أفضل 10 تطبيقات وبرامج العقل الثاني لتدوين الملاحظات في 2025

_هل سبق لك أن خطرت ببالك فكرة رائعة ثم ضللت الطريق لأن ملهيات الحياة اعترضت طريقك؟

إذا كان لديك نظام لتدوين الأفكار التي تغير حياتك، فقد تحتفظ بها.

من الشائع أن يأتيك الإلهام الإبداعي عندما لا تتوقعه - عندما تكون في الخارج أثناء الجري أو أثناء الاستحمام. وهنا يأتي دور تطبيقات العقل الثاني للإنقاذ. اخرج بسرعة إلى هاتفك، وفويلا!

صُممت أدوات تدوين الملاحظات هذه لتساعدك على تصفية ذهنك وتدوين يومياتك اليومية وتوسيع قدرتك الإدراكية و بناء عقلك الثاني .

إذا لم تكن قد ركبت قطار تطبيق الدماغ الثاني من أجل تدوين الملاحظات ، فقد حان الوقت للقيام بذلك، وسنخبرك لماذا.

ما هو الدماغ الثاني؟

تطبيق الدماغ الثاني هو أداة رقمية مصممة لمساعدتك في التقاط وتنظيم وتخزين أفكارك وأفكارك ومعلوماتك بطريقة منظمة يمكنك استرجاعها في أي وقت.

سيؤدي إنشاء دماغ ثانٍ إلى توسيع عملياتك وقدراتك المعرفية، مما يوفر مستودعًا منظمًا يسهل الوصول إليه لملاحظاتك ومستنداتك وأفكارك الإبداعية.

قدم تياجو فورتي مفهوم الدماغ الثاني لأول مرة في كتابه " بناء الدماغ الثاني " ."_ ويعلل ذلك بأن البشر لا يستطيعون دائمًا تذكر كل معلومة من المعلومات اليومية، حيث يمكن أن تكون مرهقة.

وذهب تياغو إلى أبعد من ذلك لسرد فوائد الاعتماد على نظام الدماغ الثاني:

ينظم معلوماتك بشكل مثالي، مما يجعل الوصول إليها سهلاً

يحتفظ بالمعلومات ما لم تحذف ما لم تعد بحاجة إليه

يحافظ على إبداعك ويضمن تتبع عملك، مما يتيح لك إعادة النظر فيه في أي وقت

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات العقل الثاني؟

إليك بعض الميزات التي يجب أن تبحث عنها عند اختيار تطبيق الدماغ الثاني:

إمكانية الوصول: يجب أن يكون تطبيق الدماغ الثاني المصمم جيدًا متاحًا في أي وقت على أي جهاز أو منصة

يجب أن يكون تطبيق الدماغ الثاني المصمم جيدًا متاحًا في أي وقت على أي جهاز أو منصة الهيكلية والمرونة: يجب أن تكون قادراً على تعديل واجهة الملاحظات الخاصة بالتطبيق بسهولة إلى وظائف وتنسيقات وأنماط مختلفة. يجب أن يكون تصنيف الملاحظات مرنًا باستخدام المجلدات والعلامات ودفاتر الملاحظات وما إلى ذلك.

يجب أن تكون قادراً على تعديل واجهة الملاحظات الخاصة بالتطبيق بسهولة إلى وظائف وتنسيقات وأنماط مختلفة. يجب أن يكون تصنيف الملاحظات مرنًا باستخدام المجلدات والعلامات ودفاتر الملاحظات وما إلى ذلك. المشاركة: يتيح لك تطبيق تدوين الملاحظات المصمم جيدًا مشاركة ملاحظاتك مع الآخرين بسهولة. تعمل وظائف مثل التحرير والتعليق على تحسين العمل الجماعي والتعاون والإنتاجية العامة

أفضل 10 تطبيقات وبرامج للدماغ الثاني لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp

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أنشئ مستندات ومواقع ويكي جميلة وغير ذلك، واربطها بسير عملك باستخدام ClickUp Docs

ClickUp هو أفضل مستندات الكل في واحد أداة إنتاجية لتدوين الملاحظات. حرر ملاحظاتك واترك ملاحظاتك لأي شخص تشاركها معه. أفضل جزء في ClickUp هو أن ما يبدأ كملاحظة بسيطة يمكن أن يتحول إلى مهمة أو مشروع أكبر.

