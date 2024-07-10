ClickUp مقابل Obsidian: أي أداة تدوين أفضل؟

لطالما كان تدوين الدروس والأفكار وسيلة فعالة للاحتفاظ بالمعلومات والتواصل بكفاءة. سواء كان ذلك في اجتماعات العمل المكثفة والواسعة النطاق أو في مشاريع شخصية، فقد كان تدوين الملاحظات ممارسة شائعة لدى الجميع منذ البداية.

ومع ذلك، فإن تدوين الأشياء لا يؤدي بالضرورة إلى الوضوح أو الإنتاجية، خاصةً عندما يكون عملية مرهقة، أو عندما تبدو الملاحظات مزدحمة للغاية بحيث يصعب الرجوع إليها ومشاركتها.

تم إطلاق العشرات من تطبيقات تدوين الملاحظات، لدرجة أن حجم سوق هذا النوع من البرامج قُدر بـ 7.36 مليار دولار في عام 2023. بعد البحث في العديد من الخيارات، وجدنا أن تطبيقي ClickUp و Obsidian هما أكثر تطبيقات تدوين الملاحظات استخدامًا. ومع ذلك، فإن الاختيار بين هذين التطبيقين يمثل تحديًا كبيرًا.

ستشرح هذه المقالة الميزات الرئيسية والاختلافات بين ClickUp و Obsidian وتساعدك على تحديد أداة تدوين الملاحظات الأفضل لك.

ما هو ClickUp؟

ClickUp هي أداة شاملة لإدارة العمل تبسط عملية تدوين الملاحظات وتدمجها مع المهام وسير العمل والمشاريع. كأداة لتدوين الملاحظات، تم تصميمها لزيادة الإنتاجية والكفاءة والتعاون بين أعضاء الفريق.

يوفر ClickUp ميزات مثل المزامنة في الوقت الفعلي وأدوات إدارة المهام والعلامات لتبسيط عملية تدوين الملاحظات وتعزيز تأثيرها. لن يساعدك ذلك في تدوين الملاحظات بفعالية فحسب، بل سيساعدك أيضًا في إدارتها وترتيبها حسب الأولوية ووضعها موضع التنفيذ، مما يزيل جميع الجوانب المملة من تدوين الملاحظات.

بصفتها منصة لإدارة المشاريع، توفر ClickUp مجموعة واسعة من أدوات التعاون القابلة للتخصيص بدرجة عالية والتي تتجاوز مجرد تدوين الملاحظات وتحسن كل جانب من جوانب العمل وإدارة المشاريع.

دعونا نحلل الأمر ونغوص أعمق في ميزات تدوين الملاحظات التي يقدمها ClickUp.

ميزات ClickUp

للشركات والمبدعين والمهنيين متطلباتهم العديدة الخاصة بهم فيما يتعلق بأداة تدوين الملاحظات. يوفر ClickUp مجموعة كبيرة من الميزات لتلبية جميع هذه المتطلبات. فيما يلي أهم ثلاث ميزات تركز على تدوين الملاحظات:

الميزة الأولى: إدارة المعرفة

عندما يتعلق الأمر بإنشاء الملاحظات والمستندات وإدارة جميع المعلومات المهمة داخل المؤسسة، يوفر لك ClickUp ميزتين قويتين.

قم بتدوين الملاحظات على الفور، وحرر المحتوى، وحوّل أفكارك إلى مهام باستخدام ClickUp Notepad

ClickUp Notepad، هو مفكرة مجانية على الإنترنت مخصصة للمنصة، وهي أداة مثالية لالتقاط الملاحظات بسرعة وإنشاء وتنظيم الملاحظات وقوائم المهام. توفر واجهة مبسطة وسهلة الاستخدام وبديهية، مما يجعلها مثالية لتسجيل أفكارك وإدارتها أينما كنت.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لـ ClickUp Notepad:

تحرير سهل: يمكنك التحرير باستخدام العديد من الميزات، من تنسيقات الخطوط والعناوين إلى إضافة قوائم وروابط. يساعد ذلك في إنشاء ملاحظات منظمة يسهل قراءتها وفهمها

قوائم المراجعة: أنشئ قوائم مراجعة لتتبع المهام التي عليك القيام بها. يمكنك بسهولة إضافة عناصر جديدة إلى المفكرة وحذف عناصر من قوائم المراجعة ووضع علامة عليها عند الانتهاء. هذه الميزة رائعة لإدارة المهام الشخصية أو مهام المشاريع

تحويل المهام: حوّل ملاحظاتك إلى مهام قابلة للتتبع. هذه طريقة رائعة لتحويل أفكارك إلى خطوات قابلة للتنفيذ . أصبح تخصيص المهام لنفسك أو لأعضاء الفريق الآخرين، وتحديد مواعيد الاستحقاق، وتتبع التقدم المحرز أمرًا سهلاً بفضل ClickUp Notepad. هذا التكامل السلس يسد الفجوة بين التفكير والتنفيذ

توافق الأجهزة: استخدم ClickUp Notepad في تطبيق الهاتف المحمول وكذلك في امتداد Chrome. يضمن لك ذلك تدوين الأفكار أو المعلومات في أي وقت وأينما جاءتك الإلهام

يمكنك دمج الملاحظات والمستندات والمهام بسهولة في مكان واحد باستخدام ClickUp Docs لإنشاء مساحة تعاونية لمؤسستك بأكملها

بالإضافة إلى ذلك، ClickUp Docs هي أداة إنشاء المستندات والتعاون الأصلية للمنصة والتي تتيح لك إنشاء ومشاركة المستندات والويكي وغيرها. توفر هذه الأداة إمكانية التحرير في الوقت الفعلي وإدارة المهام ومشاركة المستندات، مما يجعلها أداة رائعة للفرق من جميع الأحجام.

