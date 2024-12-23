أفضل 13 أداة برمجية لإدارة المعرفة الشخصية لعام 2025

قد يشعرك تتبع ما تتعلمه وتبتكره وتكتشفه وكأنك تتلاعب بالعديد من الكرات في وقت واحد. فتضيع الأفكار، وتتراكم الملاحظات، وتتراكم الملاحظات، وتفلت الأفكار القيّمة من بين يديك.

إذا وجدت نفسك أيضًا تائهًا في بحر من الملاحظات اللاصقة والمجلدات وعلامات التبويب، وتكافح للعثور على المعلومات التي تحتاجها، فأنت لست وحدك.

وهنا يأتي دور برنامج إدارة المعرفة الشخصية أو PKMS. تساعدك هذه الأدوات على تنظيم معارفك وربطها واسترجاعها دون عناء، وتحويل الفوضى إلى نظام منظم مصمم خصيصًا لسير عملك الفريد. ✅

تستكشف هذه التدوينة كيف تقوم برامج إدارة المعرفة الشخصية بتحويل طريقة تفكيرك وتعلمك وعملك. لنبدأ!

## ⏰ ملخص 60 ثانية

إليك أفضل أدوات برامج إدارة المعرفة الشخصية المتاحة اليوم:

ClickUp (الأفضل للقاعدة المعرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

2. أوبسيديان (الأفضل لإنشاء قاعدة معرفية مترابطة)

3. Roam Research (الأفضل لإنشاء قاعدة معرفية منظمة)

4. النقل (الأفضل لإنشاء قاعدة معرفية غنية بالوسائط)

5. Document360 (الأفضل لبناء قواعد معرفية قابلة للتخصيص)

6. Evernote (الأفضل لإنشاء قاعدة معرفية ملائمة للصوت)

7. TiddlyWiki (الأفضل لإنشاء قاعدة معرفية غير خطية)

8. تيترا (الأفضل لإدارة المعرفة على مستوى الشركة)

9. Guru (الأفضل لإنشاء قاعدة معرفية مركزية شاملة)

10. بلوم فاير (الأفضل لإدارة المعرفة القابلة للتطوير)

11. الدب (الأفضل لتدوين الملاحظات وتنظيمها)

12. Logseq (الأفضل لإدارة المعرفة الفردية)

13. Mem.ai (الأفضل لإدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

ما هو نظام إدارة المعرفة الشخصية؟

نظام إدارة المعرفة الشخصية (PKM) هو أداتك المفضلة لإدارة المعلومات وتنظيمها. فكر فيه على أنه مساعدك الشخصي الرقمي أو مساعد بحث شخصي شخصي - حيث يقوم بجمع وتصنيف وتخزين المعرفة من الأوراق البحثية والكتب والمشاريع والندوات عبر الإنترنت وغير ذلك.

تتجاوز هذه الأدوات مجرد التخزين البسيط من خلال تمكينك من استرجاع هذه المعلومات واستخدامها بفعالية، سواء للتعلم أو اتخاذ القرارات أو تنفيذ المشاريع.

في نهاية المطاف، يجعل نظام إدارة المعارف العامة المعرفة الأساسية في متناول اليد وفي متناول اليد، مما يحسّن قدرة الفرد على التعلم بكفاءة أكبر ويعزز الإنتاجية الإجمالية. 🎯

### أنواع أدوات إدارة المعرفة الشخصية

لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بأنظمة إدارة المعرفة الشخصية.

فالأدوات المختلفة تلبي احتياجات مختلف إدارة المعرفة الاحتياجات، ويعتمد اختيار المناسب منها على كيفية معالجة المعلومات واستخدامها.

دعنا نستكشف الفئات المتعددة لأدوات إدارة معرفة المنتج:

