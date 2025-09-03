هل سبق لك أن غادرت مكالمة فيديو لتدرك بعد ذلك أنك لا تتذكر التفاصيل الأساسية؟

أو واجهت صعوبة في التركيز بسبب الضوضاء في الخلفية التي جعلت من الصعب متابعة المحادثة؟

كان من المفترض أن تجعل مكالمات الفيديو الحياة أسهل، ولكنها تبدو مزيجًا من الصوت السيئ والصمت المحرج والأعمال المنسية.

يعمل الذكاء الاصطناعي (AI) على تبسيط الاجتماعات الافتراضية من خلال نسخ المحادثات، والقضاء على عوامل التشتيت، وحتى تلخيص النقاط الرئيسية.

في هذا المنشور على المدونة، سنتحدث عن كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بجعل مكالمات الفيديو الخاصة بك أكثر وضوحًا ووضوحًا وأقل إحباطًا. 📽️

فهم الذكاء الاصطناعي لمكالمات الفيديو

لقد قطعت مكالمات الفيديو شوطًا طويلاً منذ أن كانت الشاشات غير واضحة ومليئة بالخلل.

من خاصية تعتيم الخلفية في Skype في عام 2018 إلى تحسينات الذكاء الاصطناعي في Zoom و Google Meet، تستمر التكنولوجيا في التطور، مما يضمن أن تكون الاجتماعات الافتراضية أكثر طبيعية وإنتاجية.

إليك كيف يساعد الذكاء الاصطناعي كخدمة في تحسين مؤتمرات الفيديو:

جودة صوت وفيديو أكثر ذكاءً: يعمل الذكاء الاصطناعي على ضبط كل جوانب يعمل الذكاء الاصطناعي على ضبط كل جوانب إعدادات مؤتمرات الفيديو تقريبًا، مما يزيل عوامل التشتيت مثل نقرات لوحة المفاتيح، بينما تعمل الرؤية الحاسوبية على تحسين الإضاءة وزيادة وضوح الفيديو وتمكين الخلفيات الافتراضية بدون شاشات خ

تحسين التواصل وإمكانية الوصول: تعمل تقنية التعرف على الكلام ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) على توفير ترجمة فورية وترجمة في الوقت الحقيقي وملخصات تلقائية للاجتماعات، مما يجعل المحادثات أكثر وضوحًا وشمولية

زيادة الكفاءة والأمان: يعمل الذكاء الاصطناعي على تبسيط الاجتماعات وتقليل الصعوبات التقنية وأتمتة تدوين الملاحظات وتحسين ميزات الأمان حتى تتمكن الفرق من التركيز على اتخاذ القرارات

🧠 حقيقة ممتعة: مكالمات الفيديو موجودة منذ وقت أطول مما تعتقد. أول عرض توضيحي لها كان في عام 1927 عندما ظهر وزير التجارة الأمريكي هربرت هوفر في مكالمة فيديو أحادية الاتجاه مع الصحفيين، قبل ما يقرب من قرن من الزمان من ظهور الأدوات الأخرى في حياتنا.

كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مكالمات الفيديو

الذكاء الاصطناعي يغير طريقة تواصلنا.

إليك كيفية استخدامها في مكالمتك التالية. 📲

النسخ والتلخيص

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي نسخ المحادثات تلقائيًا وإنشاء ملخصات موجزة، مما يسهل تسجيل النقاط الرئيسية دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات يدويًا.

عند مقارنة الذكاء الاصطناعي التوليدي بالذكاء الاصطناعي التنبئي، فإن الأول ينشئ نصوصًا وملخصات في الوقت الفعلي، بينما يحلل الثاني بيانات الاجتماعات السابقة لتحديد الموضوعات الرئيسية وتوقع بنود العمل.

إليك كيف يساعدك ذلك:

النسخ في الوقت الفعلي: يحول الكلمات المنطوقة إلى نص على الفور، مما يضمن دقة تسجيلات الاجتماعات

ملخصات آلية: استخراج الأفكار الرئيسية، بنود العمل، والقرارات المهمة

نصوص قابلة للبحث: تساعد في العثور بسرعة على مناقشات محددة دون إعادة تشغيل الاجتماعات بالكامل

تعتمد دقة هذه الميزات على أداة الذكاء الاصطناعي وجودة الصوت، ولكن عند تنفيذها بشكل صحيح، يضمن الذكاء الاصطناعي عدم فقدان أي شيء. كما أنه يساعد في إنشاء وثائق اجتماعات أفضل، مما يسهل المتابعة والمساءلة.

