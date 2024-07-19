كيفية تنفيذ OKRs: طرق فعالة لتحديد الأهداف

ما هو هدفك الكبير التالي؟ 🎯

سواء كان ذلك إطلاق مشروع أحلامك أو توسيع قاعدة مستخدميك، فكلنا لدينا هدف كبير نسعى لتحقيقه.

ولكن عند التخطيط لتحقيق هذه الأهداف الكبيرة، من المهم التأكد من أن فريقك على نفس الصفحة. وهنا يأتي دور الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs). فكر فيها كأداة مفيدة لوضع الأهداف وتحقيقها بالفعل.

يمكن أن يساعدك إطار عمل OKR في تحديد أهداف واضحة وطموحة — الأهداف — ثم تتبع تقدمك من خلال عناصر محددة يمكن قياسها — النتائج الرئيسية.

ولكن كيف يمكنك تنفيذ OKRs بالضبط؟ كيف تتأكد من أن كل فرد في فريقك يعرف ما الذي يعمل من أجله ويمكنه تتبع تقدمه بفعالية؟

في هذا المدونة، سنناقش كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية تنفيذ OKRs بنجاح، بما في ذلك تخطيط أهدافك وتتبع التقدم المحرز وتكرار العملية حتى تحقق تلك الأهداف.

ما هي OKRs ولماذا هي مهمة؟

بالعودة إلى تلك الأحلام الكبيرة، قد ترغب في أن تصبح الشركة الناشئة الرائدة في مجالك خلال السنوات الخمس المقبلة. للوصول إلى ذلك، تحتاج إلى نهج تدريجي متجذر في مفهوم التحسين المستمر. وهذا هو بالضبط ما تمثله OKRs.

يمكن أن يعمل إطار عمل OKR كجسر بينك وبين فريقك، حيث يترجم الرؤية الاستراتيجية إلى أهداف ربع سنوية أو سنوية مشتركة ومملوكة من قبل جميع أفراد الشركة.

"تعد OKRs وسيلة واضحة لتوضيح أولويات القادة ورؤاهم."

"تعد OKRs أدوات واضحة لتوضيح أولويات القادة ورؤاهم."

يمكن أن تساعد OKRs في دفع عملك في الاتجاه الصحيح من خلال تسهيل:

التوافق: يعرف جميع أفراد الشركة الأهداف العامة وكيف يساهم عملهم في تحقيقها

الشفافية: يتم تتبع التقدم بشكل مفتوح، غالبًا على مستوى الشركة، حتى يتمكن الجميع من رؤية أدائهم

التركيز: من خلال تحديد أهداف واضحة، تساعد OKRs الفرق على التركيز على ما هو مهم

الأهداف الطموحة: تشجع OKRs الفرق على السعي إلى الأفضل وتحقيق أكثر مما كانوا يعتقدون أنه ممكن

هل تعلم؟ استنادًا إلى أفكار بيتر دراكر في مجال الإدارة، أنشأ أندرو جروف، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Intel، إطار عمل OKRs في السبعينيات. أضاف هذا الإطار نتائج قابلة للقياس إلى عملية تحديد الأهداف واكتسب شعبية عندما أدخله جون دوير، الموظف السابق في Intel، إلى Google في عام 1999.

المكونات الرئيسية لمنهجية OKR

الآن نحن نعرف ما يمكن أن تفعله OKRs. ولكن ما الذي تنطوي عليه بالضبط؟ تتكون OKRs من مكونين أساسيين: الأهداف والنتائج الرئيسية.

الهدف هو هدف محدد بوضوح يهدف إلى تحقيق نتائج محددة. يجب أن يكون ملموسًا وهامًا وملهمًا بدرجة كافية لتحفيز الفريق وإشراكه

من ناحية أخرى، النتائج الرئيسية هي نتائج قابلة للقياس تتبع التقدم المحرز نحو الهدف

معًا، سيساعدك هذان العنصران على تحديد "كيف سيبدو النجاح في نهاية مشروعي؟".

