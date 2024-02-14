أفضل 5 بدائل لأبحاث التجوال &؛ المنافسون لعام 2025 (الميزات والأسعار)

سواء كان الأمر يتعلق بعروض المنتجات، أو العقود، أو آخر مسلسلات Netflix الوثائقية التي تحتاج إلى البدء فيها، فنحن جميعًا نتعامل مع الكثير من المعلومات كل يوم.

وما لم تكن تريد أن تغرق في بحر من الكلمات، فأنت بحاجة إلى برنامج مثل Roam Research لتخزين تلك المعلومات وإدارتها بشكل صحيح. هذه الأداة رائعة لتدوين أفكارك، وأفكارك، وملاحظاتك، وما إلى ذلك، وتنظيمها بشكل فعال.

ولكن التجوال ليس مثاليًا .

إنه أحد الأسباب التي تجعلك على الأرجح تبحث عن بعض بدائل Roam Research!

ولكن لا تقلق.

ينتهي بحثك هنا.

في هذه المقالة، فإن أفضل خمسة بدائل للتجوال وميزاتها الرئيسية وإيجابياتها وقيودها وأسعارها وتقييمات المستخدمين.

دعنا نتعمق في الأمر.

ما هي أبحاث التجوال؟

Roam Researchهي أداة مساحة عمل على الإنترنت لتنظيم المعلومات وتقييمها. ويطلق على نفسه اسم "أداة تدوين الملاحظات للتفكير الشبكي" و"الذكاء الجماعي"

وهي طريقة منمقة للقول أن السبب الرئيسي الذي يجعلك تستخدم Roam هو أنه يمكن أن يتعامل مع جميع بياناتك ويجمعها في مكان واحد!

تتضمن بعض ميزاته الرئيسية ما يلي:

الرسم البياني لـ Roam الذي يشبه شبكة عنكبوتية 🕸 أو شبكة من المعرفة. هنا يمكن للمستخدمين التنقل وربط الأفكار بسهولة

Roam الذي يشبه شبكة عنكبوتية 🕸 أو شبكة من المعرفة. هنا يمكن للمستخدمين التنقل وربط الأفكار بسهولة قاعدة بيانات رسم بياني تنظم جميع ملاحظاتك ومستنداتك وكل شيء في قاعدة بيانات تجوال

رسم بياني تنظم جميع ملاحظاتك ومستنداتك وكل شيء في قاعدة بيانات تجوال [ ربط ثنائي الاتجاه](/مدونة؟ص=33263263) * أداة قص الويب

ربط ثنائي الاتجاه](/مدونة؟ص=33263263) * أداة قص الويب الأعمال (14.99 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا) 20 جيجابايت تحميل شهري مساحات مشتركة سجل نشاط الفريق



تقييمات مستخدمي Evernote

Capterra: 4.5/5 (6700+ تقييم)

4.5/5 (6700+ تقييم) g2: 4.5/5 (أكثر من 1800 تقييم)

3. نوتون

البديل الثالث هو النقل تطبيق إنتاجي يهدف إلى توحيد إجراءات العمل في شركتك. وهو في الأساس مزيج من أداة لتدوين الملاحظات ومساحة عمل ونظام مشاركة يتيح لك التعاون مع فريقك.

يحتوي Notion أيضًا على الوضع المظلم ووضع الإضاءة، في حال كان ذلك مهمًا بالنسبة لك.

لسوء الحظ، لا يتيح لك Notion إنشاء لوحات المعلومات الخاصة بك!

الآن، هذا أسوأ كابوس لمدير المشروع.

تحقق من الأعلى بدائل_الترقية و

_href/ *مدونة؟ ص=21428_ مقارنة Notion مع Evernote *%/%href/_

(أداتنا الثانية في هذه القائمة)*

الميزات الرئيسية لـ #### Notion

ويكي لإنشاء أدلة للوثائق

طرق عرض متعددة لقاعدة البيانات، بما في ذلك الجدول الزمني والتقويم وما إلى ذلك

قفل محتوى الصفحة لمنع التعديلات العرضية

إيجابيات فكرة

التحرير في الوقت الفعلي والتعاون الجماعي على الصفحات أو قواعد البيانات

يدعم تمييز بناء الجملة

قوالب متعددة لمديري المشاريع، والشركات الناشئة، والموارد البشرية، إلخ.

