30 لغة تتوفر خطة مجانية؛ وتبدأ الخطط المدفوعة من 29.30 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Granola ملاحظات اجتماعات خالية من الروبوتات التسجيل المحلي (بدون روبوت)، ملاحظات منظمة + بنود العمل، إعادة التنسيق/الدردشة باستخدام الذكاء الاصطناعي تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 14 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Krisp إلغاء الضوضاء بالإضافة إلى ملاحظات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلغاء الضوضاء والصدى، والتسجيل المستقل عن المنصة، والملخصات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومزامنة سير العمل باقات مدفوعة تبدأ من 16 دولارًا للمستخدم شهريًا Avoma فرق الإيرادات التي تحتاج إلى ذكاء المحادثات تحديد الموضوعات، وبطاقات تقييم التدريب، والمزامنة التلقائية لنظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، ولحظات/مقتطفات المكالمات باقات مدفوعة تبدأ من 29 دولارًا أمريكيًا لكل مسجل شهريًا Fellow جداول الأعمال التعاونية والمتابعات التعاون في وضع جدول الأعمال، والملخصات المرتبطة بجدول الأعمال، وتتبع بنود العمل، والتذكيرات تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 11 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Notion AI ملاحظات الاجتماعات داخل قاعدة معرفية مرنة كتل ملاحظات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والبحث بالذكاء الاصطناعي عبر الملاحظات، وقواعد البيانات العلائقية، وروابط تقويم Notion تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ما هو مساعد الاجتماعات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي؟

احصل على نصوص اجتماعات وبنود عمل تلقائية باستخدام ClickUp AI Notetaker

مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي هو تطبيق برمجي يستخدم الذكاء الاصطناعي للانضمام إلى الاجتماعات وتسجيلها ونسخها وتحليلها. والغرض الأساسي منه هو أتمتة المهام الإدارية — وتحديدًا تدوين الملاحظات وتتبع المهام — حتى يتمكن المشاركون البشريون من التركيز على المناقشة بدلاً من التوثيق.

ويستند إلى ثلاثة ركائز أساسية:

Capture: يقوم بـ"الاستماع" إلى الصوت عبر روبوت افتراضي أو مكون إضافي يقوم بـ"الاستماع" إلى الصوت عبر روبوت افتراضي أو مكون إضافي لإنشاء نسخة نصية حرفية

Synthesis: يستخدم نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لتلخيص ساعات من الحديث في يستخدم نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لتلخيص ساعات من الحديث في ملخصات بنقاط رئيسية ونقاط مهمة

الإجراء: يحدد الالتزامات والمواعيد النهائية المحددة، ويحولها تلقائيًا إلى " يحدد الالتزامات والمواعيد النهائية المحددة، ويحولها تلقائيًا إلى " بنود عمل " أو يزامنها مع أدوات إدارة المشاريع

📮رؤية ClickUp: وفقًا لاستطلاعنا حول فعالية الاجتماعات، يحضر ما يقرب من 40% من المشاركين ما بين 4 إلى 8 اجتماعات أو أكثر أسبوعيًا، وتستغرق كل جلسة ما يصل إلى ساعة. وهذا يعني تخصيص وقت جماعي هائل للاجتماعات في مؤسستك. ماذا لو أمكنك استعادة هذا الوقت؟ يمكن لـ AI Notetaker المدمج في ClickUp مساعدتك على زيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 30% من خلال ملخصات الاجتماعات الفورية — بينما يساعدك ClickUp Brain في إنشاء المهام تلقائيًا وتبسيط سير العمل — مما يحول ساعات من الاجتماعات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

ما الذي يجب البحث عنه في مساعدات الاجتماعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة

على عكس فرق الشركات التي تمتلك أقسامًا مخصصة لتكنولوجيا المعلومات، تحتاج الشركات الصغيرة إلى أدوات جاهزة للاستخدام فورًا. وذلك لأن البرامج غير المناسبة تزيد من عبء العمل الإداري بدلاً من تقليله.

قم بتقييم هذه المعايير المحددة قبل اختيار أداة لتبسيط سير عمل اجتماعاتك:

دقة النسخ والتعرف على المتحدث: هل يمكنه تحديد من قال ماذا بشكل موثوق خلال المكالمات السريعة التي تضم عدة متحدثين؟

جودة ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: هل ينتج هل ينتج ملخصات موجزة بدلاً من نصوص طويلة لا تزال بحاجة إلى تحليلها؟

استخراج بنود العمل: هل يكتشف الالتزامات والمواعيد النهائية بدلاً من مجرد تمييز الكلمات الرئيسية؟

التكامل مع الأنظمة الحالية لديك: هل يتكامل بشكل أصلي مع أدوات إدارة المشاريع والاتصالات لديك؟

الخصوصية ومعالجة البيانات: أين يتم تخزين تسجيلات صوتية لاجتماعاتك، وهل يتم استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي؟

سهولة الإعداد للفرق غير التقنية: هل يمكن لفريقك البدء في استخدامه اليوم دون الحاجة إلى مكالمة توجيهية؟

بالنسبة للمساعدين التنفيذيين والمتخصصين الإداريين الذين يديرون جداول أعمال معقدة ويتعاملون مع العديد من الأطراف المعنية، فإن اختيار أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة يمكن أن يبسط سير العمل بشكل كبير. شاهد هذا العرض العام لترى كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي الرائدة أن تدعم المساعدين التنفيذيين بما يتجاوز مجرد إدارة الاجتماعات.

أفضل 10 مساعدين للاجتماعات يعملون بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة

دعونا نتجنب تشتت ملخصات الاجتماعات المهمة عبر أدوات متعددة.

