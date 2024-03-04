صياغة ملخص اجتماع فعال: نصائح مثمرة لتعاون الفريق [مع القوالب]

إذا كان يوم عملك يبدو كملحمة لا تنتهي من التنقل من اجتماع إلى آخر، فإنك ستقدر فن كتابة ملخص جيد للاجتماعات المنقذ للحياة. إنه نص بسيط، ولكن عند صياغته بمهارة، يمكن أن يلخص بشكل جميل المعلومات الأساسية من الاجتماعات المزدحمة من جميع النغمات والمقاييس.

بالنسبة للكثير من الفرق، قد تكون كتابة الملخصات المنيرة بالنسبة للكثير من الفرق معاناة مروعة. وتكمن المشكلة في أن أعضاء الفريق غارقون في رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات ورسائل Slack طوال اليوم، مما يؤدي إلى زيادة في المعلومات. وبحلول الوقت الذي يصل فيه أي شخص إلى كتابة ملاحظات الاجتماع فإن دماغهم مشوش، ولا يمكنهم حتى تذكر السياق الكامل لما حدث.

سنناقش في هذا الدليل كيفية التعامل مع ملخصات الاجتماعات وأفضل الممارسات لكتابتها في الوقت المناسب.

مكافأة: كما سنعرفك أيضًا على ClickUp، وهو برنامج مدعوم بالذكاء الاصطناعي أداة لإدارة الاجتماعات وتدوين الملاحظات يمكن أن تجعل الحياة أسهل بالنسبة لك ولفريقك. 🤩

عملية كتابة ملخص فعال للاجتماع: 5 خطوات

إن إعداد ملخص الاجتماع ليس علمًا صاروخيًا - بل يجب أن يكون واضحًا وموجزًا، مثل وثيقة أساسية للمشروع أو وثيقة موجزة، مع الهدف النهائي المتمثل في:

تحديث جميع أصحاب المصلحة بالمعلومات ذات الصلة

العمل كنقطة مرجعية للاجتماعات والإجراءات المستقبلية

غالبًا ما تكون المشكلة في كتابة ملخص فعال للاجتماعات هي مجرد قيود بشرية أو إجرائية. ومع ذلك، لا يجب أن تكون هذه مهمة شاقة إذا اتبعت نهجنا البسيط المكون من خمس خطوات أدناه. 🔽

الخطوة 1: تحديد الخدمات اللوجستية لكتابة الملخصات

نعني بالخدمات اللوجستية من، ومتى، وماذا لملخص الاجتماع، القابل للتطبيق على مستوى الشركة. يجب عليك:

تعيين مدون ملاحظات : السماح لشخص محدد من الحضور بتولي مسؤولية حفظ محضر الاجتماع لضمان تسجيل الملاحظات الرئيسية. يمكن لأعضاء فريقك التناوب على كتابة الملاحظات

السماح لشخص محدد من الحضور بتولي مسؤولية حفظ محضر الاجتماع لضمان تسجيل الملاحظات الرئيسية. يمكن لأعضاء فريقك التناوب على كتابة الملاحظات تحديد توقيت البريد الإلكتروني لتلخيص الاجتماع: من الضروري أن يكون لديك بريد إلكتروني سهل القراءة لتلخيص الاجتماع جاهزًا بعد الاجتماع مباشرةً للاحتفاظ بالمعلومات بشكل أفضل

من الضروري أن يكون لديك بريد إلكتروني سهل القراءة لتلخيص الاجتماع جاهزًا بعد الاجتماع مباشرةً للاحتفاظ بالمعلومات بشكل أفضل تحديد نطاق محتوى الاجتماع الذي سيتم تسجيله: عادةً ما يغطي ملخص الاجتماع ما حدث في الاجتماع، بما في ذلك المناقشات المهمة والقرارات المتخذة وعناصر الإجراءات والمكلفين بها بحيث يبقى الجميع على نفس الصفحة

