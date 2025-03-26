أفضل 10 بدائل لـ Granola AI للتحقق منها في عام 2025

Granola AI هي عبارة عن مفكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز إنتاجية الاجتماعات من خلال مزج الملاحظات التي يكتبها المستخدم مع التدوينات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي. وهي تُنشئ ملخصات مخصصة، وتوفر السياق، وتركز على الخصوصية من خلال تجنب الروبوتات المتطفلة.

على الرغم من نقاط القوة التي يتمتع بها Granola AI، إلا أن له بعض القيود. أبلغ بعض المستخدمين عن وجود مشكلات في التعرف على مكبرات الصوت، ونقص في تسجيل الفيديو، ودعم محدود للمنصة (حاليًا لنظام Mac فقط). ويجد آخرون أن منحنى التعلُّم للميزات الجديدة حاداً، كما أن عدم وجود تطبيقات للأجهزة المحمولة يقيد الاستخدام أثناء التنقل.

إذا كنت تواجه أيضًا مشكلات مماثلة وتتطلع إلى التبديل من Granola، فقد قمنا بعمل الأساس. في هذا الدليل، سوف نناقش أفضل 10 بدائل للذكاء الاصطناعي من Granola لجعل اجتماعاتك أكثر إنتاجية.

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي نظرة عامة سريعة على أفضل 10 بدائل للذكاء الاصطناعي من Granola في عام 2025: : الأفضل لتدوين الملاحظات والاجتماعات المتكاملة ClickUp: الأفضل لتدوين الملاحظات والاجتماعات المتكاملة الذكاء الاصطناعي الأفضل للنسخ الآمن للاجتماعات Fathom: الأفضل لرؤى الاجتماعات الآلية وتكامل إدارة علاقات العملاء Otter. ai: الأفضل للنسخ في الوقت الحقيقي وتحليل الاجتماعات المتعددة MeetGeek. ai: الأفضل لاستخراج عناصر الإجراءات من ملاحظات الاجتماعات أفوما الأفضل لذكاء المبيعات وتحليلات المحادثة tl;dv: الأفضل لترجمة ملاحظات الاجتماعات بلغات متعددة ودبيكر: الأفضل للمساعدة غير المحدودة في الوقت الفعلي للاجتماعات جوقة الذكاء الاصطناعي الأفضل لتحليل تفاعلات العملاء كريسب الأفضل لإلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي والنسخ المباشر

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Granola AI؟

عند البحث عن بدائل Granola AI، من المهم التركيز على الميزات التي تعزز إنتاجيتك حقًا وتناسب سير عملك. إليك ما يجب مراعاته بالنسبة لتطبيقات تدوين الملاحظات:

📌 سهولة الاستخدام: ابحث عن تطبيق يبدو بديهيًا منذ البداية. يمكن للواجهة الواضحة والتنقل المباشر لالتقاط الملاحظات أن يُحدثا فرقًا كبيرًا

📌مزامنة موثوقة عبر الأجهزة: يجب أن تكون ملاحظاتك متاحة في كل مكان، سواء كان هاتفًا أو كمبيوتر محمولاً أو جهازًا لوحيًا. احرص على مزامنة التطبيق بسلاسة دون فقدان البيانات أو التسبب في تأخيرها

📌بحث وتنظيم قويان: يجب أن يساعدك التطبيق الجيد لتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي في العثور على الملاحظات بسرعة. ابحث عن العلامات الذكية والبحث المتقدم مع الفلاتر وأنظمة المجلدات التي تحافظ على كل شيء مرتبًا

📌الخصوصية والأمان: اختر تطبيقًا ذا تشفير قوي وسياسات خصوصية واضحة للحفاظ على أمان بياناتك

📌 خيارات التخصيص: كل شخص يعمل بشكل مختلف ويستخدم أدوات تعاون واتصال مختلفة. يجب أن تتيح لك أفضل بدائل Granola AI تخصيص القوالب أو سير العمل لتتناسب مع متطلباتك الشخصية

أفضل 10 بدائل لـ Granola AI

لا داعي للتنازل عن قيود Granola AI Notetaker؛ إليك بعض بدائل Granola AI:

1. ClickUp (الأفضل لتدوين الملاحظات والاجتماعات المتكاملة)

احصل على نصوص قابلة للبحث باستخدام مزيج ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain

هل تتنقل بين تطبيقات مختلفة للاجتماعات والملاحظات والمهام؟ يؤدي ذلك إلى عدم الكفاءة وفقدان الإنتاجية وتشتت المعلومات.

ClickUp،تطبيق كل شيء للعمل، يجمع بين تدوين الملاحظات وإدارة المهام والتعاون بين أعضاء الفريق - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

مُدوِّن الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

يعمل مُدوِّن ملاحظات الذكاء الاصطناعي من ClickUp بمثابة مساعدك الشخصي للاجتماعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يلتقط المناقشات ويلخصها وينظمها بسهولة. يقوم بتسجيل محاضر الاجتماعات ، ويستخلص الأفكار الرئيسية، وينشئ قوائم مهام قابلة للتنفيذ.

