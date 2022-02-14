ما هو الربط ثنائي الاتجاه؟

لقد حان الوقت لاستخدام موسوعة المعلومات المحفوظة على مر السنين مجازاً لتحسين أفكارنا من خلال إخراجها من رؤوسنا والكتابة عنها. يعتمد الكثير من نجاحنا على إعادة إحياء المعرفة المحفوظة و مهارات إدارة الوقت للوصول إلى أعلى إمكاناتنا - في العمل والحياة!

أدخل مفهومًا ناشئًا لتدوين الملاحظات: الربط ثنائي الاتجاه.

من الداخل عبر GIPHY يوفر الارتباط ثنائي الاتجاه مسارًا للعودة إلى الصفحة التي أدرجت فيها الرابط المرجعي، وبالتالي إنشاء قاعدة بيانات للمعلومات المترابطة - أي دماغ ثانٍ. 🧠💡

إذا كنت من محبي التعلم مدى الحياة، فإن أنظمة الإنتاجية إلى توفير الوقت في يومك، أو كلا الأمرين، هذا لك!

كيفية استخدام الروابط ثنائية الاتجاه ## كيفية استخدام الروابط ثنائية الاتجاه

لفهم قيمة الربط ثنائي الاتجاه، دعنا نشرح سلفه: الربط أحادي الاتجاه الربط ثنائي الاتجاه.

الرابط ثنائي الاتجاه هو، حسناً، كل صفحة ويب على الإنترنت، مما يعني وجود رابط تشعبي خطي من صفحة إلى أخرى، يسير في اتجاه واحد جديد.

رابط ثنائي الاتجاه ينشئ رابطًا خلفيًا - رابط عودة للعودة إلى المكان في الصفحة التي أشرت إليها. مدخل للتصفح للأمام أو للخلف.

يمكن أن تكون الروابط ثنائية الاتجاه كلمة واحدة أو عبارة من أي مكان على صفحتك. فهي تضيف بنية إلى ملاحظاتك عن طريق استبدال التمرير اللانهائي عندما تبدأ في إضافة طبقات من المفاهيم بمرور الوقت. يمكن لأي شخص استخدام الروابط ثنائية الاتجاه من أجل:

تصفح الروابط الخلفية للعثور على معلومات ذات صلة دون فتح نوافذ متصفح جديدة

بناء شخصية ويكي المعرفة ربط مراجع من مصادر متعددة لربط النقاط بين الجداول الزمنية والأحداث والأفكار وغيرها



بمجرد أن تبدأ في استخدام الروابط ثنائية الاتجاه لربط الملفات والملاحظات داخل تطبيق واحد لتدوين الملاحظات، ستتمكن من تحسين إنتاجيتك ولا تنظر إلى الوراء أبدًا!

عبر GIPHY 👉 فيما يلي قائمة بمصادر تطبيقات تدوين الملاحظات:

أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات

بدائل البحث المتجول

تدوين الملاحظات البحث التجوالي مقابل البحث التجوالي

بدائل مايكروسوفت ون نوت

بدائل Evernote

بدائل مستندات جوجل

أمثلة على حالات الاستخدام مع الروابط ثنائية الاتجاه

دعنا نفكك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام الروابط ثنائية الاتجاه في عملك وأنشطتك الشخصية! 🤓

الربط ثنائي الاتجاه للأنشطة الشخصية ### روابط ثنائية الاتجاه للأنشطة الشخصية

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مشروع المنزل البحث

يعرف كل شخص "مخترق للمنزل" أن عنصر واحد يمكن استخدامه أو تعديله لأغراض متعددة. لذا قم بربط مقاطع فيديو YouTube ومواقع تحسين المنزل وغيرها بروابط ثنائية الاتجاه لأفكار الجيب للاحتياجات المستقبلية... وربما ابتكار منتجات جديدة!

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المدرسة الدورات

اربط دروس التاريخ واللغة معًا لبناء جدول زمني عالمي للأحداث والأشخاص. أو وسّع مواد مقرراتك الدراسية عبر الإنترنت من خلال ربط الموضوعات ذات الصلة لسهولة الرجوع إليها. تحقق من هذا

_مراجع/ https://clickup.com/blog/client-management-software/// دليل إدارة المشاريع للطلاب* *%/href/_

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شخصي إدارة علاقات العملاء (إدارة علاقات جهات الاتصال)

يُعد نظام إدارة علاقات العملاء الشخصية بديلاً رائعًا وتحسينًا لـ تدوين اليوميات . قم بإدارة علاقاتك من خلال تسجيل تفاعلاتك ورحلاتك مع العائلة والأصدقاء، وذكّر نفسك بما تريد مشاركته مع الآخرين، واحفظ العناصر الموصى بها.

ربط ثنائي الاتجاه لأنشطة العمل

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الشركة الداخلية ويكي

يعمل ويكي الشركة كمصدر واحد للحقيقة لإضافة المحتوى والحفاظ عليه عبر المؤسسة بأكملها. وبفضل الربط ثنائي الاتجاه، يمكن لمشاريع الشركة رفيعة المستوى أن تتصل بإجراءات التشغيل الموحدة والمهام والموجزات وغيرها لتحل محل سلاسل البريد الإلكتروني المكتظة.

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OKRs (الأهداف والنتائج الرئيسية)

مدى OKR المشاركة في معظم المؤسسات عبارة عن رسالة بريد إلكتروني تقدم OKRs المعتمدة. ثم تمر أشهر، ويبحث الموظفون في آلاف الرسائل الإلكترونية للعثور عليها مرة أخرى. ومع ذلك يمكن أن تكون OKRs جزءًا من الروتين اليومي والأسبوعي مع روابط ثنائية الاتجاه. من خلال الربط بين المهام و OKRs، يمكن للموظفين رؤية كيفية مساهمة الجميع في الأهداف المشتركة والتركيز على العمل الأكثر أهمية.