لنبدأ:

1. ClickUp (الأفضل لتحويل ملاحظات الاجتماعات إلى مهام وسير عمل متكامل)

جرب ClickUp AI Notetaker احصل على ملاحظات اجتماعات دقيقة ونصوص وملخصات وتصنيفات وبنود عمل باستخدام ClickUp AI Notetaker

كم من الوقت يضيع فريقك في نقل النقاط المهمة من أداة إلى أخرى؟ بالنسبة لمعظم الشركات الصغيرة، تبدأ المشكلة مباشرة بعد انتهاء الاجتماع. فينتهي بك الأمر بملاحظات في تطبيق واحد، ومهام عمل في تطبيق آخر، وقرارات رئيسية مدفونة في سلسلة محادثات لن تجدها أبدًا مرة أخرى.

نسمي هذا " تشتت العمل " ، وهو ما يحلّه ClickUp. باعتباره أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، يجمع ClickUp اجتماعاتك وملاحظاتك ووثائقك ومهامك في مكان واحد، مع مراقبة الذكاء الاصطناعي لكل شيء من أعلى.

دعونا نلقي نظرة على بعض ميزات التكامل الأساسية للذكاء الاصطناعي:

ملاحظات الاجتماعات التي تظل مرتبطة بالعمل

بادئ ذي بدء، هناك ClickUp AI Notetaker. يمكنه الانضمام إلى الاجتماعات المجدولة أو إرساله إلى روابط Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams المخصصة. بعد المكالمة، يقوم بإنشاء مستند ClickUp خاص، ويقوم بـ@mentions لك، ويجعل من السهل إعادة فتح الملاحظات من Planner أو Docs Hub.

حوّل كل مكالمة إلى مهام وقرارات باستخدام ClickUp AI Meeting Notetaker

وأفضل ما في الأمر؟ لا تظل النتائج محصورة في مسجل منفصل. يتم تخصيص الخطوات التالية للشخص المناسب بعد انتهاء الاجتماع، مما يوفر للفرق الصغيرة مسارًا أكثر سلاسة من الملخص إلى التنفيذ.

ذكاء اصطناعي سياقي يمكنه التحضير للاجتماع قبل بدايته

يبدأ الذكاء الاصطناعي السياقي الخاص بـ ClickUp، ClickUp Brain، العمل قبل بدء المكالمة بوقت طويل. يمكنه البحث عن أحداث التقويم باللغة الطبيعية، والتحقق من توفر شخص واحد أو أكثر، وإنشاء أحداث التقويم أو تحديثها.

تحقق من التوافر وقم بتحديث الاجتماعات بشكل أسرع باستخدام ClickUp Brain

علاوة على ذلك، يتيح لك إنشاء جداول أعمال الاجتماعات استنادًا إلى الاجتماعات السابقة وحالة المشاريع وأولويات الفريق.

وهو مفيد بنفس القدر بعد انتهاء الاجتماع. نظرًا لأن Brain يمكنه الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمهام وDocs والدردشة وملاحظات الاجتماعات، يمكنك أن تسأل:

ما هي بنود العمل التي تمخضت عنها المكالمة الأخيرة مع العميل؟

ما هي القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع التنسيق السابق للفريق؟

ما الذي تغير منذ التحديث الأخير؟

استرجع قرارات الاجتماعات وبنود العمل بشكل أسرع مع ClickUp Brain

مساعدون جاهزون مدمجون داخل مساحة عملك

ClickUp Super Agents هي وكلاء ذكاء اصطناعي مدمجون يمكنك إضافتهم إلى مساحة عملك لأداء مهام محددة. وأحد الأسباب التي تجعلهم يعملون بشكل رائع للشركات الصغيرة هو كتالوج الوكلاء الشامل الذي يوفرونه.

ببساطة، بدلاً من إنشاء كل شيء بنفسك، يمكنك البدء باستخدام مساعدين آمنين وجاهزين وتخصيصهم وفقًا لسير عملك. على سبيل المثال، يمكن لمساعد ClickUp Meeting Agenda Builder تجميع جدول أعمال مشترك من المهام الجارية والنتائج السابقة ومدخلات الحاضرين.

قم بإنشاء جداول أعمال الاجتماعات استنادًا إلى العمل الجاري والنتائج السابقة باستخدام أداة إنشاء جداول أعمال الاجتماعات من ClickUp

باختصار:

يعتمد على العمل الجاري: يستخرج بنود جدول الأعمال من عملك الجاري

إبراز البنود المتبقية: يستخدم بنود العمل المفتوحة من الجلسات السابقة

يجمع مدخلات الحاضرين: يرسل رسالة تذكيرية قبل الاجتماع حتى يتمكن الحاضرون من إضافة الموضوعات

تنظيم جدول الأعمال: تنظيم الموضوعات وتخصيص الوقت بناءً على مدة الاجتماع وعدد البنود

وفي الوقت نفسه، يقوم ClickUp Meeting Prep Agent بإنشاء موجز شخصي يتضمن السياق الذي تحتاجه قبل المكالمة. ويعملان معًا لمساعدتك على حضور الاجتماعات وأنت مزود بالفعل بالمعلومات الأساسية المناسبة.

استعد للاجتماعات مع السياق الأساسي باستخدام ClickUp Meeting Prep Agent

🎥 شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية إدخال الذكاء الاصطناعي إلى شركتك الصغيرة دون الحاجة إلى مهارات تقنية

أتمتة لتقليل الأعمال الروتينية

بمجرد أن يقوم الذكاء الاصطناعي في ClickUp بإنشاء مهمة من نص الاجتماع، تتولى ميزة "أتمتة ClickUp" توجيهها دون أن تحرك ساكناً. وهذا يعني أنه يمكنك وضع قواعد أساسية لمساحة العمل الخاصة بك، وتقوم ميزة "أتمتة ClickUp" بإدارة بقية سير العمل.