أدوات إدارة المعرفة المعرفية المتخصصة: مصممة لسير العمل المتخصصة، تلبي هذه الأدوات احتياجات محددة مثل إدارة الاقتباس أو ملخصات المشاريع أو إدارة القضايا القانونية. إنها مثالية للمستخدمين الذين يحتاجون إلى حلول مخصصة لتحديات إدارة المعرفة الفريدة من نوعها 🧵 أدوات PKM على غرار أدوات إدارة المعارف القانونية: مستوحاة من طريقة زيتلكاستن, تستخدم هذه الأدوات الربط ثنائي الاتجاه لربط الأفكار والمعلومات بشكل غير خطي. من خلال تشجيع الروابط بين البيانات التي تبدو غير ذات صلة، فإنها تثير رؤى واكتشافات إبداعية 🔗 أدوات تدوين الملاحظات والتعاون PKM: توفر أدوات إدارة المعرفة الشخصية هذه مجموعة شاملة من الوظائف. إنها مثالية لكل من المعرفة الفردية والمشتركة، مما يتيح لك إدارة أفكارك أثناء العمل بشكل تعاوني مع الآخرين في المهام من خلال ميزات تدوين الملاحظات وإدارة المهام والتعاون الجماعي 📝 أدوات إدارة المعرفة الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: بمساعدة الذكاء الاصطناعي (AI)، تعمل أدوات إدارة المعرفة الشخصية هذه على أتمتة الجوانب الرئيسية لإدارة المعرفة. من الربط بين المعلومات وتوليد الرؤى إلى تنظيم الملاحظات تلقائيًا، تحررك أدوات إدارة المعرفة الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتركيز على المهام عالية القيمة 🦾

### فوائد استخدام أداة إدارة المعرفة الشخصية

استخدام نظام إدارة المعرفة الشخصية مفيد للغاية. لقد ساعدني على تصفية الضوضاء من المعلومات الأساسية بشكل فعال، والبقاء منظمًا، وتتبع المعرفة التي اكتسبتها في الأشهر القليلة الماضية.

إليك كيف يساعدك ذلك:

الحفاظ على المعرفة وتحليلها: من خلال الاحتفاظ بسجل لأفكارك مع مرور الوقت، تمكّنك أنظمة إدارة المعرفة الشخصية من اكتشاف الأنماط وتوفير فهم تاريخي يسهل الوصول إليه من أجل اتخاذ قرارات أفضل 📚

من خلال الاحتفاظ بسجل لأفكارك مع مرور الوقت، تمكّنك أنظمة إدارة المعرفة الشخصية من اكتشاف الأنماط وتوفير فهم تاريخي يسهل الوصول إليه من أجل اتخاذ قرارات أفضل 📚 تصفية الضوضاء والتركيز على ما هو مهم: تساعدك أدوات إدارة المعرفة الشخصية على فصل المعلومات المهمة عن المشتتات غير ذات الصلة، مما يسهل التركيز على ما هو مهم حقًا 🎧

تساعدك أدوات إدارة المعرفة الشخصية على فصل المعلومات المهمة عن المشتتات غير ذات الصلة، مما يسهل التركيز على ما هو مهم حقًا 🎧 تعزيز الإنتاجية والتعاون: تعمل أدوات الإدارة الشخصية على تحسين سير العمل وضمان بقاء الفرق متناسقة. مع قواعد المعرفة المشتركة، يصل الجميع إلى نفس المعلومات، مما يقلل من الارتباك ويشجع التعلم الجماعي 🤗

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة المعرفة الشخصية؟

بعد تحليل العديد من أدوات إدارة المعرفة الشخصية المتوفرة في السوق، قمت وفريقي بتجميع قائمة بالعناصر التي يجب أن تبحث عنها في برامج إدارة المعرفة الشخصية.

دعنا نستعرض هذه القائمة عنصرًا تلو الآخر.

سهولة الاستخدام: ابحث عن أدوات إدارة المعرفة الشخصية مع سهولة التصفح والوظائف الملائمة للمبتدئين ✅

ابحث عن أدوات إدارة المعرفة الشخصية مع سهولة التصفح والوظائف الملائمة للمبتدئين ✅ إمكانيات بناء المستودعات: إعطاء الأولوية لأدوات إدارة المعرفة الشخصية التي تسمح بإنشاء قاعدة مركزية للمعرفة الشخصية والمعرفة المتعلقة بالعمل

إعطاء الأولوية لأدوات إدارة المعرفة الشخصية التي تسمح بإنشاء قاعدة مركزية للمعرفة الشخصية والمعرفة المتعلقة بالعمل إمكانيات البحث: اختر أدوات إدارة المعرفة الشخصية ذات قدرات بحث قوية، والتي تمكنك من تحديد موقع معلومات محددة والوصول إليها بسرعة ✅