عادةً ما يغطي ملخص الاجتماع ما حدث في الاجتماع، بما في ذلك المناقشات المهمة والقرارات المتخذة وعناصر الإجراءات والمكلفين بها بحيث يبقى الجميع على نفس الصفحة تحديد أسلوب الملخص: اعتمادًا على ثقافة شركتك ومتطلبات الكفاءة، قد ترغب في الحصول على ملخصات غير رسمية أو نسخ ذات مظهر أكثر احترافية

الخطوة 2: قم بتدوين ملاحظات مستفيضة طوال الاجتماع

لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جيدة لتلخيص الاجتماع، يجب على مدون الملاحظات المعين تدوين ملاحظاته أثناء الاجتماع - وليس بعده. والفكرة هي تسجيل نقاط الحديث الرئيسية مثل المعلومات الرئيسية التي تم تبادلها والقرارات والمهام المقترحة في الوقت الفعلي.

تدوين ما يُقال ليس الجزء المهم الوحيد - فبعض الاجتماعات قد تتطلب منك تدوين من قال ماذا ولمن. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون بديهيًا هنا وتدوين أي قضايا أثيرت خلال الاجتماع أو معلومات يجب أن يعرفها أصحاب المصلحة، مثل من المسؤول عن إجراء ما، وتاريخ الاستحقاق، وتفاصيل مهمة مماثلة.

يجب على مدون الملاحظات أن يكون متيقظًا طوال الاجتماع لضمان توصيل الصورة الكاملة إلى قارئ الملخص، الذي قد لا يكون حاضرًا دائمًا أثناء الاجتماع أو يتذكر المناقشة المباشرة.

سيكون من الأفضل أن تكون الملاحظات الأولية في هذه الخطوة مرتبة حسب الموضوع حتى يسهل التعامل مع التفاصيل لاحقًا. 🔍

الخطوة 3: صياغة البريد الإلكتروني لملخص الاجتماع

تخيل أنك في رحلة مليئة بالأحداث. ولكن عندما تشارك تجربتك مع أحد أصدقائك، فمن المحتمل أن تذكر أبرز الأحداث الرئيسية ولا تضجره بتحديثات ساعة بساعة. هذا ما تدور حوله هذه الخطوة!

يجب أن تكون رسالة البريد الإلكتروني الموجزة للاجتماع نظرة عامة سريعة وهادفة عن الاجتماع بأكمله دون إغراق القارئ بكل التفاصيل. 🧐

بمجرد انتهاء الاجتماع، اكتب جميع التفاصيل المهمة التي تم الحديث عنها بشكل متماسك. أنت تقوم بشكل أساسي بتلميع ملاحظاتك المستفيضة، وتشذيب الأجزاء غير ذات الصلة، وترتيب النقاط الرئيسية بالترتيب الصحيح باستخدام جمل سهلة المتابعة.

الخطوة 4: قم بتضمين المستندات الداعمة في بريدك الإلكتروني

افترض أنك في اجتماع الفريق مناقشة مقترح مشروع جديد، وخلال المناقشة، يشير رئيس الفريق إلى وثائق مثل خطط المشروع ومخططات البيانات واستراتيجيات التسويق.

توفر هذه الوثائق رؤى وتفاصيل ضرورية لفهم نطاق المشروع ومتطلباته. لذا، فإن صياغة ملخص الاجتماع دون تضمين هذه المستندات هو أمر غير مقبول! ❌

إضافة هذه المستندات تسهل على فريقك العثور على البيانات السياقية دون البحث في مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني أو الملفات. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر وصولاً متساوياً للمعلومات، مما يضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة.

لديك خياران: تضمين روابط لمواقع الملفات على الإنترنت أو إرفاق الموارد ذات الصلة بالملخص. 🔗

الخطوة 5: خطط مسبقًا لمن يحتاج إلى استلام البريد الإلكتروني الخاص بملخص الاجتماع

بعد التأكد من تضمين جميع المستندات ذات الصلة في ملخص الاجتماع، فإن الخطوة الحاسمة التالية هي تحديد من يجب أن يتلقى هذا الملخص. فكر في:

الحاضرون في الاجتماع : يجب أن يحصل كل من حضر الاجتماع على نسخة منه. فهي بمثابة تذكير بمسؤولياتهم ومهامهم المستقبلية والقرارات التي تم اتخاذها