قم بإعداد أتمتة ClickUp بدون كتابة أكواد برمجية لتقوم بالأعمال الشاقة نيابة عنك

على سبيل المثال، إذا أنشأ نص الاجتماع مهمة جديدة تحتوي على الكلمة الرئيسية "تحديث التصميم"، فإن الأتمتة المعدة مسبقًا تتعرف على تلك العبارة وتقوم على الفور بإخطار المصمم الرئيسي، وتنقل المهمة التي تم إنشاؤها حديثًا إلى عمود "المهام المطلوبة" في لوحة سير العمل الخاصة بفريق التصميم.

أفضل ميزات ClickUp

إيجابيات وسلبيات ClickUp

المزايا:

تُحفظ ملاحظات الاجتماعات وأعمال المشاريع في مكان واحد لتقليل الحاجة إلى التبديل بين السياقات

يستقي ClickUp Brain المعلومات من كل ما هو موجود في مساحة عملك لتقديم إجابات كاملة

تقلل الأتمتة من الأعمال الإدارية بعد الاجتماع إلى ما يقارب الصفر

العيوب:

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت لاستكشاف المجموعة الكاملة من الميزات

تتطلب عمليات الأتمتة المتقدمة بعض الوقت للتكوين الأولي

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أحب أن أجد ميزات تتبع الوقت وملاحظات الاجتماعات في مكان واحد مع ClickUp. وكلاء الذكاء الاصطناعي مفيدون للغاية، ويساعدونني في تنظيم عملي. من الرائع أنني تمكنت من استبدال العديد من الأدوات بأداة واحدة فقط. أقدر إمكانية رؤية جميع أعمال القسم في مكان واحد، مما يحافظ على تنظيم المهام. بالإضافة إلى ذلك، سهّل الاستيراد السهل عملية الإعداد.

✅ يوضح دليل الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة الخاص بنا كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء شركتك دون الحاجة إلى إضافة المزيد من التطبيقات التي يتعين عليك إدارتها.

🧠 حقيقة ممتعة: لم يتخيل توماس إديسون الفونوغراف كجهاز لتشغيل الموسيقى في البداية. فقد قدمه في البداية كأداة إنتاجية من القرن التاسع عشر للإملاء والاتصالات التجارية، بينما كانت الموسيقى في أسفل قائمة الاستخدامات المستقبلية التي وضعها. بعبارة أخرى، بدأ أحد أكثر أجهزة الترفيه شهرة في التاريخ كشيء أقرب إلى آلة للملاحظات الصوتية.

2. Fireflies.ai (الأفضل لنصوص الاجتماعات القابلة للبحث مع مزامنة CRM)

Fireflies.ai هو مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بتسجيل الاجتماعات ونسخها وتنظيمها عبر منصات المؤتمرات مثل Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams وWebex وغيرها.

كما أنه يتجاوز مجرد تدوين الملاحظات بشكل سلبي. يمكن لـ AskFred، المساعد المدمج الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من Fireflies، تلخيص المكالمات وإنشاء رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة واستخراج بنود العمل وإنشاء مخرجات أخرى مستندة إلى الاجتماعات.

كما يتميز بـ "متتبع الموضوعات" الذي يبحث عن كلمات رئيسية محددة، مثل "التسعير" أو "الاعتراضات"، أثناء مكالماتك. ثم يسجل هذه التفاصيل تلقائيًا مباشرةً في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو برنامج إدارة المشاريع الخاص بك ، مما يوفر على فريقك عناء إدخال البيانات يدويًا.

أفضل ميزات Fireflies.ai

دردشة AskFred AI: تبحث في مكتبتك الكاملة من نصوص الاجتماعات للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمكالمات السابقة

النسخ التلقائي: يسجل الاجتماعات وينسخها مع تحديد المتحدثين وإضافة طوابع زمنية

تحليلات ذكاء المحادثة : تتعقب نسب وقت الحديث ومؤشرات المشاعر خلال اجتماعاتك تتعقب نسب وقت الحديث ومؤشرات المشاعر خلال اجتماعاتك

تكامل CRM: يتصل بشكل أصلي بأدوات المبيعات لتسجيل ملخصات المكالمات تلقائيًا في سجلات الصفقات

إيجابيات وسلبيات Fireflies.ai

المزايا:

مستوى أمان قوي مع خيارات للتخزين الخاص

نسخ غير محدود بدءًا من المستوى Pro

يدعم أكثر من 100 لغة مع ميزة الكشف التلقائي

العيوب:

قد تنخفض الدقة أثناء الاجتماعات التي تتسم بتداخل شديد في الكلام

يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل كل اجتماع على حدة دون تجميع محتويات الاجتماعات معًا

يظهر روبوت التسجيل كمشارك مرئي

أسعار Fireflies.ai

مجانًا

Pro : 18 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال : 29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: 39 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Fireflies.ai

G2 : 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4.9/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Fireflies.ai؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يمكنني التركيز بشكل كامل على المحادثة أثناء الاجتماع لأنني أعلم أن Fireflies سيتولى تدوين الملاحظات، كما أن وظيفة الذكاء الاصطناعي رائعة للحصول على رؤى سريعة حول ما حدث في الاجتماع، وبالنسبة لرسائل البريد الإلكتروني الملخصة، فإنه يتكامل بسهولة مع بيئة فريقي. كان التنفيذ سلسًا للغاية، ولم أضطر أبدًا إلى استخدام خدمة دعم العملاء، ولكن إذا كان المنتج بهذه الجودة، فأنا متأكد من أن خدمة دعم العملاء ممتازة. أستخدم Fireflies يوميًا.

👀 هل ترغب في الاطلاع على المزيد من البدائل لـ Fireflies؟ لدينا قائمة لك 👇.