وأفضل ما في الأمر أنها تتكامل بسلاسة مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams، مما يجعلها رفيقك المثالي في الاجتماعات.

أتمتة إنشاء النصوص والملخصات وعناصر الإجراءات باستخدام أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

ClickUp Docs

والأكثر من ذلك؟ يمكنك الحصول على التسجيل الكامل للاجتماع والنص الكامل للاجتماع حتى تتمكن من إعادة النظر في مكالمتك في أي وقت للحصول على سياق مفصل! يتم تخزين جميع التسجيلات والملاحظات بدقة في مستندات ClickUp Docs الخاصة، حيث يمكنك وضع علامات عليها وتنسيقها ومشاركتها حسب الحاجة.

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك:

تنسيق الملاحظات لسهولة القراءة بشكل أفضل

استخدم الربط ثنائي الاتجاه لربط الملاحظات بالمهام

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي

إدارة تسجيلات الاجتماعات والملاحظات والملخصات والملاحظات في ClickUp Docs

ClickUp Brain

قم بإقران ذلك مع ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يرتقي بتدوين الملاحظات إلى مستوى آخر. يمكنه تلخيص نصوص الاجتماعات الطويلة إلى نقاط عمل موجزة، وإنشاء مهام ومهام فرعية من ملاحظات الاجتماع، وإعادة تنسيق الملاحظات لتحسين هيكلها ووضوحها، وحتى ترجمة ملاحظات الاجتماع.

لخص ملاحظاتك ونقحها وحافظ على تنظيم كل شيء باستخدام ClickUp Brain

تعمل هذه الميزات المتقدمة الممزوجة بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي على تحويل ملاحظات اجتماعاتك إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعزز الإنتاجية.

قوالب الاجتماعات

تدوين الملاحظات شيء - تنظيمها بفعالية شيء آخر. يقدم ClickUp مجموعة من القوالب، بما في ذلك قالب ملاحظات الاجتماعات ، لمساعدتك في إدارة جداول أعمال الاجتماعات، وتسجيل محاضر الاجتماعات، وتوثيق عمليات المتابعة.

احصل على قالب مجاني حافظ على تنظيم جداول أعمالك والنتائج الرئيسية والمتابعة بدقة باستخدام نموذج ClickUp Meeting Notes

مع ClickUp، ستظل اجتماعاتك وملاحظاتك وأفكارك منظمة دائمًا ويمكن الوصول إليها بسهولة، مما يسهل تحويل الأفكار إلى إجراءات.

أفضل ميزات ClickUp

يمكنك عقد الاجتماعات، ووضع جداول الأعمال، وتدوين الملاحظات، وتعيين بنود العمل - كل ذلك باستخدام ClickUp Meetings . لا مزيد من التبديل بين التطبيقات لتتبع ما تمت مناقشته وما يجب القيام به

قم بالدردشة ومناقشة المهام ومشاركة التحديثات والتعاون في الوقت الفعلي دون أن تفقد تتبع التفاصيل المهمة. على عكس الرسائل المبعثرة في التطبيقات الأخرى، تحافظ ClickUp Chat على كل شيء مرتبط بمشاريعك

حوِّل مناقشات الاجتماعات إلى مهام فعلية مع تواريخ الاستحقاق والمكلفين والأولويات. باستخدام مهام ClickUp Tasks، يتم تتبع كل عنصر عمل، بحيث لا يتم نسيان أي شيء

قم بتدوين الأفكار والتذكيرات والمهام المهمة دون مقاطعة سير عملك باستخدام ClickUp Notepad

قيود ClickUp

لديها منحنى تعلم حاد بسبب مجموعة واسعة من الميزات

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الشركات: 12 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل مستخدم

ClickUp AI Notetaker: إضافة إلى أي خطة مدفوعة مقابل 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

لقد كان من الرائع أن نرى مقدار الوقت الذي وفرناه في الاجتماعات منذ الانتقال إلى ClickUp. ما كان يستغرق منا ثلاث ساعات أسبوعياً للتخطيط للفعاليات والتحديثات أصبح يستغرق منا الآن أكثر من ساعة فقط. أصبح لدى الفرق المعنية الآن المزيد من الوقت للتركيز على أولويات التسويق الأكثر أهمية.

لقد كان من الرائع أن نرى مقدار الوقت الذي وفرناه في الاجتماعات منذ الانتقال إلى ClickUp. ما كان يستغرق منا ثلاث ساعات أسبوعياً للتخطيط للفعاليات والتحديثات أصبح يستغرق منا الآن أكثر من ساعة فقط. أصبح لدى الفرق المعنية الآن المزيد من الوقت للتركيز على أولويات التسويق الأكثر أهمية.