: يجب أن يحصل كل من حضر الاجتماع على نسخة منه. فهي بمثابة تذكير بمسؤولياتهم ومهامهم المستقبلية والقرارات التي تم اتخاذها غير الحاضرين : يحتاج الغائبون عن الاجتماع إلى الملخص للبقاء على اطلاع وفهم نتائج الاجتماع

: يحتاج الغائبون عن الاجتماع إلى الملخص للبقاء على اطلاع وفهم نتائج الاجتماع أصحاب المصلحة : يجب أن يتلقى المديرون في التسلسل الهرمي للمعلومات أو أي شخص لديه مصلحة خاصة في المشروع الملخص

: يجب أن يتلقى المديرون في التسلسل الهرمي للمعلومات أو أي شخص لديه مصلحة خاصة في المشروع الملخص المرجع المستقبلي: يجب على منظم الاجتماع أو قائد الفريق الاحتفاظ بنسخة من محضر الاجتماع في قاعدة المستندات الخاصة به كنقطة مرجعية للاجتماعات المستقبلية. سيكون ذلك مفيدًا عند صياغة جدول أعمال الاجتماع التالي أو عند مراجعة القرارات السابقة

دور الذكاء الاصطناعي في إعداد ملخص جيد للاجتماع

دعونا نتطرق إلى الفيل الموجود في الغرفة. 🐘

هل كتابة الملخصات بمساعدة الذكاء الاصطناعي (AI) جيدة؟ نعم!

في الوقت الحاضر، تُعقد معظم الاجتماعات عبر الإنترنت، ويعد استخدام الذكاء الاصطناعي طريقة رائعة لجعل عملية التلخيص أكثر كفاءة. عند دمجها مع برنامج الاجتماعات, أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تبسط مهام التواصل وأتمتة عمليات الكتابة، مما يسمح لأعضاء الفريق بالانخراط في أنشطة العصف الذهني أو حل المشكلات الأكثر أهمية.

فيما يلي الطرق الخمس التي حسّن بها الذكاء الاصطناعي عملية تلخيص الاجتماعات:

التدوين الآلي: يمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي نسخ مناقشات الاجتماع (الكلام) إلى نص في الوقت الفعلي، مما يضمن عدم تفويت أي تفاصيل تحديد النقاط الرئيسية: تبرز الملاحظات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات متقدمة النقاط المهمة، مما يضمن عدم ضياعها في زحام الاجتماع التلخيص: يمكن للعديد من أدوات الذكاء الاصطناعي تلخيص ملاحظات الاجتماع المطولة لتوفير وقت القارئ تتبع بنود الإجراءات: يمكن للذكاء الاصطناعي تتبع عناصر الإجراءات التي تمت مناقشتها في الاجتماع، مما يضمن المساءلة والتنفيذ في الوقت المناسب كفاءة العملية: يوفر الذكاء الاصطناعي الوقت المستغرق في العمل اليدوي تدوين الملاحظات والتلخيص مما يتيح لك التركيز بشكل أكبر على مناقشات الاجتماع وعملك الفعلي

لم يعد التلخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي مفهوماً مستقبلياً بل أصبح واقعاً حالياً. العديد من عمالقة التكنولوجيا, مثل مايكروسوفت تستخدم الذكاء الاصطناعي بنجاح لإنشاء نصوص الاجتماعات.

6 نصائح لتعزيز فعالية ملخصات الاجتماعات ## 6 نصائح لتعزيز فعالية ملخصات الاجتماعات

سنبدو مثل أسطوانة مكسورة - لكن أفضل نصيحة هنا هي إبقاء ملخصات الاجتماعات موجزة ومختصرة. فالتركيز على وضوح النص يضمن سهولة استيعاب جميع أعضاء الفريق للنقاط المهمة.