3. Otter.ai (الأفضل للنسخ المباشر وملخصات الاجتماعات)

إذا كنت بحاجة إلى متابعة الاجتماع أثناء انعقاده، فإن Otter.ai يوفر نصًا مباشرًا على شاشتك أثناء حديث المشاركين. وهذا يجعله مفيدًا للغاية للفرق التي تحتاج إلى دعم إمكانية الوصول، أو التي تضم متحدثين غير ناطقين باللغة الأصلية، أو التي تفضل ببساطة القراءة أثناء الاجتماع للحفاظ على التركيز.

تتمثل آليته الأساسية في المعالجة في الوقت الفعلي. بدلاً من انتظار معالجة التسجيل بعد انتهاء المكالمة، يقوم Otter بإنشاء مستند نشط وتفاعلي أثناء الاجتماع نفسه.

تقدم Otter وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين لعمليات المبيعات والتوظيف. يقوم هؤلاء الوكلاء باستخراج المعلومات ذات الصلة بالصفقات تلقائيًا وإرسالها إلى أدواتك المتصلة.

أفضل ميزات Otter.ai

النسخ في الوقت الفعلي: يقوم بنسخ الاجتماعات مباشرة مع مزامنة النص مع تشغيل الصوت

التقاط الشرائح تلقائيًا: إدراج شرائح العرض التقديمي المشتركة في النص المكتوب مع الإشارة إلى الطابع الزمني الصحيح

وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصون لمهام محددة: يخصصون استخراج البيانات لمهام وظيفية محددة مثل المبيعات والتعليم

أدوات تحكم مخصصة للعمل الجماعي: مستويات في مفردات الفريق، ووضع علامات على المتحدثين، والبحث والتصدير المتقدمين

إيجابيات وسلبيات Otter.ai

المزايا:

تضمن العرض المباشر تواصل المشاركين دون مقاطعة المتحدث

تضيف ميزة التقاط الشرائح سياقًا مرئيًا تفتقده الأدوات التي تعتمد على الصوت فقط

تقييم قوي في السوق مع قاعدة مستخدمين كبيرة

العيوب:

يقتصر دعم اللغات على الإنجليزية والفرنسية والإسبانية

يحدد البرنامج المجاني مدة التسجيل بـ 30 دقيقة لكل اجتماع

قد تؤدي الضوضاء الخلفية إلى انخفاض دقة النسخ

أسعار Otter.ai

مجانًا

Pro : 16.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال : 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Otter.ai

G2: 4. 4/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Otter.ai؟

يقول أحد مستخدمي G2:

كلما بدأنا اجتماعًا، ينضم تلقائيًا أو على الأقل يطلب الانضمام إلى الجلسة. يدون الملاحظات ثم يرسل بريدًا إلكترونيًا بعد انتهاء الاجتماع. الملخصات جيدة وموجزة.

🧠 حقيقة ممتعة: توجد الكثير من إجراءات الاجتماعات الرسمية لأن الاجتماعات كانت في الماضي فوضوية. تقول الرواية الرسمية لتاريخ "قواعد روبرت" أن هنري م. روبرت واجه ما أسماه "الفوضى العملية" — حيث كان مختلف الأشخاص يطرحون أفكارًا مختلفة بشأن الإجراءات — ونشر الطبعة الأولى من "قواعد روبرت للنظام" في عام 1876 لإحلال النظام فيها.

4. Fathom (الأفضل لتقديم ملخصات بسيطة وشاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Fathom

إذا كنت مؤسسًا فرديًا أو فريقًا صغيرًا تعمل بميزانية محدودة، فإن Fathom يعد خيارًا جيدًا.

يوفر هذا البرنامج تسجيلًا ونسخًا وتلخيصًا غير محدود مجانًا. وهو خيار رائع للأشخاص الذين يعقدون العديد من الاجتماعات ولكن لا يمكنهم تحمل تكلفة اشتراك شهري إضافي في برنامج آخر.

تتمثل آليته الأساسية في القص الذي يتم تشغيله بواسطة المستخدم. بدلاً من مجرد تزويدك بكمية هائلة من النص في نهاية المكالمة، يتيح لك هذا البرنامج تمييز اللحظات المهمة أثناء انعقاد الاجتماع. وهذا يساعد البرنامج على معرفة ما يجب عزلها لك لاحقًا بالضبط.

أفضل ميزات Fathom

تسجيلات غير محدودة: يوفر مساحة تخزين غير محدودة للاجتماعات

الذكاء الاصطناعي للأسئلة والأجوبة: يوفر Ask Fathom للمستخدمين واجهة تشبه ChatGPT للبحث في الاجتماعات عن الإجابات والرؤى والإجراءات

ضوابط مشاركة سهلة: مشاركة الملخصات والتسجيلات تلقائيًا داخليًا، ويمكن تقييد الروابط المشتركة حسب النطاق أو من خلال الوصول الصريح

المزامنة المباشرة مع CRM: تنقل ملخصات المكالمات وعناصر العمل مباشرة إلى مسار المبيعات الخاص بك

إيجابيات وسلبيات Fathom

المزايا:

يوفر تسجيلًا ونسخًا غير محدودين

أنشئ مقطع فيديو قابل للمشاركة لأي جزء معين

مصمم خصيصًا لسير عمل المبيعات للحفاظ على سلامة نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)

العيوب:

يفتقر إلى ميزات الذكاء التخاطبي المتقدمة

روبوت التسجيل هو مشارك مرئي في المكالمات

تركز التجربة بشكل أساسي على أجهزة الكمبيوتر المكتبية ولا تتوفر لها تطبيقات قوية للأجهزة المحمولة

أسعار Fathom

مجانًا

بريميوم ( فردي): 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

الفريق: 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (2 مستخدم أو أكثر)