📖 اقرأ المزيد: كيفية استخدام طريقة تدوين الملاحظات على الجمل (مع القوالب)

2. Fireflies. ai (الأفضل للنسخ الآمن للاجتماعات)

عبر الذباب الناري *

Fireflies. ai هو مساعد اجتماعات شهير يعتمد على الذكاء الاصطناعي يتيح لك تدوين المحادثات وتلخيصها وتحليلها بدقة عالية. وهو يلتقط الاجتماعات عبر منصات مثل Zoom وGoogle Meet وMS Teams، ويحول المناقشات إلى قاعدة معرفية منظمة وقابلة للبحث.

ما هو أكثر من ذلك؟ يمكنك الحصول على مساعد مدعوم من ChatGPT يقوم بإنشاء رسائل بريد إلكتروني للمتابعة ومهام وملخصات عند الطلب، مما يعزز الإنتاجية بعد الاجتماعات. تلبي Fireflies أيضاً معايير الأمان المؤسسية مع التشفير من طرف إلى طرف، وشهادة SOC 2 من النوع 2، والامتثال لقانون HIPAA/GDPR، مما يضمن التعامل الآمن مع البيانات. علاوة على ذلك، مع عمليات التكامل عبر أكثر من 50 تطبيقاً للأعمال، يمكنك أتمتة سير عمل الاجتماعات دون جهد يدوي.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

حدد موقع لحظات معينة في الاجتماعات باستخدام وظيفة البحث التي تفحص النصوص والصوت عبر مكتبتك بأكملها

أضف مصطلحات خاصة بالمجال إلى قاموس الذكاء الاصطناعي للحصول على نسخ وملخصات أكثر دقة

ادفع ملاحظات الاجتماعات، وعناصر الإجراءات، والملخصات مباشرةً إلى أدوات إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce، مما يقلل من الإدخال اليدوي للبيانات

انسخ الاجتماعات بأكثر من 100 لغة بدقة نسخ تزيد عن 95% من الاجتماعات

قيود الذكاء الاصطناعي

أفاد بعض المستخدمين أنه يفتقر إلى رؤى الذكاء الاصطناعي التفصيلية عبر اجتماعات متعددة، مما يعيق التحليل الشامل

تحتوي الباقة المجانية على ميزات محدودة، ولا تحتوي على تسجيل فيديو وتخزينه، ويجد بعض المستخدمين أن الروبوتات التي تنضم إلى الاجتماعات مزعجة

أسعار الذكاء الاصطناعي

مجاناً

الإيجابي: 18 دولاراً شهرياً

الأعمال: 29$/شهرًا

المؤسسات: 39$/شهرًا

تقييمات ومراجعات Fireflies. ai

G2: 4. 8/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Fireflies. ai؟

أحب أن Fireflies تحررني من أن أكون مستمعًا ومشاركًا نشطًا في الاجتماعات التي تقوم بتسجيلها وتدوينها. لم أعد مقيداً بالقلم والدفتر. كما يعجبني أيضًا أنه إذا فاتني اجتماع ما، يمكنني قراءة الملخص والنص لتحديد ما حدث بالفعل. كان من السهل تطبيقه ودمجه في اجتماعاتنا وينتهي الأمر بالجميع في مكتبنا باستخدامه عدة مرات كل أسبوع. '

أحب أن Fireflies تحررني من أن أكون مستمعًا ومشاركًا نشطًا في الاجتماعات التي تقوم بتسجيلها وتدوينها. لم أعد مقيداً بالقلم والدفتر. كما يعجبني أيضًا أنه إذا فاتني اجتماع ما، يمكنني قراءة الملخص والنص لتحديد ما حدث بالفعل. كان من السهل تطبيقه ودمجه في اجتماعاتنا وينتهي الأمر بالجميع في مكتبنا باستخدامه عدة مرات كل أسبوع. '

💡 نصيحة احترافية: قم بإعداد كلمات رئيسية ومحفزات مخصصة في مدوّن ملاحظات الذكاء الاصطناعي الخاص بك لتمييز النقاط المهمة. على سبيل المثال، إذا كنت تتتبع المواعيد النهائية في كثير من الأحيان، فقم بتكوين الذكاء الاصطناعي لتمييز عبارات مثل 'مستحق بحلول' أو 'الموعد النهائي' أو 'تاريخ التقديم. '

3. Fathom (الأفضل لرؤى الاجتماعات الآلية وتكامل إدارة علاقات العملاء)

عبر فاثوم*

تقوم Fathom بتسجيل وتدوين جميع اجتماعات الفريق ومكالمات الاستكشاف في مكان واحد. يتيح ذلك لفرق المبيعات تحليل المكالمات وتحديد أفضل رسائل المبيعات أو معرفة أعضاء الفريق الذين يحتاجون إلى مزيد من التدريب.