تغير نصوص الاجتماعات القابلة للبحث قواعد اللعبة! تتيح لك أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Brain البحث ببساطة عن "ما الذي ناقشناه في اجتماع X" والعثور على الأفكار على الفور!

🤝 تذكير ودي: احتفظ بميكروفون أو كاميرا ويب احتياطية في متناول اليد. قد تحدث مشكلات تقنية، ولكنك ستكون جاهزًا للتعامل معها إذا حدثت.

إلغاء الضوضاء

يمكن أن تجعل الضوضاء الخلفية الاجتماعات الافتراضية محبطة. يعمل قمع الضوضاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي على التخلص من عوامل التشتيت، مما يضمن صوتًا واضحًا واحترافيًا. وإليك كيف

إزالة الأصوات غير المرغوب فيها: تصفية أصوات الكتابة على لوحة المفاتيح ونباح الكلاب وحركة المرور وغيرها من المقاطعات

تحسين وضوح الصوت: يعزل صوت المتحدث ويضخمه، مما يتيح للمشاركين متابعة المحادثات بسهولة

تقليل الصدى والارتداد الصوتي: يخلق تجربة استماع أكثر طبيعية بفضل معالجة الصوت المتقدمة، مما يقلل من الصدى والارتداد الصوتي، حتى في الغرف ذات الصوتيات السيئة

وهذا مفيد بشكل خاص للموظفين الهجينين والعاملين عن بُعد. على سبيل المثال، يمكن لمديري الفرق استخدام تقنية إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي لضمان عقد اجتماعات احترافية، بغض النظر عن مواقع أعضاء الفريق.

📮 ClickUp Insight: 18٪ من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم حياتهم من خلال التقويمات والمهام والتذكيرات. ويرغب 15٪ آخرون في أن يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية والأعمال الإدارية. للقيام بذلك، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على: فهم مستويات الأولوية لكل مهمة في سير العمل، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإنشاء المهام أو تعديلها، وإعداد سير العمل الآلي. معظم الأدوات لديها خطوة أو خطوتين من هذه الخطوات. ومع ذلك، فقد جمع ClickUp Brain MAX كل هذه الاحتياجات في تطبيق سطح مكتب واحد! جرب الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن إنشاء المهام والاجتماعات وتخصيصها لفترات زمنية متاحة في تقويمك بناءً على مستويات الأولوية. وهذه مجرد واحدة من العديد من الميزات!

جودة فيديو محسّنة بالذكاء الاصطناعي وتأثيرات خلفية

لقد حضرنا جميعًا اجتماعات بدت وكأنها لا تنتهي.

على الرغم من أن الانتقال الفوري ليس خيارًا متاحًا بعد، إلا أن الذكاء الاصطناعي يمكنه على الأقل تغيير الخلفية، بحيث تبدو وكأنك في مكان أكثر إثارة للاهتمام.

هل تريد المزيد؟ إليك ما يقدمه:

تعديلات الإضاءة التلقائية: تضيء البيئات المظلمة، وتوازن الألوان، وتصحح الظلال للحصول على مظهر احترافي

تأثير التمويه: يخفي الخلفيات المزدحمة أو غير الاحترافية، مع الحفاظ على التركيز على المتحدث

الخلفيات: استبدل الإعدادات الواقعية ببيئات مكتبية افتراضية وخلفيات تحمل علامات تجارية

ومع ذلك، تعتمد هذه التحسينات على قدرة الذكاء الاصطناعي على اكتشاف ملامح الوجه وفصلها بدقة عن الخلفية.

مساعدو الاجتماعات المدعومون بالذكاء الاصطناعي

يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة المهام الإدارية للاجتماعات، مما يتيح للمشاركين التركيز على المناقشات بدلاً من الأمور اللوجستية.