إليك ما يقدمه ClickUp Docs لتلبية احتياجاتك في تدوين الملاحظات:

التعاون في الوقت الفعلي: اعمل على المستندات مع فريقك في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى القلق بشأن التحكم في الإصدارات أو التعارضات

إدارة المهام: أنشئ المهام مباشرة من مستنداتك، وقم بتعيينها لأعضاء الفريق، وحدد المواعيد النهائية، وتابع التقدم المحرز

مشاركة المستندات: شارك المستندات بأمان مع فريقك أو عملائك أو أي شخص آخر تريد منحه حق الوصول

الكفاءة: اكتب وحرر بكفاءة باستخدام ميزات مثل أوامر الشرطة المائلة، التي تشبه اختصارات لوحة المفاتيح، مما يتيح لك إدراج عناصر مثل الجداول أو كتل التعليمات البرمجية أو العناوين بسرعة دون الحاجة إلى التنقل بين القوائم

التصور: قم بتضمين الوسائط الغنية مثل الصور ومقاطع الفيديو والرسوم البيانية مباشرة في مستنداتك لتبسيط المفاهيم المعقدة وتعزيز الجاذبية البصرية. يتيح لك ClickUp Docs أيضًا إنشاء مستندات تفاعلية حتى يتمكن المستخدمون من استكشاف البيانات والمعلومات بطريقة أكثر جاذبية

يتيح لك تجميع جميع المستندات والملاحظات والأفكار في مكان واحد إنشاء ويكي أو مستودع معرفي لمنظمتك بسهولة. مع تخزين جميع مواردك ومستنداتك المهمة على نفس المنصة، يمكنك البحث عن الأصول وفرزها وتصفيتها بسهولة لمساعدتك في العثور على الملفات والبيانات التي تحتاجها في غضون ثوانٍ قليلة.

Docs جيد جدًا لدرجة أنني لا أرغب في استخدام Word مرة أخرى لوضع الخطوط العريضة أو تدوين الملاحظات.

Docs جيد جدًا لدرجة أنني لا أرغب في استخدام Word مرة أخرى لوضع الخطوط العريضة أو تدوين الملاحظات.

الميزة الثانية: الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أتمتة قائمة المهام الخاصة بك بسهولة، ولخص معلومات المشروع في ملاحظاتك، واستخرج منها بنود العمل الواضحة باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain يجلب قوة الذكاء الاصطناعي إلى سير عملك اليومي.

إليك كيف يساعد ClickUp Brain في تحسين الإنتاجية وتناسق الفريق وإدارة المهام بشكل عام:

جمع المعلومات: استخدم ClickUp Brain كـ مدير معرفة بالذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة المتعلقة بملاحظاتك أو مستنداتك أو محاضر اجتماعاتك والعثور على المعلومات التي تحتاجها على الفور. وهذا مفيد بشكل خاص عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات

الأتمتة: أتمتة المهام المتكررة المتعلقة بتدوين الملاحظات، مثل استخراج العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء من المستندات أو إنشاء قوائم المهام من تحديثات المشاريع الحالية. يقلل ذلك من الوقت المستغرق في المهام التشغيلية ويسمح لك بالتركيز على تدوين الملاحظات للوظائف الاستراتيجية

إعداد التقارير: إنشاء تقارير استنادًا إلى المعلومات المستخرجة من الملاحظات والمستندات، بالإضافة إلى تتبع التقدم المحرز في تحقيق أهداف المشروع

الملخص: قم بتلخيص ملاحظات الاجتماعات الطويلة أو المستندات أو نتائج الأبحاث في ملخصات موجزة باستخدام AI Writer من ClickUp Brain. هذا أمر ضروري عندما تحتاج إلى فهم النقاط الرئيسية بسرعة دون قراءة كل شيء بالتفصيل

الميزة الثالثة: التخصيص والقوالب

في حين أن هناك العديد من الأدوات التي يمكن أن تساعدك في تدوين الملاحظات وحفظها، فإن ClickUp يتفوق في التخصيص والقوالب. صمم بيئة مثالية لتدوين الملاحظات تناسب سير عملك المحدد من خلال ميزات مثل:

ملاحظات غنية بالوسائط المتعددة: أضف سياقًا ومعلومات ذات صلة إلى ملاحظاتك باستخدام ميزة السحب والإفلات لإضافة صور أو مقاطع فيديو أو صور GIF مباشرة إلى ملاحظتك

البحث الشامل عن الكلمات المفتاحية : اعثر على الملاحظات بسهولة باستخدام وظيفة : اعثر على الملاحظات بسهولة باستخدام وظيفة البحث الشامل في ClickUp ، بغض النظر عن مكان تخزينها في نظام ClickUp

تنسيق سريع: وفر وقتك باستخدام وفر وقتك باستخدام أوامر ClickUp Slash . استخدم هذه الاختصارات السريعة لتنسيق ملاحظاتك باستخدام العناوين والنقاط والقوائم المرجعية والمزيد، مما يوفر لك وقتًا ثمينًا

مساحة عمل مخصصة : اختر أنماط الخطوط والألوان والعناصر المرئية الأخرى لإنشاء بيئة تدوين ملهمة

من الملاحظات إلى العمل: حوّل ملاحظاتك إلى مستندات مفصلة لمساعدتك على إضافة السياق والتعليقات ووضع علامات على أصحاب المصلحة المعنيين بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك حتى أخذ محتويات ملاحظاتك وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ، مما يتيح لك تعيين عناصر العمل لأعضاء الفريق المعنيين

التصنيف وفقًا لاحتياجاتك: حدد نقاط بيانات إضافية خاصة باحتياجاتك باستخدام : حدد نقاط بيانات إضافية خاصة باحتياجاتك باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp . أنشئ حقولًا مخصصة خاصة بسير عملك. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء حقل مخصص لـ "الأولوية" (عالية، متوسطة، منخفضة) أو "مرحلة المشروع" (التخطيط، التطوير، الاختبار). كما يتيح لك تصفية التفاصيل والعثور عليها بشكل أسرع

سواء كان ذلك لمحاضر الاجتماعات أو خرائط طريق مهام المشروع أو العصف الذهني، فإن ميزات ClickUp هي حل شامل لجميع احتياجات تدوين الملاحظات. يحتوي ClickUp أيضًا على العديد من قوالب تدوين الملاحظات الجاهزة للاستخدام والتي تتيح لك البدء على الفور.