يجب أن تكون الأهداف والنتائج الرئيسية قابلة للقياس لتحقيق ذلك، باستخدام مقاييس تحدد بوضوح النجاح أو الإنجاز. تضمن هذه البنية أن يفهم كل عضو في الفريق بالضبط ما عليه القيام به لتنفيذ الأهداف وكيف ستساهم جهوده في تحسينات محددة داخل الشركة.

فيما يلي مثال على عملية تحديد OKR: الهدف: تحسين تجربة المستخدم (UX) لتطبيقنا على الأجهزة المحمولة وزيادة تفاعل المستخدمين. النتائج الرئيسية: تحقيق معدل ترويج صافٍ (NPS) يبلغ 70 (مما يشير إلى رضا العملاء العالي) خلال الربع القادم

تقليل حالات إلغاء تثبيت التطبيق بنسبة 15% في غضون 6 أشهر

زيادة متوسط عدد المستخدمين النشطين يوميًا (DAUs) بمقدار 2 مليون مستخدم في غضون عام واحد فيما يلي تفصيل لمعنى كل نتيجة رئيسية: مؤشر الترويج الصافي (NPS): يقيس ولاء العملاء ورضاهم

إلغاء تثبيت التطبيق: يشير انخفاض معدل إلغاء التثبيت إلى أن المستخدمين يجدون التطبيق مفيدًا ويحتفظون به على أجهزتهم

المستخدمون النشطون يوميًا (DAUs): يُظهر عدد المستخدمين الذين يتفاعلون بنشاط مع التطبيق يوميًا

من خلال تنفيذ OKRs، يمكنك مواءمة جهود الفريق، وتعزيز التنفيذ الاستراتيجي، وتعزيز ثقافة الملكية والتحسين المستمر. بالإضافة إلى ذلك، فهي مرنة للغاية، لذا يمكنك التكيف والتكرار في أي وقت بناءً على احتياجاتك الفريدة.

خطوات تخطيط وتنفيذ OKRs

على الرغم من أن OKRs توفر إطارًا قويًا لتحديد الأهداف، إلا أنها يمكن أن تنحرف بسهولة عن مسارها دون تخطيط دقيق. ضع في اعتبارك الاستراتيجية العامة لشركتك وكيف يمكنك توزيع OKRs من القيادة إلى الفرق الفردية، مما يخلق مسارًا متماسكًا نحو الرؤية الأكبر.

وكن مبدعًا! يجب أن تكون OKRs المناسبة قادرة على إلهام فريقك ومساعدته على التركيز بشكل كامل على تحقيق تلك الأهداف الطموحة!

فيما يلي بعض الإرشادات العامة لمساعدتك في تخطيط OKRs:

1. ضع رؤية وأهدافًا واضحة

عند التخطيط لأهدافك ونتائجك الرئيسية، فإن رؤيتك طويلة المدى هي المنارة التي توجه جميع الأهداف والنتائج الرئيسية اللاحقة. ارجع إلى أهدافك الأصلية. ما هي النتيجة النهائية التي تسعى إليها؟ والأفضل من ذلك، ما هي المشكلة التي تحاول حلها من خلال منتجك أو خدماتك؟

إذا أخذنا مثال X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، فإننا نعلم أن المنظمة بأكملها خضعت لتغييرات كبيرة تحت قيادة Elon Musk. على الرغم من أن الشركة قد عدلت أهدافها الفورية للإيرادات وأهداف OKR لتلائم هذه التغييرات، إلا أن X لا تزال تخدم الهدف الأكبر المتمثل في "أن تكون ساحة المدينة العالمية"

تغريدة إيلون ماسك من عام 2022 وسط استحواذ X (المعروف سابقًا باسم Twitter)

عند العمل في بيئة متغيرة باستمرار، يمكن أن يساعدك وضع OKRs متجذرة في رؤيتك الأساسية على تجاوز الأوقات الأكثر اضطرابًا، بما في ذلك عمليات الاستحواذ!

2. تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

تعد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والأهداف جزءًا لا يتجزأ من إطار عمل OKR.