تلعب روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي التخاطبي أدوارًا مختلفة في هذه العملية. تتولى روبوتات الدردشة المهام الأساسية المتعلقة بالجدولة والتذكير، بينما يوفر الذكاء الاصطناعي التخاطبي تفاعلًا

يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي:

سجل الاجتماعات ولخصها باستخدام باستخدام ملخصات الفيديو بالذكاء الاصطناعي ، والتي توفر النقاط الرئيسية والعناصر التي يجب اتخاذ إجراءات بشأنها

تتبع المتابعات والمواعيد النهائية ، إنشاء تذكيرات وقوائم مهام

جدولة الاجتماعات وتحسينها مع اقتراح الأوقات المثالية بناءً على توفر الفريق

يساعد مساعدو الاجتماعات المدعومون بالذكاء الاصطناعي القادة على تحميل الفرق المسؤولية من خلال توثيق بنود العمل تلقائيًا. على سبيل المثال، يمكن لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتسجيل المناقشات الفنية الرئيسية، وتحديد أولويات إصلاح الأخطاء،

الذكاء الاصطناعي لترجمة اللغات في الوقت الفعلي

قد يكون توصيل الأفكار المعقدة بلغة غير لغتك الأم أمرًا صعبًا، ولكن أدوات الترجمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتركز على العنصر البشري تجعل الأمر أسهل. تضمن هذه الحلول أن تتمكن الفرق العالمية من التعاون بسلاسة، وتكسر حواجز اللغة دون بذل جهد إضافي.

على سبيل المثال، يمكن لقادة الأعمال الاعتماد على هذه الأدوات أثناء إطلاق منتج عالمي لضمان تماشي فرق العمل من نيويورك إلى برلين.

توفر هذه الأدوات ما يلي:

ترجمة مباشرة: تساعد المشاركين الدوليين على متابعة المحادثات من خلال ترجمة فورية بعدة لغات

الترجمة الآلية: تحول الكلام ورسائل الدردشة الجماعية إلى لغات مختلفة، مما يتيح لأعضاء الفريق التواصل بسهولة

نسخ متعدد اللغات: ينشئ ملاحظات الاجتماع باللغات المفضلة للمشاركين، مما يسهل مراجعة المناقشات وبنود العمل

الذكاء الاصطناعي للتدريب والتعاون عن بُعد

غالبًا ما يبدو التدريب عن بُعد وكأنه طريق ذو اتجاه واحد دون معرفة ما إذا كانت المعلومات يتم استيعابها أم لا.

يغير الذكاء الاصطناعي هذا الوضع، مما يجعل عملية التهيئة والتطوير المهني أكثر تفاعلية وفعالية. تضمن التعليقات في الوقت الفعلي ومسارات التعلم المخصصة واختبارات المعرفة الآلية أن تظل جلسات التدريب جذابة وديناميكية ومصممة لتعزيز الاستيعاب.

وهو يساعد في:

إنشاء مواد تدريبية: إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي بناءً على المناقشة للحصول على موارد مخصصة بعد التدريب

تعزيز التعاون: تتيح تقنية الذكاء الاصطناعي في السبورات البيضاء والخرائط الذهنية لأعضاء الفريق تبادل الأفكار والتخطيط معًا في الوقت الفعلي، بغض النظر عن مواقعهم

تتبع المشاركة: يراقب مشاركة المشاركين، ويحدد من يشارك بنشاط ومن قد يفقد التركيز

🔍 هل تعلم؟ في الثلاثينيات من القرن الماضي، كان لدى ألمانيا هواتف فيديو تعمل بنظام الدائرة المغلقة. تخيل استخدام FaceTime... ولكن فقط إذا كنت جزءًا من شبكة حصرية تديرها الحكومة.

استخدام برامج الذكاء الاصطناعي لمكالمات الفيديو

تبدو معظم الاجتماعات "مزدحمة" ولكنها غير منتجة.

بعد قضاء ساعة في التحدث، تجد نفس قائمة المهام التي بدأت بها.