اختر أدوات إدارة المعرفة الشخصية ذات قدرات بحث قوية، والتي تمكنك من تحديد موقع معلومات محددة والوصول إليها بسرعة ✅ ميزات تعاونية: اختر أدوات إدارة المعرفة الشخصية التي تعزز التعاون وتعزز مشاركة العمل مع الزملاء وأعضاء الفريق. تتضمن بعض ميزات التعاون المهمة التي يجب البحث عنها التحكم في الإصدار، والتحرير في الوقت الفعلي، والتعليق، وما إلى ذلك. ✅

اختر أدوات إدارة المعرفة الشخصية التي تعزز التعاون وتعزز مشاركة العمل مع الزملاء وأعضاء الفريق. تتضمن بعض ميزات التعاون المهمة التي يجب البحث عنها التحكم في الإصدار، والتحرير في الوقت الفعلي، والتعليق، وما إلى ذلك. ✅ إمكانيات التكامل: اختر أدوات إدارة المعرفة الشخصية القادرة على التكامل بسلاسة مع نظام سير العمل الحالي لديك ✅

🧠 حقيقة ممتعة: تم تقديم مصطلح "إدارة المعرفة الشخصية" لأول مرة في ورقة عمل في عام 1999 من قبل جيسون فراند وكارول هيكسون.

## أفضل 13 برنامجًا لإدارة المعرفة الشخصية

فيما يلي قائمة مختصرة لأفضل 13 برنامجاً لإدارة المعرفة الشخصية برنامج إدارة المعرفة, مع أفضل ميزاتها، وقيودها، وأسعارها، وتقييماتها، لتضعها في اعتبارك.

1. ClickUp (الأفضل للقاعدة المعرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

أنشئ قاعدة معرفية مركزية مع فريقك باستخدام ClickUp Docsانقر فوق هو أكثر من مجرد منصة لإدارة المهام أو الإنتاجية؛ فهو أداة لا غنى عنها لبناء وإدارة قاعدة معرفية شخصية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.

سواء كنت تنظم مشاريع العمل أو تطرح الأفكار أو تخزن الأبحاث، يوفر ClickUp المرونة والأدوات التي تحتاجها لإدارة المعلومات بفعالية.

مستندات ClickUp ClickUp Docs

في قلب هذه الوظيفة مستندات ClickUp والتي، بالإضافة إلى إمكانيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في ClickUp Brain يحول طريقة التقاط المعرفة وربطها والاستفادة منها.

إنشاء مستندات بصفحات متداخلة، واستخدام التصميم والتنسيق، وأدوات التحرير في الوقت الفعلي على ClickUp Docs

يتيح لك ClickUp Docs إنشاء وهيكلة قاعدة معارفك بطريقة تتماشى مع سير عملك من خلال التحرير في الوقت الفعلي و التعاون في المستندات .

وبفضل التسلسل الهرمي غير المحدود وخيارات المجلدات، تمكنت من تنظيم كل شيء بدءًا من وثائق المشروع والملاحظات الدراسية إلى الرؤى الشخصية والمواد المرجعية. وقد سهّل عليّ وضع العلامات والربط والتنسيق القابل للتخصيص بناء قاعدة معرفية قابلة للتطوير ومتصلة بالشبكة.

ClickUp Brain

ارفع مستوى إدارة معرفتك الشخصية إلى المستوى التالي مع ClickUp Brain

إن دمج ClickUp Brain مع المستندات يرتقي بإدارة معارفك الشخصية إلى المستوى التالي. فمع الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تلخيص النصوص المطولة، وتوليد أفكار المحتوى، وحتى تحليل الاتجاهات في بياناتك لتطوير أفضل استراتيجيات إدارة المعرفة .

على سبيل المثال، عندما كنت أقوم بإنشاء مستند ClickUp Doc لتتبع الرؤى من تقرير بحثي للشركة، قام برين بتمييز النقاط الرئيسية أو المحتوى المقترح إضافته. وهذا يضمن بقاء القاعدة المعرفية شاملة وسهلة الوصول إليها.

برنامج إدارة المعرفة الشخصية - نموذج قاعدة المعرفة ClickUp Knowledge Base

إذا كنت ترغب في طريقة أسهل للبدء، فإن قالب قاعدة المعارف ClickUp يجب أن يساعدك.