الأعمال: 34 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (2 مستخدم أو أكثر)

تقييمات ومراجعات Fathom

G2: 5.0/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 5.0/5 (أكثر من 800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Fathom؟

يقول أحد مستخدمي G2:

إنه دقيق للغاية ويساعدني في تلخيص الاجتماعات الطويلة دون الحاجة إلى التفكير المفرط فيما إذا كان Fathom يتجاهل أي شيء مهم. إنه لا يفعل ذلك. كما أنه يتزامن مع جدول أعمالي، لذا لا أحتاج إلى إضافته يدويًا. أنا أحبه! أستخدمه على جهاز Mac؛ وهناك أداة تنزيل سهلة، لذا لا توجد مشكلة في هذا الصدد. يتواصل فريق الدعم معك للتحقق مما إذا كان هناك أي شيء يمكنهم مساعدتك فيه. أستخدمه كل يوم تقريبًا في جميع اجتماعاتي على Google Meet.

🚀 كيف قامت وكالة التسويق Hit Your Mark بدمج أدوات متعددة في أداة واحدة كانت أعمال Hit Your Mark موزعة بين Slack للتواصل، وLoom/Vidyard لمقاطع الفيديو، وMiro للتخطيط التعاوني، وToggl لتتبع الوقت وإعداد التقارير، وTango للتوثيق. قرروا دمج كل شيء في ClickUp. ⚡ كانت النتائج فورية: استبدال أكثر من 5 أدوات في مجالات الاتصال والتخطيط وإعداد التقارير

توفير 3,000 دولار سنويًا من خلال الاستغناء عن Slack بعد الانتقال إلى ClickUp

لوحات معلومات في الوقت الفعلي لتتبع نقاط السبرينت وأحمال العمل والأداء

دفعات مكافآت أسرع بفضل بيانات الإنتاجية الواضحة والقابلة للقياس

5. tl;dv (الأفضل لتسجيل أبرز نقاط الاجتماعات والذكاء المتعدد للاجتماعات)

عندما ترغب شركة ما في تقليل الحضور الإلزامي للاجتماعات، فإن tl;dv يدعمها في ذلك. فهو يركز على تسجيل الفيديو أكثر من مجرد النص المكتوب. وهو رائع للموظفين في مناطق زمنية مختلفة لمتابعة ما فاتهم وفقًا لجدولهم الزمني الخاص.

تتعامل المنصة مع الاجتماع المسجل وكأنه مقطع فيديو على YouTube. فهي تحلل المحادثة المنطوقة وتقسم المخطط الزمني تلقائيًا إلى فصول متميزة ومصنفة.

وهذا يعني أنه يمكن لأحد أعضاء الفريق النقر على طابع زمني بعنوان "ميزانية التسويق للربع الثالث" والانتقال مباشرة إلى ذلك التحديث المحدد دون الحاجة إلى الاستماع إلى بقية الساعة.

tl;dv أفضل الميزات

تحديد المقاطع البارزة: يحدد اللحظات المهمة لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة قابلة للمشاركة

ذكاء متعدد الاجتماعات: يبرز الأنماط والمواضيع المتكررة عبر مكتبة الاجتماعات بأكملها

التخزين المستضاف في الاتحاد الأوروبي: يوفر سيادة البيانات والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للفرق التي تهتم بالخصوصية

الدعم متعدد اللغات: يدعم النسخ والملخصات بأكثر من 30 لغة

tl;dv الإيجابيات والسلبيات

المزايا:

يكشف التحليل الشامل للاجتماعات عن رؤى تفوتها أدوات المكالمات الفردية

دقة عالية في النسخ الصوتي للعديد من اللغات

تقييم أولي سهل دون الحاجة إلى التزام

العيوب:

يتطلب روبوت تسجيل مرئي قائم على السحابة

لا يدعم المفردات المخصصة للمصطلحات الخاصة بالصناعة

يقتصر استخدام المستخدمين على واجهة الويب على الأجهزة المحمولة

tl;dv الأسعار

مجاني

المزايا: 29.30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال 37.10 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات tl;dv

G2 : 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن tl;dv؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أستخدم tl;dv لتسجيل المكالمات المبيعاتية وتدوين الملاحظات خلالها، مما يتيح لي التركيز بشكل أفضل أثناء هذه التفاعلات. أجده سهل الاستخدام للغاية، تمامًا مثل تسجيل الدخول إلى أي برنامج آخر. تتيح لي تقنية الذكاء الاصطناعي في tl;dv طرح أي سؤال أريده وتقدم العديد من المطالبات المعدة مسبقًا والمفيدة للغاية، مثل صياغة رسالة بريد إلكتروني للمتابعة تتضمن الخطوات التالية التفصيلية. يحتفظ البرنامج بسجل مستمر لجميع اجتماعاتي، مما يجعلني أشعر وكأن لدي سكرتيرًا يدون المحاضر نيابة عني. بالإضافة إلى ذلك، يعمل التكامل مع بريدي الإلكتروني ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بشكل رائع.

6. Granola (الأفضل لملاحظات الاجتماعات الخالية من الروبوتات)

عبر Granola

تثير روبوتات الاجتماعات أسئلة محرجة من العملاء وتخلق خلافات حول الموافقة. Granola هو تطبيق سطح مكتب يسجل صوت الاجتماع بشكل أصلي على جهازك دون إرسال روبوت مرئي إلى المكالمة. لا أحد على الطرف الآخر يعلم أنه قيد التشغيل.

بعد الاجتماع، يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء ملاحظات منظمة تتضمن بنود العمل والملخصات. يمكنك التحدث مع الذكاء الاصطناعي لاستخراج تفاصيل محددة أو إعادة تنسيق الملاحظات لتناسب جمهورًا مختلفًا. ويستند هذا إلى فكرة أن الحكم البشري لا يزال يلعب دورًا مهمًا في إنشاء ملاحظات جيدة.