لقد قمنا بتجميع ست نصائح وأفضل الممارسات لإعداد ملخصات أفضل للاجتماعات. كما سنوضح أيضًا كيف يمكن أن يكون هذا العمل الروتيني الذي لا مفر منه أسهل بمئات المرات باستخدام وظائف الاجتماع والتواصل في ClickUp . 💯

1. حقق أقصى استفادة من جدول أعمال أي اجتماع قادم

غالبًا ما يكون أساس الخلاصة الجيدة هو جدول أعمال الاجتماع المتين.

يجب أن يكون جدول أعمال الاجتماع هو الموثوق به دليل إرشادي لتدوين الملاحظات أثناء الاجتماع. إنه مليء بالفعل بجميع الموضوعات المهمة والنقاط الرئيسية والأسئلة والأهداف التي ستتم مناقشتها مرتبة بدقة في مكان واحد. هذا يجعل تتبع السياق أسهل بكثير، خاصة عندما تقود الاجتماع وتحاول تدوين الملاحظات في نفس الوقت.

يحتوي ClickUp على عدد من قوالب جدول الأعمال لمساعدتك في إنشاء جداول أعمال مستفيضة قبل الاجتماع. على سبيل المثال، فإن قالب جدول أعمال اجتماع ClickUp لديه هيكل متعدد الأغراض يمكن أن يصلح لأي اجتماع. من ناحية أخرى، فإن قالب اجتماع ClickUp All Hands مثالي للاجتماعات على مستوى الشركة.

قم بإنشاء جداول أعمال تفاعلية ومحببة باستخدام قالب جدول أعمال الاجتماعات من ClickUp

إذا كنت تقوم بتدوين الملاحظات، يمكنك استخدام مستندات ClickUp لتدوين النقاط بشكل أسرع. إنه نظام إدارة المستندات المركزي للمنصة الذي يتيح لك إنشاء بنود جدول أعمال الاجتماعات، والملاحظات، وعناصر الإجراءات في الوقت الفعلي والتعاون بشأنها. يمكنك:

إنشاء صفحات منظمة مسبقاً ومتداخلة ومترابطة لجداول الأعمال والملخصات

إضافة روابط إلى المهام والمستندات الأخرى مباشرةً في الملخص الخاص بك

دعوة العديد من الزملاء لمراجعة أو تحرير ملخص اجتماعك في وقت واحد

استخدم روابط آمنة وقابلة للمشاركة لإرسال الملخص إلى العملاء الخارجيين أو المتعاونين الخارجيين

الوصول إلى جداول الأعمال السابقة والملخصات والمستندات المخزنة الأخرى باستخدام البحث الشامل

تعاون مع أعضاء الفريق في مستندات ClickUp Docs لتخصيص الخطوط أو إضافة علاقات المهام أو الارتباط بالمهام مباشرة في المستند

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-5982548 تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

2. غير مستعد؟ قم بتدوين محضر الاجتماع باستخدام مفكرة أو قالب ملخص الاجتماع

ليس من الممكن دائمًا تشغيل مستندات Google Docs أو مستندات مماثلة لتدوين الملاحظات، خاصةً عندما تكون على الهاتف أو في اجتماع مفاجئ عبر الإنترنت غير مستعد تمامًا. إذا كنت بحاجة إلى تدوين الملاحظات بسرعة أو خربشة أفكارك، ففكر في استخدام المفكرات التقليدية أو أدوات المفكرة.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام انقر فوق المفكرة عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة لتدوين محاضر الاجتماعات بطريقة خالية من الرتوش. ارجع لتعديل خربشاتك في أي وقت. 📝

تسجيل الملاحظات وتحريرها بتنسيق غني وتحويلها إلى مهام قابلة للتتبع يمكن الوصول إليها من أي مكان في ClickUp Notepad

تأتي مفكرة ClickUp Notepad مع بعض الميزات الرائعة لإنشاء ملخصات سريعة، مثل:

أوامر الاختصارات : استخدم الاختصارات لتنسيق ملاحظاتك بالعناوين والنصوص الغامقة والقوائم والمزيد

: استخدم الاختصارات لتنسيق ملاحظاتك بالعناوين والنصوص الغامقة والقوائم والمزيد السحب والإفلات : أضف الصور والصور المتحركة ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى بسهولة إلى ملاحظاتك مباشرةً