هذا القالب القابل للتخصيص والصديق للمبتدئين قالب قاعدة المعرفة يوفر إطار عمل لإنشاء مكتبة رقمية للمعلومات وتنظيمها. كما أنه يسهل تخزين ومشاركة المعرفة داخل شركتك.

إليك ما سيعجبك في هذا القالب:

الارتباط مع قوالب ClickUp الأخرى مثل إدارة المشاريع وإدارة المنتجات والتسويق

ساعد في فهم المعلومات في قاعدة معارفك من خلال قسم مخصص للأسئلة الشائعة

استخدم مقاطع فيديو إرشادية وإرشادات تأهيلية لكل من المستخدمين المبتدئين والمتقدمين

انقر فوق أفضل الميزات

دمج قاعدتك المعرفية بسلاسة مع أكثر من 1000+ أداة بما في ذلك Google Drive وSlack وغيرها.

تبسيط عملية بناء قاعدة معرفية مركزية مع أكثر من 1000+ قالب

الوصول إلى قاعدتك المعرفية أو إدارتها أو مشاركتها أثناء التنقل باستخدام تطبيق ClickUp على الهاتف المحمول

ربط المستندات مباشرةً بالمهام والأهداف والمشاريع، مما يخلق علاقة سلسة بين معرفتك وعملك

استخدم طرق عرض اللوحة أو القائمة أو التقويم لهيكلة قاعدتك المعرفية بطريقة تتوافق مع سير عملك

دمج ميزات مختلفة مثل تدوين الملاحظات وإدارة المهام والتعاون في نظام أساسي واحد

قيود تطبيق ClickUp

يحتوي ClickUp على العديد من الميزات التي قد تستغرق بعض الوقت لمعرفة كيفية استخدامها لتلبية احتياجاتك على أفضل وجه

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

اتصل بنا لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: العثور على المعلومات الصحيحة عبر أدوات وتطبيقات متناثرة أمر صعب. يتخلص ClickUp من هذه المشكلة المتعلقة بسير العمل المجزأ من خلال الذكاء الاصطناعي المتصل الابتكار. اسحب الرؤى من مساحة عملك ومنصات الجهات الخارجية في مكان واحد، واحصل على إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط سير العمل والحفاظ على مركزية معرفتك.

2. Obsidian (الأفضل لإنشاء قاعدة معرفة شخصية مترابطة)

via

٪ / href/ https://obsidian.md/ Obsidian /%href/ أوبسيديان عبارة عن أداة قوية لإدارة المعرفة الشخصية (PKM) قائمة على التخفيضات (PKM) مصممة لمساعدة الطلاب على تنظيم أفكارهم وربطها بفعالية. يتيح لك التطبيق تدوين الملاحظات وتصور العلاقات بينها بيانياً.

سواء أكنت تنشئ ويكي شخصي أو تنشئ خرائط ذهنية أو تطور عقلاً ثانياً، يوفر Obsidian مرونة وتحكم لا مثيل لهما، مما يجعله خياراً متميزاً للطلاب الذين يسعون إلى تحسين إنتاجيتهم وتعلمهم.

بصرف النظر عن بناء قاعدة معرفية شخصية وويكي، يعجبني أيضًا كيف يتضاعف Obsidian كـ برنامج مشاركة المعرفة يتيح لك نشر مواقع الويكي الشخصية بأمان على الويب.

أفضل ميزات أوبسيديان

العصف الذهني والبحث وتخطيط أفكارك باستخدام ميزة Canvas

توسيع الوظائف باستخدام الإضافات التي أنشأها المجتمع أو تخصيص الواجهة لتتناسب مع سير عملك وتفضيلاتك

حافظ على أمان بياناتك على جهازك والوصول إليها في أي وقت، حتى بدون اتصال بالإنترنت

قيود أوبسيديان

قد تبدو خيارات التخصيص الواسعة وصيغة الترميز مربكة للمبتدئين

يركز Obsidian على سير العمل الفردي مع عدم وجود ميزات تعاون جماعية مدمجة

أسعار أوبسيديان

شخصي: مجاني للأبد

مجاني للأبد تجاري: 50 دولارًا في السنة لكل مستخدم

50 دولارًا في السنة لكل مستخدم مزامنة (إضافة): 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم النشر (الوظيفة الإضافية): 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أوبسيديان

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

3. أبحاث التجوال (الأفضل لإنشاء قاعدة معرفية منظمة)

via أبحاث التجوال أداة أخرى رائعة أخرى لتدوين الملاحظات هي تجول في البحث . تحظى هذه الأداة بشعبية بين الباحثين والكتاب والمتعلمين مدى الحياة، وهي مصممة للتفكير غير الخطي وتنظيم الأفكار. تساعد "تجوال" الطلاب على إنشاء نظام "تفكير شبكي"، وربط المفاهيم والملاحظات لتعكس كيفية عمل الدماغ بشكل طبيعي.