تنزيل هذا النموذج أنشئ ملاحظات على الفور، ووزع المهام، ونظم اجتماعاتك باستخدام قالب ملاحظات اجتماعات ClickUp

قالب ClickUp لملاحظات الاجتماعات مثالي لمساعدتك في توجيه مناقشات فريقك. يتيح لك القالب وضع إرشادات لاجتماعك وتلبية توقعات أصحاب المصلحة. كما يتيح لك إنشاء مهام وفقًا لجدول الأعمال، وتفويضها على الفور إلى أي عضو في الفريق، وتنظيم جميع أحداث اجتماعك بسلاسة في مجلدات وصفحات فرعية مرتبة.

يتيح لك قالب ClickUp هذا إنشاء سير عمل وربط المهام الجارية وتخصيص المستند للمشاريع الشخصية والمشاريع واسعة النطاق.

أسعار ClickUp

تقدم ClickUp لمستخدميها أربع خطط تسعير:

مجاني إلى الأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات أمريكية لكل عضو شهريًا

ما هو Obsidian؟

عبر Obsidian

Obsidian هي أداة لتدوين الملاحظات وإدارة المعرفة تعمل على ملفات Markdown. وبصرف النظر عن ميزة تدوين الملاحظات السريعة، التي تعمل بواسطة ملفات Markdown أو النص العادي، فإنها تساعد أيضًا في تصور الروابط بين ملاحظاتك. يمكنك تدوين الأفكار والكتابة واستكشاف أفكارك في قاعدة معرفية مخصصة.

ميزات Obsidian

Obsidian هي منصة تركز بشكل أساسي على تدوين الملاحظات وإنشاء مساحة لتعزيز الكفاءة. باستخدام أساليب تدوين الملاحظات الصحيحة، فإن هذه الأداة قادرة تمامًا على تبسيط عملية تدوين الملاحظات وترتيب أفكارك للحصول على رؤى أفضل.

فيما يلي الميزات الرئيسية لـ Obsidian:

الميزة الأولى: تدوين الملاحظات

عبر Obsidian

يتميز Obsidian بنهجه الفريد في تدوين الملاحظات، حيث يضع أولوية التحكم للمستخدم، ويوفر قاعدة معرفية تمتلكها بالكامل. تشمل بعض وظائفه الأساسية ما يلي:

القدرة على استخدام التخفيض لتنسيق النص العادي، مما يساعدك على إنشاء ملاحظات مع عناوين ونقاط رئيسية ومقتطفات من التعليمات البرمجية وحتى تضمين عناصر الوسائط المتعددة. يضمن هذا النهج الخفيف الوزن والمتعدد الاستخدامات أن تكون ملاحظاتك قابلة للاستخدام في المستقبل ويمكن الوصول إليها عبر منصات مختلفة

حافظ على ملاحظاتك محمية باستخدام ملفات غير مملوكة حتى لا يتم حجبها عنك أبدًا ويمكنك الاحتفاظ ببياناتك للاستخدام على المدى الطويل

خصص تجربة تدوين الملاحظات الخاصة بك من خلال موضوعات وخيارات تخصيص متنوعة. اختر موضوعًا يناسب أسلوبك البصري وتفضيلاتك، وابتكر مساحة عمل تحفز التركيز والإبداع

قم بإنشاء روابط بين ملاحظاتك باستخدام Obsidian Links ، التي تتيح لك ربط الأفكار والأشخاص والأماكن والكتب والمزيد، مما يساعدك على إنشاء ويكي شخصي خاص بك

نظم ملاحظاتك باستخدام المجلدات والمجلدات الفرعية، بينما يضمن التخزين المحلي إمكانية الوصول إلى معرفتك حتى في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

الميزة الثانية: التصور

عبر Obsidian Canvas

أحد الجوانب الأساسية في Obsidian هو Obsidian Canvas، الذي يتيح لك جمع جميع ملاحظاتك وأبحاثك ومخططاتك وأفكارك في مكان واحد. يتيح لك ذلك إنشاء روابط مرئية ووضع خارطة طريق شاملة للمشروع أو الموضوع. يمكن تضمين كل ملاحظة في عروض Canvas، مما يتيح لفريقك بأكمله توسيع الملاحظات للحصول على معلومات إضافية مع الحصول بسهولة على نظرة عامة على المشروع بأكمله.

تحتوي المنصة أيضًا على عرض بياني لتصور هذه العلاقات، وكشف هيكل قاعدة المعرفة الخاصة بك وكشف الروابط الخفية. وهذا يجعل Obsidian مثاليًا لإنشاء ويكي شخصي أو مستودع ملاحظات مترابط.

الميزة الثالثة: التخصيص والقوالب

على غرار ميزات التخصيص في ClickUp، يتيح لك Obsidian إدراج مقتطفات محددة مسبقًا من النص في ملاحظاتك النشطة باستخدام قوالب Obsidian. يتيح لك ذلك الاستفادة من Obsidian لتلبية متطلباتك الخاصة وإنشاء قوالب قابلة للتخصيص وجاهزة للاستخدام يمكنها تسريع عملية تدوين الملاحظات وجمع البيانات بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، باستخدام سمات Obsidian والمكونات الإضافية للمجتمع، يمكنك بسهولة تعديل شكل ومظهر مستنداتك وملاحظاتك، وتعديلها لتبدو بالشكل الذي تريده تمامًا. بفضل مجتمعه الكبير، يمكنك حتى العثور على سمات قابلة للتخصيص مجانية ومدفوعة تتيح لك إنشاء نمط لمستنداتك يكون فريدًا لمؤسستك.