يمكنك استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لفهم المجالات التي تحتاج إلى تحسين ووضع OKRs وفقًا لذلك. أو ابدأ بـ OKRs واربطها بمؤشرات أداء رئيسية محددة لتتبع تأثيرها على الأعمال.

فيما يلي بعض الإرشادات:

استخدم مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الحالية لتحديد أهدافك: قم بتحليل البيانات التاريخية بشكل متعمق، بما في ذلك الأداء المالي ولوحات معلومات العملاء واستطلاعات الموظفين، لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو نمو. ابحث عن مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي ترتبط بأهدافك الاستراتيجية للتأكد من أنك تسير في الاتجاه الصحيح

اختر مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي توفر رؤى قابلة للتنفيذ: تأكد من أنها تقيس نجاح أهدافك بشكل مباشر. يجب أن توضح مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) بوضوح كيف سيؤثر تحقيق الهدف على الأعمال. لا ترضى بمقاييس زائفة! على سبيل المثال، إذا كنت تحاول تحسين معدل دوران الموظفين، فتتبع مقاييس مثل معدل الاستنزاف بدلاً من الاكتفاء بنتائج استطلاعات الرأي

راقب مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) جنبًا إلى جنب مع OKRs: تنفيذ OKRs هو عملية ديناميكية. من خلال متابعة بيانات مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، يمكنك تحديد الاتجاهات والعقبات المحتملة في تخطيط OKR في مرحلة مبكرة. ومع ذلك، كن مستعدًا لتعديل OKRs أو استراتيجياتك حسب الحاجة

3. تحديد الأهداف والتواصل بشأنها

الأهداف هي الوصف النوعي لما تهدف إلى تحقيقه. ومع ذلك، على الرغم من هذه الطبيعة النوعية، يجب أن تكون الأهداف موجهة نحو العمل وملهمة:

اختر هدفين أو ثلاثة أهداف بدلاً من قائمة طويلة من الأهداف التي تهدف إلى حل كل مشكلة تواجهها شركتك

تأكد من أن كل هدف مرتبط بما لا يقل عن اثنين إلى خمسة نتائج رئيسية SMART ، أي نتائج محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنياً تشير إلى النجاح

قم بتوثيق OKRs بوضوح وأنشئ لوحة معلومات أداء OKR يمكن للجميع في الشركة رؤيتها

توصيل OKRs إلى فريقك استخدم نموذج اجتماع All-Hands أو Ask Me Anything للكشف عن OKRs لشركتك للفريق. خلال الاجتماع، اشرح بوضوح رؤية الشركة وأهدافها الاستراتيجية ووضح كيف ترتبط OKRs بالصورة الأكبر. أضف صورًا وأمثلة واقعية لجعل OKRs قابلة للتطبيق وجذابة لجميع أعضاء الفريق. خصص وقتًا كافيًا للأسئلة والمناقشة المفتوحة. فهذا يوضح الشكوك ويعزز الشعور بالمسؤولية المشتركة لتحقيق هذه الأهداف. من خلال جعل OKRs شفافة وإثارة النقاش في هذا الإطار على مستوى الشركة، ستضع الأساس لفريق أكثر تركيزًا وتحفيزًا للمضي قدمًا.

اقرأ المزيد: تحقق من قوالب تحديد الأهداف هذه لتنظيم أفكارك الكبيرة.

تنفيذ OKRs خطوة بخطوة مع ClickUp

التخطيط أمر رائع، ولكن التنفيذ هو ما يتعثر فيه الكثيرون. يمكن أن يساعد اتباع نهج مرحلي لتنفيذ OKRs في ضمان الوضوح والتوافق طوال العملية.

إلى جانب خطتك الرئيسية، تحتاج إلى برنامج قوي لإدارة المشاريع لتعريف وتوثيق OKRs بوضوح وتتبع كل جانب من جوانب التقدم. يمكن أن يكون ClickUp هو واتسون الخاص بك هنا.

باعتبارها منصة شاملة لإدارة المشاريع، يمكن أن تساعدك ClickUp في بناء والحفاظ على رؤية شاملة لجميع OKRs المخطط لها — بدءًا من تحديد الأهداف وتعيين المهام وحتى قياس التأثير. دعنا نستكشف عملية تنفيذ OKRs خطوة بخطوة باستخدام ClickUp.