يتيح لك الربط ثنائي الاتجاه في Roam إنشاء شبكة من الملاحظات المترابطة وتحديد العلاقات بين أجزاء المعلومات المتباينة بسرعة.

أفضل ميزات تجوال البحث

إنشاء ملاحظة يومية لمساعدتك على تتبع أفكارك وخواطرك على أساس يومي

الرجوع إلى أجزاء النص وإعادة استخدامها عبر الملاحظات المختلفة

تخزين ملاحظاتك كملفات نصية عادية، مما يسهل عليك قراءتها ومشاركتها

قيود بحث الرام

تصميم تطبيق Roam Research ليس مبهجاً من الناحية الجمالية

قد يجد بعض المستخدمين أن سعره أكثر تكلفة من الأدوات الأخرى بسبب عدم وجود خيارات مجانية

تسعير Roam Research

المحترف: 15 دولارًا شهريًا

15 دولارًا شهريًا الإيجابي: 8.33 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات أبحاث الشعاع

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

4. فكرة (الأفضل لبناء قاعدة معرفية غنية بالوسائط)

via فكرةمفهوم هو أداة شاملة لإدارة المعرفة الشخصية للفرق والمؤسسات. يساعدك على بناء قاعدة معرفية بسيطة ومفيدة بشكل جماعي مع فريقك.

وبالإضافة إلى النصوص، يتيح لك إضافة أو سحب وإسقاط الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية وحتى ربط الصفحات في قاعدة المعرفة الخاصة بك.

من إدارة بيانات العميل والعصف الذهني للأفكار إلى تتبع مراحل المشروع الرئيسية، يجعل تطبيق Notion AI العثور على المعلومات ذات الصلة من قاعدتك أمراً سهلاً. أحب أيضًا كيف أن أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي توفر إمكانات تحرير الملاحظات وتلخيصها لتعزيز قاعدة معلوماتك.

أفضل الميزات

مشاركة المعرفة وتعيين المهام والتعاون في الوقت الفعلي باستخدام أدوات مدمجة للفرق والمشاريع

إنشاء قواعد بيانات منظمة وربطها لإدارة المشاريع وتتبع العملاء وتنظيم الموارد

الوصول إلى أكثر من 20,000 قالب لإنشاء مواقع الويكي الخاصة بالشركة وملاحظات الاجتماعات وما إلى ذلك

قيود الحركة

تعيق الوظائف المحدودة بدون اتصال نشط بالإنترنت الإنتاجية أثناء السفر أو الانقطاع.

قد يبدو استخدام تطبيق Notion للأجهزة المحمولة ثقيلًا وبطيئًا

تسعير الحركة

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص Notion AI: إضافة إلى أي خطة مقابل 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,400 تقييم)

5. Document360 (الأفضل لبناء قواعد معرفية قابلة للتخصيص)

via المستند 360 من برامج مساحة العمل المتكاملة الأخرى لبناء قواعد معرفية قابلة للتخصيص هو Document360 .

يساعدك هذا البرنامج على تخصيص قاعدتك المعرفية بألوان ذات علامة تجارية. ويساعدك على إنشاء أدلة مستخدم ديناميكية وقابلة للبحث ومتعددة اللغات وإجراءات التشغيل الموحدة والأدلة الإرشادية وغيرها من المستندات.

ويُعد Document360 مثاليًا للمحترفين الذين يسعون إلى تبسيط عمليات التوثيق، حيث يوفر واجهة سهلة الاستخدام تلبي احتياجات المستخدمين التقنيين وغير التقنيين. بالإضافة إلى أنه يوفر وظائف الذكاء الاصطناعي لتبسيط التعامل مع جميع الوثائق الاحتياجات.