يمكنك دمجها مباشرةً مع برامج إدارة علاقات العملاء ومنصات التوثيق مثل Google Docs وNotion وAsana لضمان أتمتة سير العمل دون انقطاع. بالإضافة إلى ذلك، مع ميزات مثل التدوين المباشر، والدعم متعدد اللغات، والتنزيل الفوري للاجتماعات، فإن Fathom يلغي الحاجة إلى تدوين الملاحظات يدويًا، مما يجعل تحليل ما بعد الاجتماع أسرع وأكثر دقة.

أفضل ميزات Fathom

الوصول إلى نصوص دقيقة ومنظمة على الفور أثناء المكالمات

تحديد وتصنيف النتائج والقرارات والمهام الرئيسية، مما يقلل من الحاجة إلى المتابعة اليدوية

مشاركة ملخص المكالمات بسهولة من فريق المبيعات إلى فريق نجاح العملاء

قيود فاثوم

تكون ملخصات الاجتماعات التي يتم إنشاؤها في بعض الأحيان غير دقيقة أو غير مكتملة، مما يؤدي إلى سوء فهم محتمل

Fathom متاح فقط مع Zoom

تسعير Fathom

القياسي: 29$/شهرياً

الإيجابي 39$/شهرًا

تقييمات ومراجعات Fathom:

G2: 5/5 (أكثر من 4500 تقييم)

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Fathom؟

عناصر العمل بعد الاجتماع من ذهب. ميزة "اسأل فاثوم" مذهلة أيضاً. إن طرح أسئلة مثل "ما هي أهم ثلاثة أسباب وراء عدم رغبة مايكل في المضي قدمًا في الحل الخاص بي" أمر رائع.

عناصر العمل بعد الاجتماع من ذهب. ميزة "اسأل فاثوم" مذهلة أيضاً. إن طرح أسئلة مثل "ما هي أهم ثلاثة أسباب وراء عدم رغبة مايكل في المضي قدمًا في الحل الخاص بي" أمر رائع.

📖 اقرأ المزيد: أفضل بدائل Fathom AI لتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي

🧠 هل تعلم؟ سوق تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي آخذ في الارتفاع! حيث بلغت قيمته 450 مليون دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 2. 3 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مذهل يبلغ 18. 7% معدل نمو سنوي مثير للإعجاب.

4. Otter. ai (الأفضل للنسخ في الوقت الفعلي وتحليل الاجتماعات المتعددة)

عبر Otter.ai*

Otter. ai، وهي منصة نسخ قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقوم بتحويل الكلام إلى نص في الوقت الفعلي. وهي تعالج الصوت من الاجتماعات الافتراضية، وتطبق معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لهيكلة النصوص، وتتيح التعاون المباشر مع النقاط البارزة والتعليقات والطوابع الزمنية.

يمكنك دمج Otter. ai مع التقويمات، وأتمتة ملخصات الاجتماعات، والاستعلام عن النصوص السابقة باستخدام روبوت الدردشة الآلي الخاص به. من خلال دعم تحليل الاجتماعات المتعددة، والمفردات المخصصة، والتسجيلات المتزامنة، يجعل Otter. ai أداة قوية للفرق التي تتعامل مع مدخلات المستخدمين المعقدة.

أفضل ميزات Otter. ai

التقط المحتوى المنطوق على الفور باستخدام محرك النسخ المباشر من Otter. ai

استخرج الرؤى عبر عدة اجتماعات في وقت واحد. ابحث في النصوص باستخدام استعلامات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد الأنماط والمناقشات الرئيسية

تدريب Otter. ai على التعرف على المصطلحات والمختصرات والمصطلحات الخاصة بالمجال المحدد ومصطلحات الشركة

اطلب من روبوت الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من Otter الحصول على ملخصات أو قرارات أو عناصر إجراءات فورية من الاجتماعات السابقة

قيود الذكاء الاصطناعي

تتطلب ما لا يقل عن 10 مقاعد لتكامل CRM، مما يجعلها أقل ملاءمة للفرق الأصغر حجماً

يلتقط الصوت فقط، مع توفر تسجيل الفيديو فقط على باقة Enterprise فقط

يدعم النسخ في الوقت الفعلي باللغة الإنجليزية بشكل أساسي، مع دعم محدود للغات الأخرى

تسعير Otter. ai

مجاناً

الإيجابي: 16. 99 دولارًا في الشهر

الأعمال: 30$/شهرًا

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Otter. ai

G2 : 4. 3/5 (290 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Otter. ai؟

الشيء المفضل لدي في Otter هو أنه يمكنني الانتباه الكامل لمن أتواصل معهم في المكالمة، دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات باستمرار. يمكن أن تصبح المحادثات أكثر حرية، ويمكنني طرح المزيد من الأسئلة ومعرفة المزيد من المعلومات لأنني أعلم أن Otter سيدوّن الملاحظات ويسجّل نصاً صوتياً.