أسعار Obsidian

تقدم Obsidian خطتين تسعيريتين وبعض الميزات الإضافية:

للاستخدام الشخصي: مجاني

الاستخدام التجاري: 50 دولارًا أمريكيًا في السنة لكل مستخدم

الإضافات: Catalyst هو دفعة واحدة بقيمة 25 دولارًا، وSync بقيمة 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم، وPublish بقيمة 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

مقارنة بين ميزات ClickUp و Obsidian

تقدم كل أداة لتدوين الملاحظات العديد من المزايا، ويعتمد العثور على الأداة المناسبة على احتياجاتك وعملياتك المحددة. قبل أن نصل إلى المقارنة النهائية، إليك ملخص سريع لكل أداة:

أفضل ميزات ClickUp

قم بإنشاء وتحرير مستندات غنية مع فريقك على ClickUp Docs و Notepad

يمكنك تسجيل الأفكار وتخزين الملاحظات أثناء التنقل بسهولة

استخدم ClickUp Brain المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتلخيص الملاحظات واستخراج العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراءات وأتمتة المهام

اربط الملاحظات بمهام قابلة للتنفيذ ونظم المهام بسلاسة في مجلدات لتسهيل تتبعها

تعاون على الملاحظات والمستندات في الوقت الفعلي

قم بتحديث سير العمل وتغيير حالات المشاريع وتعيين المهام باستخدام أدوات واجهة برمجة تطبيقات ClickUp

خصص المقاييس في ملاحظاتك باستخدام الحقول المخصصة

يمكنك الوصول إلى ملاحظاتك ومهامك ومشاريعك من أي مكان بفضل توافق ClickUp مع أجهزة متعددة

ابدأ في تدوين الملاحظات على الفور باستخدام قوالب معدة مسبقًا للملاحظات والمستندات والمشاريع. كما يمكنك إنشاء قوالب بسهولة لتناسب مختلف المواقف والاحتياجات

شارك ملاحظاتك بأمان مع أصحاب المصلحة من خلال ميزات الخصوصية والوصول

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4. 7/5 (9500+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4100+ تقييم)

أفضل ميزات Obsidian

تصور الروابط بين ملاحظاتك وأفكارك باستخدام الروابط الخلفية وعرض الرسم البياني

استخدم ملفات md لتنسيق سهل ومرونة أكبر

قم بتخزين ملاحظاتك محليًا على جهازك للتحكم فيها وملكية البيانات

قم بتوسيع وظائف Obsidian من خلال مكتبة واسعة من المكونات الإضافية التي أنشأتها المجتمع

قم بتخصيص مظهر مساحة العمل الخاصة بك باستخدام مواضيع وأنماط مختلفة

انضم إلى مجتمع مستخدمي Obsidian النشط الذي يشارك النصائح وسير العمل والمكونات الإضافية المخصصة

استخدمه عبر أنظمة سطح المكتب المتعددة مثل Windows و macOS و Linux

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 6/5 (20+ تقييم)

فيما يلي مقارنة مفصلة بين ClickUp و Obsidian:

ClickUp مقابل Obsidian: إدارة المعرفة

تحدد البنية التنظيمية لأي أداة قابليتها الأساسية للاستخدام وإنتاجيتها. فيما يلي تفصيل لميزات كل أداة من حيث التنظيم وإدارة المعرفة.

الميزات الرئيسية لـ ClickUp لإدارة المعرفة

نظم الملاحظات في مجلدات، مثل خزائن الملفات

أضف تسميات إلى الملاحظات لتسهيل التصفية

أنشئ قوالب لتنسيق الملاحظات بشكل متسق، مثل قوائم المراجعة

اربط الملاحظات بالمهام أو المشاريع أو الأهداف للحصول على صورة أوضح

أداة بحث شاملة للعثور على الملاحظات بسرعة

شارك الملاحظات والمستندات بسهولة باستخدام عناصر التحكم في التحرير

أنشئ روابط قابلة للمشاركة للاستخدام الداخلي أو روابط عامة للضيوف مع ضوابط محدودة

إدارة المعرفة في ClickUp

في ClickUp، يتم تخزين جميع المستندات والمهام والملاحظات والمشاريع في مساحة عمل أو مستودع مركزي يُعرف باسم Hub. يتيح لك ذلك إنشاء مستندات منظمة بتنسيق غني وجداول وعناصر وسائط متعددة لتخزين محاضر الاجتماعات أو الأوراق البحثية أو خطط المشاريع. عزز التعاون السلس بين أعضاء الفريق من خلال التحرير المشترك في الوقت الفعلي وميزات التعليق وسجل المراجعات الواضح.

اعثر على أي شيء في نظام ClickUp الخاص بك في غضون ثوانٍ باستخدام ميزة البحث الشامل

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تنظيم قاعدة المعرفة الخاصة بك في ClickUp لتلبية احتياجاتك الفريدة من خلال مجلدات قابلة للتخصيص وهياكل متداخلة وعلامات. علاوة على ذلك، يتيح لك البحث الشامل في ClickUp العثور بسهولة على المعلومات التي تحتاجها، مما يوفر لك الوقت في البحث بين أكوام من الملاحظات.

أنشئ أي حلول أو مقاييس أو بيانات وصفية أو سير عمل تريده باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك الحقول المخصصة في ClickUp إضافة بيانات وصفية إلى الملاحظات، مما يتيح تصفية وفرز متقدمين بناءً على احتياجاتك الخاصة. تضمن القوالب اتساق تنسيقات الملاحظات، بينما تربط العلاقات الملاحظات بسير عمل أوسع نطاقًا للحصول على رؤية شاملة لقاعدة المعرفة الخاصة بك. تسهل وظيفة البحث القوية العثور على ملاحظات معينة، حتى داخل مجموعة كبيرة.

تساهم جميع ميزات ClickUp التنظيمية في تحسين الإنتاجية بشكل كبير.

عندما اعتمدت شركة الخدمات المالية Atrato أدوات ClickUp مثل Docs، تم تبسيط تنظيمها وزادت إنتاجيتها بنسبة 30٪.

الميزات الرئيسية لـ Obsidian لإدارة المعرفة

تنقل بسهولة بين الأفكار ذات الصلة باستخدام الروابط الخلفية في Obsidian

استخدم عرض الرسم البياني في Obsidian لعرض خريطة مرئية لكيفية ارتباط جميع ملاحظاتك ببعضها البعض

أضف علامات وتصنيفات إلى ملاحظاتك لتصنيفها وتسهيل البحث عنها

قم بتجميع ملاحظاتك في مجلدات للحصول على هيكل واضح ومنظم

يمكنك الوصول إلى الملاحظات التي أنشأتها في يوم معين من خلال الفرز حسب التاريخ

إدارة المعرفة في Obsidian

تتبنى Obsidian نهجًا شبكيًا للتنظيم، مما يخلق بيئة رقمية تحاكي كيفية إقامة الاتصالات. تخلق الروابط الخلفية وعرض الرسم البياني شبكة من المعرفة المترابطة، مما يتيح لك التنقل بسهولة بين الملاحظات ذات الصلة واستكشاف أفكارك بطريقة غير خطية.

