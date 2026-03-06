أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للفرق المهتمة بالخصوصية

تفيد 88% من المؤسسات الآن بأنها تستخدم الذكاء الاصطناعي بانتظام في وظيفة واحدة على الأقل من وظائف الأعمال، بزيادة عن 78% قبل عام واحد فقط.

مع تسارع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي، لم يعد يقتصر استخدامه على التجارب أو حالات الاستخدام المتطورة. أصبح الذكاء الاصطناعي الآن جزءًا من الأعمال اليومية مثل المستندات والتحليلات والاجتماعات وبيانات العملاء والاتصالات الداخلية.

هذا التبني السريع يطرح أيضًا سؤالًا مهمًا للفرق التي تهتم بحماية البيانات: أين تذهب معلوماتك عند استخدام الذكاء الاصطناعي؟ تعمل العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي على تحسين السرعة والراحة، ولكنها تغفل الخصوصية والتحكم في البيانات على المدى الطويل.

بالنسبة للفرق التي تتعامل مع معلومات حساسة أو خاضعة للتنظيم، فإن هذه الثغرات تشكل مخاطر على نطاق واسع.

في هذه المدونة، سنتعرف على أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة للفرق التي تهتم بالخصوصية، مع التركيز على كيفية فرضها لضوابط الوصول ودعمها للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

لمساعدتك على مقارنة الخيارات بسرعة، إليك نظرة عامة على أفضل أدوات خصوصية البيانات وكيفية مقارنتها في لمحة سريعة.

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp الذكاء الاصطناعي السياقي مع ClickUp Brain، ومرافق سطح المكتب Brain MAX، ووكلاء Super Agents مع ضوابط الأذونات، والمهام والمستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وضوابط الوصول القائمة على الأدوار، وإدارة الذكاء الاصطناعي المتوافقة مع ISO 42001، وضمانات عدم تدريب أو الاحتفاظ بالبيانات. الفرق التي تهتم بالخصوصية وتحتاج إلى مساحة عمل آمنة وشاملة مع ذكاء اصطناعي سياقي مدمج مباشرة في العمل اليومي مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Lumo (من Proton AG) لا تسجيل للمحادثات، لا تدريب على النماذج الافتراضية، تشفير بدون وصول للمحادثات المحفوظة، مفتوح المصدر بالكامل، متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية (HIPAA)، حاصل على شهادتي ISO 27001 و SOC 2. الفرق التي تريد مساعدًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويضع الخصوصية في المقام الأول للكتابة والتلخيص والبحث دون مخاطر جمع البيانات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. Duck. ai لا حاجة إلى حساب، ولا تخزين فوري أو تدريب على النماذج، وتخزين محلي للدردشة مع تحكم في الحذف، وذاكرة تخزين مؤقتة مشفرة لمدة 15 دقيقة، ومشاركة اختيارية للموقع على مستوى المدينة. الأفراد والفرق الذين يرغبون في الحصول على روبوت دردشة ذكاء اصطناعي مجاني ومجهول الهوية مع إعدادات خصوصية قوية افتراضية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9.99 دولارًا شهريًا. Quill نسخ كامل للاجتماعات المحلية، ملخصات في الوقت الفعلي، ملاحظات منظمة مع متابعة، التقاط لقطات شاشة أثناء مشاركة الشاشة، بدون توجيه الصوت عبر السحابة الفرق التي تهتم بالخصوصية وتحتاج إلى نسخ آمنة لاجتماعاتها دون إرسال البيانات إلى خوادم خارجية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7.99 دولارًا شهريًا. ملاحظات قياسية ملاحظات مشفرة من البداية إلى النهاية، ومزامنة مشفرة على الجهاز، وسجل مراجعات طويل الأمد، ونسخ احتياطية مشفرة للبريد الإلكتروني، وتحقق ثنائي (2FA)، وقفل بيومتري. الفرق والأفراد الذين يحتاجون إلى تخزين آمن للملاحظات على المدى الطويل وإدارة معرفة مشفرة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 63 دولارًا في السنة Tutanota (Tuta) بريد إلكتروني وتقويم مشفران من البداية إلى النهاية، بنية معرفية صفرية، تشفير ما بعد الكمومي، بحث مشفر، تسجيل مجهول، 2FA الفرق التي تحتاج إلى بريد إلكتروني وتقويم عمل آمنين مع تشفير قوي بشكل افتراضي تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 3.60 يورو شهريًا. Skiff بريد إلكتروني ووثائق مشفرة من البداية إلى النهاية، وخطوط موضوع مشفرة، وتعاون في الوقت الفعلي في Skiff Pages، وحظر المتتبعين، ونطاقات مخصصة وأسماء مستعارة. الفرق التي تريد بديلاً آمناً ومشفراً للبريد الإلكتروني التقليدي ومساحات عمل المستندات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 4 دولارات شهريًا Obsidian تخزين Markdown المحلي أولاً، عرض رسوم بيانية تفاعلية، وصول دون اتصال بالإنترنت، تحكم دقيق في المزامنة، Canvas للتخطيط المرئي الأفراد والفرق الذين يرغبون في التحكم الكامل في إدارة المعرفة دون تخزين سحابي يتحكم فيه الموردون تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم (المزامنة) SimpleLogin الاسم المستعار للبريد الإلكتروني مفتوح المصدر، دعم تشفير PGP، نطاقات مخصصة، توجيه صناديق بريد متعددة، 2FA مع TOTP و WebAuthn الفرق والأفراد الذين يرغبون في تقليل تتبع البريد الإلكتروني وحماية هوية صندوق البريد الوارد الأساسي الخاص بهم تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم Protecto الكشف الآلي عن المعلومات الشخصية (PII) والمعلومات الصحية الشخصية (PHI) ومعلومات بطاقات الدفع (PCI) وإخفاءها وترميزها، وحجب المعلومات مع الحفاظ على التنسيق، والتحكم في الوصول بناءً على السياق (CBAC)، ودعم الامتثال (HIPAA، GDPR، CPRA، DPDP) الشركات التي تحتاج إلى طبقة حماية للبيانات بين الأنظمة الداخلية ونماذج الذكاء الاصطناعي أسعار مخصصة

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

يتعثر اعتماد الذكاء الاصطناعي بسرعة عندما لا تكون الفرق متأكدة من مكان ذهاب بياناتها أو كيفية استخدامها. بالنسبة للمؤسسات التي تخزن معلومات العملاء أو البيانات الحساسة الخاضعة للتنظيم، فإن الذكاء الاصطناعي الذي يضع الخصوصية في المقام الأول أمر إلزامي للاستخدام الآمن والقابل للتطوير.

إليك الأسباب التي تجعلك تضع حل خصوصية البيانات المناسب على رأس أولوياتك:

ملكية البيانات وعزلها بشكل واضح: يضمن بقاء مطالباتك وملفاتك ومخرجاتك محصورة في مساحة عملك ولا يتم خلطها أبدًا مع أصول البيانات العامة أو بيئات العملاء الآخرين.