الذكاء الاصطناعي يغير هذه المعادلة. فبدلاً من أن تستنزف المكالمات الطاقة، تصبح عوامل مضاعفة للإنتاجية — حيث تلتقط الأفكار الرئيسية، وتسلط الضوء على الأولويات، وتحول المحادثة إلى تقدم. 👀

دعنا نستكشف كيف يساعد ذلك في سد الفجوة بين الاجتماعات الافتراضية والنتائج القابلة للتنفيذ.

تخلص من عناء الجدولة

غالبًا ما يكون إيجاد وقت لعقد اجتماع أصعب من الاجتماع نفسه.

تؤدي الرسائل المتبادلة التي لا نهاية لها، والتلاعب بالتقويم، والدعوات اليدوية إلى إبطاء عمل الفرق قبل أن تبدأ المحادثة. يزيل الذكاء الاصطناعي السياقي هذا الاحتكاك من خلال فهم الأولويات والتوافر وعبء العمل — بحيث يتوقف الجدولة عن كونه مهمة بحد ذاته.

بدلاً من البحث في التقويمات أو التخمين بشأن أفضل وقت، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يظهر على الفور الأوقات المناسبة للجميع والمتوافقة مع الجداول الزمنية للمشروع. تصبح الاجتماعات هادفة وليست مقاطعة.

مع ClickUp Brain و ClickUp Calendar، يتم تضمين هذه التجربة بشكل مباشر.

يقوم Brain بمراجعة الجداول الزمنية والمهام والمواعيد النهائية لاقتراح أفضل وقت للاتصال، بينما يجعل Calendar عملية التأكيد والمشاركة سلسة. النتيجة: وقت أقل في التخطيط للاجتماعات، ووقت أكثر في جعلها مجدية.

جدولة الاجتماعات باللغة الطبيعية باستخدام تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي

سجل مكالمات الفيديو الخاصة بك وقم بنسخها

التدوين هو ما ينقذ مكالمات الفيديو. نحن نعلم ذلك.

بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة، لم تعد بحاجة إلى إضافة أو دمج أدوات متعددة للقيام بذلك. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل النسخ جزءًا سلسًا من العملية.

في ClickUp، توفر SyncUps مساحة مخصصة لعمليات تسجيل الدخول بالفيديو والصوت، مما يساعد الفرق على تتبع التقدم المحرز، ومعالجة التحديات، وتحسين الخطط دون تأخيرات غير ضرورية.

لنفترض أن فريق تكنولوجيا المعلومات يقوم بطرح تحديث جديد للبرنامج.

بدلاً من البحث عن تقارير الحالة عبر قنوات متعددة، يمكنك تشغيل SyncUp مباشرة في ClickUp Chat. ينضم أعضاء الفريق على الفور، باستخدام الصوت والفيديو المدمجين لإجراء مناقشات في الوقت الفعلي. يسجل كل نقطة رئيسية بينما يقوم ClickUp Brain بنسخها، مما يسهل تتبع القرارات ومتابعة العناصر.

مع قيام الفرق بتحسين الخطط، يمكنهم ربط المناقشات مباشرة بمهام ClickUp، سواء كان ذلك لتعيين مسؤوليات جديدة أو تحديث الجداول الزمنية للمشروع. وهذا يزيل عزل المعلومات ويحافظ على تنظيم العمل ضمن منصة واحدة.

انضم إلى SyncUp السريع في ClickUp Chat للمناقشات في أي وقت

التقط الأفكار الرئيسية باستخدام AI Notetaker

إن تتبع كل التفاصيل في الاجتماعات السريعة يوم الاثنين الصباحي ليس حلم أي شخص. وهذا ما يفسر النمو الهائل في استخدام أدوات تدوين الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في السنوات الماضية.

على سبيل المثال، لنفترض أن فريقًا تنفيذيًا يقوم بمراجعة الأداء الفصلي.

بدلاً من تكليف شخص ما بتدوين النقاط الرئيسية، يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماع لتسجيل كل نقطة مناقشة. تلخص الملخصات الذكية الاجتماعات الطويلة في ملخصات واضحة، بينما تساعد النصوص القابلة للبحث في تحديد المناقشات المحددة في غضون ثوانٍ.