يعمل ClickUp على تبسيط جميع أفكارك وسير عملك في تطبيق واحد. يتوفر ClickUp على أجهزة ومنصات مختلفة ويعمل بشكل جيد مع الأدوات الموجودة في سير عملك اليومي.

ClickUp أفضل الميزات

مستندات ClickUp : قم بإنشاء مستندات بأي تنسيق. خصص المستند حسب تفضيلاتك وشاركه مع فريقك. اختر من بين القوالب والتنسيقات المختلفة حتى لا تضطر إلى إنشاء عقل ثانٍ من الصفر

قم بإنشاء مستندات بأي تنسيق. خصص المستند حسب تفضيلاتك وشاركه مع فريقك. اختر من بين القوالب والتنسيقات المختلفة حتى لا تضطر إلى إنشاء عقل ثانٍ من الصفر ClickUp NotePad : قم بتدوين الأفكار وإنشاء قوائم المراجعة بسرعة مع مجموعة شاملة من قوالب المفكرة. حوّل ملاحظاتك إلى مهام. استخدم خطوطًا وألوانًا وخلفيات وقوالب مختلفة لملاحظاتك وما إلى ذلك

قم بتدوين الأفكار وإنشاء قوائم المراجعة بسرعة مع مجموعة شاملة من قوالب المفكرة. حوّل ملاحظاتك إلى مهام. استخدم خطوطًا وألوانًا وخلفيات وقوالب مختلفة لملاحظاتك وما إلى ذلك انقر فوق العلاقات : اجمع أفكارك ومهامك معًا. قم بإنشاء روابط بين مستنداتك، وباستخدام الروابط الخلفية، قم بأتمتة الروابط بين المهام والمستندات ذات الصلة. بهذه الطريقة، أنشئ فكرة واحدة واستخدمها في كل مكان!

اجمع أفكارك ومهامك معًا. قم بإنشاء روابط بين مستنداتك، وباستخدام الروابط الخلفية، قم بأتمتة الروابط بين المهام والمستندات ذات الصلة. بهذه الطريقة، أنشئ فكرة واحدة واستخدمها في كل مكان! Clickup Brain : توليد أفكار جديدة عالية الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تلخيص الملاحظات الطويلة أو توليد أفكار العصف الذهني للمشاريع الجماعية

توليد أفكار جديدة عالية الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تلخيص الملاحظات الطويلة أو توليد أفكار العصف الذهني للمشاريع الجماعية ClickUp Whiteboards : تعاون مع فريقك باستخدام اللوحة الرقمية لتبادل الأفكار. إنشاء معًا أو ترك تعليقات أو الإشارة أو الإشارة إلى الأشخاص للتعاون

تعاون مع فريقك باستخدام اللوحة الرقمية لتبادل الأفكار. إنشاء معًا أو ترك تعليقات أو الإشارة أو الإشارة إلى الأشخاص للتعاون قوالب معدة مسبقًا: استخدمقالب قاعدة المعرفة الخاص بـ ClickUp لإنشاء مستند مركزي لأفكار فريقك وأفكاره وغير ذلك الكثير!

وفّر الوقت لإنشاء قاعدة المعرفة الخاصة بك باستخدام قوالب ClickUp المصممة مسبقًا

قيود ClickUp

مشاكل التوافق: قد لا يعمل ClickUp بسرعة على بعض الهواتف المحمولة (حتى الآن)

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. نوتون

تدوين الملاحظات في Notion نوتيون هو أحد تطبيقات العقل الثاني متعددة الاستخدامات التي تتكيف مع سير العمل الفردي. استخدم هذه المساحة الموحّدة لتدوين الملاحظات، والتنظيم، وإدارة المهام، والكتابة المركّزة، والتطوير الشخصي من أجل تحسين تركيزك .