تحكم صريح في تدريب النموذج: يتيح لك تعطيل استخدام البيانات للتدريب بشكل افتراضي وطلب الاشتراك المتعمد عند السماح بالتدريب.

ضوابط الوصول القسرية وقابلية التدقيق: تطبيق أذونات قائمة على الأدوار وسجلات الأنشطة ووضوح الاستخدام بحيث يتوافق وصول الذكاء الاصطناعي مع سياسات تطبيق أذونات قائمة على الأدوار وسجلات الأنشطة ووضوح الاستخدام بحيث يتوافق وصول الذكاء الاصطناعي مع سياسات حوكمة البيانات والأمن الداخلي الخاصة بك.

الاستعداد التنظيمي حسب التصميم: يدعم متطلبات يدعم متطلبات الامتثال للمشاريع مثل معايير GDPR أو HIPAA أو SOC 2 أو ISO لتضمين احتياطات أمان البيانات مباشرة في سير العمل اليومي.

خصوصية متسقة عبر النماذج والميزات: تطبيق نفس قواعد الأمان وإدارة البيانات حتى عند استخدام نماذج أو إمكانات متعددة للذكاء الاصطناعي في الخلفية.

استمرارية العمليات ومواكبة المستقبل: يحمي سير عملك مع تشديد اللوائح الصناعية وزيادة التدقيق في الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تجنب إعادة العمل أو عمليات الترحيل المتسرعة لاحقًا.

دعنا نستعرض أفضل أدوات خصوصية البيانات من خلال مقارنة مزاياها وعيوبها وميزاتها وأسعارها.

1. ClickUp (الأفضل للإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أمان وامتثال على مستوى المؤسسات)

غالبًا ما يؤدي اعتماد الذكاء الاصطناعي إلى خلق مخاطر خفية. فأنت تولد مخرجات في أدوات منفصلة، مما يفقدك الرؤية حول من يمكنه استخدام المعلومات الحساسة أو الوصول إليها. بالنسبة للفرق التي تهتم بالخصوصية، فإن هذا التجزؤ يجعل من الصعب تطبيق حوكمة الذكاء الاصطناعي والامتثال التنظيمي.

يغير ClickUp هذا الوضع من خلال العمل كمساحة عمل ذكاء اصطناعي متقاربة مدعومة بالذكاء الاصطناعي السياقي. يتم تضمين الذكاء الاصطناعي مباشرة في النظام الأساسي الذي تعمل عليه بالفعل، مما يقلل من مخاطر مشاركة المعلومات الحساسة مع أدوات غير معروفة. كما يوفر ميزات أمان قوية، بما في ذلك ضوابط وصول صارمة وأذونات منظمة لحماية بياناتك.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على كيفية إعطاء ClickUp الأولوية للأمان ودعمه بقدرات على مستوى المؤسسات لمساعدتك على تجنب تحديات اعتماد الذكاء الاصطناعي.

احصل على خصوصية وأمان على مستوى المؤسسات بشكل افتراضي

تتعامل ClickUp مع الخصوصية والأمان على أنهما أساسيان لكل ميزة تعتمد عليها في المنصة. تعمل بياناتك على بنية تحتية على مستوى المؤسسات مستضافة على Amazon Web Services (AWS)، مع مراقبة مستمرة مدمجة وضوابط وصول مقيدة.

يتوافق ClickUp أيضًا مع GDPR و SOC 2 و PCI DSS و ISO 27001 و ISO 27017 و ISO 27018، التي تتحقق بشكل مستقل من ممارساته الأمنية. يتم تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين، مما يضمن حماية المعلومات التي تخزنها في ClickUp من الوصول غير المصرح به.

🎖️ الميزة الاستراتيجية: ClickUp تراقب الأمان باستمرار. تراقب المنصة الأمان والأداء على مدار الساعة طوال أيام السنة وتجري تقييمات آلية للمخاطر بشكل مستمر. كما تعمل مع أطراف ثالثة مستقلة لإجراء اختبارات اختراق منتظمة.

أنشئ مخرجات الذكاء الاصطناعي دون تصدير البيانات الحساسة

ClickUp Brain ليس روبوت دردشة منفصل أو مكون إضافي. إنه مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج الذي يفهم مهامك ووثائقك ودردشاتك وبيانات مشروعك كعمل تمتلكه وتسيطر عليه بالفعل.

بدلاً من تصدير البيانات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية وتكرار المعلومات الحساسة، يستخدم ClickUp Brain الهيكل والمحتوى الفعليين لمساحة العمل الخاصة بك لإنشاء مخرجات.

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain بالطرق التالية:

قم بصياغة تقارير منظمة ورسائل سريعة ورسائل بريد إلكتروني وحتى منشورات مدونة بنبرة واضحة وتنسيق واضح.

قم بإنشاء أوصاف المهام والمهام الفرعية وملخصات الاجتماعات من مطالبات بلغة بسيطة

اطرح أسئلة باللغة الطبيعية للحصول على رؤى دقيقة حول العمل من مختلف المهام والمستندات والمحادثات السابقة.

يمكنك تحويل مخرجات الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى مهام ClickUp، وتعيين المالكين والمواعيد النهائية والتبعيات، وتحويل الرؤى المدفوعة بالذكاء الاصطناعي إلى عمل مسؤول. علاوة على ذلك، استخدم الحقول المخصصة لالتقاط تفاصيل مثل الحالة أو مستوى المخاطر أو معلومات العميل، وقم بتعيين الأولويات لإبراز ما يحتاج إلى الاهتمام أولاً.

حوّل مخرجات الذكاء الاصطناعي إلى إجراءات مسؤولة من خلال تنظيم العمل وتحديد أولوياته باستخدام ClickUp Tasks.

بالنسبة للمحتوى الأطول، قم بتخزين مخرجات الذكاء الاصطناعي في ClickUp Docs واجعلها قابلة للبحث أو اربطها مباشرة بالعمل الذي تدعمه.

💡 نصيحة احترافية: عند مشاركة مستندات ClickUp، يمكنك التحكم بدقة في من يمكنه رؤيتها وتحريرها. يمكنك الاحتفاظ بمستند خاص ومشاركته فقط مع أشخاص أو فرق معينة، أو فتحه للجميع في مساحة العمل الخاصة بك، أو دعوة متعاونين خارجيين عبر البريد الإلكتروني أو الروابط. يمكنك أيضًا الجمع بين أذونات محددة ومفتاح Protect Doc لمنع التعديلات العرضية أو غير المصرح بها، مما يساعد في الحفاظ على سياسات الشركة وإجراءات التشغيل القياسية آمنة ودون تغيير.