كلما أنشأت المزيد من الملاحظات وربطتها معًا على Obsidian، أصبحت قاعدة المعرفة أكثر شمولاً وكشفت عن علاقات أعمق. وهذا يساعد على ظهور أفكار ورؤى جديدة قد لا تكون واضحة للعيان.

من يفوز؟

ClickUp يتفوق في التنظيم الهيكلي، حيث توفر المجلدات والقوائم والحقول المخصصة نظامًا واضحًا وخطيًا مثاليًا للمستخدمين الذين يركزون على المشاريع ويفضلون الترتيب والهياكل المحددة مسبقًا. تجعل القوالب التنظيم أسهل، حيث تتيح لك إعداد ملاحظاتك لتتناسب مع سير عملك بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، مع ClickUp Docs، يمكن تخزين جميع بياناتك ومستودع معرفتك بسهولة في نفس المنصة، مع ضوابط وصول لضمان وصول الأشخاص الذين لديهم الأذونات المناسبة إليها.

Obsidian، من ناحية أخرى، يعتمد على الروابط. تربط الروابط الخلفية الملاحظات ذات الصلة ببعضها البعض، ويصور العرض البياني شبكة المعرفة هذه، مما يثير أفكارًا ورؤى جديدة. هذا النهج الحر مناسب لأولئك الذين يفضلون الاستكشاف والاكتشاف بشكل طبيعي.

على الرغم من أن كلاهما أدوات تنظيمية قوية، إلا أن ClickUp تفوز في فئة التنظيم المنظم. تلائم ميزاتها القوية بشكل خاص أولئك الذين يبحثون عن مسار واضح ومباشر لملاحظاتهم، مما يجعلها حلاً أكثر فعالية للأفراد والفرق التي تركز على المشاريع.

ClickUp مقابل Obsidian: التعاون

يتأثر عملنا اليومي بشكل كبير بأنشطة العديد من أصحاب المصلحة وزملائنا في الفريق. بدون التعاون، تصبح العمليات مرهقة، لذا دعونا نقارن ميزات التعاون في كل أداة من أجل عمل جماعي سلس ومشاركة المعرفة.

الميزات الرئيسية لـ ClickUp للتعاون

اعمل مع عدة مستخدمين لتحرير المستندات في وقت واحد، مما يضمن أن يرى الجميع آخر التحديثات

أضف تعليقات لإبراز أجزاء معينة من الملاحظات وترك ملاحظات تفصيلية

قم بتعيين المهام لأعضاء الفريق مباشرة من ملاحظاتك أو مستنداتك

قسّم المشاريع إلى مهام قابلة للتنفيذ، ووزّعها على أعضاء الفريق المحددين، وحدد المواعيد النهائية، وتابع قوائم المهام باستخدام ملاحظاتك

ادمج ملاحظاتك مع أكثر من 1000 تطبيق ومنصة، بما في ذلك Slack و GitHub و GitLab و Webhooks و Google Drive و OneDrive والمزيد، مما يضمن إمكانية مزامنة ملاحظاتك عبر جميع أجهزتك التقنية

حدد أذونات محددة للمستخدمين الضيوف، وتحكم في وصولهم إلى تحرير المستندات أو عرضها أو التعليق عليها، مما يضمن حماية معلوماتك السرية.

لا تفقد أبدًا تتبع التغييرات، حيث يحتفظ ClickUp بسجل مراجعة واضح لجميع مستنداتك التعاونية. يتيح لك ذلك معرفة من قام بالتعديلات ومتى تم إجراؤها، وحتى الرجوع إلى إصدار سابق إذا لزم الأمر

التعاون في ClickUp

أنشئ ملاحظاتك وحررها، وقم بتعيين المهام، وصمم تصورات مباشرة مع زملائك في الفريق باستخدام ClickUp Docs

يعزز ClickUp بيئة تعاونية للفرق للعمل معًا بسلاسة. التحرير في الوقت الفعلي يتيح لعدة مستخدمين العمل على نفس المستند في وقت واحد، بينما توفر التعليقات والمناقشات المترابطة منصة للتعليقات وتبادل الأفكار.

تضمن القدرة على تخصيص المهام مباشرة من الملاحظات ترجمة الأفكار إلى عناصر قابلة للتنفيذ، كما أن التكامل مع أدوات الاتصال يبسط تبادل المعلومات. يضمن سجل الإصدارات والإشعارات أن يكون الجميع على نفس الصفحة وأن يكون تقدم المشاريع التعاونية واضحًا.

بالإضافة إلى توفير ميزات تعاونية مدمجة، تتميز ClickUp Docs و Notepad أيضًا بتوفيرها في قوالب جاهزة للاستخدام لتدوين الملاحظات.

تنزيل هذا النموذج قم بإدارة جميع الأطراف المعنية وتتبع التحديثات في جدول الأعمال ونقاط العمل بسلاسة باستخدام قالب ClickUp للملاحظات المتكررة للاجتماعات

يعد نموذج ClickUp Recurring Meeting Notes Template خيارًا مثاليًا للتعاون. تم تصميم هذا النموذج لمساعدتك على تتبع الاجتماعات المتكررة وتدوين الملاحظات بسرعة. يساعد هذا النموذج الفعال في تنظيم نقاط المناقشة والمهام وعناصر العمل في مكان واحد ويجعل مراجعتها لاتخاذ القرارات والأفكار أمرًا سلسًا.

تساعد عناصر التعاون في ClickUp الفرق على العمل معًا بشكل منتج.