أفضل ميزات المستند 360

تحسين سياق وملاءمة الوثائق مع ملاحظات الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي

احصل على رؤى حول سلوك المستخدم وفعالية المحتوى لتحسين استراتيجيات إدارة المعرفة

الاتصال بالأدوات الشائعة مثل Slack وMicrosoft Teams وZendesk وIntercom لبناء سير عمل متماسك عبر المنصات

قيود Documentment360 قيود المستند 360

بعض الميزات متاحة فقط من خلال الوظائف الإضافية المكلفة

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت للاستفادة من إمكانيات المنصة الواسعة بشكل كامل

تسعير Document360

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات المستند 360

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

6. إيفرنوت (الأفضل لإنشاء قاعدة معرفية صوتية ملائمة)

via إيفرنوتإيفرنوت هو أداة شاملة لإدارة المعرفة الشخصية وتدوين الملاحظات مصممة لمساعدة المحترفين على جمع المعلومات وتنظيمها والوصول إليها بسلاسة عبر الأجهزة.

وكما يوحي اسمه، فهو يتيح لك تدوين الأفكار العشوائية وتخزين الملفات والمستندات المهمة لتطوير قاعدة معرفية. ما يعجبني في Evernote هو وظيفته لتسجيل الملاحظات الصوتية للأغراض الشخصية والمهنية.

أفضل ميزات إيفرنوت

رقمنة المستندات المادية مباشرةً في Evernote بحيث يسهل الوصول إلى المستندات والأوراق والقوائم ذات الصلة

تحديد موقع المعلومات بسرعة داخل ملاحظاتك باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية

مزامنة المعلومات بسهولة عبر الأجهزة للوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان

قيود إيفرنوت

يجد بعض المستخدمين أن تطبيق الهاتف المحمول أقل سهولة في الاستخدام من إصدار سطح المكتب

يوفر الإصدار المجاني سعة تخزينية محدودة

تسعير إيفرنوت

مجاني

شخصي : 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الفرق: 24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8000 تقييم)

7. TiddlyWiki (الأفضل لإنشاء قاعدة معرفية غير خطية)

via TiddlyWikiتيدلي ويكي هي أداة فريدة من نوعها ومفتوحة المصدر لإدارة المعرفة الشخصية (PKM) تسمح للمحترفين بجمع المعلومات وتنظيمها ومشاركتها في إطار غير خطي.

يساعدك على تخطيط وإدارة قوائم المهام، والمقالات، والروايات، والمشاريع، وما إلى ذلك.

يعمل كملف HTML مستقل بذاته، ويعمل بكفاءة عبر منصات مختلفة دون الحاجة إلى عمليات تثبيت معقدة.

أفضل ميزات TiddlyWiki

استخدام الأداة بلغات مختلفة، حيث يقدم TiddlyWiki أكثر من 20 لغة كمكونات إضافية

تخصيص وتعديل الواجهة والوظائف على نطاق واسع لتتماشى مع احتياجاتك

احصل على المساعدة من مجتمع المستخدمين والمطورين النابض بالحياة

قيود TiddlyWiki

يعد التعاون الجماعي في الوقت الفعلي مشكلة نظرًا لأن الأداة مصممة بشكل أساسي للاستخدام الفردي

قد تؤدي إدارة المهام من خلال الملفات الكبيرة إلى مشاكل في الأداء

تسعير تيدلي ويكي

مجاني

تقييمات ومراجعات تيدلي ويكي

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

8. تترا (الأفضل لإدارة المعرفة على مستوى الشركة)

via

_ / href/ _https://tettra.com/ تترا /%href/ تترا جيد برنامج لبناء قاعدة معرفية مركزية وإدارة معارف الشركة بشكل عام. باستخدام محرر Tettra البسيط، يمكنك إنشاء وثائق جديدة أو تصدير المحتوى الموجود من أدوات مثل محرر مستندات Google و Notion وغيرها.

ويُعد Tettra مناسبًا للمؤسسات النامية، حيث يوفر ميزات مثل اقتراحات المحتوى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وسير عمل التحقق للحفاظ على الدقة وقدرات مشاركة المعرفة العامة.