امنع انتشار الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp BrainGPT

يوسع ClickUp Brain MAX قدرات الذكاء الاصطناعي السياقي لـ ClickUp إلى رفيق سطح مكتب قوي يقلل من انتشار الذكاء الاصطناعي ويوحد العمل الذكي. بدلاً من التنقل بين أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة، يمكنك البحث وإنشاء محتوى من بيئة واحدة خاضعة للرقابة ومثبتة في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك.

قم بصياغة المحتوى وتحليل المعلومات مباشرةً داخل سير عملك باستخدام ClickUp BrainMAX

ستحصل أيضًا على:

بحث الذكاء الاصطناعي للمؤسسات: ابحث في ClickUp والويب والتطبيقات المتصلة مثل Google Drive و Figma و GitHub و SharePoint من مكان واحد للعثور على المهام والمستندات والملفات والتفاصيل المهمة على الفور.

الإجراءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: استخدم استعلامات اللغة الطبيعية لتلخيص المستندات أو إنشاء المهام أو جدولة الاجتماعات أو إنشاء المحتوى أو نشر التحديثات مباشرةً داخل ClickUp.

تحويل الكلام إلى نص : أملي المهام والرسائل وطلبات البحث دون استخدام اليدين بينما يقوم BrainMAX بتدوينها وتنفيذها في الوقت الفعلي. أملي المهام والرسائل وطلبات البحث دون استخدام اليدين بينما يقوم BrainMAX بتدوينها وتنفيذها في الوقت الفعلي.

نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي: يمكنك الوصول إلى العديد من نماذج LLM واختيار ما يناسبك منها، مثل ClickUp Brain وChatGPT وClaude وDeepSeek وGemini، بناءً على حالة الاستخدام الخاصة بك.

تدعم ClickUp قدرات الذكاء الاصطناعي لديها بإدارة واضحة للبيانات وضمانات قابلة للتنفيذ. المنصة حاصلة على شهادة ISO 42001، وهي معيار عالمي لإدارة الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وآمن. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم تدريب ClickUp AI على البيانات من مساحة العمل الخاصة بك، كما أن اتفاقيات الترخيص مع شركاء الذكاء الاصطناعي تحظر صراحةً استخدام بيانات العملاء لتدريب النماذج.

أتمتة العمل باستخدام Super Agents، دون فقدان السيطرة

ClickUp AI Super Agents هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك، وتستخدم سياق المشروع الحقيقي للمساعدة في دفع العمل إلى الأمام.

يمكنك التفاعل مع Super Agents كما لو كنت تتفاعل مع زميل في الفريق. قم بتعيين المهام لهم، أو @الإشارة إليهم في المحادثات، أو اطلب منهم تجميع المستندات ومتابعة العمل تلقائيًا.

أتمتة الأعمال الروتينية وتعاون مع زملائك في فريق الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على التحكم الكامل في الأذونات والإشراف.

تعمل Super Agents تحت سيطرة بشرية مباشرة مع حدود محددة بوضوح. عند إنشاء واحدة، يمكنك تكوين كيفية تفاعلها مع مساحة العمل الخاصة بك (بما في ذلك الأدوات التي يمكنها استخدامها).

يمكن لأي شخص لديه إذن لإدارة الوصول تحديث هذا التكوين في أي وقت وضمان الإشراف المستمر. بينما يتلقى Super Agents تلقائيًا بيانات مساحة العمل العامة للبقاء على اطلاع دائم، يجب منح الوصول إلى مناطق محددة أو حساسة بشكل صريح.

💡 نصيحة احترافية: راجع وصول Super Agent من خلال أدوار مساحة العمل الحالية لديك للحفاظ على سيطرة محكمة ويمكن التنبؤ بها. قم بإدارة الوصول على مستوى الأعضاء بعناية: يمكن للأعضاء والمسؤولين والمالكين إنشاء وتشغيل وإدارة Super Agents العامة بشكل افتراضي، لذا قم بمراجعة من يشغل هذه الأدوار بانتظام.

حماية البيانات الخاصة تلقائيًا: اعتمد على الأذونات القائمة على الأدوار لإخفاء أي معلومات في ملف تعريف Super Agent لا يحق للمستخدمين عرضها.

أفضل ميزات ClickUp

سجل الاجتماعات بسهولة: استخدم استخدم ClickUp AI Notetaker لإنشاء ملخصات وعناصر عمل تظل مرتبطة بالمهام والمستندات في مساحة العمل الخاصة بك.

تعاون بصريًا مع ضوابط الأمان: قم بالعصف الذهني والتخطيط في قم بالعصف الذهني والتخطيط في ClickUp Whiteboards التي ترث أذونات مساحة العمل وتبقى مرتبطة بالعمل

حافظ على سياق المحادثات: تواصل عبر تواصل عبر ClickUp Chat داخل مساحة العمل الخاصة بك بدلاً من الاعتماد على أدوات الدردشة المستقلة التي تفصل السياق وتعرّض الأمان للخطر.

مراقبة العمل بأمان: احصل على رؤى في الوقت الفعلي من خلال احصل على رؤى في الوقت الفعلي من خلال لوحات معلومات ClickUp مع فرض الوصول إلى البيانات الحساسة بناءً على الدور الوظيفي.

قيود ClickUp

قد يستغرق المستخدمون الجدد بعض الوقت للتعود على مجموعة الميزات الواسعة التي يوفرها هذا البرنامج.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 11,080 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4540 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أنا أقدر حقًا ابتكارات ClickUp المستمرة وكيفية اعتمادها الشديد على الذكاء الاصطناعي. يعد AI Super Agent أداة قوية تتيح لك تكوين المهام الروتينية بسرعة كبيرة. كما أجد القوالب مفيدة أثناء عملية الإعداد، على الرغم من أن الإعداد الصحيح يتطلب الكثير من الوقت والجهد.

أنا أقدر حقًا ابتكارات ClickUp المستمرة وكيفية اعتمادها الشديد على الذكاء الاصطناعي. يعد AI Super Agent أداة قوية تتيح لك تكوين المهام الروتينية بسرعة كبيرة. كما أجد القوالب مفيدة أثناء عملية الإعداد، على الرغم من أنها تتطلب الكثير من الوقت والجهد لإعدادها بشكل صحيح.

👀 هل تعلم؟ وفقًا لتقرير حالة أمن الذكاء الاصطناعي الصادر عن Acuvity، لا تزال 70% من المؤسسات تفتقر إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي المُحسّنة. ووجد التقرير نفسه أن 38% من المؤسسات تذكر أمن وقت تشغيل الذكاء الاصطناعي باعتباره أكبر تحدٍ أمني يواجه الذكاء الاصطناعي في المؤسسات.

2. Lumo (الأفضل للذكاء الاصطناعي الذي يضع الخصوصية في المقام الأول دون تسجيل البيانات أو تدريب النماذج)

عبر Lumo

تم تطوير Lumo من قبل الفريق الذي يقف وراء Proton Mail و Proton Drive، وهو مساعد ذكاء اصطناعي يتعامل مع مهام مثل الكتابة والتلخيص والتحليل.