قم بتدوين الملاحظات أو الأفكار أو قوائم المهام أو التذكيرات بسرعة من أي مكان. يوفر مرونة في تنظيم هذه الملاحظات دون قيود، بحيث يمكنك استرجاعها بسهولة في أي وقت.

أفضل ميزات #### Notion

مفهوم الذكاء الاصطناعي : قم بتوليد أفكار لعملك واكتب بشكل أسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي

قم بتوليد أفكار لعملك واكتب بشكل أسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي ملاحظات غير محدودة : اكتب بقدر ما تريد دون أي حدود

: اكتب بقدر ما تريد دون أي حدود تنظيم مركزي : يدمج جميع احتياجاتك في منصة واحدة. سواء أكانت ملاحظات أو ميزانيات أو مهام أو وصفات، يمكنك إنشاءأداة إدارة المعرفة التي تتماشى مع عملية تفكيرك

: يدمج جميع احتياجاتك في منصة واحدة. سواء أكانت ملاحظات أو ميزانيات أو مهام أو وصفات، يمكنك إنشاءأداة إدارة المعرفة التي تتماشى مع عملية تفكيرك المنصة وتوافر الجهاز: يتوفر تطبيق Notion على نظامي iOS وAndroid للأجهزة المحمولة، وعلى نظامي Mac وWindows لسطح المكتب، كما يوفر Notion Web Clipper المتوافق مع متصفحات الويب Chrome وSafari وFirefox

قيود تطبيق Notion

الأمان: أمان المفهوم يمكن أن يكون أفضل. قد تؤدي نقطة الضعف هذه إلى جعل المستندات الحيوية في التطبيق عرضة للخطر

التسعير #### تسعير Notion

مجاني للأبد

بالإضافة إلى من 8 إلى 10 دولارات لكل مستخدم

من 8 إلى 10 دولارات لكل مستخدم الشركات : من 15 دولارًا إلى 18 دولارًا لكل مستخدم

: من 15 دولارًا إلى 18 دولارًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار الذكاء الاصطناعي: متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 8 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4.7/5 (أكثر من 4800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4800 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1,917 تقييم)

3. حافظ على

عبر جوجل الاحتفاظ Google Keep هو برنامج لتدوين الملاحظات مصمم للكتابة وإعداد القوائم وتنظيم أفكارك؛ وهو مفيد لوضع تذكيرات فعالة. كما يتيح أيضًا سهولة مشاركة الملاحظات مع الصور والصوت.

مع وجود ملايين المستخدمين، يُعد Keep الخيار الأفضل لمن يستمتعون بتدوين الملاحظات النابضة بالحياة، حيث يقدم مجموعة من الملصقات الملونة لتنظيم وترتيب مستنداتك بكفاءة.

حافظ على أفضل الميزات

التعرف البصري على الأحرف : تحويل أي صورة إلى نص بحيث يمكنك تدوين الملاحظات على الفور بناءً على صورك

: تحويل أي صورة إلى نص بحيث يمكنك تدوين الملاحظات على الفور بناءً على صورك التسجيلات الصوتية : نسخ تسجيلاتك الصوتية تلقائيًا إلى نصوص

: نسخ تسجيلاتك الصوتية تلقائيًا إلى نصوص متوفر على iOS و Android والويب: استخدم تطبيق الويب هذا في أي مكان وعلى أي جهاز

احتفظ بالقيود

الافتقار إلى خيارات التنسيق: لا يوفر Keep خيارات تنسيق مثل الخط المائل والخط الغامق والتسطير

الاحتفاظ بالأسعار

إنه مجاني ولا يحتوي على إصدار متميز

الاحتفاظ بالمراجعات والتقييمات

G2: 4.4/5 (36 تقييم)

4.4/5 (36 تقييم) Capterra: 4.6/5 (161 تقييم)

4. سير العمل

عبر سير العمل Workflowy هو تطبيق لتدوين الملاحظات الذهني الثاني على الويب يعمل على تبسيط عملية تدوين الملاحظات من خلال واجهته المباشرة والمرنة، مما يتيح لك تنظيم الأفكار بسرعة وبشكل طبيعي.