أفضل ميزات Tettra

احصل على إجابات لأسئلة الفريق من مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Tetra، كاي

تحقق من المحتوى وفقًا لجدول زمني محدد بمساعدة خبراء في الموضوع من خلال أتمتة المعرفة

إضافة الوسائط وملفات الروابط التبادلية داخل القاعدة المعرفية

قيود تترا

يوفر ميزات تنسيق محدودة مقارنة بأدوات إدارة المعرفة الشخصية الأخرى

قد يجد المستخدمون أن الاشتراك الاحترافي مكلف للغاية

أسعار تترا

الأساسي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم التوسعة: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم احترافي: 7200 دولار في السنة ل 50 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات تترا

G2: 4.6/5 (أكثر من 110 تقييمات)

4.6/5 (أكثر من 110 تقييمات) Capterra: غير متاح

9. جورو (الأفضل لإنشاء قاعدة معرفية مركزية شاملة)

via المعلمالمعلم هو عبارة عن منصة لإدارة المعرفة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل المعرفة الجماعية لشركتك إلى ويكي واحد ومركزي ومُحدَّث لموظفيك.

وتوفر ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي إجابات فورية ومخصصة على أسئلة موظفيك، مما يتيح لهم العودة إلى المهام الموكلة إليهم بوضوح.

تُمكِّن Guru فرق العمل من الحفاظ على مصدر واحد للحقيقة، مما يضمن دقة المعلومات وتحديثها وسهولة استرجاعها - وهي صفات أساسية لتحسين العمليات واتخاذ قرارات مستنيرة.

أفضل ميزات Guru

إنشاء شبكة إنترانت مخصصة تعمل كمحور مركزي لمعلومات الشركة

الاتصال بالتطبيقات والمحادثات والمستندات الموجودة لديك من خلال الذكاء الاصطناعي

يوفر وظائف التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار

قيود المعلم

يوفر Guru خيارات تخصيص محدودة مقارنة بالبرامج الأخرى

هناك احتمال وجود محتوى قديم أو مكرر مع نمو القاعدة المعرفية

أسعار المعلم

مجاني

الكل في واحد: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

10. بلوم فاير (الأفضل لإدارة المعرفة القابلة للتطوير)

via

bloomfire_ بلوم فاير هي منصة إدارة معرفة قابلة للتطوير تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمؤسسات الصغيرة ومتعددة الجنسيات من جميع الأحجام. صُممت المنصة لإضفاء الطابع المركزي على المعلومات وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها داخل المؤسسات، وتساعد المنصة المهنيين على اكتساب المعرفة وتنظيمها ومشاركتها بكفاءة.

كيف؟ من خلال بناء مستودعات آمنة وقابلة للبحث.

وتوفر أدوات تأليف المحتوى وأدوات الإشراف لضمان نشر المحتوى الأكثر ملاءمة ودقة فقط، مما يتيح لفرقك اتخاذ قرارات موثوقة قائمة على البيانات.

أفضل ميزات بلوم فاير

العثور على المعلومات ذات الصلة باستخدام وظيفة البحث المتقدم التي تفهرس كل كلمة في جميع أنواع المحتوى، بما في ذلك مقاطع الفيديو

تعزيز مشاركة المعرفة والتعاون من خلال المناقشات والمنتديات التفاعلية

تتبع مقاييس المشاركة واكتساب رؤى حول أداء المحتوى باستخدام مجموعة التحليلات المخصصة

قيود بلوم فاير

يمكن أن تعرض ميزة البحث الكثير من النتائج، مما يجعل المستخدمين في حيرة من أمرهم

لا تتوفر نسخة تجريبية أو إصدار مجاني

تسعير بلوم فاير

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Bloomfire

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

11. بير (الأفضل لتدوين الملاحظات وتنظيمها)

via

_ / href/ _https://bear.app/ Bear /%href/ الدب هو تطبيق Markdown لتدوين الملاحظات بواجهة مصقولة وبسيطة تتيح لك تخطيط وتنظيم أسبوعك ومشاريعك وحتى الويكي.

أضف نصوصًا وصورًا وجداول وعناصر أخرى إلى ملاحظاتك، ثم قم بتصديرها بتنسيقات مثل PDF وDOCX وHTML وغيرها. علاوة على ذلك، فإن مشاركة ملاحظاتك مع الآخرين، بما في ذلك العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل، أمر سهل.