صممت Proton هذه الأداة لتعمل دون جمع بياناتك. فهي لا تسجل محادثاتك ولا تعيد استخدام التفاعلات لأغراض التخصيص. كما أن المنصة لا يمكنها رؤية ما تطلبه أو ما يرد به المساعد، ولا تستخدم بياناتك أبدًا لإنشاء ملفات تعريف أو تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

يتم حفظ المحادثات بتشفير لا يمكن الوصول إليه، بحيث لا يمكن فك تشفيرها إلا من خلال جهازك. ونظرًا لأن الأداة مفتوحة المصدر بالكامل، يمكنك أنت أو فريق الأمان لديك مراجعة الكود بشكل مستقل، مما يعزز الثقة في أن حماية الخصوصية مدمجة في النظام نفسه.

أفضل ميزات Lumo

ابدأ الدردشة على الفور دون تسجيل الدخول أو إنشاء حساب، حتى يظل الوصول سريعًا وسلسًا.

توافق مع المتطلبات التنظيمية مثل GDPR و HIPAA، مدعومة بشهادات ISO 27001 و SOC 2 من Proton.

حافظ على سرية البيانات بالكامل من خلال منع مشاركة المحادثات مع أطراف ثالثة أو مزودي الذكاء الاصطناعي الخارجيين.

قيود Lumo

قد ينتج عنه نتائج غير متسقة للحسابات الدقيقة، حيث تعطي الاستفسارات المتكررة إجابات مختلفة لنفس المدخلات

أسعار Lumo

مجاني

بالإضافة إلى: 12.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Lumo

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lumo؟

يقول أحد مستخدمي Reddit:

لقد استخدمت Lumo AI في الأبحاث. إنه ذكاء اصطناعي قوي جدًا لهذا الغرض. لكنني أستخدمه مع Mistral. طلبت منه تفصيل الموضوعات التي أردت معرفة المزيد عنها بعد توجيهه بتعليمات مفصلة، ووجدت أنه كان مباشرًا وواضحًا.

لقد استخدمت Lumo AI في الأبحاث. إنه ذكاء اصطناعي قوي جدًا لهذا الغرض. لكنني أستخدمه مع Mistral. طلبت منه تفصيل الموضوعات التي أردت معرفة المزيد عنها بعد توجيهه بتعليمات مفصلة، ووجدت أنه كان مباشرًا وواضحًا.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب مجانية لسياسات وإجراءات الشركة لمساعدة الموظفين على التنقل بفعالية في مكان العمل

3. Duck. ai (الأفضل للمحادثات المجهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي والملخصات السريعة دون حسابات أو تتبع)

Duck. ai هو روبوت دردشة مجاني يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويركز على الخصوصية، أطلقته DuckDuckGo في عام 2025. يتيح لك التفاعل مع العديد من نماذج اللغة الكبيرة مثل GPT-4o mini وClaude 3. 5 Haiku وLlama 4، مع ضمان عدم حفظ أو استخدام مطالباتك لتدريب النماذج.

يمكنك استخدام الأداة لإنشاء إجابات وتلخيص النصوص دون إنشاء حساب أو ربط أي هوية شخصية. على عكس الأدوات التقليدية التي تخزن المحادثات على خوادم بعيدة، يحتفظ Duck.ai بالمحادثات الحديثة محليًا على جهازك، بحيث يمكنك حذفها في أي وقت.

يتضمن Duck. ai أيضًا عناصر تحكم مدروسة في الخصوصية من أجل ملاءمة السياق. يتيح لك زر التبديل الاختياري "استخدام الموقع التقريبي" مشاركة بيانات الموقع على مستوى المدينة فقط مع مزودي النماذج. يظل موقعك الدقيق وعنوان IP مخفيين، ويتم إيقاف تشغيل الإعداد افتراضيًا لمنحك التحكم الكامل في إدارة البيانات.

أفضل ميزات Duck.ai

ثبّت المحادثات المهمة عن طريق الاحتفاظ بخمس محادثات في أعلى قائمة المحادثات الحديثة للوصول السريع إليها وحمايتها من الحذف بواسطة زر Fire Button.

حسّن سياق الاستجابة من خلال مشاركة تفاصيل محدودة بحيث تتبع الإجابات الوحدات والتواريخ والمناطق الزمنية الصحيحة.

قم بتخزين بيانات الجلسة مؤقتًا في ذاكرة تخزين مؤقتة مشفرة لمدة تصل إلى 15 دقيقة للتعافي من مشكلات الاتصال، ثم احذفها نهائيًا.

قيود Duck.ai

قد تقدم الأداة استجابات أقل تخصيصًا وأقل صلة بالموضوع، مما يتطلب إدخال معلومات إضافية للحصول على النتيجة المرجوة.

أسعار Duck.ai

مجاني

الاشتراك: 9.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Duck.ai

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📮 ClickUp Insight: 53٪ من المؤسسات ليس لديها حوكمة للذكاء الاصطناعي أو لديها فقط إرشادات غير رسمية. وعندما لا يعرف الناس أين تذهب بياناتهم — أو ما إذا كانت الأداة قد تخلق مخاطر تتعلق بالامتثال — فإنهم يترددون. إذا كانت أداة الذكاء الاصطناعي خارج نطاق الأنظمة الموثوقة أو كانت ممارساتها المتعلقة بالبيانات غير واضحة، فإن الخوف من "ماذا لو لم تكن آمنة؟" كافٍ لوقف اعتمادها على الفور. هذا ليس هو الحال مع بيئة ClickUp الآمنة والخاضعة للرقابة الكاملة. يتوافق ClickUp AI مع GDPR و HIPAA و SOC 2، ويحمل شهادة ISO 42001، مما يضمن خصوصية بياناتك وحمايتها وإدارتها بشكل مسؤول. يُحظر على مزودي الذكاء الاصطناعي الخارجيين تدريب أو الاحتفاظ بأي بيانات لعملاء ClickUp، ويتم تشغيل الدعم متعدد النماذج بموجب أذونات موحدة وضوابط خصوصية ومعايير أمان صارمة. هنا، تصبح إدارة الذكاء الاصطناعي جزءًا من مساحة العمل نفسها، بحيث يمكن للفرق استخدام الذكاء الاصطناعي بثقة، دون مخاطر إضافية.

4. Quill Meetings (الأفضل لنسخ محاضر الاجتماعات الخاصة التي تعمل بالكامل على جهازك)

عبر Quill Meetings

إذا كنت تبحث عن ذكاء اصطناعي للاجتماعات لا يرسل محادثاتك إلى أنظمة خارجية، فإن Quill يقدم حلاً يضع الخصوصية في المقام الأول.

يقوم بتدوين المناقشات في الوقت الفعلي وتحويلها إلى ملخصات منظمة وبنود متابعة، مما يساعد فريقك على تسجيل القرارات دون الاعتماد على تدوين الملاحظات يدويًا.