يعمل بشكل رائع دون اتصال بالإنترنت ويدعم بسلاسة تطوير تلك الأفكار عند الاتصال بالإنترنت. القوائم المتداخلة في Workflowy هي أبرز ما يميزه - قم بإنشاء قوائم نقطية لأي عدد من المستويات لكسر تعقيد أفكارك أو قوائمك.

أفضل ميزات Workflowy

التعشيش اللانهائي: تطوير الأفكار المعقدة مع الحفاظ على السياق. تعمق في مستويات عميقة من التفاصيل داخل ملاحظاتك أو مشاريعك دون أن تفقد السياق أو الهيكل الأوسع

تطوير الأفكار المعقدة مع الحفاظ على السياق. تعمق في مستويات عميقة من التفاصيل داخل ملاحظاتك أو مشاريعك دون أن تفقد السياق أو الهيكل الأوسع الملفات والصور: دمج عدد غير محدود من الملفات والصور مباشرةً في المحتوى الخاص بك باستخدام ميزة السحب والإفلات البسيطة

دمج عدد غير محدود من الملفات والصور مباشرةً في المحتوى الخاص بك باستخدام ميزة السحب والإفلات البسيطة تحرير بدون تسجيل الدخول: تمكين الوصول المشترك دون الحاجة إلى أن يكون للمستلمين حسابات Workflowy الخاصة بهم

تمكين الوصول المشترك دون الحاجة إلى أن يكون للمستلمين حسابات Workflowy الخاصة بهم القوالب: اختر من مكتبة قوالب Workflowy للبدء إذا كنت لا ترغب في كتابة ملاحظاتك من الصفر

قيود Workflowy

ميزات محدودة في الإصدار المجاني: يقيد الإصدار المجاني من Workflowy المستخدمين بميزات أقل، بما في ذلك حد أقصى شهري للنقاط وحد أقصى لتحميل الملفات يبلغ 100 ميغابايت

أسعار Workflowy

مجاني للأبد

محترف 4.99 دولار لكل مستخدم

مراجعات وتقييمات Workflowy

G2: 4.4/5 (22 مراجعة)

4.4/5 (22 مراجعة) Capterra: 4.7/5 (14 مراجعة)

5. كرافت

عبر حرفة تشتمل واجهة Craft السلسة على ميزات مثل الملاحظات اليومية، والمستندات التعاونية، ومواقع الويكي والتكاملات ومعاينات الروابط الغنية, الكتابة بالذكاء الاصطناعي المساعدة والتعليقات وردود الفعل

التحويلات الحرفية تعاون الفريق وتدوين الملاحظات من خلال دمج التحديثات اليومية المنظمة، ومواءمة الأولويات، وإزالة العوائق، كل ذلك في مكان واحد. إنه مركز مركزي للفرق لتدوين الملاحظات وتتبع المهام والأفكار والتحديات عبر مختلف المشاريع.