الشيء المفضل لدي في Otter هو أنه يمكنني الانتباه الكامل لمن أتواصل معهم في المكالمة، دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات باستمرار. يمكن أن تصبح المحادثات أكثر حرية، ويمكنني طرح المزيد من الأسئلة ومعرفة المزيد من المعلومات لأنني أعلم أن Otter سيدوّن الملاحظات ويسجّل نصاً صوتياً.

5. MeetGeek. ai (الأفضل لاستخراج عناصر الإجراءات من ملاحظات الاجتماع)

عبر MeetGeek

ينضم برنامج MeetGeek. ai بشكل مستقل إلى الاجتماعات المجدولة ويلتقط المناقشات بدقة عالية للتعرف على الكلام، ويُنشئ ملخصات منظمة. وهو مزود بـ اكتشاف عناصر الإجراءات في الوقت الفعلي ونصوص قابلة للبحث لاسترجاع سريع للأفكار الرئيسية.

لديها القدرة على ترجمة النصوص بأكثر من 30 لغة والتكامل مع منصات مثل Zoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet. ويمكنه أيضاً مساعدة مديري المشاريع على أتمتة سير العمل من خلال دمج ذكاء الاجتماعات في أنظمة إدارة علاقات العملاء وأنظمة إدارة المهام.

MeetGeek. ai أفضل الميزات

تحويل الكلام إلى نصوص دقيقة ومحددة زمنياً دون الضغط على "تسجيل

تضمن المعالجة القائمة على الذكاء الاصطناعي جودة نسخ عالية عبر أكثر من 30 لغة مدعومة

انتقل إلى أي جزء من المناقشة دون التنقيب يدويًا في ملفات الفيديو

قيود MeetGeek. ai

لا يمكن تصدير تسجيلات ونصوص الاجتماعات كملفات PDF، مما يحد من مرونة التنسيق

عدم وجود تنظيم للمجلدات (قائمة التشغيل) يعني عدم قدرة المستخدمين على تصنيف الاجتماعات أو تجميعها، مما يجعل إدارة المحتوى أكثر صعوبة

أسعار MeetGeek. ai

مجاناً

الإيجابي 19 دولاراً شهرياً

الشركات: 39$/شهرياً

المؤسسات: 59 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات ميرو

G2: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الواقعيون عن MeetGeek. ai؟

*أحب كيف أنني لست مضطرًا لتدوين أي ملاحظات، وتدوين الملاحظات، وحتى محاولة معرفة ما فاتني لأنه حتى لو لم أكن حاضرًا في الاجتماع، فإن MeekGeek سيكون حاضرًا في ذلك الاجتماع من أجلي ويلخص كل شيء بتفاصيل صغيرة! ويصبح الأمر أفضل عندما تتمكن من معرفة أين يمكنك العثور على موضوع معين في التسجيل بالضبط. إنه جيد جدًا! إنه يبقيك منظمًا ودائمًا في المقدمة!

*أحب كيف أنني لست مضطرًا لتدوين أي ملاحظات، وتدوين الملاحظات، وحتى محاولة معرفة ما فاتني لأنه حتى لو لم أكن حاضرًا في الاجتماع، فإن MeekGeek سيكون حاضرًا في ذلك الاجتماع من أجلي ويلخص كل شيء بتفاصيل صغيرة! ويصبح الأمر أفضل عندما تتمكن من معرفة أين يمكنك العثور على موضوع معين في التسجيل بالضبط. إنه جيد جدًا! إنه يبقيك منظمًا ودائمًا في المقدمة!

💡 نصيحة احترافية: تتيح لك بعض أدوات الذكاء الاصطناعي توجيه تدوين الملاحظات باستخدام مطالبات مخصصة. حاول تعيين تذكيرات بالمواعيد النهائية، أو وضع علامات على القرارات، أو طلب ملخصات حسب الموضوع للحصول على رؤى أكثر تركيزاً.

6. Avoma (الأفضل لذكاء المبيعات وتحليلات المحادثة)

عبر Avoma

Avoma هو اختصار لـ "مساعد اجتماعات منظم للغاية" يمكنه معالجة وتحليل محادثات المبيعات الخاصة بك بكفاءة. وهي عبارة عن منصة ذكاء إيرادات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة للتنبؤ في الوقت الفعلي وإدارة الصفقات. من خلال الاستفادة من التعلم الآلي، تقوم Avoma بتعيين درجات صحة الصفقات ومراقبة التغييرات في خط سير الصفقات وأتمتة تحديثات إدارة علاقات العملاء.

يتتبع Avoma أيضًا منهجيات المبيعات ويتنبأ بنتائج الإيرادات بناءً على بيانات المحادثة. من خلال برنامجها التجريبي المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكن لفرق المبيعات لديك التخلص من التخمين والتخفيف من مخاطر الصفقات وتحسين دقة التنبؤ دون تدخل يدوي.