بدلاً من الانضمام إلى الاجتماعات كروبوت أو توجيه الصوت عبر بيئات متعددة السحابة، يعمل Quill بالكامل على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي. بالإضافة إلى ذلك، لا يغادر الصوت جهازك أبدًا، مما يحافظ على خصوصية المحادثات ويجعل الأداة مرنة للاجتماعات الشخصية أو حتى جلسات العصف الذهني الفردية.

تقوم الأداة أيضًا بالتقاط السياق المرئي تلقائيًا. عندما يشارك شخص ما شاشته أثناء اجتماع، تقوم الأداة بالتقاط لقطات شاشة وإضافة تلك المعلومات مباشرةً إلى ملاحظاتك.

أفضل ميزات Quill

ابحث عن الرؤى الرئيسية واظهرها باستخدام واجهة بسيطة تساعدك على العثور بسرعة على المعلومات المهمة وتمييزها.

احصل على ملخصات أسبوعية واقتراحات للتحسين إلى جانب قائمة واضحة بالمشاريع التي تتطلب متابعة.

استخرج المقاييس من المحادثات إلى جداول منظمة وقم بإنشاء محتوى للبودكاست أو العروض التقديمية أو المحاضرات.

قيود Quill

نظرًا لأن Quill يعمل على جهازك، فإن الأداء يعتمد على أجهزتك وقد يتباطأ على الأجهزة القديمة.

أسعار Quill

مجاني

Lite: 7.99 دولار شهريًا

غير محدود: 19.99 دولارًا شهريًا

الفرق: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد شهريًا

تقييمات ومراجعات Quill

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Quill؟

يقول أحد مستخدمي G2:

بصفتي مستشارًا يتعامل مع العديد من مكالمات المؤسسين والمكالمات التنفيذية ومقابلات أبحاث العملاء، كان Quill Meetings أداة مهمة للغاية في إدارة جميع المتابعات والخطوات التالية. إن حقيقة أن كل شيء يتم التعامل معه محليًا يضمن الخصوصية لعملائي، وهو أمر بالغ الأهمية عند التعامل مع استراتيجيات النمو الحساسة واستراتيجيات الدخول إلى السوق.

بصفتي مستشارًا يتعامل مع العديد من مكالمات المؤسسين والمكالمات التنفيذية ومقابلات أبحاث العملاء، كان Quill Meetings أداة مهمة للغاية في إدارة جميع المتابعات والخطوات التالية. إن حقيقة أن كل شيء يتم التعامل معه محليًا يضمن الخصوصية لعملائي، وهو أمر بالغ الأهمية عند التعامل مع استراتيجيات النمو الحساسة واستراتيجيات الدخول إلى السوق.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات إدارة البيانات لتبسيط سير عملك والتحكم في بياناتك

5. Standard Notes (الأفضل لتدوين الملاحظات بشكل آمن ومشفر وتخزين المعرفة على المدى الطويل)

عبر Standard Notes

Standard Notes هو تطبيق لتدوين الملاحظات مشفر من البداية إلى النهاية مصمم لتخزين المعرفة بشكل آمن وطويل الأمد. يمكنك البدء بنص عادي للكتابة دون تشتيت الانتباه وتوسيعه ليشمل نصًا منسقًا وجداول بيانات ومهام ومهام مطلوب إنجازها وعلامات تخفيض وكلمات مرور ورموز مميزة.

يتم تشفير جميع الملاحظات على جهازك قبل مزامنتها، مما يضمن أنك أنت فقط والمتعاونين المصرح لهم صراحةً يمكنهم الوصول إليها. يكمل سجل المراجعات طويل الأجل ويخدم كإلغاء غير محدود، مما يتيح لك إعادة زيارة واستعادة أي إصدار من الملاحظة من مسودتها الأولى.

لتعزيز حوكمة البيانات، توفر الأداة نسخًا احتياطية مشفرة لجميع الملاحظات الموجودة في صندوق الوارد الخاص بك عبر البريد الإلكتروني كل ليلة. كما تدعم المصادقة الثنائية باستخدام الرموز الزمنية لمنع تسرب البيانات وحماية المعلومات الحساسة.

أفضل ميزات Standard Notes

نظم الملاحظات بكفاءة عن طريق تثبيت الملاحظات المهمة أو نقل الملاحظات إلى سلة المهملات مع خيارات الاسترداد أو الحذف النهائي.

قم بقفل الملاحظات الفردية برمز مرور إضافي لإضافة طبقة حماية إضافية للمحتوى الحساس.

قم بتأمين الوصول إلى التطبيق باستخدام رمز مرور مخصص أو مصادقة بيومترية، مثل Face ID أو التعرف على بصمات الأصابع، لمنع العرض غير المصرح به.

قيود الملاحظات القياسية

قد تكون مزامنة الملاحظات وفك تشفيرها على الهاتف المحمول بطيئة في بعض الأحيان وقد تتسبب أحيانًا في تعطل التطبيق.

أسعار Standard Notes

قياسي: مجاني

الإنتاجية: 63 دولارًا في السنة

المحترفون: 84 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات Standard Notes

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Standard Notes؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يعجبني أنهم يضعون الخصوصية في المرتبة الأولى قبل أي شيء آخر من خلال قناتهم المشفرة عالية الأمان لمزامنة البيانات والملاحظات داخل الجهاز. وأحب أن لديهم أدوات للمطورين. توجد أداة المطورين هذه في المتصفحات، وهي موجودة أيضًا في هذا البرنامج. وهذا يعني أنه يمكنني التحقق من بعض التناقضات في الكود ومشكلات التصميم في ملاحظاتي.

يعجبني أنهم يضعون الخصوصية في المرتبة الأولى قبل أي شيء آخر من خلال قناتهم المشفرة عالية الأمان لمزامنة البيانات والملاحظات داخل الجهاز. وأحب أن لديهم أدوات للمطورين. توجد أداة المطورين هذه في المتصفحات، وهي موجودة أيضًا في هذا البرنامج. وهذا يعني أنه يمكنني التحقق من بعض التناقضات في الكود ومشكلات التصميم في ملاحظاتي.

👀 حقيقة مثيرة للاهتمام: وفقًا لتقرير "حالة الذكاء الاصطناعي في السحابة " الصادر عن Wiz، يكتسب الذكاء الاصطناعي المستضاف ذاتيًا زخمًا كبيرًا، حيث قفز اعتماد BERT من 49٪ إلى 74٪ على أساس سنوي بين أنواع النماذج الرائدة.

6. Tutanota (الأفضل للبريد الإلكتروني والتقويمات المشفرة من طرف إلى طرف للفرق التي تركز على الخصوصية)

عبر Tutanota

Tuta هي منصة بريد إلكتروني وتقويم مشفرة مصممة للفرق والأفراد الذين يحتاجون إلى أمان قوي دون التضحية بسهولة الاستخدام.