الميزات الرئيسية لـ Obsidian للتعاون

نشر الملاحظات كمواقع ويب لسهولة المشاركة

استخدم خدمات المزامنة من جهات خارجية للتعاون

وضع المعاينة المباشرة للعرض المتزامن

التحكم في الإصدارات من خلال تكامل Git

مشاركة الملاحظات كملفات PDF أو ملفات Markdown

التعاون في Obsidian

Obsidian، المصمم أساسًا لإدارة المعرفة الشخصية، يوفر ميزات تعاون مدمجة محدودة. على الرغم من أنه لا يدعم هذه الميزات بشكل أساسي، إلا أن Obsidian يسمح لك بنشر الملاحظات كمواقع ويب أو مشاركتها كملفات PDF؛ كما يمكن التعاون في الوقت الفعلي، ولكنه غير مدعوم بشكل أساسي.

ومع ذلك، تحاول خدمات المزامنة الخارجية وتكامل Git إضافة جوانب تعاونية إلى المشاريع. يتيح وضع Live Preview في Obsidian العرض المتزامن، ولكن التحرير يظل فرديًا.

من يفوز؟

تجعل ميزات ClickUp التعاونية المصممة خصيصًا لهذه الغاية منه الخيار الأفضل لتدوين الملاحظات في إطار العمل الجماعي.

بفضل التحرير في الوقت الفعلي وتوزيع المهام والتكامل السلس مع أدوات الاتصال، يعمل ClickUp على تبسيط سير العمل التعاوني وتعزيز الإنتاجية. في حين يوفر Obsidian حلولاً بديلة للتعاون، إلا أن ميزاته المدمجة المحدودة تجعله أكثر ملاءمة لإدارة المعرفة الفردية.

تركيز Obsidian على إدارة المعرفة الفردية يجعله أداة قوية لتدوين الملاحظات الشخصية والتنظيم. ومع ذلك، فإن قدراته التعاونية أقل قوة من ClickUp. إذا كنت تفضل التعاون السلس في الوقت الفعلي وتعيين المهام والتكامل مع أدوات الاتصال، فإن ClickUp هو الخيار الأفضل.

ClickUp مقابل Obsidian: الذكاء الاصطناعي والأتمتة

لقد مكنتنا الذكاء الاصطناعي من تقليل تعقيد المهام وتبسيط أساليبنا، مما أدى إلى تحسين الإنتاجية وتوفير الوقت وحتى تبسيط تدوين الملاحظات. فيما يلي تفصيل لميزات الأتمتة لكل أداة.

الميزات الرئيسية لـ ClickUp في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة

لخص، واحصل على إجابات للأسئلة، وصغ مسودة باستخدام ClickUp Brain

استخدم الأتمتة لتشغيل الإجراءات بناءً على الأحداث، مثل إنشاء مهمة عند وضع علامة على ملاحظة

استفد من القوالب المعدة مسبقًا لتنسيقات الملاحظات المتكررة وسير العمل

استفد من التكامل مع أكثر من 1000 أداة، من Zapier إلى Google Drive، لربط ClickUp بتطبيقات أخرى وأتمتة المهام

الذكاء الاصطناعي والأتمتة في ClickUp

لخص ملاحظات الاجتماعات، وابحث عن معلومات محددة، وأتمت المهام اليدوية باستخدام ClickUp Brain

يتجلى تركيز ClickUp على الذكاء الاصطناعي والأتمتة من خلال أدواته وقدراته المدمجة في الذكاء الاصطناعي ، وخيارات التكامل الشاملة، والأتمتة القابلة للتخصيص.

ClickUp Brain هي ميزة قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي ومثالية ككاتب ذكي للعمل. تساعد هذه التطبيق على تبسيط معالجة الملاحظات من خلال تلخيص النقاط الرئيسية واستخراج العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراءات وحتى الإجابة على الأسئلة بناءً على الملاحظات.

تتيح لك أتمتة ClickUp القابلة للتخصيص تحديد المشغلات والإجراءات، وتخصيص سير العمل وفقًا لاحتياجاتك الخاصة. يفتح التكامل مع واجهة برمجة تطبيقات ClickUp المدمجة وأكثر من 1000 تكامل عالمًا من الإمكانيات، حيث يربط ClickUp بتطبيقات مختلفة لأتمتة المهام وتبادل المعلومات.

الميزات الرئيسية لـ Obsidian في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة

قم بإنشاء وإدراج قوالب ملاحظات قابلة لإعادة الاستخدام باستخدام المكون الإضافي Templater

استخدم المكونات الإضافية التي أنشأتها المجتمع لمختلف مهام الأتمتة

وفر الوقت باستخدام مفاتيح الاختصار والأوامر المخصصة لاتخاذ إجراءات أسرع

التكامل مع الأدوات الخارجية من خلال المكونات الإضافية

الذكاء الاصطناعي والأتمتة في Obsidian

Obsidian ليس متكاملًا مع الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة مثل ClickUp. ومع ذلك، فإنه يوفر درجة من الأتمتة من خلال المكونات الإضافية والتخصيصات. يتيح لك المكون الإضافي Templater إنشاء قوالب ملاحظات قابلة لإعادة الاستخدام، مما يوفر الوقت ويضمن الاتساق.

أنشأت مجتمع مطوري Obsidian العديد من المكونات الإضافية للمنصة مفتوحة المصدر لتوسيع قدراتها في مجال الأتمتة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تكوين مفاتيح الاختصار والأوامر المخصصة بسهولة لتبسيط المهام المتكررة. على الرغم من أن ميزات الأتمتة في Obsidian ليست شاملة مثل تلك الموجودة في ClickUp، إلا أن مرونة Obsidian ونظام المكونات الإضافية يتيحان درجة كبيرة من تخصيص الأتمتة.

من يفوز؟

تجعل مجموعة ClickUp الشاملة من ميزات الأتمتة، بما في ذلك المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخيارات التكامل الشاملة، من هذا التطبيق الخيار الأمثل لمن يبحثون عن تجربة تدوين ملاحظات عالية الأتمتة.

تعمل مجموعة ClickUp Brain الواسعة من الميزات والتطبيقات على تبسيط معالجة الملاحظات بشكل كبير وتعزيز الإنتاجية. تعمل الأتمتة والتكاملات القابلة للتخصيص على توسيع قدرات ClickUp، مما يجعلها أداة قوية لأولئك الذين يرغبون في تقليل العمل اليدوي والتركيز على المهام عالية المستوى.