تكتب ملاحظاتك المختصرة أو أفكارك السريعة أثناء المحادثة، ويستخدم البرنامج الصوت في الخلفية لملء التفاصيل المحددة التي فاتتك.

أفضل ميزات Granola

التسجيل بدون روبوتات: يسجل الصوت مباشرة من جهاز الكمبيوتر المكتبي الخاص بك دون الانضمام كمشارك

واجهة الدردشة بالذكاء الاصطناعي: تتيح لك طرح أسئلة متابعة وإعادة تنسيق الملاحظات

التكاملات الأصلية: يتصل مباشرة بقواعد المعرفة وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) لتنفيذ سير العمل الأساسي

تنبيهات المكالمات غير المجدولة: يكتشف المكالمات غير المجدولة عندما يكون الميكروفون قيد الاستخدام ويطالبك بالبدء في تدوين الملاحظات

إيجابيات وسلبيات Granola

المزايا:

يقلل من انزعاج العملاء من خلال إخفاء روبوت التسجيل المرئي

متاح للفرق الصغيرة التي تحتاج إلى سجل غير محدود

تتيح ضوابط الخصوصية على مستوى المؤسسات إمكانية إلغاء الاشتراك في تدريب النماذج

العيوب:

يصعب تقييم الموثوقية على المدى الطويل بسبب قلة عدد التقييمات من الأطراف الثالثة

تطبيق Android للهواتف المحمولة غير متوفر بعد

يتطلب أدوات أتمتة من جهات خارجية لتوجيه المخرجات إلى مساحات عمل شاملة

أسعار Granola

الأساسي: مجاني

الأعمال: 14 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الشركات: 35 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Granola

G2 : 4.8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Granola؟

يقول أحد مستخدمي G2:

إنها واحدة من أفضل الأدوات التي أمتلكها وأستخدمها. أستخدمها يوميًا في جميع مكالماتي. فهي تساعدني على فهم المتحدثين ذوي اللهجات الصعبة وإجراء مقابلات واضحة ودقيقة. كما قمت بتكوين موجه ذكاء اصطناعي لتقييم العملاء المحتملين، وهو ما يساعدني كثيرًا ويوفر الكثير من الوقت!

7. Krisp (الأفضل لإلغاء الضوضاء بالإضافة إلى ملاحظات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Krisp

لا تتم كل المحادثات التجارية عبر رابط Zoom مجدول. يعمل Krisp بطريقة مختلفة من خلال الاتصال مباشرة بنظام الصوت في جهاز الكمبيوتر الخاص بك بدلاً من التكامل مع تقويم أو برنامج اجتماعات معين. وهذا يعني أنه يعمل مع أي تطبيق صوتي، بدءًا من محادثة Slack المرتجلة وصولاً إلى نظام هاتف VoIP متخصص يعمل على سطح المكتب الخاص بك.

يعتمد هذا البرنامج على وضوح الصوت بدلاً من مجرد تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي. قبل أن يقوم بتدوين كلمة واحدة، يقوم البرنامج بتصفية الضوضاء الخلفية من كل من الميكروفون والصوت الوارد من الأشخاص الذين يتحدثون إليك.

نظرًا لأنه يعالج كل شيء على مستوى الطبقة الصوتية الأساسية، فإنه يُنشئ نصوصًا وملخصات دون الحاجة إلى إرسال مساعد افتراضي إلى غرفة الاجتماعات.

أفضل ميزات Krisp

إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي: يزيل الضوضاء الخلفية والصدى من الصوت الوارد والصادر

نسخ صوتي غير مرتبط بمنصة معينة: يلتقط الصوت من أي تطبيق على جهازك

ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تُنشئ ملاحظات منظمة ومصنفة حسب الموضوع والمتحدث

مزامنة سير العمل: يتضمن Core تكاملات ودعمًا لـ webhook لأدوات مثل Slack وHubSpot وAffinity وPipedrive

إيجابيات وسلبيات Krisp

المزايا:

يجمع بين ميزة إلغاء الضوضاء وملاحظات الاجتماعات في اشتراك واحد

يعمل بشكل متسق عبر أي منصة مؤتمرات أو مكالمة هاتفية

يعمل بهدوء في الخلفية دون الانضمام إلى المكالمات كروبوت

العيوب:

تعد ميزات النسخ حديثة نسبيًا وقد تفتقر إلى العمق الذي يتمتع به برامج تدوين الملاحظات المخصصة

اتصالات أصلية أقل بأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وأدوات إدارة المشاريع

قد تبدو دقائق النسخ محدودة بالنسبة للمستخدمين ذوي الحجم الكبير

أسعار Krisp

تجربة مجانية

Core: 16 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

متقدم: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Krisp

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Krisp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أفضل ما يميز Krisp هو طريقة تعامله مع ملخصات الاجتماعات. تعد ميزة التسجيل التلقائي بمثابة المنقذ في المكالمات المتتالية. كما أحب مرونة أداة النسخ؛ فهي لا تقتصر على المكالمات الحية فحسب، حيث يمكنك تحميل أي ملف صوتي ونسخه مباشرةً إلى المنصة.