أفضل ميزات Avoma

اكتشف الأنماط في مكالمات المبيعات ورسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات لتقييم صحة الصفقات

تسجيل كل تفاعل مبيعات وتسجيله في الوقت الفعلي

تحديث سجلات CRM بملاحظات الاجتماعات والقرارات الرئيسية وعناصر الإجراءات، مما يضمن عمل الفرق بأحدث البيانات

قيود Avoma

عملية الوصول إلى مقتطفات مكالمات محددة مرهقة، وتتطلب بحثًا يدويًا من خلال قوائم التشغيل دون خيار التنزيل المباشر

يتأخر مدون ملاحظات الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان في الانضمام إلى الاجتماعات وقد يخطئ في تحديد هوية المتحدثين، مما يؤثر على دقة التدوين

تسعير Avoma

مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي: 29 دولاراً شهرياً

Conversation Intelligence: 69 دولاراً في الشهر

ذكاء الإيرادات: 99$/شهرياً

تقييمات ومراجعات Avoma

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الواقعيون عن Avoma؟

*إنه سهل الاستخدام للغاية. إعداده مع Zoom وأنظمة مكالمات الفيديو الأخرى سهل للغاية. فهو لا يقوم بتسجيل المحادثة فحسب، بل يلخصها ويسمح لك بقراءة النص. أستخدمه 3 مرات على الأقل في الأسبوع. إنه منقذ للحياة!

*إنه سهل الاستخدام للغاية. إعداده مع Zoom وأنظمة مكالمات الفيديو الأخرى سهل للغاية. فهو لا يقوم بتسجيل المحادثة فحسب، بل يلخصها ويسمح لك بقراءة النص. أستخدمه 3 مرات على الأقل في الأسبوع. إنه منقذ للحياة!

📖 اقرأ المزيد: ClickUp AI مقابل Notion AI: ما هي أداة الذكاء الاصطناعي الأفضل؟

7. tl;dv (الأفضل لترجمة ملاحظات الاجتماعات بلغات متعددة)

عبر tl;dv

tl;dv هو مدوِّن ملاحظات مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم تصميمه للفرق التي تحتاج إلى أكثر من مجرد تدوين النصوص. فهو يقوم بتسجيل وتدوين واستخراج الرؤى الرئيسية من الاجتماعات، ويتكامل بسلاسة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء وأنظمة التذاكر وأكثر من 5000 أداة.

يدعم tl;dv تسجيل الاجتماعات في Google Meet وZoom وMicrosoft Teams. بالإضافة إلى أنه يُحدِّث حقول CRM تلقائيًا ويدفع عناصر الإجراءات إلى أدوات مثل Jira وSlack. يُعتبر tl;dv مثاليًا لفرق المبيعات للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويخدم أيضًا فرق المنتجات والهندسة ونجاح العملاء من خلال الدعم متعدد اللغات وميزات الأمان وأدوات التدريب.

أفضل الميزات

اكتشاف المتحدثين تلقائياً، وتلخيص المناقشات، وتصنيف الرؤى للرجوع إليها بسرعة

قم بمزامنة رؤى المكالمات مباشرةً في حقول إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce و HubSpot، مما يلغي الإدخال اليدوي للبيانات ويحافظ على تحديث السجلات

ضع علامة على اللحظات الرئيسية في الاجتماعات باستخدام الطوابع الزمنية وقم بإخطار أعضاء الفريق على الفور عبر البريد الإلكتروني مع روابط التشغيل المباشر

اجمع الرؤى من اجتماعات متعددة في وقت واحد مع التقارير المجدولة التي يتم تسليمها مباشرةً إلى صندوق الوارد الخاص بك

القيود

تطبيق الهاتف المحمول أقل سهولة من إصدار سطح المكتب، مما يجعل استخدامه أثناء التنقل أمراً صعباً

النسخ في الوقت الحقيقي غير متاح، مما يحد من الوصول الفوري إلى محتوى الاجتماع

الأسعار

مجاناً

الإيجابي: 29 دولارًا في الشهر

الأعمال: 98 دولارًا شهريًا

المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4. 7/5 (أكثر من 330 تقييم)

Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن tl;dv؟

tl;dv هي أفضل أداة استخدمتها لتسجيل المحادثات الفرنسية، حيث تتفوق حتى مع الكلام السريع والصوت الضعيف من خلال التقاط المناقشة بدقة. إنها أداة رائعة لمراجعة النقاط الرئيسية عبر ملخصات مختومة زمنيًا، وتوفر قوالب قابلة للتخصيص لمشاركة الأفكار ذات الصلة، وتتميز بواجهة سهلة الاستخدام مع برامج تعليمية مفيدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن خيار تنظيم التسجيلات حسب المشروع يحافظ على انسيابية كل شيء.

tl;dv هي أفضل أداة استخدمتها لتسجيل المحادثات الفرنسية، حيث تتفوق حتى مع الكلام السريع والصوت الضعيف من خلال التقاط المناقشة بدقة. إنها أداة رائعة لمراجعة النقاط الرئيسية عبر ملخصات مختومة زمنيًا، وتوفر قوالب قابلة للتخصيص لمشاركة الأفكار ذات الصلة، وتتميز بواجهة سهلة الاستخدام مع برامج تعليمية مفيدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن خيار تنظيم التسجيلات حسب المشروع يحافظ على انسيابية كل شيء.