1. إنشاء OKRs

قد يبدو إطار عمل OKR وكأنه نهج هرمي لتحديد الأهداف. ومع ذلك، كلما زادت درجة التعاون في OKRs، زادت فرص النجاح. ولتحقيق ذلك، أشرك فريقك في العصف الذهني حول رسائل OKR والنتائج الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية.

سيتيح لك ذلك الاستفادة من المعرفة المتخصصة لأعضاء فريقك وتحديد العقبات المحتملة في وقت مبكر. استخدم أدوات مثل ClickUp Whiteboards لتصور أهدافك العامة وتقسيمها إلى أهداف أصغر قابلة للتحقيق.

احرص على استكشاف الأفكار المعقولة بدقة — بدءًا من مرحلتي التنفيذ والنتائج — وتقييم مدى ارتباطها برؤيتك الأكبر باستخدام خرائط ClickUp الذهنية.

تعاون مع فريقك ووضع خطط عمل باستخدام ClickUp Whiteboards

أفضل جزء؟ يمكنك إنشاء المهام وسير العمل من السبورة البيضاء، مما يسهل بدء التنفيذ بشكل أسرع.

هل تواجه صعوبة في صياغة OKRs؟ إذا لم تتمكن من تحقيق التوازن بين الأسلوب الملهم والأسلوب الرسمي، فاستعن بمساعدة ClickUp Brain، المساعد الذكي من ClickUp. يمكن لمؤلف ClickUp Brain الذكي مساعدتك في توليد الأفكار وتجربة الصياغة وصقل أسلوبك.

اضبط صوت ونبرة نصك بسهولة باستخدام AI Writer من ClickUp Brain

2. تعيين OKRs وتتبعها

بمجرد تحديد OKRs، حان الوقت لتقسيمها إلى أهداف قابلة للتنفيذ وتعيينها لخبراء شركتك. لا تعرف من أين تبدأ؟ أدخل ClickUp Goals.

تتيح لك ClickUp Goals إنشاء تسلسل هرمي مفصل للأهداف، مما يسهل تتبع OKRs. باستخدامها، يمكنك تحديد هدف أكبر، وتقسيمه إلى مهام فرعية أصغر، وتعيينها لأعضاء فريق معينين، مع تفاصيل مثل تواريخ الاستحقاق والمعالم الرئيسية وتتبع التقدم المحرز والمزيد.

خطط وتصور OKRs السنوية والفصلية باستخدام ClickUp Goals

إليك عملية تفصيلية لبدء العمل:

أنشئ هدفًا رفيع المستوى لـ OKRs الإجمالية. ثم أنشئ أهدافًا فرعية لكل هدف فردي

قم بتخصيص حقل "الأهداف" كـ "النتائج الرئيسية". اختر نوع الهدف المناسب (على سبيل المثال، رقم، صحيح/خطأ، عملة، إلخ) بناءً على المقاييس المحددة الخاصة بك

تتبع التقدم بصريًا لكل من الأهداف والغايات (النتائج الرئيسية) استنادًا إلى الجداول الزمنية وتجميع التقدم المحرز والمزيد

بفضل طرق العرض المتنوعة في ClickUp Goal، يمكن للفرق المختلفة تصفية العرض وتخصيصه للتركيز على الأجزاء الأكثر صلة بهم.

على سبيل المثال، قد يكون مدير المشروع أكثر اهتمامًا بمواعيد التسليم المحددة، بينما قد يستفيد المساهمون الفرديون من الوصف التفصيلي للمهمة.

نصيحة من الخبراء: لا تنس مشاركة الموارد مع فريقك وتوفير الوصول المفتوح لها لضمان الشفافية.

حتى مع وجود دليل تفصيلي، قد يكون تنفيذ OKR أمرًا صعبًا في بعض الأحيان. إذا كنت لا تريد البدء من الصفر، فنحن هنا لمساعدتك!