المشكلة الوحيدة؟ يستخدم معظم الناس أدوات تدوين ملاحظات خارجية، مما يعني المزيد من عمليات التكامل التي يجب القلق بشأنها. لكن ليس مع ClickUp! يضمن ClickUp AI Notetaker عدم فقدان أي رؤية مهمة، حيث يحول المحادثات إلى ملخصات منظمة ومهام قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات يدويًا.

دع ClickUp AI Notetaker يتولى التفاصيل حتى تتمكن من التركيز على مكالمتك المرئية

اجعل الاتصالات غير المتزامنة أكثر سلاسة

عندما تعمل الفرق عبر مناطق زمنية مختلفة أو جداول زمنية مزدحمة، فإن التحدي الحقيقي ليس إجراء المحادثات.

أصعب مهمة لك هي التأكد من نقل تلك المحادثات بسرعة إلى الأشخاص الذين لم يكونوا في الغرفة. يجعل الذكاء الاصطناعي عملية النقل هذه سهلة من خلال تحويل المناقشات الحية إلى رؤى قابلة للبحث والمشاركة يمكن الاستفادة منها في أي وقت.

بدلاً من تكرار التفاصيل أو إعادة مناقشة القرارات، يمكن للذكاء الاصطناعي التقاط ما قيل على الفور، وتسليط الضوء على النقاط الرئيسية، ووضع الخطوات التالية. وهذا يعني أن التحديثات تتحرك بسرعة العمل، وليس بسرعة التقويمات.

مع ClickUp Clips، كل هذا يحدث تلقائيًا. قم بالتسجيل مرة واحدة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بنسخ النص وتلخيصه وحتى إنشاء مهام يمكنك إدراجها مباشرة في المستندات أو المهام أو الدردشة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إدراج المقاطع مباشرة في ClickUp Docs و Chat للحفاظ على سياق المناقشات.

سجل مقاطع الفيديو للشاشة وشاركها مع فريقك داخل المساحة باستخدام ClickUp Clips

اجعل عملك منطقيًا

ليس نقص المعلومات هو ما يبطئ عمل الفرق.

معظمنا يتعامل مع حقيقة أنه منتشر في كل مكان.

تُجمع ملاحظات الاجتماعات في مكان واحد، وتُخفى تحديثات التقدم في لوحات المعلومات، وتُطمر القرارات المهمة في سلاسل محادثات Slack.

الفوز الحقيقي للذكاء الاصطناعي؟ إنه يربط تلك الأجزاء معًا بحيث تصبح الصورة الأكبر واضحة.

بدلاً من إهدار الطاقة في البحث عن السياق، يمكن للذكاء الاصطناعي استخلاص الإشارة من كل الضوضاء — بتمييز بند العمل من مكالمة الأسبوع الماضي، وربطه بتحديث لوحة المعلومات اليوم، وربط المتابعة في الدردشة. فجأة، لا شيء يبدو معزولاً أو ضائعاً.

هذا هو بالضبط ما يفعله ClickUp Brain. باعتباره ذكاءً اصطناعيًا سياقيًا، فإنه يربط المهام والمستندات ولوحات المعلومات والمحادثات في سلسلة واحدة ذات معنى، بحيث لا يتم توثيق العمل فحسب، بل يتم فهمه أيضًا.

مكافأة: تابع سلسلة المحادثات التي لا تنتهي

الدردشة لا تتوقف أبدًا — Slack، البريد الإلكتروني، الرسائل المباشرة — كلها تتراكم بسرعة أكبر من قدرة أي شخص على التمرير. المشكلة الحقيقية ليست فقدان رسالة، بل فقدان خيط ما يهم بالفعل. يعالج الذكاء الاصطناعي هذه المشكلة عن طريق التخلص من الضوضاء، مما يمنحك الجوهر دون عناء.

بدلاً من قراءة مئات الردود، تحصل على ملخص واضح، وفي ClickUp Chat، يمكنك الذهاب إلى أبعد من ذلك. حوّل أي محادثة إلى مهمة، واحتفظ بالسياق المرفق، ودع وكلاء Autopilot يقومون بفرز الأسئلة أو إرسال التحديثات بينما تركز أنت على العمل نفسه.

لن تشعر بعد الآن أن متابعة الأحداث أشبه بالواجبات المنزلية. ستحصل على القرارات والطلبات والخطوات التالية دون الحاجة إلى الخوض في الأحاديث الجانبية.