📮ClickUp Insight: وفقًا لاستطلاع فعالية الاجتماعات الذي أجريناه، يحضر ما يقرب من 40% من المشاركين ما بين 4 إلى 8 اجتماعات في الأسبوع، ويستغرق كل اجتماع ما يصل إلى ساعة. وهذا يترجم إلى قدر مذهل من الوقت الجماعي المخصص للاجتماعات في مؤسستك. ماذا لو كان بإمكانك استعادة ذلك الوقت؟ يمكن أن يساعدك مُدوِّن ملاحظات الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp على زيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 30% من خلال ملخصات الاجتماعات الفورية - بينما يساعد ClickUp Brain في إنشاء المهام تلقائياً وتبسيط سير العمل - مما يحول ساعات من الاجتماعات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

8. Wudpecker (الأفضل للمساعدة غير المحدودة في الوقت الفعلي للاجتماعات)

Wudpecker هو مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي ويستخدم المعالجة المتقدمة للغة الطبيعية وتقنية GPT-3 لاستخراج رؤى الاجتماعات وعناصر الإجراءات، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة.

إحدى الميزات البارزة هي نظام الاستعلام المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يسمح لك بطرح الأسئلة في منتصف الاجتماع والحصول على إجابات في الوقت الفعلي مدركة للسياق. بالإضافة إلى ذلك، تسجيل Wudpecker عبر المنصات، والذي يعمل لكل من المناقشات الافتراضية والشخصية دون الاعتماد على الروبوتات.

أفضل ميزات Wudpecker

استخرج الرؤى الرئيسية وعناصر الإجراءات والقرارات من الاجتماعات دون مراجعة يدوية

اطرح أسئلة في الوقت الفعلي أثناء الاجتماعات واحصل على إجابات فورية مدركة للسياق

سجِّل اجتماعات غير محدودة بدون قيود على التخزين أو الوقت عبر الأجهزة

تكامل مع Slack، وNotion، وHubSpot، وغيرها للاحتفاظ بالملاحظات في المكان الذي تريده

قيود Wudpecker

غالبًا ما تحتوي النصوص على أخطاء إملائية وتصحيفات وأخطاء في النسخ، مما يتطلب مراجعة يدوية قبل المشاركة

لا يوجد خيار لاستبعاد مدون الملاحظات من اجتماعات متكررة محددة، مما يتطلب تدخلاً يدوياً في كل مرة

تسعير Wudpecker

مجاناً

بالإضافة إلى: 19 دولارًا شهريًا

محترف 32 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات Wudpecker

مراجعات غير كافية

9. Chorus. ai (الأفضل لتحليل تفاعلات العملاء)

عبر سوق Zoom Marketplace

Chorus. ai، من ZoomInfo، هي عبارة عن منصة ذكاء محادثة تساعد الشركات على تحسين أداء المبيعات من خلال تحليل تفاعلات العملاء. تقوم بتسجيل المحادثات وتدوينها ودراستها في الوقت الفعلي. النتيجة؟ زيادة في خط الأنابيب والإيرادات.

تنضم المنصة إلى الاجتماعات عبر الإنترنت، حتى غير المجدولة منها، وتلتقط كلاً من الصوت ومشاركات الشاشة. وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد نقاط المناقشة الرئيسية، مثل التسعير أو الاعتراضات، وتتكامل بسلاسة مع أدوات مثل Salesforce وZoom لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ لفرق المبيعات.

أفضل ميزات Chorus. ai

الوصول إلى نصوص المكالمات الدقيقة مباشرةً بعد الاجتماعات، مما يسهّل تحديث CRMs أو إرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة

سلّط الضوء على المخاطر والفرص والمواضيع الهامة مثل الخطوات التالية أو الاعتراضات أثناء المحادثات

تتبّع تفاعلات العملاء والتعليقات الإيجابية وعبارات الالتزام لمساعدة الفرق على إغلاق الصفقات بشكل أسرع ومواءمة الإجراءات مع أهداف المبيعات

قيود الذكاء الاصطناعي

قد يستغرق رفع التسجيل عدة ساعات/أيام حتى يتم تحميله

قد تفتقر ملخصات الاجتماعات إلى التفاصيل الأساسية

أسعار الذكاء الاصطناعي

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Chorus. ai

G2: 4. 5/5 (أكثر من 2,960 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Chorus. ai؟

يتيح لي Chorus أخذ مقتطفات من المقاطع المهمة من اجتماعات العملاء وإرسالها مباشرةً إلى عملائي. كما أنها ساعدتني كثيراً في تنظيم تفاصيل الاجتماعات في صيغة سهلة القراءة، وكانت مفيدة للغاية في تدوين الملاحظات.