: أضف الصور والصور المتحركة ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى بسهولة إلى ملاحظاتك مباشرةً البحث : اعثر بسرعة على ما تحتاج إليه من خلال البحث عن الكلمات الرئيسية في عناوين ملاحظاتك أو أوصافها

: اعثر بسرعة على ما تحتاج إليه من خلال البحث عن الكلمات الرئيسية في عناوين ملاحظاتك أو أوصافها أرشفة/إلغاء الأرشفة : حافظ على تنظيم ملاحظاتك من خلال أرشفتها أو إلغاء أرشفتها

: حافظ على تنظيم ملاحظاتك من خلال أرشفتها أو إلغاء أرشفتها تحويل: تحويل ملاحظتك إلى مهمة - أو إضافتها إلى وثائق مشروعك

يحتويClickUp أيضًا على مجموعة من قوالب ملخصات الاجتماعات المجانية. كل ما عليك فعله هو إضافتها إلى مساحة العمل الخاصة بك والبدء في إضافة الملاحظات في الأقسام المخصصة. على سبيل المثال، إذا كنت مجموعة من البناة، يمكنك استخدام قالب محضر اجتماع البناء ClickUp لتتبع التقدم المحرز وقرارات المشروع.

اطلع على بعض مجموعات قوالب ملخص الاجتماعات المفضلة لدينا:

قوالب ملاحظات الإصدار

واحد لواحد قوالب الاجتماعات قوالب ملاحظات الاجتماع /ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=1737m-34293621 تنزيل هذا القالب /%ctaBtnTn/



3. قم بإدراج وتعيين عناصر العمل لإبقاء الجميع على نفس الصفحة

يكافح العديد من مدوني الملاحظات لاستخراج بنود العمل من الاجتماع. الحل هنا هو سرد جميع بنود العمل وتعيين الأشخاص المسؤولين عن التنفيذ. نحن في الأساس نحول الكلام إلى أفعال.

يمكن أن تكون هذه عملية من ثلاث خطوات:

راجع ملاحظاتك لاكتشاف المهام أو المسؤوليات أو الوعود التي قُطعت خلال الاجتماع بالنسبة لكل بند من بنود العمل، اكتب من هو المسؤول عنه وما هو تاريخ الاستحقاق اختياري - قم بفرز المهام بناءً على مدى أهميتها وإلحاحها

مع مهام النقر فوق المهام يمكنك بسرعة إنشاء مهام أو مهام فرعية من ملاحظات الاجتماع. كل ما عليك فعله هو تحديد الجزء ذي الصلة من الملاحظات بالنقر بزر الماوس الأيمن واختيار إنشاء مهمة/مهمة فرعية_ وإضافة مكلف واحد أو أكثر.

هذا ليس كل شيء - يمكنك إضافة الحاضرين في الاجتماع بصفتهم المراقبون في المهمة بحيث يتلقون تحديثات حول تقدم المهمة أو أي تطورات جديدة. 👀

4. استخدام تسجيلات الاجتماعات وتدوينها

يمكنك استخدام أدوات النسخ لتحويل المحادثات أثناء الاجتماع إلى نص. أو، بدلاً من الاعتماد فقط على الملاحظات المكتوبة، يمكن لمدون الملاحظات الاستفادة من تسجيلات الشاشة للحصول على سجل مرئي وسمعي للاجتماع، مما يضمن عدم تفويت أي شيء أو سوء فهمه.

باستخدام أداة تسجيل الشاشة المجانية من ClickUp, مقطع يمكنك بسهولة التقاط شاشة سطح المكتب وعرض التسجيل على الفور دون تنزيله. سواء أكنت بحاجة إلى شرح عملية معقدة أو حفظ تفاصيل من اجتماع مع عميل، فإن Clip قد وفر لك كل ما تحتاجه. 🎬

سجّل لقطات الشاشة أو نوافذ التطبيقات أو علامات تبويب المتصفح وشاركها بسلاسة ضمن المهام باستخدام ClickUp's Clip

يمكنك اختيار التسجيل:

شاشة كاملة

نافذة تطبيق محدد

أي علامة تبويب متصفح في كروم أو فايرفوكس

بمجرد اكتمال التسجيل، شاركه مع ملتقط الملخص أو العملاء عبر رابط قابل للمشاركة.