على الرغم من أن Obsidian يوفر درجة كبيرة من الأتمتة من خلال المكونات الإضافية للمستخدمين الذين يرغبون في تخصيص سير عملهم، إلا أنه لا يقارن بـ ClickUp Brain. يتطلب Obsidian مزيدًا من الجهد اليدوي والمعرفة التقنية لتحقيق مستوى مماثل من الأتمتة.

ClickUp مقابل Obsidian: التخصيص والتخصيص

الملاحظات شخصية. فهي تعكس طريقة تفكيرك الفريدة وسير عملك. دعنا نرى كيف يوفر كل من ClickUp و Obsidian خيارات التخصيص لتلبية التفضيلات الفردية.

ميزات التخصيص في ClickUp

يوفر ClickUp مجموعة واسعة من الميزات لتخصيص تجربة تدوين الملاحظات:

تخطيطات قابلة للتخصيص : صمم مساحة عملك باستخدام حقول مخصصة وعروض (قائمة، لوحة، كانبان، تقويم) ووظيفة السحب والإفلات

قوالب مرنة : استفد من القوالب الموجودة أو أنشئ قوالب ملاحظات معدة مسبقًا للمهام المتكررة أو أنواع المشاريع، مما يضمن الاتساق وتوفير الوقت

حالات مخصصة : تجاوز الحالات العامة "مطلوب" و"تم" باستخدام حالات مخصصة تعكس مراحل سير العمل الخاصة بك

الحقول المخصصة : قم بترتيب الحقول حسب الأهمية باستخدام خيارات الفرز في ClickUp، مثل "مفتوح" أو "قيد التقدم" أو "موافق عليه"

لوحات معلومات مخصصة: قم بتنظيم لوحات المعلومات والعروض لتصور تقدمك وتتبع المقاييس الرئيسية في لمحة واحدة

ميزات التخصيص في Obsidian

Obsidian يتبع نهجًا مختلفًا، حيث يوفر تخصيصًا مفتوحًا من خلال المكونات الإضافية وموارد المجتمع:

نظام المكونات الإضافية : توسع مكتبة واسعة من المكونات الإضافية من وظائف Obsidian. تشمل المكونات الإضافية الشائعة أدوات التخصيص مثل "الملاحظات اليومية" و"القوالب"، مما يتيح إنشاء ملاحظات مهيأة مسبقًا وإنشاء ملاحظات متكررة

إتقان Markdown : استفد من صيغة Markdown لتنسيق وتخصيص متعمقين. أنشئ رؤوسًا وقوائم مرجعية مخصصة، وقم بتضمين عناصر الوسائط المتعددة، وحتى إنشاء هياكل ربط داخلية ضمن ملاحظاتك

موضوعات محددة من قبل المجتمع : غيّر شكل ومظهر Obsidian باستخدام مجموعة واسعة من الموضوعات المتاحة عبر الإنترنت، والتي تلبي مختلف التفضيلات البصرية

قوالب Obsidian: تتيح الوظائف المدمجة إنشاء قوالب مخصصة داخل Obsidian نفسه، مما يتيح تكرار هياكل الملاحظات المستخدمة بشكل متكرر

من يفوز؟

تعادل. إذا كنت تفضل العمل على لوحة فارغة، فقد يكون Obsidian هو الخيار المناسب لك. ولكن إذا كنت تريد شيئًا سهل الاستخدام يمكنك البدء فيه بسرعة دون قضاء الكثير من الوقت في التخصيص، فإن ClickUp هو الخيار الأمثل. سيساعدك على البدء بشكل أسرع، ويوجهك في كل خطوة على الطريق.

يلبي ClickUp احتياجات المستخدمين الذين يفضلون تجربة موجهة وسهلة الاستخدام مع ميزات تخصيص مدمجة. إن اختيار الخيارات المعدة مسبقًا ووظيفة السحب والإفلات تجعل من ClickUp أداة سهلة التخصيص، كما أن مجموعة القوالب الجاهزة للاستخدام التي يوفرها ClickUp مثالية لمعظم الاستخدامات التجارية.

من ناحية أخرى، يتيح Obsidian للمستخدمين الذين يستمتعون بالتخصيص العميق والتجريب إمكانيات لا حدود لها. توفر مكتبة المكونات الإضافية الضخمة وإمكانيات التخفيض ووظائف القوالب المدمجة مستوى لا مثيل له من التحكم، ولكنها تتطلب بعض المعرفة التقنية.

ClickUp مقابل Obsidian: الأسعار

يلعب الميزانية دورًا كبيرًا في اختيار أدوات تدوين الملاحظات، سواء للاستخدام الشخصي أو التطبيقات التجارية. دعنا نقارن نموذج تسعير كل أداة لمساعدتك في اتخاذ قرار مستنير.

خطط أسعار ClickUp الرئيسية

خطة مجانية إلى الأبد: احصل على الميزات الأساسية للاستخدام الشخصي

خطة غير محدودة: بسعر 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم مع سعة تخزين غير محدودة وميزات متقدمة

خطة العمل: بسعر 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مع ميزات إضافية للفرق والشركات

خطة المؤسسات: اتصل بقسم المبيعات للحصول على أسعار مخصصة وحلول مصممة لتلبية احتياجات المؤسسات الكبيرة

ClickUp AI: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو

خطط أسعار Key Obsidian

الاستخدام الشخصي: الوصول المجاني للاستخدام الشخصي

الاستخدام التجاري: 50 دولارًا أمريكيًا في السنة لكل مستخدم

الإضافات: Catalyst: 25 دولارًا (دفعة واحدة) Sync 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم Publish 10 دولارات شهريًا لكل موقع

Catalyst: 25 دولارًا (دفعة واحدة)

تبلغ تكلفة Sync 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

النشر هو 10 دولارات شهريًا لكل موقع

Catalyst: 25 دولارًا (دفعة واحدة)

تبلغ تكلفة Sync 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

النشر هو 10 دولارات شهريًا لكل موقع

من يفوز؟

توفر هيكلية الأسعار المتدرجة من ClickUp مزيدًا من الشفافية وتتيح للمستخدمين اختيار الخطة التي تناسب ميزانيتهم ومتطلباتهم، مما يجعلها الخيار الأكثر فائدة بشكل واضح.