قالب مجلد OKR من ClickUp

تنزيل هذا النموذج يمكن أن يساعدك قالب مجلد OKR من ClickUp في التغلب على الصعوبات الأولية في تعيين OKRs وتتبعها

قالب مجلد OKR من ClickUp يمكن أن يساعدك في تخطيط وتنفيذ عملية تطبيق OKR بسهولة. يتضمن قالب OKR سهل الاستخدام للمبتدئين إيقاع تخطيط محدد مسبقًا يحدد الهيكل الأساسي لتطوير OKR وقوائم OKR لمساعدتك في تقسيم أهدافك ومراقبة التقدم على مدار العام.

يوفر عروضًا مخصصة، بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم والنشاط وسبع حالات مخصصة، لإنشاء سير عمل مثالي لتتبع المشاريع لعملية تنفيذ OKR.

قالب إطار عمل OKR من ClickUp

تنزيل هذا النموذج يتيح لك قالب إطار عمل OKR من ClickUp إنشاء عرض شامل لدورات OKR الخاصة بك

إذا كنت بحاجة إلى نموذج أكثر ثراءً بالميزات لتعيين وإدارة توقعات OKR عبر فريق أكبر، فاستخدم نموذج إطار عمل OKR من ClickUp. على سبيل المثال، تتيح طريقة عرض OKR العالمية إنشاء وتتبع التقدم المحرز في الأهداف والغايات الشاملة.

توفر طريقة عرض لوحة تقدم OKR رؤية واضحة لتقدم كل فريق نحو الأهداف المحددة له لتعزيز رؤية الفريق. تتيح لك الميزات المفيدة الأخرى، مثل طريقة عرض الجدول الزمني وحالات المهام القابلة للتخصيص، البقاء على اطلاع على العملية مع المرونة اللازمة للتعديل حسب الحاجة.

نصيحة من الخبراء: استشر أعضاء فريقك عند توزيع المهام. سيساعدك ذلك على توزيع المهام على الأشخاص المناسبين وضمان تبادل الآراء والتوافق.

اجتماعات OKR هي اجتماعات قصيرة ومنظمة حيث تستعرض الفرق التقدم المحرز وتناقش التحديات وتعدل الأولويات للفترة القادمة. اعتمادًا على مدى تعقيد المشروع، يمكن عقدها أسبوعيًا أو كل أسبوعين.

يمكن أن تكون لوحات معلومات ClickUp مفيدة هنا، حيث تمنحك نظرة عامة سريعة على التقدم المحرز وتحديد مجالات التحسين. من الناحية المثالية، يجب أن تنتهي اجتماعات مراجعة OKR بخطوات عمل واضحة ومسؤوليات محددة لمعالجة أي تحديات أو تغييرات في الأولويات.

استخدم لوحات معلومات ClickUp لتركيز أهدافك وتتبعها مقارنة بالنتائج الرئيسية

تذكر أنه لضمان التنفيذ الناجح لأهدافك ونتائجك الرئيسية (OKRs)، تحتاج إلى إدارتها ومراجعتها بفعالية للتكيف مع التغييرات وضمان استمرار توافقها مع أهداف المؤسسة.

ومع ذلك، لا يجب أن تكون هذه الاجتماعات دائمًا اجتماعات شخصية. يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain's AI stand-up لمعرفة مكان فريقك.

اطلب من ClickUp Brain مساعدتك في كتابة ملخص موجز بناءً على حالة مهامك

إليك كيف تظهر للأعضاء الآخرين في فريقك.

عرض AI

الحفاظ على OKRs وتوسيع نطاقها

بعد تحديد طريقة التنفيذ، فإن الخطوة التالية في عملية OKR هي المراقبة المستمرة وتوسيع نطاق الأهداف — بناءً على احتياجات عملك.

الآن، قد يكون هذا الجزء صعبًا. قد يصبح الحفاظ على التركيز والتوافق بين الفرق أمرًا صعبًا، خاصةً إذا أصبحت الفرق متنافسة. ولكن، مع قدر كبير من التواصل المفتوح والمرونة، يمكنك تجنب معظم هذه العقبات.

لنلقِ نظرة على كيفية القيام بذلك.