5. لخص اللحظات والقرارات الرئيسية باستخدام ClickUp AI ClickUp AI يمكن أن يكون نعمة كبيرة أثناء صياغة ملخصات الاجتماعات. ويمكنه تنسيق ملاحظاتك الأولية لتصحيح القواعد النحوية والنغمة والأسلوب وتنظيم كل شيء لإضفاء طابع احترافي. ويمكنه أيضًا سحب عناصر الإجراءات نيابةً عنك، حتى لا تضطر إلى إضاعة الوقت في البحث عنها يدويًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزة ملخصات اجتماعات ClickUp تستخدم تقنية متقدمة لجعل تلخيص الاجتماعات أمرًا سهلاً للغاية. وبمجرد الانتهاء من الاجتماع، تقوم ClickUp بالعمل الشاق من خلال تحليل التسجيل أو النص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتسجيل التفاصيل الأساسية مثل عناصر الإجراءات والقرارات والنقاط الرئيسية.

ثم يقوم ClickUp بتجميع خلاصة الاجتماع مع جميع المعلومات والمهام الضرورية. يمكنك تعديل الملخص إذا احتجت إلى ذلك ومشاركته مع الفريق بأكمله على الفور.

إذا كنت تقوم بإعادة النظر في ملخص اجتماع سابق، يمكنك أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيصه لتصفح أسرع.

لخص ملاحظات الاجتماع في ثوانٍ باستخدام ميزة ClickUp AI

6. استخدم رسالة متابعة بالبريد الإلكتروني أو رسالة نصية

عند العمل مع فرق العمل في مختلف الأقسام والمناطق الزمنية المختلفة، قد يكون من الصعب تتبع المسؤول عن ماذا بعد الاجتماع. يمكن أن يكون ملخص الاجتماع بمثابة لقطة فقط لما تم إنجازه، وقد تحتاج إلى اتخاذ خطوات إضافية للتحقق من حالة المهام المقترحة.

إذا كنت لا ترغب في إرسال بريد إلكتروني لكل شيء، فما عليك سوى استخدام أدوات تواصل أكثر مباشرة داخل ClickUp، مثل الـ عرض الدردشة , التلميحات ، و التعليق المعين الميزات. فهي تساعدك على وضع علامة على المُعيَّنين للمهام للحصول على تحديثات سريعة، والتأكد من عدم تفويت أي مواعيد نهائية أو تذكيرات مهمة.

قم بتخصيص إعلاماتك لتنطلق تلقائيًا عند تغيير حالة المهمة في ClickUp

استخدم مجموعة اجتماعات ClickUp في اجتماعك التالي

ال مجموعة اجتماعات ClickUp ليست مجرد أداة مساعدة لتلخيص الاجتماعات، بل يمكنها مساعدتك في عملية الاجتماع بأكملها. بالنسبة للمبتدئين، يمكن أن يساعدك في جدولة الاجتماعات للفريق بأكمله باستخدام عرض التقويم .

يمكنك مزامنة تقويم Google الخاص بك مع ClickUp لضمان تضمين جميع تفاصيل الاجتماع، مثل تاريخ الاجتماع وأهداف جدول الأعمال والوقت المقدر لكل بند، في حدث التقويم الخاص بك. 📆

بالنسبة للاجتماعات التي تُعقد بانتظام، مثل كل يوم اثنين في الساعة 9:00 صباحًا، يمكنك إعداد المهام المتكررة . وبهذه الطريقة، يقوم ClickUp تلقائيًا بإنشاء مهام لتاريخ الاجتماع التالي، مما يوفر عليك الوقت والمتاعب. يمكنك أيضًا الاتصال بأدوات مثل Zoom لبدء الاجتماعات مباشرةً من المنصة.