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مهمة الإدارة

إذا كنت مسؤولاً عن حفظ محاضر الاجتماعات، فأنت تعلم أن هناك مجلدًا كاملاً من المستندات الفردية المخزنة في Google Drive الخاص بك يتوسل إليك من أجل التدبير المنزلي. قم بتطبيق روابط ثنائية الاتجاه لربط مستنداتك في نافذة واحدة بحيث يمكن الوصول إلى جميع البيانات التي جمعتها في الاجتماعات السابقة من مكان واحد.

غيّر طريقة تفكيرك وقراءتك وكتابتك باستخدام الروابط ثنائية الاتجاه في ClickUp

هل هذا أنت الآن؟

🙋‍♀️ لقد أنفقت أموالك على اشتراكات تطبيقات تدوين الملاحظات التي ينتهي بها الأمر دون استخدام في غضون أسابيع قليلة

🙋‍♀️ سير عملك يتطور، وتشعر بأنك مقيد في تطبيق تدوين الملاحظات 🙋‍♀️ تريد خيار كتابة ملاحظة في أي وقت وفي أي مكان ومن جميع أجهزتك

لقد مررنا بهذه التجربة، ونريدك أن تعرف أنه لا يجب أن يكون الأمر بهذه الطريقة! ستغيّر الروابط ثنائية الاتجاه طريقة استهلاكك للمحتوى وتسجيله، لذا فأنت بحاجة إلى أفضل البرامج المتاحة للحصول على ملاحظاتك في مكان آمن ومنتج. _هذا البرنامج هو ClickUp.✨ ClickUp هي منصة الإنتاجية المثلى التي تمنح الأشخاص مساحة مرنة لتدوين الملاحظات وإعادة اكتشاف المعلومات وجمع كل الأعمال تحت أداة واحدة. والأكثر من ذلك، يمكنك استخدام مفهوم الربط ثنائي الاتجاه مع العلاقات ClickApp -مجموعة جديدة من الميزات القوية للربط بين المهام والمستندات وأي شيء في ClickUp!

اربط مهامك أو مستنداتك أو أي شيء تقريبًا معًا في ClickUp

أين يمكنني عرض العلاقات والروابط الخلفية في مستندات ClickUp؟

يمكنك رؤية جميع المحتويات والروابط ذات الصلة للصفحة الحالية أو المستند بأكمله من قسم العلاقات والروابط الخلفية في الشريط الجانبي الأيمن.

قم بتوسيع الجانب لعرض العلاقات والروابط الخلفية وخيارات التنسيق والمزيد

1️⃣ شريط البحث

ابحث عن المحتوى والمهام المتعلقة بصفحة أو مستند معين عن طريق الكتابة في شريط البحث.

2️⃣ روابط الصفحات

اربط الصفحات والمستندات بصفحات أو مستندات أو مهام أخرى في مساحة العمل الخاصة بك. روابط الصفحات رائعة لإنشاء علاقات بين المحتوى والعمل دون الإشارة إلى تلك العلاقة في المحتوى نفسه.

3️⃣ الروابط الخلفية

يقوم ClickUp تلقائيًا بإنشاء روابط خلفية لتتبع المحتوى ذي الصلة عند ذكر أو نسخ ولصق الروابط إلى المهام والمُستندات.

4️⃣ روابط خارجية

تظهر الروابط إلى مواقع الويب خارج ClickUp معًا ضمن قائمة العلاقات في الشريط الجانبي الأيمن.

هل يمكنني إزالة علاقة؟

بالطبع! يمكنك ربط وإلغاء ربط أي علاقة من مهمة أو مستند أو عرض القائمة .

انقر فوق علامة X من مهمة أو طريقة عرض المستند لإزالة علاقة

هل يمكنني إنشاء علاقات بين مهام ClickUp ومستندات ClickUp؟

بالتأكيد! لماذا نتوقف عند مستندات ClickUp؟

إذا سبق لك أن انخرطت في مشروع كبير في اللحظة الأخيرة، فأنت تدرك كم يستغرق الحصول على المعلومات التي تحتاجها للحصول على المعلومات التي تحتاجها للحصول على السرعة المطلوبة. توفر لك العلاقات المرتبطة بالمهمة التي تستعرضها تجربة خالية من الإجهاد للوصول إلى طبقات المشروع للحصول على أحدث حالات المشروع.

ربط المهام والمستندات بروابط الصفحة لإنشاء علاقات بين المحتوى الخاص بك والعمل في ClickUp

ملاحظة حول الفكر الشبكي مقابل أنظمة الملفات

يمكننا أن نطلق العنان لأفكار عظيمة من خلال جعل المعرفة قابلة للاكتشاف لأنفسنا وللأشخاص الآخرين. تكمن المشكلة في أنظمة حفظ الملفات في أننا نجمع كل هذه المعلومات الرائعة ونخزنها ثم ننساها حتى نحتاج إليها مرة أخرى.

الفكر الشبكي هو ترقية من نظام حفظ الملفات. إنها قاعدة بيانات على غرار الويكي لسحب طبقات من المعلومات ذات الصلة بنقرة واحدة. ستسدي لنفسك معروفًا على المدى الطويل وستحتفظ بمعلومات أكثر بكثير من مجرد الحفظ ووضع إشارات مرجعية.

أنشئ حساباً مجانياً وجرب مستندات ClickUp في المرة القادمة التي تجلس فيها للبحث عن فكرتك التالية. هذه المشاعر من عدم الارتياح وعرقلة الكاتب لا تتناسب معك ومع ClickUp معًا! 💪