أفضل ميزات #### كرافت

سير العمل: ربط العمل وتنظيمه داخل الفرق وعبرها

ربط العمل وتنظيمه داخل الفرق وعبرها الملاحظات اليومية: تعزيز عمليات الوقوف اليومية مع التحديثات والأولويات والحواجز المرتبطة بالتقويم

تعزيز عمليات الوقوف اليومية مع التحديثات والأولويات والحواجز المرتبطة بالتقويم مستندات منظمة: إنشاء بطاقات وصفحات لتوفير سياق مفصل وتنظيم للأفكار

إنشاء بطاقات وصفحات لتوفير سياق مفصل وتنظيم للأفكار تكامل المحتوى الغني: تضمين كتل التعليمات البرمجية ومعاينات الروابط الغنية والصور ومقاطع الفيديو ودعم مساعد الذكاء الاصطناعي

تضمين كتل التعليمات البرمجية ومعاينات الروابط الغنية والصور ومقاطع الفيديو ودعم مساعد الذكاء الاصطناعي الويكي: توحيد معرفة الفريق، مما يلغي الحاجة إلى الطلبات المتكررة للروابط أو المعلومات

القيود الحرفية

ليست ملائمة لإدارة المهام: تم تصميم Craft بشكل أساسي لتدوين الملاحظات ويقدم خيارات محدودة لإدارة المهام

تسعير #### كرافت

مجاني

محترف 5 دولارات لكل مستخدم

5 دولارات لكل مستخدم شركة : 10 دولارات لكل مستخدم

: 10 دولارات لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار Craft AI: مجاناً لجميع المستخدمين

كرافت المراجعات والتقييمات

G2 : 4.6/5 (20 تقييم)

: 4.6/5 (20 تقييم) Capterra: 4.5 (32 مراجعة)

6. إيفرنوت

عبر إيفرنوت يساعدك Evernote على تنظيم عملك وحياتك بتدوين الملاحظات، بغض النظر عن مكان عملك. فهو يتيح لك تدوين ملاحظات ديناميكية باستخدام النصوص والصور والقوالب وغيرها.

يساعدك Evernote على إدارة الملاحظات مع تواريخ الاستحقاق والتذكيرات، ويدعم تخزين المستندات غير الورقية، ويتكامل مع تقويم Google لجدولة فعالة وملاحظات سياقية.

أفضل ميزات Evernote

العمل في أي مكان: تأكد من أن المعلومات المهمة متاحة بسهولة من خلال المزامنة التلقائية للملاحظات عبر جميع الأجهزة

تأكد من أن المعلومات المهمة متاحة بسهولة من خلال المزامنة التلقائية للملاحظات عبر جميع الأجهزة تذكر كل شيء: عزز فائدة ملاحظاتك من خلال دمج النصوص والصور والصوت والمسح الضوئي وملفات PDF والمستندات

عزز فائدة ملاحظاتك من خلال دمج النصوص والصور والصوت والمسح الضوئي وملفات PDF والمستندات العثور على الأشياء بسرعة: الوصول إلى ما تحتاج إليه على الفور باستخدام إمكانات بحث قوية ومرنة

قيود Evernote

التسعير:إيفرنوت أغلى ثمناً مقارنةً بتطبيقات تدوين الملاحظات الأخرى في الدماغ الثاني

أسعار إيفرنوت

مجاني

شخصي : 14.99 دولارًا شهريًا

: 14.99 دولارًا شهريًا احترافي: 17.99 دولارًا شهريًا

مراجعات وتقييمات Evernote

G2 : 4.6/5 (20 تقييم)

: 4.6/5 (20 تقييم) Capterra: 4.3 (5 مراجعات)

7. انعكاس

عبر انعكاس يقدم Reflect حلاً شاملاً للعمليات المعرفية المعززة والفعالة تدوين الملاحظات . ويتميز بمزامنة الملاحظات الفورية مع الملاحظات المترابطة مع الملاحظات المترابطة، مما يشكل شبكة من الأفكار.

يضمن Reflect إدارة الملاحظات بأمان وفعالية مع تشفير شامل، وتكامل التقويم، والنشر بنقرة واحدة، ومساعدة الذكاء الاصطناعي المدعومة من GPT-4.