تحمل أفضل الميزات

استخدم تصميمًا سريعًا ومتسقًا عبر الملاحظات باستخدام Markdown

تثبيت العلامات المهمة مع أكثر من 250 خيارًا للعلامات

ارسم وأدرج الرسومات في أي مكان في عملية تدوين الملاحظات

تحمل القيود

يعمل فقط على أجهزة Apple و iOS

يتطلب الوصول إلى الميزات الأساسية مثل خيارات التصدير اشتراكًا، على عكس تطبيقات تدوين الملاحظات الأخرى

تسعير تطبيق بير

مجاني

تطبيق بير برو 2.99 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات الدب

G2: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: غير متاح

12. Logseq (الأفضل لإدارة المعرفة الفردية)

via Logseqلوجسيك هي منصة مفتوحة المصدر ومفتوحة المصدر لإدارة المعرفة الشخصية. بُنيت حول بنية قائمة على الخطوط العريضة، وهي تتيح للمستخدمين تنظيم الأفكار والملاحظات والملاحظات والأفكار بتنسيق هرمي واضح.

بفضل قدرته على إنشاء قاعدة معرفية شبكية باستخدام روابط وعلامات ثنائية الاتجاه، يعكس Logseq كيفية معالجة الدماغ للمعلومات، مما يجعله مثاليًا لإدارة المشاريع المعقدة والكتابة والتعلم.

أفضل ميزات لوجسيك

تصور ملاحظاتك وروابطها من خلال عرض الرسم البياني

قم بتخصيص سير عملك مع أكثر من 150 سمة وأكثر من 30 مكونًا إضافيًا متاحًا من خلال مجتمع Logseq النشط مفتوح المصدر

تخزين البيانات محلياً على جهازك باستخدام نهج عدم الاتصال بالإنترنت أولاً

قيود لوجسيك

مع زيادة كمية البيانات، يمكن أن يحدث خلل في Logseq

لا يزال تطبيق الهاتف المحمول يتطور ولديه وظائف محدودة حاليًا

أسعار لوجسيك

مجاناً

تقييمات ومراجعات لوجسيك

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

13. Mem.ai (الأفضل لإدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

via Mem.aiMem.ai هي أداة لإدارة المعرفة الشخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للباحثين والمديرين ومنشئي المحتوى ورواد الأعمال. فكر في هذا أداة الذكاء الاصطناعي كمساعدك الشخصي -تقوم بتنظيم ملاحظاتك، وتلخيص الأفكار، وصياغة محتوى مخصص، والبحث عن إجابات لأسئلتك.

بالإضافة إلى ذلك، تتكامل المنصة مع أدوات الإنتاجية المختلفة، مما يسمح للمستخدمين بدمج المعلومات من مصادر مختلفة في مساحة عمل موحدة.

أفضل مزايا Mem.ai

تصنيف الملاحظات ذات الصلة وربطها تلقائياً من خلال الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الروابط

استرداد المعلومات بسهولة استنادًا إلى السياق والمحتوى من خلال إمكانات البحث المتقدمة

إدارة المعلومات المعقدة من خلال واجهة سهلة الاستخدام

قيود Mem.ai

يوفر وظائف محدودة دون اتصال بالإنترنت

تعتمد مساعدة الذكاء الاصطناعي على الاتصال بالإنترنت

تسعير Mem.ai

ميم: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم فرق الميم: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Mem.ai

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

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إدارة المعرفة الشخصية بفعالية باستخدام ClickUp

توفر أدوات إدارة المعرفة الشخصية الحديثة ميزات متنوعة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة، بدءًا من تدوين الملاحظات وإدارة المهام إلى الرؤى المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي. ونتيجة لذلك، يمكنك الحفاظ على التنظيم والتركيز في عالم اليوم الذي يتسم بالحمل الزائد للمعلومات.

وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، يقدم ClickUp حلاً شاملاً لإدارة المعرفة الشخصية والمهنية. ✅

سواء كنت تدير مشاريع معقدة، أو تطرح أفكارًا جديدة، أو تنظم نظامك المعرفي الشخصي، فإن ClickUp يوفر مرونة لا مثيل لها وميزات تعزز الإنتاجية - كل ذلك في منصة واحدة.

تعمل المنصة على تحسين عملية إدارة المعرفة بأكملها دون عناء، وذلك بفضل ما تزخر به من وظائف متنوعة، بدءًا من مستندات ClickUp Docs وPrain إلى القوالب والتكاملات.

هل أنت مستعد لتحمل مسؤولية معرفتك وتعظيم إمكاناتك؟ اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في بناء نظام PKMS المثالي الخاص بك!