قيود مفهوم

لا يوجد وظيفة مخطط جانت البياني خيارات محدودة لإعداد التقارير

لا توجد ميزات الخريطة الذهنية

تسعير #### تسعير Notion

تقدم Notion ثلاثة خيارات تسعير:

شخصي (مجاني) المزامنة عبر جميع الأجهزة صفحات غير محدودة مشاركة مع ما يصل إلى خمسة ضيوف

إضافة (8 دولارات شهرياً): سجل الإصدارات تحميل غير محدود للملفات عدد غير محدود من الضيوف

العمل (15 دولارًا/مستخدم شهريًا): مساحة عمل تعاونية SAML SSO تحليلات الصفحات المتقدمة

المؤسسات

تقييمات المستخدمين

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 250 تقييم) g2: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

تحقق من كامل_التقييمات

_/مرجع/ /مدونة؟ p=38258_38 دليلنادليلالتجوال*دليلالتجوال %/%href/*

!

4. DocuWiki

إذا كنت تبحث عن بدائل مفتوحة المصدر لـ Roam Research، DokuWiki أداة رائعة لا تحتاج إلى قاعدة بيانات. ستعجبك الإضافات العديدة التي توسع مجموعة ميزات DocuWiki، والتي يقدمها مجتمعها النشط.

ومع ذلك، من الصعب تجاوز مظهره.

من الناحية البصرية، أنت عالق مع شيء يبدو وكأنه صُنع عندما كان يُطلق على ماك ماكنتوش. 🤦

دوكوويكي #### الميزات الرئيسية

الإنشاء التلقائي لجدول المحتويات

خيار القائمة السوداء للرسائل غير المرغوب فيها لأنظمة الإنترنت المفتوحة

تحرير الأقسام لتعديل أقسام فردية من مستند طويل بسهولة

إيجابيات دوكويكي دوكويكي

دعم تخفيض السعر

الكثير من خيارات الإضافات لبناء الجملة والمشرف وما إلى ذلك.

قوالب لتخصيص التخطيط

قيود دوكوويكي #### قيود دوكوويكي

يمكن أن يكون من الصعب على المستخدمين غير التقنيين الانضمام إليه

يبدو البرنامج قديمًا

لا توجد قدرات لإدارة المهام

تسعير دوكوويكي

DokuWiki برنامج مجاني مفتوح المصدر.

تقييمات مستخدمي DokuWiki

Capterra: 4/5 (غير متاح)

4/5 (غير متاح) g2: 3.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

5. تيدليويكي

TiddlyWiki هو برنامج مجاني مفتوح المصدر مستضاف ذاتيًا باسم لا يُنسى جدًا. يتيح لك التقاط كل فكرة وتنظيم المعلومات المعقدة ومشاركتها مع فريقك.

هل تخطط لرواية؟ إنشاء قائمة مهام؟ يمكن أن يكون TiddlyWiki صديقك.

ومع ذلك، تقتصر وظائفه على "الكلمات" فقط

لذلك إذا كنت تريد إدارة المهام أو تعيين تذكيرات للملاحظات..

الميزات الرئيسية لـ TiddlyWiki

اختصارات لوحة المفاتيح القابلة للتخصيص

شريط أدوات المحرر للتنسيقات النصية السريعة

إضافة TiddlyMap لربط الصفحات على رسم بياني بسيط

إيجابيات TiddlyWiki

يمكنك تثبيت إضافات اللغة لتغيير لغة استدلال المستخدم

يتيح لك تخصيص تخطيط الصفحة وتخطيط الملغز

يدعم لغة ترميز MathML للرموز الرياضية (المتغيرات والمعادلات وغيرها)

قيود TiddlyWiki

لا توجد قدرات تعاونية

إدارة المهام المحدودة

خطر فقدان البيانات إذا لم يتم نسخها احتياطيًا في تطبيقات مثل Dropbox

تسعير TiddlyWiki

TiddlyWiki مجاني للجميع.

تقييمات مستخدمي TiddlyWiki

Capterra: غير متاح

غير متاح g2: غير متاح

أصبح تدوين الملاحظات أسهل مع بديل البحث المتجول

يُعد Roam Research أداة رائعة لإنشاء الملاحظات وتخزين المعرفة وإنشاء روابط بين وحدات البيانات المختلفة في شبكة ديناميكية (شبكة العنكبوت).

ومع ذلك، فإن قدرات إدارة المهام محدودة، وليس لديه خطة مجانية.

لا يمكنك أيضًا تجاهل حقيقة أنه أداة لتدوين الملاحظات بدون تطبيق للهاتف المحمول.

لهذا السبب بالضبط تحتاج إلى أداة قوية لإدارة المشاريع مثل ClickUp. احصل على ClickUp مجانًا اليوم واجعل كل ما تدونه هادفًا.