1. تقييم النتائج الرئيسية

النجاح بسيط في إطار عمل OKR. هل حققت النتائج الرئيسية أم لا؟ ولكن للحفاظ على OKRs وتوسيع نطاقها بشكل فعال، تحتاج أيضًا إلى تقييم ما إذا كانت هذه النتائج قد أدت بالفعل إلى تقدم مؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة بها.

على سبيل المثال، نجحت في تنفيذ نظام جديد لتقدير المكافآت كجزء من OKR لتقليل معدلات التسرب. حقق البرنامج نجاحًا باهرًا وحظي بثناء كبير في استطلاع الرأي، ولكن معدل التسرب ظل كما هو أو مشابهًا. إذا حدث ذلك، فقد حان الوقت لإعادة النظر في خطواتك وتعلم كيفية إحداث تأثير قابل للقياس بدلاً من تحقيق انتصارات سطحية.

حدد الأهداف وتابعها مع فريقك باستخدام ClickUp Goals

فيما يلي بعض الجوانب الإضافية التي يجب مراعاتها أثناء تقييم نجاح عملية تنفيذ OKR:

الجداول الزمنية: قارن الوقت المقدر بالوقت الفعلي الذي استغرقه تحقيق الأهداف باستخدام قارن الوقت المقدر بالوقت الفعلي الذي استغرقه تحقيق الأهداف باستخدام ClickUp Time Tracking

التبعيات: سجل التبعيات التي ساهمت في تسريع النتائج أو أعاقت فريقك باستخدام سجل التبعيات التي ساهمت في تسريع النتائج أو أعاقت فريقك باستخدام التبعيات في ClickUp

المعالم: قم بتوثيق اللحظات المهمة خلال عملية المشروع باستخدام قم بتوثيق اللحظات المهمة خلال عملية المشروع باستخدام معالم ClickUp ، على سبيل المثال، 50% من الهدف الأصلي

الأهداف: تحقق مما إذا كنت قد تمكنت من تحقيق جميع الأهداف، وانتبه إلى الأهداف التي تأخرت أو تتأخر باستخدام لوحة أهداف ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، انظر أيضًا إلى الأداء الفردي لأصحاب OKR الرئيسيين باستخدام نموذج مراجعة الأداء من ClickUp. يمكنك استخدام هذا النموذج لإنشاء مستندات المراجعة في مهام المشروع ذات الصلة واستخدام عرض اللوحة لتقييم تقدم العمل خلال فترة المشروع. بناءً على النتائج، يمكنك أيضًا تعيين مهام متابعة لمتابعة أي إجراءات تتعلق بتحسين الأداء.

تنزيل هذا النموذج يمكن أن يتيح نموذج مراجعة الأداء من ClickUp عملية تقييم شاملة لأعضاء فريقك

لضمان استمرار ملاءمة OKRs وتأثيرها، قم بإجراء مراجعات منتظمة، ويفضل أن تكون ربع سنوية، للسماح بإجراء تعديلات استجابة لاحتياجات العمل المتغيرة وظروف السوق.

2. تكرار وتحسين OKRs

يتطلب العمل مع OKRs إجراء تعديلات سريعة بناءً على التعليقات والتغييرات المفاجئة في السوق والنتائج الملحوظة.

على سبيل المثال، إذا أصبحت إحدى الميزات الجديدة في الأداة معطلة وأثرت على تجربة المستخدم، فقد لا تتمكن من تحقيق درجة NPS المخطط لها مسبقًا في العملية. ترك مجال لاستيعاب مثل هذه التغييرات المفاجئة يمكن أن يساعد في الحفاظ على OKRs أكثر قابلية للتحقيق في سياق العمل.