عندما ترسل بريدًا إلكترونيًا إلى مستخدمي Tuta الآخرين، يتم تطبيق التشفير من طرف إلى طرف تلقائيًا باستخدام التشفير غير المتماثل. بالنسبة للرسائل المرسلة خارج المنصة، لا يزال من الممكن تأمين رسائل البريد الإلكتروني باستخدام كلمة مرور مشتركة لمرة واحدة باستخدام التشفير المتماثل، والتي يستخدمها المستلم لفك تشفير الرسالة.

على مستوى البنية، تتبع الأداة نموذج المعرفة الصفرية وتستخدم التشفير ما بعد الكمومي. يحافظ هذا النهج على حماية بياناتك حتى في حالة تعرض الخوادم للاختراق ويساعد في حماية الاتصالات من التهديدات الإلكترونية الناشئة في المستقبل.

أفضل ميزات Tutanota

دعم العديد من الأسماء المستعارة للبريد الإلكتروني والمجالات المخصصة لإدارة الهويات والحفاظ على حضور احترافي

قم بتأمين حسابك باستخدام المصادقة الثنائية والتسجيل المجهول بدون أرقام هواتف أو تسجيل عناوين IP.

احمِ بياناتك من التصيد الاحتيالي وتأكد من الالتزام بسياسة الذكاء الاصطناعي لشركتك باستخدام المرشحات المدمجة ومانعات التتبع في Tuta Mail.

قيود Tutanota

لا يدعم المجلدات الفرعية لتنظيم البريد الإلكتروني، مما قد يؤدي إلى صندوق وارد أقل تنظيماً.

أسعار Tutanota

شخصي : مجاني ثوري: 3.60 يورو/شهر (4.18 دولار/شهر) أسطوري: 9.60 يورو/شهر (11.14 دولار/شهر)

مجاني

ثوري: 3.60 يورو شهريًا (4.18 دولار شهريًا)

الشرح: 9.60 يورو شهريًا (11.14 دولارًا شهريًا)

الأعمال : الأساسي: 7.20 يورو/مستخدم شهريًا (8.35 دولار/مستخدم شهريًا) المتقدم: 9.60 يورو/مستخدم شهريًا (11.14 دولار/مستخدم شهريًا) غير محدود: 14.40 يورو/مستخدم شهريًا (16.70 دولار/مستخدم شهريًا)

الأساسي: 7.20 يورو/مستخدم شهريًا (8.35 دولار/مستخدم شهريًا)

متقدم: 9.60 يورو/مستخدم شهريًا (11.14 دولار/مستخدم شهريًا)

غير محدود: 14.40 يورو/مستخدم شهريًا (16.70 دولار/مستخدم شهريًا)

مجاني

ثوري: 3.60 يورو شهريًا (4.18 دولار شهريًا)

الشرح: 9.60 يورو شهريًا (11.14 دولارًا شهريًا)

الأساسي: 7.20 يورو/مستخدم شهريًا (8.35 دولار/مستخدم شهريًا)

متقدم: 9.60 يورو/مستخدم شهريًا (11.14 دولار/مستخدم شهريًا)

غير محدود: 14.40 يورو/مستخدم شهريًا (16.70 دولار/مستخدم شهريًا)

تقييمات ومراجعات Tutanota

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tutanota؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

نستخدمه للتواصل بشكل سري مع مرضانا (تشفير من طرف إلى طرف). لقد أنشأنا صندوق بريد مشترك يتيح للعديد من الموظفين الوصول إلى سجل الاتصالات الكامل مع مرضانا. وهذا يجعل عملنا اليومي مريحًا للغاية.

نستخدمه للتواصل بشكل سري مع مرضانا (تشفير من طرف إلى طرف). لقد أنشأنا صندوق بريد مشترك يتيح للعديد من الموظفين الوصول إلى سجل الاتصالات الكامل مع مرضانا. وهذا يجعل عملنا اليومي مريحًا للغاية.

7. Skiff (الأفضل لتشفير البريد الإلكتروني والتعاون في المستندات مع حماية قوية للهوية)

عبر Skiff

تؤدي مشاركة رسائل البريد الإلكتروني والوثائق الحساسة من خلال أدوات تقوم بمسح المحتوى أو تتبع النشاط إلى خلق مخاطر غير ضرورية. يعالج Skiff هذه المشكلة من خلال توفير مساحة عمل آمنة مبنية على التشفير والتحكم من قبل المستخدم.

يطبق التشفير من طرف إلى طرف بشكل افتراضي، مما يجعل رسائل البريد الإلكتروني وخطوط الموضوع مرئية فقط للمستلمين المقصودين. توفر Skiff Pages نفس الحماية للمستندات، مما يتيح لك إنشاء المحتوى وتحريره ومشاركته في الوقت الفعلي مع الحفاظ على تشفيره بالكامل.

بفضل ميزات مثل النطاقات المخصصة والأسماء المستعارة للبريد الإلكتروني وحظر المتتبعين وتنظيم صندوق الواردات على أساس المجلدات، يمكنك التعاون بشكل احترافي مع الحفاظ على التحكم الكامل في طرق جمع البيانات والهوية.

أفضل ميزات Skiff

قم بمزامنة أحداث التقويم تلقائيًا عن طريق إضافة الدعوات وردود الدعوات والتحديثات مباشرة من صندوق الوارد الخاص بك في Skiff.

شارك الملفات بأمان باستخدام روابط مشفرة تحمي الوصول عند التعاون خارجيًا

قم بالمصادقة بشكل خاص باستخدام خيارات تسجيل الدخول القائمة على محفظة التشفير للتعاون والمشاركة

قيود Skiff

تقدم Skiff حاليًا دعمًا محدودًا للتكامل مع منصات البريد الإلكتروني التابعة لجهات خارجية.

أسعار Skiff

مجاني

أساسي: 4 دولارات شهريًا

المزايا: 10 دولارات شهريًا

الأعمال: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Skiff

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Skiff؟

يقول أحد مستخدمي G2:

التشفير من طرف إلى طرف والأمان التام وتجربة المستخدم الممتازة هي أفضل ميزات Skiff Mail. من إضافة الأسماء المستعارة وحظر المتتبعين إلى إضافة المرشحات أو المجالات المخصصة، يجعل Skiff Mail من السهل إدارة بريدك الإلكتروني للفرق.

التشفير من طرف إلى طرف والأمان التام وتجربة المستخدم الممتازة هي أفضل ميزات Skiff Mail. من إضافة الأسماء المستعارة وحظر المتتبعين إلى إضافة المرشحات أو المجالات المخصصة، يجعل Skiff Mail من السهل إدارة بريدك الإلكتروني للفرق.

👀 هل تعلم؟ ما يقرب من 50٪ من المؤسسات تتوقع حدوث خرق للبيانات بسبب أدوات الذكاء الاصطناعي. ويحدد 49٪ آخرون الذكاء الاصطناعي الخفي باعتباره ثاني أكبر تهديد للأمن، مما يؤكد مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي غير المدار.