عرض الأحداث التي تمت مزامنتها من تقويم Google في طريقة عرض تقويم ClickUp

للحفاظ على تنظيم الأمور، نقترح إنشاء مكان خاص لجميع اجتماعات فريقك - مثل مجلد .

ضمن مجلد الاجتماعات هذا، يمكن أن يكون لديك مجلد اجتماعات منفصل قوائم لمختلف أنواع الاجتماعات المحتوى. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك قائمة لتجمعات الفريق الكبيرة وأخرى للمحادثات الفردية. تحتوي كل قائمة على مهام تمثل اجتماعات فردية، مما يجعل من السهل تتبع التحديثات والملاحظات داخل المهمة مباشرةً.

التقط تفاصيل الاجتماعات الرئيسية وأبقِ فريقك على المسار الصحيح باستخدام ClickUp

يمكن لاجتماعك "مهام" أن يقوم بأكثر من مجرد التواجد هناك. يمكنك استخدام ميزات مثل:

تعيين التعليقات : تفويض مهام التحضير للاجتماع عن طريق ترك التعليقات مباشرة على المهمة لأعضاء الفريق

إضافة العلامات : الحفاظ على تنظيم أنواع الاجتماعات باستخدام العلامات أو الفئات ذات الصلة

استخدامقوائم المراجعة : تتبع عناصر الإجراءات البسيطة داخل المهمة نفسها

أثناء الاجتماع، جرّب ClickUp Whiteboard للتعاون في الوقت الفعلي - عصف ذهني مع المشاركين في الاجتماع وإنشاء مهام قابلة للتنفيذ مباشرة على اللوحة!

استخدام سبورة ClickUp Whiteboards للتعاون وتبادل الأفكار مع فرقك في الوقت الفعلي

اكتب ملخصات اجتماعات فعالة: دوّن اجتماعك التالي باستخدام ClickUp

قل وداعاً لتلك الاجتماعات المتعرجة التي تجعل الجميع يشعرون بالضياع! مع تنظيم الاجتماعات الفعال وملخصات الاجتماعات الفعالة من ClickUp الأدوات والقوالب ستحصل على ملخص مباشر لكل اجتماع، بما في ذلك بنود العمل الواضحة والمواعيد النهائية الجديدة. لا مزيد من الارتباك - مجرد ملخص سريع لإبقاء الجميع على المسار الصحيح. اشترك في ClickUp ولن تقلق أبدًا بشأن الاجتماعات غير المنتجة مرة أخرى. 🌻

إعادة النظر في الأسئلة الشائعة الشائعة

1. ماذا يسمى عندما تقوم بتلخيص اجتماع؟

تطلق عليه معظم الفرق اسم ملخص الاجتماع - وتشمل المصطلحات الأخرى المستخدمة ملخص الاجتماع، والوقوف اليومي (في الفرق الرشيقة)، ومحضر الاجتماع، وملخص المناقشة، ومذكرة المناقشة (رسمي للغاية).

2. كيف تلخص بعد الاجتماع؟

ابدأ بتلخيص سبب عقد الاجتماع السابق. ثم قم بتدوين بنود جدول الأعمال بإيجاز. استخدم النقاط أو القوائم لتدوين الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الرئيسية التي تم اتخاذها. تأكد من تضمين المهام أو الإجراءات التي يجب متابعتها بعد الاجتماع.

3. كيف تكتب رسالة بريد إلكتروني لتلخيص الاجتماع بعد الاجتماع؟

فيما يلي بعض المؤشرات التي يمكنك إضافتها إلى بريدك الإلكتروني لتلخيص الاجتماع:

شكر المشاركين في الاجتماع على حضورهم

قدم ملخصاً سريعاً لما دار في الاجتماع وجدول الأعمال

استعرض النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم اتخاذها والمهام الموكلة. تضمين المواعيد النهائية والمسؤوليات

اختتم الاجتماع باقتراح الخطوات التالية والتعبير عن التقدير لمساهمات الجميع

أرفق أي مستندات داعمة للرجوع إليها

ارجع إلى الخطوات التفصيلية التي ذكرناها سابقاً للتوصل إلى ملخص جيد.