فيما يلي بعض الأفكار لإنهاء دورة OKR: هل حققت جميع أهدافي؟ إذا كان الجواب نعم، فما الذي ساهم في نجاحي؟ إذا كان الجواب لا، فما هي العقبات التي واجهتني؟ إذا كنت سأعيد كتابة هدف تم تحقيقه بالكامل، فما الذي سأغيره؟ ما الذي تعلمته وقد يغير نهجي تجاه OKRs للدورة التالية؟

فيما يلي بعض الأفكار لإنهاء دورة OKR: هل حققت جميع أهدافي؟ إذا كان الجواب نعم، فما الذي ساهم في نجاحي؟ إذا كان الجواب لا، فما هي العقبات التي واجهتها؟ إذا كنت سأعيد كتابة هدف تم تحقيقه بالكامل، فما الذي سأغيره؟ ما الذي تعلمته وقد يغير نهجي تجاه OKRs للدورة التالية؟

يساهم تبني ثقافة التغذية الراجعة والتكيف بشكل كبير في استمرار نجاح OKRs وأهميتها. ولتحقيق ذلك، قم بإجراء جولة من التغذية الراجعة بانتظام في نهاية كل مشروع OKR لالتقاط الدروس المستفادة وأفضل الممارسات.

استفد من الموارد مثل نموذج نموذج تعليقات ClickUp لجمع الأفكار والتوصيات من أعضاء فريقك.

تنزيل هذا النموذج قم بتجميع الدروس المستفادة وأفضل الممارسات بشكل أفضل باستخدام نموذج نموذج الملاحظات من ClickUp

سيساعدك هذا النموذج في إنشاء استطلاعات قصيرة لجمع المعلومات وتصنيفها. تتيح لك طرق العرض المخصصة مثل طريقة عرض التعليقات وطريقة عرض تقييم المزود وطريقة عرض لوحة التوصيات العامة تصفية المدخلات والعثور عليها بناءً على معايير محددة.

3. توسيع نطاق OKRs عبر الفرق

قد يكون تطبيق OKRs في جميع أنحاء الشركة مهمة ضخمة. آخر ما تريده هو أن تحطم الفرق أهدافها على حساب الآخرين. 🌚

إليك كيفية تجنب هذه الفوضى:

ابدأ صغيرًا: اختر فريقًا تجريبيًا ليكون بمثابة حقل تجارب، وقم بإزالة العقبات في العمليات والتعاون، واكتشف أفضل الممارسات، وأدخل المزيد من الفرق تدريجيًا مع تعلمك لأفضل الأساليب. بهذه الطريقة، يمكنك اكتشاف أي عقبات في الطريق وإصلاحها مبكرًا وبناء نظام قوي وقابل للتكيف للجميع

حافظ على تماسك الفريق: تأكد من أن كل فريق يفهم الهدف العام وكيف يتناسب دوره مع هذا الهدف. هذا يساعد على تجنب الالتباس ويحافظ على تماسك الفريق

من خلال التركيز على هذه الممارسات الفضلى، يمكنك الحفاظ على زخم OKRs ونقلها من فريق واحد إلى الشركة بأكملها دون عقبات كبيرة.

حدد أهدافك ونتائجك الرئيسية وحققها بشكل أسرع مع ClickUp

عند تنفيذها بشكل جيد، يمكن أن تسد OKRs الفجوة بين الطموح والإنجاز. حتى إذا لم يحقق فريقك كل تلك الأرقام والأهداف الكبيرة، فإن السعي إلى تحقيق أهداف عالية يمكن أن يدفعهم إلى تحقيق أكثر مما كانوا يعتقدون أنه ممكن في البداية.

مع OKRs، ما تفعله في الواقع هو إخبارهم بالضبط بما يجب عليهم السعي إليه.

يمكن لـ ClickUp تسريع تنفيذ OKR الخاص بك من خلال ميزات فريدة مثل ClickUp Goals وقوالب معدة مسبقًا. تتيح لك هذه الميزات إنشاء إطار عمل شفاف ومنظم لوضع OKR واضحة وتتبعها في كل مرحلة من مراحل البناء نحو النجاح.

من خلال تبني ثقافة التحسين المستمر — من خلال القوة المشتركة لـ OKRs ووظائف ClickUp — يمكنك تحقيق النتائج بشكل أسرع وتهيئة نفسك للنجاح على المدى الطويل.

اشترك في حساب ClickUp مجاني وابدأ في تحقيق OKRs اليوم!