📮ClickUp Insight: تشير نتائج استطلاعنا حول فعالية الاجتماعات إلى أن 42% من الفرق تستخدم مقاطع مسجلة (21%) أو أدوات إدارة المشاريع (21%) للعمل غير المتزامن. لكن هذه الأدوات قد تتطلب في كثير من الأحيان أدوات إضافية واشتراكات منفصلة وتسجيلات دخول ومنحنيات تعلم. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجعل ClickUp التواصل غير المتزامن أسهل. يمكنك الوصول إلى مقاطع الفيديو والرسائل الصوتية وسير عمل المشاريع والمستندات التعاونية ومدونة ملاحظات مدمجة تعمل بالذكاء الاصطناعي — كل ذلك ضمن مساحة عمل واحدة. لماذا تدير اشتراكات متعددة ومعلومات متناثرة بينما يمكن لحل واحد تبسيط سير عملك بالكامل؟ 💫 نتائج حقيقية: أفادت الفرق التي تستخدم ميزات إدارة الاجتماعات في ClickUp بتحقيق انخفاض هائل بنسبة 50% في المحادثات والاجتماعات غير الضرورية!

8. Avoma (الأفضل لفرق الإيرادات التي تحتاج إلى ذكاء المحادثة)

عبر Avoma

في حين أن العديد من الأدوات تكتفي بتدوين ما قيل، فإن Avoma تقيّم كيف قيل ذلك. تعمل كمنصة ذكاء محادثة مصممة خصيصًا لقياس جودة المكالمات. وهذا يجعلها عملية للغاية للمدير الذي يحاول فهم ما إذا كان مندوب المبيعات يتحدث كثيرًا أم يستمع فعليًا لاحتياجات العميل.

يتتبع البرنامج مقاييس المحادثة طوال الاجتماع، بما في ذلك نسبة الكلام إلى الاستماع، واستخدام الكلمات الملء، والمزاج العام للمتحدثين. يوفر تحليل نقاط البيانات المحددة هذه مواد تدريب ملموسة بدلاً من مجرد نسخة نصية أساسية.

أفضل ميزات Avoma

تحديد الموضوعات: يقسم المحادثة إلى مواضيع مثل الأسعار والاعتراضات

المزامنة التلقائية مع CRM: تنقل ملخصات المكالمات المنظمة واللحظات المهمة إلى مسارات المبيعات

بطاقات تقييم التدريب: تتيح للمديرين تقييم المكالمات وفقًا لمعايير مخصصة وتتبع الأداء

لحظات المكالمات القابلة للمشاركة: أنشئ مقتطفات من النصوص أو التسجيلات، وقم بإنشاء مقتطفات تلقائيًا، وشارك الاجتماعات الكاملة أو الملاحظات أو المقاطع داخليًا أو خارجيًا

إيجابيات وسلبيات Avoma

المزايا:

مصمم خصيصًا لدورة حياة المبيعات ونجاح العملاء

تحسن بيانات CRM المنظمة دقة تقارير مسار المبيعات

توفر أدوات التدريب إطارًا لتأهيل الممثلين الجدد

العيوب:

قد يكون منحنى التعلم صعبًا للفرق التي تحتاج فقط إلى ملخصات أساسية

تبدو واجهة المستخدم قديمة مقارنة بالمنافسين الأحدث

قد لا تستخدم الفرق الصغيرة قدرات كافية لتبرير الاستثمار

أسعار Avoma

Startup: 29 دولارًا أمريكيًا لكل مسجل شهريًا

المنظمة: 39 دولارًا أمريكيًا لكل مسجل شهريًا

الشركات: 39 دولارًا أمريكيًا لكل مسجل شهريًا

ذكاء المحادثات: 35 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Avoma

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Avoma؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أستخدمه بشكل أساسي في مكالمات العروض التوضيحية ومكالمات العملاء لاستخلاص النقاط الرئيسية والمشاكل الرئيسية للعملاء المحتملين والعملاء بسهولة. وبصرف النظر عن النصوص المكتوبة، أعجبتني ميزات Avoma الخاصة بتتبع الكلمات المفتاحية وأنماط الحديث وتقييم المكالمات وحتى المساعدة المباشرة من المساعد الرقمي.

9. Fellow (الأفضل لجدول أعمال الاجتماعات التعاونية والمتابعة)

عبر Fellow

عندما يحتاج المدير إلى التأكد من أن المناقشة تؤدي فعليًا إلى إنجاز العمل، يركز Fellow على دورة حياة الاجتماع بأكملها بدلاً من مجرد النسخ. وقد تم تصميمه لتوضيح المسؤوليات بدقة من خلال ربط جدول أعمال الاجتماع الأولي مباشرةً ببنود العمل النهائية.

يعمل البرنامج كأداة مركزية للمساءلة. فهو يتتبع الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المكالمة وينقلها مباشرة إلى برنامج إدارة المشاريع الخاص بفريقك. وهذا يساعد على منع نسيان القرارات بعد خروج الجميع من المكالمة.

أفضل ميزات Fellow

جداول الأعمال التعاونية: تحافظ على تركيز الاجتماعات من خلال تحديد الموضوعات قبل بدء المكالمة

ملخصات مرتبطة بجدول الأعمال: تربط الملاحظات وبنود العمل بمواضيع مناقشة محددة

تتبع بنود العمل: قم بتعيين المهام لأعضاء فريق محددين مع تحديد مواعيد الاستحقاق والتذكيرات

دعم الاجتماعات من الملفات المرفوعة: يُنشئ ملخصات من ملفات الصوت أو الفيديو المرفوعة، بما في ذلك الكشف التلقائي عن المتحدثين

إيجابيات وسلبيات Fellow

المزايا:

يغطي دورة حياة الاجتماع بالكامل من التخطيط إلى المساءلة

نظام تكامل قوي يتناسب بسهولة مع سير العمل الحالي

تتيح الواجهة البسيطة للفرق البدء في استخدامه على الفور

العيوب:

قد لا تضاهي ميزات النسخ دقة أجهزة تدوين الملاحظات المخصصة

تحليلات الاجتماعات محدودة مقارنة بأدوات ذكاء المحادثة

تحصل الفرق الصغيرة على أقصى استفادة من مجموعة الميزات الأساسية

أسعار Fellow

مجانًا

Team: 11 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

الأعمال: 23 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات المستخدمين

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Fellow؟

يقول أحد مستخدمي G2:

إنها أداة رائعة لتسجيل الاجتماعات، كما أن ميزة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي مفيدة للغاية أيضًا. فهي تقوم بنسخ جميع الاجتماعات وتدوين الملاحظات منها، والتي يمكن استخدامها كمرجع دون إضاعة الوقت. توفر الكثير من الوقت والجهد الإضافي. سهلة الاستخدام وتسجل جميع الاجتماعات تلقائيًا.