يتيح لي Chorus أخذ مقتطفات من المقاطع المهمة من اجتماعات العملاء وإرسالها مباشرةً إلى عملائي. كما أنها ساعدتني كثيراً في تنظيم تفاصيل الاجتماعات في صيغة سهلة القراءة، وكانت مفيدة للغاية في تدوين الملاحظات.

📖 اقرأ المزيد: كيفية استخدام طريقة تدوين الملاحظات البيانية (مع القوالب!)

10. Krisp (الأفضل لإلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي مع النسخ المباشر)

عبر كريسب

إذا كانت الضوضاء في الخلفية أثناء الاجتماعات هي أكبر مخاوفك، فإن Krisp هو الحل. Krisp هو مساعد اجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتحسين جودة الصوت وأتمتة تدوين الملاحظات. على عكس أدوات النسخ القياسية الخاصة بك، فهو يوفر إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي، وتوطين اللكنة، والترجمة الفورية بالذكاء الاصطناعي.

يتيح تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي الخالي من الروبوتات من Krisp للمستخدمين إنشاء ملخصات وعناصر الإجراءات دون إضافة مشارك إضافي إلى مكالماتهم.

أفضل ميزات Krisp

قم بإزالة الضوضاء في الخلفية مثل نقرات لوحة المفاتيح أو ثرثرة المقهى في الوقت الفعلي، مما يضمن صوتاً واضحاً تماماً

ترجمة المحادثات المنطوقة أثناء التنقل بأكثر من 20 لغة، مما يلغي الحاجة إلى مترجمين فوريين بشريين

حوِّل اللهجات إلى ستة أصوات مولَّدة بالذكاء الاصطناعي، وحسِّن التواصل في فرق العمل العالمية وتفاعلات العملاء

يمكنك الوصول إلى النسخ في الوقت الفعلي مع التنقيح التلقائي لمعلومات التعريف الشخصية، مما يجعلها آمنة ومتوافقة مع منصات UCaaS و CCaaS

قيود Krisp

وجد المستخدمون الأفراد أن ميزة إزالة الضوضاء في الخلفية غير متوافقة مع أجهزة البلوتوث وسماعات الرأس الأخرى

اشتكت أجهزة الكمبيوتر ذات المعالجات الأقل قوة من تباطؤ النظام

تسعير Krisp

مجاناً

الإيجابي 8 دولارات شهرياً

الشركة: 15 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات Krisp

G2: 4. 7/5 (560 تقييم)

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Krisp؟

أحب كيف يمكن دمجها بسهولة مع أي منصة لعقد مؤتمرات الفيديو. إنه سهل الاستخدام ولديه دعم عملاء رائع أيضًا. أوصي حقًا بهذا البرنامج للاستخدام اليومي في مكان عملك. يمكن أن يبطئ نظامك قليلاً إذا لم يكن لديك معالج جيد.

أحب كيف يمكن دمجها بسهولة مع أي منصة لعقد مؤتمرات الفيديو. إنه سهل الاستخدام ولديه دعم عملاء رائع أيضًا. أوصي حقًا بهذا البرنامج للاستخدام اليومي في مكان عملك. يمكن أن يبطئ نظامك قليلاً إذا لم يكن لديك معالج جيد.

🙂 حقيقة ممتعة: تتصدر وكالة ناسا قائمة عملاء Krisp إلى جانب أسماء كبيرة أخرى مثل Sony و Atlassian.

تعزيز إنتاجية الاجتماعات مع أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

إن تدوين الملاحظات مع الاستمرار في العمل أمر صعب، وقد يؤدي فقدان التفاصيل المهمة إلى إبطاء سير عملك. إذا كنت لا تفضل Avoma، فهناك الكثير من البدائل. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن أداة شاملة لتسجيل الاجتماعات وإدارة المهام والتعاون بين أعضاء الفريق مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فجرّب ClickUp.

تنضم أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من ClickUp تلقائيًا إلى اجتماعاتك وتستمع وتلتقط النقاط الأساسية - حتى لا تضطر إلى ذلك. لن تحتاج بعد الآن إلى التدافع بين الملاحظات الفوضوية أو فقدان مسار عناصر العمل. وبدلاً من ذلك، ستحصل على ملخصات واضحة ومنظمة تبقيك على اطلاع على كل شيء.

باستخدام ClickUp، يمكنك التركيز على المحادثة بينما يقوم الذكاء الاصطناعي بالأعباء الثقيلة. اشترك في ClickUp وغيِّر طريقة تدوين الملاحظات في الاجتماع.