أنشئ المهام تلقائيًا من ClickUp Chat

التحديات الشائعة في مكالمات الفيديو وكيفية حلها باستخدام الذكاء الاصطناعي

تواجه الاتصالات المرئية غير المتزامنة العديد من التحديات، مثل ضعف جودة الصوت، وتباطؤ الاتصال، وفقدان التفاصيل.

لحسن الحظ، يوفر الذكاء الاصطناعي حلولاً لهذه المشكلات الشائعة، مما يجعل اجتماعاتك الافتراضية تسير بشكل أكثر سلاسة وكفاءة.

دعنا نلقي نظرة على بعض المشكلات الشائعة التي قد تواجهها والحلول التي تساعدك. ⚒️

➡️ مشكلات وضوح الصوت: يمكن أن تؤدي جودة الصوت الرديئة بسبب الضوضاء الخلفية أو الصدى إلى إحباط المحادثات. تعمل تقنية إلغاء الضوضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تصفية الأصوات المزعجة — مثل صوت طقطقة لوحة المفاتيح أو حركة المرور أو نباح الكلاب — لضمان وضوح صوت كل مشارك وسهولة فهمه

➡️ مشاكل جودة الفيديو والإضاءة: قد تؤدي الدقة المنخفضة أو الإضاءة غير الكافية أو الخلفيات المزدحمة إلى تشتيت الانتباه عن الرسالة. تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي على ضبط السطوع تلقائيًا وتحسين الدقة وتطبيق ضبابية الخلفية أو الخلفيات الافتراضية، مما يوفر مظهرًا أنيقًا واحترافيًا بغض النظر عن بيئ

➡️ سوء الفهم وفائض المعلومات: يعد تتبع النقاط والقرارات الرئيسية أمرًا صعبًا في المكالمات الطويلة. تقوم أدوات النسخ الآلي للاجتماعات بالذكاء الاصطناعي بتحويل الفصول الذكية إلى نص في الوقت الفعلي، بينما تبرز ميزات التلخيص النقاط المهمة، مما يجعل المتابعة وتوزيع المهام أمرًا سهلاً

➡️ تراجع المشاركة والانتباه: قد يكون من الصعب تقييم مدى مشاركة المشاركين في الاجتماعات عن بُعد. يمكن أن تساعدك تحليلات الذكاء الاصطناعي في إجراء تحليل للمشاعر ومستويات التفاعل

➡️ حواجز اللغة: غالبًا ما تواجه الفرق العالمية عقبات في التواصل بسبب تنوع اللغات. توفر أدوات الترجمة بالذكاء الاصطناعي ترجمات حية وترجمات آلية، مما يضمن فهم الجميع للمناقشة بغض النظر عن لغتهم الأم

➡️ تقلبات الاتصال وعرض النطاق الترددي: قد تؤدي الاتصالات غير المستقرة إلى تأخير أو تقطع أو انقطاع المكالمات. تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي على ضبط جودة الفيديو ديناميكيًا بناءً على أداء الشبكة، مما يحافظ على تجربة اجتماع سلسة ودون انقطاع لجميع المشاركين

قم بإجراء مكالمات (الفيديو) الصحيحة باستخدام ClickUp

يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين تجربتك في معظم الأمور. وينطبق الأمر نفسه على مكالمات الفيديو، حيث يضمن عقد اجتماعات منتجة ومنظمة.

بينما توفر برامج مؤتمرات الفيديو مثل Microsoft Teams وZoom خدمات النسخ الصوتي وإلغاء الضوضاء وإدارة الاجتماعات، فإن ClickUp يبسط كل شيء في مكان واحد بفضل ميزاته المتقدمة.

تسهل SyncUps جدولة وإدارة نقاط الحوار، بينما تتيح Clips للفرق تسجيل المحادثات المهمة ومشاركتها. يذهب ClickUp Brain إلى أبعد من ذلك، حيث يقوم بنسخ تسجيلات الاجتماعات وتلخيص محتوى الفيديو وتحويل نقاط العمل إلى مهام قابلة للتنفيذ.

فلماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