في حين أن الميزات الأساسية لـ Obsidian مجانية للاستخدام الشخصي، فإن التكاليف ترتفع بسرعة للشركات والفرق، خاصة عند التفكير في الخدمات الإضافية مثل Sync و Publish. قد تثني التكاليف الإضافية لـ Obsidian للاستخدام التجاري والخدمات الإضافية بعض المستخدمين.

نموذج التسعير المرن لـ ClickUp، مع خطة مجانية وخطط مدفوعة متنوعة تلبي الاحتياجات المختلفة، يجعله حلاً أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من المستخدمين.

ClickUp مقابل Obsidian على Reddit

لفهم آراء المستخدمين، لجأنا إلى Reddit.

أظهر بحث سريع عن ClickUp و Obsidian على Reddit أن ClickUp كان الخيار الأفضل لتدوين الملاحظات بفضل ميزاته الأكثر ثراءً:

لدي مساحة أحتفظ فيها بملاحظاتي ووثائقي. المهمة هي عنوان ملاحظتي، وفي منطقة وصف المهمة، تتوفر لي جميع خيارات التخطيط والتنسيق لإنشاء ملاحظتي، بما في ذلك الصور والتضمينات وما شابه. يتم التنظيم باستخدام المجلدات والقوائم والحقول المخصصة.

لدي مساحة أحتفظ فيها بملاحظاتي ووثائقي. المهمة هي عنوان ملاحظتي، وفي منطقة وصف المهمة، تتوفر لدي جميع خيارات التخطيط والتنسيق لإنشاء ملاحظتي، بما في ذلك الصور والتضمينات وما شابه. يتم التنظيم باستخدام المجلدات والقوائم والحقول المخصصة.

قامت Clickup بتحديث مستنداتها، وهي الآن تتفوق على جميع تطبيقات تدوين الملاحظات الأخرى وتتيح لك إنشاء مهام مباشرة في ملاحظاتك. أوصي بشدة باستخدام مستنداتها لتدوين الملاحظات.

قامت Clickup بتحديث مستنداتها، وهي الآن تتفوق على جميع تطبيقات تدوين الملاحظات الأخرى وتتيح لك إنشاء مهام مباشرة في ملاحظاتك. أوصي بشدة باستخدام مستنداتها لتدوين الملاحظات.

يذكر بعض مستخدمي Reddit أن Obsidian هو الخيار المفضل لأولئك الذين يبحثون عن البساطة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت:

Obsidian هو مجرد برنامج جاهز للاستخدام بالنسبة لي. أقوم بربط الملاحظات بـ MOCs ولا أفقدها أبدًا، وإذا فقدتها، فهناك عرض بياني يساعدني في العثور عليها.

Obsidian هو مجرد برنامج جاهز للاستخدام بالنسبة لي. أقوم بربط الملاحظات بـ MOCs ولا أفقدها أبدًا، وإذا فقدتها، فهناك عرض بياني يساعدني في العثور عليها.

بالإضافة إلى ClickUp، قمنا أيضًا بمقارنة Obsidian مع بعض أدوات تدوين الملاحظات الأخرى. وإليك ما توصلنا إليه:

Obsidian مقابل Notion : عند المقارنة، لكل من الأداتين مزاياها وعيوبها. Obsidian هو الخيار الأفضل لتدوين الملاحظات وإدارة المعرفة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، بينما Notion أكثر ملاءمة للتعاون عبر الإنترنت وتكامل سير العمل

Obsidian مقابل Evernote : الاختيار بين هذين البرنامجين يمثل اختبارًا صعبًا. يعد Evernote خيارًا أفضل لتدوين الملاحظات وتنظيمها أثناء التنقل، بفضل تطبيقه القوي للهواتف المحمولة ومقص الويب. يتفوق Obsidian في إنشاء قاعدة معرفية متصلة بالشبكة، وربط الأفكار من خلال الروابط الخلفية وعرض الرسم البياني. ومع ذلك، فإن الخطة المجانية لـ Evernote تتميز بميزات محدودة للغاية، في حين أن منحنى التعلم لمنصة Obsidian وعدم استنادها إلى السحابة قد يكون صعبًا ومملًا للمبتدئين

على الرغم من وجود العديد من البدائل لـ Obsidian، إلا أن أياً منها لا يضاهي ClickUp من حيث الشمولية وسهولة الاستخدام والكفاءة.

ما هي أفضل أداة لتدوين الملاحظات؟

بعد مراجعتنا المتعمقة لأداتي تدوين الملاحظات، أصبح الفائز في هذه المقارنة واضحًا. بين ClickUp و Obsidian، ClickUp هو الخيار الأفضل بسهولة.

على الرغم من أن ميزات Obsidian البسيطة والسريعة في تدوين الملاحظات اكتسبت شعبية، إلا أنها لم تتمكن من تلبية احتياجات العملاء المتطورة. في حين أن لغة الترميز وتخطيط الملفات النصية وتصميم الواجهة مفتوحة المصدر تجعل تجربة تدوين الملاحظات سريعة وسلسة، إلا أنها تفتقر إلى عناصر التعاون والتوافق والتنظيم والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

من ناحية أخرى، يعد ClickUp التطبيق المثالي الذي يعمل كعقل ثانٍ ويتميز في كل جوانب تدوين الملاحظات. فهو يمتد ليبسط ملاحظاتك بفضل مجموعة واسعة من الميزات. علاوة على ذلك، يتيح لك أيضًا دمجه مع أكثر من 1000 تطبيق وأداة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تنفيذ ملاحظاتك بسرعة عن طريق تحويلها إلى مهام في ClickUp حتى لا تفقد الزخم.

سواء كان ذلك لتدوين الملاحظات أو إدارة المهام أو تنفيذ المشاريع، فإن ClickUp هو كل ما تحتاجه.

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