10. Notion AI (الأفضل لملاحظات الاجتماعات ضمن قاعدة معرفية مرنة)

عبر Notion

إذا كان فريقك يستخدم Notion بالفعل كمساحة عمل أساسية لإدارة المشاريع والوثائق، فإن ميزة Notion AI Meeting Notes المدمجة هي الخيار الأكثر كفاءة. فهي تلغي الحاجة إلى دفع تكاليف أداة نسخ صوتي منفصلة وتجنبك عناء النسخ واللصق المستمر للملخصات من تطبيق إلى آخر.

تتمثل آليته الأساسية في تكامل مساحة العمل. ما عليك سوى كتابة أمر بسيط (/meet) على أي صفحة في Notion، ليقوم بإدراج كتلة تسجيل مباشرةً في المستند الذي تعمل عليه بالفعل.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي البحث في جميع ملاحظات اجتماعاتك ومحتوى مساحة العمل في آن واحد.

أفضل ميزات Notion AI

ملاحظات الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي: تُنشئ ملخصات منظمة تُخزّن مباشرةً كصفحات في مساحة العمل

البحث بالذكاء الاصطناعي: يجيب على الأسئلة باللغة الطبيعية باستخدام البيانات من قاعدة المعرفة الكاملة الخاصة بك

قواعد البيانات العلائقية: تربط ملاحظات الاجتماعات بمشاريع أو عملاء أو أعضاء فريق معينين

ملاحظات مرتبطة بالتقويم: يمكن لـ AI Meeting Notes الاتصال بتقويم Notion

إيجابيات وسلبيات Notion AI

المزايا:

يلغي الحاجة إلى تطبيق منفصل لتدوين الملاحظات إذا كنت تستخدم المنصة بالفعل

يتيح المحرر القائم على الكتل تخصيصًا مرنًا للغاية لقوالب الملاحظات

توفر مجتمع كبير آلاف القوالب الجاهزة

العيوب:

تتوفر ميزات الذكاء الاصطناعي كإضافة اختيارية

تعد قدرات النسخ أقل نضجًا من الأدوات الصوتية المخصصة

قد يتباطأ أداء قاعدة البيانات مع وجود كميات كبيرة من سجلات الاجتماعات

أسعار Notion AI

مجانًا

بالإضافة إلى: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion AI

G2 : 4.6/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Notion AI؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أحب واجهة Notion كثيرًا، فهي سهلة الفهم للغاية. تتميز الذكاء الاصطناعي في Notion بقدرتها على تقديم اقتراحات وتوجيهي إلى المكان الذي يجب أن أنقر عليه، مما يسهل تحليل المستندات أو إنشاء مستندات جديدة. تساعد سهولة استخدام الأداة كثيرًا في الحياة اليومية. تعمل الذكاء الاصطناعي في Notion على تحسين استغلال وقتي وتوفر لي تنظيمًا أفضل. ومن الأمثلة على ذلك الاجتماعات، حيث يمكنني التسجيل ثم الحصول على ملخص بالمواضيع الرئيسية. تعمل هذه الواجهة على تسهيل حياتي اليومية، وتحسين استغلال وقتي، وملء الحقول، وتقديم أفكار جديدة إلى جانب الإبداع.

حوّل الاجتماعات إلى زخم مع ClickUp

لا تكون مساعدات الاجتماعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مفيدة إلا عندما تتحول النتائج إلى إجراءات متابعة. لا ينبغي أن تظل الملاحظات في تطبيق منفصل لا يطلع عليه أحد. ولا ينبغي أن تضيع بنود العمل في الدردشة. كما لا ينبغي أن تختفي القرارات بعد انتهاء المكالمة.

يساعد ClickUp الشركات الصغيرة مثل شركتك على الحفاظ على التواصل بين جميع الأطراف. باستخدام AI Notetaker، يمكن أن تصل ملخصات اجتماعاتك وقراراتك وبنود العمل إلى المكان الذي يتم فيه العمل مباشرةً. أضف وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents) لمتابعة سير العمل، واربط كل شيء بالمهام والوثائق والمشاريع التي يديرها فريقك بالفعل.

إذا كنت تريد أن تحقق الاجتماعات تقدمًا، لا المزيد من الأعمال الإضافية، فقم بإدارتها في ClickUp.

ابدأ الآن. ✅

الأسئلة الشائعة

مساعد الذكاء الاصطناعي للاجتماعات هو برنامج يقوم تلقائيًا بتسجيل مكالماتك المرئية أو الصوتية ونسخها وتلخيصها. يستخرج البرنامج بنود العمل واللحظات المهمة حتى لا تضطر إلى تدوين الملاحظات يدويًا. تنضم معظم الأدوات إلى مكالماتك كمشارك أو تعمل بصمت على سطح مكتبك لتقدم ملخصًا منظمًا في غضون دقائق.

يعتمد اختيار أفضل أداة تدوين ملاحظات بالذكاء الاصطناعي على ما إذا كنت بحاجة إلى نقل الملاحظات إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو تحويلها إلى مهام في أداة إدارة المشاريع، أو تنظيمها في قاعدة معرفية. تبرز أدوات مثل ClickUp لأن مخرجات الاجتماعات ترتبط مباشرة بالمهام وسير العمل.