8. Obsidian (الأفضل لإدارة المعرفة المحلية وقواعد المعرفة الشخصية)

عبر Obsidian

Obsidian هي منصة إدارة معرفة محلية مصممة للأشخاص الذين يرغبون في التحكم الكامل في معلوماتهم. يتم تخزين جميع الملاحظات كملفات Markdown عادية على جهازك، بدلاً من تخزينها في سحابة يسيطر عليها المورد، مما يمنحك تحكمًا مباشرًا في إدارة البيانات.

يمكنك ربط الملاحظات عبر المفاهيم والأشخاص والأماكن والكتب والأفكار لبناء نظام معرفي شخصي ينمو بشكل طبيعي بمرور الوقت. يعرض الرسم البياني التفاعلي هذه الروابط بصريًا، مما يساعدك على اكتشاف أنماط قد لا تلاحظها بخلاف ذلك.

بالنسبة للفرق، توفر الأداة تحكمًا دقيقًا في المزامنة والتعاون. اختر بالضبط الملفات والتفضيلات التي تريد مزامنتها عبر الأجهزة، مع الحفاظ على خصوصية المحتويات الأخرى. تتيح الملفات المشتركة التعاون دون نقل جميع البيانات إلى نظام مركزي، مما يحافظ على حدود واضحة حول المحتويات الحساسة.

أفضل ميزات Obsidian

تتبع التغييرات بمرور الوقت باستخدام سجل الإصدارات المدمج الذي يتيح لك مراجعة واستعادة التعديلات لكل ملاحظة (حتى عام واحد من السجل).

اعمل دون اتصال بالإنترنت وقم بالمزامنة لاحقًا عن طريق تحرير ملاحظاتك دون اتصال بالإنترنت، ثم دمج التغييرات تلقائيًا عند عودتك إلى الاتصال بالإنترنت.

نظم أفكارك بصريًا باستخدام Canvas للعصف الذهني والتخطيط باستخدام الملاحظات والوسائط والمحتوى المضمن على الويب.

قيود Obsidian

لا تسمح الخطة المجانية بالتعاون في الوقت الفعلي، ويتطلب الاستخدام الفعال الإلمام بـ Markdown.

أسعار Obsidian

مجاني

المزامنة: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

النشر: 10 دولارات شهريًا لكل موقع

تقييمات ومراجعات Obsidian

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Obsidian؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

يقلل نموذج الخزينة المحلية من زمن الاستجابة ويزيل القلق من تسرب البيانات، ومع ذلك، باستخدام Obsidian Sync، يمكنني متابعة العمل من حيث توقفت على أي جهاز. تحافظ البنية المحلية أولاً على كل الملاحظات على جهازي، لذا فهي سريعة للغاية وأقل عرضة للتهديدات الأمنية.

يقلل نموذج الخزينة المحلية من زمن الاستجابة ويزيل القلق من تسرب البيانات، ومع ذلك، باستخدام Obsidian Sync، يمكنني متابعة العمل من حيث توقفت على أي جهاز. تحافظ البنية المحلية أولاً على كل الملاحظات على جهازي، لذا فهي سريعة للغاية وأقل عرضة للتهديدات الأمنية.

9. SimpleLogin (الأفضل لحماية هوية البريد الإلكتروني وتقليل التتبع باستخدام أسماء مستعارة آمنة)

عبر SimpleLogin

إذا كنت تريد تقليل تتبع البريد الإلكتروني وتعرض البيانات، فإن SimpleLogin هي أداة مفتوحة المصدر لتغيير اسم المستخدم البريدي المصممة للمساعدة في حماية صندوق الوارد الرئيسي الخاص بك.

وهي تعمل عن طريق إنشاء أسماء مستعارة للبريد الإلكتروني تقوم بإعادة توجيه الرسائل إلى عنوان بريدك الإلكتروني الحقيقي. وهذا يتيح لك التسجيل في الأدوات والخدمات دون الكشف عن هويتك الحقيقية.

يمكن إيقاف كل عنوان مستعار أو حذفه أو إعادة تنشيطه على الفور، وهو أمر مفيد بشكل خاص إذا بدأ العنوان المستعار في تلقي رسائل غير مرغوب فيها أو ظهر في خرق للبيانات. يمكنك أيضًا الرد على رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من عنوان مستعار لمنع الرسائل غير المرغوب فيها والتصيد الاحتيالي مع الحفاظ على تدفق الاتصالات بالكامل.

مع تمكين دعم PGP، تقوم الأداة بتشفير رسائل البريد الإلكتروني الواردة باستخدام مفتاح PGP الخاص بك قبل إعادة توجيهها إلى صندوق البريد الخاص بك. وهذا يضمن أنك وحدك من يمكنه فك تشفير الرسائل وقراءتها.

أفضل ميزات SimpleLogin

قم بتوجيه الأسماء المستعارة إلى عدة صناديق بريد عن طريق إضافة صناديق بريد موجودة واختيار المكان الذي يجب أن يقوم كل اسم مستعار بإعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني إليه.

عزز أمان الحساب من خلال تمكين المصادقة الثنائية باستخدام TOTP و/أو WebAuthn (FIDO) للحماية من الوصول غير المصرح به.

أحضر نطاقاتك الخاصة لإنشاء أسماء مستعارة للعلامة التجارية مثل contact@your-domain. com أو hi@your-domain. com مع الحفاظ على إخفاء صندوق الوارد الرئيسي الخاص بك.

قيود SimpleLogin

لا يمكن مشاركة النطاقات المخصصة مع مستخدمين آخرين، مما يحد من إدارة الأسماء المستعارة بين أفراد العائلة أو الفرق.

أسعار SimpleLogin

مفتوح المصدر

مجاني

الاشتراك المميز: 4 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات SimpleLogin

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SimpleLogin؟

يقول أحد مستخدمي Reddit:

أستخدمه في كل شيء منذ عدة أشهر ولم أواجه أي مشاكل. أستخدم أيضًا عدة أسماء نطاقات مخصصة للاسم المستعار. إنه رائع.

أستخدمه في كل شيء منذ عدة أشهر ولم أواجه أي مشاكل. أستخدم أيضًا عدة أسماء نطاقات مخصصة للاسم المستعار. إنه رائع.

10. Protecto (الأفضل لحماية بيانات المؤسسات وإدارتها عند استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي)

عبر Protecto

Protecto AI هي طبقة حماية بيانات على مستوى المؤسسات موجودة بين أنظمة التشغيل ونماذج الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها.

يقوم تلقائيًا بتحديد المعلومات الشخصية والمعلومات الصحية والمعلومات المتعلقة ببطاقات الدفع وغيرها من المعلومات التجارية السرية في مستنداتك ومجموعات البيانات الخاصة بك. بناءً على السياسات التي تحددها، يمكنه إخفاء العناصر الحساسة أو حجبها أو تمييزها أو حظرها حسب الحاجة.