Reflect أفضل الميزات

الملاحظات الشبكية: تشكيل رسم بياني للأفكار باستخدام الملاحظات المرتبطة ببعضها البعض، مما يؤدي إلى إنشاء شبكة فكرية شاملة

تشكيل رسم بياني للأفكار باستخدام الملاحظات المرتبطة ببعضها البعض، مما يؤدي إلى إنشاء شبكة فكرية شاملة عمليات التكامل: إدارة مناقشات الاجتماعات وتلخيصها أثناء استيراد الأحداث من تكامل تقويم Google و Outlook

إدارة مناقشات الاجتماعات وتلخيصها أثناء استيراد الأحداث من تكامل تقويم Google و Outlook تعكس الذكاء الاصطناعي: استفد من مساعدة الذكاء الاصطناعي المدعومة من GPT-4 و Whisper من OpenAI لتحسين الكتابة وتنظيم الأفكار والعمل كشريك فكري لك

تعكس القيود

التسعير: تطبيق Reflect أغلى من تطبيقات العقل الثاني الأخرى

تسعير #### Reflect

القسط: 10 دولارات شهرياً

تعكس المراجعات والتقييمات

G2 : 4.7/5 (41 تقييم)

: 4.7/5 (41 تقييم) Capterra: 5.0 (2 مراجعات)

8. أوبسيديان

عبر أوبسيديان Obsidian هو تطبيق متعدد الاستخدامات لتدوين الملاحظات يتكيف مع أفكارك. أثناء كتابتك ملاحظاتك اللاصقة عبر الإنترنت ، يتكيف التطبيق ديناميكيًا مع أسلوبك بحيث تنقل ما يدور في ذهنك بدقة.

علاوة على ذلك، يتيح لك Obsidian ربط الملاحظات ومشاركتها مع أي شخص بسهولة. يدعم التطبيق أيضًا العمل المكتبي وإدارة المشاريع.

أوبسيديان أفضل الميزات

الروابط والرسوم البيانية : ميزة Obsidian's USP هي تأثير الروابط والرسوم البيانية. فهي تساعدك على تتبع كيفية اتصال ملاحظاتك

: ميزة Obsidian's USP هي تأثير الروابط والرسوم البيانية. فهي تساعدك على تتبع كيفية اتصال ملاحظاتك التعاون : شارك عملك مع الآخرين دون الإفصاح عن بياناتك الخاصة

: شارك عملك مع الآخرين دون الإفصاح عن بياناتك الخاصة التخصيص: قم بتخصيص عملك حسب ذوقك. مع خيارات لتغيير الشكل واللون والسمات وما إلى ذلك، يجب أن تستمتع بالإبداع الذي يقدمه هذا التطبيق

قيود أوبسيديان

التسعير الإضافي: تحتاج إلى دفع مبلغ إضافي لاستخدام بعض الميزات البسيطة والمتوقعة، مثل المزامنة عبر الأجهزة

تسعير Obsidian

مجاني

الاستخدام التجاري: 50 دولارًا لكل مستخدم سنويًا

مراجعات وتقييمات سبج #### Obsidian

G2 : تقييمات غير كافية

: تقييمات غير كافية Capterra: 4.4/5 (20 تقييم)

9. iCloud Notes

عبر ملاحظات أبل على iCloud مع Apple Notes، أنت جاهز دائماً لالتقاط لحظات الإلهام تلك. سواء على جهاز iPhone، أو iPad، أو iPod touch، أو ماك يتزامن تطبيق Notes بسهولة مع iCloud، مما يضمن إمكانية الوصول إلى ملاحظاتك على الفور عبر جميع أجهزتك.

