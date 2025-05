كيفية تنفيذ OKRs: طرق فعالة لتحديد الأهداف

ما هو هدفك الكبير التالي؟ 🎯

سواء كان ذلك إطلاق مشروع أحلامك أو توسيع قاعدة مستخدميك، فكلنا لدينا هدف كبير نسعى لتحقيقه.

ولكن عند التخطيط لتحقيق هذه الأهداف الكبيرة، من المهم التأكد من أن فريقك على نفس الصفحة. وهنا يأتي دور الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs). فكر فيها كأداة مفيدة لوضع الأهداف وتحقيقها بالفعل.

يمكن أن يساعدك إطار عمل OKR في تحديد أهداف واضحة وطموحة — الأهداف — ثم تتبع تقدمك من خلال عناصر محددة يمكن قياسها — النتائج الرئيسية.

ولكن كيف يمكنك تنفيذ OKRs بالضبط؟ كيف تتأكد من أن كل فرد في فريقك يعرف ما الذي يعمل من أجله ويمكنه تتبع تقدمه بفعالية؟

في هذا المدونة، سنناقش كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية تنفيذ OKRs بنجاح، بما في ذلك تخطيط أهدافك وتتبع التقدم المحرز وتكرار العملية حتى تحقق تلك الأهداف.

بالعودة إلى تلك الأحلام الكبيرة، قد ترغب في أن تصبح الشركة الناشئة الرائدة في مجالك خلال السنوات الخمس المقبلة. للوصول إلى ذلك، تحتاج إلى نهج تدريجي متجذر في مفهوم التحسين المستمر. وهذا هو بالضبط ما تمثله OKRs.

يمكن أن يعمل إطار عمل OKR كجسر بينك وبين فريقك، حيث يترجم الرؤية الاستراتيجية إلى أهداف ربع سنوية أو سنوية مشتركة ومملوكة من قبل جميع أفراد الشركة.

"تعد OKRs أدوات واضحة لتوضيح أولويات القادة ورؤاهم."

يمكن أن تساعد OKRs في دفع عملك في الاتجاه الصحيح من خلال تسهيل:

الآن نحن نعرف ما يمكن أن تفعله OKRs. ولكن ما الذي تنطوي عليه بالضبط؟ تتكون OKRs من مكونين أساسيين: الأهداف والنتائج الرئيسية.

معًا، سيساعدك هذان العنصران على تحديد "كيف سيبدو النجاح في نهاية مشروعي؟".

يجب أن تكون الأهداف والنتائج الرئيسية قابلة للقياس لتحقيق ذلك، باستخدام مقاييس تحدد بوضوح النجاح أو الإنجاز. تضمن هذه البنية أن يفهم كل عضو في الفريق بالضبط ما عليه القيام به لتنفيذ الأهداف وكيف ستساهم جهوده في تحسينات محددة داخل الشركة.

من خلال تنفيذ OKRs، يمكنك مواءمة جهود الفريق، وتعزيز التنفيذ الاستراتيجي، وتعزيز ثقافة الملكية والتحسين المستمر. بالإضافة إلى ذلك، فهي مرنة للغاية، لذا يمكنك التكيف والتكرار في أي وقت بناءً على احتياجاتك الفريدة.

على الرغم من أن OKRs توفر إطارًا قويًا لتحديد الأهداف، إلا أنها يمكن أن تنحرف بسهولة عن مسارها دون تخطيط دقيق. ضع في اعتبارك الاستراتيجية العامة لشركتك وكيف يمكنك توزيع OKRs من القيادة إلى الفرق الفردية، مما يخلق مسارًا متماسكًا نحو الرؤية الأكبر.

وكن مبدعًا! يجب أن تكون OKRs المناسبة قادرة على إلهام فريقك ومساعدته على التركيز بشكل كامل على تحقيق تلك الأهداف الطموحة!

فيما يلي بعض الإرشادات العامة لمساعدتك في تخطيط OKRs:

عند التخطيط لأهدافك ونتائجك الرئيسية، فإن رؤيتك طويلة المدى هي المنارة التي توجه جميع الأهداف والنتائج الرئيسية اللاحقة. ارجع إلى أهدافك الأصلية. ما هي النتيجة النهائية التي تسعى إليها؟ والأفضل من ذلك، ما هي المشكلة التي تحاول حلها من خلال منتجك أو خدماتك؟

إذا أخذنا مثال X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، فإننا نعلم أن المنظمة بأكملها خضعت لتغييرات كبيرة تحت قيادة Elon Musk. على الرغم من أن الشركة قد عدلت أهدافها الفورية للإيرادات وأهداف OKR لتلائم هذه التغييرات، إلا أن X لا تزال تخدم الهدف الأكبر المتمثل في "أن تكون ساحة المدينة العالمية"

عند العمل في بيئة متغيرة باستمرار، يمكن أن يساعدك وضع OKRs متجذرة في رؤيتك الأساسية على تجاوز الأوقات الأكثر اضطرابًا، بما في ذلك عمليات الاستحواذ!

تعد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والأهداف جزءًا لا يتجزأ من إطار عمل OKR.

يمكنك استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لفهم المجالات التي تحتاج إلى تحسين ووضع OKRs وفقًا لذلك. أو ابدأ بـ OKRs واربطها بمؤشرات أداء رئيسية محددة لتتبع تأثيرها على الأعمال.

فيما يلي بعض الإرشادات:

الأهداف هي الوصف النوعي لما تهدف إلى تحقيقه. ومع ذلك، على الرغم من هذه الطبيعة النوعية، يجب أن تكون الأهداف موجهة نحو العمل وملهمة:

توصيل OKRs إلى فريقك

استخدم نموذج اجتماع All-Hands أو Ask Me Anything للكشف عن OKRs لشركتك للفريق. خلال الاجتماع، اشرح بوضوح رؤية الشركة وأهدافها الاستراتيجية ووضح كيف ترتبط OKRs بالصورة الأكبر.

أضف صورًا وأمثلة واقعية لجعل OKRs قابلة للتطبيق وجذابة لجميع أعضاء الفريق. خصص وقتًا كافيًا للأسئلة والمناقشة المفتوحة. فهذا يوضح الشكوك ويعزز الشعور بالمسؤولية المشتركة لتحقيق هذه الأهداف.

من خلال جعل OKRs شفافة وإثارة النقاش في هذا الإطار على مستوى الشركة، ستضع الأساس لفريق أكثر تركيزًا وتحفيزًا للمضي قدمًا.