يتم تمكين هذا المستوى من التحكم من خلال التحكم في الوصول المستند إلى السياق (CBAC). تقوم الأداة بتقييم من يقوم بطلب الذكاء الاصطناعي والسياق الذي يتم فيه استخدام البيانات، مما يتيح لك تطبيق قواعد دقيقة بشكل متسق عبر البيئات المعقدة.

بفضل الترميز الحتمي وإخفاء البيانات مع الحفاظ على التنسيق، تظل بنية بياناتك سليمة بحيث تظل نماذج الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج مخرجات دقيقة وذات مغزى دون الوصول إلى القيم الحقيقية.

أفضل ميزات Protecto

امتثل للوائح الخصوصية مثل HIPAA وGDPR وDPDP وCPRA من خلال إخفاء المعلومات الشخصية والتحكم في الوصول إلى البيانات الحساسة.

قم بتحليل البيانات ونمذجتها بأمان باستخدام مجموعات بيانات مقنعة دون الكشف عن المعلومات الحساسة

استبدل المعلومات الشخصية والمعلومات الصحية المحمية برموز آمنة لدعم التحليلات وتطوير الذكاء الاصطناعي والمشاركة وإعداد التقارير مع تقليل المخاطر.

قيود Protecto

قد يتطلب التعامل مع البيانات الخاصة بمجال معين أو البيانات المسجلة الملكية مخططات مخصصة وضبطًا

أسعار Protecto

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Protecto

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

اجمع تنفيذ الذكاء الاصطناعي الذي يضع الخصوصية في المقام الأول تحت نظام واحد آمن مع ClickUp

يعمل الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل عندما يتناسب بشكل طبيعي مع طريقة عملك ويظل خاضعًا للرقابة من البداية إلى النهاية. بالنسبة للفرق التي تهتم بالخصوصية، تشكل أدوات الذكاء الاصطناعي المتفرقة مخاطر أمنية وتوسعًا في استخدام الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، يوفر ClickUp ذكاءً اصطناعيًا سياقيًا يعمل مباشرةً داخل مساحة العمل الخاصة بك، حيث توجد بالفعل أذونات وحوكمة البيانات. من إنشاء المخرجات باستخدام ClickUp Brain إلى العمل عليها من خلال BrainMAX و Super Agents، تظل كل تفاعلات الذكاء الاصطناعي محصورة داخل نظام تسجيل آمن.

لا تُستخدم بياناتك في تدريب النماذج وتظل خاضعة لضوابط وصول واضحة ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ومعيار SOC 2 ومعيار ISO 42001.

هل أنت مستعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي دون أن تفقد السيطرة على بياناتك؟ ابدأ في استخدام ClickUp اليوم مجانًا ودمج عملك والذكاء الاصطناعي في مساحة عمل آمنة واحدة.

الأسئلة الشائعة

لا توفر أي من نماذج LLM الخصوصية بشكل افتراضي. تعتمد الخصوصية على كيفية نشر النموذج وإدارته وتقييده. النهج الأكثر أمانًا هو استخدام نماذج LLM من خلال منصة خاضعة للرقابة مثل ClickUp. فهي لا تستخدم بياناتك للتدريب، ولا تحتفظ بها بعد المعالجة، وتفرض الوصول من خلال أذونات قوية لمساحة العمل ومعايير الامتثال التنظيمي.

تتميز أداة الذكاء الاصطناعي التي تراعي الخصوصية بإدارة واضحة للبيانات، بحيث تعرف بالضبط المعلومات التي يتم جمعها وكيفية استخدامها. لا يتم استخدام بياناتك لتدريب النماذج ما لم تسمح بذلك صراحةً. وتتميز الأداة بضوابط أمان قوية، بما في ذلك التشفير، وضوابط الوصول القائمة على الأدوار، وسجلات التدقيق، والامتثال للمعايير التنظيمية المعترف بها. تتبع الأداة أيضًا ممارسات تقليل البيانات من خلال جمع ما هو ضروري فقط ومنحك التحكم الكامل في حذف بياناتك عند الحاجة.

نعم، يمكن لبعض أدوات الذكاء الاصطناعي التدريب على بيانات شركتك، ولكن ما إذا كانت ستفعل ذلك أم لا يعتمد كليًا على سياسة البيانات الخاصة بالأداة وإعداداتك. لا تستخدم أدوات إدارة الخصوصية بياناتك للتدريب بشكل افتراضي وتتطلب موافقة صريحة. إذا كانت الأداة تتدرب على بيانات العملاء تلقائيًا أو تخفي ذلك وراء مصطلحات غامضة، فهي غير مناسبة للفرق التي تركز على الخصوصية.

ليس بشكل افتراضي، ولكن أدوات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات عادةً ما توفر ضوابط أمان أقوى من أدوات المستهلكين. غالبًا ما تتضمن أدوات حوكمة النماذج هذه التشفير، وضوابط الوصول القائمة على الأدوار، وسجلات التدقيق، وتسجيل الدخول الأحادي (SSO)، والامتثال للوائح الخصوصية مثل SOC 2 أو GDPR. كما أنها توفر ضوابط إدارية وعزلًا للبيانات بشكل أفضل. ومع ذلك، فإن كونها "مؤسسية" لا يضمن الخصوصية تلقائيًا. لا يزال عليك مراجعة سياسات البيانات وممارسات التدريب الخاصة بالأداة قبل استخدامها مع بيانات شركتك.

في بعض الحالات، نعم. إذا كنت تعمل في قطاع خاضع للتنظيم مثل الرعاية الصحية أو الخدمات المالية أو القانونية، فقد تنطوي أدوات الذكاء الاصطناعي العامة على مخاطر تتعلق بالامتثال وتعرض البيانات. وذلك لأن العديد من الأدوات المخصصة للمستهلكين قد تستخدم البيانات لتحسين النماذج أو تفتقر إلى ضوابط وصول صارمة. يجب على الفرق الخاضعة للتنظيم استخدام أدوات حوكمة الذكاء الاصطناعي التي توفر سياسات بيانات واضحة، ولا تتضمن تدريبًا افتراضيًا على النماذج، وتوفر إجراءات أمنية قوية، ودعمًا للامتثال يتوافق مع متطلبات قطاعها.

الطريقة الأكثر أمانًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل هي التعامل معه كأي نظام آخر يعالج البيانات التجارية الحساسة. اختر موردين لديهم سياسات بيانات شفافة وشروط احتفاظ واضحة ولا يقومون بتدريب النماذج على بياناتك دون موافقة صريحة. قم بتنفيذ ضوابط الوصول القائمة على الأدوار، واتبع مبدأ أقل الامتيازات، وشارك فقط الحد الأدنى من المعلومات الضرورية. والأهم من ذلك، ضع إرشادات داخلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي حتى يفهم الجميع ما هو مسموح وما هو غير مسموح.