يوفر iCloud.com مجموعة من الوظائف، بما في ذلك إنشاء الملاحظات وتحريرها وتنظيمها وإدارة المرفقات ومشاركة الملاحظات أو المجلدات.

iCloud أفضل الميزات

الأمان : يتميز iCloud بنظام خصوصية آمن للغاية، مما يضمن أن الأفراد المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى ملاحظاتهم

: يتميز iCloud بنظام خصوصية آمن للغاية، مما يضمن أن الأفراد المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى ملاحظاتهم سعة تخزين كافية: يتمتع مستخدمو iCloud المميزون بسعة تخزينية تتجاوز 12 تيرابايت، مما يوفر مساحة كبيرة لاحتياجات البيانات الشخصية والتجارية

قيود آي كلاود

ميزة التعاون المحدودة: على الرغم من إمكانية مشاركة الملاحظات مع الآخرين، إلا أن ملاحظات iCloud تفتقر إلى إمكانية التعليق. لا يمكن للمتعاونين تقديم تعليقات أو عرض سجل التحرير لكل مساهم

تسعير iCloud

50 جيجابايت : $0.99

: $0.99 200 جيجابايت : $2.99

: $2.99 2 تيرابايت : $9.99

: $9.99 6 تيرابايت : $29.99

: $29.99 12 تيرابايت: $59.99

مراجعات وتقييمات iCloud

G2 : 4.3/5 (أكثر من 800 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1500 تقييم)

10. أبحاث التجوال

عبر أبحاث التجوال Roam Research هو تطبيق لتدوين الملاحظات مصمم لمساعدتك في كتابة المستندات والأبحاث أثناء جمع المعلومات كقاعدة بيانات بيانية.

بدأ كأداة لمساعدة طلاب الدكتوراه في تنظيم وكتابة أطروحاتهم المعقدة.

على عكس تطبيقات تدوين الملاحظات الأخرى التي تعتمد على تدوين الملاحظات من الدرجة الثانية، يعمل تطبيق Roam Research كأداة قائمة على البحث التقني. كما أنه لا يحتوي على قوالب ولكنه يقدم خيارات رائعة لربط الملاحظات وبناء عقل ثانٍ.

أفضل ميزات تطبيق Roam Research

واجهة واجهة منظمة : يحتوي Roam على ميزات مختلفة لأشخاص مختلفين، ولكنه منظم للغاية - لا توجد فوضى ويسهل التنقل فيه

: يحتوي Roam على ميزات مختلفة لأشخاص مختلفين، ولكنه منظم للغاية - لا توجد فوضى ويسهل التنقل فيه تتبع المهام: مثالي لإدارة المشاريع لأنه يمكنك تعيين المهام وتتبع تقدمها بسهولة

قيود البحث في تجوال البحث

الأداة ليست سهلة الاستخدام دائمًا، ويبلغ المستخدمون عن عدم رغبة الشركة في بناء الميزات التي يحتاجها العملاء

تجوال البحث أغلى من تطبيقات العقل الثاني الأخرى في السوق

تسعير تطبيق RoamRoam Research

الإيجابي : 15 دولارًا شهريًا

: 15 دولارًا شهريًا مؤمن: 500 دولار لكل 5 سنوات

تجول بحث #### المراجعات والتقييمات

Capterra : 4.2/5 (20 مراجعة)

: 4.2/5 (20 مراجعة) G2: تقييمات غير كافية

## لماذا تحتاج إلى تطبيق الدماغ الثاني لتدوين الملاحظات

في الأساس، في حين أن السحر الكلاسيكي لتدوين الأفكار في دفاتر الملاحظات الورقية قد يكون له جاذبيته، إلا أن خطر وضعها في غير مكانها يلوح في الأفق دائمًا. ويكمن جمال تطبيق الدماغ الثاني في قدرته على حماية أفكارك ومهامك في موقع مركزي، مما يزيل القلق من وضعها في غير مكانها.

مع مرور السنوات، تستمر قدراتنا المعرفية في التضاؤل مع مرور الوقت مع تداخل حياتنا الشخصية والمهنية. تتراكم لدينا خبرات مهنية واختراقات إبداعية وأفكار يجب توثيقها وتخزينها طوال حياتنا.

يمكنك أن تشكر عقلك الثاني عندما يمكنك الوصول إلى هذه العقود من العمل في دقائق.

تتفوق ClickUp في توفير مستودع آمن لأفكارك ومهامك وتوفر العديد من خيارات الإنتاجية لتتماشى معها.